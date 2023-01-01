佛說大三摩惹經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大三摩惹經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在迦毘羅林，與大苾芻眾，皆阿羅漢——諸漏已盡，所作已辦，逮得己利，盡諸有結，心得自在——如是五千五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在迦毘羅林，與大苾芻眾，皆阿羅漢——諸漏已盡，所作已辦，逮得己利，盡諸有結，心得自在——如是五千五百人俱。

爾時，十方復有釋梵大威德諸天，與諸眷屬恭敬圍繞，身色端嚴，光明照耀，來迦毗羅林，詣世尊前，頭面禮足，住立一面。時，四大梵王各以伽陀而頌佛德。第一梵王，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方復有釋梵大威德諸天，與諸眷屬恭敬圍繞，身色端嚴，光明照耀，來迦毗羅林，詣世尊前，頭面禮足，住立一面。時，四大梵王各以伽陀而頌佛德。第一梵王，而說頌曰：

「此大三摩惹， 宣揚妙法音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大三摩惹， 宣揚妙法音，

我佛無能勝， 天人普來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛無能勝， 天人普來集。」

第二梵王，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二梵王，而說頌曰：

「歷大僧祇劫， 修行深信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歷大僧祇劫， 修行深信心，

守護眼等根， 不住諸塵境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護眼等根， 不住諸塵境。」

第三梵王，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三梵王，而說頌曰：

「戒定慧真實， 清淨無垢染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戒定慧真實， 清淨無垢染，

如帝釋金剛， 堅固不可壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如帝釋金剛， 堅固不可壞。」

第四梵王，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四梵王，而說頌曰：

「若人歸依佛， 永不墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人歸依佛， 永不墮惡道，

彼人命終時， 速得生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人命終時， 速得生天上。」

爾時，世尊以淨天眼，普觀大會，人天之眾無量無數，告苾芻眾言：「過去如來、應、正等覺，集會人天，而為說法，亦復如是。我於今日，普集人天，欲為說法。汝等受持，若人勇猛，決定無畏，猶如師子，深信堅固而無所著，大地山間乃至梵世，皆得涅槃。」說是法時，復有一千七百有學天人及無數諸天，光明照耀，來詣佛所。佛告苾芻：「汝等諦聽，我觀彼等諸來天眾，應以聲聞所樂之法，而可度之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以淨天眼，普觀大會，人天之眾無量無數，告苾芻眾言：「過去如來、應、正等覺，集會人天，而為說法，亦復如是。我於今日，普集人天，欲為說法。汝等受持，若人勇猛，決定無畏，猶如師子，深信堅固而無所著，大地山間乃至梵世，皆得涅槃。」說是法時，復有一千七百有學天人及無數諸天，光明照耀，來詣佛所。佛告苾芻：「汝等諦聽，我觀彼等諸來天眾，應以聲聞所樂之法，而可度之。」

爾時，復有七千大藥叉，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毗羅林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有七千大藥叉，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毗羅林。

復有六千大藥叉，住金山上，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六千大藥叉，住金山上，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。

復有三千大藥叉，住娑多山，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三千大藥叉，住娑多山，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。

復有供毘羅等百千藥叉，住王舍城尾布羅山，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有供毘羅等百千藥叉，住王舍城尾布羅山，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林。

復有濕嚩彌怛囉、半左始、尾濕嚩彌嚩等藥叉大將，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，來迦毘羅林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有濕嚩彌怛囉、半左始、尾濕嚩彌嚩等藥叉大將，具大神通威德，光明照耀，與諸眷屬，來迦毘羅林。

復有東方護世天王、乾闥婆主，名地里多囉瑟姹囉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；南方護世天王、鳩槃拏主，名尾嚕茶迦，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；西方護世天王，是大龍主，名尾嚕博叉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；北方護世天王、大藥叉主，名俱吠囉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；復有四大天王侍從鬼神，所謂摩野、迦致、尾枳致、䟦里虞、䟦里俱致等，皆有神通勢力，我慢無明，形貌麤惡，種種變化，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有東方護世天王、乾闥婆主，名地里多囉瑟姹囉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；南方護世天王、鳩槃拏主，名尾嚕茶迦，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；西方護世天王，是大龍主，名尾嚕博叉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；北方護世天王、大藥叉主，名俱吠囉，具大神通無量威德，身色妙好，光明熾盛，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法；復有四大天王侍從鬼神，所謂摩野、迦致、尾枳致、䟦里虞、䟦里俱致等，皆有神通勢力，我慢無明，形貌麤惡，種種變化，與其眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有藥叉神將，所謂印捺囉、謨嚩嚕拏、鉢囉惹鉢帝、婆囉捺嚩惹、伊舍曩、贊難曩、迦麼、悉里瑟吒、俱儞建吒、儞建吒、滿尼摩尼摩尼左囉、鉢囉拏那、烏波半左迦、娑多儗里、海摩嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅藥叉、阿吒嚩俱曩囉囉惹𡁠、曩里沙婆唧怛囉細曩、巘駄里嚩、禰里伽設帝摩多隸、半左羅巘拏穌謨摩曩彌里具，并其眷屬，怛里頗梨、怛里建吒計，乃至世間行者，俱有神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有藥叉神將，所謂印捺囉、謨嚩嚕拏、鉢囉惹鉢帝、婆囉捺嚩惹、伊舍曩、贊難曩、迦麼、悉里瑟吒、俱儞建吒、儞建吒、滿尼摩尼摩尼左囉、鉢囉拏那、烏波半左迦、娑多儗里、海摩嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅藥叉、阿吒嚩俱曩囉囉惹𡁠、曩里沙婆唧怛囉細曩、巘駄里嚩、禰里伽設帝摩多隸、半左羅巘拏穌謨摩曩彌里具，并其眷屬，怛里頗梨、怛里建吒計，乃至世間行者，俱有神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有諸大毒龍，所謂怛叉迦、劍末羅濕嚩多嚕、鉢囉鉢多、鉢囉惹虞、莎虞曩娑賀掃那娑俱、地里多囉瑟吒囉、俱祖囉、愛囉嚩尼龍等，瞋恚暴惡，有大神通威德，光明熾盛，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸大毒龍，所謂怛叉迦、劍末羅濕嚩多嚕、鉢囉鉢多、鉢囉惹虞、莎虞曩娑賀掃那娑俱、地里多囉瑟吒囉、俱祖囉、愛囉嚩尼龍等，瞋恚暴惡，有大神通威德，光明熾盛，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有金翅鳥，名曰無畏，與其飛禽清淨眼等并諸眷屬，亦具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有金翅鳥，名曰無畏，與其飛禽清淨眼等并諸眷屬，亦具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有無能勝金剛手，海內住者，一切怖畏藥叉，并其眷屬，皆具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無能勝金剛手，海內住者，一切怖畏藥叉，并其眷屬，皆具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有阿修羅眾，所謂尾麼唧怛囉、穌唧怛囉、鉢囉賀、那母唧隸，及一百末隸阿修羅子，并諸眷屬，具大神通無量威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有阿修羅眾，所謂尾麼唧怛囉、穌唧怛囉、鉢囉賀、那母唧隸，及一百末隸阿修羅子，并諸眷屬，具大神通無量威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有四大王天、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及諸天眾，皆具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四大王天、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，及諸天眾，皆具神通威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有名天，所謂嚩嚕拏天、嚩嚕尼天、穌摩天、畢里瑟吒天、阿誐摩天、蜜怛囉嚩嚕尼天、地天、水天、火天、風天，如是十天，具大威德，神通變現，并其眷屬，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有名天，所謂嚩嚕拏天、嚩嚕尼天、穌摩天、畢里瑟吒天、阿誐摩天、蜜怛囉嚩嚕尼天、地天、水天、火天、風天，如是十天，具大威德，神通變現，并其眷屬，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有那羅延天、娑賀梨左天、日天、月天、星宿天、帝釋天、莫伽天、一切最尊賢聖天，并二眷屬天等，如是十天，具大神通無量威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有那羅延天、娑賀梨左天、日天、月天、星宿天、帝釋天、莫伽天、一切最尊賢聖天，并二眷屬天等，如是十天，具大神通無量威德，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有諸天女等，所謂娑呬迦天女、如火焰天女、阿里瑟吒天女、穌摩天女、烏多摩天女、補瑟波嚩悉儞天女、左囉迦天女、穌跋捺囉天女、羯叉阿左喻多天女、鉢囉捺喻麼曩天女、莎儞迦等，無數天女，并諸眷屬，具大神通無量威德，身相端嚴，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸天女等，所謂娑呬迦天女、如火焰天女、阿里瑟吒天女、穌摩天女、烏多摩天女、補瑟波嚩悉儞天女、左囉迦天女、穌跋捺囉天女、羯叉阿左喻多天女、鉢囉捺喻麼曩天女、莎儞迦等，無數天女，并諸眷屬，具大神通無量威德，身相端嚴，光明照耀，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有大藥叉女，所謂舍摩藥叉女、摩賀舍摩藥叉女、摩耨沙藥叉女、摩耨數怛摩藥叉女、訖里拏藥叉女、鉢囉謨沙藥叉女、摩曩鉢囉努沙迦藥叉女、末囉賀藥叉女、摩賀末囉藥叉女、苾芻牟尼迦藥叉女，如是十大藥叉女，亦具神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有大藥叉女，所謂舍摩藥叉女、摩賀舍摩藥叉女、摩耨沙藥叉女、摩耨數怛摩藥叉女、訖里拏藥叉女、鉢囉謨沙藥叉女、摩曩鉢囉努沙迦藥叉女、末囉賀藥叉女、摩賀末囉藥叉女、苾芻牟尼迦藥叉女，如是十大藥叉女，亦具神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有十大藥叉女，所謂輸訖羅藥叉女、羯拏末羅藥叉女、迦嚕拏藥叉女、儞羅迦嚩悉儞藥叉女、阿嚩那多計舍藥叉女、鉢囉目契閉多迦嚩悉泥藥叉女、娑那摩多藥叉女、賀里帝藥叉女、嚕唧迦藥叉女，如是藥叉女等，亦具神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十大藥叉女，所謂輸訖羅藥叉女、羯拏末羅藥叉女、迦嚕拏藥叉女、儞羅迦嚩悉儞藥叉女、阿嚩那多計舍藥叉女、鉢囉目契閉多迦嚩悉泥藥叉女、娑那摩多藥叉女、賀里帝藥叉女、嚕唧迦藥叉女，如是藥叉女等，亦具神通威德，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

復有賀里帝及童男童女眷屬，亦具威德神通，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有賀里帝及童男童女眷屬，亦具威德神通，光明照耀，與諸眷屬，恭敬圍繞，來迦毘羅林，集會聽法。

如是十方梵王帝釋天人八部、諸大苾芻，無量無數，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十方梵王帝釋天人八部、諸大苾芻，無量無數，皆來集會。

爾時，會中有大黑神，名祖蹲那，具大神通。勇猛暴惡，惱害人天，障修善事，以手拍地，發大惡聲，於虛空中，化大風雲電雹雷閃種種惡相，眾皆驚怖。佛即觀察，說聲：「聞法。」魔既聞已，歸依息惡，與諸苾芻，同住聲聞乘。是時，眾會見佛降魔，踊躍歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有大黑神，名祖蹲那，具大神通。勇猛暴惡，惱害人天，障修善事，以手拍地，發大惡聲，於虛空中，化大風雲電雹雷閃種種惡相，眾皆驚怖。佛即觀察，說聲：「聞法。」魔既聞已，歸依息惡，與諸苾芻，同住聲聞乘。是時，眾會見佛降魔，踊躍歡喜，信受奉行。