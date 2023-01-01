佛說尸迦羅越六方禮經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說尸迦羅越六方禮經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛在王舍國鷄山中。時，有長者子，名尸迦羅越，早起嚴頭，洗浴著文衣，東向四拜、南向四拜、西向四拜、北向四拜、向天四拜、向地四拜。佛入國分衛遙見之，往到其家問之：「何為六向拜？此應何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍國鷄山中。時，有長者子，名尸迦羅越，早起嚴頭，洗浴著文衣，東向四拜、南向四拜、西向四拜、北向四拜、向天四拜、向地四拜。佛入國分衛遙見之，往到其家問之：「何為六向拜？此應何法？」

尸迦羅越言：「父在時教我六向拜，不知何應？今父喪亡，不敢於後違之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸迦羅越言：「父在時教我六向拜，不知何應？今父喪亡，不敢於後違之。」

佛言：「父教汝使六向拜，不以身拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「父教汝使六向拜，不以身拜。」

尸迦羅越便長跪言：「願佛為我解此六向拜意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸迦羅越便長跪言：「願佛為我解此六向拜意。」

佛言：「聽之，內著心中。其有長者𭶑人能持四戒不犯者，今世為人所敬，後世生天上。一者不殺諸群生、二者不盜、三者不愛他人婦女、四者不妄言兩舌。心欲貪婬、恚怒、愚癡，自制勿聽。不能制此四意者，惡名日聞，如月盡時光明稍冥。能自制惡意者，如月初生其光稍明，至十五日盛滿時也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聽之，內著心中。其有長者𭶑人能持四戒不犯者，今世為人所敬，後世生天上。一者不殺諸群生、二者不盜、三者不愛他人婦女、四者不妄言兩舌。心欲貪婬、恚怒、愚癡，自制勿聽。不能制此四意者，惡名日聞，如月盡時光明稍冥。能自制惡意者，如月初生其光稍明，至十五日盛滿時也。」

佛言：「復有六事，錢財日耗減。一者喜飲酒；二者喜博掩；三者喜早臥晚起；四者喜請客，亦欲令人請之；五者喜與惡知識相隨；六者憍慢輕人。犯上頭四惡，復行是六事，妨其善行，亦不得憂治生，錢財日耗減，六向拜當何益乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有六事，錢財日耗減。一者喜飲酒；二者喜博掩；三者喜早臥晚起；四者喜請客，亦欲令人請之；五者喜與惡知識相隨；六者憍慢輕人。犯上頭四惡，復行是六事，妨其善行，亦不得憂治生，錢財日耗減，六向拜當何益乎？」

佛言：「惡知識有四輩：一者內有怨心，外強為知識；二者於人前好言語，背後說言惡；三者有急時，於人前愁苦，背後歡喜；四者外如親厚，內興怨謀。善知識亦有四輩：一者外如怨家，內有厚意；二者於人前直諫，於外說人善；三者病瘦縣官，為其征彸憂解之；四者見人貧賤不棄捐，當念求方便欲富之。惡知識復有四輩：一者難諫曉教之作善，故與惡者相隨；二者教之莫與喜酒人為伴，故與嗜酒人相隨；三者教之自守，益更多事；四者教之與賢者為友，故與博掩子為厚。善知識亦有四輩：一者見人貧窮卒乏令治生；二者不與人諍計挍；三者日往消息之；四者坐起當相念。善知識復有四輩：一者為吏所捕，將歸藏匿之，於後解決之；二者有病瘦，將歸養視之；三者知識死亡，棺斂視之；四者知識已死，復念其家。善知識復有四輩：一者欲鬪，止之；二者欲隨惡知識，諫止之；三者不欲治生，勸令治生；四者不喜經道，教令信喜之。惡知識復有四輩：一者小侵之便大怒；二者有急倩使之，不肯行；三者見人有急時，避人走；四者見人死亡，棄不視。」佛言：「擇其善者從之，惡者遠離之。我與善知識相隨，自致成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「惡知識有四輩：一者內有怨心，外強為知識；二者於人前好言語，背後說言惡；三者有急時，於人前愁苦，背後歡喜；四者外如親厚，內興怨謀。善知識亦有四輩：一者外如怨家，內有厚意；二者於人前直諫，於外說人善；三者病瘦縣官，為其征彸憂解之；四者見人貧賤不棄捐，當念求方便欲富之。惡知識復有四輩：一者難諫曉教之作善，故與惡者相隨；二者教之莫與喜酒人為伴，故與嗜酒人相隨；三者教之自守，益更多事；四者教之與賢者為友，故與博掩子為厚。善知識亦有四輩：一者見人貧窮卒乏令治生；二者不與人諍計挍；三者日往消息之；四者坐起當相念。善知識復有四輩：一者為吏所捕，將歸藏匿之，於後解決之；二者有病瘦，將歸養視之；三者知識死亡，棺斂視之；四者知識已死，復念其家。善知識復有四輩：一者欲鬪，止之；二者欲隨惡知識，諫止之；三者不欲治生，勸令治生；四者不喜經道，教令信喜之。惡知識復有四輩：一者小侵之便大怒；二者有急倩使之，不肯行；三者見人有急時，避人走；四者見人死亡，棄不視。」佛言：「擇其善者從之，惡者遠離之。我與善知識相隨，自致成佛。」

佛言：「東向拜者，謂子事父母，當有五事：一者當念治生；二者早起勅令奴婢，時作飯食；三者不益父母憂；四者當念父母恩；五者父母疾病，當恐懼，求醫師治之。父母視子亦有五事：一者當念令去惡就善；二者當教計書疏；三者當教持經戒；四者當早與娶婦；五者家中所有當給與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「東向拜者，謂子事父母，當有五事：一者當念治生；二者早起勅令奴婢，時作飯食；三者不益父母憂；四者當念父母恩；五者父母疾病，當恐懼，求醫師治之。父母視子亦有五事：一者當念令去惡就善；二者當教計書疏；三者當教持經戒；四者當早與娶婦；五者家中所有當給與之。

「南向拜者，謂弟子事師，當有五事：一者當敬難之；二者當念其恩；三者所教隨之；四者思念不厭；五者當從後稱譽之。師教弟子亦有五事：一者當令疾知；二者當令勝他人弟子；三者欲令知不忘；四者諸疑難悉為解說之；五者欲令弟子智慧勝師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南向拜者，謂弟子事師，當有五事：一者當敬難之；二者當念其恩；三者所教隨之；四者思念不厭；五者當從後稱譽之。師教弟子亦有五事：一者當令疾知；二者當令勝他人弟子；三者欲令知不忘；四者諸疑難悉為解說之；五者欲令弟子智慧勝師。

「西向拜者，謂婦事夫，有五事：一者夫從外來，當起迎之；二者夫出不在，當炊蒸掃除待之；三者不得有婬心於外夫，罵言不得還罵作色；四者當用夫教誡，所有什物不得藏匿；五者夫休息盖藏乃得臥。夫視婦亦有五事：一者出入當敬於婦；二者飯食之，以時節與衣被；三者當給與金銀珠璣；四者家中所有多少，悉用付之；五者不得於外邪畜傳御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西向拜者，謂婦事夫，有五事：一者夫從外來，當起迎之；二者夫出不在，當炊蒸掃除待之；三者不得有婬心於外夫，罵言不得還罵作色；四者當用夫教誡，所有什物不得藏匿；五者夫休息盖藏乃得臥。夫視婦亦有五事：一者出入當敬於婦；二者飯食之，以時節與衣被；三者當給與金銀珠璣；四者家中所有多少，悉用付之；五者不得於外邪畜傳御。

「北向拜者，謂人視親屬朋友，當有五事：一者見之作罪惡，私往於屏處，諫曉呵止之；二者小有急，當奔趣救護之；三者有私語，不得為他人說；四者當相敬難；五者所有好物，當多少分與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北向拜者，謂人視親屬朋友，當有五事：一者見之作罪惡，私往於屏處，諫曉呵止之；二者小有急，當奔趣救護之；三者有私語，不得為他人說；四者當相敬難；五者所有好物，當多少分與之。

「向地拜者，謂大夫視奴客婢使，亦有五事：一者當以時飯食與衣被；二者病瘦當為呼醫治之；三者不得妄撾捶之；四者有私財物，不得奪之；五者分付之物當使平等。奴客婢使事大夫亦有五事：一者當早起，勿令大夫呼；二者所當作，自用心為之；三者當愛惜大夫物，不得棄捐乞匃人；四者大夫出入當送迎之；五者當稱譽大夫善，不得說其惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「向地拜者，謂大夫視奴客婢使，亦有五事：一者當以時飯食與衣被；二者病瘦當為呼醫治之；三者不得妄撾捶之；四者有私財物，不得奪之；五者分付之物當使平等。奴客婢使事大夫亦有五事：一者當早起，勿令大夫呼；二者所當作，自用心為之；三者當愛惜大夫物，不得棄捐乞匃人；四者大夫出入當送迎之；五者當稱譽大夫善，不得說其惡。

「向天拜者，謂人事沙門道士，當用五事：一者以善心向之；二者擇好言與語；三者以身敬之；四者當戀慕之；五者沙門道士人中之雄，當恭敬承事，問度世之事。沙門道士當以六意視凡民：一者教之布施，不得自慳貪；二者教之持戒，不得自犯色；三者教之忍辱，不得自恚怒；四者教之精進，不得自懈慢；五者教人一心，不得自放意；六者教人𭶑慧，不得自愚癡。沙門道士教人去惡為善，開示正道，恩大於父母。如是行之，為知汝父在時六向拜之教也，何憂不富乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「向天拜者，謂人事沙門道士，當用五事：一者以善心向之；二者擇好言與語；三者以身敬之；四者當戀慕之；五者沙門道士人中之雄，當恭敬承事，問度世之事。沙門道士當以六意視凡民：一者教之布施，不得自慳貪；二者教之持戒，不得自犯色；三者教之忍辱，不得自恚怒；四者教之精進，不得自懈慢；五者教人一心，不得自放意；六者教人𭶑慧，不得自愚癡。沙門道士教人去惡為善，開示正道，恩大於父母。如是行之，為知汝父在時六向拜之教也，何憂不富乎？」

尸迦羅越即受五戒，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸迦羅越即受五戒，作禮而去。

佛說唄偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說唄偈：

「鷄鳴當早起， 被衣來下牀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鷄鳴當早起， 被衣來下牀，

澡漱令心淨， 兩手奉花香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡漱令心淨， 兩手奉花香。

佛尊過諸天， 鬼神不能當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛尊過諸天， 鬼神不能當，

低頭遶塔寺， 叉手禮十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 低頭遶塔寺， 叉手禮十方。

賢者不精進， 譬如樹無根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者不精進， 譬如樹無根，

根斷枝葉落， 何時當復連？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根斷枝葉落， 何時當復連？

採華著日中， 能有幾時鮮？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 採華著日中， 能有幾時鮮？

放心自縱意， 命過復何言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放心自縱意， 命過復何言。

人當慮非常， 對來無有期， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人當慮非常， 對來無有期，

犯過不自覺， 命過為自欺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯過不自覺， 命過為自欺。

今當入泥犁， 何時有出期？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當入泥犁， 何時有出期？

賢者受佛語， 持戒慎勿疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者受佛語， 持戒慎勿疑。

佛如好華樹， 無不愛樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如好華樹， 無不愛樂者，

處處人民聞， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處人民聞， 一切皆歡喜。

令我得佛時， 願使如法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我得佛時， 願使如法王，

過度諸生死， 無不解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過度諸生死， 無不解脫者。

戒德可恃怙， 福報常隨己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒德可恃怙， 福報常隨己，

現法為人長， 終遠三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現法為人長， 終遠三惡道。

戒慎除恐畏， 福德三界尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒慎除恐畏， 福德三界尊，

鬼神邪毒害， 不犯有戒人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神邪毒害， 不犯有戒人。

墮俗生世苦， 命速如電光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮俗生世苦， 命速如電光，

老病死時至， 對來無豪強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病死時至， 對來無豪強。

無親可恃怙， 無處可隱藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無親可恃怙， 無處可隱藏，

天福尚有盡， 人命豈久長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天福尚有盡， 人命豈久長。

父母家室居， 譬如寄客人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母家室居， 譬如寄客人，

宿命壽以盡， 捨故當受新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿命壽以盡， 捨故當受新。

各追所作行， 無際如車輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各追所作行， 無際如車輪，

起滅從罪福， 生死十二因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起滅從罪福， 生死十二因。

現身遊免亂， 濟育一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現身遊免亂， 濟育一切人，

慈傷墜眾邪， 流沒于深淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈傷墜眾邪， 流沒于深淵。

勉進以六度， 修行致自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勉進以六度， 修行致自然，

是故稽首禮， 歸命天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故稽首禮， 歸命天中天。

人身既難得， 得人復嗜欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身既難得， 得人復嗜欲，

貪婬於意識， 痛想無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪婬於意識， 痛想無厭足。

豫種後世栽， 歡喜詣地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫種後世栽， 歡喜詣地獄，

六情幸完具， 何為自困辱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六情幸完具， 何為自困辱？

一切能正心， 三世神吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能正心， 三世神吉祥，

不與八難貪， 隨行生十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與八難貪， 隨行生十方。

所生趣精進， 六度為橋梁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生趣精進， 六度為橋梁，

廣勸無極慧， 一切蒙神光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣勸無極慧， 一切蒙神光。」