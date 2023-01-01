佛說大集法門經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集法門經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

「復次，諸苾芻！當知五取蘊，是佛所說。謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！當知五取蘊，是佛所說。謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。

「復次，五欲，是佛所說。謂眼見於色，心喜樂欲，以樂欲心取著色塵。耳聞於聲、鼻齅於香、舌了於味、身覺於觸，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五欲，是佛所說。謂眼見於色，心喜樂欲，以樂欲心取著色塵。耳聞於聲、鼻齅於香、舌了於味、身覺於觸，亦復如是。

「復次，五障，是佛所說。謂樂欲障、瞋恚障、睡眠障、惡作障、疑惑障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五障，是佛所說。謂樂欲障、瞋恚障、睡眠障、惡作障、疑惑障。

「復次，五種煩惱分結，是佛所說。謂樂欲煩惱分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五種煩惱分結，是佛所說。謂樂欲煩惱分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。

「復次，五慳，是佛所說。謂飲食慳、善事慳、利養慳、色相慳、法慳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五慳，是佛所說。謂飲食慳、善事慳、利養慳、色相慳、法慳。

「復次，五受根，是佛所說。謂樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五受根，是佛所說。謂樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根。

「復次，五勝根，是佛所說。謂信根、精進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五勝根，是佛所說。謂信根、精進根、念根、定根、慧根。

「復次，五力，是佛所說。謂信力、精進力、念力、定力、慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五力，是佛所說。謂信力、精進力、念力、定力、慧力。

「復次，五學力，是佛所說。謂信學力、精進學力、念學力、定學力、慧學力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五學力，是佛所說。謂信學力、精進學力、念學力、定學力、慧學力。

「復次，五出離界，是佛所說。謂有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離欲，隨諸欲境，起所欲心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀所有欲境，起離欲心，欲心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無欲心。以是義故，由欲為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離瞋，於違礙境，起瞋恚心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸違礙境，起離瞋心，瞋心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無瞋心。以是義故，由瞋為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離害，於不可意境，而起害心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸不可意境，起不害心，害心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住不害心。以是義故，由害為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未離色相，於諸色境，起著色心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀彼色境界，起離色心，色心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住離色心。以是義故，由色為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，執著有身，未離身相，而於有身，起實有想不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀有身當滅，起身滅想，執心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住身滅想。以是義故，有身為緣，引生無漏。如是等名為五出離界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五出離界，是佛所說。謂有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離欲，隨諸欲境，起所欲心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀所有欲境，起離欲心，欲心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無欲心。以是義故，由欲為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離瞋，於違礙境，起瞋恚心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸違礙境，起離瞋心，瞋心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無瞋心。以是義故，由瞋為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離害，於不可意境，而起害心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸不可意境，起不害心，害心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住不害心。以是義故，由害為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未離色相，於諸色境，起著色心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀彼色境界，起離色心，色心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住離色心。以是義故，由色為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，執著有身，未離身相，而於有身，起實有想不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀有身當滅，起身滅想，執心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住身滅想。以是義故，有身為緣，引生無漏。如是等名為五出離界。

「復次，五解脫處，是佛所說。謂有苾芻於說法師所親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事即得利益；若時聞師宣說正法，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，未能廣大聽受記念，但於其中，能知一法，隨知一法，即解一義，若不解其義，即不能於法而生喜心；是故解了其義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想；隨生彼心，能於其中，廣大聽受、廣大記念，隨知諸法，即解諸義，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以喜心故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能一一如實解了諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧；隨起尋伺，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧，已復能於彼別三摩地門，善住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五解脫處，是佛所說。謂有苾芻於說法師所親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事即得利益；若時聞師宣說正法，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，未能廣大聽受記念，但於其中，能知一法，隨知一法，即解一義，若不解其義，即不能於法而生喜心；是故解了其義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想；隨生彼心，能於其中，廣大聽受、廣大記念，隨知諸法，即解諸義，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以喜心故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能一一如實解了諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧；隨起尋伺，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧，已復能於彼別三摩地門，善住

攝心，隨所住心，轉復增勝，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等名為五解脫處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心，隨所住心，轉復增勝，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等名為五解脫處。

「復次，五趣，是佛所說。謂地獄、餓鬼、畜生、人、天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五趣，是佛所說。謂地獄、餓鬼、畜生、人、天。

「復次，五淨居，是佛所說。謂無煩、無熱、善見、善現、色究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五淨居，是佛所說。謂無煩、無熱、善見、善現、色究竟。

「復次，五士夫入法，是佛所說。謂中入、生入、有行入、無行入、上流入，此名五士夫入法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，五士夫入法，是佛所說。謂中入、生入、有行入、無行入、上流入，此名五士夫入法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，內六處，是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，內六處，是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。

「復次，外六處，是佛所說。謂色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，外六處，是佛所說。謂色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。

「復次，六識，是佛所說。謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六識，是佛所說。謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。

「復次，六觸，是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六觸，是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。

「復次，六受，是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六受，是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受。

「復次，六想，是佛所說。謂色想、聲想、香想、味想、觸想、法想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六想，是佛所說。謂色想、聲想、香想、味想、觸想、法想。

「復次，六愛，是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六愛，是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。

「復次，六悅意處，是佛所說。謂見可愛色，是悅意處；聞可愛聲，是悅意處；齅可愛香，是悅意處；了可愛味，是悅意處；覺可愛觸，是悅意處；分別善法，是悅意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六悅意處，是佛所說。謂見可愛色，是悅意處；聞可愛聲，是悅意處；齅可愛香，是悅意處；了可愛味，是悅意處；覺可愛觸，是悅意處；分別善法，是悅意處。

「復次，六不悅意處，是佛所說。謂見不可愛色，是不悅意處；聞不可愛聲，是不悅意處；齅不可愛香，是不悅意處；了不可愛味，是不悅意處；覺不可愛觸，是不悅意處；分別不善法，是不悅意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六不悅意處，是佛所說。謂見不可愛色，是不悅意處；聞不可愛聲，是不悅意處；齅不可愛香，是不悅意處；了不可愛味，是不悅意處；覺不可愛觸，是不悅意處；分別不善法，是不悅意處。

「復次，六捨行，是佛所說。謂見色行是色捨處、聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了味行是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六捨行，是佛所說。謂見色行是色捨處、聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了味行是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨處。

「復次，六念，是佛所說。謂念佛，念法、念僧、念戒、念施、念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六念，是佛所說。謂念佛，念法、念僧、念戒、念施、念天。

「復次，六行，是佛所說。謂見行、聞行、利益行、學行、分別行、念行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六行，是佛所說。謂見行、聞行、利益行、學行、分別行、念行。

「復次，六離塵法，是佛所說。謂若苾芻，現住身業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住語業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住意業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，如法受利，如法乞食，隨有所得如法而食，任持自行，遠離非法，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，修淨戒行，不毀不缺，離諸過失，增益善力，隨諸所行，戒行具足，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，不著身見，作出離想，求斷苦盡，隨諸所行，不住諸見，從初修習所有梵行，堅固不壞。如是等名為六離塵法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六離塵法，是佛所說。謂若苾芻，現住身業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住語業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住意業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，如法受利，如法乞食，隨有所得如法而食，任持自行，遠離非法，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，修淨戒行，不毀不缺，離諸過失，增益善力，隨諸所行，戒行具足，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，不著身見，作出離想，求斷苦盡，隨諸所行，不住諸見，從初修習所有梵行，堅固不壞。如是等名為六離塵法。

「復次，六種鬪諍根本，是佛所說。謂有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復樂欲與僧鬪諍；有一類補特伽羅，具有諂、誑、慳、嫉、覆等諸隨煩惱，及身見、邪見、邊見，見取不能遠離；有一類補特伽羅，具身見等起顛倒心，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，具身見等，起顛倒心，又復常樂與僧鬪諍。如是等名為六種鬪諍根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六種鬪諍根本，是佛所說。謂有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復樂欲與僧鬪諍；有一類補特伽羅，具有諂、誑、慳、嫉、覆等諸隨煩惱，及身見、邪見、邊見，見取不能遠離；有一類補特伽羅，具身見等起顛倒心，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，具身見等，起顛倒心，又復常樂與僧鬪諍。如是等名為六種鬪諍根本。

「復次，六種對治出離界，是佛所說。謂有苾芻，作如是言：『我修慈心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進慈心對治，我於瞋心，而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故，所有瞋心無處容受。』而但觀彼慈心現前，是故瞋心不於是處有所生起。何以故？由彼慈心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修悲心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進悲心對治，我於害心，而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故，所有害心，無處容受。』而但觀彼悲心現前，是故害心不於是處有所生起。何以故？由彼悲心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修喜心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進喜心對治，我於不喜心，而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故，所有不喜心，無處容受。』而但觀彼喜心現前，是故不喜心不於是處有所生起。何以故？由彼喜心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修捨心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進捨心對治，我於欲貪之心，而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故，所有欲貪之心，無處容受。』而但觀彼捨心現前，是故欲貪之心，不於是處有所生起。何以故？由彼捨心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修無相心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進無相心對治，我於取相之心，而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故，所有取相之心，無處容受。』而但觀彼無相心現前，是故取相之心，不於是處有所生起。何以故？由彼無相心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修決定行，以決定法對治，我於疑惑之心，而悉能盡。為由如是決定行故，所有疑惑之心，無處容受。』而但觀彼決定心現前，是故疑惑之心，不於是處有所生起。何以故？由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說。而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六種對治出離界，是佛所說。謂有苾芻，作如是言：『我修慈心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進慈心對治，我於瞋心，而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故，所有瞋心無處容受。』而但觀彼慈心現前，是故瞋心不於是處有所生起。何以故？由彼慈心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修悲心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進悲心對治，我於害心，而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故，所有害心，無處容受。』而但觀彼悲心現前，是故害心不於是處有所生起。何以故？由彼悲心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修喜心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進喜心對治，我於不喜心，而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故，所有不喜心，無處容受。』而但觀彼喜心現前，是故不喜心不於是處有所生起。何以故？由彼喜心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修捨心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進捨心對治，我於欲貪之心，而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故，所有欲貪之心，無處容受。』而但觀彼捨心現前，是故欲貪之心，不於是處有所生起。何以故？由彼捨心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修無相心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進無相心對治，我於取相之心，而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故，所有取相之心，無處容受。』而但觀彼無相心現前，是故取相之心，不於是處有所生起。何以故？由彼無相心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修決定行，以決定法對治，我於疑惑之心，而悉能盡。為由如是決定行故，所有疑惑之心，無處容受。』而但觀彼決定心現前，是故疑惑之心，不於是處有所生起。何以故？由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說。而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，七覺支，是佛所說。謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七覺支，是佛所說。謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。

「復次，七三摩地緣，是佛所說。謂正觀察、正籌量、正言說、正施作、正活命、正勇猛、正念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七三摩地緣，是佛所說。謂正觀察、正籌量、正言說、正施作、正活命、正勇猛、正念住。

「復次，七解脫行想，是佛所說。謂不淨想、死想、飲食不貪想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無邊想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七解脫行想，是佛所說。謂不淨想、死想、飲食不貪想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無邊想。

「復次，七力，是佛所說。謂信力，念力，無畏力，精進力，忍力，定力，慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七力，是佛所說。謂信力，念力，無畏力，精進力，忍力，定力，慧力。

「復次，七種補特伽羅，是佛所說。謂心解脫、俱解脫、慧解脫、身證、信解脫、法行、信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七種補特伽羅，是佛所說。謂心解脫、俱解脫、慧解脫、身證、信解脫、法行、信行。

「復次，七識住，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是識所住；種種身一想，謂初禪天，是識所住；一身種種想，謂二禪天，是識所住；一身一想，謂三禪天，是識所住；空無邊處天，是識所住；識無邊處天，是識所住；無所有處天，是識所住。此名七識住。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，七識住，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是識所住；種種身一想，謂初禪天，是識所住；一身種種想，謂二禪天，是識所住；一身一想，謂三禪天，是識所住；空無邊處天，是識所住；識無邊處天，是識所住；無所有處天，是識所住。此名七識住。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，八解脫，是佛所說。謂內有色想觀外色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，想受滅解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八解脫，是佛所說。謂內有色想觀外色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，想受滅解脫。

「復次，八勝處，是佛所說。謂內有色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內有色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色青，所謂觀如烏摩華，及青色衣，於二分青中，皆是青顯青現青光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色黃，所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華，及黃色衣，於二分黃中，皆是黃顯黃現黃光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色赤，所謂觀如滿度𡁠嚩迦華，及赤色衣，於二分赤中，皆是赤顯赤現赤光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色白，所謂觀如白色華，及白色衣，於二分白中，皆是白顯白現白光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處。如是等名為八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八勝處，是佛所說。謂內有色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內有色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色青，所謂觀如烏摩華，及青色衣，於二分青中，皆是青顯青現青光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色黃，所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華，及黃色衣，於二分黃中，皆是黃顯黃現黃光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色赤，所謂觀如滿度𡁠嚩迦華，及赤色衣，於二分赤中，皆是赤顯赤現赤光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色白，所謂觀如白色華，及白色衣，於二分白中，皆是白顯白現白光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處。如是等名為八勝處。

「復次，八種世法，是佛所說。謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八種世法，是佛所說。謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。

「復次，八正道，是佛所說。謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八正道。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八正道，是佛所說。謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八正道。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，九眾生居，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是眾生居；種種身一想，謂初禪天，是眾生居；一身種種想，謂二禪天，是眾生居；一身一想，謂三禪天，是眾生居；空無邊處天，是眾生居；識無邊處天，是眾生居；無所有處天，是眾生居；非想非非想處天，是眾生居；及無想天，是眾生居。此名九眾生居。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，九眾生居，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是眾生居；種種身一想，謂初禪天，是眾生居；一身種種想，謂二禪天，是眾生居；一身一想，謂三禪天，是眾生居；空無邊處天，是眾生居；識無邊處天，是眾生居；無所有處天，是眾生居；非想非非想處天，是眾生居；及無想天，是眾生居。此名九眾生居。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，十具足行，是佛所說。謂不壞正見、不壞正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解脫、不壞正智。此名十具足行，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，十具足行，是佛所說。謂不壞正見、不壞正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解脫、不壞正智。此名十具足行，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。」

爾時，世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說法已，佛即從其宴臥安詳而起，告尊者舍利子言：「善哉！善哉！舍利子！如汝所說，是佛所說；此法名為『大集法門』，後末世中，能與眾生，作大利益。於後末世，我諸苾芻修梵行者，應當於此大集法門，受持讀誦，宣通流布。又舍利子！後末世中，若人得此大集法門受持者，是人於未來諸佛法中，為淨信善男子，於佛教法，深生愛樂，廣大開曉，心大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說法已，佛即從其宴臥安詳而起，告尊者舍利子言：「善哉！善哉！舍利子！如汝所說，是佛所說；此法名為『大集法門』，後末世中，能與眾生，作大利益。於後末世，我諸苾芻修梵行者，應當於此大集法門，受持讀誦，宣通流布。又舍利子！後末世中，若人得此大集法門受持者，是人於未來諸佛法中，為淨信善男子，於佛教法，深生愛樂，廣大開曉，心大歡喜。」

爾時，諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已，歡喜信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已，歡喜信受，禮佛而退。