大集法門經
宋 施護譯2卷CBETA T0012少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
佛說大集法門經卷下
佛說大集法門經卷下
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
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「復次，諸苾芻！當知五取蘊，是佛所說。謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。
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「復次，五欲，是佛所說。謂眼見於色，心喜樂欲，以樂欲心取著色塵。耳聞於聲、鼻齅於香、舌了於味、身覺於觸，亦復如是。
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「復次，五障，是佛所說。謂樂欲障、瞋恚障、睡眠障、惡作障、疑惑障。
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「復次，五種煩惱分結，是佛所說。謂樂欲煩惱分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。
「復次，五種煩惱分結，是佛所說。謂樂欲煩惱分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。
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「復次，五慳，是佛所說。謂飲食慳、善事慳、利養慳、色相慳、法慳。
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「復次，五受根，是佛所說。謂樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根。
「復次，五受根，是佛所說。謂樂受根、苦受根、喜受根、憂受根、捨受根。
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「復次，五勝根，是佛所說。謂信根、精進根、念根、定根、慧根。
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「復次，五力，是佛所說。謂信力、精進力、念力、定力、慧力。
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「復次，五學力，是佛所說。謂信學力、精進學力、念學力、定學力、慧學力。
「復次，五學力，是佛所說。謂信學力、精進學力、念學力、定學力、慧學力。
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「復次，五出離界，是佛所說。謂有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離欲，隨諸欲境，起所欲心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀所有欲境，起離欲心，欲心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無欲心。以是義故，由欲為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離瞋，於違礙境，起瞋恚心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸違礙境，起離瞋心，瞋心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無瞋心。以是義故，由瞋為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離害，於不可意境，而起害心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸不可意境，起不害心，害心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住不害心。以是義故，由害為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未離色相，於諸色境，起著色心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀彼色境界，起離色心，色心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住離色心。以是義故，由色為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，執著有身，未離身相，而於有身，起實有想不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀有身當滅，起身滅想，執心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住身滅想。以是義故，有身為緣，引生無漏。如是等名為五出離界。
「復次，五出離界，是佛所說。謂有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離欲，隨諸欲境，起所欲心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀所有欲境，起離欲心，欲心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無欲心。以是義故，由欲為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離瞋，於違礙境，起瞋恚心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸違礙境，起離瞋心，瞋心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住無瞋心。以是義故，由瞋為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未能離害，於不可意境，而起害心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀諸不可意境，起不害心，害心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住不害心。以是義故，由害為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，其心容受，未離色相，於諸色境，起著色心，不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀彼色境界，起離色心，色心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住離色心。以是義故，由色為緣，引生無漏。有苾芻具多聞者，不能見苦，執著有身，未離身相，而於有身，起實有想不退不沒，未能解脫；即以此緣，後復能觀有身當滅，起身滅想，執心退沒，愛樂解脫，善作正行，得心解脫；解脫心起，乃能遠離不相應法，住身滅想。以是義故，有身為緣，引生無漏。如是等名為五出離界。
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「復次，五解脫處，是佛所說。謂有苾芻於說法師所親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事即得利益；若時聞師宣說正法，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，未能廣大聽受記念，但於其中，能知一法，隨知一法，即解一義，若不解其義，即不能於法而生喜心；是故解了其義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想；隨生彼心，能於其中，廣大聽受、廣大記念，隨知諸法，即解諸義，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以喜心故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能一一如實解了諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧；隨起尋伺，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧，已復能於彼別三摩地門，善住
「復次，五解脫處，是佛所說。謂有苾芻於說法師所親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事即得利益；若時聞師宣說正法，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，未能廣大聽受記念，但於其中，能知一法，隨知一法，即解一義，若不解其義，即不能於法而生喜心；是故解了其義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想；隨生彼心，能於其中，廣大聽受、廣大記念，隨知諸法，即解諸義，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以喜心故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，由樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能一一如實解了諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，復能心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧；隨起尋伺，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。有苾芻，於說法師所，親近承事，尊重恭敬，修習梵行，暫無止息，隨其親近承事，即得聞法；隨其所聞，心生喜樂，起重法想，隨生彼心，而能廣大聽受記念，心住一境，不退不沒，於所聞法，隨尋隨伺，發生正慧，已復能於彼別三摩地門，善住
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攝心，隨所住心，轉復增勝，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等名為五解脫處。
攝心，隨所住心，轉復增勝，即於諸法，一一了知，隨知諸法，即解諸義，廣為他人分別演說，若不解諸義，即不能於法而生喜心；是故解了諸義，心生歡喜，以心喜故，身得輕安，由身輕安，即樂受相應，以樂受故，心住三摩呬多；住彼心故，能如實知，復如實觀，如實觀故，即離塵離貪，得解脫智；解脫智起，即得我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。如是等名為五解脫處。
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「復次，五趣，是佛所說。謂地獄、餓鬼、畜生、人、天。
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「復次，五淨居，是佛所說。謂無煩、無熱、善見、善現、色究竟。
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「復次，五士夫入法，是佛所說。謂中入、生入、有行入、無行入、上流入，此名五士夫入法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
「復次，五士夫入法，是佛所說。謂中入、生入、有行入、無行入、上流入，此名五士夫入法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
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「復次，內六處，是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。
「復次，內六處，是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。
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「復次，外六處，是佛所說。謂色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。
「復次，外六處，是佛所說。謂色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。
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「復次，六識，是佛所說。謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。
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「復次，六觸，是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
「復次，六觸，是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。
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「復次，六受，是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受。
「復次，六受，是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受。
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「復次，六想，是佛所說。謂色想、聲想、香想、味想、觸想、法想。
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「復次，六愛，是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。
「復次，六愛，是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛。
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「復次，六悅意處，是佛所說。謂見可愛色，是悅意處；聞可愛聲，是悅意處；齅可愛香，是悅意處；了可愛味，是悅意處；覺可愛觸，是悅意處；分別善法，是悅意處。
「復次，六悅意處，是佛所說。謂見可愛色，是悅意處；聞可愛聲，是悅意處；齅可愛香，是悅意處；了可愛味，是悅意處；覺可愛觸，是悅意處；分別善法，是悅意處。
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「復次，六不悅意處，是佛所說。謂見不可愛色，是不悅意處；聞不可愛聲，是不悅意處；齅不可愛香，是不悅意處；了不可愛味，是不悅意處；覺不可愛觸，是不悅意處；分別不善法，是不悅意處。
「復次，六不悅意處，是佛所說。謂見不可愛色，是不悅意處；聞不可愛聲，是不悅意處；齅不可愛香，是不悅意處；了不可愛味，是不悅意處；覺不可愛觸，是不悅意處；分別不善法，是不悅意處。
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「復次，六捨行，是佛所說。謂見色行是色捨處、聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了味行是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨處。
「復次，六捨行，是佛所說。謂見色行是色捨處、聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了味行是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨處。
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「復次，六念，是佛所說。謂念佛，念法、念僧、念戒、念施、念天。
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「復次，六行，是佛所說。謂見行、聞行、利益行、學行、分別行、念行。
「復次，六行，是佛所說。謂見行、聞行、利益行、學行、分別行、念行。
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「復次，六離塵法，是佛所說。謂若苾芻，現住身業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住語業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住意業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，如法受利，如法乞食，隨有所得如法而食，任持自行，遠離非法，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，修淨戒行，不毀不缺，離諸過失，增益善力，隨諸所行，戒行具足，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，不著身見，作出離想，求斷苦盡，隨諸所行，不住諸見，從初修習所有梵行，堅固不壞。如是等名為六離塵法。
「復次，六離塵法，是佛所說。謂若苾芻，現住身業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住語業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，現住意業行慈，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，如法受利，如法乞食，隨有所得如法而食，任持自行，遠離非法，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，修淨戒行，不毀不缺，離諸過失，增益善力，隨諸所行，戒行具足，從初修習所有梵行，堅固不壞；有苾芻，不著身見，作出離想，求斷苦盡，隨諸所行，不住諸見，從初修習所有梵行，堅固不壞。如是等名為六離塵法。
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「復次，六種鬪諍根本，是佛所說。謂有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復樂欲與僧鬪諍；有一類補特伽羅，具有諂、誑、慳、嫉、覆等諸隨煩惱，及身見、邪見、邊見，見取不能遠離；有一類補特伽羅，具身見等起顛倒心，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，具身見等，起顛倒心，又復常樂與僧鬪諍。如是等名為六種鬪諍根本。
「復次，六種鬪諍根本，是佛所說。謂有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，自樂作罪，又樂親近彼作罪人，常欲他人愛敬於己，又復樂欲與僧鬪諍；有一類補特伽羅，具有諂、誑、慳、嫉、覆等諸隨煩惱，及身見、邪見、邊見，見取不能遠離；有一類補特伽羅，具身見等起顛倒心，又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法；有一類補特伽羅，具身見等，起顛倒心，又復常樂與僧鬪諍。如是等名為六種鬪諍根本。
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「復次，六種對治出離界，是佛所說。謂有苾芻，作如是言：『我修慈心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進慈心對治，我於瞋心，而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故，所有瞋心無處容受。』而但觀彼慈心現前，是故瞋心不於是處有所生起。何以故？由彼慈心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修悲心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進悲心對治，我於害心，而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故，所有害心，無處容受。』而但觀彼悲心現前，是故害心不於是處有所生起。何以故？由彼悲心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修喜心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進喜心對治，我於不喜心，而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故，所有不喜心，無處容受。』而但觀彼喜心現前，是故不喜心不於是處有所生起。何以故？由彼喜心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修捨心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進捨心對治，我於欲貪之心，而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故，所有欲貪之心，無處容受。』而但觀彼捨心現前，是故欲貪之心，不於是處有所生起。何以故？由彼捨心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修無相心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進無相心對治，我於取相之心，而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故，所有取相之心，無處容受。』而但觀彼無相心現前，是故取相之心，不於是處有所生起。何以故？由彼無相心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修決定行，以決定法對治，我於疑惑之心，而悉能盡。為由如是決定行故，所有疑惑之心，無處容受。』而但觀彼決定心現前，是故疑惑之心，不於是處有所生起。何以故？由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說。而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
「復次，六種對治出離界，是佛所說。謂有苾芻，作如是言：『我修慈心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進慈心對治，我於瞋心，而悉能盡。為由如是慈心解脫觀故，所有瞋心無處容受。』而但觀彼慈心現前，是故瞋心不於是處有所生起。何以故？由彼慈心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修悲心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進悲心對治，我於害心，而悉能盡。為由如是悲心解脫觀故，所有害心，無處容受。』而但觀彼悲心現前，是故害心不於是處有所生起。何以故？由彼悲心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修喜心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進喜心對治，我於不喜心，而悉能盡。為由如是喜心解脫觀故，所有不喜心，無處容受。』而但觀彼喜心現前，是故不喜心不於是處有所生起。何以故？由彼喜心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修捨心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進捨心對治，我於欲貪之心，而悉能盡。為由如是捨心解脫觀故，所有欲貪之心，無處容受。』而但觀彼捨心現前，是故欲貪之心，不於是處有所生起。何以故？由彼捨心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修無相心解脫觀，隨所作事，皆如實知，發起精進無相心對治，我於取相之心，而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故，所有取相之心，無處容受。』而但觀彼無相心現前，是故取相之心，不於是處有所生起。何以故？由彼無相心出離因故。有苾芻，作如是言：『我修決定行，以決定法對治，我於疑惑之心，而悉能盡。為由如是決定行故，所有疑惑之心，無處容受。』而但觀彼決定心現前，是故疑惑之心，不於是處有所生起。何以故？由彼決定心出離因故。如是等名為六種對治出離界。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說。而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
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「復次，七覺支，是佛所說。謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。
「復次，七覺支，是佛所說。謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。
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「復次，七三摩地緣，是佛所說。謂正觀察、正籌量、正言說、正施作、正活命、正勇猛、正念住。
「復次，七三摩地緣，是佛所說。謂正觀察、正籌量、正言說、正施作、正活命、正勇猛、正念住。
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「復次，七解脫行想，是佛所說。謂不淨想、死想、飲食不貪想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無邊想。
「復次，七解脫行想，是佛所說。謂不淨想、死想、飲食不貪想、一切世間不可樂想、無常想、無常苦想、苦無邊想。
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「復次，七力，是佛所說。謂信力，念力，無畏力，精進力，忍力，定力，慧力。
「復次，七力，是佛所說。謂信力，念力，無畏力，精進力，忍力，定力，慧力。
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「復次，七種補特伽羅，是佛所說。謂心解脫、俱解脫、慧解脫、身證、信解脫、法行、信行。
「復次，七種補特伽羅，是佛所說。謂心解脫、俱解脫、慧解脫、身證、信解脫、法行、信行。
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「復次，七識住，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是識所住；種種身一想，謂初禪天，是識所住；一身種種想，謂二禪天，是識所住；一身一想，謂三禪天，是識所住；空無邊處天，是識所住；識無邊處天，是識所住；無所有處天，是識所住。此名七識住。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
「復次，七識住，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是識所住；種種身一想，謂初禪天，是識所住；一身種種想，謂二禪天，是識所住；一身一想，謂三禪天，是識所住；空無邊處天，是識所住；識無邊處天，是識所住；無所有處天，是識所住。此名七識住。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
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「復次，八解脫，是佛所說。謂內有色想觀外色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，想受滅解脫。
「復次，八解脫，是佛所說。謂內有色想觀外色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，想受滅解脫。
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「復次，八勝處，是佛所說。謂內有色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內有色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色青，所謂觀如烏摩華，及青色衣，於二分青中，皆是青顯青現青光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色黃，所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華，及黃色衣，於二分黃中，皆是黃顯黃現黃光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色赤，所謂觀如滿度𡁠嚩迦華，及赤色衣，於二分赤中，皆是赤顯赤現赤光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色白，所謂觀如白色華，及白色衣，於二分白中，皆是白顯白現白光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處。如是等名為八勝處。
「復次，八勝處，是佛所說。謂內有色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內有色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色少，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色多，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色青，所謂觀如烏摩華，及青色衣，於二分青中，皆是青顯青現青光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色黃，所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華，及黃色衣，於二分黃中，皆是黃顯黃現黃光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色赤，所謂觀如滿度𡁠嚩迦華，及赤色衣，於二分赤中，皆是赤顯赤現赤光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處；內無色想觀外色白，所謂觀如白色華，及白色衣，於二分白中，皆是白顯白現白光，廣多清淨，作是觀時，起勝知見，是為勝處。如是等名為八勝處。
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「復次，八種世法，是佛所說。謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。
「復次，八種世法，是佛所說。謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。
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「復次，八正道，是佛所說。謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八正道。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
「復次，八正道，是佛所說。謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八正道。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
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「復次，九眾生居，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是眾生居；種種身一想，謂初禪天，是眾生居；一身種種想，謂二禪天，是眾生居；一身一想，謂三禪天，是眾生居；空無邊處天，是眾生居；識無邊處天，是眾生居；無所有處天，是眾生居；非想非非想處天，是眾生居；及無想天，是眾生居。此名九眾生居。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
「復次，九眾生居，是佛所說。謂種種身、種種想，即欲界人天，是眾生居；種種身一想，謂初禪天，是眾生居；一身種種想，謂二禪天，是眾生居；一身一想，謂三禪天，是眾生居；空無邊處天，是眾生居；識無邊處天，是眾生居；無所有處天，是眾生居；非想非非想處天，是眾生居；及無想天，是眾生居。此名九眾生居。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。
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「復次，十具足行，是佛所說。謂不壞正見、不壞正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解脫、不壞正智。此名十具足行，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。」
「復次，十具足行，是佛所說。謂不壞正見、不壞正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解脫、不壞正智。此名十具足行，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。」
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爾時，世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說法已，佛即從其宴臥安詳而起，告尊者舍利子言：「善哉！善哉！舍利子！如汝所說，是佛所說；此法名為『大集法門』，後末世中，能與眾生，作大利益。於後末世，我諸苾芻修梵行者，應當於此大集法門，受持讀誦，宣通流布。又舍利子！後末世中，若人得此大集法門受持者，是人於未來諸佛法中，為淨信善男子，於佛教法，深生愛樂，廣大開曉，心大歡喜。」
爾時，世尊知尊者舍利子為諸苾芻如應說法已，佛即從其宴臥安詳而起，告尊者舍利子言：「善哉！善哉！舍利子！如汝所說，是佛所說；此法名為『大集法門』，後末世中，能與眾生，作大利益。於後末世，我諸苾芻修梵行者，應當於此大集法門，受持讀誦，宣通流布。又舍利子！後末世中，若人得此大集法門受持者，是人於未來諸佛法中，為淨信善男子，於佛教法，深生愛樂，廣大開曉，心大歡喜。」
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爾時，諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已，歡喜信受，禮佛而退。
爾時，諸苾芻聞佛稱讚此大集法門已，歡喜信受，禮佛而退。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛說大集法門經卷下
佛說大集法門經卷下
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