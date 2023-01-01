佛說大集法門經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大集法門經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊遊行至彼末利城中，與苾芻眾，而共集會。時，彼城中，有一淨信優婆塞，亦名末利，於其城內，新造一舍，種種嚴飾，清淨寬廣，是舍先未曾有，沙門婆羅門等，安止其中。時，末利優婆塞，聞佛世尊與苾芻眾遊行至此，心生歡喜，即詣佛所。到已頭面禮世尊足，禮已合掌，退住一面，白佛言：「世尊！我是優婆塞，名曰末利，我於世尊，心生淨信。我此城中，新造一舍，清淨寬廣，是舍先未曾有，沙門婆羅門等，安止其中。我今請佛及苾芻眾於我舍住，願佛世尊，悲愍我故，受我所請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊遊行至彼末利城中，與苾芻眾，而共集會。時，彼城中，有一淨信優婆塞，亦名末利，於其城內，新造一舍，種種嚴飾，清淨寬廣，是舍先未曾有，沙門婆羅門等，安止其中。時，末利優婆塞，聞佛世尊與苾芻眾遊行至此，心生歡喜，即詣佛所。到已頭面禮世尊足，禮已合掌，退住一面，白佛言：「世尊！我是優婆塞，名曰末利，我於世尊，心生淨信。我此城中，新造一舍，清淨寬廣，是舍先未曾有，沙門婆羅門等，安止其中。我今請佛及苾芻眾於我舍住，願佛世尊，悲愍我故，受我所請。」

爾時，世尊默然而受。時，末利優婆塞，知佛默然受所請已，即時頭面禮世尊足，右繞三匝，出離佛會。還彼舍中，重復嚴飾，徧諸舍宇，悉以香水，散灑其地，內外一切，普令清淨。時，末利優婆塞，如是嚴淨所造舍已，還詣佛所，到已重復禮世尊足，前白佛言：「世尊！先所造舍，悉以香水，散灑其地，內外清淨。願佛世尊及苾芻眾，往彼舍住，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊默然而受。時，末利優婆塞，知佛默然受所請已，即時頭面禮世尊足，右繞三匝，出離佛會。還彼舍中，重復嚴飾，徧諸舍宇，悉以香水，散灑其地，內外一切，普令清淨。時，末利優婆塞，如是嚴淨所造舍已，還詣佛所，到已重復禮世尊足，前白佛言：「世尊！先所造舍，悉以香水，散灑其地，內外清淨。願佛世尊及苾芻眾，往彼舍住，今正是時。」

爾時，世尊與大苾芻眾等，恭敬圍繞，往彼末利優婆塞所造新舍。到彼舍已，佛先洗足，乃入其舍，入已周匝，普遍觀察，佛即於舍中間，安詳而坐。諸苾芻眾，亦各洗足，次第而入，禮佛足已，於佛後面，次第而坐。末利優婆塞，後入其舍，禮世尊足，合掌恭敬，普遍頂禮諸苾芻眾乃於佛前，一面而坐。爾時，世尊，種種慰諭彼末利優婆塞已，即為如應宣說法要，示教利喜。時，末利優婆塞，聞法歡喜，心生淨信。如是，世尊為彼優婆塞，如應說法，示教利喜，而過多夜，佛即告言：「末利！過是夜已，當自知時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與大苾芻眾等，恭敬圍繞，往彼末利優婆塞所造新舍。到彼舍已，佛先洗足，乃入其舍，入已周匝，普遍觀察，佛即於舍中間，安詳而坐。諸苾芻眾，亦各洗足，次第而入，禮佛足已，於佛後面，次第而坐。末利優婆塞，後入其舍，禮世尊足，合掌恭敬，普遍頂禮諸苾芻眾乃於佛前，一面而坐。爾時，世尊，種種慰諭彼末利優婆塞已，即為如應宣說法要，示教利喜。時，末利優婆塞，聞法歡喜，心生淨信。如是，世尊為彼優婆塞，如應說法，示教利喜，而過多夜，佛即告言：「末利！過是夜已，當自知時。」

是時，末利優婆塞，聞佛言已，即從座起，禮世尊足，合掌恭敬，普遍頂禮諸苾芻眾，繞佛三匝，出離佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，末利優婆塞，聞佛言已，即從座起，禮世尊足，合掌恭敬，普遍頂禮諸苾芻眾，繞佛三匝，出離佛會。

爾時，世尊見彼末利優婆塞離會未久，即告尊者舍利子言：「我此聲聞苾芻，已離睡眠，皆是離塵清淨大眾。若諸苾芻樂說法者，即當隨應而自宣說，隨所利益，不應止息。」時尊者舍利子，受教而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見彼末利優婆塞離會未久，即告尊者舍利子言：「我此聲聞苾芻，已離睡眠，皆是離塵清淨大眾。若諸苾芻樂說法者，即當隨應而自宣說，隨所利益，不應止息。」時尊者舍利子，受教而住。

爾時，世尊即以僧伽梨衣等為四褺，處師子床，右脇著地吉祥安隱，累足而臥。佛臥未久，爾時異處，有外道尼乾陀惹提子等，於聲聞苾芻，而生輕謗，欲作破壞，欲興鬪諍，出非法語，種種毀呰，作如是言：「我所知法，彼聲聞人，不能了知，彼所有法，我如實知，邪行是汝，正行是我，有利益是我，無利益是汝，汝所說法，前言縱是，後言即非，後言或是，前言還非，而不能作大師子吼說法利益。」時，尼乾陀惹提子等，欲興廣大鬪諍因緣，發如是等毀呰語時，各各相視，面目慘惡。復作是言：「諸聲聞苾芻色相威儀，而不寂靜，不能離貪，未得解脫，不能見法，不能善知彼出離道，不能證彼所向聖果，彼所習法，非正等正覺所說。」發如是等毀呰語言興鬪諍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以僧伽梨衣等為四褺，處師子床，右脇著地吉祥安隱，累足而臥。佛臥未久，爾時異處，有外道尼乾陀惹提子等，於聲聞苾芻，而生輕謗，欲作破壞，欲興鬪諍，出非法語，種種毀呰，作如是言：「我所知法，彼聲聞人，不能了知，彼所有法，我如實知，邪行是汝，正行是我，有利益是我，無利益是汝，汝所說法，前言縱是，後言即非，後言或是，前言還非，而不能作大師子吼說法利益。」時，尼乾陀惹提子等，欲興廣大鬪諍因緣，發如是等毀呰語時，各各相視，面目慘惡。復作是言：「諸聲聞苾芻色相威儀，而不寂靜，不能離貪，未得解脫，不能見法，不能善知彼出離道，不能證彼所向聖果，彼所習法，非正等正覺所說。」發如是等毀呰語言興鬪諍事。

爾時，尊者舍利子，知是事已，即自思念：「如來大師，宴臥未久，不應以是因緣而白世尊。」作是念已，告諸苾芻言：「汝等當知，異處有諸外道尼乾陀惹提子等，於聲聞苾芻，而生輕謗，欲作破壞，欲興鬪諍，出非法語，種種毀呰，彼作是言：『我所知法，諸聲聞人，不能了知，彼所有法，我如實知，邪行是汝，正行是我，有利益是我，無利益是汝，汝所說法，前言縱是，後言即非，後言或是，前言還非，而不能作大師子吼說法利益。』諸苾芻！彼尼乾陀惹提子等，欲興廣大鬪諍因緣，發如是等毀呰語時，各各相視，面目慘惡，復作是言：『諸聲聞苾芻，色相威儀，而不寂靜，不能離貪，未得解脫，不能見法，不能善知彼出離道，不能證彼所向聖果，彼所習法，非正等正覺所說。』發如是等毀呰語言，興鬪諍事。諸苾芻！汝今當知，我等諸聲聞大眾，皆是離塵清淨心者，現證諸法，善能了知諸出離道，各各已得所證聖果。我等聲聞，所修習法，一一皆是如來大師、應供、正等正覺，親所宣說，一一真實而無虛妄。諸苾芻！當知佛所宣說，謂契經、祇夜、記別、伽陀、本事、本生、緣起、方廣、希法，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說而令眾生，如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子，知是事已，即自思念：「如來大師，宴臥未久，不應以是因緣而白世尊。」作是念已，告諸苾芻言：「汝等當知，異處有諸外道尼乾陀惹提子等，於聲聞苾芻，而生輕謗，欲作破壞，欲興鬪諍，出非法語，種種毀呰，彼作是言：『我所知法，諸聲聞人，不能了知，彼所有法，我如實知，邪行是汝，正行是我，有利益是我，無利益是汝，汝所說法，前言縱是，後言即非，後言或是，前言還非，而不能作大師子吼說法利益。』諸苾芻！彼尼乾陀惹提子等，欲興廣大鬪諍因緣，發如是等毀呰語時，各各相視，面目慘惡，復作是言：『諸聲聞苾芻，色相威儀，而不寂靜，不能離貪，未得解脫，不能見法，不能善知彼出離道，不能證彼所向聖果，彼所習法，非正等正覺所說。』發如是等毀呰語言，興鬪諍事。諸苾芻！汝今當知，我等諸聲聞大眾，皆是離塵清淨心者，現證諸法，善能了知諸出離道，各各已得所證聖果。我等聲聞，所修習法，一一皆是如來大師、應供、正等正覺，親所宣說，一一真實而無虛妄。諸苾芻！當知佛所宣說，謂契經、祇夜、記別、伽陀、本事、本生、緣起、方廣、希法，如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說而令眾生，如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，諸苾芻！當知一法，是佛所說。謂一切眾生，皆依食住，此為一法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生，如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！當知一法，是佛所說。謂一切眾生，皆依食住，此為一法。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生，如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，二法是佛所說。謂一名二色。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，二法是佛所說。謂一名二色。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，三業是佛所說。謂一者身業，二者語業，三者意業。即此三業，復有二種，一善，二不善。何等為善？謂身業善行、語業善行、意業善行。何名不善？謂身業不善行、語業不善行、意業不善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三業是佛所說。謂一者身業，二者語業，三者意業。即此三業，復有二種，一善，二不善。何等為善？謂身業善行、語業善行、意業善行。何名不善？謂身業不善行、語業不善行、意業不善行。

「復次，三不善思惟，是佛所說。謂欲思惟、瞋思惟、害思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三不善思惟，是佛所說。謂欲思惟、瞋思惟、害思惟。

「復次，三善思惟，是佛所說。謂離欲思惟、無瞋思惟、不害思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三善思惟，是佛所說。謂離欲思惟、無瞋思惟、不害思惟。

「復次，三不善根，是佛所說。謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三不善根，是佛所說。謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。

「復次，三善根，是佛所說。謂無貪善根、無瞋善根、無癡善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三善根，是佛所說。謂無貪善根、無瞋善根、無癡善根。

「復次，三漏，是佛所說。謂欲漏、有漏、無明漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三漏，是佛所說。謂欲漏、有漏、無明漏。

「復次，三求，是佛所說。謂欲求、有求、梵行求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三求，是佛所說。謂欲求、有求、梵行求。

「復次，三愛，是佛所說。謂欲愛、色愛、無色愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三愛，是佛所說。謂欲愛、色愛、無色愛。

「復次，三界，是佛所說。謂欲界、色界、無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三界，是佛所說。謂欲界、色界、無色界。

「復次，三不善界，是佛所說。謂染欲界、瞋恚界、損害界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三不善界，是佛所說。謂染欲界、瞋恚界、損害界。

「復次，三善界，是佛所說。謂無欲界、無瞋界、不害界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三善界，是佛所說。謂無欲界、無瞋界、不害界。

「復次，三有，是佛所說。謂欲有、色有、無色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三有，是佛所說。謂欲有、色有、無色有。

「復次，三聚，是佛所說。謂邪定聚、正定聚、不定聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三聚，是佛所說。謂邪定聚、正定聚、不定聚。

「復次，三受，是佛所說。謂樂受、苦受、非苦樂受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三受，是佛所說。謂樂受、苦受、非苦樂受。

「復次，三苦，是佛所說。謂輪迴苦、苦苦、壞苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三苦，是佛所說。謂輪迴苦、苦苦、壞苦。

「復次，三種欲生，是佛所說。謂現處欲欲生、化樂欲欲生、他化自在欲欲生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三種欲生，是佛所說。謂現處欲欲生、化樂欲欲生、他化自在欲欲生。

「復次，三種樂生，是佛所說。謂有眾生生，生已受樂，如人中一類，是名第一樂生；復有眾生，長受喜樂，此樂廣大，適悅慶快，如光音天，是名第二樂生；復有眾生，乃至盡壽受快樂足，如遍淨天，是名第三樂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三種樂生，是佛所說。謂有眾生生，生已受樂，如人中一類，是名第一樂生；復有眾生，長受喜樂，此樂廣大，適悅慶快，如光音天，是名第二樂生；復有眾生，乃至盡壽受快樂足，如遍淨天，是名第三樂生。

「復次，三種福事成就慧行，是佛所說。謂布施莊嚴成就慧行，持戒莊嚴成就慧行，禪定莊嚴成就慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三種福事成就慧行，是佛所說。謂布施莊嚴成就慧行，持戒莊嚴成就慧行，禪定莊嚴成就慧行。

「復次，三三摩地，是佛所說。謂有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地。復有三三摩地，是佛所說。謂空解脫三摩地、無願解脫三摩地，無相解脫三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三三摩地，是佛所說。謂有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地。復有三三摩地，是佛所說。謂空解脫三摩地、無願解脫三摩地，無相解脫三摩地。

「復次，三住，是佛所說。謂天住、梵住、聖住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三住，是佛所說。謂天住、梵住、聖住。

「復次，三根，是佛所說。謂未知當知根、已知根、具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三根，是佛所說。謂未知當知根、已知根、具知根。

「復次，三增上，是佛所說。謂世增上、法增上、我增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三增上，是佛所說。謂世增上、法增上、我增上。

「復次，三佛，是佛所說。謂過去諸佛、未來諸佛、現在諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三佛，是佛所說。謂過去諸佛、未來諸佛、現在諸佛。

「復次，三言說事，是佛所說。謂過去言說事、未來言說事、現在言說事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三言說事，是佛所說。謂過去言說事、未來言說事、現在言說事。

「復次，三眼，是佛所說。謂肉眼、天眼、慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三眼，是佛所說。謂肉眼、天眼、慧眼。

「復次，三明，是佛所說。謂宿命智明、眾生生滅智明、漏盡智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三明，是佛所說。謂宿命智明、眾生生滅智明、漏盡智明。

「復次，三通，是佛所說。謂神境通、說法通、教誡通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三通，是佛所說。謂神境通、說法通、教誡通。

「復次，三不淨，是佛所說。謂身不淨，語不淨，心不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三不淨，是佛所說。謂身不淨，語不淨，心不淨。

「復次，三淨，是佛所說。謂身淨、語淨、心淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三淨，是佛所說。謂身淨、語淨、心淨。

「復次，三學，是佛所說。謂戒學、定學、慧學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三學，是佛所說。謂戒學、定學、慧學。

「復次，三品，是佛所說。謂戒品、定品、慧品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三品，是佛所說。謂戒品、定品、慧品。

「復次，三火，是佛所說。謂貪火、瞋火、癡火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三火，是佛所說。謂貪火、瞋火、癡火。

「復次，三分位，是佛所說。謂生分位、成分位、法分位。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，三分位，是佛所說。謂生分位、成分位、法分位。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。

「復次，四念處觀，是佛所說。謂觀身不淨，無生起想，調伏無明，離煩惱受；觀受是苦、觀心生滅、善觀諸法，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四念處觀，是佛所說。謂觀身不淨，無生起想，調伏無明，離煩惱受；觀受是苦、觀心生滅、善觀諸法，亦復如是。

「復次，四正斷，是佛所說。謂已生諸不善法，發勤精進，攝心志念，皆悉斷除；未生諸不善法，發勤精進，攝心志念，防令不起；未生諸善法，發勤精進，攝心志念，而令生起；已生諸善法，發勤精進，攝心志念，而令一切增長圓滿。此名四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四正斷，是佛所說。謂已生諸不善法，發勤精進，攝心志念，皆悉斷除；未生諸不善法，發勤精進，攝心志念，防令不起；未生諸善法，發勤精進，攝心志念，而令生起；已生諸善法，發勤精進，攝心志念，而令一切增長圓滿。此名四正斷。

「復次，四神足，是佛所說。謂欲三摩地斷行具足神足；精進三摩地斷行具足神足；心三摩地斷行具足神足；慧三摩地斷行具足神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四神足，是佛所說。謂欲三摩地斷行具足神足；精進三摩地斷行具足神足；心三摩地斷行具足神足；慧三摩地斷行具足神足。

「復次，四禪定，是佛所說。謂若苾芻，已能離諸欲不善法，有尋有伺，此名第一離生喜樂定；若復苾芻，止息尋伺，內心清淨，安住一想，無尋無伺，此名第二定生喜樂定；若復苾芻，不貪於喜，住於捨行，身得輕安妙樂，此名第三離喜妙樂定；若復苾芻，斷除樂想，亦無苦想，無悅意，無惱意，無苦無樂，此名第四捨念清淨定。如是等名為四禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四禪定，是佛所說。謂若苾芻，已能離諸欲不善法，有尋有伺，此名第一離生喜樂定；若復苾芻，止息尋伺，內心清淨，安住一想，無尋無伺，此名第二定生喜樂定；若復苾芻，不貪於喜，住於捨行，身得輕安妙樂，此名第三離喜妙樂定；若復苾芻，斷除樂想，亦無苦想，無悅意，無惱意，無苦無樂，此名第四捨念清淨定。如是等名為四禪定。

「復次，四無量，是佛所說。謂若苾芻，發起慈心，先於東方行慈，南、西北方，四維上下，亦然行慈。而彼慈心，於一切處、一切世界、一切種類廣大無量而無邊際，亦無分限。此名慈無量。悲、喜、捨三，亦復如是。此等名為四無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四無量，是佛所說。謂若苾芻，發起慈心，先於東方行慈，南、西北方，四維上下，亦然行慈。而彼慈心，於一切處、一切世界、一切種類廣大無量而無邊際，亦無分限。此名慈無量。悲、喜、捨三，亦復如是。此等名為四無量。

「復次，四無色定，是佛所說。謂若苾芻，離一切色，無對無礙，而無作意，觀無邊空，此觀行相，名空無邊處定；復離空處，而非所觀，但觀無邊識，此觀行相，名識無邊處定；復離識處，而非所觀，但觀一切，皆無所有，此觀行相，名無所有處定；復離無所有處行相，名為非想非非想處定。如是名為四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四無色定，是佛所說。謂若苾芻，離一切色，無對無礙，而無作意，觀無邊空，此觀行相，名空無邊處定；復離空處，而非所觀，但觀無邊識，此觀行相，名識無邊處定；復離識處，而非所觀，但觀一切，皆無所有，此觀行相，名無所有處定；復離無所有處行相，名為非想非非想處定。如是名為四無色定。

「復次，四智，是佛所說。謂法智、無生智、等智、他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四智，是佛所說。謂法智、無生智、等智、他心智。

「復次，四安住，是佛所說。謂一切行安住、捨行安住、寂靜行安住、慧行安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四安住，是佛所說。謂一切行安住、捨行安住、寂靜行安住、慧行安住。

「復次，四聖諦，是佛所說。謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅往向聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四聖諦，是佛所說。謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅往向聖諦。

「復次，四種布施清淨，是佛所說。謂有布施，施者清淨，非受者；或有布施，受者清淨，非施者；或有布施，亦非施者、亦非受者，謂所施清淨；或有布施，施者受者二俱清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四種布施清淨，是佛所說。謂有布施，施者清淨，非受者；或有布施，受者清淨，非施者；或有布施，亦非施者、亦非受者，謂所施清淨；或有布施，施者受者二俱清淨。

「復次，四生，是佛所說。謂胎生、卵生、濕生、化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四生，是佛所說。謂胎生、卵生、濕生、化生。

「復次，四種母胎事，是佛所說。謂有能了知入母胎事、住母胎事、出母胎事，此名第一母胎事；有能了知入母胎事、住母胎事，不能了知出母胎事，此名第二母胎事；有能了知入母胎事，不能了知住母胎事、出母胎事，此名第三母胎事；有不能了知入母胎事、住母胎事、出母胎事，此名第四母胎事。如是等名為四種母胎事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四種母胎事，是佛所說。謂有能了知入母胎事、住母胎事、出母胎事，此名第一母胎事；有能了知入母胎事、住母胎事，不能了知出母胎事，此名第二母胎事；有能了知入母胎事，不能了知住母胎事、出母胎事，此名第三母胎事；有不能了知入母胎事、住母胎事、出母胎事，此名第四母胎事。如是等名為四種母胎事。

「復次，四識住，是佛所說。謂色生、色緣、色住，喜行廣大增長，是識所住；受生、受緣、受住，喜行廣大增長，是識所住；想生、想緣、想住，喜行廣大增長，是識所住；行生、行緣、行住，喜行廣大增長，是識所住。如是等名為四識住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四識住，是佛所說。謂色生、色緣、色住，喜行廣大增長，是識所住；受生、受緣、受住，喜行廣大增長，是識所住；想生、想緣、想住，喜行廣大增長，是識所住；行生、行緣、行住，喜行廣大增長，是識所住。如是等名為四識住。

「復次，四法句，是佛所說。謂神通法句、離恚法句、平等法句、平等三摩地法句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四法句，是佛所說。謂神通法句、離恚法句、平等法句、平等三摩地法句。

「復次，四娑摩那曩法，是佛所說。謂若現在樂，此為苦報；若現在苦，此為苦報；若現在苦，此為樂報；若現在樂，此為樂報。此名四娑摩那曩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四娑摩那曩法，是佛所說。謂若現在樂，此為苦報；若現在苦，此為苦報；若現在苦，此為樂報；若現在樂，此為樂報。此名四娑摩那曩法。

「復次，四向，是佛所說。謂無忍、忍、調伏、寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四向，是佛所說。謂無忍、忍、調伏、寂靜。

「復次，四神通道，是佛所說。謂苦遲緩神通、苦速疾神通、樂遲緩神通、樂速疾神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四神通道，是佛所說。謂苦遲緩神通、苦速疾神通、樂遲緩神通、樂速疾神通。

「復次，四預流身，是佛所說。謂有一類預流，於佛如來信心不壞，不毀沙門婆羅門天人魔梵，了知世法；有一類預流，心得清淨，證得佛法，正見正行，各各了知自所修法；有一類預流，心生喜樂，見在家者及彼出家持淨戒者，心生尊敬；有一類預流，自修淨戒，具足不壞，智慧明利，善相寂靜。如是等名為四預流身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四預流身，是佛所說。謂有一類預流，於佛如來信心不壞，不毀沙門婆羅門天人魔梵，了知世法；有一類預流，心得清淨，證得佛法，正見正行，各各了知自所修法；有一類預流，心生喜樂，見在家者及彼出家持淨戒者，心生尊敬；有一類預流，自修淨戒，具足不壞，智慧明利，善相寂靜。如是等名為四預流身。

「復次，四沙門果，是佛所說。謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四沙門果，是佛所說。謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。

「復次，四取，是佛所說。謂欲取、見取、戒禁取、我語取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四取，是佛所說。謂欲取、見取、戒禁取、我語取。

「復次，四三摩地想，是佛所說。謂有見法得樂行轉，此為三摩地想；有知見轉，此為三摩地想；有慧分別轉，此為三摩地想；有身得漏盡轉，此為三摩地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四三摩地想，是佛所說。謂有見法得樂行轉，此為三摩地想；有知見轉，此為三摩地想；有慧分別轉，此為三摩地想；有身得漏盡轉，此為三摩地想。

「復次，四力，是佛所說。謂慧力、精進力、無礙力、攝力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四力，是佛所說。謂慧力、精進力、無礙力、攝力。

「復次，四補特伽羅，是佛所說。有補特伽羅，謂我能修行、我持戒、我如法相應，非他能修行、非他持戒、非他如法相應；有補特伽羅，謂他能修行、他持戒、他如法相應，非我能修行、非我持戒、非我如法相應；有補特伽羅，謂我能修行、他亦能修行，我持戒、他亦持戒，我如法相應、他亦如法相應；有補特伽羅，謂我不能修行、他亦不能修行，我不持戒、他亦不持戒，我不如法相應、他亦不如法相應。如是等名為四補特伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四補特伽羅，是佛所說。有補特伽羅，謂我能修行、我持戒、我如法相應，非他能修行、非他持戒、非他如法相應；有補特伽羅，謂他能修行、他持戒、他如法相應，非我能修行、非我持戒、非我如法相應；有補特伽羅，謂我能修行、他亦能修行，我持戒、他亦持戒，我如法相應、他亦如法相應；有補特伽羅，謂我不能修行、他亦不能修行，我不持戒、他亦不持戒，我不如法相應、他亦不如法相應。如是等名為四補特伽羅。

「復次，四隨眾事，是佛所說。謂與眾同一住處、與眾同一飲食、與眾同一懺悔、與眾同一受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四隨眾事，是佛所說。謂與眾同一住處、與眾同一飲食、與眾同一懺悔、與眾同一受用。

「復次，四大輪，是佛所說。謂善說妙法、依止正士、願心平等、修先慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四大輪，是佛所說。謂善說妙法、依止正士、願心平等、修先慧行。

「復次，四攝法，是佛所說。謂布施、愛語、利行、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四攝法，是佛所說。謂布施、愛語、利行、同事。

「復次，四無礙解，是佛所說。謂義無礙解、法無礙解、樂說無礙解、辯才無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四無礙解，是佛所說。謂義無礙解、法無礙解、樂說無礙解、辯才無礙解。

「復次，四煩惱，是佛所說。謂欲煩惱、有煩惱、見煩惱、無明煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四煩惱，是佛所說。謂欲煩惱、有煩惱、見煩惱、無明煩惱。

「復次，四行，是佛所說。謂欲行、有行、見行、無明行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四行，是佛所說。謂欲行、有行、見行、無明行。

「復次，四身聚，是佛所說。謂無明身聚、瞋身聚、戒禁取身聚、一切著身聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四身聚，是佛所說。謂無明身聚、瞋身聚、戒禁取身聚、一切著身聚。

「復次，四愛生，是佛所說。謂有苾芻，因彼衣服而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因彼飲食，而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因坐臥具，而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因諸受用，而生愛心，愛心起故，即生取著。此名四愛生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四愛生，是佛所說。謂有苾芻，因彼衣服而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因彼飲食，而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因坐臥具，而生愛心，愛心起故，即生取著。有苾芻，因諸受用，而生愛心，愛心起故，即生取著。此名四愛生。

「復次，四食，是佛所說。謂段食、觸食、思食、識食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四食，是佛所說。謂段食、觸食、思食、識食。

「復次，四不護，是佛所說。謂如來不護身業，身離諸過。如來不護語業，語離諸過。如來不護意業，意離諸過。如來不護壽命，命無損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四不護，是佛所說。謂如來不護身業，身離諸過。如來不護語業，語離諸過。如來不護意業，意離諸過。如來不護壽命，命無損減。

「復次，四顛倒，是佛所說。謂無常謂常，是故生起想顛倒、心顛倒、見顛倒。以苦謂樂，是故生起想、心、見倒。無我謂我，是故生起想、心、見倒。不淨謂淨，是故生起想、心、見倒。如是等名為四顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四顛倒，是佛所說。謂無常謂常，是故生起想顛倒、心顛倒、見顛倒。以苦謂樂，是故生起想、心、見倒。無我謂我，是故生起想、心、見倒。不淨謂淨，是故生起想、心、見倒。如是等名為四顛倒。

「復次，四惡語言，是佛所說。謂妄言、綺語、兩舌、惡口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四惡語言，是佛所說。謂妄言、綺語、兩舌、惡口。

「復次，四善語言，是佛所說。謂如實語、質直語、不兩舌語、依法語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四善語言，是佛所說。謂如實語、質直語、不兩舌語、依法語。

「復次，四非阿曳囉行，是佛所說。謂不見言見、不聞言聞、失念言記念、不知言知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四非阿曳囉行，是佛所說。謂不見言見、不聞言聞、失念言記念、不知言知。

「復次，四阿曳囉行，是佛所說。謂實見言見、實聞言聞、不失念言記念、實知言知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四阿曳囉行，是佛所說。謂實見言見、實聞言聞、不失念言記念、實知言知。

「復次，四記，是佛所說。謂一向記、分別記、返問記、默然記。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四記，是佛所說。謂一向記、分別記、返問記、默然記。如是等法，佛悲愍心，廣為眾生，如理宣說，而令眾生如說修習，行諸梵行，利益安樂天人世間。