佛說尼拘陀梵志經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說尼拘陀梵志經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，方伸請問，嫌恚旋生。瞋惱既興，障礙斯作，以障礙故，起諸過失。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，方伸請問，嫌恚旋生。瞋惱既興，障礙斯作，以障礙故，起諸過失。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，詢問正法。時，佛如來，正以一心，善為開說，決定如應，除遣所疑。而汝等輩，乃以外論而來指說，互相違背，欲奪其理，返謂所問不正分別。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，詢問正法。時，佛如來，正以一心，善為開說，決定如應，除遣所疑。而汝等輩，乃以外論而來指說，互相違背，欲奪其理，返謂所問不正分別。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，知佛如來、或如來弟子，實有最上增勝功德，所應敬仰而不敬仰。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，知佛如來、或如來弟子，實有最上增勝功德，所應敬仰而不敬仰。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！有修行者，於饒益事，或生厭離；或損害事，不起厭離。汝等以是二事中，若於損害事，不生厭離者。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！有修行者，於饒益事，或生厭離；或損害事，不起厭離。汝等以是二事中，若於損害事，不生厭離者。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，謂起慢相，有所表示，我能修行。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，謂起慢相，有所表示，我能修行。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，或得珍妙飲食，耽著其味，而生簡別：『我此所樂，我此不樂。若所樂者，我即可受。』由是取著，隨生耽染，以耽染故，隱覆過失，是故勝慧，不得出離。所餘飲食，若不樂者，猶故貪惜，俛仰而捨。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，或得珍妙飲食，耽著其味，而生簡別：『我此所樂，我此不樂。若所樂者，我即可受。』由是取著，隨生耽染，以耽染故，隱覆過失，是故勝慧，不得出離。所餘飲食，若不樂者，猶故貪惜，俛仰而捨。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，於深隱處，以如善相，寂然而坐，有來問言：『汝於何法，而能解了？復於何法，而不解了？』而汝等輩，於所了處，言我不解；於不了處，而言我解。如是多種，皆謂正知，起諸妄語。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，於深隱處，以如善相，寂然而坐，有來問言：『汝於何法，而能解了？復於何法，而不解了？』而汝等輩，於所了處，言我不解；於不了處，而言我解。如是多種，皆謂正知，起諸妄語。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，常時發起忿恚尤䖧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，常時發起忿恚尤䖧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，於一切處，無慚無愧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，於一切處，無慚無愧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，常起懈怠及劣精進。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，常起懈怠及劣精進。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，而常失念，及不正知。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，而常失念，及不正知。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，其心散亂，諸根減劣。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，其心散亂，諸根減劣。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，起於損害，堅固前心，不求出離，一向自見，於此等法，實生取著。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，起於損害，堅固前心，不求出離，一向自見，於此等法，實生取著。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，邪見深厚，行顛倒法。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，邪見深厚，行顛倒法。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，於無邊際，計為有邊，起見亦然。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，於無邊際，計為有邊，起見亦然。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，於諸所行，愚癡暗鈍。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，於諸所行，愚癡暗鈍。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，不能聽受，既如聾者，無所說示，又類啞羊。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，不能聽受，既如聾者，無所說示，又類啞羊。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，樂作罪業，又樂親近作罪業者，為他惡友之所繫屬，及為攝伏。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，樂作罪業，又樂親近作罪業者，為他惡友之所繫屬，及為攝伏。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。

「復次，尼拘陀！汝等修行，起增上慢，計有得想，未見謂見，未作謂作，未得謂得，未知謂知，未證謂證。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。尼拘陀！於汝意云何？如上所說，諸煩惱法，彼有一類修行之者，具是事邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！汝等修行，起增上慢，計有得想，未見謂見，未作謂作，未得謂得，未知謂知，未證謂證。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。尼拘陀！於汝意云何？如上所說，諸煩惱法，彼有一類修行之者，具是事邪？」

尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！豈獨一類修行之者，具是煩惱？如我意者，其數甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！豈獨一類修行之者，具是煩惱？如我意者，其數甚多。」

佛告尼拘陀梵志言：「如我上說，汝等修行，為欲彰其修行功業。以我修成如是行故，令彼國王、大臣、剎帝利、婆羅門等，尊重恭敬，供養於我。尼拘陀！汝等若或如是為欲彰其修行功業，令彼國王、大臣等，恭敬供養，乃至起增上慢。計有得想，未見謂見，未作謂作，未知謂知，未得謂得，未證謂證。此如是等，皆不清淨，一切悉為煩惱隨增，當知皆是染分所攝。尼拘陀！於汝意云何？如我上說，如是等事，如是修行，謂得出離清淨邪？得最上潔白邪？得真實邪？得清淨真實中住邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼拘陀梵志言：「如我上說，汝等修行，為欲彰其修行功業。以我修成如是行故，令彼國王、大臣、剎帝利、婆羅門等，尊重恭敬，供養於我。尼拘陀！汝等若或如是為欲彰其修行功業，令彼國王、大臣等，恭敬供養，乃至起增上慢。計有得想，未見謂見，未作謂作，未知謂知，未得謂得，未證謂證。此如是等，皆不清淨，一切悉為煩惱隨增，當知皆是染分所攝。尼拘陀！於汝意云何？如我上說，如是等事，如是修行，謂得出離清淨邪？得最上潔白邪？得真實邪？得清淨真實中住邪？」

尼拘陀梵志白佛言：「如是，如是。沙門瞿曇！如我等輩，如是修行，是得出離清淨，是得最上潔白，是得真實，是得清淨真實中住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼拘陀梵志白佛言：「如是，如是。沙門瞿曇！如我等輩，如是修行，是得出離清淨，是得最上潔白，是得真實，是得清淨真實中住。」

佛告尼拘陀梵志言：「我今為汝，如實而說。如汝向者問於我言：『沙門瞿曇！法律之中，以何法行，能令修聲聞行者到安隱地，止息內心，清淨梵行？』如是所問，乃為真實。當知聲聞止息處者，上中最上，極為高勝，是諸聖者止息之所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼拘陀梵志言：「我今為汝，如實而說。如汝向者問於我言：『沙門瞿曇！法律之中，以何法行，能令修聲聞行者到安隱地，止息內心，清淨梵行？』如是所問，乃為真實。當知聲聞止息處者，上中最上，極為高勝，是諸聖者止息之所。」

爾時，諸梵志眾，咸共讚言：「奇哉！奇哉！沙門瞿曇！法律之中，所作清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸梵志眾，咸共讚言：「奇哉！奇哉！沙門瞿曇！法律之中，所作清涼。」

爾時，和合長者，聞是言已，知彼在會諸梵志眾，於佛世尊，少生向慕，即告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝向所言，與佛世尊，互相議論，建立勝義。發一問端，而為叩擊，我應得勝，彼必墮負，如擊空瓶，易為破壞。汝今何故，不發問邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，和合長者，聞是言已，知彼在會諸梵志眾，於佛世尊，少生向慕，即告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝向所言，與佛世尊，互相議論，建立勝義。發一問端，而為叩擊，我應得勝，彼必墮負，如擊空瓶，易為破壞。汝今何故，不發問邪？」

佛告尼拘陀梵志言：「於汝意云何？汝實曾發斯語言邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼拘陀梵志言：「於汝意云何？汝實曾發斯語言邪？」

尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！我實曾說如是語言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！我實曾說如是語言。」

佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，亦如汝等，今時集會，高舉其聲，發諸言論，所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論邪？尼拘陀！或復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如我今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，亦如汝等，今時集會，高舉其聲，發諸言論，所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論邪？尼拘陀！或復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如我今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行邪？」

尼拘陀梵志白佛言：「如是，瞿曇！我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，非如我等，今時集會，高舉其聲，發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如汝今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼拘陀梵志白佛言：「如是，瞿曇！我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，非如我等，今時集會，高舉其聲，發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如汝今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行。」

佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝等昔聞古師說時，豈不作是思惟：『彼諸佛世尊，能隨宜說法，自覺悟已，復為他說覺悟之法；自解脫已，復為他說解脫之法；自安隱已，復為他說安隱之法。自得涅槃已，復為他說涅槃之法。』尼拘陀！汝等爾時而返謂言：『沙門瞿曇作如是說，於師法事業，有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，於寂靜住事業有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，罪不善法，有所合集。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，多種善法，有所離散。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，為欲宣示彼因緣事。』此如是等多種言說，不應如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝等昔聞古師說時，豈不作是思惟：『彼諸佛世尊，能隨宜說法，自覺悟已，復為他說覺悟之法；自解脫已，復為他說解脫之法；自安隱已，復為他說安隱之法。自得涅槃已，復為他說涅槃之法。』尼拘陀！汝等爾時而返謂言：『沙門瞿曇作如是說，於師法事業，有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，於寂靜住事業有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，罪不善法，有所合集。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，多種善法，有所離散。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，為欲宣示彼因緣事。』此如是等多種言說，不應如是見。

「尼拘陀！何故不應如是見邪？謂以彼諸師法、彼諸所行，乃至彼諸因緣事等，皆悉有異。尼拘陀！是故，我不說彼師法事業，亦不說彼寂靜住事業，亦不說彼師法之中罪不善法有所合集，亦不說彼師法之中多種善法有所離散，亦不欲說彼因緣事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尼拘陀！何故不應如是見邪？謂以彼諸師法、彼諸所行，乃至彼諸因緣事等，皆悉有異。尼拘陀！是故，我不說彼師法事業，亦不說彼寂靜住事業，亦不說彼師法之中罪不善法有所合集，亦不說彼師法之中多種善法有所離散，亦不欲說彼因緣事。

「尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七年中，或復六年，五四三二一年之中，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七年中，或復六年，五四三二一年之中，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』

「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七月中，或復六月，五四三二一月半月，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七月中，或復六月，五四三二一月半月，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』

「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七日中，或復六日，五四三二一日半日，乃至食前食後，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七日中，或復六日，五四三二一日半日，乃至食前食後，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』」

爾時，世尊作是說時，會中所有諸梵志眾，障累深重，無所曉悟，身心惑亂，沈迷昏懵。彼諸辯才，不能施設，俛首寂然，憂思而住。爾時，世尊知是事已，顧謂和合長者言：「長者！今此等輩，誠為癡者。既昧見聞，復絕言說，如人以物自杜其口。罪垢斯深，是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言：『而汝沙門，法律之中，以何法行，能令修聲聞行者，到安隱地，止息內心，清淨梵行？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作是說時，會中所有諸梵志眾，障累深重，無所曉悟，身心惑亂，沈迷昏懵。彼諸辯才，不能施設，俛首寂然，憂思而住。爾時，世尊知是事已，顧謂和合長者言：「長者！今此等輩，誠為癡者。既昧見聞，復絕言說，如人以物自杜其口。罪垢斯深，是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言：『而汝沙門，法律之中，以何法行，能令修聲聞行者，到安隱地，止息內心，清淨梵行？』」

爾時，世尊乃為和合長者，隨應說法示教利喜已，身放光明，廣大熾盛，普徧照耀。即於會中，踴身虛空，還迦蘭陀竹林精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊乃為和合長者，隨應說法示教利喜已，身放光明，廣大熾盛，普徧照耀。即於會中，踴身虛空，還迦蘭陀竹林精舍。