尼拘陀梵志經
宋 施護等譯2卷CBETA T0011少于一万字 59 min
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
佛說尼拘陀梵志經卷下
佛說尼拘陀梵志經卷下
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，方伸請問，嫌恚旋生。瞋惱既興，障礙斯作，以障礙故，起諸過失。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，方伸請問，嫌恚旋生。瞋惱既興，障礙斯作，以障礙故，起諸過失。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，詢問正法。時，佛如來，正以一心，善為開說，決定如應，除遣所疑。而汝等輩，乃以外論而來指說，互相違背，欲奪其理，返謂所問不正分別。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，若於如來、或於如來弟子之所，詢問正法。時，佛如來，正以一心，善為開說，決定如應，除遣所疑。而汝等輩，乃以外論而來指說，互相違背，欲奪其理，返謂所問不正分別。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，知佛如來、或如來弟子，實有最上增勝功德，所應敬仰而不敬仰。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，知佛如來、或如來弟子，實有最上增勝功德，所應敬仰而不敬仰。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！有修行者，於饒益事，或生厭離；或損害事，不起厭離。汝等以是二事中，若於損害事，不生厭離者。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！有修行者，於饒益事，或生厭離；或損害事，不起厭離。汝等以是二事中，若於損害事，不生厭離者。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，謂起慢相，有所表示，我能修行。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，或得珍妙飲食，耽著其味，而生簡別：『我此所樂，我此不樂。若所樂者，我即可受。』由是取著，隨生耽染，以耽染故，隱覆過失，是故勝慧，不得出離。所餘飲食，若不樂者，猶故貪惜，俛仰而捨。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，或得珍妙飲食，耽著其味，而生簡別：『我此所樂，我此不樂。若所樂者，我即可受。』由是取著，隨生耽染，以耽染故，隱覆過失，是故勝慧，不得出離。所餘飲食，若不樂者，猶故貪惜，俛仰而捨。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，於深隱處，以如善相，寂然而坐，有來問言：『汝於何法，而能解了？復於何法，而不解了？』而汝等輩，於所了處，言我不解；於不了處，而言我解。如是多種，皆謂正知，起諸妄語。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，於深隱處，以如善相，寂然而坐，有來問言：『汝於何法，而能解了？復於何法，而不解了？』而汝等輩，於所了處，言我不解；於不了處，而言我解。如是多種，皆謂正知，起諸妄語。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，常時發起忿恚尤䖧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，於一切處，無慚無愧。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，常起懈怠及劣精進。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，而常失念，及不正知。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，其心散亂，諸根減劣。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，起於損害，堅固前心，不求出離，一向自見，於此等法，實生取著。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，邪見深厚，行顛倒法。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，邪見深厚，行顛倒法。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，於無邊際，計為有邊，起見亦然。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，常起貪愛及瞋恚心。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，於諸所行，愚癡暗鈍。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，於諸所行，愚癡暗鈍。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，不能聽受，既如聾者，無所說示，又類啞羊。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，樂作罪業，又樂親近作罪業者，為他惡友之所繫屬，及為攝伏。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
「復次，尼拘陀！汝等修行，樂作罪業，又樂親近作罪業者，為他惡友之所繫屬，及為攝伏。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。
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「復次，尼拘陀！汝等修行，起增上慢，計有得想，未見謂見，未作謂作，未得謂得，未知謂知，未證謂證。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。尼拘陀！於汝意云何？如上所說，諸煩惱法，彼有一類修行之者，具是事邪？」
「復次，尼拘陀！汝等修行，起增上慢，計有得想，未見謂見，未作謂作，未得謂得，未知謂知，未證謂證。尼拘陀！此即是為汝所修行煩惱隨增。尼拘陀！於汝意云何？如上所說，諸煩惱法，彼有一類修行之者，具是事邪？」
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尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！豈獨一類修行之者，具是煩惱？如我意者，其數甚多。」
尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！豈獨一類修行之者，具是煩惱？如我意者，其數甚多。」
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佛告尼拘陀梵志言：「如我上說，汝等修行，為欲彰其修行功業。以我修成如是行故，令彼國王、大臣、剎帝利、婆羅門等，尊重恭敬，供養於我。尼拘陀！汝等若或如是為欲彰其修行功業，令彼國王、大臣等，恭敬供養，乃至起增上慢。計有得想，未見謂見，未作謂作，未知謂知，未得謂得，未證謂證。此如是等，皆不清淨，一切悉為煩惱隨增，當知皆是染分所攝。尼拘陀！於汝意云何？如我上說，如是等事，如是修行，謂得出離清淨邪？得最上潔白邪？得真實邪？得清淨真實中住邪？」
佛告尼拘陀梵志言：「如我上說，汝等修行，為欲彰其修行功業。以我修成如是行故，令彼國王、大臣、剎帝利、婆羅門等，尊重恭敬，供養於我。尼拘陀！汝等若或如是為欲彰其修行功業，令彼國王、大臣等，恭敬供養，乃至起增上慢。計有得想，未見謂見，未作謂作，未知謂知，未得謂得，未證謂證。此如是等，皆不清淨，一切悉為煩惱隨增，當知皆是染分所攝。尼拘陀！於汝意云何？如我上說，如是等事，如是修行，謂得出離清淨邪？得最上潔白邪？得真實邪？得清淨真實中住邪？」
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尼拘陀梵志白佛言：「如是，如是。沙門瞿曇！如我等輩，如是修行，是得出離清淨，是得最上潔白，是得真實，是得清淨真實中住。」
尼拘陀梵志白佛言：「如是，如是。沙門瞿曇！如我等輩，如是修行，是得出離清淨，是得最上潔白，是得真實，是得清淨真實中住。」
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佛告尼拘陀梵志言：「我今為汝，如實而說。如汝向者問於我言：『沙門瞿曇！法律之中，以何法行，能令修聲聞行者到安隱地，止息內心，清淨梵行？』如是所問，乃為真實。當知聲聞止息處者，上中最上，極為高勝，是諸聖者止息之所。」
佛告尼拘陀梵志言：「我今為汝，如實而說。如汝向者問於我言：『沙門瞿曇！法律之中，以何法行，能令修聲聞行者到安隱地，止息內心，清淨梵行？』如是所問，乃為真實。當知聲聞止息處者，上中最上，極為高勝，是諸聖者止息之所。」
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爾時，諸梵志眾，咸共讚言：「奇哉！奇哉！沙門瞿曇！法律之中，所作清涼。」
爾時，諸梵志眾，咸共讚言：「奇哉！奇哉！沙門瞿曇！法律之中，所作清涼。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時，和合長者，聞是言已，知彼在會諸梵志眾，於佛世尊，少生向慕，即告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝向所言，與佛世尊，互相議論，建立勝義。發一問端，而為叩擊，我應得勝，彼必墮負，如擊空瓶，易為破壞。汝今何故，不發問邪？」
爾時，和合長者，聞是言已，知彼在會諸梵志眾，於佛世尊，少生向慕，即告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝向所言，與佛世尊，互相議論，建立勝義。發一問端，而為叩擊，我應得勝，彼必墮負，如擊空瓶，易為破壞。汝今何故，不發問邪？」
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佛告尼拘陀梵志言：「於汝意云何？汝實曾發斯語言邪？」
佛告尼拘陀梵志言：「於汝意云何？汝實曾發斯語言邪？」
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尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！我實曾說如是語言。」
尼拘陀梵志白佛言：「沙門瞿曇！我實曾說如是語言。」
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佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，亦如汝等，今時集會，高舉其聲，發諸言論，所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論邪？尼拘陀！或復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如我今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行邪？」
佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝豈不聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，亦如汝等，今時集會，高舉其聲，發諸言論，所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論邪？尼拘陀！或復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如我今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行邪？」
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尼拘陀梵志白佛言：「如是，瞿曇！我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，非如我等，今時集會，高舉其聲，發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如汝今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行。」
尼拘陀梵志白佛言：「如是，瞿曇！我亦曾聞古師先德耆年宿舊智者所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，非如我等，今時集會，高舉其聲，發諸言論。所謂王論戰論盜賊之論、衣論食論婦女之論、酒論邪論繁雜之論，如是乃至海等相論。我復曾聞古師所說，諸佛、如來、應供、正等正覺，如汝今時，於曠野中，坐臥居止，遠離憒鬧，絕於人跡，寂守是相。身住一處，心不散亂，專注一境，如應所行。」
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佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝等昔聞古師說時，豈不作是思惟：『彼諸佛世尊，能隨宜說法，自覺悟已，復為他說覺悟之法；自解脫已，復為他說解脫之法；自安隱已，復為他說安隱之法。自得涅槃已，復為他說涅槃之法。』尼拘陀！汝等爾時而返謂言：『沙門瞿曇作如是說，於師法事業，有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，於寂靜住事業有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，罪不善法，有所合集。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，多種善法，有所離散。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，為欲宣示彼因緣事。』此如是等多種言說，不應如是見。
佛告尼拘陀梵志言：「尼拘陀！汝等昔聞古師說時，豈不作是思惟：『彼諸佛世尊，能隨宜說法，自覺悟已，復為他說覺悟之法；自解脫已，復為他說解脫之法；自安隱已，復為他說安隱之法。自得涅槃已，復為他說涅槃之法。』尼拘陀！汝等爾時而返謂言：『沙門瞿曇作如是說，於師法事業，有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，於寂靜住事業有所分別。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，罪不善法，有所合集。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，彼尼拘陀師法之中，多種善法，有所離散。』又復說言：『沙門瞿曇作如是說，為欲宣示彼因緣事。』此如是等多種言說，不應如是見。
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「尼拘陀！何故不應如是見邪？謂以彼諸師法、彼諸所行，乃至彼諸因緣事等，皆悉有異。尼拘陀！是故，我不說彼師法事業，亦不說彼寂靜住事業，亦不說彼師法之中罪不善法有所合集，亦不說彼師法之中多種善法有所離散，亦不欲說彼因緣事。
「尼拘陀！何故不應如是見邪？謂以彼諸師法、彼諸所行，乃至彼諸因緣事等，皆悉有異。尼拘陀！是故，我不說彼師法事業，亦不說彼寂靜住事業，亦不說彼師法之中罪不善法有所合集，亦不說彼師法之中多種善法有所離散，亦不欲說彼因緣事。
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「尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七年中，或復六年，五四三二一年之中，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』
「尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七年中，或復六年，五四三二一年之中，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』
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「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七月中，或復六月，五四三二一月半月，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』
「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七月中，或復六月，五四三二一月半月，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』
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「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七日中，或復六日，五四三二一日半日，乃至食前食後，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』」
「復次，尼拘陀！我常作是說：『或有正士，不諂不曲，及不虛誑，正修行者，我即為彼，說法教示，如應開導。令彼正士，如我正說及正教示，於七日中，或復六日，五四三二一日半日，乃至食前食後，一向不亂，離諸熱惱，清淨身心，專注趣求。我說是人，見法知法，超初二果，直進第三有餘依位阿那含果。』」
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爾時，世尊作是說時，會中所有諸梵志眾，障累深重，無所曉悟，身心惑亂，沈迷昏懵。彼諸辯才，不能施設，俛首寂然，憂思而住。爾時，世尊知是事已，顧謂和合長者言：「長者！今此等輩，誠為癡者。既昧見聞，復絕言說，如人以物自杜其口。罪垢斯深，是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言：『而汝沙門，法律之中，以何法行，能令修聲聞行者，到安隱地，止息內心，清淨梵行？』」
爾時，世尊作是說時，會中所有諸梵志眾，障累深重，無所曉悟，身心惑亂，沈迷昏懵。彼諸辯才，不能施設，俛首寂然，憂思而住。爾時，世尊知是事已，顧謂和合長者言：「長者！今此等輩，誠為癡者。既昧見聞，復絕言說，如人以物自杜其口。罪垢斯深，是大魔事。彼等不能於佛如來發是問言：『而汝沙門，法律之中，以何法行，能令修聲聞行者，到安隱地，止息內心，清淨梵行？』」
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爾時，世尊乃為和合長者，隨應說法示教利喜已，身放光明，廣大熾盛，普徧照耀。即於會中，踴身虛空，還迦蘭陀竹林精舍。
爾時，世尊乃為和合長者，隨應說法示教利喜已，身放光明，廣大熾盛，普徧照耀。即於會中，踴身虛空，還迦蘭陀竹林精舍。
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