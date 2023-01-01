白衣金幢二婆羅門緣起經

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

「復次，白衣！前人又於第三時中，往取香稻，亦復難得，乃作是念：『我今云何能得所食？云何令我養活其命？我今自分香稻將盡，他界雖有，然彼不許，我今于三盜其少分。』作是念已，以己香稻密固護之，即於他界而興盜竊。其主見彼于三來此興盜竊已，心生瞋恚，復作是言：『咄！汝盜人，何故于三來此盜竊！』即捉雙手，舉杖以打，盜人被打，叫呼啼泣。世間爾時，乃生非法，諸不正行，由此而興，杖捶之名，是初建立。因彼偷盜，乃生瞋恚苦惱等事，是為非法，非法生故，不正行興，由此乃有三不善法，首初建立，所謂偷盜、妄言、杖捶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！前人又於第三時中，往取香稻，亦復難得，乃作是念：『我今云何能得所食？云何令我養活其命？我今自分香稻將盡，他界雖有，然彼不許，我今于三盜其少分。』作是念已，以己香稻密固護之，即於他界而興盜竊。其主見彼于三來此興盜竊已，心生瞋恚，復作是言：『咄！汝盜人，何故于三來此盜竊！』即捉雙手，舉杖以打，盜人被打，叫呼啼泣。世間爾時，乃生非法，諸不正行，由此而興，杖捶之名，是初建立。因彼偷盜，乃生瞋恚苦惱等事，是為非法，非法生故，不正行興，由此乃有三不善法，首初建立，所謂偷盜、妄言、杖捶。

「復次，白衣！爾時，人眾見是事已，又復集會，共相議言：『我等初時，身有光明，隨欲自在。以身光故，日月星宿，悉不出現，不分晝夜，年月日時，亦無差別。爾時，大地大水湧現，其名地味，我等食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，地味隱沒，地餅復生，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，地餅隱沒，林藤復生，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，林藤隱沒，香稻復生，無糠無粃，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，彼香稻中乃生糠粃，旦時刈已暮時不生，暮時刈已旦時不生，不復還活，不知其因。我等爾時，即以香稻，均分地界。分地界已，時有一人，往取香稻，艱難而得，乃於他界，而興盜竊，其主見已，告盜人言：「咄！汝盜人，何故來此，而為盜竊！」盜人答言：「我不如是，不曾竊汝界中香稻。」復次，前人第二、第三竊取香稻，亦復如是。其主見已，乃生瞋恚，復作是言：「咄！汝盜人，何故于三來此盜竊！」即捉雙手，舉杖以打，盜人被打，叫呼啼泣。世間爾時，乃生非法，諸不正行，杖埵之名，由此而興。三不善法，最初建立，所謂偷盜、妄言、杖捶。我等今時，宜共選擇色相具足有大威德、大智慧者，立為田主。我等諸人，自界香稻，各各當分一分與彼。是人平正，應調制者即調制之，應攝受者即攝受之，善護地方及護人眾，我等應當各各承稟。』時，諸人眾參議成已，即共選擇色相具足有大威德大智慧者，立為田主，而作主宰，眾皆承稟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！爾時，人眾見是事已，又復集會，共相議言：『我等初時，身有光明，隨欲自在。以身光故，日月星宿，悉不出現，不分晝夜，年月日時，亦無差別。爾時，大地大水湧現，其名地味，我等食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，地味隱沒，地餅復生，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，地餅隱沒，林藤復生，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，林藤隱沒，香稻復生，無糠無粃，取以食之，久為資養；乃至最後，我等自起不善法故，彼香稻中乃生糠粃，旦時刈已暮時不生，暮時刈已旦時不生，不復還活，不知其因。我等爾時，即以香稻，均分地界。分地界已，時有一人，往取香稻，艱難而得，乃於他界，而興盜竊，其主見已，告盜人言：「咄！汝盜人，何故來此，而為盜竊！」盜人答言：「我不如是，不曾竊汝界中香稻。」復次，前人第二、第三竊取香稻，亦復如是。其主見已，乃生瞋恚，復作是言：「咄！汝盜人，何故于三來此盜竊！」即捉雙手，舉杖以打，盜人被打，叫呼啼泣。世間爾時，乃生非法，諸不正行，杖埵之名，由此而興。三不善法，最初建立，所謂偷盜、妄言、杖捶。我等今時，宜共選擇色相具足有大威德、大智慧者，立為田主。我等諸人，自界香稻，各各當分一分與彼。是人平正，應調制者即調制之，應攝受者即攝受之，善護地方及護人眾，我等應當各各承稟。』時，諸人眾參議成已，即共選擇色相具足有大威德大智慧者，立為田主，而作主宰，眾皆承稟。」

佛言：「白衣！爾時田主，眾許立故，由是名為眾許田主；此田主名，最初墮於文字數中。又於地界，善作守護，為主宰故，名剎帝利；此剎帝利名，第二墮於文字數中。又能於眾善出和合慰安語故，名慰安者，此慰安者即名為王；此王之名，第三墮於文字數中。此時世間，初始建立剎帝利境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「白衣！爾時田主，眾許立故，由是名為眾許田主；此田主名，最初墮於文字數中。又於地界，善作守護，為主宰故，名剎帝利；此剎帝利名，第二墮於文字數中。又能於眾善出和合慰安語故，名慰安者，此慰安者即名為王；此王之名，第三墮於文字數中。此時世間，初始建立剎帝利境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。

「復次，白衣！彼時眾中，後有一人，見不實法，逼迫減失，旋生厭離，棄在家法。乃於曠野寂靜之處，構立草菴，繫心一處，修禪寂止。至日暮時，為飲食故，入聚落中；又至旦時，為飲食故，還入聚落。餘諸人眾，見是人已，乃起思念：『今此人者，見不實法，逼迫減失，旋生厭離，棄在家法。乃於曠野寂靜之處，構立草菴，繫心一處，修禪寂止。』此乃名為修禪行者，後又立名憒閙之者，後又立名修禪憒閙者，後又立名作教授者，後又立名造不善業者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼時眾中，後有一人，見不實法，逼迫減失，旋生厭離，棄在家法。乃於曠野寂靜之處，構立草菴，繫心一處，修禪寂止。至日暮時，為飲食故，入聚落中；又至旦時，為飲食故，還入聚落。餘諸人眾，見是人已，乃起思念：『今此人者，見不實法，逼迫減失，旋生厭離，棄在家法。乃於曠野寂靜之處，構立草菴，繫心一處，修禪寂止。』此乃名為修禪行者，後又立名憒閙之者，後又立名修禪憒閙者，後又立名作教授者，後又立名造不善業者。

「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，初修禪已，後復還起作意思惟，止聚落中，設其場界，聚以學徒，教授典章。餘諸人眾，見是人已，互相謂言：『此一類人，初於曠野，修禪寂止，後復還起作意思惟，止聚落中，設其場界，聚以學徒，教授典章。』此乃不名為修禪者，是時立名為教授者，又名多說婆羅門；此婆羅門名，最初墮於文字數中。由是世間，乃有婆羅門一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，初修禪已，後復還起作意思惟，止聚落中，設其場界，聚以學徒，教授典章。餘諸人眾，見是人已，互相謂言：『此一類人，初於曠野，修禪寂止，後復還起作意思惟，止聚落中，設其場界，聚以學徒，教授典章。』此乃不名為修禪者，是時立名為教授者，又名多說婆羅門；此婆羅門名，最初墮於文字數中。由是世間，乃有婆羅門一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。

「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，廣布田種，施作農事，養活其命，以彼營作田種事故，名為毗舍；此毗舍名，最初墮於文字數中。由是世間，乃有毗舍一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，廣布田種，施作農事，養活其命，以彼營作田種事故，名為毗舍；此毗舍名，最初墮於文字數中。由是世間，乃有毗舍一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。

「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，巧偽漸生，營雜惡事，名為首陀；此首陀名，最初墮於文字數中，由是世間，乃有首陀一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼時眾中，又一類人，巧偽漸生，營雜惡事，名為首陀；此首陀名，最初墮於文字數中，由是世間，乃有首陀一類境界。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。

「復次，白衣！彼剎帝利族中，有出離者，厭惡逼迫、生老病死、憂悲苦惱、艱危災患故，捨家出家，即我沙門；最初得名此沙門者，剎帝利族中。如是修作已，彼婆羅門、毗舍、首陀亦復如是，若能厭惡逼迫、生老病死、憂悲苦惱、艱危災患故，捨家出家，悉為沙門，而無差別；由此世間，乃有沙門一類境界，最初建立。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼剎帝利族中，有出離者，厭惡逼迫、生老病死、憂悲苦惱、艱危災患故，捨家出家，即我沙門；最初得名此沙門者，剎帝利族中。如是修作已，彼婆羅門、毗舍、首陀亦復如是，若能厭惡逼迫、生老病死、憂悲苦惱、艱危災患故，捨家出家，悉為沙門，而無差別；由此世間，乃有沙門一類境界，最初建立。白衣！當知，若此若彼，諸有情類，若同若異，若法若非法，雖有差別，法爾自然，最上最勝，最極高大，見如是法，如是法生，增上歸趣。」

佛言「白衣！由是次第，有五類境界，首初於此世間建立，所謂剎帝利境界、婆羅門境界、毗舍境界、首陀境界、沙門境界。於此五中，而沙門者，最尊最上，廣大名稱，無復過上。白衣！譬如高峯，極為高峻，或有群牛，周行彼峯，一切能往，欲奔其頂，竟不能到。而彼峯頂，法爾自然，最上最大，最極高顯。彼五境界，亦復如是，而沙門境界，法爾自然，於諸世間，最上最大，最極高顯，無復有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言「白衣！由是次第，有五類境界，首初於此世間建立，所謂剎帝利境界、婆羅門境界、毗舍境界、首陀境界、沙門境界。於此五中，而沙門者，最尊最上，廣大名稱，無復過上。白衣！譬如高峯，極為高峻，或有群牛，周行彼峯，一切能往，欲奔其頂，竟不能到。而彼峯頂，法爾自然，最上最大，最極高顯。彼五境界，亦復如是，而沙門境界，法爾自然，於諸世間，最上最大，最極高顯，無復有上。

「復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終墮於惡趣、地獄中生。而婆羅門、毗舍、首陀諸族亦然，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終，墮於惡趣、地獄中生。沙門亦然，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終，墮於惡趣、地獄中生。復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身雜業及彼語意諸雜業已，起雜見者，身壞命終，生於人中。而婆羅門、毗舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，有造身雜業及彼語意諸雜業已，起雜見者，身壞命終，生於人中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終墮於惡趣、地獄中生。而婆羅門、毗舍、首陀諸族亦然，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終，墮於惡趣、地獄中生。沙門亦然，有造身不善業及彼語意不善業已，起邪見者，身壞命終，墮於惡趣、地獄中生。復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身雜業及彼語意諸雜業已，起雜見者，身壞命終，生於人中。而婆羅門、毗舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，有造身雜業及彼語意諸雜業已，起雜見者，身壞命終，生於人中。」

「復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身善業及彼語意諸善業已，身壞命終，生於天界。而婆羅門、毗舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，有造身善業及彼語意諸善業已，身壞命終，生於天界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼剎帝利族中，有造身善業及彼語意諸善業已，身壞命終，生於天界。而婆羅門、毗舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，有造身善業及彼語意諸善業已，身壞命終，生於天界。」

「復次，白衣！彼剎帝利，修身、語、意諸善業已，而起正見，於四念處，安住正心，如理修習七覺支已，自能證悟彼涅槃界。而婆羅門、毘舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，修身語意諸善業已，而起正見，於四念處，安住正心，如理修習七覺支已，自能證悟彼涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼剎帝利，修身、語、意諸善業已，而起正見，於四念處，安住正心，如理修習七覺支已，自能證悟彼涅槃界。而婆羅門、毘舍、首陀，及彼沙門，諸類亦然，修身語意諸善業已，而起正見，於四念處，安住正心，如理修習七覺支已，自能證悟彼涅槃界。

「復次，白衣！彼最初時，大梵天王，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，白衣！彼最初時，大梵天王，說伽陀曰：

「『剎帝利族人中尊， 種姓真實復清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『剎帝利族人中尊， 種姓真實復清淨，

三明諸行悉周圓， 為人天中勝尊者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明諸行悉周圓， 為人天中勝尊者。』

「白衣！彼大梵天王所說伽陀，深為善說，為善歌詠，此語誠實，非妄說者。何以故？我亦宣說：『剎帝利族，為人中尊，種姓真實，又復清淨，三明諸行，皆悉圓滿，於人天中，是尊勝者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白衣！彼大梵天王所說伽陀，深為善說，為善歌詠，此語誠實，非妄說者。何以故？我亦宣說：『剎帝利族，為人中尊，種姓真實，又復清淨，三明諸行，皆悉圓滿，於人天中，是尊勝者。』」

爾時，白衣、金幢二婆羅門，合掌恭敬，前白佛言：「世尊！我等昔時愚癡所覆，不自開曉。譬如傴者，復如癡者，又如冥暗，一切所向，不能通達。我等今日，蒙佛世尊教示正義分別顯說，豁然醒悟，如傴者得伸、癡者開導、冥暗得炬。今日已往，誓歸依佛、歸依正法、歸依僧伽，近事世尊，乃至盡壽，奉持佛法，如護身命，常具慚愧，悲愍有情，下至螻蟻，起護念想。我今隨佛出家，受具足戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，白衣、金幢二婆羅門，合掌恭敬，前白佛言：「世尊！我等昔時愚癡所覆，不自開曉。譬如傴者，復如癡者，又如冥暗，一切所向，不能通達。我等今日，蒙佛世尊教示正義分別顯說，豁然醒悟，如傴者得伸、癡者開導、冥暗得炬。今日已往，誓歸依佛、歸依正法、歸依僧伽，近事世尊，乃至盡壽，奉持佛法，如護身命，常具慚愧，悲愍有情，下至螻蟻，起護念想。我今隨佛出家，受具足戒。」

爾時，世尊告苾芻眾言：「諸苾芻！今此白衣、金幢二婆羅門，歸佛出家。汝諸苾芻，當為彼等受具足戒。」時，諸苾芻如佛教勅，即為彼等受具足戒。白衣、金幢二婆羅門，於剎那間，成苾芻相，戒行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告苾芻眾言：「諸苾芻！今此白衣、金幢二婆羅門，歸佛出家。汝諸苾芻，當為彼等受具足戒。」時，諸苾芻如佛教勅，即為彼等受具足戒。白衣、金幢二婆羅門，於剎那間，成苾芻相，戒行具足。

是時，尊者白衣、金幢二苾芻，專注一境，離諸散亂，清淨身心，趣求正理，即得天眼、宿住、漏盡三明。具三明已，是正知者，聞所說法，得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者白衣、金幢二苾芻，專注一境，離諸散亂，清淨身心，趣求正理，即得天眼、宿住、漏盡三明。具三明已，是正知者，聞所說法，得大利益。