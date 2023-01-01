佛說人仙經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說人仙經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在那提迦城崐左迦精舍中，與大眾俱。爾時，尊者阿難獨止一處，起如是念：「我佛世尊，先說所有諸方諸國，及諸城隍，所謂：盎誐國、摩伽陀國、迦尸國、憍薩羅國、蜜𡁠沙國、大力士國、奔拏國、蘇摩國、阿說迦國、嚩帝國、俱嚕國、半左國、嚩蹉國、戍囉西那國、夜嚩那國、甘謨惹國等。而彼諸國，所有聲聞，已入滅者，佛皆說彼生於某果報。唯彼摩伽陀國，所有上首諸優婆塞皆已命終，彼摩伽陀國，空廓無人。我佛世尊，未為宣說生於何處？」是時，尊者阿難作是念已，即出自舍，往詣佛所，到佛所已，偏袒右肩，右膝著地，即以頭面，禮世尊足，住立佛前，白世尊言：「如先所說，諸方諸國，我從佛聞，皆已了知。乃至從佛聞所說法，亦悉了知。乃至那提迦城諸優婆塞所生之處，佛亦說已。又彼那提迦城，次有五百優婆塞，亦已命終，彼優婆塞善斷三障，證須陀洹果，逆生死流，七來人間，七生天上，了苦邊際，決證菩提。又彼那提迦城，復有三百優婆塞，亦次命終，彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡，一來人間，了苦邊際，證斯陀含果。又彼那提迦城，有二百五十優婆塞，復次命終，彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱，證阿那含果，不還人間，不復輪轉。如是等事，亦悉了知。唯獨摩伽陀國，所有諸上首優婆塞命終之後，摩伽陀國空廓無人。云何，世尊！獨不說彼諸優婆塞所生之處？唯願世尊，為我宣說，摩伽陀國諸優婆塞，今生何處？所修行業，得何果報？世尊！又彼摩伽陀國，頻婆娑羅王一心向佛，知於正法及奉僧伽，盡於壽命，常念不忘。命終之後，國中人民，咸讚王德，作如是言：『此是法王。願此法王，生於善世，獲最勝樂。』世尊！云何未說彼王所生之處，及心所願乃至果位？唯願世尊，一一宣說。」又復白言：「世尊！彼摩伽陀國，乃是我佛成正覺地，最勝無比。而此勝地，是王為主，唯願世尊，為說生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在那提迦城崐左迦精舍中，與大眾俱。爾時，尊者阿難獨止一處，起如是念：「我佛世尊，先說所有諸方諸國，及諸城隍，所謂：盎誐國、摩伽陀國、迦尸國、憍薩羅國、蜜𡁠沙國、大力士國、奔拏國、蘇摩國、阿說迦國、嚩帝國、俱嚕國、半左國、嚩蹉國、戍囉西那國、夜嚩那國、甘謨惹國等。而彼諸國，所有聲聞，已入滅者，佛皆說彼生於某果報。唯彼摩伽陀國，所有上首諸優婆塞皆已命終，彼摩伽陀國，空廓無人。我佛世尊，未為宣說生於何處？」是時，尊者阿難作是念已，即出自舍，往詣佛所，到佛所已，偏袒右肩，右膝著地，即以頭面，禮世尊足，住立佛前，白世尊言：「如先所說，諸方諸國，我從佛聞，皆已了知。乃至從佛聞所說法，亦悉了知。乃至那提迦城諸優婆塞所生之處，佛亦說已。又彼那提迦城，次有五百優婆塞，亦已命終，彼優婆塞善斷三障，證須陀洹果，逆生死流，七來人間，七生天上，了苦邊際，決證菩提。又彼那提迦城，復有三百優婆塞，亦次命終，彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡，一來人間，了苦邊際，證斯陀含果。又彼那提迦城，有二百五十優婆塞，復次命終，彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱，證阿那含果，不還人間，不復輪轉。如是等事，亦悉了知。唯獨摩伽陀國，所有諸上首優婆塞命終之後，摩伽陀國空廓無人。云何，世尊！獨不說彼諸優婆塞所生之處？唯願世尊，為我宣說，摩伽陀國諸優婆塞，今生何處？所修行業，得何果報？世尊！又彼摩伽陀國，頻婆娑羅王一心向佛，知於正法及奉僧伽，盡於壽命，常念不忘。命終之後，國中人民，咸讚王德，作如是言：『此是法王。願此法王，生於善世，獲最勝樂。』世尊！云何未說彼王所生之處，及心所願乃至果位？唯願世尊，一一宣說。」又復白言：「世尊！彼摩伽陀國，乃是我佛成正覺地，最勝無比。而此勝地，是王為主，唯願世尊，為說生處。」

爾時，世尊受阿難請已，默然而住。時，尊者阿難見佛默然，即知受請，便以頭面禮世尊足，還於本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊受阿難請已，默然而住。時，尊者阿難見佛默然，即知受請，便以頭面禮世尊足，還於本處。

爾時，世尊過夜分已，至於來晨食時，著衣執持應器，入那提迦城，次行乞食。得品饌已，還於本處，收衣洗足，敷座而食。飯食訖已，而暫經行，復還本座，觀察阿難所問：「摩伽陀國王，及諸優婆塞此處滅已，當生何處？以何行願，得何果報？」作是觀時，以佛神通，於虛空中，有聲稱名：「世尊！我是人仙。善逝！我是人仙。」爾時，世尊聞空聲已，即從座起，往聲聞處，彼聲聞眾，圍遶而坐。阿難尊者來詣佛所，偏袒右肩，禮世尊足，住立佛前，而白佛言：「世尊！何因何緣倍常適悅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊過夜分已，至於來晨食時，著衣執持應器，入那提迦城，次行乞食。得品饌已，還於本處，收衣洗足，敷座而食。飯食訖已，而暫經行，復還本座，觀察阿難所問：「摩伽陀國王，及諸優婆塞此處滅已，當生何處？以何行願，得何果報？」作是觀時，以佛神通，於虛空中，有聲稱名：「世尊！我是人仙。善逝！我是人仙。」爾時，世尊聞空聲已，即從座起，往聲聞處，彼聲聞眾，圍遶而坐。阿難尊者來詣佛所，偏袒右肩，禮世尊足，住立佛前，而白佛言：「世尊！何因何緣倍常適悅？」

爾時，世尊告阿難言：「如汝所請，為摩伽陀國頻婆娑羅王，及諸優婆塞，此處滅已，當生何處？以何行願，得何果報？我以此義，說時未至，示同世間，憶念而住。過是夜分，至於食時，入城乞食，迴還本處，食訖經行，復還本座，以汝所問說時已至，憶念觀察。彼摩伽陀國王，及諸優婆塞，死此生彼，行願果報。如是之次以我神通，於虛空中，有聲稱言：『世尊！我是人仙。善逝，我是人仙。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「如汝所請，為摩伽陀國頻婆娑羅王，及諸優婆塞，此處滅已，當生何處？以何行願，得何果報？我以此義，說時未至，示同世間，憶念而住。過是夜分，至於食時，入城乞食，迴還本處，食訖經行，復還本座，以汝所問說時已至，憶念觀察。彼摩伽陀國王，及諸優婆塞，死此生彼，行願果報。如是之次以我神通，於虛空中，有聲稱言：『世尊！我是人仙。善逝，我是人仙。』」

佛復告言：「阿難！汝於往昔，聞有如是名否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「阿難！汝於往昔，聞有如是名否？」

阿難白言：「世尊！未聞有是名者，我聞此名，身毛喜竪。」尊者阿難，說是語次又聞空中聲曰：「世尊！我是頻婆娑羅王。善逝，我是頻婆娑羅王。我今向佛，二三稱說名字族氏。世尊！往昔人仙，命終之後，生於人間，得為人王，證須陀洹果。今第七生，生毘沙門宮，為天王子，亦名人仙。世尊！我為毘沙門天王之子，善能了知佛所說法，微妙寂靜安樂之句，當來證得斯陀含果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「世尊！未聞有是名者，我聞此名，身毛喜竪。」尊者阿難，說是語次又聞空中聲曰：「世尊！我是頻婆娑羅王。善逝，我是頻婆娑羅王。我今向佛，二三稱說名字族氏。世尊！往昔人仙，命終之後，生於人間，得為人王，證須陀洹果。今第七生，生毘沙門宮，為天王子，亦名人仙。世尊！我為毘沙門天王之子，善能了知佛所說法，微妙寂靜安樂之句，當來證得斯陀含果。」

佛即讚言：「善哉！善哉！而汝人仙甚善甚善，汝能如是行無放逸。先於何處，以何因緣，而能獲得須陀洹果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚言：「善哉！善哉！而汝人仙甚善甚善，汝能如是行無放逸。先於何處，以何因緣，而能獲得須陀洹果？」

人仙答言：「我別無因，亦別無緣，唯知佛法微妙最勝，深信奉行，乃證初果。」又復白言：「世尊！我受持國天王命，往彼南方增長天王處。由是見知我佛世尊，在崑左迦精舍，獨處堂中，觀察摩伽陀國王，及諸優婆塞，從此處滅生於何處？以何行願？得何果報？如是等事，我佛欲說。世尊！我從父王毘沙門所，親聞是事，憶持不忘，是故我今正以此緣，來詣佛所，欲說斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人仙答言：「我別無因，亦別無緣，唯知佛法微妙最勝，深信奉行，乃證初果。」又復白言：「世尊！我受持國天王命，往彼南方增長天王處。由是見知我佛世尊，在崑左迦精舍，獨處堂中，觀察摩伽陀國王，及諸優婆塞，從此處滅生於何處？以何行願？得何果報？如是等事，我佛欲說。世尊！我從父王毘沙門所，親聞是事，憶持不忘，是故我今正以此緣，來詣佛所，欲說斯事。」

佛言：「人仙！今正是時，汝當廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人仙！今正是時，汝當廣說。」

是時，人仙承佛聖旨，而白佛言：「世尊！一時我聞，父毘沙門天告於眾言：『汝等聖者當一心聽。我於往昔在三十三天，說法勝會。諸天皆集，及護世天，亦在彼會，各處本方。持國天王處於東方，面西而坐。增長天王處於南方，面北而坐。廣目天王處於西方，面東而坐。我處北方面南而坐。諸聽法眾坐護世前。是時，諸天及護世等，皆為聽法，來赴勝會。既聞法已欲還本宮，忽有大光，普照勝會，諸天光明映蔽不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，人仙承佛聖旨，而白佛言：「世尊！一時我聞，父毘沙門天告於眾言：『汝等聖者當一心聽。我於往昔在三十三天，說法勝會。諸天皆集，及護世天，亦在彼會，各處本方。持國天王處於東方，面西而坐。增長天王處於南方，面北而坐。廣目天王處於西方，面東而坐。我處北方面南而坐。諸聽法眾坐護世前。是時，諸天及護世等，皆為聽法，來赴勝會。既聞法已欲還本宮，忽有大光，普照勝會，諸天光明映蔽不現。

「『爾時，帝釋天主告諸天言：「汝等當知，今此大光普照勝會，使我諸天光明色相映蔽不現。是故汝等當知非久，大梵天王來此會中。於意云何？大梵天王，凡所行處，先現祥瑞。汝諸天等，勿起本座，知彼何緣現此光明。」時，諸天眾及護世天白帝釋言：「我等承命未起本座，乃至了知所現光明。」時，大梵王以童子形，於彼勝會，忽然出現。頭有五髻，色相具足，於彼會中即便說偈，告諸天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時，帝釋天主告諸天言：「汝等當知，今此大光普照勝會，使我諸天光明色相映蔽不現。是故汝等當知非久，大梵天王來此會中。於意云何？大梵天王，凡所行處，先現祥瑞。汝諸天等，勿起本座，知彼何緣現此光明。」時，諸天眾及護世天白帝釋言：「我等承命未起本座，乃至了知所現光明。」時，大梵王以童子形，於彼勝會，忽然出現。頭有五髻，色相具足，於彼會中即便說偈，告諸天曰：

「『「汝歸佛世尊， 世間為眼目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「汝歸佛世尊， 世間為眼目，

善說微妙法， 令得寂靜句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說微妙法， 令得寂靜句。

汝等諸天眾， 威力大色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等諸天眾， 威力大色相，

因持佛梵行， 由是生天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因持佛梵行， 由是生天界。

復有淨行者， 具色壽名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有淨行者， 具色壽名稱，

是大智佛子， 非久生此界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大智佛子， 非久生此界。

天眾聞是語， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眾聞是語， 心生大歡喜，

歸依佛世尊， 信法中妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依佛世尊， 信法中妙法。

梵王說偈時， 具五種妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王說偈時， 具五種妙音，

甚深如雲雷， 聞者樂真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深如雲雷， 聞者樂真實。」

「『大梵天王說偈之時，具五種妙音，所謂大梵音、迦陵頻伽音、大鼓音、大雷音、及愛樂音等。又彼梵王於勝會中，攝童子形，復現大身。於意云何？大梵天王隨眾心樂，而現其身。所現大身，有二種德，具大色相，普聞名稱。譬如黃金有二種德，謂色及名。大梵天王於天眾中，二種顯現亦復如是。又復梵王到勝會時，會中天眾，不起本座，亦不作禮。時，彼天眾合掌而住，各起所念：「嗚呼！娑婆世界主，大梵天王於此會前以所現身，復現大身。」是時，梵王知天眾心，於大身中，倍復現大，於彼勝會，上虛空中，跏趺而坐，譬大力士於地而坐，大梵天王亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大梵天王說偈之時，具五種妙音，所謂大梵音、迦陵頻伽音、大鼓音、大雷音、及愛樂音等。又彼梵王於勝會中，攝童子形，復現大身。於意云何？大梵天王隨眾心樂，而現其身。所現大身，有二種德，具大色相，普聞名稱。譬如黃金有二種德，謂色及名。大梵天王於天眾中，二種顯現亦復如是。又復梵王到勝會時，會中天眾，不起本座，亦不作禮。時，彼天眾合掌而住，各起所念：「嗚呼！娑婆世界主，大梵天王於此會前以所現身，復現大身。」是時，梵王知天眾心，於大身中，倍復現大，於彼勝會，上虛空中，跏趺而坐，譬大力士於地而坐，大梵天王亦復如是。

「『爾時，大梵天王復告天眾：「所現大身，是四神足力，唯佛世尊悉知悉見，能說、能修、亦復能現。是故汝等，亦當誠心修彼神足，乃至現通作大利益。四神足者，謂欲勤心慧。」是時，天眾又復心念：「嗚呼！大梵天王，願化我等天眾，一一皆如梵天王身，一一梵天懷中坐一天王。」爾時，大梵天王知天眾心，即以神力，攝諸天身，化梵王身，各於懷中，坐一天王。是彼天眾，所有心念，皆悉滿足，獲大安樂，譬如剎帝利王，受父灌頂，而紹王位，心念滿足，獲大安樂，彼諸天眾亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時，大梵天王復告天眾：「所現大身，是四神足力，唯佛世尊悉知悉見，能說、能修、亦復能現。是故汝等，亦當誠心修彼神足，乃至現通作大利益。四神足者，謂欲勤心慧。」是時，天眾又復心念：「嗚呼！大梵天王，願化我等天眾，一一皆如梵天王身，一一梵天懷中坐一天王。」爾時，大梵天王知天眾心，即以神力，攝諸天身，化梵王身，各於懷中，坐一天王。是彼天眾，所有心念，皆悉滿足，獲大安樂，譬如剎帝利王，受父灌頂，而紹王位，心念滿足，獲大安樂，彼諸天眾亦復如是。

「『爾時，大梵復告天眾：「汝等諸天及護世等，當一心聽。諸聖者唯佛、如來、正等正覺，於四神足，能廣宣說、能久修習、能大變現。是故汝等當發誠心，應勤修習，自在變現，作大利益。」是時，梵王懷中所坐天王，各生疑念：「唯有一大梵王，我坐懷中；云何言時諸天皆言？若彼默時諸天亦默？」又帝釋天主，起如是念：「嗚呼！大梵天王，願攝我等天眾本形，變一大身，坐我懷中。」時，大梵王知帝釋念，攝天眾形，現一大身，帝釋懷中跏趺而坐。大梵天王當以如是神足之力，種種變現，作化事已，又復告彼諸天及護世等：「我佛世尊以此四神足力，及聲聞法，先所化度者，即摩伽陀國，八萬優婆塞善斷三障，盡苦邊際，證須陀洹果。於天上人間，七返往來，有生他化自在天者、有生化樂天者、有生三十三天者、有生四王天者；有生人間大剎帝利王宮者、有生上首大婆羅門家、有生上首大長者家。」又復諸天眾等，有思念者：「嗚呼！云何能得四佛出現於世？」復有思念：「嗚呼！云何能得八佛出現於世？」大梵天王知彼天眾心之所念，而復告言：「汝等天眾莫作是念，思欲四佛出現於世，乃至八佛出現於世。是義不然。汝等當知，我從佛聞，無有二佛同出於世，何有四佛八佛同出世耶？汝等但願，我佛世尊無漏之體，壽命增長，久住世間。」時，彼諸天又復作念：「大梵天王，云何一一實知我心？」彼諸天等，即生驚怖，心懷愁惱。時，大梵王告彼眾言：「汝諸天眾及護世等，一心諦聽。如來、應供、正等正覺宣說一乘正法，令諸眾生遠離憂悲苦惱，皆得清淨，證真實理。」又復告言：「有三種法，如來悉知。何名三種？所謂有人，先作身不善業、意不善行，後因親近善友，聽聞妙法，繫念思惟，斷身不善、造身善業，斷意不善、行意善行。是人樂中生樂，悅意中復生悅意。譬如有人於喜生喜，喜復生喜，彼人悅樂亦復如是，此謂第一種法。復次，有人先受五慾作不善業，後親善友，聽聞妙法，繫念思惟，棄於慾樂，亦復不造諸不善業。是人樂中生樂，悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜，喜復生喜，悅樂法者亦復如是，此謂第二種法。復次，有人於不善法如實了知，亦於善法如實了知，乃至苦集滅道亦如實知。後復親近善友，於不善法及諸善法，乃至苦集滅道，於是諸法，倍復精曉，是人樂中生樂，於悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜，喜復生喜，悅樂法者亦復如是，此謂第三種法。」復次，大梵天王又告諸天及護世等：「諸聖者當一心聽。有四種法，彼佛世尊悉知悉見。何者為四？謂身、受、心、法。如來以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時，大梵復告天眾：「汝等諸天及護世等，當一心聽。諸聖者唯佛、如來、正等正覺，於四神足，能廣宣說、能久修習、能大變現。是故汝等當發誠心，應勤修習，自在變現，作大利益。」是時，梵王懷中所坐天王，各生疑念：「唯有一大梵王，我坐懷中；云何言時諸天皆言？若彼默時諸天亦默？」又帝釋天主，起如是念：「嗚呼！大梵天王，願攝我等天眾本形，變一大身，坐我懷中。」時，大梵王知帝釋念，攝天眾形，現一大身，帝釋懷中跏趺而坐。大梵天王當以如是神足之力，種種變現，作化事已，又復告彼諸天及護世等：「我佛世尊以此四神足力，及聲聞法，先所化度者，即摩伽陀國，八萬優婆塞善斷三障，盡苦邊際，證須陀洹果。於天上人間，七返往來，有生他化自在天者、有生化樂天者、有生三十三天者、有生四王天者；有生人間大剎帝利王宮者、有生上首大婆羅門家、有生上首大長者家。」又復諸天眾等，有思念者：「嗚呼！云何能得四佛出現於世？」復有思念：「嗚呼！云何能得八佛出現於世？」大梵天王知彼天眾心之所念，而復告言：「汝等天眾莫作是念，思欲四佛出現於世，乃至八佛出現於世。是義不然。汝等當知，我從佛聞，無有二佛同出於世，何有四佛八佛同出世耶？汝等但願，我佛世尊無漏之體，壽命增長，久住世間。」時，彼諸天又復作念：「大梵天王，云何一一實知我心？」彼諸天等，即生驚怖，心懷愁惱。時，大梵王告彼眾言：「汝諸天眾及護世等，一心諦聽。如來、應供、正等正覺宣說一乘正法，令諸眾生遠離憂悲苦惱，皆得清淨，證真實理。」又復告言：「有三種法，如來悉知。何名三種？所謂有人，先作身不善業、意不善行，後因親近善友，聽聞妙法，繫念思惟，斷身不善、造身善業，斷意不善、行意善行。是人樂中生樂，悅意中復生悅意。譬如有人於喜生喜，喜復生喜，彼人悅樂亦復如是，此謂第一種法。復次，有人先受五慾作不善業，後親善友，聽聞妙法，繫念思惟，棄於慾樂，亦復不造諸不善業。是人樂中生樂，悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜，喜復生喜，悅樂法者亦復如是，此謂第二種法。復次，有人於不善法如實了知，亦於善法如實了知，乃至苦集滅道亦如實知。後復親近善友，於不善法及諸善法，乃至苦集滅道，於是諸法，倍復精曉，是人樂中生樂，於悅意中復生悅意。譬如有人喜中生喜，喜復生喜，悅樂法者亦復如是，此謂第三種法。」復次，大梵天王又告諸天及護世等：「諸聖者當一心聽。有四種法，彼佛世尊悉知悉見。何者為四？謂身、受、心、法。如來以

慧觀是四法，若內若外，如實了知。智慧現行，修習圓滿。善說菩提一乘正法，令諸眾生咸得清淨，離憂悲苦惱，證妙法理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧觀是四法，若內若外，如實了知。智慧現行，修習圓滿。善說菩提一乘正法，令諸眾生咸得清淨，離憂悲苦惱，證妙法理。」

「『復次，大梵天王又告諸天及護世等言：「諸聖者當一心聽。有八正道法，彼佛如來、應供、正等正覺悉知悉見。何等為八？謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是八正道，即是三摩地受用法。若有如是得正思惟，行於梵行，修習圓滿，獲梵天樂。又復正語，正一切言，滿一切相，正說梵行，分別顯教，得如實旨。宣說正語，開甘露門，示一乘法，令諸眾生咸得清淨，離憂悲苦，證妙法理。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，大梵天王又告諸天及護世等言：「諸聖者當一心聽。有八正道法，彼佛如來、應供、正等正覺悉知悉見。何等為八？謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是八正道，即是三摩地受用法。若有如是得正思惟，行於梵行，修習圓滿，獲梵天樂。又復正語，正一切言，滿一切相，正說梵行，分別顯教，得如實旨。宣說正語，開甘露門，示一乘法，令諸眾生咸得清淨，離憂悲苦，證妙法理。」』」

爾時，人仙白佛言：「世尊！如我所說種種法要，皆是大梵天王於帝釋宮，為三十三天及四護世諸天眾等，如是宣說；我父毘沙門天王，迴還本宮，為我宣說，我悉記憶，無所忘失。今承如來大威力故，為尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報，我今對佛如實宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，人仙白佛言：「世尊！如我所說種種法要，皆是大梵天王於帝釋宮，為三十三天及四護世諸天眾等，如是宣說；我父毘沙門天王，迴還本宮，為我宣說，我悉記憶，無所忘失。今承如來大威力故，為尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報，我今對佛如實宣說。」

佛即讚言：「善哉！善哉！汝能善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即讚言：「善哉！善哉！汝能善說。」

爾時，人仙說是法已，阿難尊者及諸會眾，得聞是法，歡喜信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，人仙說是法已，阿難尊者及諸會眾，得聞是法，歡喜信受，禮佛而退。