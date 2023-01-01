佛說大堅固婆羅門緣起經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大眾俱。是時，有五髻乾闥婆王子，過於夜分，至明旦時，來詣佛所。彼有身光廣大照耀，彼鷲峯山都一光聚。到佛所已，頭面禮足，退住一面，前白佛言：「世尊！我於一時，在三十三天，見帝釋天主、大梵天王并善法天眾而共集會有所宣說：『我親所聞，我親所受。』是義云何？唯願世尊告示於我，令我了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大眾俱。是時，有五髻乾闥婆王子，過於夜分，至明旦時，來詣佛所。彼有身光廣大照耀，彼鷲峯山都一光聚。到佛所已，頭面禮足，退住一面，前白佛言：「世尊！我於一時，在三十三天，見帝釋天主、大梵天王并善法天眾而共集會有所宣說：『我親所聞，我親所受。』是義云何？唯願世尊告示於我，令我了知。」

佛告五髻乾闥婆王子言：「所有汝於三十三天帝釋天主、大梵天王并善法天眾共集會處有所聽受，我今如應告語於汝，令汝了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告五髻乾闥婆王子言：「所有汝於三十三天帝釋天主、大梵天王并善法天眾共集會處有所聽受，我今如應告語於汝，令汝了知。」

時，五髻乾闥婆王子，復白佛言：「世尊！我於一時在三十三天帝釋天主、大梵天王并善法天眾共集會處。是時，或有天子，以因緣故，初生彼天。同時，有餘先生天子，見初生者，乃起五種極愛樂事，所謂壽命、色相、名稱、吉祥、眷屬等。世尊！彼有一類天子，作如是言：『諸天子！汝等且觀，此初生天子，有餘先生天子，起於五種極愛樂事，所謂壽命、色相、名稱、吉祥、眷屬等。』彼時，又有一類天子，作如是言：『諸天子！此初生者是佛世尊聲聞法中，修梵行已，身壞命終，感善趣報，而來生此三十三天。同時，有諸先生天子，乃起五種極愛樂事。』彼時又有一類天子，作如是言：『快哉諸天子！有四佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿脩羅眾，增益天眾。』彼時，又有一類天子，作如是言：『止！諸天子！非四佛如來、應供、正等正覺，出現世間。快哉！諸天子！有三佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿脩羅眾，增益天眾。』彼時，又有一類天子，作如是言：『止！諸天子！非三佛如來、應供、正等正覺，出現世間。快哉！諸天子！有二佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿修羅眾，增益天眾。』如是等事，願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，五髻乾闥婆王子，復白佛言：「世尊！我於一時在三十三天帝釋天主、大梵天王并善法天眾共集會處。是時，或有天子，以因緣故，初生彼天。同時，有餘先生天子，見初生者，乃起五種極愛樂事，所謂壽命、色相、名稱、吉祥、眷屬等。世尊！彼有一類天子，作如是言：『諸天子！汝等且觀，此初生天子，有餘先生天子，起於五種極愛樂事，所謂壽命、色相、名稱、吉祥、眷屬等。』彼時，又有一類天子，作如是言：『諸天子！此初生者是佛世尊聲聞法中，修梵行已，身壞命終，感善趣報，而來生此三十三天。同時，有諸先生天子，乃起五種極愛樂事。』彼時又有一類天子，作如是言：『快哉諸天子！有四佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿脩羅眾，增益天眾。』彼時，又有一類天子，作如是言：『止！諸天子！非四佛如來、應供、正等正覺，出現世間。快哉！諸天子！有三佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿脩羅眾，增益天眾。』彼時，又有一類天子，作如是言：『止！諸天子！非三佛如來、應供、正等正覺，出現世間。快哉！諸天子！有二佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法，利益天人，損減阿修羅眾，增益天眾。』如是等事，願佛為說。」

是時，帝釋天主、大梵天王在佛會中，佛以是事告帝釋天主并天眾言：「汝等當知，同一時中，無處容受二佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法。」時，帝釋天主并諸天眾，聞佛語已，咸生歡喜，心意快然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋天主、大梵天王在佛會中，佛以是事告帝釋天主并天眾言：「汝等當知，同一時中，無處容受二佛如來、應供、正等正覺，出現世間，宣說諸法。」時，帝釋天主并諸天眾，聞佛語已，咸生歡喜，心意快然。

爾時，世尊知彼帝釋天主并諸天眾咸生歡喜，即告眾言：「如來、應供、正等正覺出現世間，具足八種希有之法。汝等若欲聞者，應當勝前發歡喜心起忻樂意。」即時，佛告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今為此天眾，隨應樂說如來、應供、正等正覺八希有法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知彼帝釋天主并諸天眾咸生歡喜，即告眾言：「如來、應供、正等正覺出現世間，具足八種希有之法。汝等若欲聞者，應當勝前發歡喜心起忻樂意。」即時，佛告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今為此天眾，隨應樂說如來、應供、正等正覺八希有法。」

時，帝釋天主承佛教勅，宣說世尊八希有法：「諸天子！隨有如來、應供、正等正覺出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂。如是利樂，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，帝釋天主承佛教勅，宣說世尊八希有法：「諸天子！隨有如來、應供、正等正覺出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂。如是利樂，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，宣說法教，利益天人。所謂破諸見法、離染污法、順觀法、潔白法、了知諸受法、除憍慢法、調伏渴流法、破無明法、斷依止法、離貪愛法、寂滅法、涅槃法。如是宣說諸法，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，宣說法教，利益天人。所謂破諸見法、離染污法、順觀法、潔白法、了知諸受法、除憍慢法、調伏渴流法、破無明法、斷依止法、離貪愛法、寂滅法、涅槃法。如是宣說諸法，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，為諸聲聞教示學法，謂所應修諸無瞋法。以此緣故，如來、應供、正等正覺重重教示：『諸修行者，應於曠野寂靜等處修無諍行，若行、若住、若坐、若臥，遠離憒閙，及離諠繁，隨自依止、隨自色相、隨自忻樂、隨自所愛，勿雜他人，隨自應行。』如是教示，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，為諸聲聞教示學法，謂所應修諸無瞋法。以此緣故，如來、應供、正等正覺重重教示：『諸修行者，應於曠野寂靜等處修無諍行，若行、若住、若坐、若臥，遠離憒閙，及離諠繁，隨自依止、隨自色相、隨自忻樂、隨自所愛，勿雜他人，隨自應行。』如是教示，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，雖復隨順受諸飲食，如來常得食中上味，及得正味，得第一味，得不離散味。又復，如來、應供、正等正覺所受飲食，遠離憍慢無住無著，常離過失起正智慧，常欲出離。復以此法教示一切，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，雖復隨順受諸飲食，如來常得食中上味，及得正味，得第一味，得不離散味。又復，如來、應供、正等正覺所受飲食，遠離憍慢無住無著，常離過失起正智慧，常欲出離。復以此法教示一切，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，具足神通，為諸聲聞說神通法，教示開導使令修行。如是教示，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，具足神通，為諸聲聞說神通法，教示開導使令修行。如是教示，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，離諸疑惑，亦離疑論，於善法中得無所畏，如是離疑者，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺出現世間，離諸疑惑，亦離疑論，於善法中得無所畏，如是離疑者，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺，出現世間，於諸法中如說能行，如行能說，復以諸法，教示開導使令修行。如是教示，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺，出現世間，於諸法中如說能行，如行能說，復以諸法，教示開導使令修行。如是教示，是為希有。

「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示者，是為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，是故如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示者，是為希有。

「諸天子！如來大師出現世間，具足如是八種希有之法，是故我不見於過去及今現在而有別異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天子！如來大師出現世間，具足如是八種希有之法，是故我不見於過去及今現在而有別異。」

是時，彼天子眾聞是說已，又復勝前，咸生歡喜，心意快然，俱白帝釋天主言：「天主！願為我等重復宣說彼如來、應供、正等正覺八種希有之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼天子眾聞是說已，又復勝前，咸生歡喜，心意快然，俱白帝釋天主言：「天主！願為我等重復宣說彼如來、應供、正等正覺八種希有之法。」

時，帝釋天主為彼天眾，第二宣說如來八希有法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，帝釋天主為彼天眾，第二宣說如來八希有法：

「復次，諸天子！隨有如來、應供、正等正覺出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂，如是利樂，是為希有。諸天子！是故如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，如是如前廣說，乃至如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水、閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示，是為希有。諸天子！如來大師出現世間，具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。」如是言已，彼天子眾又復勝前，咸生歡喜，心意快然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！隨有如來、應供、正等正覺出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂，如是利樂，是為希有。諸天子！是故如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，如是如前廣說，乃至如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水、閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示，是為希有。諸天子！如來大師出現世間，具足如是八希有法。是故我不見於過去及今現在而有別異。」如是言已，彼天子眾又復勝前，咸生歡喜，心意快然。

爾時，世尊知天子眾又復勝前生歡喜已，復告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今重復宣說如來、應供、正等正覺八希有法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知天子眾又復勝前生歡喜已，復告帝釋天主言：「憍尸迦！汝今重復宣說如來、應供、正等正覺八希有法。」

是時帝釋天主承佛教勅，第三復說八希有法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主承佛教勅，第三復說八希有法：

「復次，諸天子！隨有如來、應供、正等正覺，出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂。如是利樂，是為希有。諸天子！是故如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，如是如前廣說，乃至如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水、閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示，是為希有。諸天子！如來大師出現世間，具足如是八希有法，是故我不見於過去及今現在而有別異。」如是言已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸天子！隨有如來、應供、正等正覺，出現世間，決定損減阿脩羅眾，增益天眾，能令多人利益安樂。如是利樂，是為希有。諸天子！是故如來大師出現世間，我不見於過去及今現在而有別異，如是如前廣說，乃至如來、應供、正等正覺，出現世間，教示涅槃及涅槃道，增長充滿無有窮盡。譬如殑伽河水、閻牟那河水流注大海增長無盡，如來、應供、正等正覺亦復如是，教示涅槃及涅槃道，善巧宣說諸涅槃法，及善安立，使令修行增長無盡。如是教示，是為希有。諸天子！如來大師出現世間，具足如是八希有法，是故我不見於過去及今現在而有別異。」如是言已。

時，大梵天王知彼天眾又復勝前，咸生歡喜心意快然，即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵天王知彼天眾又復勝前，咸生歡喜心意快然，即說伽陀曰：

「帝釋天主并天眾， 咸生如是歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋天主并天眾， 咸生如是歡喜心，

歸命稱讚佛如來， 善說如來希有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命稱讚佛如來， 善說如來希有法。

昔見天中初生者， 具足色相及威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔見天中初生者， 具足色相及威光，

由於梵行久已修， 得生彼天具勝力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由於梵行久已修， 得生彼天具勝力。」

時，三十三天眾聞是伽陀已，又復勝前，咸生歡喜，心意快然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，三十三天眾聞是伽陀已，又復勝前，咸生歡喜，心意快然。

爾時，大梵天王知彼天眾又復勝前生歡喜已，即告眾言：「汝等若欲樂聞，如來、應供、正等正覺，具大智慧，於長夜中多所利樂，如是事者，應當勝前發歡喜心，起忻樂意。」時，彼天眾俱白大梵天王言：「善哉！大梵天王，唯願廣說，如來、應供、正等正覺具大智慧，於長夜中利樂等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王知彼天眾又復勝前生歡喜已，即告眾言：「汝等若欲樂聞，如來、應供、正等正覺，具大智慧，於長夜中多所利樂，如是事者，應當勝前發歡喜心，起忻樂意。」時，彼天眾俱白大梵天王言：「善哉！大梵天王，唯願廣說，如來、應供、正等正覺具大智慧，於長夜中利樂等事。」

時，大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣。時，梵王言：「世尊！乃往過去世中，有一國王，其名域主。彼時有一婆羅門，名曰堅固，居輔相位，為王之師，聰明大智，具大才略，善治國事。王有太子，名曰黎努，王所愛念，聰明大智，復有大才，善了眾事。世尊！彼黎努太子，別有六人剎帝利童子，而為伴友，常所共會，聚砂為戲。彼輔相堅固婆羅門，亦有一子，名曰護明，深所愛念，才智聰利，凡所歷事，無不洞明。世尊！而彼輔相參治政事，頗經時歲，其後一時忽趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，撫膝驚惶，癡悶如絕，乃作是言：『我此輔相，頗有才智，參治國政，深為良佐，復常與我共所娛樂，而忽命終，我深苦惱。』時，彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，太子即時往詣王所，到已白言：『父王勿須憂愁，勿須涕泣，何故自損癡悶如絕？何以故？父王當知，堅固婆羅門有一長子，名曰護明，具有才智，又復聰利，若繼父位，能曉政事，其父所解，此子悉知，今有此人，王何憂惱！王應密召，隨事教招，以父所任當授其子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵天王即為廣說如來大智往昔因緣。時，梵王言：「世尊！乃往過去世中，有一國王，其名域主。彼時有一婆羅門，名曰堅固，居輔相位，為王之師，聰明大智，具大才略，善治國事。王有太子，名曰黎努，王所愛念，聰明大智，復有大才，善了眾事。世尊！彼黎努太子，別有六人剎帝利童子，而為伴友，常所共會，聚砂為戲。彼輔相堅固婆羅門，亦有一子，名曰護明，深所愛念，才智聰利，凡所歷事，無不洞明。世尊！而彼輔相參治政事，頗經時歲，其後一時忽趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，撫膝驚惶，癡悶如絕，乃作是言：『我此輔相，頗有才智，參治國政，深為良佐，復常與我共所娛樂，而忽命終，我深苦惱。』時，彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅門已趣命終，愁憂懊惱悲軫淚流，太子即時往詣王所，到已白言：『父王勿須憂愁，勿須涕泣，何故自損癡悶如絕？何以故？父王當知，堅固婆羅門有一長子，名曰護明，具有才智，又復聰利，若繼父位，能曉政事，其父所解，此子悉知，今有此人，王何憂惱！王應密召，隨事教招，以父所任當授其子。』

「時，王聞已，即命使人乃謂之曰：『汝往護明童子所傳如是言：「王今召汝，宜速來此。」』使人受命，即時往詣護明童子所，既到彼已，具宣王勅：『今召於汝，宜速往彼。』時，護明童子聞使人言，即時來詣王所。到已伸敬，令一面坐。時，王歡喜重復慰諭，作如是言：『我今如實教示於汝，汝父喪逝，雖復愁惱，我今令汝繼其父位，而為輔相。汝善為我共治國政。』護明童子受王教命，即繼父位乃為輔相，共治國政如父所作，諸所應事，悉如其父，而無違失。爾時，國中婆羅門長者士庶人民，知是事已，咸作是言：『快哉！護明童子！汝父昔時名為堅固，子今繼位，克廣前業，我等稱汝名大堅固。』其本名字為護明者，以火中出因緣立號，從今已後稱大堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王聞已，即命使人乃謂之曰：『汝往護明童子所傳如是言：「王今召汝，宜速來此。」』使人受命，即時往詣護明童子所，既到彼已，具宣王勅：『今召於汝，宜速往彼。』時，護明童子聞使人言，即時來詣王所。到已伸敬，令一面坐。時，王歡喜重復慰諭，作如是言：『我今如實教示於汝，汝父喪逝，雖復愁惱，我今令汝繼其父位，而為輔相。汝善為我共治國政。』護明童子受王教命，即繼父位乃為輔相，共治國政如父所作，諸所應事，悉如其父，而無違失。爾時，國中婆羅門長者士庶人民，知是事已，咸作是言：『快哉！護明童子！汝父昔時名為堅固，子今繼位，克廣前業，我等稱汝名大堅固。』其本名字為護明者，以火中出因緣立號，從今已後稱大堅固。

「世尊！爾時，輔相大堅固婆羅門為相未久，即時往詣六人剎帝利童子所，到已謂言：『汝諸童子！宜應往彼黎努太子所，告於彼言：「太子！若有苦惱，汝我同受；若有快樂，汝我同慶；汝有歸趣，我亦有歸。今汝父王年登壽考，進止羸劣，世難知者所謂壽命，一旦去世我等何歸？汝今當知，有諸臣佐，共相評議，王去世後，必當與汝，受王灌頂，汝若紹位，當以國土與我分治。」』是時，六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已，即時往詣黎努太子所，既到彼已，具如上說。時太子言：『諸童子！若我更生之日，或有臣佐，立我嗣位與授灌頂，我於爾時不忘汝等，所有國土與汝分治，設有樂事與汝共受。』後域主王，復經久時忽趣命終。時，諸臣佐詣太子所，到已白言：『太子！當知，我等諸臣授汝灌頂，汝今時至宜紹王位。』時，黎努太子謂臣佐言：『汝等若能立我嗣位，其或堪任，今正是時。』時，諸臣佐即為敷置妙師子座，太子處于座上，以妙香水灌注其頂，作如是言：『天子！汝今時至堪嗣王位，我等諸臣奉王灌頂。』王灌頂已，善治國政。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！爾時，輔相大堅固婆羅門為相未久，即時往詣六人剎帝利童子所，到已謂言：『汝諸童子！宜應往彼黎努太子所，告於彼言：「太子！若有苦惱，汝我同受；若有快樂，汝我同慶；汝有歸趣，我亦有歸。今汝父王年登壽考，進止羸劣，世難知者所謂壽命，一旦去世我等何歸？汝今當知，有諸臣佐，共相評議，王去世後，必當與汝，受王灌頂，汝若紹位，當以國土與我分治。」』是時，六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已，即時往詣黎努太子所，既到彼已，具如上說。時太子言：『諸童子！若我更生之日，或有臣佐，立我嗣位與授灌頂，我於爾時不忘汝等，所有國土與汝分治，設有樂事與汝共受。』後域主王，復經久時忽趣命終。時，諸臣佐詣太子所，到已白言：『太子！當知，我等諸臣授汝灌頂，汝今時至宜紹王位。』時，黎努太子謂臣佐言：『汝等若能立我嗣位，其或堪任，今正是時。』時，諸臣佐即為敷置妙師子座，太子處于座上，以妙香水灌注其頂，作如是言：『天子！汝今時至堪嗣王位，我等諸臣奉王灌頂。』王灌頂已，善治國政。

「世尊！時，黎努王受灌頂已，未久之間，五欲自娛遊戲自在。於是輔相大堅固婆羅門，往詣六人童子所，到已告言：『汝等當知，黎努太子已受灌頂，處於王位，未久之間，五欲娛樂遊戲自在。王昔有言，與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎努王所，作如是言：「王昔許我，畫壤分治。汝王今時，能不忘不？」』時，六童子聞輔相大堅固婆羅門言已，即共往詣黎努王所，具如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！時，黎努王受灌頂已，未久之間，五欲自娛遊戲自在。於是輔相大堅固婆羅門，往詣六人童子所，到已告言：『汝等當知，黎努太子已受灌頂，處於王位，未久之間，五欲娛樂遊戲自在。王昔有言，與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎努王所，作如是言：「王昔許我，畫壤分治。汝王今時，能不忘不？」』時，六童子聞輔相大堅固婆羅門言已，即共往詣黎努王所，具如上說。

「世尊！時，黎努王告六童子言：『如先所約，我記是言，我今當以此之國土等為七分與汝六人，各各分治。』如是言已。時六童子俱白王言：『若王記其言者，斯為甚善，願王速召輔相大堅固婆羅門，令彼如王教勅，申畫疆境。彼人聰利智慧明了，堪為準的。』時，黎努王乃命使人即謂之言：『汝往輔相大堅固婆羅門所，作如是言：「王今召汝，汝今宜應速至王所。」』使人受命，即詣輔相大堅固婆羅門所，到已如應宣示王言：『汝今宜應速至王所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！時，黎努王告六童子言：『如先所約，我記是言，我今當以此之國土等為七分與汝六人，各各分治。』如是言已。時六童子俱白王言：『若王記其言者，斯為甚善，願王速召輔相大堅固婆羅門，令彼如王教勅，申畫疆境。彼人聰利智慧明了，堪為準的。』時，黎努王乃命使人即謂之言：『汝往輔相大堅固婆羅門所，作如是言：「王今召汝，汝今宜應速至王所。」』使人受命，即詣輔相大堅固婆羅門所，到已如應宣示王言：『汝今宜應速至王所。』