佛般泥洹經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家，呼阿難：「去至鳩夷那竭國。」阿難言：「諾。」即與比丘僧，從華氏國，至鳩夷那竭國。佛道得病，下道止坐，呼阿難。阿難言：「諾。」佛言：「近是間有溪水，名鳩對，持鉢往取水滿鉢來，我欲飲澡面。」阿難即往，到溪水邊，時，有五百乘車，上流厲度水大濁，阿難即取濁水，持來白佛：「溪上流有五百乘車，過水大濁，但可澡面澡足不可飲。是間更有一溪，名醯連，水大清，去是不遠，可往取飲。」佛即取濁水，澡面足，病即小差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛去淳家，呼阿難：「去至鳩夷那竭國。」阿難言：「諾。」即與比丘僧，從華氏國，至鳩夷那竭國。佛道得病，下道止坐，呼阿難。阿難言：「諾。」佛言：「近是間有溪水，名鳩對，持鉢往取水滿鉢來，我欲飲澡面。」阿難即往，到溪水邊，時，有五百乘車，上流厲度水大濁，阿難即取濁水，持來白佛：「溪上流有五百乘車，過水大濁，但可澡面澡足不可飲。是間更有一溪，名醯連，水大清，去是不遠，可往取飲。」佛即取濁水，澡面足，病即小差。

時，有華氏國人中大臣名胞罠，隨道而來，遙見佛威神，形貌端正安靜而坐。大臣胞罠，前趣佛，為佛作禮却坐，佛為說經，胞罠淚出。佛言：「何等比丘，為若說經？若聞經，何以故哭啼？」胞罠言：「有一人名羅迦鹽，為我誦經，時，我淚出。」佛言：「為若誦何等經？」胞罠言：「羅迦鹽坐樹下，自思惟身體，有五百乘車過，未久有一人問言：『適有五百乘車過，寧聞車聲不？』答言：『我不聞。』其人言：『近在是間，㕼㕼如是，何以不聞？』答言：『忽然不聞。』其人言：『時比丘瞑耶？』答言：『不瞑。』人言：『何以不聞車聲？』答言：『我念道，自思惟身體五藏。』人言：『車過如是，不聞車聲。』」胞罠言：「我於道中逢一人，為我說經，比丘羅迦鹽持道深，不聞五百乘車聲，我用是故啼。」佛告胞罠：「五百乘車聲，何如雷聲？」胞罠言：「正使千乘車聲，不如雷聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有華氏國人中大臣名胞罠，隨道而來，遙見佛威神，形貌端正安靜而坐。大臣胞罠，前趣佛，為佛作禮却坐，佛為說經，胞罠淚出。佛言：「何等比丘，為若說經？若聞經，何以故哭啼？」胞罠言：「有一人名羅迦鹽，為我誦經，時，我淚出。」佛言：「為若誦何等經？」胞罠言：「羅迦鹽坐樹下，自思惟身體，有五百乘車過，未久有一人問言：『適有五百乘車過，寧聞車聲不？』答言：『我不聞。』其人言：『近在是間，㕼㕼如是，何以不聞？』答言：『忽然不聞。』其人言：『時比丘瞑耶？』答言：『不瞑。』人言：『何以不聞車聲？』答言：『我念道，自思惟身體五藏。』人言：『車過如是，不聞車聲。』」胞罠言：「我於道中逢一人，為我說經，比丘羅迦鹽持道深，不聞五百乘車聲，我用是故啼。」佛告胞罠：「五百乘車聲，何如雷聲？」胞罠言：「正使千乘車聲，不如雷聲。」

佛告胞罠：「我昔在優曇聚，坐思天下生死之根本。時，天暴雨，雷電霹靂，殺四牛、耕者兄弟二人。時，有眾人往觀。有一人來到我所，前為我作禮，我問：『是間何以聚人？』其人言：『屬者霹靂，殺四牛、兄弟二人，佛何以不聞？佛時瞑耶？』佛言：『我不瞑，坐思道耳。』其人言：『佛道深乃如是，不瞑而不聞霹靂聲，佛思道甚深。』其人亦即淚出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告胞罠：「我昔在優曇聚，坐思天下生死之根本。時，天暴雨，雷電霹靂，殺四牛、耕者兄弟二人。時，有眾人往觀。有一人來到我所，前為我作禮，我問：『是間何以聚人？』其人言：『屬者霹靂，殺四牛、兄弟二人，佛何以不聞？佛時瞑耶？』佛言：『我不瞑，坐思道耳。』其人言：『佛道深乃如是，不瞑而不聞霹靂聲，佛思道甚深。』其人亦即淚出。」

大臣胞罠言：「佛道深乃如是，從今以往，當持佛經戒。」胞罠即呼從者來，使歸取黃金織成㲲布一張來，我以上佛。從者即歸取來。胞罠持上佛，白佛言：「同知佛不用，當哀我，為受之。」佛即受之，胞罠為佛作禮而去。去未久，佛呼阿難：「持金織成㲲布來，色大好正黃。」阿難言：「我侍佛二十餘年，未曾見㲲好乃如是。」佛言：「有是甚好。」阿難言：「佛今日面色，如是㲲色。」佛告阿難：「佛有是曹色者有兩時，佛初得道為佛時，面色好如是，我今日夜半當般泥洹，面色好當復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣胞罠言：「佛道深乃如是，從今以往，當持佛經戒。」胞罠即呼從者來，使歸取黃金織成㲲布一張來，我以上佛。從者即歸取來。胞罠持上佛，白佛言：「同知佛不用，當哀我，為受之。」佛即受之，胞罠為佛作禮而去。去未久，佛呼阿難：「持金織成㲲布來，色大好正黃。」阿難言：「我侍佛二十餘年，未曾見㲲好乃如是。」佛言：「有是甚好。」阿難言：「佛今日面色，如是㲲色。」佛告阿難：「佛有是曹色者有兩時，佛初得道為佛時，面色好如是，我今日夜半當般泥洹，面色好當復如是。」

佛復呼阿難：「去至醯連溪水邊，我欲洗浴身體。」阿難言：「諾。」佛獨與阿難俱，至醯連溪水邊，佛解衣，自取水灌浴。佛告阿難：「朝華氏子淳家飯我，今日夜半，當般泥洹，若告淳言：『佛從若飯已，夜半當般泥洹，若當歡喜。』語淳：『莫啼哭，若一飯佛得五福，若飯佛，佛持若飯食氣力用般泥洹，淳得長壽，得端正，得富貴尊豪，得生天上。佛可敬，一飯佛得五福。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復呼阿難：「去至醯連溪水邊，我欲洗浴身體。」阿難言：「諾。」佛獨與阿難俱，至醯連溪水邊，佛解衣，自取水灌浴。佛告阿難：「朝華氏子淳家飯我，今日夜半，當般泥洹，若告淳言：『佛從若飯已，夜半當般泥洹，若當歡喜。』語淳：『莫啼哭，若一飯佛得五福，若飯佛，佛持若飯食氣力用般泥洹，淳得長壽，得端正，得富貴尊豪，得生天上。佛可敬，一飯佛得五福。』」

阿難白佛：「有一比丘，名栴檀比丘，急性憙罵，數鬪諸比丘，佛般泥洹以後，我曹諸比丘，當云何共事佛經戒？」佛語阿難：「我般泥洹已，若曹莫復與語，諸比丘不與語，栴檀比丘，當思惟懷重慚愧悔數鬪諸比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「有一比丘，名栴檀比丘，急性憙罵，數鬪諸比丘，佛般泥洹以後，我曹諸比丘，當云何共事佛經戒？」佛語阿難：「我般泥洹已，若曹莫復與語，諸比丘不與語，栴檀比丘，當思惟懷重慚愧悔數鬪諸比丘。」

佛告阿難：「施牀使北首，我背大痛欲臥。」阿難即施牀著枕，佛偃右脇臥，屈膝累脚，臥思無為之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「施牀使北首，我背大痛欲臥。」阿難即施牀著枕，佛偃右脇臥，屈膝累脚，臥思無為之道。

佛臥呼阿難：「若知七意之事不？何等為七？一者有志，二者明經，三者不懈於經，四者不貪臥當憙經，五者政心，六者淨心，七者視身中惡露。比丘有是七法，以自知得度世道。」阿難意念佛懈臥，佛告阿難：「若意念佛懈臥耶？」佛告阿難：「人不懈於經，不懈於坐起欲作佛者，可得佛語已即起坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛臥呼阿難：「若知七意之事不？何等為七？一者有志，二者明經，三者不懈於經，四者不貪臥當憙經，五者政心，六者淨心，七者視身中惡露。比丘有是七法，以自知得度世道。」阿難意念佛懈臥，佛告阿難：「若意念佛懈臥耶？」佛告阿難：「人不懈於經，不懈於坐起欲作佛者，可得佛語已即起坐。」

時，有一比丘名劫賓，來語阿難言：「我欲問一事。」阿難言：「佛聖體不和且莫。」佛即從裏知比丘欲問事，佛告阿難：「呼比丘來入。」入與佛相見，佛言：「所欲問者當問。」比丘言：「佛有疾且置經不須復說。佛說七事者，我曹以聞當持，佛且止莫說經。」佛告比丘：「我向臥，阿難念佛有懈墮之意，何以臥，我以是故起說七事。」比丘言：「佛是天上天下之尊，云何不從天請藥，可使病愈？」佛言：「如人舍宅，久故皆當壞，地續安如故。佛心安如地，身如故舍，心無病，但身有病耳。」佛言：「憂七事，憂身持戒。」比丘言：「今佛當般泥洹有身病，何況凡人？」比丘言：「䴏生子，怙父母得食以生活，今佛捨我曹般泥洹，我曹當依誰？」世尊又曰：「吾經不說，無生不死者，比丘當念持佛重戒。」比丘旋出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有一比丘名劫賓，來語阿難言：「我欲問一事。」阿難言：「佛聖體不和且莫。」佛即從裏知比丘欲問事，佛告阿難：「呼比丘來入。」入與佛相見，佛言：「所欲問者當問。」比丘言：「佛有疾且置經不須復說。佛說七事者，我曹以聞當持，佛且止莫說經。」佛告比丘：「我向臥，阿難念佛有懈墮之意，何以臥，我以是故起說七事。」比丘言：「佛是天上天下之尊，云何不從天請藥，可使病愈？」佛言：「如人舍宅，久故皆當壞，地續安如故。佛心安如地，身如故舍，心無病，但身有病耳。」佛言：「憂七事，憂身持戒。」比丘言：「今佛當般泥洹有身病，何況凡人？」比丘言：「䴏生子，怙父母得食以生活，今佛捨我曹般泥洹，我曹當依誰？」世尊又曰：「吾經不說，無生不死者，比丘當念持佛重戒。」比丘旋出。

佛告阿難：「疾去為佛於鹽呵沙，施牀使北首，今日夜半，佛當般泥洹。」阿難奉命，之彼施牀牀頭北首。畢，還白言：「施牀已竟。」佛起至鹽呵沙，得牀猗右脇臥。有一比丘，名優和洹，當佛前立。佛言：「無當吾前。」阿難白言：「自吾親侍二十五年，未曾見比丘直自來進不問阿難。」佛言：「是比丘，於彼諸天，最有威神，聞佛滅度故，直自前，貪欲見佛。」阿難問言：「獨是天知佛當滅度？復有餘天？」佛告阿難：「從鳩夷那竭國境界，四百八十里中，頭頭相附，間不容鍼，皆是諸天，聞佛當滅度，悲哭且來，中有挽頭髮者，自裂衣者，塞心絕尸視者，哀云：『奈何！佛捨我曹，滅度永逝，何其疾乎！佛為大明，三界中眼，今般泥洹，三界眼滅。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「疾去為佛於鹽呵沙，施牀使北首，今日夜半，佛當般泥洹。」阿難奉命，之彼施牀牀頭北首。畢，還白言：「施牀已竟。」佛起至鹽呵沙，得牀猗右脇臥。有一比丘，名優和洹，當佛前立。佛言：「無當吾前。」阿難白言：「自吾親侍二十五年，未曾見比丘直自來進不問阿難。」佛言：「是比丘，於彼諸天，最有威神，聞佛滅度故，直自前，貪欲見佛。」阿難問言：「獨是天知佛當滅度？復有餘天？」佛告阿難：「從鳩夷那竭國境界，四百八十里中，頭頭相附，間不容鍼，皆是諸天，聞佛當滅度，悲哭且來，中有挽頭髮者，自裂衣者，塞心絕尸視者，哀云：『奈何！佛捨我曹，滅度永逝，何其疾乎！佛為大明，三界中眼，今般泥洹，三界眼滅。』」

佛告阿難：「吾本經不說，無生不死者，天地無不壞敗者，愚人以天地為常，佛以為虛空，天地有成敗，無不棄身者，善惡隨身，父有過惡，子不獲殃，子有過惡，父不獲殃，各自生死，善惡殃咎，各隨其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾本經不說，無生不死者，天地無不壞敗者，愚人以天地為常，佛以為虛空，天地有成敗，無不棄身者，善惡隨身，父有過惡，子不獲殃，子有過惡，父不獲殃，各自生死，善惡殃咎，各隨其身。」

阿難白佛言：「佛滅度後，吾等葬佛身體，法當云何？」佛告阿難：「汝默無憂，當有逝心理家，共憂吾身。」阿難言：「彼以何法，憂佛尊體？」佛告阿難：「葬法如飛行皇帝殯葬之法，佛復踰彼。」阿難言：「葬聖帝法云何？」佛告阿難：「葬法用錦褻以纏身，劫波育千張，交纏其上，著假棺中，以澤香膏，灌劫波育上，其有好香，皆以著上，以梓薪樟薪柟薪，以葢覆棺，以薪著上下，蛇維訖畢，𣫍舍利，於四交道，起塔立剎，以槃著上，懸繒鼓，華香燃燈，飛行皇帝葬法若斯；佛復勝之。」佛說此時，阿難在後，慷慨啼以頭拄牀角，從後白言：「滅度太疾，亡天下眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「佛滅度後，吾等葬佛身體，法當云何？」佛告阿難：「汝默無憂，當有逝心理家，共憂吾身。」阿難言：「彼以何法，憂佛尊體？」佛告阿難：「葬法如飛行皇帝殯葬之法，佛復踰彼。」阿難言：「葬聖帝法云何？」佛告阿難：「葬法用錦褻以纏身，劫波育千張，交纏其上，著假棺中，以澤香膏，灌劫波育上，其有好香，皆以著上，以梓薪樟薪柟薪，以葢覆棺，以薪著上下，蛇維訖畢，𣫍舍利，於四交道，起塔立剎，以槃著上，懸繒鼓，華香燃燈，飛行皇帝葬法若斯；佛復勝之。」佛說此時，阿難在後，慷慨啼以頭拄牀角，從後白言：「滅度太疾，亡天下眼。」

四面郡國，諸比丘僧，聞佛欲滅度，啼哭且來，自相謂恐不見佛。比丘僧到，佛問比丘：「阿難所在乎？」對曰：「阿難近在牀後角，低頭哽噎。」諸比丘流淚而言：「世尊滅度，何其太疾！」佛言：「吾本行諸墟聚，豫告若曹，却九十日當般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面郡國，諸比丘僧，聞佛欲滅度，啼哭且來，自相謂恐不見佛。比丘僧到，佛問比丘：「阿難所在乎？」對曰：「阿難近在牀後角，低頭哽噎。」諸比丘流淚而言：「世尊滅度，何其太疾！」佛言：「吾本行諸墟聚，豫告若曹，却九十日當般泥洹。」

四輩弟子，在數千里外者悉至，佛告阿難：「若莫悲哀。所以然者？若盡心侍佛，二十餘年，慈仁於佛，敬身慎口，大孝於佛，過去佛侍者亦如阿難，當來佛侍者亦如阿難。若知佛意，若云某時可見，比丘比丘尼優婆塞優婆夷，某時不可見；所供飲食，若言可食可飲可臥可起，常合佛意未甞失儀；某比丘某逝心，樂經不樂經，若所言皆誠，於佛最孝，啼哭何為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四輩弟子，在數千里外者悉至，佛告阿難：「若莫悲哀。所以然者？若盡心侍佛，二十餘年，慈仁於佛，敬身慎口，大孝於佛，過去佛侍者亦如阿難，當來佛侍者亦如阿難。若知佛意，若云某時可見，比丘比丘尼優婆塞優婆夷，某時不可見；所供飲食，若言可食可飲可臥可起，常合佛意未甞失儀；某比丘某逝心，樂經不樂經，若所言皆誠，於佛最孝，啼哭何為？」

佛告：「諸比丘聽！飛行皇帝有四難及之德。何謂四德？諸小國王，及諸逝心理家，并諸黎民，詣帝闕下，飛行皇帝皆見之；和心軟教，為諸王說治國法，知足無求，逝心之行，清淨為首；理家及民，出詣佛廟，聽採沙門正真之化，歸當修孝；隨其所定，慈心賜之，諸王逝心理家庶民，靡不欣豫，稱嘆聖帝感動諸天；飛行皇帝有斯四德。阿難比丘亦有四德：其有除饉男除饉女清信士清信女，之阿難所從問經戒，阿難為具廣陳演之，四輩弟子，靡不欣懌，退坐出去，尋塗稱歎，斯謂阿難第一四德；復有四輩弟子，不解經奧，至阿難所啟質所疑，阿難釋結無不開解，聞者不厭出無不歎，斯謂阿難第二四德；四輩高德，覩阿難侍佛左側，無不吟詠，斯謂阿難第三四德；佛所說經，言無多少，阿難所聞，皆識諷誦，宣授四輩，一無增減，是為阿難第四四德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「諸比丘聽！飛行皇帝有四難及之德。何謂四德？諸小國王，及諸逝心理家，并諸黎民，詣帝闕下，飛行皇帝皆見之；和心軟教，為諸王說治國法，知足無求，逝心之行，清淨為首；理家及民，出詣佛廟，聽採沙門正真之化，歸當修孝；隨其所定，慈心賜之，諸王逝心理家庶民，靡不欣豫，稱嘆聖帝感動諸天；飛行皇帝有斯四德。阿難比丘亦有四德：其有除饉男除饉女清信士清信女，之阿難所從問經戒，阿難為具廣陳演之，四輩弟子，靡不欣懌，退坐出去，尋塗稱歎，斯謂阿難第一四德；復有四輩弟子，不解經奧，至阿難所啟質所疑，阿難釋結無不開解，聞者不厭出無不歎，斯謂阿難第二四德；四輩高德，覩阿難侍佛左側，無不吟詠，斯謂阿難第三四德；佛所說經，言無多少，阿難所聞，皆識諷誦，宣授四輩，一無增減，是為阿難第四四德。」

阿難白佛言：「去是不遠有郡國，舍衛國、沙枝國、栴波國、王舍國、波羅㮈國、維耶梨國，斯諸大國，明義備悉，佛當滅度，何不於彼？既於小縣，復處城外，薄聚鄙縣，而般泥洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「去是不遠有郡國，舍衛國、沙枝國、栴波國、王舍國、波羅㮈國、維耶梨國，斯諸大國，明義備悉，佛當滅度，何不於彼？既於小縣，復處城外，薄聚鄙縣，而般泥洹？」

佛告阿難：「無云小聚。所以然者？惟昔往古鳩夷那竭，名鳩夷越，王國大樂時無疹病，米穀豐沃黎民熾盛，家有孝子。城東西長四百八十里，南北廣二百八十里，其城七重，皆以焦墼累集作城，黃金白銀琉璃水精，以著城壁，亦以四寶為瓦覆城。城高六丈四尺，上廣二丈四尺，城中寶樹，華光五色；行有三道，兩邊皆以四寶，瓦覆其上；兩邊居家舍宅，彫文刻鏤，服如天上，琴瑟眾樂。男女不雜，歌音以德，道樂益明，民無憂怖，心常歡喜，頭上不飾，明香遠達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「無云小聚。所以然者？惟昔往古鳩夷那竭，名鳩夷越，王國大樂時無疹病，米穀豐沃黎民熾盛，家有孝子。城東西長四百八十里，南北廣二百八十里，其城七重，皆以焦墼累集作城，黃金白銀琉璃水精，以著城壁，亦以四寶為瓦覆城。城高六丈四尺，上廣二丈四尺，城中寶樹，華光五色；行有三道，兩邊皆以四寶，瓦覆其上；兩邊居家舍宅，彫文刻鏤，服如天上，琴瑟眾樂。男女不雜，歌音以德，道樂益明，民無憂怖，心常歡喜，頭上不飾，明香遠達。

「其聖王名曰大快見，號飛行皇帝，勒兵光世，都無齊雙，相率以道，無違王法，民欲飛行，念即身往。王有七寶自然生：黃金飛輪，神力白象，紺色神馬，明月珠，天玉女妻，主寶聖臣，典兵聖臣。王有四德，為小兒時，為太子時，即帝位時，捐國絕欲為沙門時，各八萬四千歲，斯即大快見王一難及之德；飲食時化，體無長疾，寒溫調適身意常安，斯二德；容觀堂堂顏華絕世，微下帝釋，以為不如，斯三德；普天率土民無巨細慈愛於王，猶至孝之子願令親安，王亦赤心慈愛眾生，等之於子，貧給財寶，飢者飯之渴者飲之，窮老幼孤，令之合居為親為子，屋舍車乘，疾濟以藥，斯謂四德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其聖王名曰大快見，號飛行皇帝，勒兵光世，都無齊雙，相率以道，無違王法，民欲飛行，念即身往。王有七寶自然生：黃金飛輪，神力白象，紺色神馬，明月珠，天玉女妻，主寶聖臣，典兵聖臣。王有四德，為小兒時，為太子時，即帝位時，捐國絕欲為沙門時，各八萬四千歲，斯即大快見王一難及之德；飲食時化，體無長疾，寒溫調適身意常安，斯二德；容觀堂堂顏華絕世，微下帝釋，以為不如，斯三德；普天率土民無巨細慈愛於王，猶至孝之子願令親安，王亦赤心慈愛眾生，等之於子，貧給財寶，飢者飯之渴者飲之，窮老幼孤，令之合居為親為子，屋舍車乘，疾濟以藥，斯謂四德。

「其國常聞十二種聲：象聲、馬聲、牛聲、車聲、螺聲、鼓聲、舞聲、歌聲，諸絃樂聲，誦仁義聲，歎佛尊行聲。黎民服飾，眾寶織成，明月雜珠，瓔珞光道，飲食伎樂，猶忉利天，居民欣樂，無日不喜。王欲出遊，呼御車臣，臣名須達，勅之曰：『令車徐行，吾久不見逝心理家，今欲見之。』逝心理家，聞王當出，有持明月珠者，白珠碧珠、青珠珊瑚、栴檀名香，輙貢聖王。王不欲受，皆稽首求哀，王乃受之。勅掌寶臣，倍顧其直。黎民巨細，亦以眾寶華香散地，稱壽無極。諸小國王，有八萬四千，聞飛行皇帝欲布施，皆來翼從，至大殿所。帝欲與諸王俱昇正殿，諸王辭曰：『臣等諸國皆有寶殿。』帝曰：『爾等小殿，未足以云，且觀明殿。』遂無敢昇者。諸王各有寶車，車高十丈，皆有四輪，自下以上，悉是七寶，上施幢幡，色明相照，車駕六馬，馬皆飛行。時有一車駕，兩駱象車，名俱羅竭，聖帝所乘矣。八萬四千車皆在前導，至明殿所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國常聞十二種聲：象聲、馬聲、牛聲、車聲、螺聲、鼓聲、舞聲、歌聲，諸絃樂聲，誦仁義聲，歎佛尊行聲。黎民服飾，眾寶織成，明月雜珠，瓔珞光道，飲食伎樂，猶忉利天，居民欣樂，無日不喜。王欲出遊，呼御車臣，臣名須達，勅之曰：『令車徐行，吾久不見逝心理家，今欲見之。』逝心理家，聞王當出，有持明月珠者，白珠碧珠、青珠珊瑚、栴檀名香，輙貢聖王。王不欲受，皆稽首求哀，王乃受之。勅掌寶臣，倍顧其直。黎民巨細，亦以眾寶華香散地，稱壽無極。諸小國王，有八萬四千，聞飛行皇帝欲布施，皆來翼從，至大殿所。帝欲與諸王俱昇正殿，諸王辭曰：『臣等諸國皆有寶殿。』帝曰：『爾等小殿，未足以云，且觀明殿。』遂無敢昇者。諸王各有寶車，車高十丈，皆有四輪，自下以上，悉是七寶，上施幢幡，色明相照，車駕六馬，馬皆飛行。時有一車駕，兩駱象車，名俱羅竭，聖帝所乘矣。八萬四千車皆在前導，至明殿所。

「殿名波羅沙檀，縱廣四十里，以黃金、白銀、琉璃、水精墼為壁；亦以四寶為柱；黃金瓦，白銀瓦，琉璃瓦，水精瓦；陛五十重，皆以黃金、白銀、琉璃、水精為陛；黃金梁，白銀梁，琉璃梁，水精梁；黃金㭼，白銀㭼，琉璃㭼，水精㭼。殿中有八萬四千床，黃金床、白銀床，琉璃床、水精床；黃金帳、白銀帳、琉璃帳、水精帳，黃金織成、白銀織成、琉璃織成、水精織成，赤罽織成，皆以布床上，以天上降織成為枕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殿名波羅沙檀，縱廣四十里，以黃金、白銀、琉璃、水精墼為壁；亦以四寶為柱；黃金瓦，白銀瓦，琉璃瓦，水精瓦；陛五十重，皆以黃金、白銀、琉璃、水精為陛；黃金梁，白銀梁，琉璃梁，水精梁；黃金㭼，白銀㭼，琉璃㭼，水精㭼。殿中有八萬四千床，黃金床、白銀床，琉璃床、水精床；黃金帳、白銀帳、琉璃帳、水精帳，黃金織成、白銀織成、琉璃織成、水精織成，赤罽織成，皆以布床上，以天上降織成為枕。

「阿難！宮墻四重：黃金墻、白銀墻、琉璃墻、水精墻；作四寶浴池，周匝四十里，黃金池白銀陛，白銀池黃金陛，琉璃池水精陛，水精池琉璃陛，池中自然，生四色蓮華，青紅紫白華，冬夏常生池中，外有香華樹，殿下有四道，亦以四寶為步欄，欄各長二十里。殿陛之前，有四寶樹，樹高四十里，蔭地亦爾，黃金樹白銀葉，白銀樹黃金葉，琉璃樹水精葉，水精樹琉璃葉。帝於殿下，自思惟不宜上殿，辭讓諸王，諸王皆不敢昇。大快見勅令近臣，請諸沙門逝心明經持戒者先上殿，具設美食，重賜明寶。沙門逝心去，帝即深惟，壽命非常，與一侍人，俱昇明殿曰：『吾欲遣諸夫人伎女。』傍臣諸王，各遣令去。帝坐黃金床，足蹈白銀机，深自思念：『婬泆之行，何益於己，愚人多貪不知其禍。吾今雖壽三十三萬六千歲，夫盛有衰合會有離，身為朽種，會成灰土，斯四寶殿，孰能久保乎？』曰：『吾一身耳，小屋足安，何用四十里殿八萬四千床為？』從黃金床至白銀床，足蹈金机：『惟人作意，必當清潔貪、嫉、恚、癡、邪婬之心，以四非常滅令無餘，覩世無常，吾焉得久？』從白銀床至琉璃床，足蹈水精机曰：『吾後宮玉女，有八萬四千人，各遣令去，用之為拘，女聚惡盛，當棄穢意。』從琉璃床至水精床，足蹈琉璃机：『重思天下，眾事皆惡，唯無為快，除吾濁志，當求無為，今雖為飛行皇帝豪貴如斯，何潤於身？』侍者前白：『諸玉女寶，問王處殿，何其𥡳久，皆欲進前？』帝告侍者曰：『勅掌寶臣，遣諸夫人，各歸其家，著身眾珍名寶，皆各自隨；諸王群臣，天馬寶象，皆遣令去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！宮墻四重：黃金墻、白銀墻、琉璃墻、水精墻；作四寶浴池，周匝四十里，黃金池白銀陛，白銀池黃金陛，琉璃池水精陛，水精池琉璃陛，池中自然，生四色蓮華，青紅紫白華，冬夏常生池中，外有香華樹，殿下有四道，亦以四寶為步欄，欄各長二十里。殿陛之前，有四寶樹，樹高四十里，蔭地亦爾，黃金樹白銀葉，白銀樹黃金葉，琉璃樹水精葉，水精樹琉璃葉。帝於殿下，自思惟不宜上殿，辭讓諸王，諸王皆不敢昇。大快見勅令近臣，請諸沙門逝心明經持戒者先上殿，具設美食，重賜明寶。沙門逝心去，帝即深惟，壽命非常，與一侍人，俱昇明殿曰：『吾欲遣諸夫人伎女。』傍臣諸王，各遣令去。帝坐黃金床，足蹈白銀机，深自思念：『婬泆之行，何益於己，愚人多貪不知其禍。吾今雖壽三十三萬六千歲，夫盛有衰合會有離，身為朽種，會成灰土，斯四寶殿，孰能久保乎？』曰：『吾一身耳，小屋足安，何用四十里殿八萬四千床為？』從黃金床至白銀床，足蹈金机：『惟人作意，必當清潔貪、嫉、恚、癡、邪婬之心，以四非常滅令無餘，覩世無常，吾焉得久？』從白銀床至琉璃床，足蹈水精机曰：『吾後宮玉女，有八萬四千人，各遣令去，用之為拘，女聚惡盛，當棄穢意。』從琉璃床至水精床，足蹈琉璃机：『重思天下，眾事皆惡，唯無為快，除吾濁志，當求無為，今雖為飛行皇帝豪貴如斯，何潤於身？』侍者前白：『諸玉女寶，問王處殿，何其𥡳久，皆欲進前？』帝告侍者曰：『勅掌寶臣，遣諸夫人，各歸其家，著身眾珍名寶，皆各自隨；諸王群臣，天馬寶象，皆遣令去。』

「大快見王，即昇高觀，遙聞眾聲，喧叫呼天，帝曰：『何聲？』侍者白言：『天玉女聲。』諸王群臣，頓蹌于地，舉哀呼天，寶象天馬，呼㘁淚出，戀慕天王，靡不頓躃。帝曰：『持小机來，安置殿下。』請玉女寶，諸王群寮，進諸象馬寶車從者。第一嫡后就坐帝側，帝更以女妹之愛，侍諸夫人，嫡后舉手，指諸女寶曰：『天女之容，韑韑光世，着身天服，世所希覩，願留微心，以副其意；寶象天馬，馬名桓青，白珠夜光眾寶瓔珞，奕奕光國；四方諸王，皆有聖人之明，虔奉稱臣，孝順慈忠，愛慕天王。』快見王曰：『吾世世有慈心，於世女人，更相嫉妬，殃惡流被，延及王身，惟斯重禍，吾欲遠之，自今以往，若曹女等，皆我女妹。』諸夫人皆舉哀云：『當奈何生離棄我去。』皆脫身眾飾，投之于地。嫡后自搣椎心悲哭呼云：『天王！吾當依誰？』帝曰：『人命致短，爾憂反長，身為朽器，死在無期。自今執心，尚沙門德，遠女親賢，唯道是尊，修身自憂，不能憂餘。』告諸王曰：『命短憂長，當自愛身，無生不死，當正心行，慈愛孝順，榮難久保。』諸王稽首，至誠辭曰：『四天諸國，皆侍天王，常聞諸聖，咨嗟斯土，以為無喻，帝及群寮，無不神聖，國土珍寶，譬如天上，天王加哀，宜還聖思。』帝告諸王：『人壽致短，憂俗反長，當自憂身，命在呼吸，無生不死，當去貪婬穢濁之行。』帝起上殿，坐黃金床，持弘慈之心，向諸夫人，群寮諸王，庶民象馬，十方勤苦者，悲心傷之，欲使知佛，從金床至銀床，思無為之道，從銀床至琉璃床，思慈哀之行，以濟眾生，從琉璃床至水精床，思大孝行，欲度無數劫之親，自惟五藏九孔惡露。帝曰：『吾昔尚得一病，如有竹索絞頸，木鑿鑿身，身為苦器，安足可恃乎？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大快見王，即昇高觀，遙聞眾聲，喧叫呼天，帝曰：『何聲？』侍者白言：『天玉女聲。』諸王群臣，頓蹌于地，舉哀呼天，寶象天馬，呼㘁淚出，戀慕天王，靡不頓躃。帝曰：『持小机來，安置殿下。』請玉女寶，諸王群寮，進諸象馬寶車從者。第一嫡后就坐帝側，帝更以女妹之愛，侍諸夫人，嫡后舉手，指諸女寶曰：『天女之容，韑韑光世，着身天服，世所希覩，願留微心，以副其意；寶象天馬，馬名桓青，白珠夜光眾寶瓔珞，奕奕光國；四方諸王，皆有聖人之明，虔奉稱臣，孝順慈忠，愛慕天王。』快見王曰：『吾世世有慈心，於世女人，更相嫉妬，殃惡流被，延及王身，惟斯重禍，吾欲遠之，自今以往，若曹女等，皆我女妹。』諸夫人皆舉哀云：『當奈何生離棄我去。』皆脫身眾飾，投之于地。嫡后自搣椎心悲哭呼云：『天王！吾當依誰？』帝曰：『人命致短，爾憂反長，身為朽器，死在無期。自今執心，尚沙門德，遠女親賢，唯道是尊，修身自憂，不能憂餘。』告諸王曰：『命短憂長，當自愛身，無生不死，當正心行，慈愛孝順，榮難久保。』諸王稽首，至誠辭曰：『四天諸國，皆侍天王，常聞諸聖，咨嗟斯土，以為無喻，帝及群寮，無不神聖，國土珍寶，譬如天上，天王加哀，宜還聖思。』帝告諸王：『人壽致短，憂俗反長，當自憂身，命在呼吸，無生不死，當去貪婬穢濁之行。』帝起上殿，坐黃金床，持弘慈之心，向諸夫人，群寮諸王，庶民象馬，十方勤苦者，悲心傷之，欲使知佛，從金床至銀床，思無為之道，從銀床至琉璃床，思慈哀之行，以濟眾生，從琉璃床至水精床，思大孝行，欲度無數劫之親，自惟五藏九孔惡露。帝曰：『吾昔尚得一病，如有竹索絞頸，木鑿鑿身，身為苦器，安足可恃乎？』」

佛告阿難：「飛行皇帝大快見者，吾身是也。王後壽終，昇生梵天，誰知佛身，作飛行皇帝，修行正法。又有四德，七寶自然，從鳩夷那竭境界，長四百八十里，廣二百八十里，皆在城中，吾前以七持身置此地中，今得斷求，念空無相之定，絕生死之原，自今之後，不復作身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「飛行皇帝大快見者，吾身是也。王後壽終，昇生梵天，誰知佛身，作飛行皇帝，修行正法。又有四德，七寶自然，從鳩夷那竭境界，長四百八十里，廣二百八十里，皆在城中，吾前以七持身置此地中，今得斷求，念空無相之定，絕生死之原，自今之後，不復作身也。

「阿難！汝往入城，告諸民云：『今日夜半，佛當般泥洹，若等所疑，急詣決之，慎無後悔，長懷瞢瞢恨。』」佛在小聚，違於稟戒，阿難如教，民僉然曰：「佛以何緣，處于小聚，滅度去乎？」民皆頓地，叩頭者搏頰者、搥心刮面搣髮，裂衣蹹地啼哭，呼當奈何！其王聞之，愕然曰：「斯者何哀？」王遣近臣問外何哀？民哽咽曰：「阿難勅言：『佛當滅度，心所疑結，令詣質之。』以斯哀矣。」臣還啟云：「阿難勅民，佛當般泥洹，令質所疑，以故哭耳。」王即召太子阿晨，命之曰：「爾詣佛所，𥡳首佛足，敬問消息，伏願世尊於正殿上，昇泥洹道，無於小聚般泥洹也。」太子白言：「若世尊遂不爾翔者，當云何？」王曰：「受教疾還。」太子到佛所，阿難白言：「鳩夷國王遣太子來，未敢通之。」佛言：「呼進。」太子五體投地，𥡳首佛足，却長跪諾：「王遣阿晨，𥡳首佛足，敬問消息，眾生沒淵，唯佛拯濟，今當滅度，何其大疾，當於宮中，而於小聚。」佛告阿晨：「謝爾父王，吾往以說，昔為飛行皇帝，最後聖帝，名大快見。吾以七反以身喪此，并今為八。吾今道成，不復以身著斯地中。謝爾父王，抂苦太子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝往入城，告諸民云：『今日夜半，佛當般泥洹，若等所疑，急詣決之，慎無後悔，長懷瞢瞢恨。』」佛在小聚，違於稟戒，阿難如教，民僉然曰：「佛以何緣，處于小聚，滅度去乎？」民皆頓地，叩頭者搏頰者、搥心刮面搣髮，裂衣蹹地啼哭，呼當奈何！其王聞之，愕然曰：「斯者何哀？」王遣近臣問外何哀？民哽咽曰：「阿難勅言：『佛當滅度，心所疑結，令詣質之。』以斯哀矣。」臣還啟云：「阿難勅民，佛當般泥洹，令質所疑，以故哭耳。」王即召太子阿晨，命之曰：「爾詣佛所，𥡳首佛足，敬問消息，伏願世尊於正殿上，昇泥洹道，無於小聚般泥洹也。」太子白言：「若世尊遂不爾翔者，當云何？」王曰：「受教疾還。」太子到佛所，阿難白言：「鳩夷國王遣太子來，未敢通之。」佛言：「呼進。」太子五體投地，𥡳首佛足，却長跪諾：「王遣阿晨，𥡳首佛足，敬問消息，眾生沒淵，唯佛拯濟，今當滅度，何其大疾，當於宮中，而於小聚。」佛告阿晨：「謝爾父王，吾往以說，昔為飛行皇帝，最後聖帝，名大快見。吾以七反以身喪此，并今為八。吾今道成，不復以身著斯地中。謝爾父王，抂苦太子。」

太子還宮，晻冥適至，太子見王，本末自陳。王愕然流涕，勅國黎民，率土皆往，受佛明法。王以人定時到佛所，與民十四萬眾俱住在外。王白阿難曰：「吾與民十四萬人，欲受佛戒。」阿難向佛，具陳王意，世尊即曰：「苦王及民。」阿難白言：「寧可遣王？」佛言：「不可。當與相見。」王與國中高德賢者俱進，皆以頭面𥡳首佛足，却叉手立。時，佛前無燈火，佛放頂中光，光照二千里。佛謝王及其臣民勞抂爾來。王𥡳首曰：「佛有何誡，所當奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子還宮，晻冥適至，太子見王，本末自陳。王愕然流涕，勅國黎民，率土皆往，受佛明法。王以人定時到佛所，與民十四萬眾俱住在外。王白阿難曰：「吾與民十四萬人，欲受佛戒。」阿難向佛，具陳王意，世尊即曰：「苦王及民。」阿難白言：「寧可遣王？」佛言：「不可。當與相見。」王與國中高德賢者俱進，皆以頭面𥡳首佛足，却叉手立。時，佛前無燈火，佛放頂中光，光照二千里。佛謝王及其臣民勞抂爾來。王𥡳首曰：「佛有何誡，所當奉行？」

佛言：「吾告使者云，得佛說經，四十九歲，王國諸賢，皆自執行。王且還宮，吾今夜半當般泥洹。」王及臣民莫不舉哀，佛告王曰：「吾聞有生無不衰喪，啼哭何為？怒伏猛心，上法天閨，遠惡自愛，勤心修德親賢，事來重思，無加卒暴，人命難得，當哀萬姓；明者可責，愚者原赦，世多諸邪，自愛自慶。」王及賢者，皆自退出，王去佛五里，所止屯住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「吾告使者云，得佛說經，四十九歲，王國諸賢，皆自執行。王且還宮，吾今夜半當般泥洹。」王及臣民莫不舉哀，佛告王曰：「吾聞有生無不衰喪，啼哭何為？怒伏猛心，上法天閨，遠惡自愛，勤心修德親賢，事來重思，無加卒暴，人命難得，當哀萬姓；明者可責，愚者原赦，世多諸邪，自愛自慶。」王及賢者，皆自退出，王去佛五里，所止屯住。

國有耆年，字曰須拔，年百二十，時在城中。夜臥覺寤，見佛光明，照一城中，家無一人即出城，疾到佛所，向阿難曰：「以吾啟聞，吾有疑心於世尊。」阿難曰：「夜以且半，佛當善逝，且莫煩擾。」須拔對曰：「不可以聞乎，吾聞無數世乃有一佛耳，今詣質疑，而不以聞。吾之所疑，唯佛而釋，餘莫能也。」阿難曰：「且止！不須問矣。」佛知須拔在外欲質所疑，呼阿難問：「何以不啟須拔疑事？」阿難對曰：「見夜且半，佛當滅度，懼其來入語言煩擾，佛今當棄三有欲界就無為道。」佛言：「將須拔入，有疑當問。」阿難即將須拔入。須拔聞當入，其心喜踊，身皆為動，前以頭面𥡳首佛足。佛見須拔年老息微，賜机使坐。佛問須拔：「爾有何疑？」對曰：「佛為三界天中之天，神聖無量，至尊難雙，開化導引四十九年，仙聖梵釋靡不𥡳首，吾有同志八人，有故龜氏、有無先氏、有志行氏、有白鷺子氏、有延壽氏、有計金樊氏、有多積願氏、有尼揵子，彼八人智，無螢燭之明，善無沛生絲髮之潤，內懷三毒，外為欲走，坐作虛論，妄書非真，不詣稟化將有緣乎？」佛告須拔：「子曹經意，與佛經違，為生死之路，求富貴之耶？吾道之志斷求念空，不願世榮淡泊無為，以斯為樂。」須拔曰：「何謂無為之道乎？」佛言：「滅有歸本，不復生死，謂之無為也。若曹志趣，皆有八惡。何謂為八？祠祀鬼神，卜問虛殺，是為一。處家貪餮，不奉孝道，貪愛萬邪，欲無舍止，是為二。兩舌、惡罵、妄言、綺語，未常陳善令愚去惡，是為三。殺盜婬泆，是為四。常懷怒心，不孝二親，輕慢兄弟、妻子九族，心邪行穢，無善勸導，常自憍大，欲人畏敬，是為五。晝夜懷邪，不畏法律，輕慢賢者，尊貴穢濁，遠避真正，交隨惡人，是為六。聞有賢智，明經沙門梵志，豫懷憎嫉，虛偽作謗，是為七。不敬先祖盡孝于親，弃賢明而反賊，毀仁正，不覺流俗穢濁可耻。斯謂八惡。若自陳云：『世尊說經，四十九載，有八人不詣稟化。』子曹皆懷斯八惡，豈樂清化乎？正使來者，佛亦不受。須拔！若心有斯八惡，慎無問佛：『執斯八戒可得溝港、頻來、不還、應真？』行斯八戒，當正爾心，乃為佛弟子。其有凡人，擅作師導教化之首，違斯八戒，皆是妖蠱，當遠棄避，慎無聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有耆年，字曰須拔，年百二十，時在城中。夜臥覺寤，見佛光明，照一城中，家無一人即出城，疾到佛所，向阿難曰：「以吾啟聞，吾有疑心於世尊。」阿難曰：「夜以且半，佛當善逝，且莫煩擾。」須拔對曰：「不可以聞乎，吾聞無數世乃有一佛耳，今詣質疑，而不以聞。吾之所疑，唯佛而釋，餘莫能也。」阿難曰：「且止！不須問矣。」佛知須拔在外欲質所疑，呼阿難問：「何以不啟須拔疑事？」阿難對曰：「見夜且半，佛當滅度，懼其來入語言煩擾，佛今當棄三有欲界就無為道。」佛言：「將須拔入，有疑當問。」阿難即將須拔入。須拔聞當入，其心喜踊，身皆為動，前以頭面𥡳首佛足。佛見須拔年老息微，賜机使坐。佛問須拔：「爾有何疑？」對曰：「佛為三界天中之天，神聖無量，至尊難雙，開化導引四十九年，仙聖梵釋靡不𥡳首，吾有同志八人，有故龜氏、有無先氏、有志行氏、有白鷺子氏、有延壽氏、有計金樊氏、有多積願氏、有尼揵子，彼八人智，無螢燭之明，善無沛生絲髮之潤，內懷三毒，外為欲走，坐作虛論，妄書非真，不詣稟化將有緣乎？」佛告須拔：「子曹經意，與佛經違，為生死之路，求富貴之耶？吾道之志斷求念空，不願世榮淡泊無為，以斯為樂。」須拔曰：「何謂無為之道乎？」佛言：「滅有歸本，不復生死，謂之無為也。若曹志趣，皆有八惡。何謂為八？祠祀鬼神，卜問虛殺，是為一。處家貪餮，不奉孝道，貪愛萬邪，欲無舍止，是為二。兩舌、惡罵、妄言、綺語，未常陳善令愚去惡，是為三。殺盜婬泆，是為四。常懷怒心，不孝二親，輕慢兄弟、妻子九族，心邪行穢，無善勸導，常自憍大，欲人畏敬，是為五。晝夜懷邪，不畏法律，輕慢賢者，尊貴穢濁，遠避真正，交隨惡人，是為六。聞有賢智，明經沙門梵志，豫懷憎嫉，虛偽作謗，是為七。不敬先祖盡孝于親，弃賢明而反賊，毀仁正，不覺流俗穢濁可耻。斯謂八惡。若自陳云：『世尊說經，四十九載，有八人不詣稟化。』子曹皆懷斯八惡，豈樂清化乎？正使來者，佛亦不受。須拔！若心有斯八惡，慎無問佛：『執斯八戒可得溝港、頻來、不還、應真？』行斯八戒，當正爾心，乃為佛弟子。其有凡人，擅作師導教化之首，違斯八戒，皆是妖蠱，當遠棄避，慎無聽受。」

世尊曰：「吾今於三界中，獨言獨步，莫有等雙；爾之所疑，便問無嫌。」須拔𥡳首，長跪而曰：「誠如佛言，幾亡吾身，又墮狂愚。」世尊又曰：「若解八戒未乎？」對曰：「已解。」重𥡳首曰：「吾欲捐下賤之操，執沙門清淨之行。」世尊又曰：「爾誠不？」對曰：「願佛加哀，受我為沙門。」須拔髮自然墮地，袈裟著體，精心思教，霍然無想，一心清淨，喻明月珠，即得應真道，重自思念：「吾不能使吾師於前泥洹也。」即時先佛，取泥洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「吾今於三界中，獨言獨步，莫有等雙；爾之所疑，便問無嫌。」須拔𥡳首，長跪而曰：「誠如佛言，幾亡吾身，又墮狂愚。」世尊又曰：「若解八戒未乎？」對曰：「已解。」重𥡳首曰：「吾欲捐下賤之操，執沙門清淨之行。」世尊又曰：「爾誠不？」對曰：「願佛加哀，受我為沙門。」須拔髮自然墮地，袈裟著體，精心思教，霍然無想，一心清淨，喻明月珠，即得應真道，重自思念：「吾不能使吾師於前泥洹也。」即時先佛，取泥洹道。

佛呼比丘入言：「吾滅度後，其有世人，棄家去穢，欲作沙門，入比丘僧中，先試三月，知行高下。世有四輩人：一輩貧窮不能自活，欲為比丘；一輩負債無以償之，欲作比丘；一輩在役當時無用，欲作比丘；一輩高士行淨無穢，聞無數世乃有一佛，覩佛經典欣然心寤，捐家棄欲，不貪世榮，來作比丘。吾泥洹後，凡諸來者，觀于志趣，視于坐起，採于語言，察于躇步，知于施行，善惡所趣，求道用心，精進樂不？三月審察，志高行淨，可眾乃用作比丘。身既作比丘，當選耆舊明於法律，為之作師，授其十戒。奉戒三年，兢兢不虧，眾賢咸可，當授與二百五十戒，十戒為本，二百四十戒為禮儀。若曹後世，施行是法，天神地祇，靡不敬喜。佛所戒法，諸比丘熟思之，無得以佛般泥曰去，懈怠違法。佛之所行，弟子所思，長幼相奉，無為不孝，有不樂得道慕尊榮者，當讀是經，求壽欲生天上者，讀是經。佛之大要，趣無為道。吾泥曰後，無得以佛去故。言無所復怙，當怙經戒。吾泥曰後，轉相承用，翫經奉戒，執二百五十戒，轉相敬奉，猶孝事親。耆年比丘，當教後嗣，猶吾在時。後進比丘，若得疾病，耆舊比丘，當有乃心消息占視。明教讀經，喻誨以和，順持佛戒，吾道可久。吾泥曰後，賢者子賢者婦女，尋後思念：『吾世有佛，有妙經典。』佛於世始般泥洹日，子曹皆有至孝於佛，慈心于經，至其壽終，皆當昇天。爾等無得以吾去故不奉經戒，慎無懈慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛呼比丘入言：「吾滅度後，其有世人，棄家去穢，欲作沙門，入比丘僧中，先試三月，知行高下。世有四輩人：一輩貧窮不能自活，欲為比丘；一輩負債無以償之，欲作比丘；一輩在役當時無用，欲作比丘；一輩高士行淨無穢，聞無數世乃有一佛，覩佛經典欣然心寤，捐家棄欲，不貪世榮，來作比丘。吾泥洹後，凡諸來者，觀于志趣，視于坐起，採于語言，察于躇步，知于施行，善惡所趣，求道用心，精進樂不？三月審察，志高行淨，可眾乃用作比丘。身既作比丘，當選耆舊明於法律，為之作師，授其十戒。奉戒三年，兢兢不虧，眾賢咸可，當授與二百五十戒，十戒為本，二百四十戒為禮儀。若曹後世，施行是法，天神地祇，靡不敬喜。佛所戒法，諸比丘熟思之，無得以佛般泥曰去，懈怠違法。佛之所行，弟子所思，長幼相奉，無為不孝，有不樂得道慕尊榮者，當讀是經，求壽欲生天上者，讀是經。佛之大要，趣無為道。吾泥曰後，無得以佛去故。言無所復怙，當怙經戒。吾泥曰後，轉相承用，翫經奉戒，執二百五十戒，轉相敬奉，猶孝事親。耆年比丘，當教後嗣，猶吾在時。後進比丘，若得疾病，耆舊比丘，當有乃心消息占視。明教讀經，喻誨以和，順持佛戒，吾道可久。吾泥曰後，賢者子賢者婦女，尋後思念：『吾世有佛，有妙經典。』佛於世始般泥洹日，子曹皆有至孝於佛，慈心于經，至其壽終，皆當昇天。爾等無得以吾去故不奉經戒，慎無懈慢。

「諸比丘！爾等熟視佛顏色，佛不可復得起，却後十五億七千六十萬歲，乃復有佛耳。佛世難值，經法難聞，眾僧難值，唯佛難見也。閻浮提內有尊樹王，名優曇鉢，有實無華，優曇鉢樹，有金華者世乃有佛。吾正於今當般泥洹，爾曹於經有疑結者，及佛在時，當決所疑，今不釋結，後莫轉爭曼，我在時急質所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！爾等熟視佛顏色，佛不可復得起，却後十五億七千六十萬歲，乃復有佛耳。佛世難值，經法難聞，眾僧難值，唯佛難見也。閻浮提內有尊樹王，名優曇鉢，有實無華，優曇鉢樹，有金華者世乃有佛。吾正於今當般泥洹，爾曹於經有疑結者，及佛在時，當決所疑，今不釋結，後莫轉爭曼，我在時急質所疑。」

阿難時在佛後，𥡳首白佛：「自佛教化，諸比丘僧無疑結者。」弟子自說：「吾等無疑。天中天！」佛告比丘：「夜已且半，勿復有聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難時在佛後，𥡳首白佛：「自佛教化，諸比丘僧無疑結者。」弟子自說：「吾等無疑。天中天！」佛告比丘：「夜已且半，勿復有聲。」

佛起正坐，深思道原，棄是善惡，都及三界，年亦自至七十有九，惟斷生死迴流之淵。思惟深觀，從四天王上至不想入，從不想轉還身中，自惟身中四大惡露，無一可珍，北首枕手猗右脇臥，屈膝累脚，便般泥曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛起正坐，深思道原，棄是善惡，都及三界，年亦自至七十有九，惟斷生死迴流之淵。思惟深觀，從四天王上至不想入，從不想轉還身中，自惟身中四大惡露，無一可珍，北首枕手猗右脇臥，屈膝累脚，便般泥曰。

天地大動，諸天散華香，悲哭呼冤：「法王滅度，吾等依誰？」國王十四萬眾，躃身呼佛：「眾生長衰，當奈痛何？」或有絕而復穌者。第二帝釋告諸天曰：「佛常云生無不死者，爾等當念非常苦空非身之諦，莫復啼哭。」第七天王亦奔下曰：「佛光以冥，佛尚棄身，爾曹何望？啼哭躃身者，寧可復得乎？」諸比丘有宛轉地，啼哭且云：「三界眼滅，何其疾乎！自今之後，世為長衰。」有住哭者，息絕尸視者，中有深思：「佛在常云：無生不死。啼哭為身，何益明法哉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地大動，諸天散華香，悲哭呼冤：「法王滅度，吾等依誰？」國王十四萬眾，躃身呼佛：「眾生長衰，當奈痛何？」或有絕而復穌者。第二帝釋告諸天曰：「佛常云生無不死者，爾等當念非常苦空非身之諦，莫復啼哭。」第七天王亦奔下曰：「佛光以冥，佛尚棄身，爾曹何望？啼哭躃身者，寧可復得乎？」諸比丘有宛轉地，啼哭且云：「三界眼滅，何其疾乎！自今之後，世為長衰。」有住哭者，息絕尸視者，中有深思：「佛在常云：無生不死。啼哭為身，何益明法哉？」

有一比丘，字阿那律，語阿難曰：「止諸比丘，無使重哀；止王及臣民，止上諸天，莫復哀慟。」阿難問曰：「視上諸天，能有幾人？」曰：「周匝四百八十里中，比首相附，皆是尊天，以一小鍼於上投之，鍼不墮地。」阿那律上止諸天，諸天哀慟倍悲。阿那律語阿難曰：「佛不使吾等棺斂，爾赴往告逝心理家，吾等自能殯斂，世尊有命，令逝心理家棺斂殯葬，無令有恨。」阿難即往，至逝心理家所，如其事說。逝心理家舉哀云：「世尊滅度，吾等孤露，智士嗷嗷，唯恃世尊。」某等五百人詣王訟曰：「乞獨殯葬。」王曰：「佛去眾生孤露，和心無諍，必盡孝心，佛愍諸子，令得景福。」王說斯事，無不哽噎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘，字阿那律，語阿難曰：「止諸比丘，無使重哀；止王及臣民，止上諸天，莫復哀慟。」阿難問曰：「視上諸天，能有幾人？」曰：「周匝四百八十里中，比首相附，皆是尊天，以一小鍼於上投之，鍼不墮地。」阿那律上止諸天，諸天哀慟倍悲。阿那律語阿難曰：「佛不使吾等棺斂，爾赴往告逝心理家，吾等自能殯斂，世尊有命，令逝心理家棺斂殯葬，無令有恨。」阿難即往，至逝心理家所，如其事說。逝心理家舉哀云：「世尊滅度，吾等孤露，智士嗷嗷，唯恃世尊。」某等五百人詣王訟曰：「乞獨殯葬。」王曰：「佛去眾生孤露，和心無諍，必盡孝心，佛愍諸子，令得景福。」王說斯事，無不哽噎。

理家及民，舉佛金牀，還入王城。諸天以名寶蓋，覆佛床上，幢幡導從，華香雜寶，其下如雪，十二種樂，皆從後作，天人龍鬼，莫不舉哀。理家問曰：「世尊在時，勅令殯葬棺斂，其法云何？」阿難曰：「佛在時云：『如飛行皇帝法，佛復踰之。』」理家問曰：「聖帝殯法，其則云何？」曰：「用新褻錦，牢纏身體，新劫波育，復以纏上。著假棺中，以澤香膏，灌令徹身，以蓋覆上。栴檀香薪、櫁香薪、梓薪、樟薪，著棺上下，四面高廣，各三十丈，投火蛇維，十二部樂，同時俱作。以好香華皆以散上，斂取舍利擇去灰炭，以好香汁熟淨洗之，著金甖中。以甖著金床上，當著宮中齋戒殿上，九十日訖，當於四交道，起塔立剎，懸繒施幡，華香作樂，飛行皇帝葬法如是；佛當勝之。」諸逝心理家揮淚曰：「諾。必如明教，願假七日。」理家俱啟王：「吾等欲棺斂天尊聖體，願王臨之。」王曰：「敬諾。」理家俱舉佛黃金床，却還從城西門入，於城中央至七日，得三十萬眾，皆共棺斂，民眾皆持十二部樂，晝夜燃燈，燈火去城，面十二里，步步有之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理家及民，舉佛金牀，還入王城。諸天以名寶蓋，覆佛床上，幢幡導從，華香雜寶，其下如雪，十二種樂，皆從後作，天人龍鬼，莫不舉哀。理家問曰：「世尊在時，勅令殯葬棺斂，其法云何？」阿難曰：「佛在時云：『如飛行皇帝法，佛復踰之。』」理家問曰：「聖帝殯法，其則云何？」曰：「用新褻錦，牢纏身體，新劫波育，復以纏上。著假棺中，以澤香膏，灌令徹身，以蓋覆上。栴檀香薪、櫁香薪、梓薪、樟薪，著棺上下，四面高廣，各三十丈，投火蛇維，十二部樂，同時俱作。以好香華皆以散上，斂取舍利擇去灰炭，以好香汁熟淨洗之，著金甖中。以甖著金床上，當著宮中齋戒殿上，九十日訖，當於四交道，起塔立剎，懸繒施幡，華香作樂，飛行皇帝葬法如是；佛當勝之。」諸逝心理家揮淚曰：「諾。必如明教，願假七日。」理家俱啟王：「吾等欲棺斂天尊聖體，願王臨之。」王曰：「敬諾。」理家俱舉佛黃金床，却還從城西門入，於城中央至七日，得三十萬眾，皆共棺斂，民眾皆持十二部樂，晝夜燃燈，燈火去城，面十二里，步步有之。

第二帝釋，將十萬眾天人來下，持十二部天名樂來，華香眾寶，懸在空中，去地三里。帝釋獨下，問阿那律：「佛有何令？」阿那律具以佛教告釋。釋曰：「以具眾寶伎樂華香葬具，吾欲殯葬，其宜可乎？」答曰：「吾當質之。」阿那律具以釋意向阿難說，阿難答曰：「佛在時不有令乎諸天及王，無令棺斂，勅令逝心理家殯葬。謝諸梵釋，願明佛意。」即還，具以阿難意告諸天。諸天曰：「吾上帝葬具，不如民間乎？」答曰：「斯何言與？世尊䟽逝有重貴令，慎無相非。」逝心理家即曰：「舉佛舍利床，欲從城西門入，床為不舉。」理家俱曰：「床不動搖，從得出城乎？」阿難問阿那律：「床何以不搖？」答曰：「諸天欲得棺斂故，令床不舉。」阿那律曰：「吾方上曉梵釋諸天。」即上告梵釋曰：「阿難謝諸天葬儀之趣，自是佛意。」梵釋諸天曰：「吾等以持葬具來至此，寧可令吾等於床右面，國王黎民于床左也，伎樂華香，送世尊乎？」答曰：「吾當還報。」阿那律還以天意具報阿難，阿難曰：「欲棺斂者，上違佛教；為孝送者可。」即報梵釋。其事見聽，諸天咸喜，皆下在佛金床右面，王及民眾，在床左面。理家問曰：「可舉佛床出西城門去。」阿難曰：「可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二帝釋，將十萬眾天人來下，持十二部天名樂來，華香眾寶，懸在空中，去地三里。帝釋獨下，問阿那律：「佛有何令？」阿那律具以佛教告釋。釋曰：「以具眾寶伎樂華香葬具，吾欲殯葬，其宜可乎？」答曰：「吾當質之。」阿那律具以釋意向阿難說，阿難答曰：「佛在時不有令乎諸天及王，無令棺斂，勅令逝心理家殯葬。謝諸梵釋，願明佛意。」即還，具以阿難意告諸天。諸天曰：「吾上帝葬具，不如民間乎？」答曰：「斯何言與？世尊䟽逝有重貴令，慎無相非。」逝心理家即曰：「舉佛舍利床，欲從城西門入，床為不舉。」理家俱曰：「床不動搖，從得出城乎？」阿難問阿那律：「床何以不搖？」答曰：「諸天欲得棺斂故，令床不舉。」阿那律曰：「吾方上曉梵釋諸天。」即上告梵釋曰：「阿難謝諸天葬儀之趣，自是佛意。」梵釋諸天曰：「吾等以持葬具來至此，寧可令吾等於床右面，國王黎民于床左也，伎樂華香，送世尊乎？」答曰：「吾當還報。」阿那律還以天意具報阿難，阿難曰：「欲棺斂者，上違佛教；為孝送者可。」即報梵釋。其事見聽，諸天咸喜，皆下在佛金床右面，王及民眾，在床左面。理家問曰：「可舉佛床出西城門去。」阿難曰：「可。」

帝釋前以手持床右面前足，梵王持床右面後足，阿難持床左面前足，國王持床左面後足，逝心理家以繒縛床前兩足，天人哀慟，共挽金床，諸天龍鬼神，散華雜寶名香伎樂幢幡華葢，各皆導從，王及黎民，供具亦爾。天人挽歌歎德於上，黎民紹之哀歌於下，天神鬼龍，帝王黎民，同時哀慟，搥心呼佛滅度如之，眾生何怙？出西城門，趣周黎波檀殿，有大講堂，以佛著堂上。逝心理家，如佛遺教，以褻錦纏身，劫波育千張，交纏其上，著假棺中，以澤香膏，灌令徹身，天蓋覆上，理家俱舉棺下殿，於其中庭，以栴檀香薪櫁香薪梓樟薪柟薪，高廣三十丈，天神鬼龍，諸王人民，皆以華香散薪上。理家燃薪，火為不燃。問阿那律曰：「火何緣燃之不燃？」答曰：「佛有耆舊弟子，名大迦葉，周行教化，今者來還，將弟子二千人，諸天無央數，欲完見佛，令火不燃。」理家曰：「諾。」教待。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋前以手持床右面前足，梵王持床右面後足，阿難持床左面前足，國王持床左面後足，逝心理家以繒縛床前兩足，天人哀慟，共挽金床，諸天龍鬼神，散華雜寶名香伎樂幢幡華葢，各皆導從，王及黎民，供具亦爾。天人挽歌歎德於上，黎民紹之哀歌於下，天神鬼龍，帝王黎民，同時哀慟，搥心呼佛滅度如之，眾生何怙？出西城門，趣周黎波檀殿，有大講堂，以佛著堂上。逝心理家，如佛遺教，以褻錦纏身，劫波育千張，交纏其上，著假棺中，以澤香膏，灌令徹身，天蓋覆上，理家俱舉棺下殿，於其中庭，以栴檀香薪櫁香薪梓樟薪柟薪，高廣三十丈，天神鬼龍，諸王人民，皆以華香散薪上。理家燃薪，火為不燃。問阿那律曰：「火何緣燃之不燃？」答曰：「佛有耆舊弟子，名大迦葉，周行教化，今者來還，將弟子二千人，諸天無央數，欲完見佛，令火不燃。」理家曰：「諾。」教待。

迦葉與四輩弟子各五百人俱來，於道止息。有異學者，名優為，從佛所來，持天華，華名曼陀勒，見大迦葉與弟子二千人相隨，優為進為大迦葉，𥡳首揖讓畢。迦葉問：「子從何來？」曰：「吾從那竭國來。」迦葉曰：「識吾大師佛不？」「諾。吾識之。滅度已來，今為七日，吾從彼得斯天神華也。」時諸弟子，有未見諦者，聞佛滅度，靡不驚愕，躃踊搥心，宛轉自滅，呼曰：「奈何，眾生何怙？」有見諦者，深存佛誡，世皆無常，恩愛猶幻，誰獲長存者。眾比丘中，有一比丘，年耆闇昧，不達聖意，見眾比丘哀慟痛至，住止之曰：「願莫哀也。世尊在時，法戒重沓，此非法也、彼非義矣，持此行是無違無犯。今世尊逝，吾等自由，不亦快乎。」眾比丘皆共非之，因共告天，天取老比丘，捐著眾外，大迦葉勅諸比丘：「使急就道。」四輩弟子，天人無數，悲哭且行，俱到佛所，繞殿三匝頭面著地，蹌面奄土，吐血而絕者。迦葉熟視佛黃金棺，意自念曰：「吾來晚矣，不及吾師，不知世尊頭足所在。」佛便應聲，雙出兩足。迦葉即以頭面著佛足，陳佛功德，說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉與四輩弟子各五百人俱來，於道止息。有異學者，名優為，從佛所來，持天華，華名曼陀勒，見大迦葉與弟子二千人相隨，優為進為大迦葉，𥡳首揖讓畢。迦葉問：「子從何來？」曰：「吾從那竭國來。」迦葉曰：「識吾大師佛不？」「諾。吾識之。滅度已來，今為七日，吾從彼得斯天神華也。」時諸弟子，有未見諦者，聞佛滅度，靡不驚愕，躃踊搥心，宛轉自滅，呼曰：「奈何，眾生何怙？」有見諦者，深存佛誡，世皆無常，恩愛猶幻，誰獲長存者。眾比丘中，有一比丘，年耆闇昧，不達聖意，見眾比丘哀慟痛至，住止之曰：「願莫哀也。世尊在時，法戒重沓，此非法也、彼非義矣，持此行是無違無犯。今世尊逝，吾等自由，不亦快乎。」眾比丘皆共非之，因共告天，天取老比丘，捐著眾外，大迦葉勅諸比丘：「使急就道。」四輩弟子，天人無數，悲哭且行，俱到佛所，繞殿三匝頭面著地，蹌面奄土，吐血而絕者。迦葉熟視佛黃金棺，意自念曰：「吾來晚矣，不及吾師，不知世尊頭足所在。」佛便應聲，雙出兩足。迦葉即以頭面著佛足，陳佛功德，說偈言：

「彼為不生老， 亦為不死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼為不生老， 亦為不死，

彼為不復會， 無有相逢憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為不復會， 無有相逢憎。

彼為不復令， 愛欲相別離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為不復令， 愛欲相別離，

當為求方便， 令致得是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為求方便， 令致得是處。

彼為是五陰， 以畢不復受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為是五陰， 以畢不復受，

亦不復為為， 有受是五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不復為為， 有受是五陰。

苦為以盡畢， 有本亦以除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦為以盡畢， 有本亦以除，

當為求方便， 令致得是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為求方便， 令致得是處。

佛為斷世間， 愛欲為以畢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為斷世間， 愛欲為以畢，

便名為忍， 亦捨所世間惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便名為忍， 亦捨所世間惱。

佛為自安， 亦致世間安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為自安， 亦致世間安隱，

但當為叉手， 當為謙禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但當為叉手， 當為謙禮佛。

佛為所說法， 為世間最明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為所說法， 為世間最明，

佛為最見道， 安隱無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為最見道， 安隱無所礙。

亦為活天下， 令不復老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為活天下， 令不復老死，

當何為世間， 人不受佛恩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當何為世間， 人不受佛恩？

月為以出， 但為夜去冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月為以出， 但為夜去冥，

日為以出， 但為晝作明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日為以出， 但為晝作明，

電為以出， 但能照明雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電為以出， 但能照明雲，

佛明為以出， 令為明三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛明為以出， 令為明三界。

一切所河， 為無過崐崙河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所河， 為無過崐崙河，

一切所大水， 為無過於海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所大水， 為無過於海。

一切星宿明， 月最為明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切星宿明， 月最為明，

佛為世間， 天上天下最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世間， 天上天下最尊。

佛為以度世， 為施福至今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為以度世， 為施福至今，

佛為教誡行， 為至今分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為教誡行， 為至今分明。

亦為至今， 為佛弟子受行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為至今， 為佛弟子受行，

一切天亦人， 恭敬叉手行禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天亦人， 恭敬叉手行禮。」

迦葉讚畢，天神鬼龍，帝王黎民，皆禮佛足，眾禮訖畢，足還入棺。天人鬼龍，見足還沒，踰為哽噎，同時悲哭。哭畢，迦葉與諸比丘，更相吊唁。逝心理家放火蛇維，天散華香，皆云：「當奈眾生為窮乎！」佛光徹照第七梵天，十方幽隱陰冥之處，生不相見，得佛光影，一時炳然，欣面談曰：「斯何明也？」諸理家商，佛肌肉盡，即以香乳，澆火令滅，熟洗舍利，盛以金甖，佛內外衣，續在如故，所纏身劫波育為燋盡。取舍利甖，著金床上，以還入宮，頓止正殿，天人散華伎樂，繞城步步燃燈，燈滿十二里地。阿難語阿那律：「謝諸天龍，且各還居。」天龍鬼神，各流淚云：「亡三界之日月，世為長衰，臨喪之絕當能幾間，急逐吾等令去，何為？」答曰：「民眾擾擾，欲上華香，且宜暫還，以展民心。」帝釋問阿那律：「何日當興世尊宗廟乎？」阿那律問阿難。阿難曰：「却後九十日，當於四交道中立剎興廟。」諸天咸曰：「待九十日，將有緣乎？」阿那律曰：「四輩弟子，其在遠者，必當奔赴，以副其望也。」諸天同時，頭面著地，帝釋處前，諸天翼從，繞殿三匝，悲哭而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉讚畢，天神鬼龍，帝王黎民，皆禮佛足，眾禮訖畢，足還入棺。天人鬼龍，見足還沒，踰為哽噎，同時悲哭。哭畢，迦葉與諸比丘，更相吊唁。逝心理家放火蛇維，天散華香，皆云：「當奈眾生為窮乎！」佛光徹照第七梵天，十方幽隱陰冥之處，生不相見，得佛光影，一時炳然，欣面談曰：「斯何明也？」諸理家商，佛肌肉盡，即以香乳，澆火令滅，熟洗舍利，盛以金甖，佛內外衣，續在如故，所纏身劫波育為燋盡。取舍利甖，著金床上，以還入宮，頓止正殿，天人散華伎樂，繞城步步燃燈，燈滿十二里地。阿難語阿那律：「謝諸天龍，且各還居。」天龍鬼神，各流淚云：「亡三界之日月，世為長衰，臨喪之絕當能幾間，急逐吾等令去，何為？」答曰：「民眾擾擾，欲上華香，且宜暫還，以展民心。」帝釋問阿那律：「何日當興世尊宗廟乎？」阿那律問阿難。阿難曰：「却後九十日，當於四交道中立剎興廟。」諸天咸曰：「待九十日，將有緣乎？」阿那律曰：「四輩弟子，其在遠者，必當奔赴，以副其望也。」諸天同時，頭面著地，帝釋處前，諸天翼從，繞殿三匝，悲哭而去。

比丘二萬，留衛舍利，又謝國王，且自還宮，及群臣稽首于地悲哭，繞殿三匝還宮，勅諸夫人婇女，皆令奉戒畢九十日。逝心理家齊肅亦爾，四遠皆聞佛以滅度，鳩夷國四輩弟子，皆齎華香，悲哭塞路，繞殿三匝，𥡳首于地，頓蹌哀慟呼當奈何。千里內王，皆從太子，千里外者，遣其太子，率從臣民，皆詣佛所，繞殿哀慟華香供養，先至先退，後至後退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘二萬，留衛舍利，又謝國王，且自還宮，及群臣稽首于地悲哭，繞殿三匝還宮，勅諸夫人婇女，皆令奉戒畢九十日。逝心理家齊肅亦爾，四遠皆聞佛以滅度，鳩夷國四輩弟子，皆齎華香，悲哭塞路，繞殿三匝，𥡳首于地，頓蹌哀慟呼當奈何。千里內王，皆從太子，千里外者，遣其太子，率從臣民，皆詣佛所，繞殿哀慟華香供養，先至先退，後至後退。

諸比丘俱問阿難：「葬法云何？」答曰：「當東出，去城三十里，彼土有鄉，鄉名衛致，有四衢峙剎立廟，以玉作墼，墼之縱廣其方三尺，塔縱廣丈五尺矣，舍利金甖，正著中央，興塔樹剎，高懸繒幡，燒香燃燈，淨掃散華，十二部樂，朝夕供養。逝心理家，當共成塔，釋梵鬼龍，王及臣民，送佛舍利。」理家敬諾，如阿難教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘俱問阿難：「葬法云何？」答曰：「當東出，去城三十里，彼土有鄉，鄉名衛致，有四衢峙剎立廟，以玉作墼，墼之縱廣其方三尺，塔縱廣丈五尺矣，舍利金甖，正著中央，興塔樹剎，高懸繒幡，燒香燃燈，淨掃散華，十二部樂，朝夕供養。逝心理家，當共成塔，釋梵鬼龍，王及臣民，送佛舍利。」理家敬諾，如阿難教。

大迦葉及諸羅漢，與阿那律共議，斯三十萬眾，并王臣民，終當生兜術天上彌勒所。彌勒成佛，第一說經，九十六億比丘得羅漢，彌勒當為眾生說經云：「斯諸神通皆是釋迦文佛時作塔者，懸繒燒香燃燈，執行佛戒，皆清信士、清信女也。」大迦葉與阿難及諸應真共議：「鳩夷國王，壽終當趣何道？」大迦葉言：「斯王壽終，當生十二水微天上，後彌勒來下作佛時，當字須達，為彌勒興造宮殿，講受道堂，喻聞物精舍，孤獨聚園，衣食疾藥，供比丘僧。」阿難問大迦葉：「鳩夷國王，何以不於彌勒佛所取應真道？」大迦葉曰：「斯王欲心，未厭生老病死憂悲之苦故，不取應真道矣。」迦葉語阿難：「其有不厭生死患者，終不得道。」阿難答曰：「吾久厭之，何以不得道乎？」大迦葉曰：「爾但執戒，不惟內外身身之惡，轉流生死但以食故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉及諸羅漢，與阿那律共議，斯三十萬眾，并王臣民，終當生兜術天上彌勒所。彌勒成佛，第一說經，九十六億比丘得羅漢，彌勒當為眾生說經云：「斯諸神通皆是釋迦文佛時作塔者，懸繒燒香燃燈，執行佛戒，皆清信士、清信女也。」大迦葉與阿難及諸應真共議：「鳩夷國王，壽終當趣何道？」大迦葉言：「斯王壽終，當生十二水微天上，後彌勒來下作佛時，當字須達，為彌勒興造宮殿，講受道堂，喻聞物精舍，孤獨聚園，衣食疾藥，供比丘僧。」阿難問大迦葉：「鳩夷國王，何以不於彌勒佛所取應真道？」大迦葉曰：「斯王欲心，未厭生老病死憂悲之苦故，不取應真道矣。」迦葉語阿難：「其有不厭生死患者，終不得道。」阿難答曰：「吾久厭之，何以不得道乎？」大迦葉曰：「爾但執戒，不惟內外身身之惡，轉流生死但以食故。」

邊境八國，聞佛滅度，舍利在鳩夷國中，皆發兵來，索舍利分。鳩夷國王曰：「佛在吾國，今者滅度，吾當供養，遠苦抂顧，舍利不可得。」八王答曰：「吾等叉手，索舍利分，了不與我，必當以命抵取之耳。」天帝見八王共諍，欲得舍利還國供養，化為梵志，自名屯屈，叉手前曉八國王曰：「聽吾一言，惟佛在時，諸王奉尊教常慈惠，夫為民主，無宜有諍，當行四等，分佛舍利，令諸國土，皆有宗廟，開民盲冥，令知有佛，以為宗緒使得景福。」天神鬼龍、諸王黎民僉曰：「善哉！屯屈！普施眾生福田也。」共請屯屈作平八分。屯屈自以天上金甖，中以石蜜塗裏，成量舍利，各與一甖。諸王得之，悲喜交集，皆以香華、懸繒、雜綵、燒香、燃燈、朝夕作樂。屯屈長跪乞甖中餘著蜜舍利：「吾欲立廟。」諸王惠之遂入甖。道士名曰桓違，從王索舍利，王曰：「已分不可復得，唯有焦炭，便自往取。」道士取炭，香華供養。復有遮迦竭人，來索舍利。曰：「已分。唯有餘灰，可自往取。」即復取灰，奉九十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊境八國，聞佛滅度，舍利在鳩夷國中，皆發兵來，索舍利分。鳩夷國王曰：「佛在吾國，今者滅度，吾當供養，遠苦抂顧，舍利不可得。」八王答曰：「吾等叉手，索舍利分，了不與我，必當以命抵取之耳。」天帝見八王共諍，欲得舍利還國供養，化為梵志，自名屯屈，叉手前曉八國王曰：「聽吾一言，惟佛在時，諸王奉尊教常慈惠，夫為民主，無宜有諍，當行四等，分佛舍利，令諸國土，皆有宗廟，開民盲冥，令知有佛，以為宗緒使得景福。」天神鬼龍、諸王黎民僉曰：「善哉！屯屈！普施眾生福田也。」共請屯屈作平八分。屯屈自以天上金甖，中以石蜜塗裏，成量舍利，各與一甖。諸王得之，悲喜交集，皆以香華、懸繒、雜綵、燒香、燃燈、朝夕作樂。屯屈長跪乞甖中餘著蜜舍利：「吾欲立廟。」諸王惠之遂入甖。道士名曰桓違，從王索舍利，王曰：「已分不可復得，唯有焦炭，便自往取。」道士取炭，香華供養。復有遮迦竭人，來索舍利。曰：「已分。唯有餘灰，可自往取。」即復取灰，奉九十日。

大迦葉、阿那律、迦旃延共議：「阿難隨佛最久於佛獨親，佛所教化，施為弘摸，阿難貫心無微不照，可受阿難法律，委曲載之竹帛。」比丘僧議：「阿難白衣，恐有貪心，隱藏妙語，不肯盡宣。」比丘僧曰：「當詭取之。設一高座處，諸聖上會，以比丘僧以慈詰問三上下，因問經要，可得誠實。」鳩夷國王，立佛宗廟，精房禪室，凡有三千，諸比丘處其中，誦經坐禪，王遣大臣，臣名摩南，將兵三千，宿衛佛廟，大迦葉與阿那律，共報比丘僧，佛經結律，名四阿含。阿難從佛，獨為親密，佛以眾生婬泆無度，作一阿含；凶怒悖逆，作一阿含；愚冥遠正作一阿含；不孝二親，遠賢不宗受佛恩，不惟上報，作一阿含。沙門眾曰：「唯阿難知，夫四阿含，當由阿難出。」大迦葉曰：「阿難白衣，恐有貪意，不盡出經。」眾比丘曰：「可以前事詰責阿難，當上阿難著于高床，諸賢者眾自下問經。」僉曰：「善哉！誠合大宜。」直事沙門即會聖眾，逐阿難出，聖眾皆坐，復命阿難令疾進，進為聖眾稽首作禮，得應真者，皆坐如舊，未得者皆起。直事沙門，令之昇坐中央高座。阿難辭曰：「非吾座也。」聖眾僉曰：「以佛經故尊爾于彼，從爾受佛之上法。」阿難乃坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉、阿那律、迦旃延共議：「阿難隨佛最久於佛獨親，佛所教化，施為弘摸，阿難貫心無微不照，可受阿難法律，委曲載之竹帛。」比丘僧議：「阿難白衣，恐有貪心，隱藏妙語，不肯盡宣。」比丘僧曰：「當詭取之。設一高座處，諸聖上會，以比丘僧以慈詰問三上下，因問經要，可得誠實。」鳩夷國王，立佛宗廟，精房禪室，凡有三千，諸比丘處其中，誦經坐禪，王遣大臣，臣名摩南，將兵三千，宿衛佛廟，大迦葉與阿那律，共報比丘僧，佛經結律，名四阿含。阿難從佛，獨為親密，佛以眾生婬泆無度，作一阿含；凶怒悖逆，作一阿含；愚冥遠正作一阿含；不孝二親，遠賢不宗受佛恩，不惟上報，作一阿含。沙門眾曰：「唯阿難知，夫四阿含，當由阿難出。」大迦葉曰：「阿難白衣，恐有貪意，不盡出經。」眾比丘曰：「可以前事詰責阿難，當上阿難著于高床，諸賢者眾自下問經。」僉曰：「善哉！誠合大宜。」直事沙門即會聖眾，逐阿難出，聖眾皆坐，復命阿難令疾進，進為聖眾稽首作禮，得應真者，皆坐如舊，未得者皆起。直事沙門，令之昇坐中央高座。阿難辭曰：「非吾座也。」聖眾僉曰：「以佛經故尊爾于彼，從爾受佛之上法。」阿難乃坐。

賢眾問之：「爾有七過，寧知之乎？世尊在時云：『閻浮提之內大樂。』爾默然為？」直事沙門呼阿難，阿難即對曰：「佛為無上正真聖尊，將不得自在耶？當須吾言乎？設佛在世一劫之間，彌勒至尊，從得作佛。」聖眾默然。阿難無懼。眾聖僉曰：「且還復坐，知子宣法，與眾所聞正法同。」不如斯三上，阿難復三下之。阿難復上言：「伊焰摩須檀，伊焰摩須檀者，吾從佛聞。」諸比丘僧聞阿難法言：「伊焰摩須檀，吾從佛聞。」咸哽噎云：「當奈此何！佛適處世而今更云吾從佛聞說如是。」天神鬼龍，帝王臣民，四輩弟子，莫不舉哀。大迦葉賢聖眾選羅漢得四十人，從阿難得四阿含，一阿含者六十疋素，寫經未竟，佛宗廟中，自然生四名樹，一樹字迦栴，一樹字迦比延，一樹字阿貨，一樹字尼拘類。比丘僧言：「吾等慈心寫四阿含，自然生四神妙之樹，四阿含佛之道樹也。」因相約束，受比丘僧，二百五十清淨明戒，比丘尼戒五百事，優婆塞戒有五，優婆夷戒有十。寫經竟，諸比丘僧各行經戒，轉相教化千歲，千歲之中有持戒者，應在第四彌勒佛所，彌勒世尊當為天說經法。言：「今之會眾，皆是釋迦文佛時持戒者，來會斯上。」彌勒佛言：「爾曹勤心加於精進，行難備悉，多少持之。」佛泥曰後，作八宗廟，第九瓶塔，第十炭塔，第十一灰塔。經曰：佛以四月八日生，八日棄國，八日得道，八日滅度，以沸星時，去家學道，以沸星時得道，以沸星時般泥曰。草木復更華葉，舉國樹木皆更茂盛。佛般泥曰去，三界天中天，光明以滅，一切十方，皆自歸於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢眾問之：「爾有七過，寧知之乎？世尊在時云：『閻浮提之內大樂。』爾默然為？」直事沙門呼阿難，阿難即對曰：「佛為無上正真聖尊，將不得自在耶？當須吾言乎？設佛在世一劫之間，彌勒至尊，從得作佛。」聖眾默然。阿難無懼。眾聖僉曰：「且還復坐，知子宣法，與眾所聞正法同。」不如斯三上，阿難復三下之。阿難復上言：「伊焰摩須檀，伊焰摩須檀者，吾從佛聞。」諸比丘僧聞阿難法言：「伊焰摩須檀，吾從佛聞。」咸哽噎云：「當奈此何！佛適處世而今更云吾從佛聞說如是。」天神鬼龍，帝王臣民，四輩弟子，莫不舉哀。大迦葉賢聖眾選羅漢得四十人，從阿難得四阿含，一阿含者六十疋素，寫經未竟，佛宗廟中，自然生四名樹，一樹字迦栴，一樹字迦比延，一樹字阿貨，一樹字尼拘類。比丘僧言：「吾等慈心寫四阿含，自然生四神妙之樹，四阿含佛之道樹也。」因相約束，受比丘僧，二百五十清淨明戒，比丘尼戒五百事，優婆塞戒有五，優婆夷戒有十。寫經竟，諸比丘僧各行經戒，轉相教化千歲，千歲之中有持戒者，應在第四彌勒佛所，彌勒世尊當為天說經法。言：「今之會眾，皆是釋迦文佛時持戒者，來會斯上。」彌勒佛言：「爾曹勤心加於精進，行難備悉，多少持之。」佛泥曰後，作八宗廟，第九瓶塔，第十炭塔，第十一灰塔。經曰：佛以四月八日生，八日棄國，八日得道，八日滅度，以沸星時，去家學道，以沸星時得道，以沸星時般泥曰。草木復更華葉，舉國樹木皆更茂盛。佛般泥曰去，三界天中天，光明以滅，一切十方，皆自歸於佛。

佛般泥洹經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛般泥洹經卷下