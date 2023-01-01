七佛父母姓字經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛父母姓字經

失譯附前魏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯附前魏譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國，國中有婦人，子字無延，因號無延母。佛將五百比丘，到無延母家，殿上坐飯。飯已，有數十比丘，於屏處相與共語言：「佛是我所尊事神無極，佛自在意變化，何等不作知已去佛及當來佛年紀、壽命、父母、姓字、弟子幾人？所施行志意教令？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國，國中有婦人，子字無延，因號無延母。佛將五百比丘，到無延母家，殿上坐飯。飯已，有數十比丘，於屏處相與共語言：「佛是我所尊事神無極，佛自在意變化，何等不作知已去佛及當來佛年紀、壽命、父母、姓字、弟子幾人？所施行志意教令？」

佛以天耳聞諸比丘共說是事。佛即到諸比丘所問言：「屬者若曹共議語何等？」諸比丘言：「我思念佛最神道德妙達所知高遠，無能過佛者。佛乃知前已去佛及當來佛年紀、壽命、父母、姓字、弟子幾人、所施行志意教令。」佛言：「善哉！善哉！當爾。若曹行沙門，但當念是諸善耳。」佛言：「若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不？」諸比丘言：「願欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以天耳聞諸比丘共說是事。佛即到諸比丘所問言：「屬者若曹共議語何等？」諸比丘言：「我思念佛最神道德妙達所知高遠，無能過佛者。佛乃知前已去佛及當來佛年紀、壽命、父母、姓字、弟子幾人、所施行志意教令。」佛言：「善哉！善哉！當爾。若曹行沙門，但當念是諸善耳。」佛言：「若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不？」諸比丘言：「願欲聞之。」

佛言：「皆聽！第一佛字維衛佛，般泥洹已來九十一劫。第二佛字式佛，般泥洹已來三十一劫。第三佛字隨葉佛，般泥洹已來同三十一劫。是披地羅劫中，當有兩五百佛。第一者拘樓秦佛，第二佛者拘那含牟尼佛，第三者迦葉佛，第四者我字釋迦文尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「皆聽！第一佛字維衛佛，般泥洹已來九十一劫。第二佛字式佛，般泥洹已來三十一劫。第三佛字隨葉佛，般泥洹已來同三十一劫。是披地羅劫中，當有兩五百佛。第一者拘樓秦佛，第二佛者拘那含牟尼佛，第三者迦葉佛，第四者我字釋迦文尼佛。

「維衛佛姓拘隣，式佛亦姓拘隣，隨葉佛亦姓拘隣。拘樓秦佛姓迦葉，拘那含牟尼佛亦姓迦葉，迦葉佛亦姓迦葉。今我作釋迦文尼佛姓瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛姓拘隣，式佛亦姓拘隣，隨葉佛亦姓拘隣。拘樓秦佛姓迦葉，拘那含牟尼佛亦姓迦葉，迦葉佛亦姓迦葉。今我作釋迦文尼佛姓瞿曇。

「維衛佛剎利種，式佛亦剎利種，隨葉佛亦剎利種。拘樓秦佛婆羅門種，拘那含牟尼佛亦婆羅門種，迦葉佛亦婆羅門種。今我作釋迦文尼佛剎利種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛剎利種，式佛亦剎利種，隨葉佛亦剎利種。拘樓秦佛婆羅門種，拘那含牟尼佛亦婆羅門種，迦葉佛亦婆羅門種。今我作釋迦文尼佛剎利種。

「維衛佛，父字槃裱剎利王，母字槃頭末陀，所治國名剎末提。式佛，父字阿輪拏剎利王，母字波羅呵越提，所治國名阿樓那惒提。隨葉佛，父字須波羅提惒剎利王，母字耶舍越提，所治國名阿耨憂摩。拘樓秦佛，父字阿枝違兜，婆羅門種，母字隨舍迦，所在國名輪訶唎提那，王字須訶提。拘那含牟尼佛，父字耶睒鉢多，婆羅門種。母字欝多羅，所在國名差摩越提，王字差摩。迦葉佛，父字阿枝達耶婆羅門種，母字檀那越提耶，所在國名波羅私，其王名其甚墮。今我作釋迦文尼佛，父字閱頭檀剎利王，母字摩訶摩耶，所治國名迦維羅衛，先大王名槃提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛，父字槃裱剎利王，母字槃頭末陀，所治國名剎末提。式佛，父字阿輪拏剎利王，母字波羅呵越提，所治國名阿樓那惒提。隨葉佛，父字須波羅提惒剎利王，母字耶舍越提，所治國名阿耨憂摩。拘樓秦佛，父字阿枝違兜，婆羅門種，母字隨舍迦，所在國名輪訶唎提那，王字須訶提。拘那含牟尼佛，父字耶睒鉢多，婆羅門種。母字欝多羅，所在國名差摩越提，王字差摩。迦葉佛，父字阿枝達耶婆羅門種，母字檀那越提耶，所在國名波羅私，其王名其甚墮。今我作釋迦文尼佛，父字閱頭檀剎利王，母字摩訶摩耶，所治國名迦維羅衛，先大王名槃提。

「維衛佛在世壽八萬歲，式佛在世壽七萬歲，隨葉佛在世壽六萬歲，拘樓秦佛在世壽四萬歲，拘那鋡牟尼佛在世壽三萬歲，迦葉佛在世壽二萬歲。今我作釋迦文佛裁壽百歲或長或短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛在世壽八萬歲，式佛在世壽七萬歲，隨葉佛在世壽六萬歲，拘樓秦佛在世壽四萬歲，拘那鋡牟尼佛在世壽三萬歲，迦葉佛在世壽二萬歲。今我作釋迦文佛裁壽百歲或長或短。

「維衛佛子字須曰多鞬陀，式佛子字阿兜羅，隨葉佛子字須波羅曰，拘樓秦佛子字欝多羅，拘那含牟尼佛子字墮夷陀先那，迦葉佛子字沙多和。今我作釋迦文尼佛子字羅云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛子字須曰多鞬陀，式佛子字阿兜羅，隨葉佛子字須波羅曰，拘樓秦佛子字欝多羅，拘那含牟尼佛子字墮夷陀先那，迦葉佛子字沙多和。今我作釋迦文尼佛子字羅云。

「維衛佛得道為佛時，於波陀羅樹下。式佛得道為佛時，於分塗利樹下。隨葉佛得道為佛時，於薩羅樹下。拘樓秦佛得道為佛時，於斯利樹下。拘那含牟尼佛得道為佛時，於烏暫樹下。迦葉佛得道為佛時，於尼拘類樹下。今我作釋迦文尼佛時，於阿沛多樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛得道為佛時，於波陀羅樹下。式佛得道為佛時，於分塗利樹下。隨葉佛得道為佛時，於薩羅樹下。拘樓秦佛得道為佛時，於斯利樹下。拘那含牟尼佛得道為佛時，於烏暫樹下。迦葉佛得道為佛時，於尼拘類樹下。今我作釋迦文尼佛時，於阿沛多樹下。

「侍維衛佛者字阿輪，侍式佛者字差摩竭，侍隨葉佛者字復枝葉，侍拘樓秦佛者字浮提，侍拘那含牟尼佛者字薩質，侍迦葉佛者字薩波蜜。今我作釋迦文尼佛，侍者字阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「侍維衛佛者字阿輪，侍式佛者字差摩竭，侍隨葉佛者字復枝葉，侍拘樓秦佛者字浮提，侍拘那含牟尼佛者字薩質，侍迦葉佛者字薩波蜜。今我作釋迦文尼佛，侍者字阿難。

「維衛佛第一弟子字為塞，第二弟子字質含。式佛第一弟子字阿比務，第二弟子字三參。隨葉佛第一弟子字佛提，第二弟子字欝多。拘樓秦佛第一弟子字僧耆，第二弟子字維留。拘那含牟尼佛第一弟子字轉輪，第二弟子字欝多。迦葉佛第一弟子字質耶輪，第二弟子字波達和。今我作釋迦文尼佛第一弟子字舍利弗羅，第二弟子字摩目乾連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛第一弟子字為塞，第二弟子字質含。式佛第一弟子字阿比務，第二弟子字三參。隨葉佛第一弟子字佛提，第二弟子字欝多。拘樓秦佛第一弟子字僧耆，第二弟子字維留。拘那含牟尼佛第一弟子字轉輪，第二弟子字欝多。迦葉佛第一弟子字質耶輪，第二弟子字波達和。今我作釋迦文尼佛第一弟子字舍利弗羅，第二弟子字摩目乾連。

「維衛佛前後三會為諸比丘說經，第一會說經，有十萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經，有九萬比丘皆得阿羅漢，第三會說經，有八萬比丘皆得阿羅漢。式佛亦三會說經，第一會說經，有九萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢，第三會說經，有七萬比丘皆得阿羅漢。隨葉佛再會說經，第一會說經，有七萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經，有六萬比丘皆得阿羅漢。拘樓秦佛一會說經，有四萬比丘皆得阿羅漢。拘那含牟尼佛一會說經，有三萬比丘皆得阿羅漢。迦葉佛一會說經，有二萬比丘皆得阿羅漢。今我作釋迦文尼佛一會說經，有千二百五十比丘皆得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維衛佛前後三會為諸比丘說經，第一會說經，有十萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經，有九萬比丘皆得阿羅漢，第三會說經，有八萬比丘皆得阿羅漢。式佛亦三會說經，第一會說經，有九萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢，第三會說經，有七萬比丘皆得阿羅漢。隨葉佛再會說經，第一會說經，有七萬比丘皆得阿羅漢，第二會說經，有六萬比丘皆得阿羅漢。拘樓秦佛一會說經，有四萬比丘皆得阿羅漢。拘那含牟尼佛一會說經，有三萬比丘皆得阿羅漢。迦葉佛一會說經，有二萬比丘皆得阿羅漢。今我作釋迦文尼佛一會說經，有千二百五十比丘皆得阿羅漢。」

佛告諸比丘言：「佛智不可計量亦不可稱，能知七佛本所生父母國王所施行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘言：「佛智不可計量亦不可稱，能知七佛本所生父母國王所施行。」

佛告諸比丘：「經不可不學，道不可不為。佛者譬如大海水中船師，數千萬人皆仰以得渡海，佛教天下皆使為善，得道度世亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「經不可不學，道不可不為。佛者譬如大海水中船師，數千萬人皆仰以得渡海，佛教天下皆使為善，得道度世亦如是。」

諸比丘聞經歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘聞經歡喜，作禮而退。