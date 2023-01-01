毘婆尸佛經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆尸佛經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛既成道已，即作是念：『我於何處先應說法利益有情？』諦觀思惟，滿度摩王所都大城，人民熾盛機緣純熟。作是念已，即從座起整衣服手執應器次第行乞，往滿度摩城，詣安樂鹿野園中，暫住止息自在無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛既成道已，即作是念：『我於何處先應說法利益有情？』諦觀思惟，滿度摩王所都大城，人民熾盛機緣純熟。作是念已，即從座起整衣服手執應器次第行乞，往滿度摩城，詣安樂鹿野園中，暫住止息自在無畏。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「二足正徧知， 自在行持鉢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二足正徧知， 自在行持鉢，

安住鹿野園， 無畏如師子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住鹿野園， 無畏如師子。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛告守門人曰：『與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處，吾今現在安樂鹿野園中，我欲相見。』時守門者聞是語已，即詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處，具陳上事：『毘婆尸佛成正覺道，往滿度摩城安樂鹿野園中，我欲相見。』欠拏太子聞是語已，與帝穌嚕即乘車騎，出滿度摩城，往安樂鹿野園中，詣毘婆尸佛前，頭面禮足，瞻仰尊顏目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛告守門人曰：『與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處，吾今現在安樂鹿野園中，我欲相見。』時守門者聞是語已，即詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處，具陳上事：『毘婆尸佛成正覺道，往滿度摩城安樂鹿野園中，我欲相見。』欠拏太子聞是語已，與帝穌嚕即乘車騎，出滿度摩城，往安樂鹿野園中，詣毘婆尸佛前，頭面禮足，瞻仰尊顏目不暫捨。

「爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法。佛言：『如過去諸佛所說，若布施持戒，精進修行，能離欲色煩惱過失得生淨天。』時，欠拏太子帝穌嚕聞是語已，心得清淨，如毘婆尸正等覺心，生正解心、不疑心、善心、軟心、廣心、無礙心、無邊心、清淨心，復為宣說苦集滅道，四諦法行種種開示。時欠拏太子、帝穌嚕通達四諦，見法知法，得法堅牢法、依法、住法、不動法、不捨法、不空法，譬如白㲲無諸塵垢，悟法之心亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法。佛言：『如過去諸佛所說，若布施持戒，精進修行，能離欲色煩惱過失得生淨天。』時，欠拏太子帝穌嚕聞是語已，心得清淨，如毘婆尸正等覺心，生正解心、不疑心、善心、軟心、廣心、無礙心、無邊心、清淨心，復為宣說苦集滅道，四諦法行種種開示。時欠拏太子、帝穌嚕通達四諦，見法知法，得法堅牢法、依法、住法、不動法、不捨法、不空法，譬如白㲲無諸塵垢，悟法之心亦復如是。

「爾時，欠拏太子、帝穌嚕白毘婆尸佛言：『如來、應、正等覺，我願出家受善逝戒。』佛言：『善哉！今正是時。』即與剃髮受具足戒。如是彼佛為彼二人現三種神通，令發精進趣向佛慧：一現變化神通，二現說法神通。三現調伏神通。如是現已，欠拏太子、帝穌嚕勇猛精進，經須臾間真智相應，斷盡諸漏成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，欠拏太子、帝穌嚕白毘婆尸佛言：『如來、應、正等覺，我願出家受善逝戒。』佛言：『善哉！今正是時。』即與剃髮受具足戒。如是彼佛為彼二人現三種神通，令發精進趣向佛慧：一現變化神通，二現說法神通。三現調伏神通。如是現已，欠拏太子、帝穌嚕勇猛精進，經須臾間真智相應，斷盡諸漏成阿羅漢。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「毘婆尸世尊， 說法鹿野園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸世尊， 說法鹿野園，

欠拏、帝穌嚕， 俱來至佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欠拏、帝穌嚕， 俱來至佛所，

即以頭面禮， 瞻仰而一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以頭面禮， 瞻仰而一心。

開示施戒門， 苦集滅道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示施戒門， 苦集滅道法，

聞已深信受， 了達無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已深信受， 了達無生滅，

俱求於出家， 即受善逝戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱求於出家， 即受善逝戒。

復覩神通力， 速發精進心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復覩神通力， 速發精進心，

須臾諸漏盡， 成就阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾諸漏盡， 成就阿羅漢。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「汝今諦聽！滿度摩城人民熾盛，宿植善本有八萬人，聞欠拏太子、帝穌嚕正信出家，佛為說法現通而成聖果，如是思惟：『有如是出家，如是梵行，如是說法，如是調伏，世所希有，得未曾聞，我等今者亦願出家。』作是念已，時八萬人俱捨家緣，出滿度摩城，往安樂鹿野園毘婆尸佛所，頭面禮足却住一面，合掌瞻仰目不暫捨。佛為說法令生信心，佛言：『如過去諸佛所說妙法，若人布施持戒，精進修行，能離欲色煩惱種種過失，得生淨天。』時八萬人聞是語已，心得清淨，如毘婆尸佛正等覺心，生正解心、無疑心、軟心、善心、廣心、無礙心、無邊心、清淨心，復為宣說苦集滅道，四諦法行種種開示。彼八萬人通達四諦，見法知法，得法堅牢法、依法、不壞法、住法、不動法、不捨法、不空法，譬如白㲲離諸塵垢，彼等之心亦復如是。時八萬人俱發聲言：『如來、應、正等覺攝受我等，令得出家受善逝戒。』佛即攝受剃髮受戒，復為彼眾現三神通令發精進：一變化神通，二說法神通，三調伏神通。如是現已，時八萬人，勇猛精進。不久之間，漏盡意解成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「汝今諦聽！滿度摩城人民熾盛，宿植善本有八萬人，聞欠拏太子、帝穌嚕正信出家，佛為說法現通而成聖果，如是思惟：『有如是出家，如是梵行，如是說法，如是調伏，世所希有，得未曾聞，我等今者亦願出家。』作是念已，時八萬人俱捨家緣，出滿度摩城，往安樂鹿野園毘婆尸佛所，頭面禮足却住一面，合掌瞻仰目不暫捨。佛為說法令生信心，佛言：『如過去諸佛所說妙法，若人布施持戒，精進修行，能離欲色煩惱種種過失，得生淨天。』時八萬人聞是語已，心得清淨，如毘婆尸佛正等覺心，生正解心、無疑心、軟心、善心、廣心、無礙心、無邊心、清淨心，復為宣說苦集滅道，四諦法行種種開示。彼八萬人通達四諦，見法知法，得法堅牢法、依法、不壞法、住法、不動法、不捨法、不空法，譬如白㲲離諸塵垢，彼等之心亦復如是。時八萬人俱發聲言：『如來、應、正等覺攝受我等，令得出家受善逝戒。』佛即攝受剃髮受戒，復為彼眾現三神通令發精進：一變化神通，二說法神通，三調伏神通。如是現已，時八萬人，勇猛精進。不久之間，漏盡意解成阿羅漢。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「滿度摩城內， 眾有八萬人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿度摩城內， 眾有八萬人，

聞於欠拏等， 出家成聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於欠拏等， 出家成聖道，

俱發清淨心， 而來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱發清淨心， 而來詣佛所。

聞法心歡喜， 速起勇猛心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法心歡喜， 速起勇猛心，

合掌白世尊， 願聽我出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌白世尊， 願聽我出家，

受持於戒律。 應時為攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持於戒律。 應時為攝受，

剃髮而受戒， 復為現神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃髮而受戒， 復為現神通，

斷盡諸結縛， 如滅尸利林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷盡諸結縛， 如滅尸利林，

熾㷔永不生， 成就大解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾㷔永不生， 成就大解脫，

如是眾苦依， 當得滅無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾苦依， 當得滅無有。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「毘婆尸佛度彼眾已，出安樂鹿野園往滿度摩城，八萬苾芻亦往滿度摩城，詣世尊前，頭面禮足於一面坐。佛即具說得道因緣，令其堅固。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「毘婆尸佛度彼眾已，出安樂鹿野園往滿度摩城，八萬苾芻亦往滿度摩城，詣世尊前，頭面禮足於一面坐。佛即具說得道因緣，令其堅固。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「難作極難作， 輪迴盡輪迴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難作極難作， 輪迴盡輪迴，

如是八萬人， 永斷眾結縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八萬人， 永斷眾結縛，

亦如帝穌嚕， 欠拏太子仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如帝穌嚕， 欠拏太子仙，

精進求出家， 俱獲解脫果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進求出家， 俱獲解脫果。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛，而作是念：『此大苾芻眾住滿度摩城，宜應減少，令六萬二千苾芻往詣諸方，遊行聚落隨意修習，經六年後歸滿度摩城，受持波羅提目叉。』作是念時，於虛空中有一天子，知佛心念，告毘婆尸佛言：『善哉！若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行，經六年後復還本國，受持波羅提目叉，今正是時。』佛即告言：『汝苾芻眾中，令六萬二千人遊諸聚落隨意修行，經六年後復還本國，受持波羅提目叉。』時六萬二千人聞是語已，出滿度摩城隨方遊止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「時，毘婆尸佛，而作是念：『此大苾芻眾住滿度摩城，宜應減少，令六萬二千苾芻往詣諸方，遊行聚落隨意修習，經六年後歸滿度摩城，受持波羅提目叉。』作是念時，於虛空中有一天子，知佛心念，告毘婆尸佛言：『善哉！若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行，經六年後復還本國，受持波羅提目叉，今正是時。』佛即告言：『汝苾芻眾中，令六萬二千人遊諸聚落隨意修行，經六年後復還本國，受持波羅提目叉。』時六萬二千人聞是語已，出滿度摩城隨方遊止。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「無漏無等等， 調御大丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無漏無等等， 調御大丈夫，

導引於群生， 令至寂靜道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導引於群生， 令至寂靜道。

今遣苾芻眾， 最上佛聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今遣苾芻眾， 最上佛聲聞，

六萬二千眾， 出彼滿度城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六萬二千眾， 出彼滿度城，

遊行諸聚落， 如龍大威勢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行諸聚落， 如龍大威勢，

隨意自修行， 六年復本國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意自修行， 六年復本國。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「彼六萬二千人即時出城，往諸聚落隨意修行。如是過一年二年，至第六年，彼諸苾芻互相告言：『六年已滿，宜歸本國。』作是語時，空中天人復告言曰：『今正是時，歸滿度摩城，受持波羅提目叉。』於是六萬二千苾芻，以自神力及天威德，經須臾間至滿度摩城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「彼六萬二千人即時出城，往諸聚落隨意修行。如是過一年二年，至第六年，彼諸苾芻互相告言：『六年已滿，宜歸本國。』作是語時，空中天人復告言曰：『今正是時，歸滿度摩城，受持波羅提目叉。』於是六萬二千苾芻，以自神力及天威德，經須臾間至滿度摩城。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「彼佛大苾芻， 六萬二千眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛大苾芻， 六萬二千眾，

遊諸聚落中， 隨意六年滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊諸聚落中， 隨意六年滿。

自思欲往還， 天人普告示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自思欲往還， 天人普告示，

令歸滿度城， 受持清涼戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令歸滿度城， 受持清涼戒。

聞之大忻慶， 身毛皆喜豎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞之大忻慶， 身毛皆喜豎，

即運神通力， 如乘大龍象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即運神通力， 如乘大龍象，

須臾還本城， 自在無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾還本城， 自在無所礙。

無上二足尊， 出生於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上二足尊， 出生於世間，

善說眾律儀， 度脫諸群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說眾律儀， 度脫諸群品，

今當為敷演， 波羅提目叉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當為敷演， 波羅提目叉。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「彼六萬二千人至滿度摩城，詣毘婆尸佛前，頭面禮足，却坐一面。佛言：『諦聽！我今演說波羅提目叉曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「彼六萬二千人至滿度摩城，詣毘婆尸佛前，頭面禮足，却坐一面。佛言：『諦聽！我今演說波羅提目叉曰：

「『忍辱最為上， 能忍得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『忍辱最為上， 能忍得涅槃。

過去佛所說， 出家作沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去佛所說， 出家作沙門，

遠離於殺害， 身口七支過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於殺害， 身口七支過，

持此戒具足， 發生大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此戒具足， 發生大智慧，

得佛清淨身， 世間無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛清淨身， 世間無有上，

出生無漏智， 盡苦苦生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無漏智， 盡苦苦生死。』

「爾時，世尊說此戒時，復有諸天天子，以天威力，來下天宮，詣毘婆尸佛前，作禮合掌，聽受波羅提目叉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊說此戒時，復有諸天天子，以天威力，來下天宮，詣毘婆尸佛前，作禮合掌，聽受波羅提目叉。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「無漏不思議， 破闇到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無漏不思議， 破闇到彼岸，

釋梵一切天， 俱聽大僊戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵一切天， 俱聽大僊戒。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「我於一時在王舍城七葉巖邊，住止淨室，而忽思惟：『過去毘婆尸佛說毘奈耶藏時，恐有諸天不來聽受大僊戒者，今往諸天問諸梵眾。』作是念已，我於彼時入三摩地，如大力士展臂之間至善現天，彼之天子，頭面禮足而作是言：『善哉！世尊！久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子，彼佛姓剎帝利，信心出家，憍陳族，壽八萬歲，父名滿度摩王，母名滿度摩帝。欠拏太子、帝穌嚕，出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者，名阿輸迦，三會說法廣度聲聞，第一大會六萬二千人得阿羅漢，第二大會十萬人得阿羅漢，第三大會八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛，有如是最上，如是出家，如是證菩提，如是說法，如是調伏，令諸弟子，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱得解脫，證無生法，成阿那含。復次尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，說法調伏，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱證無生法，成阿那含，亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「我於一時在王舍城七葉巖邊，住止淨室，而忽思惟：『過去毘婆尸佛說毘奈耶藏時，恐有諸天不來聽受大僊戒者，今往諸天問諸梵眾。』作是念已，我於彼時入三摩地，如大力士展臂之間至善現天，彼之天子，頭面禮足而作是言：『善哉！世尊！久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子，彼佛姓剎帝利，信心出家，憍陳族，壽八萬歲，父名滿度摩王，母名滿度摩帝。欠拏太子、帝穌嚕，出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者，名阿輸迦，三會說法廣度聲聞，第一大會六萬二千人得阿羅漢，第二大會十萬人得阿羅漢，第三大會八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛，有如是最上，如是出家，如是證菩提，如是說法，如是調伏，令諸弟子，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱得解脫，證無生法，成阿那含。復次尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，說法調伏，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱證無生法，成阿那含，亦復如是。』

「爾時，世尊有無數百千天子，恭敬圍繞往善見天，彼天見佛頭面禮足，與無數百千天子，恭敬圍繞往色究竟天。時彼天王遙見世尊，五體投地禮世尊足，而作是言：『善哉！世尊！久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子，彼佛姓剎帝利憍陳族，壽八萬歲，父名滿度摩王，母名滿度摩帝，城亦名滿度摩，欠拏太子、帝穌嚕，出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者，名阿輸迦，三會說法廣度聲聞，第一大會度六萬二千人得阿羅漢，第二大會度十萬人得阿羅漢，第三大會度八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛，有如是最上，如是出家，如是梵行，如是證菩提，如是說法，如是調伏，令諸弟子，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱證無生法，成阿那含。復次尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，如是著衣持鉢，說法調伏，修諸梵行，遠離五欲，證無生法，成阿那含。今大牟尼，說法梵行，調伏眾生，亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊有無數百千天子，恭敬圍繞往善見天，彼天見佛頭面禮足，與無數百千天子，恭敬圍繞往色究竟天。時彼天王遙見世尊，五體投地禮世尊足，而作是言：『善哉！世尊！久不來此。我是毘婆尸佛正等正覺聲聞弟子，彼佛姓剎帝利憍陳族，壽八萬歲，父名滿度摩王，母名滿度摩帝，城亦名滿度摩，欠拏太子、帝穌嚕，出家受戒成阿羅漢。大賢第一侍者，名阿輸迦，三會說法廣度聲聞，第一大會度六萬二千人得阿羅漢，第二大會度十萬人得阿羅漢，第三大會度八萬人得阿羅漢。毘婆尸佛，有如是最上，如是出家，如是梵行，如是證菩提，如是說法，如是調伏，令諸弟子，著衣持鉢，修諸梵行，遠離五欲，斷煩惱證無生法，成阿那含。復次尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，如是著衣持鉢，說法調伏，修諸梵行，遠離五欲，證無生法，成阿那含。今大牟尼，說法梵行，調伏眾生，亦復如是。』

「爾時，天子而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，天子而說頌曰：

「『無上二足尊， 而入三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無上二足尊， 而入三摩地，

速運大神通， 離彼閻浮界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速運大神通， 離彼閻浮界，

來至善現天， 譬如大力士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來至善現天， 譬如大力士，

速展於手臂， 剎那到此間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速展於手臂， 剎那到此間。

世尊甚希有， 無漏無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊甚希有， 無漏無障礙，

清淨解脫身， 如蓮不著水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨解脫身， 如蓮不著水，

百千世界中， 無與佛齊等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千世界中， 無與佛齊等，

降伏大魔王， 如河漂細草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏大魔王， 如河漂細草。

善現等諸天， 俱來頭面禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現等諸天， 俱來頭面禮，

歸命最上尊， 正覺大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命最上尊， 正覺大慈悲，

調伏諸眾生， 六根皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏諸眾生， 六根皆清淨，

出生無上慧， 依法精進行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無上慧， 依法精進行。

過去毘婆尸， 正等正覺尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去毘婆尸， 正等正覺尊，

所宣微妙法， 三會度聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所宣微妙法， 三會度聲聞，

律儀及梵行， 守護無缺犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律儀及梵行， 守護無缺犯，

清淨而圓滿， 如夜十五月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨而圓滿， 如夜十五月。

尸棄佛世尊、 毘舍浮如來、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸棄佛世尊、 毘舍浮如來、

賢劫拘留孫、 拘那含牟尼、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫拘留孫、 拘那含牟尼、

及彼迦葉佛， 如是諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼迦葉佛， 如是諸如來，

所度聲聞眾， 皆已得漏盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度聲聞眾， 皆已得漏盡，

無復諸煩惱。 恒修七覺支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復諸煩惱。 恒修七覺支，

及行八正等， 能離五欲過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及行八正等， 能離五欲過，

通達大智慧， 眾所皆知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達大智慧， 眾所皆知識。

如彼毘沙門， 常服甘露味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼毘沙門， 常服甘露味，

如王得灌頂， 永破諸闇冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如王得灌頂， 永破諸闇冥，

如日放光明， 一一佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日放光明， 一一佛世尊，

威儀及法行， 利益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀及法行， 利益諸群生，

種種開方便， 引導無有異。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種開方便， 引導無有異。』」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「我往彼天，聞是事已，知諸天人，諸佛法會，皆來隨喜。若復有人，愛樂受持，行住坐臥，思惟讀誦，無諸迷惑，永斷輪迴，解脫安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「我往彼天，聞是事已，知諸天人，諸佛法會，皆來隨喜。若復有人，愛樂受持，行住坐臥，思惟讀誦，無諸迷惑，永斷輪迴，解脫安樂。」

佛說此經已，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，皆大歡喜，信受奉行。