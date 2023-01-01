佛說七佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說七佛經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有大苾芻眾，持鉢食時詣迦里梨道場，共坐思惟：「過去世時有何佛出現，族姓壽量其義云何？」如是思已，互相推問而不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有大苾芻眾，持鉢食時詣迦里梨道場，共坐思惟：「過去世時有何佛出現，族姓壽量其義云何？」如是思已，互相推問而不能知。

爾時，世尊知此苾芻思惟是事，即從座起，詣迦里梨道場，結跏趺坐。時諸苾芻，頭面禮足住立一面，合掌恭敬一心瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知此苾芻思惟是事，即從座起，詣迦里梨道場，結跏趺坐。時諸苾芻，頭面禮足住立一面，合掌恭敬一心瞻仰。

世尊問曰：「汝諸苾芻，於意云何？」苾芻答言：「我等思惟，過去世中有何佛出世？族姓壽量皆不能知。」佛告諸苾芻：「汝等樂聞。」苾芻答言：「今正是時，願為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊問曰：「汝諸苾芻，於意云何？」苾芻答言：「我等思惟，過去世中有何佛出世？族姓壽量皆不能知。」佛告諸苾芻：「汝等樂聞。」苾芻答言：「今正是時，願為宣說。」

佛言：「汝等諦聽，我今說之。過去九十一劫，有毘婆尸佛、應、正等覺，出現世間。三十一劫，有尸棄佛，毘舍浮佛、應、正等覺，出現世間。於賢劫中第六劫，有俱留孫佛、應、正等覺，出現世間。第七劫，有俱那含牟尼佛、應、正等覺，出現世間。第八劫，有迦葉波佛、應、正等覺，出現世間。第九劫，我釋迦牟尼佛，出世間，應、正等覺。復次過去劫中，毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，宣說尸羅清淨戒律，成就智慧最上之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等諦聽，我今說之。過去九十一劫，有毘婆尸佛、應、正等覺，出現世間。三十一劫，有尸棄佛，毘舍浮佛、應、正等覺，出現世間。於賢劫中第六劫，有俱留孫佛、應、正等覺，出現世間。第七劫，有俱那含牟尼佛、應、正等覺，出現世間。第八劫，有迦葉波佛、應、正等覺，出現世間。第九劫，我釋迦牟尼佛，出世間，應、正等覺。復次過去劫中，毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，宣說尸羅清淨戒律，成就智慧最上之行。

「復次賢劫中，俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉波佛，亦說清淨律儀及禪定解脫之法；我所說法，亦復如是。汝諸苾芻！過去毘婆尸佛，剎帝利姓，發淨信心，而求出家，成正覺道。尸棄佛、毘舍浮佛，亦剎帝利姓。俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉佛，婆羅門姓。我生淨飯王宮，剎帝利姓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次賢劫中，俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉波佛，亦說清淨律儀及禪定解脫之法；我所說法，亦復如是。汝諸苾芻！過去毘婆尸佛，剎帝利姓，發淨信心，而求出家，成正覺道。尸棄佛、毘舍浮佛，亦剎帝利姓。俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉佛，婆羅門姓。我生淨飯王宮，剎帝利姓。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說頌曰：

「我說過去世， 九十一劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我說過去世， 九十一劫中，

時有毘婆尸， 出現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有毘婆尸， 出現於世間。

三十一劫中， 尸棄、毘舍浮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一劫中， 尸棄、毘舍浮，

如是正等覺， 皆姓剎帝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正等覺， 皆姓剎帝利。

俱留孫如來， 婆羅門之姓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫如來， 婆羅門之姓，

俱那含、迦葉， 其姓亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱那含、迦葉， 其姓亦復然。

我處閻浮提， 而為淨飯子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處閻浮提， 而為淨飯子，

雖證佛菩提， 亦姓剎帝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖證佛菩提， 亦姓剎帝利。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來、應、正等覺所有族號，毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，憍陳族。俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉波佛，迦葉族。釋迦如來，瞿曇族。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來、應、正等覺所有族號，毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，憍陳族。俱留孫佛、俱那含牟尼佛、迦葉波佛，迦葉族。釋迦如來，瞿曇族。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮，

如是彼三佛， 悉是憍陳族。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼三佛， 悉是憍陳族。

俱留孫如來、 俱那含、迦葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫如來、 俱那含、迦葉，

如是彼三佛， 悉是迦葉族。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼三佛， 悉是迦葉族。

我處閻浮界， 生於淨飯宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處閻浮界， 生於淨飯宮，

出家證菩提， 是彼瞿曇族。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家證菩提， 是彼瞿曇族。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來、應、正等覺壽量長短。毘婆尸佛、應、正等覺出現世間，壽八萬歲。尸棄佛、應、正等覺，出現世間，壽七萬歲。毘舍浮佛、應、正等覺，出現世間，壽六萬歲。俱留孫佛、應、正等覺，出現世間，壽四萬歲。俱那含牟尼佛、應、正等覺，出現世間，壽三萬歲。迦葉波佛、應、正等覺，出現世間，壽二萬歲。我化五濁眾生，壽百歲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來、應、正等覺壽量長短。毘婆尸佛、應、正等覺出現世間，壽八萬歲。尸棄佛、應、正等覺，出現世間，壽七萬歲。毘舍浮佛、應、正等覺，出現世間，壽六萬歲。俱留孫佛、應、正等覺，出現世間，壽四萬歲。俱那含牟尼佛、應、正等覺，出現世間，壽三萬歲。迦葉波佛、應、正等覺，出現世間，壽二萬歲。我化五濁眾生，壽百歲故。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮、

俱留孫世尊、 俱那含、迦葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫世尊、 俱那含、迦葉，

如是出世時， 各自人壽量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出世時， 各自人壽量，

八萬、次七萬、 六萬及四萬、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬、次七萬、 六萬及四萬、

三萬至二萬， 如是釋迦佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬至二萬， 如是釋迦佛，

而出於五濁， 人壽一百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而出於五濁， 人壽一百歲。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來父母、國城種種名字。毘婆尸佛，父名滿度摩王，母名滿度摩，帝城亦名滿度摩。尸棄如來，父名阿嚕拏王，母同名阿嚕拏，城名阿嚕嚩帝。毘舍浮如來，父名穌鉢囉底都王，母名鉢囉婆嚩底，城名阿努鉢麼。俱留孫佛，父名野倪也那多，母名尾舍佉，王名剎謨剎摩，城名剎摩。俱那含牟尼佛，父名野倪也那覩，母名烏多囉，王名輸部，城名輸婆嚩帝。迦葉如來，父名穌沒囉賀摩，母名沒囉賀摩虞鉢多，王名訖里計，城名波羅奈。我今應、正等覺，父名淨飯王，母名謨訶摩耶，城名迦毘羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來父母、國城種種名字。毘婆尸佛，父名滿度摩王，母名滿度摩，帝城亦名滿度摩。尸棄如來，父名阿嚕拏王，母同名阿嚕拏，城名阿嚕嚩帝。毘舍浮如來，父名穌鉢囉底都王，母名鉢囉婆嚩底，城名阿努鉢麼。俱留孫佛，父名野倪也那多，母名尾舍佉，王名剎謨剎摩，城名剎摩。俱那含牟尼佛，父名野倪也那覩，母名烏多囉，王名輸部，城名輸婆嚩帝。迦葉如來，父名穌沒囉賀摩，母名沒囉賀摩虞鉢多，王名訖里計，城名波羅奈。我今應、正等覺，父名淨飯王，母名謨訶摩耶，城名迦毘羅。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「毘婆尸如來， 彼佛本生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來， 彼佛本生處，

滿度摩為父， 滿度摩帝母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿度摩為父， 滿度摩帝母，

所都大城郭， 亦名滿度摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所都大城郭， 亦名滿度摩，

時豐國富盛， 人民恒快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時豐國富盛， 人民恒快樂。

尸棄佛世尊， 阿嚕拏王父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸棄佛世尊， 阿嚕拏王父，

阿嚕拏嚩帝， 是佛母之名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿嚕拏嚩帝， 是佛母之名，

所居城同號， 阿嚕拏嚩帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所居城同號， 阿嚕拏嚩帝，

人民甚熾盛， 大富常安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民甚熾盛， 大富常安隱。

毘舍浮如來， 父王及母名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮如來， 父王及母名，

穌鉢囉帝都， 鉢囉婆嚩帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穌鉢囉帝都， 鉢囉婆嚩帝，

所都之國城， 名阿努波摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所都之國城， 名阿努波摩，

其世亦安隱， 一切無災害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其世亦安隱， 一切無災害。

俱留孫世尊， 彼父所立名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫世尊， 彼父所立名，

野倪也那多， 尾舍佉為母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野倪也那多， 尾舍佉為母，

剎謨剎摩王， 都彼剎摩城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎謨剎摩王， 都彼剎摩城，

時彼諸眾生， 崇重於賢善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸眾生， 崇重於賢善。

俱那含牟尼， 野倪也那覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱那含牟尼， 野倪也那覩，

而是父之名， 母號烏多囉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而是父之名， 母號烏多囉，

國王名輸部， 輸婆嚩帝城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王名輸部， 輸婆嚩帝城，

縱廣多嚴飾， 有情無諸惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱廣多嚴飾， 有情無諸惱。

迦葉波佛父， 穌沒囉賀摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉波佛父， 穌沒囉賀摩，

母立沒囉賀， 摩虞鉢多名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母立沒囉賀， 摩虞鉢多名，

訖里計國王， 都波羅奈城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訖里計國王， 都波羅奈城，

其中諸眾生， 晝夜常安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸眾生， 晝夜常安隱。

我今所生處， 淨飯王為父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所生處， 淨飯王為父，

摩訶摩耶母， 城名迦毘羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶摩耶母， 城名迦毘羅。

如是正等覺， 七佛諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正等覺， 七佛諸如來，

父母及國城， 分別名如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母及國城， 分別名如是。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來聲聞弟子。毘婆尸如來、應、正等覺大智弟子，名欠拏底寫，聲聞中第一。尸棄如來、應、正等覺大智弟子，名部三婆嚩，聲聞中第一。毘舍浮如來、應、正等覺大智弟子，名野輸多囉，聲聞中第一。俱留孫如來、應、正等覺大智弟子，名散𡁠嚩，聲聞中第一。俱那含牟尼如來、應、正等覺大智弟子，名穌嚕努多囉，聲聞中第一。迦葉波如來、應、正等覺大智弟子，名婆囉特嚩惹，聲聞中第一。我今應、正等覺大智弟子，名舍利弗，聲聞中第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來聲聞弟子。毘婆尸如來、應、正等覺大智弟子，名欠拏底寫，聲聞中第一。尸棄如來、應、正等覺大智弟子，名部三婆嚩，聲聞中第一。毘舍浮如來、應、正等覺大智弟子，名野輸多囉，聲聞中第一。俱留孫如來、應、正等覺大智弟子，名散𡁠嚩，聲聞中第一。俱那含牟尼如來、應、正等覺大智弟子，名穌嚕努多囉，聲聞中第一。迦葉波如來、應、正等覺大智弟子，名婆囉特嚩惹，聲聞中第一。我今應、正等覺大智弟子，名舍利弗，聲聞中第一。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「毘婆尸如來， 有大智慧子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來， 有大智慧子，

名欠拏底寫。 尸棄佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名欠拏底寫。 尸棄佛世尊，

有大智慧子， 名部三婆嚩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大智慧子， 名部三婆嚩。

毘舍浮如來， 有大智慧子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮如來， 有大智慧子，

名野輸多囉。 俱留孫如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名野輸多囉。 俱留孫如來，

有大智慧子， 名曰散𡁠嚩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大智慧子， 名曰散𡁠嚩。

俱那含牟尼， 有大智慧子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱那含牟尼， 有大智慧子，

穌嚕努多囉。 迦葉佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穌嚕努多囉。 迦葉佛世尊，

有大智慧子， 婆囉特嚩惹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大智慧子， 婆囉特嚩惹。

我今應、正覺， 有大智慧子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今應、正覺， 有大智慧子，

名曰舍利弗。 如是七佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名曰舍利弗。 如是七佛子，

於諸聲聞中， 各各為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸聲聞中， 各各為第一。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來侍者弟子。毘婆尸如來、應、正等覺侍者，名阿輸迦。尸棄如來、應、正等覺侍者，名剎摩迦嚕。毘舍浮佛、應、正等覺侍者，名烏波扇覩。俱留孫佛、應、正等覺侍者，名沒提踰。俱那含牟尼佛、應、正等覺侍者，名穌嚕帝里野。迦葉如來、應、正等覺侍者，名薩里嚩蜜怛囉。我今應、正等覺侍者，名阿難陀。」爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來侍者弟子。毘婆尸如來、應、正等覺侍者，名阿輸迦。尸棄如來、應、正等覺侍者，名剎摩迦嚕。毘舍浮佛、應、正等覺侍者，名烏波扇覩。俱留孫佛、應、正等覺侍者，名沒提踰。俱那含牟尼佛、應、正等覺侍者，名穌嚕帝里野。迦葉如來、應、正等覺侍者，名薩里嚩蜜怛囉。我今應、正等覺侍者，名阿難陀。」爾時，世尊重說頌曰：

「佛子阿輸迦， 剎摩迦嚕等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子阿輸迦， 剎摩迦嚕等，

并烏波扇覩， 沒提踰之者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并烏波扇覩， 沒提踰之者，

穌嚕帝里野， 薩嚩蜜怛囉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穌嚕帝里野， 薩嚩蜜怛囉，

及彼阿難陀， 皆為佛侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼阿難陀， 皆為佛侍者。

常行慈悲心， 成就三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行慈悲心， 成就三摩地，

通達諸法相， 具足大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達諸法相， 具足大智慧，

多聞而聰敏， 為大法之師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞而聰敏， 為大法之師，

眾中居第一， 名聞於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中居第一， 名聞於十方。

人天皆歸敬， 精進力堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天皆歸敬， 精進力堅固，

斷盡諸煩惱， 而證無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷盡諸煩惱， 而證無生滅。

承侍佛世尊， 恒獲於己利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承侍佛世尊， 恒獲於己利，

如是諸如來， 成就真佛子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸如來， 成就真佛子。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來所度聲聞之眾。毘婆尸如來第一會說法，有六萬二千苾芻得阿羅漢果，第二會說法，有十萬苾芻得阿羅漢果，第三會說法，有八萬苾芻得阿羅漢果。尸棄如來第一會說法，十萬苾芻得阿羅漢果，第二會說法，八十億苾芻得阿羅漢果，第三會說法，七萬苾芻得阿羅漢果。毘舍浮如來，第一會說法，八萬苾芻得阿羅漢果，第二會說法，七萬苾芻得阿羅漢果，第三會說法，六萬苾芻得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！我今復說七佛如來所度聲聞之眾。毘婆尸如來第一會說法，有六萬二千苾芻得阿羅漢果，第二會說法，有十萬苾芻得阿羅漢果，第三會說法，有八萬苾芻得阿羅漢果。尸棄如來第一會說法，十萬苾芻得阿羅漢果，第二會說法，八十億苾芻得阿羅漢果，第三會說法，七萬苾芻得阿羅漢果。毘舍浮如來，第一會說法，八萬苾芻得阿羅漢果，第二會說法，七萬苾芻得阿羅漢果，第三會說法，六萬苾芻得阿羅漢果。

「俱留孫如來一會說法，四萬苾芻得阿羅漢。俱那含牟尼佛一會說法，三萬苾芻得阿羅漢果。迦葉如來一會說法，二萬苾芻得阿羅漢果。我今一會說法，一千二百五十苾芻得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱留孫如來一會說法，四萬苾芻得阿羅漢。俱那含牟尼佛一會說法，三萬苾芻得阿羅漢果。迦葉如來一會說法，二萬苾芻得阿羅漢果。我今一會說法，一千二百五十苾芻得阿羅漢果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來、 尸棄、毘舍浮、

俱留孫世尊、 俱那含、迦葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫世尊、 俱那含、迦葉，

并釋迦牟尼， 各各出世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并釋迦牟尼， 各各出世時，

所度聲聞眾， 數有七十億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度聲聞眾， 數有七十億，

九萬餘三千， 二百五十人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九萬餘三千， 二百五十人，

皆得阿羅漢， 不受於後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得阿羅漢， 不受於後有。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！毗婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，乃至我今出現世間，住持教化，宣說法教，調伏有情，戒行儀範，受持衣鉢，求證菩提，無有少法而各別異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝等諦聽！毗婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，乃至我今出現世間，住持教化，宣說法教，調伏有情，戒行儀範，受持衣鉢，求證菩提，無有少法而各別異。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「如是過現劫， 毗婆尸等佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是過現劫， 毗婆尸等佛，

所度眾苾芻， 成就大智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所度眾苾芻， 成就大智慧，

勤修於正道， 菩提之分法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修於正道， 菩提之分法，

五根與五力， 四念、四神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根與五力， 四念、四神足，

七覺、八聖支， 及彼三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺、八聖支， 及彼三摩地，

寂靜眼等根， 通達於法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜眼等根， 通達於法藏，

開悟諸群生， 增長於慧命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟諸群生， 增長於慧命，

如是賢劫中， 皆嘆未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是賢劫中， 皆嘆未曾有。

佛以大悲智， 自覺覺於他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大悲智， 自覺覺於他，

威德大神通， 所說皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德大神通， 所說皆如是。」

爾時，世尊說此偈已，與諸苾芻即從座起，還給孤獨園，過是夜已，至平旦時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，與諸苾芻即從座起，還給孤獨園，過是夜已，至平旦時。

諸苾芻眾，從其本舍，往迦里梨道場，互相推問：「過去如來入大涅槃，離諸戲論，永斷輪迴，而無過失。如是大丈夫，有如是智慧，如是持戒，如是三摩地，如是解脫，如是威德，如是種族，降世利生，甚為希有不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻眾，從其本舍，往迦里梨道場，互相推問：「過去如來入大涅槃，離諸戲論，永斷輪迴，而無過失。如是大丈夫，有如是智慧，如是持戒，如是三摩地，如是解脫，如是威德，如是種族，降世利生，甚為希有不可思議。」

爾時，世尊知諸苾芻心之所念，從座而起，詣迦里梨道場，結跏趺坐，告苾芻眾言：「於意云何？」時諸苾芻白世尊言：「我等聞說，過去如來，入大涅槃，離諸戲論，永斷輪迴，而無過失，如是大丈夫，有如是智慧，如是持戒，如是三摩地，如是解脫，如是威德，如是種族，降世利生，甚為希有不可思議。」佛言：「苾芻，汝今所說，何以故？」苾芻白言：「佛有清淨法界，證真覺智，無不了知，願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸苾芻心之所念，從座而起，詣迦里梨道場，結跏趺坐，告苾芻眾言：「於意云何？」時諸苾芻白世尊言：「我等聞說，過去如來，入大涅槃，離諸戲論，永斷輪迴，而無過失，如是大丈夫，有如是智慧，如是持戒，如是三摩地，如是解脫，如是威德，如是種族，降世利生，甚為希有不可思議。」佛言：「苾芻，汝今所說，何以故？」苾芻白言：「佛有清淨法界，證真覺智，無不了知，願為解說。」

佛言：「苾芻，汝等諦聽，我今說之。於過去世，有大國王名滿度摩，彼王妃后名滿度摩帝。爾時，毗婆尸佛從兜率天降下閻浮，入於母腹住胎藏中，放大光明照諸世間無有幽暗，而諸惡趣一切地獄，日月威光亦不能照，佛光所及忽得大明，而彼有情互得相見，即發聲言：『何故此間有別眾生？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻，汝等諦聽，我今說之。於過去世，有大國王名滿度摩，彼王妃后名滿度摩帝。爾時，毗婆尸佛從兜率天降下閻浮，入於母腹住胎藏中，放大光明照諸世間無有幽暗，而諸惡趣一切地獄，日月威光亦不能照，佛光所及忽得大明，而彼有情互得相見，即發聲言：『何故此間有別眾生？』」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩從兜率， 下降閻浮時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩從兜率， 下降閻浮時，

如雲亦如風， 須臾至母腹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲亦如風， 須臾至母腹，

身放大光明， 照耀人天界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身放大光明， 照耀人天界，

地獄鐵圍山， 皆悉無幽暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄鐵圍山， 皆悉無幽暗。

佛剎眾境界， 隨住於母身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎眾境界， 隨住於母身，

如是大仙眾， 亦來俱集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大仙眾， 亦來俱集會。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮，入母胎時，部摩夜叉高聲唱言：『此大菩薩大威德大丈夫，捨天人身及阿修羅身，處彼母胎而受人身。』如是四天王天，忉利天，夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言：『菩薩降神處母胎中。』皆悉來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮，入母胎時，部摩夜叉高聲唱言：『此大菩薩大威德大丈夫，捨天人身及阿修羅身，處彼母胎而受人身。』如是四天王天，忉利天，夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言：『菩薩降神處母胎中。』皆悉來集。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩從兜率， 降神母胎時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩從兜率， 降神母胎時，

部摩大夜叉， 唱言彼菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 部摩大夜叉， 唱言彼菩薩，

棄捨天中身， 及於修羅質， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨天中身， 及於修羅質，

處此母胎中， 即受人世報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處此母胎中， 即受人世報。

四王、忉利天、 夜摩及兜率， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四王、忉利天、 夜摩及兜率，

乃至於梵世， 皆悉聞斯事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於梵世， 皆悉聞斯事，

菩薩降人間， 微妙真金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩降人間， 微妙真金色，

諸天悉來集， 心懷大喜慶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天悉來集， 心懷大喜慶。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時，有四大天子威德具足，身被甲冑，手執弓刀，擁護菩薩，人非人等皆不侵害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時，有四大天子威德具足，身被甲冑，手執弓刀，擁護菩薩，人非人等皆不侵害。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 忉利天帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 忉利天帝釋，

遣彼四天王， 各具大威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣彼四天王， 各具大威力，

身被金甲冑， 手執弓刀槍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身被金甲冑， 手執弓刀槍，

恒時常衛護。 羅剎非人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒時常衛護。 羅剎非人等，

不敢作惱害。 安住母腹中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敢作惱害。 安住母腹中，

如處大宮殿， 恒受諸快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如處大宮殿， 恒受諸快樂。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，其身清淨光明照耀，如摩尼珠，母心安隱無諸熱惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，其身清淨光明照耀，如摩尼珠，母心安隱無諸熱惱。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩處胎時， 清淨無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎時， 清淨無瑕穢，

猶如琉璃珠， 亦如摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如琉璃珠， 亦如摩尼寶，

光明照世間， 如日出雲翳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照世間， 如日出雲翳，

成就第一義， 出生最上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就第一義， 出生最上智。

令母無憂惱， 恒行眾善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令母無憂惱， 恒行眾善業，

有情皆歸仰， 安處剎帝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情皆歸仰， 安處剎帝利。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著。」爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著。」爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩處胎時， 令母心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎時， 令母心清淨，

不聞染污名， 遠離五欲過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞染污名， 遠離五欲過，

斷除貪愛根， 不受諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除貪愛根， 不受諸苦惱，

身心恒安隱， 常得於快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心恒安隱， 常得於快樂。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，母自受持近事五戒：一不殺生，二不偷盜，三不婬欲，四不妄語，五不飲酒，於其右脇誕生菩薩，母後命終生天界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時，母自受持近事五戒：一不殺生，二不偷盜，三不婬欲，四不妄語，五不飲酒，於其右脇誕生菩薩，母後命終生天界中。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩處胎中， 母自持五戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處胎中， 母自持五戒，

右脇生童子， 無彼諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右脇生童子， 無彼諸苦惱，

譬如天帝釋， 受妙五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天帝釋， 受妙五欲樂，

於後命終時， 速得生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後命終時， 速得生天上。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，大地震動，身真金色離諸垢染，放大光明普照世間一切境界，所有惡趣黑暗地獄忽然大明，彼中眾生互得相見，各各疑云：『何故此間有別眾生？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，大地震動，身真金色離諸垢染，放大光明普照世間一切境界，所有惡趣黑暗地獄忽然大明，彼中眾生互得相見，各各疑云：『何故此間有別眾生？』」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 大地皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 大地皆震動，

身相如真金， 不染諸塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相如真金， 不染諸塵垢。

威德大神通， 光明照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德大神通， 光明照一切，

幽暗業眾生， 而互得相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽暗業眾生， 而互得相見。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，母無疲困，不坐不臥。爾時菩薩大威德大丈夫，心不昏昧，足不履地，有四大天子捧童子身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，母無疲困，不坐不臥。爾時菩薩大威德大丈夫，心不昏昧，足不履地，有四大天子捧童子身。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 母意無散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 母意無散亂，

不坐亦不臥， 自在而適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不坐亦不臥， 自在而適悅。

威德大丈夫， 心離諸暗昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德大丈夫， 心離諸暗昧，

四天捧其身， 足不履於地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天捧其身， 足不履於地。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身體清淨如瑠璃寶，遠離一切膿血洟唾不淨之物，亦如摩尼珠憍尸迦衣，諸塵垢等而不能著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身體清淨如瑠璃寶，遠離一切膿血洟唾不淨之物，亦如摩尼珠憍尸迦衣，諸塵垢等而不能著。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 身器悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 身器悉清淨，

遠離諸穢惡， 膿血洟唾等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸穢惡， 膿血洟唾等，

譬如憍尸衣， 及彼摩尼寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如憍尸衣， 及彼摩尼寶，

瑩淨體光明， 塵垢皆不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑩淨體光明， 塵垢皆不住。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，有二天子，於虛空中降二種水，一冷二溫，沐浴童子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，有二天子，於虛空中降二種水，一冷二溫，沐浴童子。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 空中有二天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 空中有二天，

沐浴童子身， 降彼二種水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沐浴童子身， 降彼二種水，

溫冷各相宜， 表圓於福慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溫冷各相宜， 表圓於福慧，

成就大無畏， 普徧視眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大無畏， 普徧視眾生。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，具三十二相，身色端嚴，眼根清淨見十由旬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，具三十二相，身色端嚴，眼根清淨見十由旬。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「菩薩降生時， 諸相悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩降生時， 諸相悉具足，

目淨復端嚴， 遠視十由旬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨復端嚴， 遠視十由旬。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「彼菩薩摩訶薩右脇生時，見忉利天，彼天帝釋見此童子是真佛身，執白傘蓋覆童子身，寒熱風塵一切諸惡而不能侵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「彼菩薩摩訶薩右脇生時，見忉利天，彼天帝釋見此童子是真佛身，執白傘蓋覆童子身，寒熱風塵一切諸惡而不能侵。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「童子初生時， 遠視於忉利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子初生時， 遠視於忉利，

帝釋復覩之， 手執白傘蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋復覩之， 手執白傘蓋，

即來覆其身， 寒熱風日等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即來覆其身， 寒熱風日等，

及彼諸毒惡， 一切不能侵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼諸毒惡， 一切不能侵。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，本母乳母養母，及諸宮人圍繞保護，澡浴塗香種種承奉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，本母乳母養母，及諸宮人圍繞保護，澡浴塗香種種承奉。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「童子初生時， 乳養有三母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子初生時， 乳養有三母，

及彼諸宮人， 四面常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼諸宮人， 四面常圍繞，

澡浴復塗香， 令彼常安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡浴復塗香， 令彼常安隱，

如是晝夜中， 無暫而捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是晝夜中， 無暫而捨離。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身色端嚴，具三十二相。滿度摩王，即召相師占其童子，婆羅門言：『若令在家受灌頂輪王之位，主四天下，具足千子威德無畏，不以兵杖弓劒能降他軍；若復出家堅固修行，成正等覺。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身色端嚴，具三十二相。滿度摩王，即召相師占其童子，婆羅門言：『若令在家受灌頂輪王之位，主四天下，具足千子威德無畏，不以兵杖弓劒能降他軍；若復出家堅固修行，成正等覺。』」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「相師婆羅門， 占此天童子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相師婆羅門， 占此天童子，

告彼父王言， 具相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告彼父王言， 具相三十二，

如月出眾星， 世間甚希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月出眾星， 世間甚希有。

若常在宮殿， 必紹轉輪位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常在宮殿， 必紹轉輪位，

主領四大洲， 復生千太子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主領四大洲， 復生千太子；

如是出家時， 速成無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是出家時， 速成無上覺。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身真金色諸相端嚴，如水生蓮塵垢不著，一切有情瞻仰不足。所出言音微妙細密清雅流美，譬如雪山迦尾囉鳥，食花而醉，所出音聲雅妙清響，眾生聞者無不愛樂，童子言音亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩右脇生時，身真金色諸相端嚴，如水生蓮塵垢不著，一切有情瞻仰不足。所出言音微妙細密清雅流美，譬如雪山迦尾囉鳥，食花而醉，所出音聲雅妙清響，眾生聞者無不愛樂，童子言音亦復如是。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「童子初生時， 身相真金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子初生時， 身相真金色，

亦如紅蓮華， 塵垢不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如紅蓮華， 塵垢不能染。

言音甚微妙， 如迦尾羅聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言音甚微妙， 如迦尾羅聲，

眾人得聞之， 愛樂無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人得聞之， 愛樂無厭足。」

爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩為童子時，遠離邪妄，心意純直，自覺覺他恒行正法，眾人侍奉，如帝釋天主宗敬父母，由此名為毘婆尸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告苾芻眾言：「汝今諦聽！彼菩薩摩訶薩為童子時，遠離邪妄，心意純直，自覺覺他恒行正法，眾人侍奉，如帝釋天主宗敬父母，由此名為毘婆尸。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「毘婆尸如來， 為彼童子時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸如來， 為彼童子時，

通達大智慧， 遠離於邪妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達大智慧， 遠離於邪妄。

自覺及覺他， 修習正法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺及覺他， 修習正法行，

眾人常愛敬， 如彼帝釋天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人常愛敬， 如彼帝釋天。

侍養於父母， 名聞滿世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍養於父母， 名聞滿世間，

是名毘婆尸， 利益諸含識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名毘婆尸， 利益諸含識。」