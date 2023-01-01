海印三昧論一卷(并序)依大方廣佛華嚴經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海印三昧論一卷(并序)依大方廣佛華嚴經

明皛所述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明皛所述

若夫大道無邊非隘行之能尋。至理深玄非淺智之所識。如以局情入道。道非局入。執教求理。理非執求。要以無方大行始可穪道。孱空圓智逈會理矣。故請將來君子同懷寄筌之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若夫大道無邊非隘行之能尋。至理深玄非淺智之所識。如以局情入道。道非局入。執教求理。理非執求。要以無方大行始可穪道。孱空圓智逈會理矣。故請將來君子同懷寄筌之意。

歸命盡十方 法界中三寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命盡十方 法界中三寶

我欲報佛恩 略演契經義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我欲報佛恩 略演契經義

普令眾生類 得大涅槃樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令眾生類 得大涅槃樂

願慈加護念 滿我本誓願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願慈加護念 滿我本誓願

論曰。有大三昧。名曰海印。速令行者至不退地。用小方便獲大利益。其印之內要義偈頌名陀羅尼。總持一切契經要義。普含一切諸佛功德。然陀羅尼略有二種。一法。二義。法中有三。謂體智用。所言體者。謂諸眾生根本一心。是心本來自性清淨。不增不減。不生不滅。曠大無邊猶如虛空。總持一切世出世法。無不攝故。所言智者。謂如來地理量二智。無理不照無事不達。總持一切無邊功德。無不攝故。所言用者。謂如來地應化二身。普應法界教化眾生。盡未來際化用無竭。總持一切世出世間所有諸法。無不攝故。所言義者。謂摩訶衍圓教所顯廣大妙義。總持十方三世諸佛祕密法藏。無不攝故。如是二種陀羅尼門各攝無量塵沙法門。相容無礙互相攝入。隨入一門無所不通。了達一切塵沙法門。入佛境界得無所畏。如經偈言。一中解無量。無量中解一。展轉生非實。智者無所畏。如是二種陀羅尼門。乃至無量塵沙法門。悉入海印三昧之內。譬如天下所有諸水悉入大海無流不納。海印三昧亦復如是。悉納一切諸契經水。譬如空中日月星宿諸天宮殿。阿修羅兵及天帝釋所將兵眾。悉皆影現大海水中。海印三昧亦復如是。無量無邊法界諸佛菩薩聖眾悉現其中。陀羅尼義如頌應知。如其欲讀從印中角生字為始。隨印文轉周迴乃至涅槃為終。頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰。有大三昧。名曰海印。速令行者至不退地。用小方便獲大利益。其印之內要義偈頌名陀羅尼。總持一切契經要義。普含一切諸佛功德。然陀羅尼略有二種。一法。二義。法中有三。謂體智用。所言體者。謂諸眾生根本一心。是心本來自性清淨。不增不減。不生不滅。曠大無邊猶如虛空。總持一切世出世法。無不攝故。所言智者。謂如來地理量二智。無理不照無事不達。總持一切無邊功德。無不攝故。所言用者。謂如來地應化二身。普應法界教化眾生。盡未來際化用無竭。總持一切世出世間所有諸法。無不攝故。所言義者。謂摩訶衍圓教所顯廣大妙義。總持十方三世諸佛祕密法藏。無不攝故。如是二種陀羅尼門各攝無量塵沙法門。相容無礙互相攝入。隨入一門無所不通。了達一切塵沙法門。入佛境界得無所畏。如經偈言。一中解無量。無量中解一。展轉生非實。智者無所畏。如是二種陀羅尼門。乃至無量塵沙法門。悉入海印三昧之內。譬如天下所有諸水悉入大海無流不納。海印三昧亦復如是。悉納一切諸契經水。譬如空中日月星宿諸天宮殿。阿修羅兵及天帝釋所將兵眾。悉皆影現大海水中。海印三昧亦復如是。無量無邊法界諸佛菩薩聖眾悉現其中。陀羅尼義如頌應知。如其欲讀從印中角生字為始。隨印文轉周迴乃至涅槃為終。頌曰。

剎 ─ 一 ─ 剎 ─ 方 是 ─ 則 是 ─ 則 ─ 處 ─ 住 ─ 無 ─ 滅 ─ 無 ─ 生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎 ─ 一 ─ 剎 ─ 方 是 ─ 則 是 ─ 則 ─ 處 ─ 住 ─ 無 ─ 滅 ─ 無 ─ 生

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本 中 ─ 解 十 無 法 菩 處 ─ 煩 ─ 惱 ─ 菩 ─ 提 ─ 體 無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本 中 ─ 解 十 無 法 菩 處 ─ 煩 ─ 惱 ─ 菩 ─ 提 ─ 體 無

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形 法 於 滿 量 一 提 異 提 ─ 菩 ─ 識 ─ 人 無 是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形 法 於 滿 量 一 提 異 提 ─ 菩 ─ 識 ─ 人 無 是

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亦 切 一 土 法 法 涅 非 近 本 ─ 來 無 二 如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦 切 一 土 法 法 涅 非 近 本 ─ 來 無 二 如

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不 一 無 佛 ─ 一 一 槃 槃 而 心 無 而 涅 亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不 一 無 佛 ─ 一 一 槃 槃 而 心 無 而 涅 亦

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大 切 量 ─ 法 ─ 則 ─ 是 體 涅 甚 身 生 親 ─ 槃 法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大 切 量 ─ 法 ─ 則 ─ 是 體 涅 甚 身 生 親 ─ 槃 法

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一 一 ─ 解 ─ 中 ─ 一 ─ 者 ─ 智 死 難 ─ 見 滅 ─ 一 ─ 切 ─ 諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一 一 ─ 解 ─ 中 ─ 一 ─ 者 ─ 智 死 難 ─ 見 滅 ─ 一 ─ 切 ─ 諸

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佛 ─ 國 ─ 容 ─ 十 ─ 法 ─ 界 ─ 而 生 槃 ─ 涅 ─ 則 ─ 死 ─ 生 ─ 知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 ─ 國 ─ 容 ─ 十 ─ 法 ─ 界 ─ 而 生 槃 ─ 涅 ─ 則 ─ 死 ─ 生 ─ 知

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相 ─ 本 ─ 剎 ─ 諸 一 ─ 令 諸 念 ─ 一 ─ 念 ─ 未 ─ 曾 ─ 演 不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相 ─ 本 ─ 剎 ─ 諸 一 ─ 令 諸 念 ─ 一 ─ 念 ─ 未 ─ 曾 ─ 演 不

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恒 剎 ─ 一 大 塵 不 世 一 詣 ─ 遍 ─ 促 ─ 成 長 死 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒 剎 ─ 一 大 塵 不 世 一 詣 ─ 遍 ─ 促 ─ 成 長 死

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如 方 切 曠 ─ 增 是 界 則 十 身 ─ 心 縮 遠 生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如 方 切 曠 ─ 增 是 界 則 十 身 ─ 心 縮 遠 生

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故 十 塵 ─ 中 ─ 皆 ─ 如 不 知 方 知 舊 不 長 捨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故 十 塵 ─ 中 ─ 皆 ─ 如 不 知 方 知 舊 不 長 捨

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無 含 ─ 包 ─ 塵 ─ 一 ─ 累 ─ 重 了 求 不 成 亦 ─ 劫 進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無 含 ─ 包 ─ 塵 ─ 一 ─ 累 ─ 重 了 求 不 成 亦 ─ 劫 進

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量 ─ 無 ─ 數 ─ 曠 ─ 大 ─ 劫 ─ 智 ─ 者 成 ─ 佛 佛 ─ 往 ─ 昔 ─ 精 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量 ─ 無 ─ 數 ─ 曠 ─ 大 ─ 劫 ─ 智 ─ 者 成 ─ 佛 佛 ─ 往 ─ 昔 ─ 精

生死涅槃非異處 煩惱菩提體無二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死涅槃非異處 煩惱菩提體無二

涅槃親而無人識 菩提近而甚難見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃親而無人識 菩提近而甚難見

身心本來無生滅 一切諸法亦如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心本來無生滅 一切諸法亦如是

無生無滅無住處 則是菩提涅槃體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無滅無住處 則是菩提涅槃體

智者一中解一切 一切法中解於一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者一中解一切 一切法中解於一

無量法則是一法 一法則是無量法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量法則是一法 一法則是無量法

一佛土滿十方剎 一剎本形亦不大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛土滿十方剎 一剎本形亦不大

一佛國容十方界 而諸世界不重累 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛國容十方界 而諸世界不重累

一塵包含十方剎 一切塵中皆如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一塵包含十方剎 一切塵中皆如是

不令一塵增曠大 諸剎本相恒如故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令一塵增曠大 諸剎本相恒如故

無量無數曠大劫 智者了知則一念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數曠大劫 智者了知則一念

一念未曾演長遠 長劫亦不縮成促 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念未曾演長遠 長劫亦不縮成促

遍詣十方求成佛 不知身心舊成佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍詣十方求成佛 不知身心舊成佛

往昔精進捨生死 不知生死則涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔精進捨生死 不知生死則涅槃

論曰。此法門者。能開一切菩薩慧眼。能果一切菩薩所願。一切行者。欲生淨土。當依此門念念習學。一切時中勿令間斷。乘此法者。用小方便速至佛果。譬如有人乘船。入海欲度彼岸。得好順風用小方便速達彼岸。乘此法者。行住坐臥一切時中恒入滅定。乘此法者。不久當得不礙忍地。有如是等種種利益。乃至諸佛住無數劫說不能盡。三世諸佛祕密法藏莫過於此陀羅尼頌。若有行者意欲速進無上菩提。應當先發廣大妙願。於諸眾生起大慈心。於善知識生難遭想。敬重三寶破除我慢。依大乘經至心懺悔一切罪障。然後專求大善知識。諮問法要。聞說法已。繫念思惟。如說修行。一切時中無間斷心。若能如是不久當入陀羅尼門。如上所說海印三昧出華嚴經十地品中。其印像者。以義安也。其頌文者。總述一部經中要義以為頌耳。云何印道無始終者。欲顯一道離三世際。前際後際不可攝故。云何印道有盤曲者。欲顯一道隨緣稱機。應三乘行現差別故。以何義故五十六角共成印者。欲顯地前四十心位及與十地等覺妙覺。如是五十二位人等皆依一道而修四攝度眾生故。五十二角表其五十二種人也。餘四角者。表四攝也。十信位中仰信一道四攝法故。十解位中信解一道四攝法故。十行位中信行一道四攝行故。十迴向中解行俱圓而行一道四攝行故。十地位中及等覺位正證一道行四攝故。妙覺位中究竟圓證一道根原。盡未來際以四攝法化眾生故。云何頌中縱橫同有十四字者。欲顯菩薩行雖無量種不離於十波羅蜜四攝行故。十方無邊一切世界諸菩薩等。皆依此行為根本故。云何頌中有始終者。為欲安慰怯弱菩薩。佛道雖遠修行不絕。終歸成佛勿退行故。云何頌首及與頌末俱處中者。欲顯初心所習正觀不異如來正觀智故。云何縱橫四圍循讀皆失句者。欲顯甚深陀羅尼義。非斷常見及邊見人所能知故。云何從中尋得句者。欲顯甚深陀羅尼義中道正觀乃能知故。云何印外更無頌者。欲顯佛教雖越塵沙不離一道。一道以外更無法故。云何不釋頌中義者。欲令行者於少文中多解義故。恐諸行者棄本逐末貪數文句失大益故。如經中言。寧以少聞多解義味。不願多聞於義不了。欲驗行者得利多少根機深淺行生熟故。欲令小見憍慢眾生於正法中生重心故。然此深義非九種人所知境界。何等為九。一非凡夫所知境界。二非世智辨聰境界。三非分別法相境界。四非聲聞緣覺境界。五非空見行者境界。六非散心多聞境界。七非邊見眾生境界。八非斷見眾生境界。九非常見眾生境界。如是等輩互相嫌言。我智則勝彼智必弱。唯我獨能盡解佛法。如是等輩甚可憐愍。於五尺身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰。此法門者。能開一切菩薩慧眼。能果一切菩薩所願。一切行者。欲生淨土。當依此門念念習學。一切時中勿令間斷。乘此法者。用小方便速至佛果。譬如有人乘船。入海欲度彼岸。得好順風用小方便速達彼岸。乘此法者。行住坐臥一切時中恒入滅定。乘此法者。不久當得不礙忍地。有如是等種種利益。乃至諸佛住無數劫說不能盡。三世諸佛祕密法藏莫過於此陀羅尼頌。若有行者意欲速進無上菩提。應當先發廣大妙願。於諸眾生起大慈心。於善知識生難遭想。敬重三寶破除我慢。依大乘經至心懺悔一切罪障。然後專求大善知識。諮問法要。聞說法已。繫念思惟。如說修行。一切時中無間斷心。若能如是不久當入陀羅尼門。如上所說海印三昧出華嚴經十地品中。其印像者。以義安也。其頌文者。總述一部經中要義以為頌耳。云何印道無始終者。欲顯一道離三世際。前際後際不可攝故。云何印道有盤曲者。欲顯一道隨緣稱機。應三乘行現差別故。以何義故五十六角共成印者。欲顯地前四十心位及與十地等覺妙覺。如是五十二位人等皆依一道而修四攝度眾生故。五十二角表其五十二種人也。餘四角者。表四攝也。十信位中仰信一道四攝法故。十解位中信解一道四攝法故。十行位中信行一道四攝行故。十迴向中解行俱圓而行一道四攝行故。十地位中及等覺位正證一道行四攝故。妙覺位中究竟圓證一道根原。盡未來際以四攝法化眾生故。云何頌中縱橫同有十四字者。欲顯菩薩行雖無量種不離於十波羅蜜四攝行故。十方無邊一切世界諸菩薩等。皆依此行為根本故。云何頌中有始終者。為欲安慰怯弱菩薩。佛道雖遠修行不絕。終歸成佛勿退行故。云何頌首及與頌末俱處中者。欲顯初心所習正觀不異如來正觀智故。云何縱橫四圍循讀皆失句者。欲顯甚深陀羅尼義。非斷常見及邊見人所能知故。云何從中尋得句者。欲顯甚深陀羅尼義中道正觀乃能知故。云何印外更無頌者。欲顯佛教雖越塵沙不離一道。一道以外更無法故。云何不釋頌中義者。欲令行者於少文中多解義故。恐諸行者棄本逐末貪數文句失大益故。如經中言。寧以少聞多解義味。不願多聞於義不了。欲驗行者得利多少根機深淺行生熟故。欲令小見憍慢眾生於正法中生重心故。然此深義非九種人所知境界。何等為九。一非凡夫所知境界。二非世智辨聰境界。三非分別法相境界。四非聲聞緣覺境界。五非空見行者境界。六非散心多聞境界。七非邊見眾生境界。八非斷見眾生境界。九非常見眾生境界。如是等輩互相嫌言。我智則勝彼智必弱。唯我獨能盡解佛法。如是等輩甚可憐愍。於五尺身

起長大我。將方寸意量虛空盡。亦如小兒蠡盃酌海。謂言唯我量大海盡。小見眾生度量佛法亦復如是。彼等若不破除我慢。不悔本心。難可教示。設使口誦不會深理。縱使多聞唯長憍慢。徒勞無益。如經偈言。譬如貧窮人日夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是。有如是等種種眾生。欲護彼故更不釋義。恐彼惡見轉加增長。永沈苦海無出期故。如經偈言。破法不信故墜於三惡道。我寧不說法。疾入於涅槃。如上所說。陀羅尼義是無邊行等法界智所知境界。如經偈言。遊心法界如虛空。是人乃知佛境界。以何義故存其本者。欲顯正法畢竟常住三世諸佛共所依故。譬如繩墨是常法則前匠後匠共所依故。復次欲令假名菩薩捨末尋本達本原故。欲令正法常住不滅法光恒照畢竟不絕破除眾生無明闇故。欲令眾生世世生處佛種不斷故存本也。契經要義略述如是。欲盡其原唯佛窮了。但仰信解讚揚教耳。欲發弘願。以偈讚曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起長大我。將方寸意量虛空盡。亦如小兒蠡盃酌海。謂言唯我量大海盡。小見眾生度量佛法亦復如是。彼等若不破除我慢。不悔本心。難可教示。設使口誦不會深理。縱使多聞唯長憍慢。徒勞無益。如經偈言。譬如貧窮人日夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是。有如是等種種眾生。欲護彼故更不釋義。恐彼惡見轉加增長。永沈苦海無出期故。如經偈言。破法不信故墜於三惡道。我寧不說法。疾入於涅槃。如上所說。陀羅尼義是無邊行等法界智所知境界。如經偈言。遊心法界如虛空。是人乃知佛境界。以何義故存其本者。欲顯正法畢竟常住三世諸佛共所依故。譬如繩墨是常法則前匠後匠共所依故。復次欲令假名菩薩捨末尋本達本原故。欲令正法常住不滅法光恒照畢竟不絕破除眾生無明闇故。欲令眾生世世生處佛種不斷故存本也。契經要義略述如是。欲盡其原唯佛窮了。但仰信解讚揚教耳。欲發弘願。以偈讚曰。

佛法甚廣大 量同於虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法甚廣大 量同於虛空

我已所述義 如一毛孔分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已所述義 如一毛孔分

所述諸功德 普施眾生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所述諸功德 普施眾生類

速登十地位 皆共成佛果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速登十地位 皆共成佛果

海印三昧論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海印三昧論一卷

局(省好)筌(現)隘(省力知)孱(妙文內里為)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 局(省好)筌(現)隘(省力知)孱(妙文內里為)。