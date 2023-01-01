說無垢稱經疏卷第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏卷第一(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

詳夫實際凝空、啟玄樞於不二，權方孕道、演妙寶於無三，或顯敞鴻猷、高謝金輪之業，或密開冲最、俯贊玉璞之緒，咸欲清炎楚慧雨、蕩渠溺以慈津，指九有而會十空、徵八解而敷七覺，至哉赫矣，難得而名焉。今此經者，含眾旨之大虛、綰群筌之天沼，理窮真俗之府、迹軼心言之外，杳神機而靡測、湛粹德而難思，變百億於足按、運三千於掌握，合蓋羅於萬像、彰塵岳之危浮，丈室總八希、照真場而永淨，納妙高於毫芥、境均大小，灌巨海於蹄涔、織齊寬狹，闡玄門之祕鍵、移覺苑之道獲，出朽宅之牛軒、渡洋河之象駕，所以西靡玉諜、東耀金姿，競賞一真、已經六譯。既而華梵懸隔、音韻所乖，或髣髴於遵文，而糟粕於玄旨。大師皎中宗於行月、鏡圓教於情臺，維絕紐而裕后昆、緝頹綱以格前範，陶甄得失、商搉詞義，載譯此經或遵真軌。說無垢稱經序品第一者，振金聲於金口、揚玉字於玉麾，警濤群聰、宣暢云說，道融真宰、業檀靈機，韜紫袂以潛儀、偶玄儒以耀彩，或權或實、示寢疾而演大方，乍隱乍顯、假對揚以光體命，播英聲之十子皆詞道屈、標灌頂之一人承威纔暗，既清梵行且肅神㯲，雅譽遠彰名無垢稱。經者，貫也攝也，貫二理而不虧、攝四生而莫墜。序者，由也始也，陳教起之因由、作法興之漸始。品者，類也別也，區分玄旨、條貫幽筌，類別而彰，目之為品。此經部成六卷，合有一十四品。今此建初，故名第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳夫實際凝空、啟玄樞於不二，權方孕道、演妙寶於無三，或顯敞鴻猷、高謝金輪之業，或密開冲最、俯贊玉璞之緒，咸欲清炎楚慧雨、蕩渠溺以慈津，指九有而會十空、徵八解而敷七覺，至哉赫矣，難得而名焉。今此經者，含眾旨之大虛、綰群筌之天沼，理窮真俗之府、迹軼心言之外，杳神機而靡測、湛粹德而難思，變百億於足按、運三千於掌握，合蓋羅於萬像、彰塵岳之危浮，丈室總八希、照真場而永淨，納妙高於毫芥、境均大小，灌巨海於蹄涔、織齊寬狹，闡玄門之祕鍵、移覺苑之道獲，出朽宅之牛軒、渡洋河之象駕，所以西靡玉諜、東耀金姿，競賞一真、已經六譯。既而華梵懸隔、音韻所乖，或髣髴於遵文，而糟粕於玄旨。大師皎中宗於行月、鏡圓教於情臺，維絕紐而裕后昆、緝頹綱以格前範，陶甄得失、商搉詞義，載譯此經或遵真軌。說無垢稱經序品第一者，振金聲於金口、揚玉字於玉麾，警濤群聰、宣暢云說，道融真宰、業檀靈機，韜紫袂以潛儀、偶玄儒以耀彩，或權或實、示寢疾而演大方，乍隱乍顯、假對揚以光體命，播英聲之十子皆詞道屈、標灌頂之一人承威纔暗，既清梵行且肅神㯲，雅譽遠彰名無垢稱。經者，貫也攝也，貫二理而不虧、攝四生而莫墜。序者，由也始也，陳教起之因由、作法興之漸始。品者，類也別也，區分玄旨、條貫幽筌，類別而彰，目之為品。此經部成六卷，合有一十四品。今此建初，故名第一。

經 如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是我聞。

贊曰：今解此經，合以六門分別：一、經起所因；二、經之宗緒；三、明經體性；四、敘經不同；五、科品所從；六、釋本文義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：今解此經，合以六門分別：一、經起所因；二、經之宗緒；三、明經體性；四、敘經不同；五、科品所從；六、釋本文義。

第一經起所因，略有五種：一為令眾生起欣厭故、二為令二乘有取捨故、三為顯菩薩內外修故、四為顯如來威德大德故、五時眾根熟所宜聞故。一為令眾生起欣厭者，仰尋佛現利生，莫過二種：一現身、二說法。且論諸佛之身，本來無二。故《涅槃》云「若能計三寶常住同真諦，此即是諸佛最勝之上願。」隨眾所宜聞見，乃分三種：一法身，即離妄之真理；二報身，即會真之實智；三化身，即應物之權質。故《佛地經》云「自性法受用，變化差別轉。」昔由虛妄所䨱，俗事翳而愚生；今假真法而修，正理明而報起。夫理為覺道之本，顯位而號法身；報為聖德之先，修圓而稱報體。妙理則中人未了(妙理者，佛性法身。中人者，十地菩薩。十地菩薩猶未明了佛性法身，故〈菩薩地〉云「第十地菩薩現緣境像，如明眼人隔於輕繫。」而《觀像論》亦言「諸佛法身，唯與諸佛與佛乃能知之。」中人既未了，下人故不知也)。上智亦下愚不知(上智者，佛智報身。下愚者，二乘凡夫。二乘凡夫未能知佛之真智。故《法花》云「假使滿世間，皆如舍利弗，盡思共度量，不能知佛智。」下文未知，中人亦未了)。是以應物器而顯化形(分身百億，化二乘凡夫，化身之妙用)，逗生機而現證覺(現妙大身，化十地菩薩，他受用身之妙用)。自如徵空壁彩、洞晈無涯，注水琁光、輝華有極。佛身權實，取譬可明。故下經云「眾會瞻仰大牟尼，靡不心生清淨信，各見世尊在其前，斯則如來不共相。」身既無異、隨宜說三，法亦無差、住機成四，如如意珠隨求雨寶、猶天帝鼓應念發聲。法有四種：一教、二理、三行、四果。法雖萬差，不過此四。意解能詮，名之為教。教之所詮，稱之為理。隨理所修，因之為行。因修所證，號之為果。然此四種各自無二，任緣有異並通三乘。故下經言「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受用獲其利，斯即如來不共相。」此乃教一任緣通三，亦即《法花》一雨普潤三乘三草，二聖二木生長不同，此乃教同而機有異，成三乘法。此經又云「佛以一音演說法，或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則如來不共相。」此亦理一任緣通三。《寶性論》之河性無差，兔馬象三渡之有別。此乃理同而證有異，成三乘義。《法花經》中，衣裓机案，唯有一門，出處雖殊，離諸災難，及取牛車之因是等。《勝鬘》又言「正法住、正法滅、波羅提木叉、毘尼、出家、受具足，此六法為大乘。」故諸經論二藏，善蓋名住、除障名滅。戒中略本名波羅提木叉、廣律本名毘尼，此乃所學三藏之法。能學之人名出家，受具足二乘，人法合成六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一經起所因，略有五種：一為令眾生起欣厭故、二為令二乘有取捨故、三為顯菩薩內外修故、四為顯如來威德大德故、五時眾根熟所宜聞故。一為令眾生起欣厭者，仰尋佛現利生，莫過二種：一現身、二說法。且論諸佛之身，本來無二。故《涅槃》云「若能計三寶常住同真諦，此即是諸佛最勝之上願。」隨眾所宜聞見，乃分三種：一法身，即離妄之真理；二報身，即會真之實智；三化身，即應物之權質。故《佛地經》云「自性法受用，變化差別轉。」昔由虛妄所䨱，俗事翳而愚生；今假真法而修，正理明而報起。夫理為覺道之本，顯位而號法身；報為聖德之先，修圓而稱報體。妙理則中人未了(妙理者，佛性法身。中人者，十地菩薩。十地菩薩猶未明了佛性法身，故〈菩薩地〉云「第十地菩薩現緣境像，如明眼人隔於輕繫。」而《觀像論》亦言「諸佛法身，唯與諸佛與佛乃能知之。」中人既未了，下人故不知也)。上智亦下愚不知(上智者，佛智報身。下愚者，二乘凡夫。二乘凡夫未能知佛之真智。故《法花》云「假使滿世間，皆如舍利弗，盡思共度量，不能知佛智。」下文未知，中人亦未了)。是以應物器而顯化形(分身百億，化二乘凡夫，化身之妙用)，逗生機而現證覺(現妙大身，化十地菩薩，他受用身之妙用)。自如徵空壁彩、洞晈無涯，注水琁光、輝華有極。佛身權實，取譬可明。故下經云「眾會瞻仰大牟尼，靡不心生清淨信，各見世尊在其前，斯則如來不共相。」身既無異、隨宜說三，法亦無差、住機成四，如如意珠隨求雨寶、猶天帝鼓應念發聲。法有四種：一教、二理、三行、四果。法雖萬差，不過此四。意解能詮，名之為教。教之所詮，稱之為理。隨理所修，因之為行。因修所證，號之為果。然此四種各自無二，任緣有異並通三乘。故下經言「佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受用獲其利，斯即如來不共相。」此乃教一任緣通三，亦即《法花》一雨普潤三乘三草，二聖二木生長不同，此乃教同而機有異，成三乘法。此經又云「佛以一音演說法，或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則如來不共相。」此亦理一任緣通三。《寶性論》之河性無差，兔馬象三渡之有別。此乃理同而證有異，成三乘義。《法花經》中，衣裓机案，唯有一門，出處雖殊，離諸災難，及取牛車之因是等。《勝鬘》又言「正法住、正法滅、波羅提木叉、毘尼、出家、受具足，此六法為大乘。」故諸經論二藏，善蓋名住、除障名滅。戒中略本名波羅提木叉、廣律本名毘尼，此乃所學三藏之法。能學之人名出家，受具足二乘，人法合成六

處。既言皆為大乘故說，故知小學為成大因。此乃行同而修有異，頓漸別故，成三乘業。《法花》又云中路說化城、息處故說二，三車初誘、後等賜牛。此乃果同而設有異，假實別故，成三乘果。故知所說法性無差，任彼外緣分成種種。由此經起略有五因，寧知令眾生起於欣厭。欣厭有二：一內欣厭、二外欣厭。內欣厭者，厭謂厭生死身、欣謂欣當佛身。〈方便品〉云「時無垢稱以大方便，現身有疾。以其疾故，國王大臣長者居士無數千人，皆往問疾。時無垢稱廣為說法。言：『諸仁者！是四大種所合成身，無常無強、無堅無力，朽故速疾，不可保信。為苦所惱、眾病之器，多諸過患，變壞之法。諸仁者！如此之身，其聰慧者所不為怙，乃至廣說，諸仁者！於如此身應生厭離，於如來身應起欣樂。如來身者，無量善法共所集成，從修無量勝福慧生、從戒定慧解脫解脫智見所生，乃至廣說，諸仁者！如來之身功德如是，汝等皆應發心求證。汝等欲得如是之身、息除一切有情病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』」遣厭苦心、斷除苦本，令欣佛體、修行佛因。故知示疾現不思議，欲令眾生起內欣厭。又對揚事畢，將赴菴園，佛邊大眾皆現金色，知欣厭者後必果心。外欣厭者，厭謂雜穢王、欣謂欣清淨土。此經淨土有二：一此聖現、二他聖現。穢土亦二：一眾生現、一釋迦現。校勘上下說經始終，所依之土兩穢二淨。初佛在廣嚴城菴羅園內，為諸四眾廣說妙法，寶性獻蓋、讚性佛諸疑，佛現神通合蓋酬問，未明異義國土居常。田告寶性：「若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。」鶖子承佛威神，忽作是念：「若菩薩心淨佛土嚴淨者，勿我世尊行菩薩時心不嚴淨，而土雜穢。」佛難喻詰，鶖子未知，持髻廣陳，其方欲悟。世尊拂眾疑，或指按大千，云變妙寶莊嚴，鶖子始讚希見。寶性五百童子既證無生，八萬四千眾生皆聞興覺慧。化緣既畢，時會所堪，佛攝神通，世界如故。後佛遣妙吉祥問無垢稱疾，對揚事訖，將赴菴園。〈菩薩行品〉中表彼示現難思，菴園欻然廣博，迄至說於經，未，更無變穢之文，彰厭穢而欣淨方，究竟必當嚴淨。初三現穢土，二四變淨剎。初我世尊自變淨土，後淨名、妙德重隔穢方。故言淨土此聖所變，佛、淨名等，俱此聖故。他聖現者，他聖有二：一〈香臺品〉中，鶖子念食時，無垢稱遂現神通，上方去此過三十二殑伽沙等諸佛世界，有佛世界名曰妙香，其中佛號最上香臺。彼界一切皆香所成。都無二乘，唯有清淨諸大菩薩。時此大眾皆都觀彼佛國界等事，有千眾生皆發菩提之意，十千菩薩並證無生法忍。二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處。既言皆為大乘故說，故知小學為成大因。此乃行同而修有異，頓漸別故，成三乘業。《法花》又云中路說化城、息處故說二，三車初誘、後等賜牛。此乃果同而設有異，假實別故，成三乘果。故知所說法性無差，任彼外緣分成種種。由此經起略有五因，寧知令眾生起於欣厭。欣厭有二：一內欣厭、二外欣厭。內欣厭者，厭謂厭生死身、欣謂欣當佛身。〈方便品〉云「時無垢稱以大方便，現身有疾。以其疾故，國王大臣長者居士無數千人，皆往問疾。時無垢稱廣為說法。言：『諸仁者！是四大種所合成身，無常無強、無堅無力，朽故速疾，不可保信。為苦所惱、眾病之器，多諸過患，變壞之法。諸仁者！如此之身，其聰慧者所不為怙，乃至廣說，諸仁者！於如此身應生厭離，於如來身應起欣樂。如來身者，無量善法共所集成，從修無量勝福慧生、從戒定慧解脫解脫智見所生，乃至廣說，諸仁者！如來之身功德如是，汝等皆應發心求證。汝等欲得如是之身、息除一切有情病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』」遣厭苦心、斷除苦本，令欣佛體、修行佛因。故知示疾現不思議，欲令眾生起內欣厭。又對揚事畢，將赴菴園，佛邊大眾皆現金色，知欣厭者後必果心。外欣厭者，厭謂雜穢王、欣謂欣清淨土。此經淨土有二：一此聖現、二他聖現。穢土亦二：一眾生現、一釋迦現。校勘上下說經始終，所依之土兩穢二淨。初佛在廣嚴城菴羅園內，為諸四眾廣說妙法，寶性獻蓋、讚性佛諸疑，佛現神通合蓋酬問，未明異義國土居常。田告寶性：「若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。」鶖子承佛威神，忽作是念：「若菩薩心淨佛土嚴淨者，勿我世尊行菩薩時心不嚴淨，而土雜穢。」佛難喻詰，鶖子未知，持髻廣陳，其方欲悟。世尊拂眾疑，或指按大千，云變妙寶莊嚴，鶖子始讚希見。寶性五百童子既證無生，八萬四千眾生皆聞興覺慧。化緣既畢，時會所堪，佛攝神通，世界如故。後佛遣妙吉祥問無垢稱疾，對揚事訖，將赴菴園。〈菩薩行品〉中表彼示現難思，菴園欻然廣博，迄至說於經，未，更無變穢之文，彰厭穢而欣淨方，究竟必當嚴淨。初三現穢土，二四變淨剎。初我世尊自變淨土，後淨名、妙德重隔穢方。故言淨土此聖所變，佛、淨名等，俱此聖故。他聖現者，他聖有二：一〈香臺品〉中，鶖子念食時，無垢稱遂現神通，上方去此過三十二殑伽沙等諸佛世界，有佛世界名曰妙香，其中佛號最上香臺。彼界一切皆香所成。都無二乘，唯有清淨諸大菩薩。時此大眾皆都觀彼佛國界等事，有千眾生皆發菩提之意，十千菩薩並證無生法忍。二

〈觀如來品〉中，下人不知上位，鶖子心忽疑生：「此無垢稱，從何來此？」佛言：「妙喜世界，有無動如來，彼為度此眾生而來至此。」大眾心生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土諸菩薩等。時無垢稱斷取彼界，置右手掌，如陶家輪、猶花鬘貫，入此界中示諸大眾。雖復彼此二界相雜，各見所居與本無異。佛告大眾：「欲得如是莊嚴佛土，皆當隨學無動如來本所修行。」時此土有八十四那庾多數諸人天等，皆發無上正等覺心，願生彼界，世尊悉記一切當生。此二名為他聖所現，香臺、無動俱他聖故。令厭穢土不起惡因，遣欣淨方修持淨業，由斯變土現不思議，欲令眾生起外欣厭。凡夫眾生聞法修學，必以欣厭而為根本。經中此聖所變淨方有二：一釋迦自變、二淨名妙德欲來預變。化所變淨土亦二：一遠觀妙香、二近瞻妙喜。穢土亦二：一眾生變、二釋迦變。故〈序品〉言「告舍利子：『我佛國土，常淨若此。為欲成熟下劣有情，是故示現無量過失雜穢土耳。譬如三十三天，共寶器食，隨業所招其食有異。如是舍利子！無量有情生一佛土，隨心淨穢所見有異。』」是故淨者本聖者土，神力令餘下劣有情亦得變淨。由此穢者本是下劣有情之土，聖者隨之亦為穢。此諸身土，有漏無漏、或真或似，准果准圓、准凡准聖，自識異識所變淨穢，如唯識論，並應分別。此聖變淨，略有二緣：一拂小疑、二警群意。他聖變淨，並為一切如來變穢，但為二乘及凡夫類，非為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈觀如來品〉中，下人不知上位，鶖子心忽疑生：「此無垢稱，從何來此？」佛言：「妙喜世界，有無動如來，彼為度此眾生而來至此。」大眾心生渴仰，欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土諸菩薩等。時無垢稱斷取彼界，置右手掌，如陶家輪、猶花鬘貫，入此界中示諸大眾。雖復彼此二界相雜，各見所居與本無異。佛告大眾：「欲得如是莊嚴佛土，皆當隨學無動如來本所修行。」時此土有八十四那庾多數諸人天等，皆發無上正等覺心，願生彼界，世尊悉記一切當生。此二名為他聖所現，香臺、無動俱他聖故。令厭穢土不起惡因，遣欣淨方修持淨業，由斯變土現不思議，欲令眾生起外欣厭。凡夫眾生聞法修學，必以欣厭而為根本。經中此聖所變淨方有二：一釋迦自變、二淨名妙德欲來預變。化所變淨土亦二：一遠觀妙香、二近瞻妙喜。穢土亦二：一眾生變、二釋迦變。故〈序品〉言「告舍利子：『我佛國土，常淨若此。為欲成熟下劣有情，是故示現無量過失雜穢土耳。譬如三十三天，共寶器食，隨業所招其食有異。如是舍利子！無量有情生一佛土，隨心淨穢所見有異。』」是故淨者本聖者土，神力令餘下劣有情亦得變淨。由此穢者本是下劣有情之土，聖者隨之亦為穢。此諸身土，有漏無漏、或真或似，准果准圓、准凡准聖，自識異識所變淨穢，如唯識論，並應分別。此聖變淨，略有二緣：一拂小疑、二警群意。他聖變淨，並為一切如來變穢，但為二乘及凡夫類，非為菩薩。

問：何故鶖子生疑，如來自變淨土？淨名將至，妙德預變寶方？答：拂疑破病，如來自變淨方。警動群情，妙德預變嚴剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故鶖子生疑，如來自變淨土？淨名將至，妙德預變寶方？答：拂疑破病，如來自變淨方。警動群情，妙德預變嚴剎。

問：妙香淨剎，淨名何不持來？妙喜寶方，淨名攝持于掌。答：妙香須飯食，見而不持來。妙喜現通令見，亦持于掌。神通濟利不一權方，何必並遣持來、齊令俱見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：妙香淨剎，淨名何不持來？妙喜寶方，淨名攝持于掌。答：妙香須飯食，見而不持來。妙喜現通令見，亦持于掌。神通濟利不一權方，何必並遣持來、齊令俱見？

問：佛本濟生，利成欣厭，何不亦令見淨，而唯暫隔穢方？答：機向熟而緣須，暫令見淨；緣不須而未熟，攝穢方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛本濟生，利成欣厭，何不亦令見淨，而唯暫隔穢方？答：機向熟而緣須，暫令見淨；緣不須而未熟，攝穢方。

二為令二乘有取捨者，取捨有二：一內取捨、二外取捨。內取捨者，捨謂捨二乘心，取謂取大乘智。障有二種：一煩惱障、二所知障，初障涅槃、後障菩提。聲聞斷初，已超生死、得涅槃訖，不能斷後，未證菩提、不達諸法，故分別心二乘現有。由此劣法，彼亦成熟無分別智。菩薩所成，由斯勝法，此亦成熟。取捨之道其義明矣。由此鶖子宴坐、寂然身心，動現威儀，常居滅定。目連說法利諸居士，示法離言乃名真說。飲光乞食從貧捨富，令等慈悲，修行壞執。善現持鉢，修行舍衛城，化人其舍理等，乃可取之。滿慈談演，教諸新學，遣授大法，勿以聲聞剪剃隨佛決擇苦空，何以分別之心而說實相之法。無滅天眼明見大千，有無之行雙徵，而定之見方達。近執出二人之罪，訶令勿擾其心，心垢而罪生、心淨垢還滅。執日讚出家之德，誘彼幼童，教捨分別而為無為，是為出家之利。世尊現身有疾，慶喜緣斯乞乳，說佛無漏之身，令捨二乘之見。竊觀昔時逢遇，尚勸捨分別之心，況示疾而演大方，不讚授菩薩之智？所以〈問疾品〉中，吉祥將往問疾，淨名先空其舍。既同十方佛之，亦現空其分別。〈不思議品〉中，鶖子希床，訶令為法，後請燈王之座，安處菩薩聲聞，廣說不可思議，談非二乘境界。飲光引生盲，自喻不了，解之難思。〈觀有情品〉中，天女散花，聲聞便著。鶖子以花不如法，盡其神力去之。天女曰：「是花如法，尊者自不如法。花無分別，尊者有之。」〈香臺品〉中，鶖子見日時將至，心思所食，便香臺之食，勸捨聲聞之意。故《攝論》云「三種練磨，斷除四處障。」二乘作意、諸疑離疑，心有分別便迷其境，分別若除乃冥正理。故有分別者，未契真宗之妙，莫證菩提；無分別者，遂會玄門之極，方成大覺。故知示疾現不思議，欲令二乘起內欣厭。聲聞苦身，任運便滅，故內欣厭唯說智心。分別心滅，妄境乃空；正智既生，其理便現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二為令二乘有取捨者，取捨有二：一內取捨、二外取捨。內取捨者，捨謂捨二乘心，取謂取大乘智。障有二種：一煩惱障、二所知障，初障涅槃、後障菩提。聲聞斷初，已超生死、得涅槃訖，不能斷後，未證菩提、不達諸法，故分別心二乘現有。由此劣法，彼亦成熟無分別智。菩薩所成，由斯勝法，此亦成熟。取捨之道其義明矣。由此鶖子宴坐、寂然身心，動現威儀，常居滅定。目連說法利諸居士，示法離言乃名真說。飲光乞食從貧捨富，令等慈悲，修行壞執。善現持鉢，修行舍衛城，化人其舍理等，乃可取之。滿慈談演，教諸新學，遣授大法，勿以聲聞剪剃隨佛決擇苦空，何以分別之心而說實相之法。無滅天眼明見大千，有無之行雙徵，而定之見方達。近執出二人之罪，訶令勿擾其心，心垢而罪生、心淨垢還滅。執日讚出家之德，誘彼幼童，教捨分別而為無為，是為出家之利。世尊現身有疾，慶喜緣斯乞乳，說佛無漏之身，令捨二乘之見。竊觀昔時逢遇，尚勸捨分別之心，況示疾而演大方，不讚授菩薩之智？所以〈問疾品〉中，吉祥將往問疾，淨名先空其舍。既同十方佛之，亦現空其分別。〈不思議品〉中，鶖子希床，訶令為法，後請燈王之座，安處菩薩聲聞，廣說不可思議，談非二乘境界。飲光引生盲，自喻不了，解之難思。〈觀有情品〉中，天女散花，聲聞便著。鶖子以花不如法，盡其神力去之。天女曰：「是花如法，尊者自不如法。花無分別，尊者有之。」〈香臺品〉中，鶖子見日時將至，心思所食，便香臺之食，勸捨聲聞之意。故《攝論》云「三種練磨，斷除四處障。」二乘作意、諸疑離疑，心有分別便迷其境，分別若除乃冥正理。故有分別者，未契真宗之妙，莫證菩提；無分別者，遂會玄門之極，方成大覺。故知示疾現不思議，欲令二乘起內欣厭。聲聞苦身，任運便滅，故內欣厭唯說智心。分別心滅，妄境乃空；正智既生，其理便現。

問：聲聞獨覺隨往眾多，何獨鶖子一人屢有詞理之屈？答：聲聞巨眾，鶖子獨高。舉首對揚，知餘並屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聲聞獨覺隨往眾多，何獨鶖子一人屢有詞理之屈？答：聲聞巨眾，鶖子獨高。舉首對揚，知餘並屈。

外欣厭者，厭謂厭離穢土，欣謂欣清淨土。佛土有三：一法性土，法身所居，真如之理；二受用土，報身所居，眾寶嚴飾；三變化土，化身所居，淨穢不定。至下經文具廣分別。雖復妙德淨名，俱變菴園使淨，通警時聞大眾，何獨為化聲聞？唯有持髻對申，世尊足按，大千變淨，尋復如常，此唯獨化聲聞，為止鶖子之疑故也。雖亦大眾同見，不應獨為聲聞。鶖子時獨生疑，故此俱稱為現。即初現淨剎，為令二乘有外欣厭。後時所現，並為一切。事既同上，不能具陳。心清淨故佛土亦淨，心有垢故佛土亦垢，所以上來欣厭取捨皆言內外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外欣厭者，厭謂厭離穢土，欣謂欣清淨土。佛土有三：一法性土，法身所居，真如之理；二受用土，報身所居，眾寶嚴飾；三變化土，化身所居，淨穢不定。至下經文具廣分別。雖復妙德淨名，俱變菴園使淨，通警時聞大眾，何獨為化聲聞？唯有持髻對申，世尊足按，大千變淨，尋復如常，此唯獨化聲聞，為止鶖子之疑故也。雖亦大眾同見，不應獨為聲聞。鶖子時獨生疑，故此俱稱為現。即初現淨剎，為令二乘有外欣厭。後時所現，並為一切。事既同上，不能具陳。心清淨故佛土亦淨，心有垢故佛土亦垢，所以上來欣厭取捨皆言內外。

三為顯菩薩內外修者，菩薩所修雖難別舉，總而略例，不過二種：一內修、二外修。內修者，內修己身所應成就自利功德，即大智等，而為上首。外修者，外修利他所應成就利他功德，即大悲等，而為上首。《成唯識》說「雖菩薩所修隨其意樂，一切皆通自他利品。」濟拔眾生，即己利故；自所進修，為眾生故，而隨勝顯。六到彼岸、諸相好業、菩提分等，名自利行。六種神通、四種無量、四攝事等，名利他行。自利行者，此經〈序品〉歎菩薩德中云「諸佛威德常所加持，善護法城、能攝正法，紹三寶種使不絕，乃至廣說，諸有所作，亦不唐捐。」又寶性問淨土相：「云何名為嚴淨佛土？」世尊告曰：「修回向土，是菩薩淨土。菩薩得菩提時，其國具足眾德莊嚴。」又〈菩提分品〉說「諸菩薩雖復行於五無間趣，而無恚惱忿害毒心。」又普現一切色身菩薩問無垢稱父母等類，無垢稱言：「慧度菩薩母，善方便為父。母間真導師，無不由是生。」惠度第六，自利德也；方便第七，利他德也。又〈菩薩行品〉中，上方九百萬菩薩請釋迦言：「願賜少法，當還本土。」世尊告曰：「有諸菩薩解脫法門，名為有盡無盡。汝當修學。有盡者，即是有為有生滅法。言無盡者，則是無為無生滅法。如是一切自利功德，皆是菩薩內所應修。一切皆以智為主故。」恐文繁廣，自利行中，但舉爾所，餘皆准知。利他行者，〈序品〉歎德中言「以大師子吼聲敷演，美音遐振，周遍十方，乃至廣說，其見聞者，無不蒙益。」后長者子寶性請問淨佛土相及諸菩薩修佛土相，世尊告曰：「諸有情土，是為菩薩嚴淨佛土。隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土。」〈方便品〉中，歎無垢稱言「善於智度，通達方便，大願成滿，明了有情意樂及行。」又〈菩提分品〉言「菩薩雖復行於焰魔王趣，而集廣大福惠資糧。」又普現一切色身菩薩，問無垢稱父母等類，無垢稱言：「雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，利物無懈怠。」又〈菩薩行品〉中，上方菩薩請釋迦言：「願賜少法，當還本土。」世尊告曰：「云何名為不盡有為？謂諸菩薩不棄大慈、不捨大悲。云何名為不盡無為？雖觀無我，而於有情不捨大悲。是名菩薩不住無為。」上利他行，恐文繁廣，且舉爾所，餘准可知。如是一切利他功德，皆是菩薩外所應修。如是菩薩凡聖，通論趣與未趣，總相兼說莫過七地：一種姓地、二勝解行地、三淨勝意樂地、四行正行地、五決定地、六決定行地、七到究竟地。此七地中，初有種姓而未能修；次雖能修而未能證；後之之地雖皆證得，後位勝前。又有十地：一住種姓、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三為顯菩薩內外修者，菩薩所修雖難別舉，總而略例，不過二種：一內修、二外修。內修者，內修己身所應成就自利功德，即大智等，而為上首。外修者，外修利他所應成就利他功德，即大悲等，而為上首。《成唯識》說「雖菩薩所修隨其意樂，一切皆通自他利品。」濟拔眾生，即己利故；自所進修，為眾生故，而隨勝顯。六到彼岸、諸相好業、菩提分等，名自利行。六種神通、四種無量、四攝事等，名利他行。自利行者，此經〈序品〉歎菩薩德中云「諸佛威德常所加持，善護法城、能攝正法，紹三寶種使不絕，乃至廣說，諸有所作，亦不唐捐。」又寶性問淨土相：「云何名為嚴淨佛土？」世尊告曰：「修回向土，是菩薩淨土。菩薩得菩提時，其國具足眾德莊嚴。」又〈菩提分品〉說「諸菩薩雖復行於五無間趣，而無恚惱忿害毒心。」又普現一切色身菩薩問無垢稱父母等類，無垢稱言：「慧度菩薩母，善方便為父。母間真導師，無不由是生。」惠度第六，自利德也；方便第七，利他德也。又〈菩薩行品〉中，上方九百萬菩薩請釋迦言：「願賜少法，當還本土。」世尊告曰：「有諸菩薩解脫法門，名為有盡無盡。汝當修學。有盡者，即是有為有生滅法。言無盡者，則是無為無生滅法。如是一切自利功德，皆是菩薩內所應修。一切皆以智為主故。」恐文繁廣，自利行中，但舉爾所，餘皆准知。利他行者，〈序品〉歎德中言「以大師子吼聲敷演，美音遐振，周遍十方，乃至廣說，其見聞者，無不蒙益。」后長者子寶性請問淨佛土相及諸菩薩修佛土相，世尊告曰：「諸有情土，是為菩薩嚴淨佛土。隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土。」〈方便品〉中，歎無垢稱言「善於智度，通達方便，大願成滿，明了有情意樂及行。」又〈菩提分品〉言「菩薩雖復行於焰魔王趣，而集廣大福惠資糧。」又普現一切色身菩薩，問無垢稱父母等類，無垢稱言：「雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，利物無懈怠。」又〈菩薩行品〉中，上方菩薩請釋迦言：「願賜少法，當還本土。」世尊告曰：「云何名為不盡有為？謂諸菩薩不棄大慈、不捨大悲。云何名為不盡無為？雖觀無我，而於有情不捨大悲。是名菩薩不住無為。」上利他行，恐文繁廣，且舉爾所，餘准可知。如是一切利他功德，皆是菩薩外所應修。如是菩薩凡聖，通論趣與未趣，總相兼說莫過七地：一種姓地、二勝解行地、三淨勝意樂地、四行正行地、五決定地、六決定行地、七到究竟地。此七地中，初有種姓而未能修；次雖能修而未能證；後之之地雖皆證得，後位勝前。又有十地：一住種姓、

二已趣入、三未淨意樂未入初地、四已淨意樂已入初地、五未成就未至到究竟地，六已成就已至到究竟地，七未墮決定未成熟中、七地已前、八已墮決定住八九地、九一生所繫到究竟位中、十最後有即第十地。此等菩薩所修諸行，別雖無邊，總類而論不過四種：一波羅密行、二菩薩分行、三諸神通行、四成熟有情行。恐文繁廣，不獲指陳，至下文中當別顯說，隨應是此內外應修。然諸菩薩有五種生：一、除災生，謂諸菩薩大願自在二種力故，於飢饉厄難時，為令眾生少用功力而得存濟，於大魚等種類中生，身形廣大，以自身內普給一切飢餓眾生。或持明呪、或為藥王，救諸疾疫。隣國戰諍，具勢息除。有情乖違，誡言和解。惡主逼迫，生彼調順。諸有邪見，生彼天處，方便除斷。此等一切名除災生。二、隨類生，謂諸菩薩以大願自在，隨於一切種類中生，而為上首，方便化導。彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之，方便勸說除彼過失。三、大勢生，謂諸菩薩稟性生時，壽量形色、族姓自在及富貴等諸異熟果，一切世間最為殊勝。四、增上生，謂諸菩薩初地作轉輪王，王瞻部州；二地作金輪王，王四天下；三地作忉利天王；四地作夜摩天王；五地作都史多天王；六地作樂變化天王；七地作他化自在天王；八地作初禪天王；九地作二禪王；第十地菩薩作大自在過色究竟第四禪王，一切生處最為第一，避四天王，無定主故；避第三禪，世極樂故。五最勝生，謂諸菩薩菩提資糧已極圓滿，生波羅門家、大國師家、或生剎帝利大國王家，能現等覺廣作佛事，如〈菩薩地〉四十八卷當廣分別。准無垢稱，此五生中資財無量，攝受貧乏，得名除災生。若在長者，長者中尊，為說法勝，得名隨類生。已曾供養無量諸佛，深植德本，因既大故果亦不小，得名大勢生。現身不受十王果，故非增上生。相非后身之菩薩故，非最後生。或復唯是隨類生，攝於一切類，皆為上首，化一切故。皆由菩薩內外修習自利利他，故能現此。為諸菩薩有如是類、有如是生，行利益故。此經下文〈香臺品〉中，無垢稱語上方菩薩言：「如是大士。釋迦如來能為難事，隱䨱無量尊貴功德，不憚功勞，方便調伏剛強眾生。諸菩薩眾生此土者，亦能堪忍種種勞倦，成就堅牢大悲精進，助揚如來無上正法，利樂有情。堪忍世界行菩薩行饒益有情，住於一生所得功德，多於一切妙香世界百千大劫行菩薩行利樂功德。由此世界有十種修習善法故，謂以惠施攝諸貧窮，乃至以四攝攝眾生故。」雖知一切菩薩皆修內外二行，此經為顯此土菩薩修不可思議殊勝之行勝餘佛土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二已趣入、三未淨意樂未入初地、四已淨意樂已入初地、五未成就未至到究竟地，六已成就已至到究竟地，七未墮決定未成熟中、七地已前、八已墮決定住八九地、九一生所繫到究竟位中、十最後有即第十地。此等菩薩所修諸行，別雖無邊，總類而論不過四種：一波羅密行、二菩薩分行、三諸神通行、四成熟有情行。恐文繁廣，不獲指陳，至下文中當別顯說，隨應是此內外應修。然諸菩薩有五種生：一、除災生，謂諸菩薩大願自在二種力故，於飢饉厄難時，為令眾生少用功力而得存濟，於大魚等種類中生，身形廣大，以自身內普給一切飢餓眾生。或持明呪、或為藥王，救諸疾疫。隣國戰諍，具勢息除。有情乖違，誡言和解。惡主逼迫，生彼調順。諸有邪見，生彼天處，方便除斷。此等一切名除災生。二、隨類生，謂諸菩薩以大願自在，隨於一切種類中生，而為上首，方便化導。彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之，方便勸說除彼過失。三、大勢生，謂諸菩薩稟性生時，壽量形色、族姓自在及富貴等諸異熟果，一切世間最為殊勝。四、增上生，謂諸菩薩初地作轉輪王，王瞻部州；二地作金輪王，王四天下；三地作忉利天王；四地作夜摩天王；五地作都史多天王；六地作樂變化天王；七地作他化自在天王；八地作初禪天王；九地作二禪王；第十地菩薩作大自在過色究竟第四禪王，一切生處最為第一，避四天王，無定主故；避第三禪，世極樂故。五最勝生，謂諸菩薩菩提資糧已極圓滿，生波羅門家、大國師家、或生剎帝利大國王家，能現等覺廣作佛事，如〈菩薩地〉四十八卷當廣分別。准無垢稱，此五生中資財無量，攝受貧乏，得名除災生。若在長者，長者中尊，為說法勝，得名隨類生。已曾供養無量諸佛，深植德本，因既大故果亦不小，得名大勢生。現身不受十王果，故非增上生。相非后身之菩薩故，非最後生。或復唯是隨類生，攝於一切類，皆為上首，化一切故。皆由菩薩內外修習自利利他，故能現此。為諸菩薩有如是類、有如是生，行利益故。此經下文〈香臺品〉中，無垢稱語上方菩薩言：「如是大士。釋迦如來能為難事，隱䨱無量尊貴功德，不憚功勞，方便調伏剛強眾生。諸菩薩眾生此土者，亦能堪忍種種勞倦，成就堅牢大悲精進，助揚如來無上正法，利樂有情。堪忍世界行菩薩行饒益有情，住於一生所得功德，多於一切妙香世界百千大劫行菩薩行利樂功德。由此世界有十種修習善法故，謂以惠施攝諸貧窮，乃至以四攝攝眾生故。」雖知一切菩薩皆修內外二行，此經為顯此土菩薩修不可思議殊勝之行勝餘佛土故。

四為顯如來威德大者，諸佛聖德雖復百千，以類而論不過二種：一大威力、二大神德。威力有三：一聖威力、二法威力、三俱生威力。聖威力者，謂佛昔時修習定力，今者依定得定自在，隨其所願一切事成，以調柔故、善修心故，名聖威力。法威力者，謂昔菩薩修六度等諸殊勝法，有廣大果、有大勝利，名法威力。俱生威力者，謂佛往昔先集廣大福德資糧，證得俱生甚希奇法，名俱生威力。初聖威力，即六神通：一神境智作證通、二隨念宿住智作證通、三天耳智作證通、四見死生智作證通、五知心差別智作證通、六漏盡智作證通。初神境通有二：一能變、二能化。變謂先有而改易之，即十八變：一振動、二熾然、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一顯、十二隱、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。化謂先無而今有也，即三種化：化身、化境及化語。如上所說變化二種，能為二事：一引諸眾生入佛聖教、二惠施無量受苦眾生。聲聞神通唯至二千，獨覺神通能至三千，如來神通於一念頃能遍十方。菩薩初地至百佛世界，乃至十地，隨其品類多少之數，如《十地經》說其分限，乃至漏盡通。二乘但能斷漏種現、不斷麁重，自知漏盡，而不知他及漏盡方便，亦不知他於漏盡得有增上慢。如來具斷種現隨眠，而能了知自他漏盡及盡方便，亦能知他有增上慢，自無染污，亦善為他廣分別說諸增上慢。即此所說六種神變，此經〈序品〉云「寶性五百獻蓋，佛合為一，遍䨱大千。」此即下八變中第五轉變，轉多為一故；亦即第八舒，舒小為大故。爾時世尊知諸大眾心懷猶豫，以足指案此大地，即時三千大千世界無量有千妙寶莊嚴，亦即第五轉變所攝。據實而論，菩薩所見本是淨土、二乘凡夫見是穢土，今為二乘等轉換穢方變為淨土，故是第五轉變所攝；還攝為穢亦復如是，由佛勝解能轉變故。〈問疾品〉中，時無垢稱以大神力令其室空，除諸所有，唯置一床，現疾而臥。即十八變中第十二隱攝，隱沒所有令不現故。〈不思議品〉中，鶖子希床，訶令為法，後無垢稱問妙吉祥：「何等佛土有寶座？」妙吉祥言：「東方去此廣三十六恒河沙佛國，有佛世界名山幢，佛號山燈王。佛身長八十四億踰膳那量，其師子座高六十八億踰膳那。菩薩身長四十二億踰膳那，座高三十四億踰膳那。最為殊妙。」時無垢稱起大神通，山燈王佛遣三十二億大師子座來入其室。十八變中，第六住來；亦第十三所作自在、念來即來，得自在故。無垢稱室欻然廣博嚴淨。廣博 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四為顯如來威德大者，諸佛聖德雖復百千，以類而論不過二種：一大威力、二大神德。威力有三：一聖威力、二法威力、三俱生威力。聖威力者，謂佛昔時修習定力，今者依定得定自在，隨其所願一切事成，以調柔故、善修心故，名聖威力。法威力者，謂昔菩薩修六度等諸殊勝法，有廣大果、有大勝利，名法威力。俱生威力者，謂佛往昔先集廣大福德資糧，證得俱生甚希奇法，名俱生威力。初聖威力，即六神通：一神境智作證通、二隨念宿住智作證通、三天耳智作證通、四見死生智作證通、五知心差別智作證通、六漏盡智作證通。初神境通有二：一能變、二能化。變謂先有而改易之，即十八變：一振動、二熾然、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一顯、十二隱、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。化謂先無而今有也，即三種化：化身、化境及化語。如上所說變化二種，能為二事：一引諸眾生入佛聖教、二惠施無量受苦眾生。聲聞神通唯至二千，獨覺神通能至三千，如來神通於一念頃能遍十方。菩薩初地至百佛世界，乃至十地，隨其品類多少之數，如《十地經》說其分限，乃至漏盡通。二乘但能斷漏種現、不斷麁重，自知漏盡，而不知他及漏盡方便，亦不知他於漏盡得有增上慢。如來具斷種現隨眠，而能了知自他漏盡及盡方便，亦能知他有增上慢，自無染污，亦善為他廣分別說諸增上慢。即此所說六種神變，此經〈序品〉云「寶性五百獻蓋，佛合為一，遍䨱大千。」此即下八變中第五轉變，轉多為一故；亦即第八舒，舒小為大故。爾時世尊知諸大眾心懷猶豫，以足指案此大地，即時三千大千世界無量有千妙寶莊嚴，亦即第五轉變所攝。據實而論，菩薩所見本是淨土、二乘凡夫見是穢土，今為二乘等轉換穢方變為淨土，故是第五轉變所攝；還攝為穢亦復如是，由佛勝解能轉變故。〈問疾品〉中，時無垢稱以大神力令其室空，除諸所有，唯置一床，現疾而臥。即十八變中第十二隱攝，隱沒所有令不現故。〈不思議品〉中，鶖子希床，訶令為法，後無垢稱問妙吉祥：「何等佛土有寶座？」妙吉祥言：「東方去此廣三十六恒河沙佛國，有佛世界名山幢，佛號山燈王。佛身長八十四億踰膳那量，其師子座高六十八億踰膳那。菩薩身長四十二億踰膳那，座高三十四億踰膳那。最為殊妙。」時無垢稱起大神通，山燈王佛遣三十二億大師子座來入其室。十八變中，第六住來；亦第十三所作自在、念來即來，得自在故。無垢稱室欻然廣博嚴淨。廣博

者，第八變舒也，變小令大故，悉能苞容三十二億師子之座，不相妨礙。廣嚴大城乃至阿素洛等所住宮殿亦不迫迮，悉見如本，前後無異。第九眾像入身也，眾像不小、身亦不大，故此所攝。身為主故，以此名身。大像入小室，此所攝。令諸菩薩各自變身為四十二億踰膳那量，昇師子座。此乃第八舒也，舒小為大故。無垢稱語舍利弗言：「諸佛如來住解脫，名不可思議。能以妙高山王內於芥子、四大海水內於毛孔、以大千界置手掌中。」此之三種，大小二事皆無增減，亦即是此眾像入身。或七日以為一劫，第八舒也，短為長故。或促一劫以為七日，第七卷攝，促長為短故。如是一切住解脫不可思議佛之神力，廣說如下，皆是此中十八神變三種化攝。〈觀有情品〉天女散花，花是神境智通中化境也，化為也香等故。八希有中第一奇云「此室常有金色光明」，即第十八變放大光明。乃至第八「此室常現一切佛土功德莊嚴，諸天宮殿眾妙綺飾」，亦即是此轉變所攝，或即亦是眾像入身。〈香臺品〉中化為菩薩，上往妙香請佛飯食，及九百萬菩薩俱來至此，第六往來也。舉眾皆見菩薩往彼等事，即是第四示現所攝，示現彼事令眾見故。化九百萬座等，即是化境，本無而有故。大眾食飯而乃有餘，此亦舒也，舒小令多故。如是廣說不動佛事，皆是此攝，至下一一當應別配。此上所說皆是聖者神通威力，次法威力。由昔菩薩修行六度之威刃故，能為四相：一斷障、二資糧成就、三饒益自他、四與當來果。由布施故能斷慳悋，能作自己菩提資糧，亦能除他飢渴疾病匱乏眾苦，當來富樂，得大祿位財寶朋黨大眷屬故。乃至由般若故能斷無明，為己資糧，能以四攝成熟有情，如境覺了引大淨喜，普為有情稱理說法，令獲現後利益安樂。攝諸善根，能正所作，當來能證二障離繫。隨其次第配其四相世界，慳悋無明一切皆斷，乃至祿位財寶朋黨眷屬，攝諸善根，二證離繫故。此顯善法威力。後俱生威力，謂性能憶本生諸事，任運為者情，堪忍受大苦，窮都史天壽量方沒。壽量、形色、名稱勝彼，下生入胎，放光遠照。入住出胎，三時正知。生行七步，不待扶持。威德天龍，散香供養，相好嚴身，摧滅魔橫，支節皆備那羅延力。童稚自然達解工巧，無師能證無上菩提，大梵天王自然勸請。雲雷驚怖，入定不動，蠕動歸向附信菩薩。既成佛已，下至傍生亦來供養，雲龍常候，洗便降雨、遊行不落。坐樹枝條並皆垂影，隨蔭其身，曾不虧捨。魔於六年求便不得。癩癎亂見復其本心，逆胎得順、盲者得眼、聾者得聽。三毒得除，常右脇臥，處草蓐等曾無動亂，雖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，第八變舒也，變小令大故，悉能苞容三十二億師子之座，不相妨礙。廣嚴大城乃至阿素洛等所住宮殿亦不迫迮，悉見如本，前後無異。第九眾像入身也，眾像不小、身亦不大，故此所攝。身為主故，以此名身。大像入小室，此所攝。令諸菩薩各自變身為四十二億踰膳那量，昇師子座。此乃第八舒也，舒小為大故。無垢稱語舍利弗言：「諸佛如來住解脫，名不可思議。能以妙高山王內於芥子、四大海水內於毛孔、以大千界置手掌中。」此之三種，大小二事皆無增減，亦即是此眾像入身。或七日以為一劫，第八舒也，短為長故。或促一劫以為七日，第七卷攝，促長為短故。如是一切住解脫不可思議佛之神力，廣說如下，皆是此中十八神變三種化攝。〈觀有情品〉天女散花，花是神境智通中化境也，化為也香等故。八希有中第一奇云「此室常有金色光明」，即第十八變放大光明。乃至第八「此室常現一切佛土功德莊嚴，諸天宮殿眾妙綺飾」，亦即是此轉變所攝，或即亦是眾像入身。〈香臺品〉中化為菩薩，上往妙香請佛飯食，及九百萬菩薩俱來至此，第六往來也。舉眾皆見菩薩往彼等事，即是第四示現所攝，示現彼事令眾見故。化九百萬座等，即是化境，本無而有故。大眾食飯而乃有餘，此亦舒也，舒小令多故。如是廣說不動佛事，皆是此攝，至下一一當應別配。此上所說皆是聖者神通威力，次法威力。由昔菩薩修行六度之威刃故，能為四相：一斷障、二資糧成就、三饒益自他、四與當來果。由布施故能斷慳悋，能作自己菩提資糧，亦能除他飢渴疾病匱乏眾苦，當來富樂，得大祿位財寶朋黨大眷屬故。乃至由般若故能斷無明，為己資糧，能以四攝成熟有情，如境覺了引大淨喜，普為有情稱理說法，令獲現後利益安樂。攝諸善根，能正所作，當來能證二障離繫。隨其次第配其四相世界，慳悋無明一切皆斷，乃至祿位財寶朋黨眷屬，攝諸善根，二證離繫故。此顯善法威力。後俱生威力，謂性能憶本生諸事，任運為者情，堪忍受大苦，窮都史天壽量方沒。壽量、形色、名稱勝彼，下生入胎，放光遠照。入住出胎，三時正知。生行七步，不待扶持。威德天龍，散香供養，相好嚴身，摧滅魔橫，支節皆備那羅延力。童稚自然達解工巧，無師能證無上菩提，大梵天王自然勸請。雲雷驚怖，入定不動，蠕動歸向附信菩薩。既成佛已，下至傍生亦來供養，雲龍常候，洗便降雨、遊行不落。坐樹枝條並皆垂影，隨蔭其身，曾不虧捨。魔於六年求便不得。癩癎亂見復其本心，逆胎得順、盲者得眼、聾者得聽。三毒得除，常右脇臥，處草蓐等曾無動亂，雖

現睡眠而無轉側。風不動衣，行如師子、步若牛王，先舉右足後方移左。地隨高下，無礫石等，門應大小，食並彈碎。般涅槃時大地振動，眾星晃曜交流而須。如是等事名俱生威力，非是神通威力所作。此經具陳，香臺、燈王、無動、藥王、釋迦五佛神通威力，餘隨所應有無准說，不能一一預顯其事，至下文中當廣指示。大聖德者，謂顯如來十號圓滿、二斷二智，名大聖德。二斷者，謂煩惱障習斷、所知障習斷，即二障盡所顯真理，因斷障顯，是斷性故，名之為斷。二智者，斷煩惱障已，不隨轉智，即生空智。斷所知障已，於一切境無障礙智，即法空智。復可說三智，謂清淨智、一切智、無滯智。又佛百四十不共佛法，謂三十二相、八十隨好、四一切種清淨、四無所畏、十力、三念住、三不護大悲、無忘失法、永害習氣、一切種妙智，及佛無諍願智、無礙解等，如是皆名大聖德法。如《瑜伽》第四十八及四十九中顯此功德體義差別。今此經中顯佛有七種最勝，名大聖德。一所依勝，顯佛身有諸相好故。二正行勝，由佛二利，利益安樂、哀愍世間，令諸天人獲得義利。三圓滿勝，謂佛戒、見、軌則、淨命四種皆滿。四智慧勝，由佛四無礙解皆成就故。五威力勝，具六通故。六斷勝，二障習氣皆永斷故。七住勝，多住無上等三住，謂聖、天、梵住。三解脫門及滅盡定，名聖住。多住滅盡定、四靜慮，名天住。多住無動第四靜慮、四無量，名梵住。多住大悲，由此晝夜六時以佛眼觀察世間，誰於善根有增有減及得三乘。此經上下顯此七勝，名大聖德。成力聖威德，合名第四如來威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現睡眠而無轉側。風不動衣，行如師子、步若牛王，先舉右足後方移左。地隨高下，無礫石等，門應大小，食並彈碎。般涅槃時大地振動，眾星晃曜交流而須。如是等事名俱生威力，非是神通威力所作。此經具陳，香臺、燈王、無動、藥王、釋迦五佛神通威力，餘隨所應有無准說，不能一一預顯其事，至下文中當廣指示。大聖德者，謂顯如來十號圓滿、二斷二智，名大聖德。二斷者，謂煩惱障習斷、所知障習斷，即二障盡所顯真理，因斷障顯，是斷性故，名之為斷。二智者，斷煩惱障已，不隨轉智，即生空智。斷所知障已，於一切境無障礙智，即法空智。復可說三智，謂清淨智、一切智、無滯智。又佛百四十不共佛法，謂三十二相、八十隨好、四一切種清淨、四無所畏、十力、三念住、三不護大悲、無忘失法、永害習氣、一切種妙智，及佛無諍願智、無礙解等，如是皆名大聖德法。如《瑜伽》第四十八及四十九中顯此功德體義差別。今此經中顯佛有七種最勝，名大聖德。一所依勝，顯佛身有諸相好故。二正行勝，由佛二利，利益安樂、哀愍世間，令諸天人獲得義利。三圓滿勝，謂佛戒、見、軌則、淨命四種皆滿。四智慧勝，由佛四無礙解皆成就故。五威力勝，具六通故。六斷勝，二障習氣皆永斷故。七住勝，多住無上等三住，謂聖、天、梵住。三解脫門及滅盡定，名聖住。多住滅盡定、四靜慮，名天住。多住無動第四靜慮、四無量，名梵住。多住大悲，由此晝夜六時以佛眼觀察世間，誰於善根有增有減及得三乘。此經上下顯此七勝，名大聖德。成力聖威德，合名第四如來威德。

五、時眾根熟所宜聞者，佛以大悲智眼，晝夜六時觀察一切世間，方便善利無其四失：一無非處、二無非時、三無非法、四無非器。況此經云「諸佛如來威儀進止，凡所施為無非佛事。」故說此經時眾宜聞，非是虛施聽眾無益。此經總有十三位益。且初〈序品〉，因說佛土嚴淨之相，五百長者子得無生忍；八萬四千人皆發無上正等覺心；三萬二千人知有為法無常，遠塵離垢，得法眼淨；八千比丘漏盡意解。〈方便品〉中，淨名示疾，因問說法，無數千人皆發無上正等覺心。〈聲聞〉、〈菩薩〉二品中，先逢淨名，雖彼時聞各有悟道，遣去答佛不說得道。〈問疾品〉中，因共談論，八千天子皆發無上正等覺心。〈不思議品〉中，大迦葉引生盲自喻不了解脫法門，三萬二千天子皆發無上正等覺心，八千菩薩得入菩薩方便善巧智力，所入不可思議解脫境界。〈觀有情品〉、〈菩提分品〉不說得道。〈入不二法門品〉中，五千菩薩皆入不二法門。〈香臺品〉中，說十種事勝餘佛土，成就八法生于淨土，五千天子皆發無上正等覺心，十千菩薩得無生法忍。〈菩薩行品〉中，上方九百萬菩薩聞有盡無盡法歡喜，以妙香花散大千界，供養佛法及菩薩已，忽然不現，還到彼國。〈觀如來品〉中，因見妙喜世界不動如來，十加那由他人。皆發無上正等覺心願生彼界，佛記當生。〈法供養品〉、〈囑累品〉不說得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、時眾根熟所宜聞者，佛以大悲智眼，晝夜六時觀察一切世間，方便善利無其四失：一無非處、二無非時、三無非法、四無非器。況此經云「諸佛如來威儀進止，凡所施為無非佛事。」故說此經時眾宜聞，非是虛施聽眾無益。此經總有十三位益。且初〈序品〉，因說佛土嚴淨之相，五百長者子得無生忍；八萬四千人皆發無上正等覺心；三萬二千人知有為法無常，遠塵離垢，得法眼淨；八千比丘漏盡意解。〈方便品〉中，淨名示疾，因問說法，無數千人皆發無上正等覺心。〈聲聞〉、〈菩薩〉二品中，先逢淨名，雖彼時聞各有悟道，遣去答佛不說得道。〈問疾品〉中，因共談論，八千天子皆發無上正等覺心。〈不思議品〉中，大迦葉引生盲自喻不了解脫法門，三萬二千天子皆發無上正等覺心，八千菩薩得入菩薩方便善巧智力，所入不可思議解脫境界。〈觀有情品〉、〈菩提分品〉不說得道。〈入不二法門品〉中，五千菩薩皆入不二法門。〈香臺品〉中，說十種事勝餘佛土，成就八法生于淨土，五千天子皆發無上正等覺心，十千菩薩得無生法忍。〈菩薩行品〉中，上方九百萬菩薩聞有盡無盡法歡喜，以妙香花散大千界，供養佛法及菩薩已，忽然不現，還到彼國。〈觀如來品〉中，因見妙喜世界不動如來，十加那由他人。皆發無上正等覺心願生彼界，佛記當生。〈法供養品〉、〈囑累品〉不說得道。

二、經之宗緒者，此方先德依現所有經論義旨，總立四宗：一立性宗。成立三科法皆有體，薩婆多部是，《迦延》、《雜心》、《婆沙》之類。二破性宗。諸法有相，都無實性。破前立性，《成實論》是。三破相宗。非但性空，諸法相狀亦非實有，《般若》等經，《中》、《百》等是。四顯實宗。明一切法真實道理，隨其所應有空有有，《涅槃》、《花嚴》、《楞伽》等是。若其經論唯有爾許，可定四宗。只如舊《阿含經》云「舍利弗入涅槃時，無色界天淚下，如春細雨。」大眾部經，何宗所攝？《梵網六十二見經》并《舍利弗阿毘曇》，正量部教。《三彌帝論》，上座部論。如是等經論，並非四宗，何得唯言總有四宗？今依新翻經論，總依諸教，教類有三；以理標宗，宗乃有八。教類三者，《解深密經》第二卷中，世尊廣為勝義生菩薩，依遍計所執體相無故，說相無自性性；性依他起上無遍計所執自然生故，說生無自性性；依圓成實上無遍計所執故，說勝義無自性性。說三無性，皆依無於遍計所執。已勝義生、深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜彩畫地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生菩薩復白佛言：「世尊初於一時，在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等，先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪，有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃，以隱密相轉正法輪。雖更希奇甚為希有，而於彼時所轉法輪，亦是有上、有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃、無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇、最為希有。于今世尊所轉法輪，無上無容，是真了義，非諸諍論安足處所。」即是《金光明經》中說轉、照、持三種法輪。世尊初說三乘同行四諦有教，名轉法輪，以十二行相獨得轉名。第二時說大乘獨行空理之教，照破有故，名照法輪。第三時說遣所執空、存二性有，三乘之人皆可修持，名持法輪。亦即《涅槃經》中「如有醫師，初令服乳，而除於病。因服乳故，國人多死。別醫諫王，總教斷乳，國人並差。後王有疾，醫人更藥，令和乳服。王責問之，醫人具說，有病宜服乳、有病不宜服，今病宜和乳，故無有失。」亦即瑜伽三時教也。雖知一雨普潤，教實無差，隨對根機遂成隱顯。教既隱顯，偏說空有，非正中道；中道之教，所說有空無隱顯故。雖此引文未別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、經之宗緒者，此方先德依現所有經論義旨，總立四宗：一立性宗。成立三科法皆有體，薩婆多部是，《迦延》、《雜心》、《婆沙》之類。二破性宗。諸法有相，都無實性。破前立性，《成實論》是。三破相宗。非但性空，諸法相狀亦非實有，《般若》等經，《中》、《百》等是。四顯實宗。明一切法真實道理，隨其所應有空有有，《涅槃》、《花嚴》、《楞伽》等是。若其經論唯有爾許，可定四宗。只如舊《阿含經》云「舍利弗入涅槃時，無色界天淚下，如春細雨。」大眾部經，何宗所攝？《梵網六十二見經》并《舍利弗阿毘曇》，正量部教。《三彌帝論》，上座部論。如是等經論，並非四宗，何得唯言總有四宗？今依新翻經論，總依諸教，教類有三；以理標宗，宗乃有八。教類三者，《解深密經》第二卷中，世尊廣為勝義生菩薩，依遍計所執體相無故，說相無自性性；性依他起上無遍計所執自然生故，說生無自性性；依圓成實上無遍計所執故，說勝義無自性性。說三無性，皆依無於遍計所執。已勝義生、深生領解，廣說世間毘濕縛藥、雜彩畫地、熟蘇虛空諸譬喻已，世尊讚歎善解所說。勝義生菩薩復白佛言：「世尊初於一時，在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等，先無有能如法轉者。而於彼時所轉法輪，有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃，以隱密相轉正法輪。雖更希奇甚為希有，而於彼時所轉法輪，亦是有上、有所容受，猶未了義，亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃、無自性性，以顯了相轉正法輪，第一甚奇、最為希有。于今世尊所轉法輪，無上無容，是真了義，非諸諍論安足處所。」即是《金光明經》中說轉、照、持三種法輪。世尊初說三乘同行四諦有教，名轉法輪，以十二行相獨得轉名。第二時說大乘獨行空理之教，照破有故，名照法輪。第三時說遣所執空、存二性有，三乘之人皆可修持，名持法輪。亦即《涅槃經》中「如有醫師，初令服乳，而除於病。因服乳故，國人多死。別醫諫王，總教斷乳，國人並差。後王有疾，醫人更藥，令和乳服。王責問之，醫人具說，有病宜服乳、有病不宜服，今病宜和乳，故無有失。」亦即瑜伽三時教也。雖知一雨普潤，教實無差，隨對根機遂成隱顯。教既隱顯，偏說空有，非正中道；中道之教，所說有空無隱顯故。雖此引文未別

屬教何等，是此三時教也。一唯說法有宗，即《阿含》等初時之教，逗彼小機，破於我執，說無有情我，但有法因故。雖二十部種種異執，初逗小機，唯說法有。二唯說法空宗，即《般若》等第二時教，逗彼大機，破於法執，說一切法本空性故。三雙遮有空執並說有空宗，即《花嚴》、《深密》、《涅槃》、《法花》、《楞伽》、《厚嚴》、《勝鬘》等是。昔執所執我法俱有，有為無為一切皆空；今說所執我法俱無，有為無為二種皆有，故有空雙遮而空有並說。准理配經，二師別引，即第二第三時教也。中百等師多引唯是說空之教。今解不然，正中道教以理據宗，宗乃有八：一、我法俱有宗，謂犢子部等，彼說我法二種俱有，立三聚法，一有為聚、二無為聚、三非二聚，前二聚法、第三聚我。又立五德藏，一過去、二未來、三現在、四無為、五不可說，此即是我，不可說是有為無為故。二、有法無我宗，謂薩婆多等，彼說諸法二種所攝，二名、二色；或四所攝，謂去、來、今及無為法；或五所攝，一心、二心所、三色、四不相應、五無為。故一切法皆悉實有。三、法無去來宗，謂大眾部等，說有現在及無為法，過去未來體用無故。四、現通假實宗，謂說假部等，彼說無去來世，現在世中諸法，在蘊可實、在界處假，隨應諸法假實不定。《成實論》等經部別師，亦即此類。五、俗妄真實宗，謂說出世部等，世俗皆假，以虛妄故；出世法實，非虛妄故。六、諸法但名宗，謂一說部，一切我法唯有假名，都無體故。七、勝義皆空宗，謂清辨等，明說空經以為了義，說一切法世俗可有、勝義皆空。八、應理圓實宗，謂護法等，弘暢《花嚴》、《深密》等經，雖說二諦，隨其所應，具有空理，圓妙無闕，實殊勝故。今此經非前六宗，後二唯是大乘所說，故知通是二宗所攝。若依初大乘清辨等義，此經雖明二諦之義，依勝義諦以空為宗，所以十大弟子皆以空理而對詰之，彼詞皆屈。四大菩薩亦以真如空理而徵，皆云不能對揚理辨。吉祥問疾，先空方丈。又言「諸佛國土一切皆空」，空其分別，真空亦空。又〈觀眾生品〉中，譬如幻師是所幻事，菩薩觀眾生為若此，乃至如無烟之火等。是故此經雖具談二諦，勝義深故以為義主，故以空為宗。依後大乘護法等義，雖說二諦，世俗諦有四，通空及有；勝義諦有四，唯有非空，空者無也。遍計所執，唯妄執有，體實空無，故非勝義。二諦皆有四重不同。世俗諦四者：一、世間所成。法體未必有，一切世間共所言說、執之有故，即實我法，瓶盆等是。二、道理所成。世間有情有尋思者，所說道理體用俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬教何等，是此三時教也。一唯說法有宗，即《阿含》等初時之教，逗彼小機，破於我執，說無有情我，但有法因故。雖二十部種種異執，初逗小機，唯說法有。二唯說法空宗，即《般若》等第二時教，逗彼大機，破於法執，說一切法本空性故。三雙遮有空執並說有空宗，即《花嚴》、《深密》、《涅槃》、《法花》、《楞伽》、《厚嚴》、《勝鬘》等是。昔執所執我法俱有，有為無為一切皆空；今說所執我法俱無，有為無為二種皆有，故有空雙遮而空有並說。准理配經，二師別引，即第二第三時教也。中百等師多引唯是說空之教。今解不然，正中道教以理據宗，宗乃有八：一、我法俱有宗，謂犢子部等，彼說我法二種俱有，立三聚法，一有為聚、二無為聚、三非二聚，前二聚法、第三聚我。又立五德藏，一過去、二未來、三現在、四無為、五不可說，此即是我，不可說是有為無為故。二、有法無我宗，謂薩婆多等，彼說諸法二種所攝，二名、二色；或四所攝，謂去、來、今及無為法；或五所攝，一心、二心所、三色、四不相應、五無為。故一切法皆悉實有。三、法無去來宗，謂大眾部等，說有現在及無為法，過去未來體用無故。四、現通假實宗，謂說假部等，彼說無去來世，現在世中諸法，在蘊可實、在界處假，隨應諸法假實不定。《成實論》等經部別師，亦即此類。五、俗妄真實宗，謂說出世部等，世俗皆假，以虛妄故；出世法實，非虛妄故。六、諸法但名宗，謂一說部，一切我法唯有假名，都無體故。七、勝義皆空宗，謂清辨等，明說空經以為了義，說一切法世俗可有、勝義皆空。八、應理圓實宗，謂護法等，弘暢《花嚴》、《深密》等經，雖說二諦，隨其所應，具有空理，圓妙無闕，實殊勝故。今此經非前六宗，後二唯是大乘所說，故知通是二宗所攝。若依初大乘清辨等義，此經雖明二諦之義，依勝義諦以空為宗，所以十大弟子皆以空理而對詰之，彼詞皆屈。四大菩薩亦以真如空理而徵，皆云不能對揚理辨。吉祥問疾，先空方丈。又言「諸佛國土一切皆空」，空其分別，真空亦空。又〈觀眾生品〉中，譬如幻師是所幻事，菩薩觀眾生為若此，乃至如無烟之火等。是故此經雖具談二諦，勝義深故以為義主，故以空為宗。依後大乘護法等義，雖說二諦，世俗諦有四，通空及有；勝義諦有四，唯有非空，空者無也。遍計所執，唯妄執有，體實空無，故非勝義。二諦皆有四重不同。世俗諦四者：一、世間所成。法體未必有，一切世間共所言說、執之有故，即實我法，瓶盆等是。二、道理所成。世間有情有尋思者，所說道理體用俱

有，即蘊處界、有無為法。三、證得所成。世間學者方便修學，除惡務善，證聖果故，即四諦理等。四、真義所成。世間學者既修學已，以此殊妙為所證得，即二空真如。此四之中，初一體空、後三體有。勝義四者：一、世間所成。諸有學者、世間言說，以此為有，即蘊處界、有為無為法。二、道理所成。即諸學者共立道理，四諦理等。三、證得所成。諸有學者，以此方便能證聖果，謂二空如。四、真義所成。諸有學者既修學已，以此深妙為所證得，廢詮談旨。一真法界。論其二諦，並通人法。中智所知名世俗諦、上智所知名勝義諦，又下劣道理名世俗諦、上勝道理名勝義諦。是故二諦各有四重，依人、依法、道理淺深、智境麁細，以分差別。而此經一部，多說初世俗諦，故〈序品〉云「無我造無受者。」〈聲聞品〉云「法無眾生，離眾生垢故。」〈菩薩品〉云「假名是菩提，名字空故。」〈問疾品〉云「又此病起，皆由著我。是故於我不應生著。既知病本，即除我相及眾生想，當起法想。應作是念：但以眾法合成此身，起唯法起、滅唯法滅。乃至廣說，為滅法想，當作是念：此法想者亦是顛倒，顛倒者即是大患，我應離之。云何？離我離我所。」乃至諸品皆為說我法空，初離彼分別。後三世俗，即前三勝義，更不別明。明勝義諦中有四：一因緣法門、二唯識法門、三無相法門、四真如法門。因緣法門者，〈序品〉云「待因緣故諸法之，善惡之業亦不亡。」〈方便品〉云「是四大種所合成身，無常無強。如來法身，無量善法共所集成。乃至欲得如是身者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」〈問疾品〉云「居士！是疾何所因起？維摩詰言：『從癡有愛，即我病生。又以一切眾生病故，是故我病。』」前答病者，生死因緣癡為本故。後答病者，出世因緣以大慈悲而為本故。又「有疾菩薩應作是念：今我以病，皆從前世妄想顛倒諸煩惱生，四大合故假名為身。」如是等文，並說因緣之法。唯識法門者，〈序品〉中云「直心是菩薩淨土，深心大乘心是菩薩淨土。乃至廣說，隨其心淨即佛土淨。」所以心垢故佛土垢、心淨故佛土淨。〈聲聞品〉中，如佛所說「心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。」此等諸文，並說唯識之法。無相法門者，〈聲聞品〉中云「法常寂然，滅諸相故。法離於相，無所緣故。謗諸佛、毀於法、不入眾數，終不得滅度。汝若如是，乃可取食。乃至廣說，一切言說不離於相，至於智者不著文字故無所懼。文字性離，無有文字是則解脫。解脫相者，即諸法也。」如是等文，並說無相之法。真如法門者，〈序品〉中云「能善分別諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有，即蘊處界、有無為法。三、證得所成。世間學者方便修學，除惡務善，證聖果故，即四諦理等。四、真義所成。世間學者既修學已，以此殊妙為所證得，即二空真如。此四之中，初一體空、後三體有。勝義四者：一、世間所成。諸有學者、世間言說，以此為有，即蘊處界、有為無為法。二、道理所成。即諸學者共立道理，四諦理等。三、證得所成。諸有學者，以此方便能證聖果，謂二空如。四、真義所成。諸有學者既修學已，以此深妙為所證得，廢詮談旨。一真法界。論其二諦，並通人法。中智所知名世俗諦、上智所知名勝義諦，又下劣道理名世俗諦、上勝道理名勝義諦。是故二諦各有四重，依人、依法、道理淺深、智境麁細，以分差別。而此經一部，多說初世俗諦，故〈序品〉云「無我造無受者。」〈聲聞品〉云「法無眾生，離眾生垢故。」〈菩薩品〉云「假名是菩提，名字空故。」〈問疾品〉云「又此病起，皆由著我。是故於我不應生著。既知病本，即除我相及眾生想，當起法想。應作是念：但以眾法合成此身，起唯法起、滅唯法滅。乃至廣說，為滅法想，當作是念：此法想者亦是顛倒，顛倒者即是大患，我應離之。云何？離我離我所。」乃至諸品皆為說我法空，初離彼分別。後三世俗，即前三勝義，更不別明。明勝義諦中有四：一因緣法門、二唯識法門、三無相法門、四真如法門。因緣法門者，〈序品〉云「待因緣故諸法之，善惡之業亦不亡。」〈方便品〉云「是四大種所合成身，無常無強。如來法身，無量善法共所集成。乃至欲得如是身者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」〈問疾品〉云「居士！是疾何所因起？維摩詰言：『從癡有愛，即我病生。又以一切眾生病故，是故我病。』」前答病者，生死因緣癡為本故。後答病者，出世因緣以大慈悲而為本故。又「有疾菩薩應作是念：今我以病，皆從前世妄想顛倒諸煩惱生，四大合故假名為身。」如是等文，並說因緣之法。唯識法門者，〈序品〉中云「直心是菩薩淨土，深心大乘心是菩薩淨土。乃至廣說，隨其心淨即佛土淨。」所以心垢故佛土垢、心淨故佛土淨。〈聲聞品〉中，如佛所說「心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。」此等諸文，並說唯識之法。無相法門者，〈聲聞品〉中云「法常寂然，滅諸相故。法離於相，無所緣故。謗諸佛、毀於法、不入眾數，終不得滅度。汝若如是，乃可取食。乃至廣說，一切言說不離於相，至於智者不著文字故無所懼。文字性離，無有文字是則解脫。解脫相者，即諸法也。」如是等文，並說無相之法。真如法門者，〈序品〉中云「能善分別諸

法相，於第一義而不動。」〈聲聞品〉中云「若能以食平等性入一切法平等性，以一切法平等性入食平等性，乃可取食。」又「無以生滅心行說實相法，諸法畢竟不生不滅是無常義。」〈菩薩品〉中「一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾賢聖亦如也，至於彌勒亦如也。夫如者，不一不異。」又〈觀眾生品〉云「又問：顛倒想孰為本？答曰：無住為本。又問：無住孰為本？答曰：無住則無本。從無住本，立一切法。」故知真如最為深極。文〈不二法門品〉中，三十三大士顯不二法門，三十一菩薩說無差別之相，以為入不二法門，皆以無相破於相故，並是第三無相法門，義猶麁著。其妙吉祥，雖以無言無說無示離諸問答，為入不二法門，亦以真如破無言說以詮顯之，猶非深極，依詮顯故，亦即第三無相法門，第三勝義證得所攝。唯有無垢稱默然無言，正智正證真如之妙，是為真如法門，深復深也。如此等文，並說真如法門。因緣事法最為麁顯；唯識理觀，其次細微，說有內心之相狀故；無相通觀無差別相，其次更細，仍有無相當心，未為正證；唯有真如法門最為深妙，心境冥、智神會、達正理、契真智、滅障習，立一切法，故最第一。雖說四門，不相違返，一一法門攝一切盡。且因緣中亦有唯識，唯識亦是因緣法故。亦有無相，所緣無相不離因緣。真如之體亦是因緣，由因緣攝一切法故。乃至真如中，與一切法不一不異，隨應不違前三門義。今隨事相麁細不同，說此四種，非定各別。今此經中顯中世俗諦我法皆空，令不執著。說有因緣之法，斷染取淨，顯其唯識。明妄境非真，證唯心之理、彰無相之旨。斷分別差別之相，說真如之理，令起智證。寄詮說四，事理可殊；廢旨談詮，一切無別。至下經中，當隨別配。此中兩宗俱釋經義。初之大乘，總說二諦；後之大乘，別陳二諦。前以三無性為真、三性為俗；後以三無性為俗、三性為真。宗說有空，理不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相，於第一義而不動。」〈聲聞品〉中云「若能以食平等性入一切法平等性，以一切法平等性入食平等性，乃可取食。」又「無以生滅心行說實相法，諸法畢竟不生不滅是無常義。」〈菩薩品〉中「一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾賢聖亦如也，至於彌勒亦如也。夫如者，不一不異。」又〈觀眾生品〉云「又問：顛倒想孰為本？答曰：無住為本。又問：無住孰為本？答曰：無住則無本。從無住本，立一切法。」故知真如最為深極。文〈不二法門品〉中，三十三大士顯不二法門，三十一菩薩說無差別之相，以為入不二法門，皆以無相破於相故，並是第三無相法門，義猶麁著。其妙吉祥，雖以無言無說無示離諸問答，為入不二法門，亦以真如破無言說以詮顯之，猶非深極，依詮顯故，亦即第三無相法門，第三勝義證得所攝。唯有無垢稱默然無言，正智正證真如之妙，是為真如法門，深復深也。如此等文，並說真如法門。因緣事法最為麁顯；唯識理觀，其次細微，說有內心之相狀故；無相通觀無差別相，其次更細，仍有無相當心，未為正證；唯有真如法門最為深妙，心境冥、智神會、達正理、契真智、滅障習，立一切法，故最第一。雖說四門，不相違返，一一法門攝一切盡。且因緣中亦有唯識，唯識亦是因緣法故。亦有無相，所緣無相不離因緣。真如之體亦是因緣，由因緣攝一切法故。乃至真如中，與一切法不一不異，隨應不違前三門義。今隨事相麁細不同，說此四種，非定各別。今此經中顯中世俗諦我法皆空，令不執著。說有因緣之法，斷染取淨，顯其唯識。明妄境非真，證唯心之理、彰無相之旨。斷分別差別之相，說真如之理，令起智證。寄詮說四，事理可殊；廢旨談詮，一切無別。至下經中，當隨別配。此中兩宗俱釋經義。初之大乘，總說二諦；後之大乘，別陳二諦。前以三無性為真、三性為俗；後以三無性為俗、三性為真。宗說有空，理不同故。

三、明經體性者，經體有二：一能詮文、二所詮義。文是所依、義是能依，由能詮文，義得顯故。若依清辨釋此二體，依世俗諦，所詮經體，以一切有為無為諸法或空或有。諸法為體，通以一切為所詮故。此下經云「譬如幻人為幻人說法」，其性非無，然假非實。能詮教中可亦說有句言章論，聲為體性。梵云鉢陀，此翻為跡，當護法名。但顯法體，不顯義故。亦可句有二種：一、集法滿足句，如說不生亦不滅、不來亦不去、不一亦不異、不常亦不斷。此一一句義雖未圓，亦得名句，義圓滿故。最初音聲能集顯法，名之為跡。教為理之跡，如尋跡以得眾，故得教而觀義，不立字名，初立此跡。二、顯義周圓句，如說諸行無常，有生滅法，生滅滅已，彼寂為樂。此一一句義皆足故。今取前解集法滿足之句，不取顯義周圓之句。梵云縛(去聲)迦，此云言也。顯義周圓，名之為言，即當護法所說之句。梵云鉢刺迦羅，此云章也。章是明義段義，一章一段以明諸義。梵云奢薩呾羅，此翻為論，總周一部立以論名。此四以聲而為體性，從狹至寬，詮法周備。初顯體、次顯義、次廣明、後周備，故立此四，不立字名，《般若燈論》具詳之矣。此依世俗。若依勝義，能詮所詮一切皆空。故下經言「法無名字，言語斷故。法無有說，離覺觀故。法無形相，如虛空故。乃至廣說，夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得。」法性體空，何教何理？依此世俗、勝義二理，故下經云「說法非有亦非無。」勝義體空，說法非有；世俗體有，言亦非無。又勝義體空，故言非有，亦復非無。法性既空，何得定說或空或有？是故雙非。由此世俗，可以教義而為經體。若依勝義，一切皆空，無體不體。若依護法等菩薩，勝義世俗皆以能詮所詮二法而為教體。且世俗諦所詮，通以有為無為、若空若有諸法為體，即以三性為所詮體。「法無有我，離我垢故」，遍計所執。「從癡有愛，即我病生」，依他起性也。「一切法皆如也」，圓成實性亦如也。如是等文，上下甚多。既詮但以聲名句文以為體性，《十地論》說「說者聽者俱以二事而得究竟：一者聲、二善字。」又《解深密經》中，於第九地說斷二愚：一於無量所說法、無量名句字、陀羅尼自在愚。《成唯識論》第九卷釋言「無量名句字者，謂法無礙解。所說法者，義無礙解。名句字者，能詮之文。所說法者，所詮之義。」《對法》第一說「成所引聲者，謂諸聖所說聲。」《成唯識論》第二復言「由此法詞二無礙解，境有差別：法緣名等，詞緣於聲。」故依世俗，聲等為體。若依勝義，通論諸法體性有四：一攝相歸性體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明經體性者，經體有二：一能詮文、二所詮義。文是所依、義是能依，由能詮文，義得顯故。若依清辨釋此二體，依世俗諦，所詮經體，以一切有為無為諸法或空或有。諸法為體，通以一切為所詮故。此下經云「譬如幻人為幻人說法」，其性非無，然假非實。能詮教中可亦說有句言章論，聲為體性。梵云鉢陀，此翻為跡，當護法名。但顯法體，不顯義故。亦可句有二種：一、集法滿足句，如說不生亦不滅、不來亦不去、不一亦不異、不常亦不斷。此一一句義雖未圓，亦得名句，義圓滿故。最初音聲能集顯法，名之為跡。教為理之跡，如尋跡以得眾，故得教而觀義，不立字名，初立此跡。二、顯義周圓句，如說諸行無常，有生滅法，生滅滅已，彼寂為樂。此一一句義皆足故。今取前解集法滿足之句，不取顯義周圓之句。梵云縛(去聲)迦，此云言也。顯義周圓，名之為言，即當護法所說之句。梵云鉢刺迦羅，此云章也。章是明義段義，一章一段以明諸義。梵云奢薩呾羅，此翻為論，總周一部立以論名。此四以聲而為體性，從狹至寬，詮法周備。初顯體、次顯義、次廣明、後周備，故立此四，不立字名，《般若燈論》具詳之矣。此依世俗。若依勝義，能詮所詮一切皆空。故下經言「法無名字，言語斷故。法無有說，離覺觀故。法無形相，如虛空故。乃至廣說，夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得。」法性體空，何教何理？依此世俗、勝義二理，故下經云「說法非有亦非無。」勝義體空，說法非有；世俗體有，言亦非無。又勝義體空，故言非有，亦復非無。法性既空，何得定說或空或有？是故雙非。由此世俗，可以教義而為經體。若依勝義，一切皆空，無體不體。若依護法等菩薩，勝義世俗皆以能詮所詮二法而為教體。且世俗諦所詮，通以有為無為、若空若有諸法為體，即以三性為所詮體。「法無有我，離我垢故」，遍計所執。「從癡有愛，即我病生」，依他起性也。「一切法皆如也」，圓成實性亦如也。如是等文，上下甚多。既詮但以聲名句文以為體性，《十地論》說「說者聽者俱以二事而得究竟：一者聲、二善字。」又《解深密經》中，於第九地說斷二愚：一於無量所說法、無量名句字、陀羅尼自在愚。《成唯識論》第九卷釋言「無量名句字者，謂法無礙解。所說法者，義無礙解。名句字者，能詮之文。所說法者，所詮之義。」《對法》第一說「成所引聲者，謂諸聖所說聲。」《成唯識論》第二復言「由此法詞二無礙解，境有差別：法緣名等，詞緣於聲。」故依世俗，聲等為體。若依勝義，通論諸法體性有四：一攝相歸性體

、二攝餘歸識體、三攝假隨實體、四假實別論體。攝相歸性體者，一切有為無為等法，體即真如，真如為本。故《大般若》言「一切有情皆如來藏。」《勝鬘》亦言「夫生死者，是如來藏。若無如來藏者，不能厭苦、樂求涅槃。是故如來藏，是依、是持、是建立。」無垢稱言：「一切有情皆如也。一切法亦如也。」又言：「從無住本立一切法。」如是等文，誠證非一。攝餘歸識體者，一切法體皆不離識。《花嚴》第九說「心如工畫師，畫種種五蔭，一切世間中，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生亦然，心佛及眾生，是三無差別。諸佛悉了知，一切從心縛。若能如是解，是人見真佛。身亦非是心，心亦非是身，作一切佛事，自在未曾有。若人欲求知，三世一切佛，應當如是知，心造諸如來。」無垢稱言：「以心垢故，眾生亦垢。」如是非一。攝假隨實體者，一切假法都無別體，隨本所依實法為性，如忿恨等即瞋為體，假名淨土四塵為體，假名眾生五蘊為體，一切諸佛五法為體。假實別論體者，假實用殊，各各別說。如經下說「或有佛土，音聲名字而作佛事。」其名句等，法處所攝，不相應法；所起之聲，聲處所收，色聚所攝。如是非一。今說教體，若文若義皆有此四：一者文義。攝相歸性，通以真如為體。真如者，一切法之本性。如海水以鹹為性，眾水至海味變皆鹹，萬法歸真並同一味。故《般若》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履邪路，不能當見我。」天親論云「應化非真佛，亦非說法者。說法不二取，無說離言相。」此經〈聲聞品〉云「無垢稱語善現言：『文字性離，無有文字是則解脫。解脫相者，即諸法也。』」又云「性非見聞覺知，若行見聞覺知，是則見聞覺知，非求法也。」又〈不思議品〉云「法無戲論。若言知苦斷集證滅修道，是則戲論，非求法也。」〈觀眾生品〉云「從無住立一切法。」如是等文，誠證非一。二攝餘歸識，處謂能詮。若取根本，以能說者識心為體；若取於末，以能聞者心識為體。故《二十唯識》云「展轉增上力，二識成決定。」故〈序品〉云「隨其法教即有妙福，隨其妙福即有妙惠，隨其妙惠即有妙智，隨其妙智即有妙行，隨其妙行即有清淨自心，隨其自心即有清淨諸妙功德。」《解深密》我說「諸識所緣，唯識所現。」又《阿毘達磨經》云「成就簡擇者，有智得定者，思惟一切法，如義皆顯現。」此證甚多。三攝假隨實，所詮有四：一者心，深心是菩薩淨土。二者心所，念處、正勤、神足、根、力、覺支、道支眾生來生其國。三者色，三十二相莊嚴眾生來生其國。四者無為，若無作相即是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、二攝餘歸識體、三攝假隨實體、四假實別論體。攝相歸性體者，一切有為無為等法，體即真如，真如為本。故《大般若》言「一切有情皆如來藏。」《勝鬘》亦言「夫生死者，是如來藏。若無如來藏者，不能厭苦、樂求涅槃。是故如來藏，是依、是持、是建立。」無垢稱言：「一切有情皆如也。一切法亦如也。」又言：「從無住本立一切法。」如是等文，誠證非一。攝餘歸識體者，一切法體皆不離識。《花嚴》第九說「心如工畫師，畫種種五蔭，一切世間中，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生亦然，心佛及眾生，是三無差別。諸佛悉了知，一切從心縛。若能如是解，是人見真佛。身亦非是心，心亦非是身，作一切佛事，自在未曾有。若人欲求知，三世一切佛，應當如是知，心造諸如來。」無垢稱言：「以心垢故，眾生亦垢。」如是非一。攝假隨實體者，一切假法都無別體，隨本所依實法為性，如忿恨等即瞋為體，假名淨土四塵為體，假名眾生五蘊為體，一切諸佛五法為體。假實別論體者，假實用殊，各各別說。如經下說「或有佛土，音聲名字而作佛事。」其名句等，法處所攝，不相應法；所起之聲，聲處所收，色聚所攝。如是非一。今說教體，若文若義皆有此四：一者文義。攝相歸性，通以真如為體。真如者，一切法之本性。如海水以鹹為性，眾水至海味變皆鹹，萬法歸真並同一味。故《般若》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履邪路，不能當見我。」天親論云「應化非真佛，亦非說法者。說法不二取，無說離言相。」此經〈聲聞品〉云「無垢稱語善現言：『文字性離，無有文字是則解脫。解脫相者，即諸法也。』」又云「性非見聞覺知，若行見聞覺知，是則見聞覺知，非求法也。」又〈不思議品〉云「法無戲論。若言知苦斷集證滅修道，是則戲論，非求法也。」〈觀眾生品〉云「從無住立一切法。」如是等文，誠證非一。二攝餘歸識，處謂能詮。若取根本，以能說者識心為體；若取於末，以能聞者心識為體。故《二十唯識》云「展轉增上力，二識成決定。」故〈序品〉云「隨其法教即有妙福，隨其妙福即有妙惠，隨其妙惠即有妙智，隨其妙智即有妙行，隨其妙行即有清淨自心，隨其自心即有清淨諸妙功德。」《解深密》我說「諸識所緣，唯識所現。」又《阿毘達磨經》云「成就簡擇者，有智得定者，思惟一切法，如義皆顯現。」此證甚多。三攝假隨實，所詮有四：一者心，深心是菩薩淨土。二者心所，念處、正勤、神足、根、力、覺支、道支眾生來生其國。三者色，三十二相莊嚴眾生來生其國。四者無為，若無作相即是

無為。無為法中云何有見？故知所詮實唯說四。如是上下，文非一處，不能繁引，且指如斯。能詮有一，唯一音聲以為體性。此經〈香臺品〉上方九百萬菩薩問維摩詰：「釋迦如來以何說法？」維摩詰言：「此土眾生剛強難化，故佛為說剛強之語。」語即音聲以為體故。《法花》亦言「我等今者真是聲聞。」以佛道聲令一切聞，故教即聲。四相用別論，所詮有五：一心、二心所、三色、四不相應、五無為。餘四如前。不相應者，「無以生滅心行說實相法。」又云「語言文字為佛事故。」此一唯假，餘四通實。能詮有四：一聲、二文、三名、四句。故此經〈菩薩行品〉云「或有佛土，以音聲語言文字而作佛事。」上來引證略舉少分，以理准文，經體定爾。又有四種：一因緣、二唯識、三無相、四真如。准前宗中，皆應引說，不可以文說真如故。無餘三法，文說無相。無餘二法，文說唯心。無餘一法，諸有智者如理應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為。無為法中云何有見？故知所詮實唯說四。如是上下，文非一處，不能繁引，且指如斯。能詮有一，唯一音聲以為體性。此經〈香臺品〉上方九百萬菩薩問維摩詰：「釋迦如來以何說法？」維摩詰言：「此土眾生剛強難化，故佛為說剛強之語。」語即音聲以為體故。《法花》亦言「我等今者真是聲聞。」以佛道聲令一切聞，故教即聲。四相用別論，所詮有五：一心、二心所、三色、四不相應、五無為。餘四如前。不相應者，「無以生滅心行說實相法。」又云「語言文字為佛事故。」此一唯假，餘四通實。能詮有四：一聲、二文、三名、四句。故此經〈菩薩行品〉云「或有佛土，以音聲語言文字而作佛事。」上來引證略舉少分，以理准文，經體定爾。又有四種：一因緣、二唯識、三無相、四真如。准前宗中，皆應引說，不可以文說真如故。無餘三法，文說無相。無餘二法，文說唯心。無餘一法，諸有智者如理應知。

四、敘經不同。不同有二：一教名不同、二品名不同。教名不同者，此經前後雖復七翻：嚴佛調，漢，翻於白馬；支恭明，吳，譯於武康；法護、林蘭、蜜多三士，東西兩晉各傳本教；羅什翻於秦朝；和上暢於唐。曰：除羅什外，或名維摩詰經、或云無垢稱經、或云說維摩詰經、或云說無垢稱經、或云毘摩羅詰經，唯羅什法師獨云維摩詰所說經，仍云一名不可思議解脫。准依梵本，初首題云阿費摩羅枳里底。阿之言無，摩羅云垢。如云阿摩羅識，此云無垢識。今既加費字，故是稱也，即云無垢稱。枳里底者，說也。梵音多倒，如云衣著飯喫。今云無垢稱邊說也，即此經中無垢稱是所說，順唐音正云說無垢稱經。什公不依漢譯、存其梵音者，意許維摩亦得說經。良以身嬰俗妄、久離僧流，恐傍議而多生，所以許其說經。如《鹿女所說經》，經說鹿女事，非鹿女能說經。若對佛前，佛所印可，乃至天魔外道亦得說經。雖許彼說，仍名佛說經，餘人不得說經。《瑜伽論》云「十二部中，弟子唯得說論議經，理不違佛故；餘十一部皆不許說。改換佛言，師資別故。」若不爾者，師資何異？三藏之中唯得說阿毘達磨，不得說餘二。師資既別，故知淨名、妙德不得說經。亦非彼經上下皆淨名說，何得云維摩詰說？其維摩得云淨名，義即可然，言則不可。單言維摩，但是垢稱，闕少阿羅二字詰者。枳里底，說也。更云所說，重言何用？但是什公出自龜茲，不解中國梵語，不但澆訛不正，亦乃義意未融故也。一名不可思議解脫者，准依梵本，題在卷末。卷末佛言：「此經名為說無垢稱不可思議自在神變解脫法門。」若唯談人，但云阿費摩羅枳里底。若唯談法，脚注云亦名不可思議解脫。舊經佛告有二名，此乃譯經之人別開，非梵本如此。若以如有二故並悉題之，《勝鬘》有十五名、《無量義經》有十七名，並應具載，何故都題不並題也。俱以什公見注之號，遂即經首題之，無本脚注。後人連題麁寫，遂令萬代連唱釋之。理不然也。依此注中，詮不可思議解脫之事，是故名之。品名不同者，經十四品，頭數雖同，名或有異。第一今名序品，什公云佛國品。契經正說維摩詰事。欲明其事，先談由序，何故不名序品乃名佛國？若以寶性問佛，佛說嚴淨佛土乃名佛國，直欲別明佛國之義，不是序述說淨名之由序也。如《法花經．序品》明說無量義等七種成熟事，應名成就品，何故名序品？又諸經皆有序品，此何獨無，又以後准前，後名囑累，何故初無序品？第二今名顯不可思議方便善巧品，什公但名方便品。方便之義理通大小，今顯大故，應言顯不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、敘經不同。不同有二：一教名不同、二品名不同。教名不同者，此經前後雖復七翻：嚴佛調，漢，翻於白馬；支恭明，吳，譯於武康；法護、林蘭、蜜多三士，東西兩晉各傳本教；羅什翻於秦朝；和上暢於唐。曰：除羅什外，或名維摩詰經、或云無垢稱經、或云說維摩詰經、或云說無垢稱經、或云毘摩羅詰經，唯羅什法師獨云維摩詰所說經，仍云一名不可思議解脫。准依梵本，初首題云阿費摩羅枳里底。阿之言無，摩羅云垢。如云阿摩羅識，此云無垢識。今既加費字，故是稱也，即云無垢稱。枳里底者，說也。梵音多倒，如云衣著飯喫。今云無垢稱邊說也，即此經中無垢稱是所說，順唐音正云說無垢稱經。什公不依漢譯、存其梵音者，意許維摩亦得說經。良以身嬰俗妄、久離僧流，恐傍議而多生，所以許其說經。如《鹿女所說經》，經說鹿女事，非鹿女能說經。若對佛前，佛所印可，乃至天魔外道亦得說經。雖許彼說，仍名佛說經，餘人不得說經。《瑜伽論》云「十二部中，弟子唯得說論議經，理不違佛故；餘十一部皆不許說。改換佛言，師資別故。」若不爾者，師資何異？三藏之中唯得說阿毘達磨，不得說餘二。師資既別，故知淨名、妙德不得說經。亦非彼經上下皆淨名說，何得云維摩詰說？其維摩得云淨名，義即可然，言則不可。單言維摩，但是垢稱，闕少阿羅二字詰者。枳里底，說也。更云所說，重言何用？但是什公出自龜茲，不解中國梵語，不但澆訛不正，亦乃義意未融故也。一名不可思議解脫者，准依梵本，題在卷末。卷末佛言：「此經名為說無垢稱不可思議自在神變解脫法門。」若唯談人，但云阿費摩羅枳里底。若唯談法，脚注云亦名不可思議解脫。舊經佛告有二名，此乃譯經之人別開，非梵本如此。若以如有二故並悉題之，《勝鬘》有十五名、《無量義經》有十七名，並應具載，何故都題不並題也。俱以什公見注之號，遂即經首題之，無本脚注。後人連題麁寫，遂令萬代連唱釋之。理不然也。依此注中，詮不可思議解脫之事，是故名之。品名不同者，經十四品，頭數雖同，名或有異。第一今名序品，什公云佛國品。契經正說維摩詰事。欲明其事，先談由序，何故不名序品乃名佛國？若以寶性問佛，佛說嚴淨佛土乃名佛國，直欲別明佛國之義，不是序述說淨名之由序也。如《法花經．序品》明說無量義等七種成熟事，應名成就品，何故名序品？又諸經皆有序品，此何獨無，又以後准前，後名囑累，何故初無序品？第二今名顯不可思議方便善巧品，什公但名方便品。方便之義理通大小，今顯大故，應言顯不思議，

何得但言方便？又大乘中方便通權實，此顯權而不實，下位不知、妙用莫方，云不思議善巧。簡小簡實，不應但名方便品。又梵本有顯不思議善巧，什公何以單名？第三聲聞品，什公名弟子品。菩薩聲聞二俱弟子，聲聞何故獨得弟子之名？以小對大，應名聲聞、不應名弟子，何況梵本無弟子之言。第五今名問疾品，什公名文殊師利問疾品。什公以吉祥稱首，標以為名。今者不唯一人，所以總言問疾。既依梵本，實亦無之。第七今名觀有情品，什公名觀眾生品。卉木無識亦名眾生，有識名情，不通草木。況梵云摩呼繕那，可云眾生；既云薩埵，故言有情。第八今名菩提分品，什公名佛道品。菩提覺義，當來佛果；分是因義，此等眾行成覺之因。又菩提覺義，即是妙慧；分是支義，此是妙慧之支分也。言佛道者，佛是佛果，道是因名，道路之義。取佛之道，義雖可爾。然肇公意，欲以老子之道同佛之道而以為名。菩提覺義，未伽道義，梵音既違、義亦有濫。豈在佛位而無道也？故應正云菩提分品。第九今名不二法門品，什公名入不二法門品。今明不二法門道理，何勞更置「入」言。什公以淨名不言，謂入不二。妙德等有言，應是入二。總彰不二義，故不須「入」言。梵本經無入字。第十今名香臺品，什公云香積品。佛身香體高妙，類於香臺。但言香積，積香所成，而無妙高之義。顯佛土體妙高大故，應名香臺。第十二今名觀如來品，什公云阿閦佛品。彼品，佛問維摩詰：「云何觀於如來？」說觀法身如來等品。後因鶖子請問，方說淨名從阿閦佛國來，不唯明阿閦佛。今唯言阿閦佛，失彼品經宗之意，何但違於梵音。但以方言隔正理虧，義既乖其本宗，名亦如何不謬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何得但言方便？又大乘中方便通權實，此顯權而不實，下位不知、妙用莫方，云不思議善巧。簡小簡實，不應但名方便品。又梵本有顯不思議善巧，什公何以單名？第三聲聞品，什公名弟子品。菩薩聲聞二俱弟子，聲聞何故獨得弟子之名？以小對大，應名聲聞、不應名弟子，何況梵本無弟子之言。第五今名問疾品，什公名文殊師利問疾品。什公以吉祥稱首，標以為名。今者不唯一人，所以總言問疾。既依梵本，實亦無之。第七今名觀有情品，什公名觀眾生品。卉木無識亦名眾生，有識名情，不通草木。況梵云摩呼繕那，可云眾生；既云薩埵，故言有情。第八今名菩提分品，什公名佛道品。菩提覺義，當來佛果；分是因義，此等眾行成覺之因。又菩提覺義，即是妙慧；分是支義，此是妙慧之支分也。言佛道者，佛是佛果，道是因名，道路之義。取佛之道，義雖可爾。然肇公意，欲以老子之道同佛之道而以為名。菩提覺義，未伽道義，梵音既違、義亦有濫。豈在佛位而無道也？故應正云菩提分品。第九今名不二法門品，什公名入不二法門品。今明不二法門道理，何勞更置「入」言。什公以淨名不言，謂入不二。妙德等有言，應是入二。總彰不二義，故不須「入」言。梵本經無入字。第十今名香臺品，什公云香積品。佛身香體高妙，類於香臺。但言香積，積香所成，而無妙高之義。顯佛土體妙高大故，應名香臺。第十二今名觀如來品，什公云阿閦佛品。彼品，佛問維摩詰：「云何觀於如來？」說觀法身如來等品。後因鶖子請問，方說淨名從阿閦佛國來，不唯明阿閦佛。今唯言阿閦佛，失彼品經宗之意，何但違於梵音。但以方言隔正理虧，義既乖其本宗，名亦如何不謬也。

五、科品所從者，古科此經十四品中，種種不同。如古疏解，今科為三：初之一品，說經緣起分；次十一品，正陳本宗分；後之二品，讚授流通分。此經明菩薩權實二益、因果二位、真俗兩諦、空有兩理，述起所因，故初名序。既陳緣起，次述經宗，故次十一品名本宗分。經旨既深，恐不能傳習，讚過去藥王如來等事，勸授末代，故後二品名流通分。緣起分中，四種圓滿：一、序圓滿，即從「如是乃至菴羅衛林」。二、眾圓滿，即從「與大苾芻眾至蔽諸大眾」。三、說因圓滿，從「時廣嚴城有一菩薩至便見此土無量功德妙寶莊嚴」。四、利益圓滿，從「當佛現此嚴淨土時」至于品永。雖此一品總皆是序，其初通分諸經共有，為序義勝，獨得其名。眾者從眾，聖德眷屬輔翼之類。因者所由，寶性獻蓋問佛菩薩嚴淨佛土，佛說二利為嚴淨因。發起正宗菩薩修治身土等行，故名說因。天人聞法獲果不同，明此差別，名利益滿。序圓滿中，文段有四、勝妙有二。文段四者：一、總顯已聞，「如是我聞」也。二、說法時節，「一時」。三、教主，「薄伽梵」。四、說經處，「住廣嚴城菴羅衛林」。勝妙二者：一：廣嚴城，勝餘諸城故。二、菴羅林，勝餘諸林故。其城寬大已勝諸城，樓持莊飾復妙餘處，菓園結實已勝餘園，常自衛之，顯法可重。表法義弘博、萬德莊嚴，契道果園深可尊重，故〈序品〉有二圓滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、科品所從者，古科此經十四品中，種種不同。如古疏解，今科為三：初之一品，說經緣起分；次十一品，正陳本宗分；後之二品，讚授流通分。此經明菩薩權實二益、因果二位、真俗兩諦、空有兩理，述起所因，故初名序。既陳緣起，次述經宗，故次十一品名本宗分。經旨既深，恐不能傳習，讚過去藥王如來等事，勸授末代，故後二品名流通分。緣起分中，四種圓滿：一、序圓滿，即從「如是乃至菴羅衛林」。二、眾圓滿，即從「與大苾芻眾至蔽諸大眾」。三、說因圓滿，從「時廣嚴城有一菩薩至便見此土無量功德妙寶莊嚴」。四、利益圓滿，從「當佛現此嚴淨土時」至于品永。雖此一品總皆是序，其初通分諸經共有，為序義勝，獨得其名。眾者從眾，聖德眷屬輔翼之類。因者所由，寶性獻蓋問佛菩薩嚴淨佛土，佛說二利為嚴淨因。發起正宗菩薩修治身土等行，故名說因。天人聞法獲果不同，明此差別，名利益滿。序圓滿中，文段有四、勝妙有二。文段四者：一、總顯已聞，「如是我聞」也。二、說法時節，「一時」。三、教主，「薄伽梵」。四、說經處，「住廣嚴城菴羅衛林」。勝妙二者：一：廣嚴城，勝餘諸城故。二、菴羅林，勝餘諸林故。其城寬大已勝諸城，樓持莊飾復妙餘處，菓園結實已勝餘園，常自衛之，顯法可重。表法義弘博、萬德莊嚴，契道果園深可尊重，故〈序品〉有二圓滿也。

說無垢稱經疏第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏第一(本)

說無垢稱經疏第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏第一(末)

經言「如是我聞」者，如《摩訶摩耶經》說「佛教安置之所由也。」《佛地論》說「如是之言，依四義轉：一、依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法，如佛所說定無有異，定為利樂方便之因。或當所說如是文句，如我昔聞。二、依教誨。如有說言、汝當如是讀誦經論。此中如是，遠則佛之教誨也，近則傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三、依問答。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言？如是我聞。四、依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說，如我所聞。或信可言：是事如是，謂如是法我昔曾聞。此事如是，齊此當說，定無有異。由四義故，經初皆置『如是我聞』」。真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛，具諸相好。下座之時，還復本形。勘集藏傳，亦作是說。眾有三疑：一疑佛大悲，從涅槃起，更說妙法；二疑更有佛從他方來，住此說法；三疑彼阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言『如是我聞』，為令生信，除此三疑。」《注法花》云「如是者，感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。傳經者以名教出於感應，故建立如是。」《注無量義經》言「至人說法，但為顯如。唯如為是，故言如是。」[琁-疋+止]公云：「以離五謗，名為如是。第一句，如是此經，離執有增益謗。第二句，如是此經，離執無損減謗。第三句，如是此經，離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經，離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經，離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「如是，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞。即為我聞作詮敘耳。」梁武帝云：「如是，如斯之從義，是佛所說，故言如是。」長耳三藏云：「如是有三。一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二就法，諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言，不增不減，決定可信，故稱如是。三就僧，以阿難聞，望佛本教，所傳不異，故名為如。永離過非，故稱為是。」又如是者，信順之辭。《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。信為入法之初基，智為究竟之玄術。信則所言之理順，順則師資之道成。由信故，所說之法皆可順從。由順故，說聽二徒師資建立。」於此信中，略為十釋：一、信者，依《仁王》等經，趣聖位之初因、證諦理之鴻漸，故四十心以信為首。將入聖位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「如是我聞」者，如《摩訶摩耶經》說「佛教安置之所由也。」《佛地論》說「如是之言，依四義轉：一、依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法，如佛所說定無有異，定為利樂方便之因。或當所說如是文句，如我昔聞。二、依教誨。如有說言、汝當如是讀誦經論。此中如是，遠則佛之教誨也，近則傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三、依問答。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言？如是我聞。四、依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說，如我所聞。或信可言：是事如是，謂如是法我昔曾聞。此事如是，齊此當說，定無有異。由四義故，經初皆置『如是我聞』」。真諦三藏云：「微細律明，阿難昇座集法藏時，身如諸佛，具諸相好。下座之時，還復本形。勘集藏傳，亦作是說。眾有三疑：一疑佛大悲，從涅槃起，更說妙法；二疑更有佛從他方來，住此說法；三疑彼阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言『如是我聞』，為令生信，除此三疑。」《注法花》云「如是者，感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。傳經者以名教出於感應，故建立如是。」《注無量義經》言「至人說法，但為顯如。唯如為是，故言如是。」[琁-疋+止]公云：「以離五謗，名為如是。第一句，如是此經，離執有增益謗。第二句，如是此經，離執無損減謗。第三句，如是此經，離執亦有亦無相違謗。第四句，如是此經，離執非有非無愚癡謗。第五句，如是此經，離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「如是，將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經，我親從佛聞。即為我聞作詮敘耳。」梁武帝云：「如是，如斯之從義，是佛所說，故言如是。」長耳三藏云：「如是有三。一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二就法，諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言，不增不減，決定可信，故稱如是。三就僧，以阿難聞，望佛本教，所傳不異，故名為如。永離過非，故稱為是。」又如是者，信順之辭。《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。信為入法之初基，智為究竟之玄術。信則所言之理順，順則師資之道成。由信故，所說之法皆可順從。由順故，說聽二徒師資建立。」於此信中，略為十釋：一、信者，依《仁王》等經，趣聖位之初因、證諦理之鴻漸，故四十心以信為首。將入聖位，

有信根力。有信根故，萬善因此而生；有信力故，四魔不能屈伏，由斯經首創令生信。二、依《毘婆沙論》，信者食法味之嘉手。學佛法者，如大龍象，以信為手，以捨為牙，以念為頸，以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所食噉，以鼻為手，故學法者最初信生。三、學者，大商主元規法寶，故初生信，獲彼聖財。《顯揚論》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。信即一焉。」四、《瑜伽論》云「入一切法，欲為根本，起希望故。作意所生，數警覺故。觸所集起，時和對故。受所引攝，領在心故。定為增上，心微寂故。慧為最勝，擇善惡故。解脫為堅固，息纏縛故。出離為後邊，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。」五、《成唯識》云「信如水精珠，能清濁水，能治不信自性渾濁。」故宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄。」《春秋》亦言「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩蘊藻之葉，可薦鬼神、可羞公主也。」六、《俱舍》云「拔眾生出生死泥，正法為佛手，即正宗也。信為眾生手，即序分也。兩手相接，出於淤泥。」七、諸論云：信者能越惡道、離貧賤因，故入聖已有不壞信，故初令起。以下三解，准經為釋。八、汎大溟海，假手以行舟；渡生死河，須信以發慧。九、見珍財寶，手以採拾；聞法寶，藉信而方得。十、遊曠野，而有手持甲杖以捍群賊。出生死源，而有信發慧解而斷煩惱。由斯經首「如是我聞」，為令眾生起正信故。以上合有二十六釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有信根力。有信根故，萬善因此而生；有信力故，四魔不能屈伏，由斯經首創令生信。二、依《毘婆沙論》，信者食法味之嘉手。學佛法者，如大龍象，以信為手，以捨為牙，以念為頸，以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所食噉，以鼻為手，故學法者最初信生。三、學者，大商主元規法寶，故初生信，獲彼聖財。《顯揚論》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。信即一焉。」四、《瑜伽論》云「入一切法，欲為根本，起希望故。作意所生，數警覺故。觸所集起，時和對故。受所引攝，領在心故。定為增上，心微寂故。慧為最勝，擇善惡故。解脫為堅固，息纏縛故。出離為後邊，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。」五、《成唯識》云「信如水精珠，能清濁水，能治不信自性渾濁。」故宣尼云：「兵、食、信三，信不可棄。」《春秋》亦言「苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩蘊藻之葉，可薦鬼神、可羞公主也。」六、《俱舍》云「拔眾生出生死泥，正法為佛手，即正宗也。信為眾生手，即序分也。兩手相接，出於淤泥。」七、諸論云：信者能越惡道、離貧賤因，故入聖已有不壞信，故初令起。以下三解，准經為釋。八、汎大溟海，假手以行舟；渡生死河，須信以發慧。九、見珍財寶，手以採拾；聞法寶，藉信而方得。十、遊曠野，而有手持甲杖以捍群賊。出生死源，而有信發慧解而斷煩惱。由斯經首「如是我聞」，為令眾生起正信故。以上合有二十六釋。

言「我聞」者，傳法菩薩自指己身言：如是法親從佛聞。故名我聞。我謂諸蘊，世俗假者。然我有三：一、妄所執我，謂外道等所橫計我。二、假施設我，謂大涅槃樂淨常我，除二乘倒，強施設故。三、世流布我，謂世共傳天授等名。今傳法者隨順世間，自指稱我，不同前二，即是無我之大我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「我聞」者，傳法菩薩自指己身言：如是法親從佛聞。故名我聞。我謂諸蘊，世俗假者。然我有三：一、妄所執我，謂外道等所橫計我。二、假施設我，謂大涅槃樂淨常我，除二乘倒，強施設故。三、世流布我，謂世共傳天授等名。今傳法者隨順世間，自指稱我，不同前二，即是無我之大我也。

問：諸佛說法，本除我執。何故不稱無我聞，乃言我聞？答：以四義故，但稱我聞。一、言說易故。若言無我，知此說誰？二、順世間故。三、除無我怖。言無我者，為誰修學？四者有自他染淨因果事業等故，所以稱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸佛說法，本除我執。何故不稱無我聞，乃言我聞？答：以四義故，但稱我聞。一、言說易故。若言無我，知此說誰？二、順世間故。三、除無我怖。言無我者，為誰修學？四者有自他染淨因果事業等故，所以稱我。

問：若爾，何故不稱名字，但稱我耶？答：有三義。一、示不乖俗。宗雖顯真，言不乖俗；理雖顯妙，言不乖麁。欲顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義。阿難多聞聞持，其聞積集，三慧齊備、文義兼持，於三藏教總持自在。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我，不道阿難。三、我者親義。世間共言：我見聞此，將為親證。若言阿難聞，或非親聞，從他傳受。今顯親聞世尊所說，非是傳聞，破他疑網，故不稱字，但言我聞。聞謂耳不發識聽受所說。今癈耳別，就我總稱，故名我聞。雖依大乘，根識心所境至和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中，故《瑜伽》言「聞謂比量。」耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故。因聞所成，總名為聞。若緣名義，稱之為聞。既在於意，故合名聞，廢別耳意，總稱我聞。以耳為門，熏習在總，因聞所成，總名為聞，故名我聞。慶喜于時雖亦見覺知佛所說，欲證深理要先聞故、此界以聲為佛事故、希證菩提要聞熏故，由斯經首不說見覺知，唯說我聞。據實于時亦見佛說諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲，久離戲論，曾不說法。由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。此文義相，雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。」由耳根力及自意變，故名我聞。故無性云：「聞者識上，直非直說聚集顯現，以為體性。」若爾，云何菩薩能說？彼增上生，故作是說。譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。故經亦言「始從成道、終至涅槃，於其中間不說一字。」汝亦不聞親光等言「佛離分別，名無戲論。豈不說法，名無戲論。謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。」由此經說「我所說法，如手中葉。未所說法，如林中葉。」此中二解，隨彼兩文綺互解釋。應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法，我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教，初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定，無所增減。是故聞者，應正聞已，如理思惟，當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，何故不稱名字，但稱我耶？答：有三義。一、示不乖俗。宗雖顯真，言不乖俗；理雖顯妙，言不乖麁。欲顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義。阿難多聞聞持，其聞積集，三慧齊備、文義兼持，於三藏教總持自在。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我，不道阿難。三、我者親義。世間共言：我見聞此，將為親證。若言阿難聞，或非親聞，從他傳受。今顯親聞世尊所說，非是傳聞，破他疑網，故不稱字，但言我聞。聞謂耳不發識聽受所說。今癈耳別，就我總稱，故名我聞。雖依大乘，根識心所境至和合方名為聞，然根五義勝於識等，故根名聞。若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中，故《瑜伽》言「聞謂比量。」耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故。因聞所成，總名為聞。若緣名義，稱之為聞。既在於意，故合名聞，廢別耳意，總稱我聞。以耳為門，熏習在總，因聞所成，總名為聞，故名我聞。慶喜于時雖亦見覺知佛所說，欲證深理要先聞故、此界以聲為佛事故、希證菩提要聞熏故，由斯經首不說見覺知，唯說我聞。據實于時亦見佛說諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。龍軍等言：「佛唯有三法，謂大定、智、悲，久離戲論，曾不說法。由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。此文義相，雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。」由耳根力及自意變，故名我聞。故無性云：「聞者識上，直非直說聚集顯現，以為體性。」若爾，云何菩薩能說？彼增上生，故作是說。譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。故經亦言「始從成道、終至涅槃，於其中間不說一字。」汝亦不聞親光等言「佛離分別，名無戲論。豈不說法，名無戲論。謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞。」世親說言：「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。」由此經說「我所說法，如手中葉。未所說法，如林中葉。」此中二解，隨彼兩文綺互解釋。應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法，我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教，初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定，無所增減。是故聞者，應正聞已，如理思惟，當勤修學。

經 一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一時。

贊曰：第二說教時分也。法王啟化，機器咸集，說聽事訖，總名一時。此就剎那相續無斷、說聽究竟，假名一時。論有二解：一者道理時。說聽二徒離唯現在，五蘊諸行剎那生滅。即此現法，有酬於前、引後之義，即以所酬假名過去、即以所引假名未來，並於現在法上假立。即說聽者五蘊諸法，剎那生滅前後相生，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時。說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖，總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境。聽者心變三世亦爾，唯意所緣不相應行蘊法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那、二則不定約相續、三不定約四時六時八時十二時等、四不定約成道已後年數時節，名為一時。但是聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為談，說聽事訖總名一時。不定約剎那者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳意，聞一字時一切能了解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長、或促多劫為短念亦不定故，總約說聽究竟名一時，不可別說。亦不定約四時六時八時十二時者，一日一月照四天下，長短喧寒、近遠晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除人等，上諸天等無此四時及八時等。經擬上地諸方流通，若說四時等，流行不遍故，所以不說四時八時等。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡聖所見，佛身報化、年歲短長、成道已來近遠、所說之法淺深半滿，各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說四時者，《涅槃經》云「二月十五日」。有說六時八時十二時等名者，《涅槃經》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖，收衣鉢。洗足已，敷座而坐」，日正午時說。《上生經》云「於初夜分」。《遺教經》云「於其中夜，寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日，於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說。」《法花經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈，轉四諦論。」又《無量義經》言「我成道來，四十餘年」等。雖有是說，隨一方城聞見結集且作是說，仍非初題說法時也，是故但應總說一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二說教時分也。法王啟化，機器咸集，說聽事訖，總名一時。此就剎那相續無斷、說聽究竟，假名一時。論有二解：一者道理時。說聽二徒離唯現在，五蘊諸行剎那生滅。即此現法，有酬於前、引後之義，即以所酬假名過去、即以所引假名未來，並於現在法上假立。即說聽者五蘊諸法，剎那生滅前後相生，事緒究竟假立三世，總名一時，非一生滅之一時也。二者唯識時。說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長，事緒終訖，總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境。聽者心變三世亦爾，唯意所緣不相應行蘊法界法處所攝。此言一時，一則不定約剎那、二則不定約相續、三不定約四時六時八時十二時等、四不定約成道已後年數時節，名為一時。但是聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為談，說聽事訖總名一時。不定約剎那者，聽法之徒根器或鈍，說時雖短、聽解時長，或說者時長、聽者亦久，於一剎那猶未能解，故非剎那。亦不定約相續者，由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了，或能聽者得淨耳意，聞一字時一切能了解，故非相續。由於一會聽者根機有利有鈍，如來神力或延短念為長、或促多劫為短念亦不定故，總約說聽究竟名一時，不可別說。亦不定約四時六時八時十二時者，一日一月照四天下，長短喧寒、近遠晝夜諸方不定，恒二天下同起用故。又除人等，上諸天等無此四時及八時等。經擬上地諸方流通，若說四時等，流行不遍故，所以不說四時八時等。亦不定約成道已後年數時節者，三乘凡聖所見，佛身報化、年歲短長、成道已來近遠、所說之法淺深半滿，各不同故。經擬三乘凡聖同聞，故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說四時者，《涅槃經》云「二月十五日」。有說六時八時十二時等名者，《涅槃經》云「於其晨朝嚼楊枝時」，《金剛般若》云「飯食訖，收衣鉢。洗足已，敷座而坐」，日正午時說。《上生經》云「於初夜分」。《遺教經》云「於其中夜，寂然無聲」。有說成道已後年數時節者，《十地經》云「第二七日，於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內說。」《法花經》云「三七日中思惟是已，趣波羅奈，轉四諦論。」又《無量義經》言「我成道來，四十餘年」等。雖有是說，隨一方城聞見結集且作是說，仍非初題說法時也，是故但應總說一時。

問：處中有淨穢，隨機定說處。時中凡聖殊，何容不別說？答：說處標淨穢，淨穢可定知。說時有短長，聖凡不可准。一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：處中有淨穢，隨機定說處。時中凡聖殊，何容不別說？答：說處標淨穢，淨穢可定知。說時有短長，聖凡不可准。一會機宜有利有鈍，長時短時如何定准？故處可定說，而時但總言。

經 一時薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一時薄伽梵。

贊曰：說教主也。佛有十號，此即第十名焉。薄伽者聲，梵謂具德。若有為此薄伽聲，自能破四魔、具六種德，名薄伽梵。且分段生死四魔者，一煩惱魔、二蘊魔、三死魔、四天魔。百二十八根本煩惱及隨煩惱，名煩惱魔。有漏五蘊，名為蘊魔。無常死滅，名為死魔。他化天子，名為天魔。此四能破壞善事、能令有情流轉生死，損害深重，偏稱為魔。佛能破之，名薄伽梵。若據化相，菩提樹下入金剛喻定，破煩惱魔。捨第五分壽，沙羅雙林入無餘涅槃，破蘊魔。留死三月，為破死魔，於死自在故能留身。菩提樹下得成道已，先入慈定，為破天魔，據其實破。十住菩薩八相成道，能伏天魔，雖此經下歎菩薩德中，八地已上菩薩降伏魔怨、制諸外道，歎其能。非今始破。又能破四，要是八地以上，故今讚之，非說天魔八地方破。蘊魔者，七地以前有分段死麁有漏蘊，或未能滅、或初地捨，八地以上變易生定捨麁蘊魔。若捨細者，要解脫道，得成佛已四智都圓，有漏方捨。煩惱魔者，不共無明伴類煩惱，十住第四生貴住中制伏名捨，加行位中能頓伏捨。分別煩惱種子隨眠，初地斷捨。俱生煩惱，地前漸伏捨，初地以上能頓伏捨。然有菩薩，七地已前時時故起，八地以上決定伏捨。金剛心起，種習俱盡，方永斷捨。其所知障分別者，如分別煩惱魔。俱生者，十地之中地地能斷。六識中者，至金剛心，并第七識一時俱捨。其死魔者，分段死魔，有入初地受變易身即便永捨；有至八地方受變易，彼時方捨其變易死；決定成佛，解脫道中方能永破。今顯世尊四皆破盡，名薄伽梵。故《瑜伽》云「坦然安坐妙菩提座，能破四魔，名薄伽梵。」又具六德。六德者，《佛地論》云「自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，具足如是六種義，應知總名為薄伽。」一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，炎猛智火所燒練故。三端嚴義，具諸相好所莊飾故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養，咸稱讚故。六尊責義，具一切德，常起方便利益安樂一切有情無懈癈故。由是六德，名薄伽梵。唯此一名，總含眾德，世咸尊重。故諸外道，皆稱本師名薄伽梵。由此世尊令諸經首皆置此名。古諸譯經皆欲省略，不論義之具闕並安佛名。其十號中，佛為第九、薄伽梵為第十，第十一名總苞九德，故今初唱。而或者改之，安置佛稱，雖所詮不異，能詮名義稍殊。由此後魏菩提流支法師云：「婆伽婆，語雖稍訛，意無別也。」如《佛地疏》具詳之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說教主也。佛有十號，此即第十名焉。薄伽者聲，梵謂具德。若有為此薄伽聲，自能破四魔、具六種德，名薄伽梵。且分段生死四魔者，一煩惱魔、二蘊魔、三死魔、四天魔。百二十八根本煩惱及隨煩惱，名煩惱魔。有漏五蘊，名為蘊魔。無常死滅，名為死魔。他化天子，名為天魔。此四能破壞善事、能令有情流轉生死，損害深重，偏稱為魔。佛能破之，名薄伽梵。若據化相，菩提樹下入金剛喻定，破煩惱魔。捨第五分壽，沙羅雙林入無餘涅槃，破蘊魔。留死三月，為破死魔，於死自在故能留身。菩提樹下得成道已，先入慈定，為破天魔，據其實破。十住菩薩八相成道，能伏天魔，雖此經下歎菩薩德中，八地已上菩薩降伏魔怨、制諸外道，歎其能。非今始破。又能破四，要是八地以上，故今讚之，非說天魔八地方破。蘊魔者，七地以前有分段死麁有漏蘊，或未能滅、或初地捨，八地以上變易生定捨麁蘊魔。若捨細者，要解脫道，得成佛已四智都圓，有漏方捨。煩惱魔者，不共無明伴類煩惱，十住第四生貴住中制伏名捨，加行位中能頓伏捨。分別煩惱種子隨眠，初地斷捨。俱生煩惱，地前漸伏捨，初地以上能頓伏捨。然有菩薩，七地已前時時故起，八地以上決定伏捨。金剛心起，種習俱盡，方永斷捨。其所知障分別者，如分別煩惱魔。俱生者，十地之中地地能斷。六識中者，至金剛心，并第七識一時俱捨。其死魔者，分段死魔，有入初地受變易身即便永捨；有至八地方受變易，彼時方捨其變易死；決定成佛，解脫道中方能永破。今顯世尊四皆破盡，名薄伽梵。故《瑜伽》云「坦然安坐妙菩提座，能破四魔，名薄伽梵。」又具六德。六德者，《佛地論》云「自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，具足如是六種義，應知總名為薄伽。」一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，炎猛智火所燒練故。三端嚴義，具諸相好所莊飾故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養，咸稱讚故。六尊責義，具一切德，常起方便利益安樂一切有情無懈癈故。由是六德，名薄伽梵。唯此一名，總含眾德，世咸尊重。故諸外道，皆稱本師名薄伽梵。由此世尊令諸經首皆置此名。古諸譯經皆欲省略，不論義之具闕並安佛名。其十號中，佛為第九、薄伽梵為第十，第十一名總苞九德，故今初唱。而或者改之，安置佛稱，雖所詮不異，能詮名義稍殊。由此後魏菩提流支法師云：「婆伽婆，語雖稍訛，意無別也。」如《佛地疏》具詳之矣。

問：此三身中，何身所攝？答。准處施化，即是化身。菩薩在中，持髻復言：「我見土淨。」故知通是他受用佛。應化非真亦非說法者，推功歸本即是法身。應物之身不能獨起，必由化生，通自受用。但以由機不同、一處見異，不可定言化報之體。准處言之，定是化佛。故下經言「釋迦如來隱覆無量尊貴功德，為欲度斯下劣人故，是故現此雜穢土耳。」故知是化。今顯主尊法必殊勝，故初經首置薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此三身中，何身所攝？答。准處施化，即是化身。菩薩在中，持髻復言：「我見土淨。」故知通是他受用佛。應化非真亦非說法者，推功歸本即是法身。應物之身不能獨起，必由化生，通自受用。但以由機不同、一處見異，不可定言化報之體。准處言之，定是化佛。故下經言「釋迦如來隱覆無量尊貴功德，為欲度斯下劣人故，是故現此雜穢土耳。」故知是化。今顯主尊法必殊勝，故初經首置薄伽梵。

經 住廣嚴城菴羅衛林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 住廣嚴城菴羅衛林。

贊曰：化處也。此是中印度境，國名吠舍離，此云廣嚴，舊云毘耶離、毘舍離、維耶離，皆訛也。此國周五千餘里，國大都城今雖頹毀，故基尚在，周六七十里，王宮城基周四五里。宮城西北五六里間有一伽藍，習正量部。傍有窣都波，佛於此說說無垢稱經，時長者子寶性獻蓋處。伽藍正北三四里，是菴羅女薗，持以施佛，佛常於此坐。伽藍東北三四里，有無垢稱故宅。去此不遠有一神舍，其狀壘博。傳云：積石是無垢稱現疾說法處。去此不遠有窣都波，是寶性故宅，去此不遠有菴波羅女故宅。其大都城更無別號，以國名名之，以都城名號，是故國名廣嚴，城亦名廣嚴。住者，遊化所居，目之為住。廣嚴者，廣者寬大，勝餘國之都城。嚴者飾麗，越諸王之宮宇。一俗事豐雕、二真徒博飾，名為廣嚴。表此經義苞羅一切名廣，萬德莊嚴名嚴。菴羅者，天竺有菓名菴沒羅，今語略故，除其沒字。其城有女，以果為名，曰菴沒羅女。有勝園，林樹繁欝、泉源澄鏡、花草綺靡、山石崔嵬，足以湛心靈、足以進尊聖。其女每修園樹，重而自守，名之為衛。衛者唐音，論其自守其林，故名為衛。女持施佛，佛恒遊息，故以為名。菓有當果之徵，衛有寶重之意。顯聞妙法以修行，當果決定可期。妙法不可輕，然每勤常令寶衛，所以此處說此深經。乍觀女園與獻蓋處別，佛在園內、蓋在外陳，標迹南北不同，理亦不為乖爽也。在園處寂，顯離憒鬧自居；標城唱諠，表起慈悲以濟物。故城園雙舉，為利道俗二徒，亦不相違也。舊有解云：女從菴羅樹生，猶如奈女，故以為名。此解不爾，非所聞故。然法花靈山、般若舍衛、涅槃有金河、此經廣嚴城，各有由矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：化處也。此是中印度境，國名吠舍離，此云廣嚴，舊云毘耶離、毘舍離、維耶離，皆訛也。此國周五千餘里，國大都城今雖頹毀，故基尚在，周六七十里，王宮城基周四五里。宮城西北五六里間有一伽藍，習正量部。傍有窣都波，佛於此說說無垢稱經，時長者子寶性獻蓋處。伽藍正北三四里，是菴羅女薗，持以施佛，佛常於此坐。伽藍東北三四里，有無垢稱故宅。去此不遠有一神舍，其狀壘博。傳云：積石是無垢稱現疾說法處。去此不遠有窣都波，是寶性故宅，去此不遠有菴波羅女故宅。其大都城更無別號，以國名名之，以都城名號，是故國名廣嚴，城亦名廣嚴。住者，遊化所居，目之為住。廣嚴者，廣者寬大，勝餘國之都城。嚴者飾麗，越諸王之宮宇。一俗事豐雕、二真徒博飾，名為廣嚴。表此經義苞羅一切名廣，萬德莊嚴名嚴。菴羅者，天竺有菓名菴沒羅，今語略故，除其沒字。其城有女，以果為名，曰菴沒羅女。有勝園，林樹繁欝、泉源澄鏡、花草綺靡、山石崔嵬，足以湛心靈、足以進尊聖。其女每修園樹，重而自守，名之為衛。衛者唐音，論其自守其林，故名為衛。女持施佛，佛恒遊息，故以為名。菓有當果之徵，衛有寶重之意。顯聞妙法以修行，當果決定可期。妙法不可輕，然每勤常令寶衛，所以此處說此深經。乍觀女園與獻蓋處別，佛在園內、蓋在外陳，標迹南北不同，理亦不為乖爽也。在園處寂，顯離憒鬧自居；標城唱諠，表起慈悲以濟物。故城園雙舉，為利道俗二徒，亦不相違也。舊有解云：女從菴羅樹生，猶如奈女，故以為名。此解不爾，非所聞故。然法花靈山、般若舍衛、涅槃有金河、此經廣嚴城，各有由矣。

問：觀此化處，實乃穢方。梵王何以言我見此土由來淨也？答：令彰佛慈悲，化標穢處，理實菩薩所見但住淨方。淨穢由于二心，根報化起於凡聖，變佛非定准，處亦可知。不可淨穢雙彰，但標一化之處，義准三土，亦不相違。以佛定土，理誠可悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：觀此化處，實乃穢方。梵王何以言我見此土由來淨也？答：令彰佛慈悲，化標穢處，理實菩薩所見但住淨方。淨穢由于二心，根報化起於凡聖，變佛非定准，處亦可知。不可淨穢雙彰，但標一化之處，義准三土，亦不相違。以佛定土，理誠可悉。

經 與大苾芻眾八千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 與大苾芻眾八千人俱。

贊曰：自下第二眾圓滿也。初總略以四門分別：一彰來意、二顯權實、三定多少、四眾次第。來意有五：一、證經可信。拂彼三疑：一疑慶喜自談、二疑從他聞說、三疑非佛所演。今舉時眾證法無疑，令生信故。《智度論》云「說時方人，令生信也。」二、顯德尊高。佛德尊高，大眾奔會。佛居于四眾，映蔽群生，若帝釋臨天、梵王處定。故經下云「譬如大寶妙高山王處於大海，巍然逈出。佛踞師子勝藏之座，顯耀威光蔽于大眾，亦復如是。」三、彰後發揚。鶖子生疑，大千變淨。妙祥道備，佛遣對揚。二聖為發起之先，八部為隨信之後。四、當機獲益。八部四眾有發無上之心，菩薩聲聞成剋菩提之意。隨緣語道，著在經文，如上已陳，故不繁引。五、輔翼瞻仰，軌範引攝。《佛地論》云「菩薩聲聞，輔冀圓滿。八部四眾，眷屬圓滿。皆由慈悲廣起、安忍普資，咸便便有靈，誰不奔挹。諸眾集，為引餘生發心。」經既具陳，復勸令時發意。夫來佛所，略有二緣：一為瞻仰、二為聞法。機熟者，會道於當時；未熟者，發心於即日。顯權實者，准《佛地經》淨土中說聲聞八部，並是諸佛菩薩化作，莊嚴道場，引攝眾生令發妙意。《無量壽經》云「其水鳥等，皆佛化作。」准此經中，一切菩薩生此土者，亦隱勝德，起堅固悲，隨類生攝。故知佛居穢土，聲聞為實、菩薩為權；佛居淨方，聲聞為權、菩薩為實。准處淨穢，其義可知。餘眾實權，理難准定。准有方丈天女、取食菩薩，經文稱化，餘類難知。定多少者，凡聖而論有二：菩薩聲聞為聖，餘眾為凡。或初後眾：本在菴園，為初眾；無垢稱之所持來至園，為後眾。部類而論有三：一大聖眾、二八部眾、三四部眾。前後一切菩薩聲聞，為大聖眾。一切有威德凡類，為八部眾。釋梵護世等，入八部中天，故不別說。若在人趣，入道居俗，有戒行之流名四部眾。或為四眾，第三此方諸天眾，餘三如前。前後合有九眾。初有七眾：一聲聞眾；二菩薩眾；三他方梵王眾；四他方帝釋眾；五威靈八部眾；六此方諸天眾，下經八部眾下，列釋梵護世等故，舊經無之；七戒行四部眾。後有二眾：一無垢稱眾。〈菩薩行品〉中，掌持至佛所。〈香臺品〉中，妙香國有九百萬菩薩與飯俱來，入維摩詰舍。又為長者主月蓋從八萬四千人，來入維摩詰舍。此皆後與無垢稱俱來，入無垢稱眾。二妙喜世界眾，即阿閦佛國。無垢稱在佛所，以神通力掌持至此。別而為論，有十九：一聲聞、二菩薩、三他方梵王、四他方帝釋、五餘天、六龍、七藥叉、八犍達縛、九阿素落、十揭露荼、十一緊捺落、十二莫呼落伽、十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二眾圓滿也。初總略以四門分別：一彰來意、二顯權實、三定多少、四眾次第。來意有五：一、證經可信。拂彼三疑：一疑慶喜自談、二疑從他聞說、三疑非佛所演。今舉時眾證法無疑，令生信故。《智度論》云「說時方人，令生信也。」二、顯德尊高。佛德尊高，大眾奔會。佛居于四眾，映蔽群生，若帝釋臨天、梵王處定。故經下云「譬如大寶妙高山王處於大海，巍然逈出。佛踞師子勝藏之座，顯耀威光蔽于大眾，亦復如是。」三、彰後發揚。鶖子生疑，大千變淨。妙祥道備，佛遣對揚。二聖為發起之先，八部為隨信之後。四、當機獲益。八部四眾有發無上之心，菩薩聲聞成剋菩提之意。隨緣語道，著在經文，如上已陳，故不繁引。五、輔翼瞻仰，軌範引攝。《佛地論》云「菩薩聲聞，輔冀圓滿。八部四眾，眷屬圓滿。皆由慈悲廣起、安忍普資，咸便便有靈，誰不奔挹。諸眾集，為引餘生發心。」經既具陳，復勸令時發意。夫來佛所，略有二緣：一為瞻仰、二為聞法。機熟者，會道於當時；未熟者，發心於即日。顯權實者，准《佛地經》淨土中說聲聞八部，並是諸佛菩薩化作，莊嚴道場，引攝眾生令發妙意。《無量壽經》云「其水鳥等，皆佛化作。」准此經中，一切菩薩生此土者，亦隱勝德，起堅固悲，隨類生攝。故知佛居穢土，聲聞為實、菩薩為權；佛居淨方，聲聞為權、菩薩為實。准處淨穢，其義可知。餘眾實權，理難准定。准有方丈天女、取食菩薩，經文稱化，餘類難知。定多少者，凡聖而論有二：菩薩聲聞為聖，餘眾為凡。或初後眾：本在菴園，為初眾；無垢稱之所持來至園，為後眾。部類而論有三：一大聖眾、二八部眾、三四部眾。前後一切菩薩聲聞，為大聖眾。一切有威德凡類，為八部眾。釋梵護世等，入八部中天，故不別說。若在人趣，入道居俗，有戒行之流名四部眾。或為四眾，第三此方諸天眾，餘三如前。前後合有九眾。初有七眾：一聲聞眾；二菩薩眾；三他方梵王眾；四他方帝釋眾；五威靈八部眾；六此方諸天眾，下經八部眾下，列釋梵護世等故，舊經無之；七戒行四部眾。後有二眾：一無垢稱眾。〈菩薩行品〉中，掌持至佛所。〈香臺品〉中，妙香國有九百萬菩薩與飯俱來，入維摩詰舍。又為長者主月蓋從八萬四千人，來入維摩詰舍。此皆後與無垢稱俱來，入無垢稱眾。二妙喜世界眾，即阿閦佛國。無垢稱在佛所，以神通力掌持至此。別而為論，有十九：一聲聞、二菩薩、三他方梵王、四他方帝釋、五餘天、六龍、七藥叉、八犍達縛、九阿素落、十揭露荼、十一緊捺落、十二莫呼落伽、十

三此方梵釋眾、十四苾芻、十五苾芻尼、十六部波素迦、十七鄔波斯迦、十八無垢稱眾、十九不動佛眾。於中有四門眾異：一三界，無無色。《仁王》具有，此經無之。機宜未熟，於法無緣故。二五趣，無地獄。《陀羅尼經》具有，此經無之。修大乘心必容豫之所，地獄無暇，故此不來。明呪威神，本為拔苦，故說陀羅尼有地獄眾。三君臣，無二王。《法花》具有，此經無之。輪王小王，二俱不列。四三乘，無獨覺。《仁王》具有，此經無之。獨覺多出無佛之世，時無機熟，所以不舉。眾次第者，《佛地論》有釋。今有四義：一形相不同、二坐有近遠、三戒行有異隨類化生、四令諸菩薩於聲聞眾捨憍慢故。此乃聲聞菩薩次第；餘眾次第，隨應當知。初列眾中，有四圓滿：一行圓滿、二數圓滿、三功德圓滿、四威儀圓滿。行圓滿中有四：一聲聞，修小乘行，苾芻為名。二菩薩，修大乘行，以菩薩為目。三諸菩薩，常隨類化，身相不定，故名菩薩。四聲聞形定，說為苾芻。數圓滿者，「聲聞八千、菩薩三萬二千」等。功德圓滿者，「皆為一切眾聖所識」等。攝別合有四十一句是。威儀圓滿者，「爾時世尊，無量百千諸來大眾」等是。此四圓滿，菩薩具足。聲聞有三：一行滿，名苾芻故。二數滿，八千人等。三威儀滿，同前菩薩。今顯菩薩具內外修，故偏顯德。聲聞不爾，略不歎德，不同餘經。他方梵王及天帝釋，具二圓滿：一數、二威儀。不以行為名，不歎其德故。苾芻等四眾亦二：一行、二威儀，不歎其德、不標數故。餘八部眾，唯有其一，謂威儀滿，不以行為名、不歎其德、不列其數故。眾成就中，文復有二：初列大眾、後辨威儀。列眾有二：一聖、二凡。菩薩聲聞為聖，八部四眾為凡。或為三：一大聖眾、二八部眾、三四部眾。或為六，如前說。聖眾為二：一聲聞、二菩薩，此初也。佛共兼會，名之為與。大有五義：一名稱大，大眾大人所知識故。二位次大，皆住聖果，非凡位故。三功德大，或諸漏盡，證智斷故。四修行大，求大菩提，修廣業故。五徒眾大，八千人故。梵云苾芻，此有五義：一怖魔，創心出家，四魔怖故。二乞士，以乞自活，濟自他故。三淨命，離五邪命，明正三業故。四淨戒，住戒威德，曾不缺故。五破惡，修道獲果，斷煩惱故。僧伽名眾，證理法事二俱和故。學無學數，合有八千。與佛同處，復名俱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三此方梵釋眾、十四苾芻、十五苾芻尼、十六部波素迦、十七鄔波斯迦、十八無垢稱眾、十九不動佛眾。於中有四門眾異：一三界，無無色。《仁王》具有，此經無之。機宜未熟，於法無緣故。二五趣，無地獄。《陀羅尼經》具有，此經無之。修大乘心必容豫之所，地獄無暇，故此不來。明呪威神，本為拔苦，故說陀羅尼有地獄眾。三君臣，無二王。《法花》具有，此經無之。輪王小王，二俱不列。四三乘，無獨覺。《仁王》具有，此經無之。獨覺多出無佛之世，時無機熟，所以不舉。眾次第者，《佛地論》有釋。今有四義：一形相不同、二坐有近遠、三戒行有異隨類化生、四令諸菩薩於聲聞眾捨憍慢故。此乃聲聞菩薩次第；餘眾次第，隨應當知。初列眾中，有四圓滿：一行圓滿、二數圓滿、三功德圓滿、四威儀圓滿。行圓滿中有四：一聲聞，修小乘行，苾芻為名。二菩薩，修大乘行，以菩薩為目。三諸菩薩，常隨類化，身相不定，故名菩薩。四聲聞形定，說為苾芻。數圓滿者，「聲聞八千、菩薩三萬二千」等。功德圓滿者，「皆為一切眾聖所識」等。攝別合有四十一句是。威儀圓滿者，「爾時世尊，無量百千諸來大眾」等是。此四圓滿，菩薩具足。聲聞有三：一行滿，名苾芻故。二數滿，八千人等。三威儀滿，同前菩薩。今顯菩薩具內外修，故偏顯德。聲聞不爾，略不歎德，不同餘經。他方梵王及天帝釋，具二圓滿：一數、二威儀。不以行為名，不歎其德故。苾芻等四眾亦二：一行、二威儀，不歎其德、不標數故。餘八部眾，唯有其一，謂威儀滿，不以行為名、不歎其德、不列其數故。眾成就中，文復有二：初列大眾、後辨威儀。列眾有二：一聖、二凡。菩薩聲聞為聖，八部四眾為凡。或為三：一大聖眾、二八部眾、三四部眾。或為六，如前說。聖眾為二：一聲聞、二菩薩，此初也。佛共兼會，名之為與。大有五義：一名稱大，大眾大人所知識故。二位次大，皆住聖果，非凡位故。三功德大，或諸漏盡，證智斷故。四修行大，求大菩提，修廣業故。五徒眾大，八千人故。梵云苾芻，此有五義：一怖魔，創心出家，四魔怖故。二乞士，以乞自活，濟自他故。三淨命，離五邪命，明正三業故。四淨戒，住戒威德，曾不缺故。五破惡，修道獲果，斷煩惱故。僧伽名眾，證理法事二俱和故。學無學數，合有八千。與佛同處，復名俱也。

經 菩薩摩訶薩三萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 菩薩摩訶薩三萬二千。

贊曰：下明菩薩眾中有四，一標類舉數；二歎彰功德；三別列名；四牒總結，「如是等上首菩薩」下是。此初文也。菩薩摩訶薩，類也。三萬二千，數也。菩提薩埵，略言菩薩，合有四釋：一菩提覺義，智所求佛果。薩埵有情義，則所度眾生。《攝論》云「以菩提薩埵為所緣境，故言菩薩。」菩薩所修自他二利，二利即二行，故以為名。又菩提如前，薩埵有情義，謂諸菩薩猶有異熟識，故得名有情。求大菩提之有情者，簡異所餘諸有情者，故名菩薩。又菩提如前，薩埵勇健義，不憚處時、不悋財命，求大菩提之勇健義者，簡餘生死之勇健者，故名菩薩。故《攝論》云「有志有能，故名菩薩。」《十一面經》云「菩提即般若，薩埵謂方便。」《法花》云「諸佛所證，甚深難解。有所言說，意趣難知。」即有智慧及有方便，有實智權智、真智修智、理智事智，自利利他，故名菩薩。摩訶薩埵，略言摩訶薩。摩訶大義，薩埵如前，為簡二乘地前凡類。乃簡七地已前菩薩，故立大名。是等皆是八地已上，非前位故。三萬二千，現所機會，但標上位；下位准知，故不標別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明菩薩眾中有四，一標類舉數；二歎彰功德；三別列名；四牒總結，「如是等上首菩薩」下是。此初文也。菩薩摩訶薩，類也。三萬二千，數也。菩提薩埵，略言菩薩，合有四釋：一菩提覺義，智所求佛果。薩埵有情義，則所度眾生。《攝論》云「以菩提薩埵為所緣境，故言菩薩。」菩薩所修自他二利，二利即二行，故以為名。又菩提如前，薩埵有情義，謂諸菩薩猶有異熟識，故得名有情。求大菩提之有情者，簡異所餘諸有情者，故名菩薩。又菩提如前，薩埵勇健義，不憚處時、不悋財命，求大菩提之勇健義者，簡餘生死之勇健者，故名菩薩。故《攝論》云「有志有能，故名菩薩。」《十一面經》云「菩提即般若，薩埵謂方便。」《法花》云「諸佛所證，甚深難解。有所言說，意趣難知。」即有智慧及有方便，有實智權智、真智修智、理智事智，自利利他，故名菩薩。摩訶薩埵，略言摩訶薩。摩訶大義，薩埵如前，為簡二乘地前凡類。乃簡七地已前菩薩，故立大名。是等皆是八地已上，非前位故。三萬二千，現所機會，但標上位；下位准知，故不標別。

經 皆為一切眾生所識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 皆為一切眾生所識。

贊曰：自下第二彰歎功德。於中總有四十一句，初四十句別歎功德，後一句總結德深廣卒陳難盡。舊經但有三十八句。此中第十句念定總持無不圓滿，第十一句建立無彰解脫智門，舊經合云「心常安住無礙解脫」。此第三十一句正直審諦柔和微密，舊經脫之。此第三十四句獲無等等佛智灌頂，第三十五句近力無畏不共佛法，舊經合云「近無等等佛自在慧十力無畏十八不共」。所以但有三十八句。古人亦有十地別科，此中但讚八地以上，或第十地因位究竟，非讚前位、非七地前神通成辦，永離障纏、總持等滿故。其間文句疎謬，至文當釋。此中初有四十句，別歎德中分為二十一種殊勝功德。初二句，他悉外化德。次二句，他護自護德。次三句，利他繼他德。利他中有二，說法、善友為二句故。次二句，降惡人法德。次三句，內德外辨德。內德有二，能發、所發為二句故。念定總持為能發因，解脫智門為所發果，智由念定總持起故。次二句，行成智滿德。六度行成，三無生忍智滿。次二句，說法達理德。次二句，知根能伏德。次三句，因嚴果遂德。果遂有二，獲妙體、離惡嚴為二句故。次二句，名高信重德。次二句，法勝音妙德。次一句，離邊會中德。次二句，決定深大德。次一句，超出情計德。次二句，積善離惡德。次二句，達理證真德。次二句，紹位繼道德。次二句，不住二邊德。除惡趣、越深坑，棄緣起、分生死，為二類，並不住生死邊；示現趣生，不住涅槃邊。次一句，應病說藥德。次一句，內外二嚴德。次一句，自他不虛德。准義依文，且為此制，諸有智者如理應知。又四十一句別歎德中，應一一為名，皆為一切眾望所識。此歎菩薩德大位高，智者所識。殊勝功德，國王大臣長者居士諸有德藝所推望者，即是翹楚。鑒別人物，名為眾望。今諸菩薩，為此一切眾推望者之所識知。譬如垂耳長鳴，王良見識。此諸菩薩位大德高，人物所識，亦復如是，非諸凡愚所能識悉。縱餘識悉，未以為珍。如《智度論》云「天王人王大人所識。」今此要在人物所識。又此菩薩，皆為一切大眾瞻望、大眾識悉，二義俱得；舊云「眾所識知」，乃冗此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二彰歎功德。於中總有四十一句，初四十句別歎功德，後一句總結德深廣卒陳難盡。舊經但有三十八句。此中第十句念定總持無不圓滿，第十一句建立無彰解脫智門，舊經合云「心常安住無礙解脫」。此第三十一句正直審諦柔和微密，舊經脫之。此第三十四句獲無等等佛智灌頂，第三十五句近力無畏不共佛法，舊經合云「近無等等佛自在慧十力無畏十八不共」。所以但有三十八句。古人亦有十地別科，此中但讚八地以上，或第十地因位究竟，非讚前位、非七地前神通成辦，永離障纏、總持等滿故。其間文句疎謬，至文當釋。此中初有四十句，別歎德中分為二十一種殊勝功德。初二句，他悉外化德。次二句，他護自護德。次三句，利他繼他德。利他中有二，說法、善友為二句故。次二句，降惡人法德。次三句，內德外辨德。內德有二，能發、所發為二句故。念定總持為能發因，解脫智門為所發果，智由念定總持起故。次二句，行成智滿德。六度行成，三無生忍智滿。次二句，說法達理德。次二句，知根能伏德。次三句，因嚴果遂德。果遂有二，獲妙體、離惡嚴為二句故。次二句，名高信重德。次二句，法勝音妙德。次一句，離邊會中德。次二句，決定深大德。次一句，超出情計德。次二句，積善離惡德。次二句，達理證真德。次二句，紹位繼道德。次二句，不住二邊德。除惡趣、越深坑，棄緣起、分生死，為二類，並不住生死邊；示現趣生，不住涅槃邊。次一句，應病說藥德。次一句，內外二嚴德。次一句，自他不虛德。准義依文，且為此制，諸有智者如理應知。又四十一句別歎德中，應一一為名，皆為一切眾望所識。此歎菩薩德大位高，智者所識。殊勝功德，國王大臣長者居士諸有德藝所推望者，即是翹楚。鑒別人物，名為眾望。今諸菩薩，為此一切眾推望者之所識知。譬如垂耳長鳴，王良見識。此諸菩薩位大德高，人物所識，亦復如是，非諸凡愚所能識悉。縱餘識悉，未以為珍。如《智度論》云「天王人王大人所識。」今此要在人物所識。又此菩薩，皆為一切大眾瞻望、大眾識悉，二義俱得；舊云「眾所識知」，乃冗此義。

經 大神通業修已成得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大神通業修已成得。

贊曰：此歎利他妙用功德，能遍十方起難思化，因已辦故。業者事業，作用之義，體即神通。菩薩事業、利他作用，即神通故。《成唯識論》第九卷中，解第十地二愚：一大神通，即所起事業故。舊經云「大智本行皆悉成就」，文言雖總本行，亦即神通利物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎利他妙用功德，能遍十方起難思化，因已辦故。業者事業，作用之義，體即神通。菩薩事業、利他作用，即神通故。《成唯識論》第九卷中，解第十地二愚：一大神通，即所起事業故。舊經云「大智本行皆悉成就」，文言雖總本行，亦即神通利物。

經諸佛威德(至)能攝正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經諸佛威德(至)能攝正法。

贊曰：上二句修行廣大諸佛攝受功德。下二句輕身重道含持妙法功德。八地以上，於諸行中能修諸行，於無相海任運進修。十方諸佛舒手摩頂，以神通威、用福慧德，於一切時增如其力，任持不捨。故名修行廣大佛攝受德。舊云「建立」，便無是義。法城有二：一法即是城，此諸菩薩如守城者，常外捍御，不令損壞諸佛法教。而修行者，名城中人。城者，防援外御之義。防援城內諸修行者，外御四魔不令侵橫，故法名城。或復正法如城中人，菩薩如城。菩薩善為護法之城。此諸菩薩捨身命財，護持正法、能攝正法。即《勝鬘經》攝受正法。正法有四：教、理、行、果。於此四中，並能攝受領納屬己，或復攝持曾不暫捨。隨其所應，於四法中並能攝之，於法能學能說、於理能觀能達、於行能修能習、於果能知能證。或斷一切惡、修一切善、度一切生，名攝正法，凡所修善皆攝正法、凡所棄惡皆攝正法、凡所利生皆攝正法。故《勝鬘》云「攝受正法者，即是無量得一切佛法，攝八萬四千法門，捨身命財攝正法故。」此中善字，不但善護法城，通下亦能善攝正法。或善別說，不須通下，以護法城復能攝之故。是輕身重道、含持妙法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句修行廣大諸佛攝受功德。下二句輕身重道含持妙法功德。八地以上，於諸行中能修諸行，於無相海任運進修。十方諸佛舒手摩頂，以神通威、用福慧德，於一切時增如其力，任持不捨。故名修行廣大佛攝受德。舊云「建立」，便無是義。法城有二：一法即是城，此諸菩薩如守城者，常外捍御，不令損壞諸佛法教。而修行者，名城中人。城者，防援外御之義。防援城內諸修行者，外御四魔不令侵橫，故法名城。或復正法如城中人，菩薩如城。菩薩善為護法之城。此諸菩薩捨身命財，護持正法、能攝正法。即《勝鬘經》攝受正法。正法有四：教、理、行、果。於此四中，並能攝受領納屬己，或復攝持曾不暫捨。隨其所應，於四法中並能攝之，於法能學能說、於理能觀能達、於行能修能習、於果能知能證。或斷一切惡、修一切善、度一切生，名攝正法，凡所修善皆攝正法、凡所棄惡皆攝正法、凡所利生皆攝正法。故《勝鬘》云「攝受正法者，即是無量得一切佛法，攝八萬四千法門，捨身命財攝正法故。」此中善字，不但善護法城，通下亦能善攝正法。或善別說，不須通下，以護法城復能攝之故。是輕身重道、含持妙法功德。

經 以大師子(至)周遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以大師子(至)周遍十方。

贊曰：廣大說法覺悟功德。下云「演法無畏，猶師子吼。」乍觀與此中覺悟義同。下以說法決定無畏，如師子吼；今以覺悟眾生，令增道意，如師子吼，故不同也。師子吼時，能為十一事。《涅槃經》云「一為破諸實非師子詐稱師子、二自試身力、三自淨住處、四令了知處、五令群輩無怖畏心、六眠者得寤、七令諸禽獸不得放逸、八令諸獸咸來歸附、九為調伏大香象等、十為教諸子、十一莊嚴眷屬。此諸菩薩為師子吼，亦復如是。一為摧魔軍；二為現眾力；三開佛行處；四為邪見作歸依處；五為安撫怖畏眾生；六覺悟無明睡眠眾生；七行惡法者為作悔心；八開示邪見，令諸眾生知六師等非正師子；九為破諸富蘭那等，亦令二乘生變悔心；十教五住諸菩薩等生大力心；十一為令正見之心於邪見者不生悋心。」由諸菩薩能摧伏故，以大師子吼聲敷演。敷謂開發，警悟初機。演謂廣談，覺察根熟。既住十地，能遍十方雲雨說法，其說法聲遠播十方，美妙音聲名為美音。遐者遠也，振者揚也。世尊之聲廣音具足，隨眾大小無不等聞。此諸菩薩，隨眾十方美音亦遍，得廣音故。舊云「名聞十方」，與下名稱高遠有何差別？可言名者說法音聲，便無此失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：廣大說法覺悟功德。下云「演法無畏，猶師子吼。」乍觀與此中覺悟義同。下以說法決定無畏，如師子吼；今以覺悟眾生，令增道意，如師子吼，故不同也。師子吼時，能為十一事。《涅槃經》云「一為破諸實非師子詐稱師子、二自試身力、三自淨住處、四令了知處、五令群輩無怖畏心、六眠者得寤、七令諸禽獸不得放逸、八令諸獸咸來歸附、九為調伏大香象等、十為教諸子、十一莊嚴眷屬。此諸菩薩為師子吼，亦復如是。一為摧魔軍；二為現眾力；三開佛行處；四為邪見作歸依處；五為安撫怖畏眾生；六覺悟無明睡眠眾生；七行惡法者為作悔心；八開示邪見，令諸眾生知六師等非正師子；九為破諸富蘭那等，亦令二乘生變悔心；十教五住諸菩薩等生大力心；十一為令正見之心於邪見者不生悋心。」由諸菩薩能摧伏故，以大師子吼聲敷演。敷謂開發，警悟初機。演謂廣談，覺察根熟。既住十地，能遍十方雲雨說法，其說法聲遠播十方，美妙音聲名為美音。遐者遠也，振者揚也。世尊之聲廣音具足，隨眾大小無不等聞。此諸菩薩，隨眾十方美音亦遍，得廣音故。舊云「名聞十方」，與下名稱高遠有何差別？可言名者說法音聲，便無此失。

經 為眾生(至)能使不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 為眾生(至)能使不絕。

贊曰：上二句，三種慈悲拔濟功德。下二句，統嗣法王不斷功德。慈悲喜捨，各各有三：一有情緣，作假有情想。二法緣，不見假有情，唯見蘊等法。三無緣，於彼法中亦離分別，唯見其如。或法緣者，緣十二分教。無緣者，不見有情及法二種而行慈悲喜捨。不見身外有定眾生，眾生即已，故行慈悲，為不請友。譬之父母怜救於子，不待請故。已前諸位，或待他請方救濟之，未能任運為不請友。此皆任運，慈悲深故。《長阿含》說有四惡友：一、如親惡友，畏而伏之，實無親意。二、美言惡友，言順意違。三、敬順惡友，心雖敬順，然於所作善惡皆從，無相諫心。四者惡友，為惡事伴，或同飲酒、博獻婬逸及歌舞等。此四友中各各有四，而應遠之。有四善友：一、止非善友，惡事相止故。二、慈愍善友，苦事相怜故。三、利人善友，樂事相與故。四、同事善友，善事相同故。一一之中各有四種，皆應親近。此諸菩薩，為諸眾生此四善友。此中三寶，略有二解：一、同體三寶。種謂種子，即如來藏、佛無漏因。此諸菩薩，修此種子令不斷絕，常勤證會。二、別體三寶。有為無為、自利利他，隨其所應。三佛、四法、十地僧等，此諸菩薩修此三寶之種，及展轉教人，令不斷絕。如《花嚴經．明法品》中有三重釋：發菩提心，佛寶不斷；開說正法，法寶不斷；受持戒行，僧寶不斷。自他俱爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，三種慈悲拔濟功德。下二句，統嗣法王不斷功德。慈悲喜捨，各各有三：一有情緣，作假有情想。二法緣，不見假有情，唯見蘊等法。三無緣，於彼法中亦離分別，唯見其如。或法緣者，緣十二分教。無緣者，不見有情及法二種而行慈悲喜捨。不見身外有定眾生，眾生即已，故行慈悲，為不請友。譬之父母怜救於子，不待請故。已前諸位，或待他請方救濟之，未能任運為不請友。此皆任運，慈悲深故。《長阿含》說有四惡友：一、如親惡友，畏而伏之，實無親意。二、美言惡友，言順意違。三、敬順惡友，心雖敬順，然於所作善惡皆從，無相諫心。四者惡友，為惡事伴，或同飲酒、博獻婬逸及歌舞等。此四友中各各有四，而應遠之。有四善友：一、止非善友，惡事相止故。二、慈愍善友，苦事相怜故。三、利人善友，樂事相與故。四、同事善友，善事相同故。一一之中各有四種，皆應親近。此諸菩薩，為諸眾生此四善友。此中三寶，略有二解：一、同體三寶。種謂種子，即如來藏、佛無漏因。此諸菩薩，修此種子令不斷絕，常勤證會。二、別體三寶。有為無為、自利利他，隨其所應。三佛、四法、十地僧等，此諸菩薩修此三寶之種，及展轉教人，令不斷絕。如《花嚴經．明法品》中有三重釋：發菩提心，佛寶不斷；開說正法，法寶不斷；受持戒行，僧寶不斷。自他俱爾。

經 降伏魔怨制諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 降伏魔怨制諸外道。

贊曰：此顯能摧怨敵功德。魔謂四魔，或種八魔。《涅槃經》說，前四加四倒，懷四德故名魔。魔即是怨，為法怨故。降伏諸魔，如別章解。其四倒魔，是分別法執，初地永斷，地前漸伏。制者制御，如制牛馬。由具智辨，能伏外道；由近十力，能伏天魔；近四無畏，能摧外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯能摧怨敵功德。魔謂四魔，或種八魔。《涅槃經》說，前四加四倒，懷四德故名魔。魔即是怨，為法怨故。降伏諸魔，如別章解。其四倒魔，是分別法執，初地永斷，地前漸伏。制者制御，如制牛馬。由具智辨，能伏外道；由近十力，能伏天魔；近四無畏，能摧外道。

經 永離一切障及蓋纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 永離一切障及蓋纏。

贊曰：此顯菩薩離染功德。障謂障礙，此有二種：一煩惱障、二所知障。煩惱障，以三界見修所斷，根本百二十八煩惱及隨煩惱為體。所知障，以三界見修所斷，一切能障於智，貪癡慢等為其體性。頭數多少，如煩惱障漸頓伏斷，皆如論說。此諸菩薩八地之位，一切六識二障現行皆已伏盡、或種已斷，故言求離。蓋謂蓋覆行者之心，令不清淨。此有五種：一貪欲蓋、二嗔恚蓋、三惛沈睡眠蓋、四掉舉惡作蓋、五疑蓋。此五為三時障。貪欲五境能障出家，既出家以，前犯邪行，有覺悟之。嗔恚為障，不用覺悟，更生嗔恚。若不犯邪行，學定慧時，後三為障：初學止心，惛睡為障；次學舉心，掉悔為障；若住捨位，疑能為障。障此五憎。故立為蓋。纏謂纏繞，數數現起纏繞行者之心，故立為纏。此有八種，謂無漸、無愧、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳。初二障戒，次二障定，次二障慧，後之二種障自他利。諸出家者，於自他利，悋妬門中數現起故。二障已攝一切染盡，於中據勝，偏舉蓋纏。三漏、四取，身繫結縛皆准已離。舊云「悉已清淨」，文意難知，即二障盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯菩薩離染功德。障謂障礙，此有二種：一煩惱障、二所知障。煩惱障，以三界見修所斷，根本百二十八煩惱及隨煩惱為體。所知障，以三界見修所斷，一切能障於智，貪癡慢等為其體性。頭數多少，如煩惱障漸頓伏斷，皆如論說。此諸菩薩八地之位，一切六識二障現行皆已伏盡、或種已斷，故言求離。蓋謂蓋覆行者之心，令不清淨。此有五種：一貪欲蓋、二嗔恚蓋、三惛沈睡眠蓋、四掉舉惡作蓋、五疑蓋。此五為三時障。貪欲五境能障出家，既出家以，前犯邪行，有覺悟之。嗔恚為障，不用覺悟，更生嗔恚。若不犯邪行，學定慧時，後三為障：初學止心，惛睡為障；次學舉心，掉悔為障；若住捨位，疑能為障。障此五憎。故立為蓋。纏謂纏繞，數數現起纏繞行者之心，故立為纏。此有八種，謂無漸、無愧、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳。初二障戒，次二障定，次二障慧，後之二種障自他利。諸出家者，於自他利，悋妬門中數現起故。二障已攝一切染盡，於中據勝，偏舉蓋纏。三漏、四取，身繫結縛皆准已離。舊云「悉已清淨」，文意難知，即二障盡。

經 念定總時(至)解脫智門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 念定總時(至)解脫智門。

贊曰：上二句，能以少法廣含多義功德。下二句，顯無漏離縛殊勝功德。念謂明記諸所作事，如《瑜伽》五十七釋契經說，念、等念、隨念、別念、不忘念。心明記無失，無忘無失法，此義如《瑜伽》攝異門說。定謂於境心不嬈亂，五十七云「令心注、等住、安住與近住。謂調寂靜寂止，一趣等持性。」此如《對法論》第十說。總持者，陀羅尼也。念慧為體，能以少功廣含多義，能總任持，名為總持。此有四種：一法、二義、三能得菩薩忍、四者呪。由念明記成無忘失，定無亂錯常居一趣，總持苞含易可受說，故以少法能苞廣法。解脫智門者，謂無漏智，離有漏縛，故言解脫。解脫即無障，無障解脫以智為體。智即是門，智門能入三性境故。《瑜伽論》云「若以解脫門言之，出世正智所攝。」《顯揚論》云「但言空無願無相，通有漏無漏、若定若散聞思修慧。若言空無願無相三摩地，通有漏無漏，唯定非散、唯修慧非聞思。若言空無願無相解脫門，唯無漏非有漏、唯定非散、唯修慧非聞思。」今言解脫，故唯無漏。空門緣所執，彼無體故。無願門緣依他，不於三界願求故。無相門緣圓成，觀真如為無相故。或三解脫門皆能緣三性，或十六行種種不同，如《樞要》及《瑜伽》第十二抄。古經二句合云「心常安住無礙解脫」。無礙即無障，解脫即智門，可謂建立無障解脫智門，其心常安住。乍觀常安住彼無礙解脫，然即是定，略無今念及總持二。合今二合為古一句，仍義不全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，能以少法廣含多義功德。下二句，顯無漏離縛殊勝功德。念謂明記諸所作事，如《瑜伽》五十七釋契經說，念、等念、隨念、別念、不忘念。心明記無失，無忘無失法，此義如《瑜伽》攝異門說。定謂於境心不嬈亂，五十七云「令心注、等住、安住與近住。謂調寂靜寂止，一趣等持性。」此如《對法論》第十說。總持者，陀羅尼也。念慧為體，能以少功廣含多義，能總任持，名為總持。此有四種：一法、二義、三能得菩薩忍、四者呪。由念明記成無忘失，定無亂錯常居一趣，總持苞含易可受說，故以少法能苞廣法。解脫智門者，謂無漏智，離有漏縛，故言解脫。解脫即無障，無障解脫以智為體。智即是門，智門能入三性境故。《瑜伽論》云「若以解脫門言之，出世正智所攝。」《顯揚論》云「但言空無願無相，通有漏無漏、若定若散聞思修慧。若言空無願無相三摩地，通有漏無漏，唯定非散、唯修慧非聞思。若言空無願無相解脫門，唯無漏非有漏、唯定非散、唯修慧非聞思。」今言解脫，故唯無漏。空門緣所執，彼無體故。無願門緣依他，不於三界願求故。無相門緣圓成，觀真如為無相故。或三解脫門皆能緣三性，或十六行種種不同，如《樞要》及《瑜伽》第十二抄。古經二句合云「心常安住無礙解脫」。無礙即無障，解脫即智門，可謂建立無障解脫智門，其心常安住。乍觀常安住彼無礙解脫，然即是定，略無今念及總持二。合今二合為古一句，仍義不全。

經 逮得一切(至)陀羅尼辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 逮得一切(至)陀羅尼辨。

贊曰：此說成熟六辨功德。一無斷辨，連環不息故。二殊勝辨，不可屈伏故。三念辨，憶說法事故。四慧辨，分折諸法故。五等持辨，巧說諸定故。六總持辨，於一字等中說諸義等故。既非四無礙解，亦非七辨，故別成六。下一「辨」字，貫通上中。此第六辨，四無礙解中法義所攝；前之五辨，並解第攝。此第一，七辨中第四無斷盡攝。此第二，七中第七攝，一切世間最上妙故。此第四、彼第五，無疎謬故，念定皆通。隨其所應，後智為體。舊經云「念定總持辨第不斷」。念、定、總持為三，辨才不斷之言應為一辨，闕勝慧二。古翻意說上三種辨才不斷，非不斷辨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說成熟六辨功德。一無斷辨，連環不息故。二殊勝辨，不可屈伏故。三念辨，憶說法事故。四慧辨，分折諸法故。五等持辨，巧說諸定故。六總持辨，於一字等中說諸義等故。既非四無礙解，亦非七辨，故別成六。下一「辨」字，貫通上中。此第六辨，四無礙解中法義所攝；前之五辨，並解第攝。此第一，七辨中第四無斷盡攝。此第二，七中第七攝，一切世間最上妙故。此第四、彼第五，無疎謬故，念定皆通。隨其所應，後智為體。舊經云「念定總持辨第不斷」。念、定、總持為三，辨才不斷之言應為一辨，闕勝慧二。古翻意說上三種辨才不斷，非不斷辨也。

說無垢稱經疏卷第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏卷第一(末)