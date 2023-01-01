佛說大摩里支菩薩經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

「復次發遣賢聖，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次發遣賢聖，誦此真言：

「唵(引)訖里(二合)覩(引)嚩(入)薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)囉他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特嚩(二合)沒馱尾沙焰布曩囉(引)誐摩曩(引)野左」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)訖里(二合)覩(引)嚩(入)薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)囉他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特嚩(二合)沒馱尾沙焰布曩囉(引)誐摩曩(引)野左」

「誦此真言時，作發遣根本印。以二手於頂上作散印相及誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，作發遣根本印。以二手於頂上作散印相及誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)目」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)目」

「誦真言已，阿闍梨即隨意而行。復誦百字真言，為自擁護身口意業。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，阿闍梨即隨意而行。復誦百字真言，為自擁護身口意業。真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩野摩努播(引)羅野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)怛吠(二合)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合)彌(引)婆嚩阿努囉訖覩(二合)彌(引)婆嚩酥布瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉𭝵(切身)彌(引)鉢囉(二合)野蹉薩里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左彌(引)唧多室里(二合引)焰俱魯吽賀賀賀賀斛(引)婆誐鑁薩里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)摩(引)彌(引)捫左嚩日里(二合)婆嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩野摩努播(引)羅野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)怛吠(二合)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合)彌(引)婆嚩阿努囉訖覩(二合)彌(引)婆嚩酥布瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉𭝵(切身)彌(引)鉢囉(二合)野蹉薩里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左彌(引)唧多室里(二合引)焰俱魯吽賀賀賀賀斛(引)婆誐鑁薩里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)摩(引)彌(引)捫左嚩日里(二合)婆嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡」

「依如是儀軌志誠持誦，如見祥瑞即別作其法。如為息災，用樺皮或匹帛書前所說如意寶輪。阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門，若為女用牛黃書，若為男用供俱摩香書。輪法既成，復想輪上諸位賢聖，滿手持甘露瓶與自灌頂。各本賢聖真言誦阿喻多，如是自他俱得災息。若女人欲求子者，於前如意寶輪上與真言同書此女人名，阿闍梨結根本印，想妙吉祥入女人身中，即得滅罪，感福相子而來受生，無諸患難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依如是儀軌志誠持誦，如見祥瑞即別作其法。如為息災，用樺皮或匹帛書前所說如意寶輪。阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門，若為女用牛黃書，若為男用供俱摩香書。輪法既成，復想輪上諸位賢聖，滿手持甘露瓶與自灌頂。各本賢聖真言誦阿喻多，如是自他俱得災息。若女人欲求子者，於前如意寶輪上與真言同書此女人名，阿闍梨結根本印，想妙吉祥入女人身中，即得滅罪，感福相子而來受生，無諸患難。

「復次增益法者，用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪真言及自己名，即自頂戴。然後面北，想自心中有賢聖眾，深黃色，俱執寶瓶，滿盛珍寶降入道場，即加持中指而得增益為大財主。若作敬愛，法亦用此輪，以赤檀、牛黃、燕脂、無優樹花、無名藥，用血相和，書敬愛真言於樺皮上。用黃䗶作彼人形，以樺皮輪安彼人心中，用酥蜜紅花供養。復作觀想，想箭如無優樹花攢射彼心。面向水天位，誦本真言阿喻多數，至夜半加持無名指，即得敬愛成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次增益法者，用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪真言及自己名，即自頂戴。然後面北，想自心中有賢聖眾，深黃色，俱執寶瓶，滿盛珍寶降入道場，即加持中指而得增益為大財主。若作敬愛，法亦用此輪，以赤檀、牛黃、燕脂、無優樹花、無名藥，用血相和，書敬愛真言於樺皮上。用黃䗶作彼人形，以樺皮輪安彼人心中，用酥蜜紅花供養。復作觀想，想箭如無優樹花攢射彼心。面向水天位，誦本真言阿喻多數，至夜半加持無名指，即得敬愛成就。

「若作降伏法，儀則如前，於輪上書降伏真言，即自觀想真言輪仰面降伏彼人，以羂索鉤牽。作觀想已，即誦真言，所欲降者皆來降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作降伏法，儀則如前，於輪上書降伏真言，即自觀想真言輪仰面降伏彼人，以羂索鉤牽。作觀想已，即誦真言，所欲降者皆來降伏。

「復次五逆之人欲令調伏法。用毒藥、芥子、阿里迦木汁合和，於日中時面南，以人骨為筆，於死屍衣上書前如意輪真言，及書前敬愛真言，更添烏字𠷑字加持頭指。復用人骨粖、燒人灰淨土、五逆人足下土同合和為彼人形。以真言輪置彼形心中，用佉禰囉木火炙其形，誦前降伏真言阿喻多數，彼人即得重病。若以彼形藏在神廟中及屍多林內，復得熱病等。此法依用，調伏最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次五逆之人欲令調伏法。用毒藥、芥子、阿里迦木汁合和，於日中時面南，以人骨為筆，於死屍衣上書前如意輪真言，及書前敬愛真言，更添烏字𠷑字加持頭指。復用人骨粖、燒人灰淨土、五逆人足下土同合和為彼人形。以真言輪置彼形心中，用佉禰囉木火炙其形，誦前降伏真言阿喻多數，彼人即得重病。若以彼形藏在神廟中及屍多林內，復得熱病等。此法依用，調伏最上。

「復次令彼互相憎嫉法。用水牛血、馬血、𭟋(切身)摩木、猫兒血、鼠血合和，於死屍衣上書前真言輪，復取燒人灰、河兩岸土及彼人足下土合和，各作彼人之形。其面西向，以真言輪置在心中，然用水牛毛、馬毛緊縛彼形，復以三種毒藥塗之。作法者想彼二人，一乘水牛、一乘馬互相馳殺。如是想已，用佉禰囉木火炙彼形，誦真言阿喻多數。以彼形藏在舍下或屍多林中，即彼二人互為冤酬。用此儀法，欲界天等尚得如斯，何況凡人！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次令彼互相憎嫉法。用水牛血、馬血、𭟋(切身)摩木、猫兒血、鼠血合和，於死屍衣上書前真言輪，復取燒人灰、河兩岸土及彼人足下土合和，各作彼人之形。其面西向，以真言輪置在心中，然用水牛毛、馬毛緊縛彼形，復以三種毒藥塗之。作法者想彼二人，一乘水牛、一乘馬互相馳殺。如是想已，用佉禰囉木火炙彼形，誦真言阿喻多數。以彼形藏在舍下或屍多林中，即彼二人互為冤酬。用此儀法，欲界天等尚得如斯，何況凡人！

「復次禁縛凶惡之法。用毒藥、芥子、雌黃、黃薑汁、赤土同和，於樺皮上書禁縛真言輪。以輪安一椀中，用灰覆滿。復用一椀蓋之，藏在密處，誦真言阿喻多數，彼人即得禁縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次禁縛凶惡之法。用毒藥、芥子、雌黃、黃薑汁、赤土同和，於樺皮上書禁縛真言輪。以輪安一椀中，用灰覆滿。復用一椀蓋之，藏在密處，誦真言阿喻多數，彼人即得禁縛。

「復次發遣冤家法。用赤色毒藥、𭟋(切身)摩木汁合和為墨，以烏翅為筆，於死屍衣上或波羅舍木葉等書發遣真言，作如意輪，即自誦真言阿喻多數，以輪繫烏項上，於西北方放之，或南方亦得，經剎那中間冤家自退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次發遣冤家法。用赤色毒藥、𭟋(切身)摩木汁合和為墨，以烏翅為筆，於死屍衣上或波羅舍木葉等書發遣真言，作如意輪，即自誦真言阿喻多數，以輪繫烏項上，於西北方放之，或南方亦得，經剎那中間冤家自退。

「復次破壞冤家法。用毒藥、鹽、芥子及自指上血合和一處，以人骨為筆，於死屍衣上或髑髏上書真言輪。復用燒人灰及骨粖、淨土、冤家足下土并毒藥合和為泥作冤家形。以真言輪置彼形心中。就日中時，用佉禰囉木火炙其形，即自面南想頭指上有三猪頭黑色，仍誦真言阿喻多數。復想冤形於自面前破碎無數，有百千鷲鳥及烏鵄等食彼冤家。如是想已，以形藏冤家舍下或屍多林中，於三日內冤家命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次破壞冤家法。用毒藥、鹽、芥子及自指上血合和一處，以人骨為筆，於死屍衣上或髑髏上書真言輪。復用燒人灰及骨粖、淨土、冤家足下土并毒藥合和為泥作冤家形。以真言輪置彼形心中。就日中時，用佉禰囉木火炙其形，即自面南想頭指上有三猪頭黑色，仍誦真言阿喻多數。復想冤形於自面前破碎無數，有百千鷲鳥及烏鵄等食彼冤家。如是想已，以形藏冤家舍下或屍多林中，於三日內冤家命終。

「復次求降雨之法。如前儀則，先觀想毘盧遮那佛，次想如意寶輪上一切賢聖，手持甘露瓶如奉師勅。盡日呪龍，即入三昧，龍即降雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次求降雨之法。如前儀則，先觀想毘盧遮那佛，次想如意寶輪上一切賢聖，手持甘露瓶如奉師勅。盡日呪龍，即入三昧，龍即降雨。

「復次求降雨法。用供俱摩香、白檀、青黛於樺皮上書真言輪。復取打瓦輪上土作龍形。以青線繫真言輪於龍項上，用乳汁一椀，安龍在內，復用一椀合之，以金剛印印彼，仍誦真言阿喻多數。即送龍於龍堂內，其雨大降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次求降雨法。用供俱摩香、白檀、青黛於樺皮上書真言輪。復取打瓦輪上土作龍形。以青線繫真言輪於龍項上，用乳汁一椀，安龍在內，復用一椀合之，以金剛印印彼，仍誦真言阿喻多數。即送龍於龍堂內，其雨大降。

「復次求降雨法。用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上書真言輪，於輪心書𠷑吒二字。輪東輻上畫阿難多大龍王，南輻上畫嚩酥枳龍王，西輻上畫德叉迦龍王，北輻上畫羯句吒迦龍王，東南輻上畫商佉羅龍王，西南輻上畫大蓮華龍王，西北輻上畫蓮華龍王，東北輻上畫俱里迦龍王。於輪輞上畫一切降雨龍及書降雨真言。如是復作觀想，想佉禰囉木火中有摩里支菩薩，作忿怒相。想已即誦真言阿喻多數，速降大雨。若雨不止，用金粖、雌黃及黃薑合和，於瓦椀上書真言，以灰滿覆其椀，用黃線繫於椀上，以黃花供養，即誦真言阿喻多數，其雨速止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次求降雨法。用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上書真言輪，於輪心書𠷑吒二字。輪東輻上畫阿難多大龍王，南輻上畫嚩酥枳龍王，西輻上畫德叉迦龍王，北輻上畫羯句吒迦龍王，東南輻上畫商佉羅龍王，西南輻上畫大蓮華龍王，西北輻上畫蓮華龍王，東北輻上畫俱里迦龍王。於輪輞上畫一切降雨龍及書降雨真言。如是復作觀想，想佉禰囉木火中有摩里支菩薩，作忿怒相。想已即誦真言阿喻多數，速降大雨。若雨不止，用金粖、雌黃及黃薑合和，於瓦椀上書真言，以灰滿覆其椀，用黃線繫於椀上，以黃花供養，即誦真言阿喻多數，其雨速止。

「復次禁冤家法。用毒藥等於死屍衣上書摩細菩薩真言及根本真言，藏在密處，即誦真言阿喻多數，隨意經行，一切冤家自然禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次禁冤家法。用毒藥等於死屍衣上書摩細菩薩真言及根本真言，藏在密處，即誦真言阿喻多數，隨意經行，一切冤家自然禁止。

「復次禁止冤兵不令侵境法。若國王信重佛法、恭敬阿闍梨，作此壇法決定不侵。用雌黃、黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩真言及逆主名，為如意寶輪，取河兩岸土、十字道中土或山上土、燒人灰同和為泥作冤兵主形，用真言輪置彼形心中。復用泥作一猪形，猪口之內含冤兵主足，身體半垂。都安在一椀中，復用一椀合之。將往冤兵之界地內埋藏，以佉禰囉木橛長八指釘冤形之上，用飲食酒肉出生祭祀。時阿闍梨懸摩里支㡧像，於㡧後面隨意書真言，安在幢幡上，發忿怒相如金剛明王，即誦真言阿喻多數。乘象車往彼軍前，冤兵如索繫手足，無所施勇怖而自退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次禁止冤兵不令侵境法。若國王信重佛法、恭敬阿闍梨，作此壇法決定不侵。用雌黃、黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩真言及逆主名，為如意寶輪，取河兩岸土、十字道中土或山上土、燒人灰同和為泥作冤兵主形，用真言輪置彼形心中。復用泥作一猪形，猪口之內含冤兵主足，身體半垂。都安在一椀中，復用一椀合之。將往冤兵之界地內埋藏，以佉禰囉木橛長八指釘冤形之上，用飲食酒肉出生祭祀。時阿闍梨懸摩里支㡧像，於㡧後面隨意書真言，安在幢幡上，發忿怒相如金剛明王，即誦真言阿喻多數。乘象車往彼軍前，冤兵如索繫手足，無所施勇怖而自退。

「復次息災法。先隨意出生食一切處供養，然自心作觀想，想前如意寶輪一切賢聖擁護世人。即依法請召已，用甘露水供養，即誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次息災法。先隨意出生食一切處供養，然自心作觀想，想前如意寶輪一切賢聖擁護世人。即依法請召已，用甘露水供養，即誦此真言：

「唵(引)佉佉佉呬佉呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨𧹞(二合)覩薩里嚩(二合)部帝迦嚩隷摩摩扇帝孕(二合)俱里嚩(二合)覩娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)佉佉佉呬佉呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨𧹞(二合)覩薩里嚩(二合)部帝迦嚩隷摩摩扇帝孕(二合)俱里嚩(二合)覩娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言已，自他俱得息災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，自他俱得息災。

「復次久雨不止祈晴之法。令持誦者而作觀想，想摩里支菩薩作黑煙色，腹大面惡忿怒瞻顧。復想真言輪在菩薩心間，如大劫火，樹木乾枯。如是想已，即出舌舐食，眴息之間天自晴朗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次久雨不止祈晴之法。令持誦者而作觀想，想摩里支菩薩作黑煙色，腹大面惡忿怒瞻顧。復想真言輪在菩薩心間，如大劫火，樹木乾枯。如是想已，即出舌舐食，眴息之間天自晴朗。

「復次禁縛法。用雌黃、黃薑汁、赤土和合一處，於銅器內畫彼人形，復於心上書禁縛真言輪，於隱密之處安置水中，以黃色花而為供養，即誦真言，所有來者往者冤惡之人皆能禁縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次禁縛法。用雌黃、黃薑汁、赤土和合一處，於銅器內畫彼人形，復於心上書禁縛真言輪，於隱密之處安置水中，以黃色花而為供養，即誦真言，所有來者往者冤惡之人皆能禁縛。

「復次令冤家心得迷亂法。如前如意輪上書迷亂真言等，用人小便處土及蔓多羅木汁和合為冤家形，以真言輪置彼形心中，用屍多林火炙彼形，誦真言阿喻多數，即藏彼形於冤家舍下，速得迷亂。或以蔓多羅子入於肉內，安在水中浸七日，取出與冤家喫。或將和酒或用燒香，俱得迷亂。若要却除迷亂，用乳汁洗浴自身，誦真言阿喻多數，即得息災還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次令冤家心得迷亂法。如前如意輪上書迷亂真言等，用人小便處土及蔓多羅木汁和合為冤家形，以真言輪置彼形心中，用屍多林火炙彼形，誦真言阿喻多數，即藏彼形於冤家舍下，速得迷亂。或以蔓多羅子入於肉內，安在水中浸七日，取出與冤家喫。或將和酒或用燒香，俱得迷亂。若要却除迷亂，用乳汁洗浴自身，誦真言阿喻多數，即得息災還復如故。

「復次若有女人夫所耽著，欲令嫌棄法。用𭟋(切身)摩花汁，如無此花汁用毒藥、自指頭上血同合和，於死屍衣上書真言及其夫名，如前作輪，用悉祖木汁搵過，以棗木火炙，即誦真言阿喻多數。以真言輪埋於門下，其夫即生憎嫌而無耽著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若有女人夫所耽著，欲令嫌棄法。用𭟋(切身)摩花汁，如無此花汁用毒藥、自指頭上血同合和，於死屍衣上書真言及其夫名，如前作輪，用悉祖木汁搵過，以棗木火炙，即誦真言阿喻多數。以真言輪埋於門下，其夫即生憎嫌而無耽著。

「復次女人欲令人愛敬法。用牛黃、吉祥樹葉汁及人血於樺皮上同書真言輪及書自名，誦真言阿喻多數加持彼輪，戴在頸上，即得人所敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人欲令人愛敬法。用牛黃、吉祥樹葉汁及人血於樺皮上同書真言輪及書自名，誦真言阿喻多數加持彼輪，戴在頸上，即得人所敬愛。

「如是摩里支菩薩真言等，若阿闍梨依法受持，恒時持誦，所求之事無不成就，所謂聖劍、眼藥、革屣、丸藥，降伏夜叉女、天女、龍女、阿修羅女、緊曩羅女等，悉皆隨順敬愛和合。彼持明者以真言威德，如摩里支菩薩神通威力，所有天、龍、夜叉、乾闥婆、羯吒布單曩、毘舍左、羅叉母鬼、拏枳儞鬼、烏娑多囉迦餓鬼、身鬼、迷鬼、大曜吠多拏唧左迦，及僕從諸惡鬼等懷惡心者，彼持明者影尚不能侵，何況害其身？是故持明阿闍利，能獲清淨大福、能增長廣大吉祥、能消除一切重罪、能成就本尊三昧，當證毘盧法身。摩里支經汝等宜應信受讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是摩里支菩薩真言等，若阿闍梨依法受持，恒時持誦，所求之事無不成就，所謂聖劍、眼藥、革屣、丸藥，降伏夜叉女、天女、龍女、阿修羅女、緊曩羅女等，悉皆隨順敬愛和合。彼持明者以真言威德，如摩里支菩薩神通威力，所有天、龍、夜叉、乾闥婆、羯吒布單曩、毘舍左、羅叉母鬼、拏枳儞鬼、烏娑多囉迦餓鬼、身鬼、迷鬼、大曜吠多拏唧左迦，及僕從諸惡鬼等懷惡心者，彼持明者影尚不能侵，何況害其身？是故持明阿闍利，能獲清淨大福、能增長廣大吉祥、能消除一切重罪、能成就本尊三昧，當證毘盧法身。摩里支經汝等宜應信受讀誦。

「復次息災增益等法，起首之時各有時分。作息災之法用早辰，增益之法亦用早辰，降伏之法用日中，敬愛之法用夜半。如是四法，色相各異。息災之法所用器物及持明者衣服並用白色，增益之法所用器物及阿闍利衣服並用黃色，敬愛之法所用器物及阿闍利衣服並用紅色，降伏之法所用器物及阿闍利衣服並用黑色。如前所說如意寶輪書寫真言應用作法，有二十二種，求一切事皆悉真實，無不成就。彼阿闍利依此軌儀通達祕密，此真言王殊勝第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次息災增益等法，起首之時各有時分。作息災之法用早辰，增益之法亦用早辰，降伏之法用日中，敬愛之法用夜半。如是四法，色相各異。息災之法所用器物及持明者衣服並用白色，增益之法所用器物及阿闍利衣服並用黃色，敬愛之法所用器物及阿闍利衣服並用紅色，降伏之法所用器物及阿闍利衣服並用黑色。如前所說如意寶輪書寫真言應用作法，有二十二種，求一切事皆悉真實，無不成就。彼阿闍利依此軌儀通達祕密，此真言王殊勝第一。

「正心歸命禮， 摩里支菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正心歸命禮， 摩里支菩薩，

毘盧遮那佛， 所說成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛， 所說成就法。

依此勝軌儀， 慈悲復為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此勝軌儀， 慈悲復為說，

我等如得聞， 永離諸嶮難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等如得聞， 永離諸嶮難。」

「復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子，乘自師勅，持本三昧，發清淨心求無上道、救度一切眾生者，而作是法，先誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子，乘自師勅，持本三昧，發清淨心求無上道、救度一切眾生者，而作是法，先誦此真言：

「唵(引)吽𠷑吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽𠷑吒」

「誦真言已，手作忿怒拳，安心上、頸上、額上、頂上，即以水漱口入賢聖堂，展摩里支菩薩㡧，誦辟魔真言加持香水。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，手作忿怒拳，安心上、頸上、額上、頂上，即以水漱口入賢聖堂，展摩里支菩薩㡧，誦辟魔真言加持香水。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)吽薩里嚩(二合)尾近喃(二合引)努蹉(引)那野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)吽薩里嚩(二合)尾近喃(二合引)努蹉(引)那野娑嚩(二合引)賀」

「誦真言已即作觀想，想自心中有阿字變成月輪，有盎字變成日輪。其日月相如融金之色，復出羯磨光明，其光變成正等正覺天人師，即自作禮獻諸供養而誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已即作觀想，想自心中有阿字變成月輪，有盎字變成日輪。其日月相如融金之色，復出羯磨光明，其光變成正等正覺天人師，即自作禮獻諸供養而誦真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)婆訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)婆訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言獻佛飲食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻佛飲食。」

「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言獻華佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻華佛。」

「唵(引)摩(引)里支(引)度半鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)度半鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言獻佛香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻佛香。」

「唵(引)摩(引)里支(引)禰半鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)禰半鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言獻佛燈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻佛燈。」

「唵(引)摩(引)里支(引)巘馱鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)巘馱鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言獻佛塗香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻佛塗香。」

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言加持閼伽水。如是一一供獻。若無力辦此飲食等供養者，即觀想飲食等一一供獻。如是歸依佛法僧三寶真淨福田，悔懺一切罪障已，所有隨喜諸善功德發願迴向曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言加持閼伽水。如是一一供獻。若無力辦此飲食等供養者，即觀想飲食等一一供獻。如是歸依佛法僧三寶真淨福田，悔懺一切罪障已，所有隨喜諸善功德發願迴向曰：

「我發菩提心， 所作諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我發菩提心， 所作諸功德，

迴向於真如， 周遍於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向於真如， 周遍於法界。

一切諸眾生， 同霑於利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 同霑於利樂，

普發無上心， 俱成正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普發無上心， 俱成正等覺。」

「如是誦偈三遍已，即入三昧，思惟一切諸法而無有我。作是觀已，即誦無我真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦偈三遍已，即入三昧，思惟一切諸法而無有我。作是觀已，即誦無我真言：

「唵(引)輸儞也(二合)多(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(二合引)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)輸儞也(二合)多(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(二合引)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾」

「誦真言已復入三昧，觀微妙字如幻如化無其實性。次觀三界六道九有四生、色等五塵內外四大，唯從緣生都無實體，一切性空不離識故。如是觀已，所有過現業障悉皆除滅。即誦三業清淨真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已復入三昧，觀微妙字如幻如化無其實性。次觀三界六道九有四生、色等五塵內外四大，唯從緣生都無實體，一切性空不離識故。如是觀已，所有過現業障悉皆除滅。即誦三業清淨真言：

「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩里嚩(二合)達里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩里嚩(二合)達里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)憾」

「誦此真言三遍，即入三昧，復想如意寶輪上唵字變成毘盧遮那佛，於蓮華藏師子座上，作金剛結跏趺坐，身作金，色結毘盧印為入定相，髮髻頭冠具一切莊嚴。彼佛心上有其月輪，輪有第五第六微妙梵字，具第一第二音體如法界。復於微妙字上，有其日月如檀金色，一切如來受持此字，復能變化成五股金剛杵，名如來族。彼金剛杵以神通力，入毘盧遮那身中，而自宣說曼拏羅法。此壇四方作四門，樓下有八柱，真珠瓔珞以為莊嚴。於壇四角安其寶月，月有半金剛。曼拏羅中安八重金剛杵，一一殊妙。復以金剛周圍一匝，放大光明如天秋月。即誦安菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言三遍，即入三昧，復想如意寶輪上唵字變成毘盧遮那佛，於蓮華藏師子座上，作金剛結跏趺坐，身作金，色結毘盧印為入定相，髮髻頭冠具一切莊嚴。彼佛心上有其月輪，輪有第五第六微妙梵字，具第一第二音體如法界。復於微妙字上，有其日月如檀金色，一切如來受持此字，復能變化成五股金剛杵，名如來族。彼金剛杵以神通力，入毘盧遮那身中，而自宣說曼拏羅法。此壇四方作四門，樓下有八柱，真珠瓔珞以為莊嚴。於壇四角安其寶月，月有半金剛。曼拏羅中安八重金剛杵，一一殊妙。復以金剛周圍一匝，放大光明如天秋月。即誦安菩薩真言：

「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「於東方安此菩薩，身作紅色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，手持針線縫冤家口眼。復誦安菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於東方安此菩薩，身作紅色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，手持針線縫冤家口眼。復誦安菩薩真言：

「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀(引)」

「於南方安此菩薩，身作金色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，左手持無憂樹枝、右手持針線。復誦安菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於南方安此菩薩，身作金色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，左手持無憂樹枝、右手持針線。復誦安菩薩真言：

「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「於西方安此菩薩，身作黃色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，右手持無憂樹枝、左手執羂索。復誦安菩薩真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於西方安此菩薩，身作黃色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，右手持無憂樹枝、左手執羂索。復誦安菩薩真言：

「唵(引)帝(引)祖摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝(引)祖摩細娑嚩(二合引)賀」

「於北方安此菩薩，身如日初出之色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，手執弓箭。此四菩薩如是安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於北方安此菩薩，身如日初出之色，如童女相，著青天衣一切莊嚴，手執弓箭。此四菩薩如是安住。」