佛說除蓋障菩薩所問經

佛說除蓋障菩薩所問經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說除蓋障菩薩所問經卷第十

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即如大海。何等為十？一者、為大寶聚；二者、深難徹底；三者、廣大無量；四者、次第漸深；五者、不宿死屍；六者、皆同一味；七者、容受眾流；八者、潮不失時；九者、水族所依；十者、無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，即如大海。何等為十？一者、為大寶聚；二者、深難徹底；三者、廣大無量；四者、次第漸深；五者、不宿死屍；六者、皆同一味；七者、容受眾流；八者、潮不失時；九者、水族所依；十者、無有邊際。

「善男子！云何是菩薩為大寶聚？譬如大海廣積眾寶，閻浮提中一切人眾，咸取其寶無有窮盡，菩薩亦復如是，廣積一切智功德寶，一切有情皆取是寶亦無窮盡，是即菩薩為大寶聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩為大寶聚？譬如大海廣積眾寶，閻浮提中一切人眾，咸取其寶無有窮盡，菩薩亦復如是，廣積一切智功德寶，一切有情皆取是寶亦無窮盡，是即菩薩為大寶聚。

「又，善男子！譬如大海深難徹底，菩薩亦復如是，一切有情於菩薩法莫測其際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海深難徹底，菩薩亦復如是，一切有情於菩薩法莫測其際。

「又，善男子！譬如大海廣大無量，菩薩亦復如是，功德智慧廣大無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海廣大無量，菩薩亦復如是，功德智慧廣大無量。

「又，善男子！譬如大海次第漸深，菩薩亦復如是，一切智深、一切智漸深、一切智極深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海次第漸深，菩薩亦復如是，一切智深、一切智漸深、一切智極深。

「又，善男子！譬如大海不宿死屍。何以故？大海法爾如是故，菩薩亦復如是，不與煩惱結漏及不善知識而所共止。何以故？菩薩法爾如是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海不宿死屍。何以故？大海法爾如是故，菩薩亦復如是，不與煩惱結漏及不善知識而所共止。何以故？菩薩法爾如是故。

「又，善男子！譬如大海眾流入中皆同一味，所謂鹹味，菩薩亦復如是，積集一切善法皆同一味，所謂一切智味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海眾流入中皆同一味，所謂鹹味，菩薩亦復如是，積集一切善法皆同一味，所謂一切智味。

「又，善男子！譬如大海容受眾流，而其海水不增不減，菩薩亦復如是，容受無量一切法水，而菩薩智慧不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海容受眾流，而其海水不增不減，菩薩亦復如是，容受無量一切法水，而菩薩智慧不增不減。

「又，善男子！譬如大海潮不失時，菩薩亦復如是，所應成熟化度有情亦不過時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海潮不失時，菩薩亦復如是，所應成熟化度有情亦不過時。

「又，善男子！譬如大海為諸水族依止窟宅，菩薩亦復如是，為一切有情一切善法之所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海為諸水族依止窟宅，菩薩亦復如是，為一切有情一切善法之所依止。

「又，善男子！譬如大海一切有情悉取其水而無邊際，菩薩亦復如是，廣為一切有情宣說法要，亦無邊際。善男子！菩薩若修如是十種法者即如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！譬如大海一切有情悉取其水而無邊際，菩薩亦復如是，廣為一切有情宣說法要，亦無邊際。善男子！菩薩若修如是十種法者即如大海。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者得微妙智。何等為十？一者、善求出離；二者、善知諸出離法；三者、善知諸法平等；四者、善知諸法如幻；五者、善知一切法相；六者、善解甚深難測緣生之法；七者、善知業不思議；八者、善知諸所說義；九者、善了如實義；十者善觀真實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者得微妙智。何等為十？一者、善求出離；二者、善知諸出離法；三者、善知諸法平等；四者、善知諸法如幻；五者、善知一切法相；六者、善解甚深難測緣生之法；七者、善知業不思議；八者、善知諸所說義；九者、善了如實義；十者善觀真實智。

「善男子！云何是菩薩善求出離，乃至善觀真實智？謂若菩薩作是思惟：『我應觀察諸世間相。』觀見世間貪火熾然瞋煙蓬㶿，癡暗覆蔽瞑然無託，菩薩乃起是念：『此諸有情，云何能得出離？』菩薩即為勤求出離及出離法，由得出離法故，即能隨知諸法平等。由知諸法平等故，即能如實知諸法如幻。由知諸法如幻故，即如實知一切法相。由知法相故，即能思察甚深難測緣生之法。由能思察緣生法故，即能解了業不思議。是故，菩薩雖知世間諸法無實，而亦顯示種種業報，由是之故得微妙智，能於諸佛菩薩所說義中而悉了知，由了知故即能開解如實之義。解如實義故，即能觀真實智，見真實故，能度有情出離生死。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得微妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何是菩薩善求出離，乃至善觀真實智？謂若菩薩作是思惟：『我應觀察諸世間相。』觀見世間貪火熾然瞋煙蓬㶿，癡暗覆蔽瞑然無託，菩薩乃起是念：『此諸有情，云何能得出離？』菩薩即為勤求出離及出離法，由得出離法故，即能隨知諸法平等。由知諸法平等故，即能如實知諸法如幻。由知諸法如幻故，即如實知一切法相。由知法相故，即能思察甚深難測緣生之法。由能思察緣生法故，即能解了業不思議。是故，菩薩雖知世間諸法無實，而亦顯示種種業報，由是之故得微妙智，能於諸佛菩薩所說義中而悉了知，由了知故即能開解如實之義。解如實義故，即能觀真實智，見真實故，能度有情出離生死。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得微妙智。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得隨應辯才。何等為十？一者、開示諸法無我；二者、無有情；三者、無壽命；四者、無養育；五者、無補特伽羅；六者、無作者；七者、無受者；八者、無知者；九者、無見者；十者、顯示一切法空都無主宰，皆是虛妄不實分別，諸法但從緣生故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得隨應辯才。何等為十？一者、開示諸法無我；二者、無有情；三者、無壽命；四者、無養育；五者、無補特伽羅；六者、無作者；七者、無受者；八者、無知者；九者、無見者；十者、顯示一切法空都無主宰，皆是虛妄不實分別，諸法但從緣生故有。

「善男子！若得一切法無我相應，彼即隨順法性，由是之故，於一切法無有情、無壽命、無養育、無補特伽羅、無作者、無受者、無知者、無見者等，如理相應即能隨順法性。由是之故，了知一切法空都無主宰，皆是虛妄不實分別，諸法但從緣生故有，如理相應即能隨順法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若得一切法無我相應，彼即隨順法性，由是之故，於一切法無有情、無壽命、無養育、無補特伽羅、無作者、無受者、無知者、無見者等，如理相應即能隨順法性。由是之故，了知一切法空都無主宰，皆是虛妄不實分別，諸法但從緣生故有，如理相應即能隨順法性。

「善男子！若隨順法性故，即於法性不相違背，不違背故乃能正說諸法，正說法故善入法性，入法性故乃能開示彼一切法，開示法故彼之辯才乃名隨應。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得隨應辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若隨順法性故，即於法性不相違背，不違背故乃能正說諸法，正說法故善入法性，入法性故乃能開示彼一切法，開示法故彼之辯才乃名隨應。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得隨應辯才。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得樂說辯才。何等為十？一者、辯才無著；二者、無盡；三者、相續；四者、不畏大眾；五者、不卑下；六者、無恐怖；七者、不共；八者、不輕慢；九者、無邊；十者、無礙解。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得樂說辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得樂說辯才。何等為十？一者、辯才無著；二者、無盡；三者、相續；四者、不畏大眾；五者、不卑下；六者、無恐怖；七者、不共；八者、不輕慢；九者、無邊；十者、無礙解。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得樂說辯才。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得清淨辯才。何等為十？一者、無有謇吃；二者、詞無雜亂；三者、遠離卑劣；四者、語不高戾；五者、義無減失；六者、文無缺漏；七者、聲無短闕；八者、無不知時；九者、言無麁獷；十者、無不明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得清淨辯才。何等為十？一者、無有謇吃；二者、詞無雜亂；三者、遠離卑劣；四者、語不高戾；五者、義無減失；六者、文無缺漏；七者、聲無短闕；八者、無不知時；九者、言無麁獷；十者、無不明了。

「善男子！諸菩薩者，所有辯才無有謇吃。何以故？菩薩於大眾中無怯弱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸菩薩者，所有辯才無有謇吃。何以故？菩薩於大眾中無怯弱故。

「又菩薩者，所有辯才而無雜亂。何以故？菩薩智慧安然無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才而無雜亂。何以故？菩薩智慧安然無畏。

「又菩薩者，所有辯才而無卑劣。何以故？菩薩處大眾中，猶如師子離諸恐懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才而無卑劣。何以故？菩薩處大眾中，猶如師子離諸恐懼。

「又菩薩者，所有辯才語不高戾。何以故？已離煩惱故。若有煩惱語即高戾，無即不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才語不高戾。何以故？已離煩惱故。若有煩惱語即高戾，無即不爾。

「又菩薩者，所有辯才義無減失。何以故？已得法故。若不得法即於義中有所減失，得即不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才義無減失。何以故？已得法故。若不得法即於義中有所減失，得即不爾。

「又菩薩者，所有辯才文無缺漏。何以故？廣解諸論故。若解論尠少即文有缺漏，廣解即不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才文無缺漏。何以故？廣解諸論故。若解論尠少即文有缺漏，廣解即不爾。

「又菩薩者，所有辯才聲無短闕。何以故？菩薩妙解一切音聲故。若不解者即於音聲有所短闕，解即不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才聲無短闕。何以故？菩薩妙解一切音聲故。若不解者即於音聲有所短闕，解即不爾。

「又菩薩者，所有辯才無不知時，所應前說而不後說，若應後說亦不前說。何以故？菩薩善知諸時分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才無不知時，所應前說而不後說，若應後說亦不前說。何以故？菩薩善知諸時分故。

「又菩薩者，所有辯才言無麁獷，無不悅意，無不樂聽。何以故？已能遠離語過失故。若有語過失者，言即麁獷，無即不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才言無麁獷，無不悅意，無不樂聽。何以故？已能遠離語過失故。若有語過失者，言即麁獷，無即不爾。

「又菩薩者，所有辯才無不明了。何以故？菩薩根性利故。若鈍根者即不明了，利即不爾。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得清淨辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，所有辯才無不明了。何以故？菩薩根性利故。若鈍根者即不明了，利即不爾。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得清淨辯才。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得一切有情歡喜辯才。何等為十？一者、愛語；二者、熙怡面相遠離顰蹙；三者、如義語；四者、如法語；五者、平等語；六者、不自高；七者、不輕他；八者、無染著；九者、無觸惱；十者、具種種辯才。善男子！菩薩能以愛語令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得一切有情歡喜辯才。何等為十？一者、愛語；二者、熙怡面相遠離顰蹙；三者、如義語；四者、如法語；五者、平等語；六者、不自高；七者、不輕他；八者、無染著；九者、無觸惱；十者、具種種辯才。善男子！菩薩能以愛語令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，常現熙怡善相遠離顰蹙，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，常現熙怡善相遠離顰蹙，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，常出如義語及美妙語，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，常出如義語及美妙語，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，常出法語及利益語，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，常出法語及利益語，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，常為有情平等說法，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，常為有情平等說法，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，而不自高，遠離驕慢高舉之咎，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，而不自高，遠離驕慢高舉之咎，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，不輕於他，常為有情恭敬說法，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，不輕於他，常為有情恭敬說法，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，離諸染著具淨尸羅，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，離諸染著具淨尸羅，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，離諸觸惱具多忍力，令諸有情咸生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，離諸觸惱具多忍力，令諸有情咸生歡喜。

「又菩薩者，具種種辯才常出悅意之語，令諸有情咸生歡喜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得一切有情歡喜辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩者，具種種辯才常出悅意之語，令諸有情咸生歡喜。善男子！菩薩若修如是十種法者，即得一切有情歡喜辯才。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得信順說法。何等為十？一者、非法器有情菩薩不為說法；二者有障礙者不為說法；三者、有所得見者不為說法；四者、邪異外道不為說法；五者、不起樂欲心者不為說法；六者、不發清淨心者不為說法；七者、諂曲心者不為說法；八者、求活命者不為說法；九者、貪著利養慳嫉所纏者不為說法；十者、盲聾瘖瘂者不為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，得信順說法。何等為十？一者、非法器有情菩薩不為說法；二者有障礙者不為說法；三者、有所得見者不為說法；四者、邪異外道不為說法；五者、不起樂欲心者不為說法；六者、不發清淨心者不為說法；七者、諂曲心者不為說法；八者、求活命者不為說法；九者、貪著利養慳嫉所纏者不為說法；十者、盲聾瘖瘂者不為說法。

「何以故？善男子！菩薩不作法慳亦不祕法，於諸有情無不憐愍，為利有情而不棄背。所以者何？若有有情非法器者，菩薩乃起是念：『此等有情，而於如來法律之中起於捨行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善男子！菩薩不作法慳亦不祕法，於諸有情無不憐愍，為利有情而不棄背。所以者何？若有有情非法器者，菩薩乃起是念：『此等有情，而於如來法律之中起於捨行。』」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若然者，諸佛菩薩當為何等有情說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！若然者，諸佛菩薩當為何等有情說法？」

佛言：「善男子！具信有情，諸佛菩薩當為說法。又若善根已成熟者，是法器者，於先佛所植眾德本者，無諂誑者，不詐現威儀者，不耽著利養者，深心具足者，為善知識所攝受者，具足善相人所樂見者，根性明利於所聞法中解其義者，隨所得法勤行精進者，如佛所說能修行者，此等有情，諸佛菩薩乃為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！具信有情，諸佛菩薩當為說法。又若善根已成熟者，是法器者，於先佛所植眾德本者，無諂誑者，不詐現威儀者，不耽著利養者，深心具足者，為善知識所攝受者，具足善相人所樂見者，根性明利於所聞法中解其義者，隨所得法勤行精進者，如佛所說能修行者，此等有情，諸佛菩薩乃為說法。

「善男子！菩薩若修如是十種法者，即得信順說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩若修如是十種法者，即得信順說法。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者為說法師。何等為十？一者、修集佛法故說法，不見有佛法可得，亦復不見有所修集；二者、修集波羅蜜多故說法，不見波羅蜜多可得，亦復不見有所修集；三者、修集菩薩法故說法，不見有菩薩法可得，亦復不見有所修集；四者、斷煩惱故說法，不見有煩惱可得，亦不見斷；五者、厭離離貪寂滅故說法，不見有厭離離貪寂滅可得；六者、為得須陀洹、斯陀含、阿那含果故說法，不見有須陀洹、斯陀含、阿那含可得，亦不見果；七者、為得阿羅漢果故說法，不見有阿羅漢可得，亦不見果；八者、為得緣覺果故說法，不見有緣覺可得，亦不見果；九者、斷我執取著故說法，不見有我可得，亦不見執著；十者、顯示業報故說法，不見有業可得，亦不見報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者為說法師。何等為十？一者、修集佛法故說法，不見有佛法可得，亦復不見有所修集；二者、修集波羅蜜多故說法，不見波羅蜜多可得，亦復不見有所修集；三者、修集菩薩法故說法，不見有菩薩法可得，亦復不見有所修集；四者、斷煩惱故說法，不見有煩惱可得，亦不見斷；五者、厭離離貪寂滅故說法，不見有厭離離貪寂滅可得；六者、為得須陀洹、斯陀含、阿那含果故說法，不見有須陀洹、斯陀含、阿那含可得，亦不見果；七者、為得阿羅漢果故說法，不見有阿羅漢可得，亦不見果；八者、為得緣覺果故說法，不見有緣覺可得，亦不見果；九者、斷我執取著故說法，不見有我可得，亦不見執著；十者、顯示業報故說法，不見有業可得，亦不見報。

「何以故？如是等一切法皆無實體，但以假名宣說，名亦無所有。所以者何？文字無自性，法離文字故，但以世俗虛假施設於無名中，是故建立諸法名字。由彼名空，本虛假故，勝義諦中無虛假名。無假名故，於勝義中無虛妄法。彼虛妄法者，誑惑愚人故。善男子！菩薩若修如是十種法者即為說法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如是等一切法皆無實體，但以假名宣說，名亦無所有。所以者何？文字無自性，法離文字故，但以世俗虛假施設於無名中，是故建立諸法名字。由彼名空，本虛假故，勝義諦中無虛假名。無假名故，於勝義中無虛妄法。彼虛妄法者，誑惑愚人故。善男子！菩薩若修如是十種法者即為說法師。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能順觀法性。何等為十？一者、菩薩雖順觀法性而不壞色相，雖順觀法性不壞受想行識相；二者、雖順觀法性，不壞欲界相；三者、雖順觀法性，不壞色界相；四者、雖順觀法性，不壞無色界相；五者、雖順觀法性，不壞諸法相；六者、雖順觀法性，不見諸法隨順相；七者、雖順觀法性，不見有情相；八者、雖順觀法性，亦不墮斷見；九者、雖順觀法性，而不失正道；十者、雖順觀法性，亦不離智慧方便。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能順觀法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，能順觀法性。何等為十？一者、菩薩雖順觀法性而不壞色相，雖順觀法性不壞受想行識相；二者、雖順觀法性，不壞欲界相；三者、雖順觀法性，不壞色界相；四者、雖順觀法性，不壞無色界相；五者、雖順觀法性，不壞諸法相；六者、雖順觀法性，不見諸法隨順相；七者、雖順觀法性，不見有情相；八者、雖順觀法性，亦不墮斷見；九者、雖順觀法性，而不失正道；十者、雖順觀法性，亦不離智慧方便。善男子！菩薩若修如是十種法者，即能順觀法性。

「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善解法界理。何等為十？一者、有慧；二者、為善知識攝受；三者、發起精進；四者、離諸障染；五者、善修淨行；六者、尊重讚法；七者、善修空觀；八者、離有所得見；九者、趣向正道；十者、見真實法。善男子！菩薩具智慧故，而能勤求諸善知識；見善知識已，心生歡喜，如師尊想，親近依止。由能依止善知識故，即發起精進，斷除一切不善之法，圓滿一切清淨善法，勤行遠離一切障染，離障染故獲得輕安，善修淨行離身語心一切過失。由清淨故於所得法尊重稱讚，由重法故多習空觀，習空觀故不起有所得見，離有所得見故順行正道，入正道故能觀真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩若修十種法者，善解法界理。何等為十？一者、有慧；二者、為善知識攝受；三者、發起精進；四者、離諸障染；五者、善修淨行；六者、尊重讚法；七者、善修空觀；八者、離有所得見；九者、趣向正道；十者、見真實法。善男子！菩薩具智慧故，而能勤求諸善知識；見善知識已，心生歡喜，如師尊想，親近依止。由能依止善知識故，即發起精進，斷除一切不善之法，圓滿一切清淨善法，勤行遠離一切障染，離障染故獲得輕安，善修淨行離身語心一切過失。由清淨故於所得法尊重稱讚，由重法故多習空觀，習空觀故不起有所得見，離有所得見故順行正道，入正道故能觀真實。」

除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何名真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「世尊！何名真實？」

佛言：「善男子！如實之義，乃名真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如實之義，乃名真實。」

除蓋障菩薩白佛言：「何名如實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「何名如實？」

佛言：「不虛妄故，名為如實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不虛妄故，名為如實。」

除蓋障菩薩白佛言：「何名不虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「何名不虛妄？」

佛言：「所謂真如，無不真如、無異真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂真如，無不真如、無異真如。」

除蓋障菩薩白佛言：「何名真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除蓋障菩薩白佛言：「何名真如？」

佛言：「善男子！此法唯內所證，非文字語言而能表示。何以故？此法出過諸文字故，離諸言說故，超越一切語言境界，出於言道離諸戲論，離作非作無動無靜，離諸尋伺，是不思議境界。無相非無相而悉遠離出諸相境，超諸凡境，出凡夫行，過諸魔境，超越一切煩惱境界。離諸識境，安處無住最上寂靜聖智境界，是故此法唯內所證，是即無垢無染潔白清淨，最上最勝第一無比，常住堅固究竟無壞之法，如來出世若不出世，是法常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此法唯內所證，非文字語言而能表示。何以故？此法出過諸文字故，離諸言說故，超越一切語言境界，出於言道離諸戲論，離作非作無動無靜，離諸尋伺，是不思議境界。無相非無相而悉遠離出諸相境，超諸凡境，出凡夫行，過諸魔境，超越一切煩惱境界。離諸識境，安處無住最上寂靜聖智境界，是故此法唯內所證，是即無垢無染潔白清淨，最上最勝第一無比，常住堅固究竟無壞之法，如來出世若不出世，是法常住。

「善男子！菩薩為求此法，歷百千種難行苦行故得是法，得是法已，令諸有情悉住此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩為求此法，歷百千種難行苦行故得是法，得是法已，令諸有情悉住此法。

「善男子！故說此法名為真如，說名實際，說名一切智，說名一切種智，說名不思議界，說名不二界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！故說此法名為真如，說名實際，說名一切智，說名一切種智，說名不思議界，說名不二界。」