大般若波羅蜜多經卷第五百九十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百九十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六般若波羅蜜多分之七

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於受、想、行、識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於受、想、行、識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於聲、香、味、觸、法學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於色學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於聲、香、味、觸、法學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不於眼識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我，亦不於耳、鼻、舌、身、意識學若常若無常、若樂若苦、若空若不空、若我若無我。

「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣受、想、行、識若過去行、若未來行、若現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣受、想、行、識若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意若過去行、若未來行、若現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣聲、香、味、觸、法若過去行、若未來行、若現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣色若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣聲、香、味、觸、法若過去行、若未來行、若現在行。

「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼識若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識若過去行、若未來行、若現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩如是學時，不緣眼識若過去行、若未來行、若現在行，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識若過去行、若未來行、若現在行。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖以空、寂靜、無我行相觀察過去，而不以空、寂靜、無我行於過去；雖以空、寂靜、無我行相觀察未來，而不以空、寂靜、無我行於未來；雖以空、寂靜、無我行相觀察現在，而不以空、寂靜、無我行於現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖以空、寂靜、無我行相觀察過去，而不以空、寂靜、無我行於過去；雖以空、寂靜、無我行相觀察未來，而不以空、寂靜、無我行於未來；雖以空、寂靜、無我行相觀察現在，而不以空、寂靜、無我行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖觀過去空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於過去；雖觀未來空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於未來；雖觀現在空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩能如是行，雖觀過去空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於過去；雖觀未來空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於未來；雖觀現在空、無我、無我所、無常、無恒、無久，安住不變易法，而不如是行於現在。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。善勇猛！若諸菩薩能如是行，一切惡魔不能得便。若諸菩薩能如是行，普能覺知一切魔事，非諸魔事所能引奪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿。善勇猛！若諸菩薩能如是行，一切惡魔不能得便。若諸菩薩能如是行，普能覺知一切魔事，非諸魔事所能引奪。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色，亦不緣受、想、行、識；不緣眼，亦不緣耳、鼻、舌、身、意；不緣色，亦不緣聲、香、味、觸、法；不緣眼識，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識；不緣名、色，不緣染、淨，不緣顛倒、見蓋、愛行，不緣貪、瞋、癡，不緣我、有情等，不緣斷、常，不緣邊、無邊，不緣欲、色、無色界，不緣緣起，不緣地、水、火、風、空、識界，不緣有情界、法界，不緣諦實、虛妄，不緣有繫、離繫，不緣貪、瞋、癡斷，不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不緣念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不緣顛倒等斷，不緣靜慮、解脫、等持、等至，不緣慈、悲、喜、捨，不緣苦、集、滅、道，不緣盡智、無生智、無造作智，不緣無著智，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩佛地，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不緣神通、智見，不緣解脫，不緣解脫智見，不緣涅槃，不緣過去未來現在智見，不緣佛智、力、無畏等，不緣佛土清淨，不緣相好清淨，不緣聲聞圓滿，不緣獨覺圓滿，不緣菩薩圓滿。何以故？善勇猛！以一切法非所緣故，以一切法非能緣故，非一切法有所取故，而可於彼說有所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不緣色，亦不緣受、想、行、識；不緣眼，亦不緣耳、鼻、舌、身、意；不緣色，亦不緣聲、香、味、觸、法；不緣眼識，亦不緣耳、鼻、舌、身、意識；不緣名、色，不緣染、淨，不緣顛倒、見蓋、愛行，不緣貪、瞋、癡，不緣我、有情等，不緣斷、常，不緣邊、無邊，不緣欲、色、無色界，不緣緣起，不緣地、水、火、風、空、識界，不緣有情界、法界，不緣諦實、虛妄，不緣有繫、離繫，不緣貪、瞋、癡斷，不緣布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不緣念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不緣顛倒等斷，不緣靜慮、解脫、等持、等至，不緣慈、悲、喜、捨，不緣苦、集、滅、道，不緣盡智、無生智、無造作智，不緣無著智，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩佛地，不緣異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不緣神通、智見，不緣解脫，不緣解脫智見，不緣涅槃，不緣過去未來現在智見，不緣佛智、力、無畏等，不緣佛土清淨，不緣相好清淨，不緣聲聞圓滿，不緣獨覺圓滿，不緣菩薩圓滿。何以故？善勇猛！以一切法非所緣故，以一切法非能緣故，非一切法有所取故，而可於彼說有所緣。

「善勇猛！若有所緣即有動作、計著、執取，若有執取即有憂苦，猛利愁箭、悲惱歎生。善勇猛！若有所緣即有繫縛，無出離道，由斯一切憂苦增長。善勇猛！若有所緣即有恃執、動轉、戲論，若有所緣即有種種鬪訟、違諍，若有所緣即有種種無明、癡闇，若有所緣即有恐怖，若有所緣即有魔羂及有魔縛，若有所緣即有苦逼及求安樂。善勇猛！菩薩觀見有如是等種種過患，不緣諸法，無所緣故，於一切法則無所取，無所取故，於一切法無執而住。如是菩薩雖無所緣，而於境界得定自在，雖於境界得定自在，而無恃執亦無所住。善勇猛！若諸菩薩能如是行，於一切法能不攀緣，無所執著、無所諍論，於一切法無染而住。善勇猛！是諸菩薩普於一切所緣境法皆得離繫，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若有所緣即有動作、計著、執取，若有執取即有憂苦，猛利愁箭、悲惱歎生。善勇猛！若有所緣即有繫縛，無出離道，由斯一切憂苦增長。善勇猛！若有所緣即有恃執、動轉、戲論，若有所緣即有種種鬪訟、違諍，若有所緣即有種種無明、癡闇，若有所緣即有恐怖，若有所緣即有魔羂及有魔縛，若有所緣即有苦逼及求安樂。善勇猛！菩薩觀見有如是等種種過患，不緣諸法，無所緣故，於一切法則無所取，無所取故，於一切法無執而住。如是菩薩雖無所緣，而於境界得定自在，雖於境界得定自在，而無恃執亦無所住。善勇猛！若諸菩薩能如是行，於一切法能不攀緣，無所執著、無所諍論，於一切法無染而住。善勇猛！是諸菩薩普於一切所緣境法皆得離繫，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，魔軍眷屬不能攝持，欲求其短終不能得，亦復不能方便擾亂；而能降伏魔及魔軍，普能覺知一切魔事，不隨魔事自在而行，震動焚燒諸魔宮殿；亦能降伏一切外道，不為外道之所降伏；亦能摧滅一切他論，不為他論之所摧滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，魔軍眷屬不能攝持，欲求其短終不能得，亦復不能方便擾亂；而能降伏魔及魔軍，普能覺知一切魔事，不隨魔事自在而行，震動焚燒諸魔宮殿；亦能降伏一切外道，不為外道之所降伏；亦能摧滅一切他論，不為他論之所摧滅。

「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則於色不住分別、無異分別，於受、想、行、識亦不住分別、無異分別；於眼不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意亦不住分別、無異分別；於色不住分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法亦不住分別、無異分別；於眼識不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識亦不住分別、無異分別。由此因緣，是諸菩薩於諸名、色不起分別、無異分別；於諸染、淨不起分別、無異分別，於諸緣起不起分別、無異分別；於諸顛倒、見蓋、愛行不起分別、無異分別，於諸斷、常不起分別、無異分別；於欲、色、無色界不起分別、無異分別；於有情界、法界不起分別、無異分別，於貪、瞋、癡不起分別、無異分別；於諦實、虛妄不起分別、無異分別；於地、水、火、風、空、識界不起分別、無異分別；於有繫、離繫不起分別、無異分別；於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想不起分別、無異分別；於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不起分別、無異分別；於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不起分別、無異分別；於顛倒等斷不起分別、無異分別；於靜慮、解脫、等持、等至不起分別、無異分別；於苦、集、滅、道不起分別、無異分別，於慈、悲、喜、捨不起分別、無異分別；於盡智、無生智、無造作智不起分別、無異分別；於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不起分別、無異分別，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不起分別、無異分別；於神通、智見不起分別、無異分別，於過去未來現在智見不起分別、無異分別；於無著智見不起分別、無異分別；於明、解脫不起分別、無異分別；於解脫及解脫智見不起分別、無異分別；於諸佛智、力、無畏等不起分別、無異分別；於相好清淨不起分別、無異分別；於佛土清淨不起分別、無異分別；於聲聞圓滿不起分別、無異分別；於獨覺圓滿不起分別、無異分別；於菩薩圓滿不起分別、無異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩能如是行，則於色不住分別、無異分別，於受、想、行、識亦不住分別、無異分別；於眼不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意亦不住分別、無異分別；於色不住分別、無異分別，於聲、香、味、觸、法亦不住分別、無異分別；於眼識不住分別、無異分別，於耳、鼻、舌、身、意識亦不住分別、無異分別。由此因緣，是諸菩薩於諸名、色不起分別、無異分別；於諸染、淨不起分別、無異分別，於諸緣起不起分別、無異分別；於諸顛倒、見蓋、愛行不起分別、無異分別，於諸斷、常不起分別、無異分別；於欲、色、無色界不起分別、無異分別；於有情界、法界不起分別、無異分別，於貪、瞋、癡不起分別、無異分別；於諦實、虛妄不起分別、無異分別；於地、水、火、風、空、識界不起分別、無異分別；於有繫、離繫不起分別、無異分別；於我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想不起分別、無異分別；於布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧不起分別、無異分別；於念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支不起分別、無異分別；於顛倒等斷不起分別、無異分別；於靜慮、解脫、等持、等至不起分別、無異分別；於苦、集、滅、道不起分別、無異分別，於慈、悲、喜、捨不起分別、無異分別；於盡智、無生智、無造作智不起分別、無異分別；於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地不起分別、無異分別，於諸異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法不起分別、無異分別；於神通、智見不起分別、無異分別，於過去未來現在智見不起分別、無異分別；於無著智見不起分別、無異分別；於明、解脫不起分別、無異分別；於解脫及解脫智見不起分別、無異分別；於諸佛智、力、無畏等不起分別、無異分別；於相好清淨不起分別、無異分別；於佛土清淨不起分別、無異分別；於聲聞圓滿不起分別、無異分別；於獨覺圓滿不起分別、無異分別；於菩薩圓滿不起分別、無異分別。

「何以故？善勇猛！若有分別則異分別，若於是處無有分別則於是處無異分別。愚夫異生一切皆是分別所起，彼想皆從異分別起，是故菩薩不起分別、無異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善勇猛！若有分別則異分別，若於是處無有分別則於是處無異分別。愚夫異生一切皆是分別所起，彼想皆從異分別起，是故菩薩不起分別、無異分別。

「善勇猛！言分別者是第一邊，異分別者是第二邊，若於是處不起分別、無異分別，則於是處遠離二邊亦無有中。善勇猛！若謂有中亦是分別，分別中者亦謂有邊。若於是處有分別者，則於是處有異分別，由此因緣、無斷分別、異分別義；若於是處無分別者，則於是處無異分別，由此因緣、有斷分別、異分別義。善勇猛！斷分別者，謂於此中都無所斷。何以故？善勇猛！由無所有、虛妄、分別異分別力發起顛倒，彼寂靜故顛倒亦無，顛倒無故都無所斷。善勇猛！無所斷者當知顯示苦斷增語，謂於此中無少苦斷故名苦斷。若苦自性少有真實可有所斷，然苦自性無少真實故無所斷，但見苦無說名苦斷，謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷。諸有於苦都無分別、無異分別名苦寂靜，即是令苦不生起義。善勇猛！若諸菩薩能如是見，則於諸法不起分別、無異分別。善勇猛！是名菩薩遍知分別、異分別性，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！言分別者是第一邊，異分別者是第二邊，若於是處不起分別、無異分別，則於是處遠離二邊亦無有中。善勇猛！若謂有中亦是分別，分別中者亦謂有邊。若於是處有分別者，則於是處有異分別，由此因緣、無斷分別、異分別義；若於是處無分別者，則於是處無異分別，由此因緣、有斷分別、異分別義。善勇猛！斷分別者，謂於此中都無所斷。何以故？善勇猛！由無所有、虛妄、分別異分別力發起顛倒，彼寂靜故顛倒亦無，顛倒無故都無所斷。善勇猛！無所斷者當知顯示苦斷增語，謂於此中無少苦斷故名苦斷。若苦自性少有真實可有所斷，然苦自性無少真實故無所斷，但見苦無說名苦斷，謂遍知苦都無自性少分可得故名苦斷。諸有於苦都無分別、無異分別名苦寂靜，即是令苦不生起義。善勇猛！若諸菩薩能如是見，則於諸法不起分別、無異分別。善勇猛！是名菩薩遍知分別、異分別性，修行般若波羅蜜多。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，諸魔軍眾所起事業皆能覺知，諸有所為不隨魔事自在而轉，令諸惡魔自然退散，摧彼軍眾令其漸少，身意泰然離諸怖畏，惡魔軍眾不能擾惱。止息一切往惡趣因，斷塞世間眾邪逕路。離諸黑闇，越渡瀑流，於一切法得清淨眼。與有情類作大光明，紹隆佛種令不斷絕。證得真道道平等性，哀愍有情起淨法眼；具足精進離諸懈怠，獲得安忍遠忿恚心，入勝靜慮無所依止，得真般若成通達慧，遣除惡作遠離蓋纏，出惡魔羂斷諸愛網，安住正念無所忘失。得淨尸羅至淨戒岸。安住功德離諸過患。得定慧力不可動搖，一切他論不能摧伏。得諸法淨永無退失，宣說諸法得無所畏。入諸大眾心無怯弱，施諸妙法無所秘悋。以平等道淨諸道路，誓離邪道修所應修。以清淨法熏所應熏，以清淨慧淨所應淨。器度深廣猶如大海，湛然不動難可測量，法海無邊過諸數量。善勇猛！若諸菩薩能如是行，成此及餘無邊功德，如是功德難測其岸，除佛世尊無能知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩能如是行、能如是住，修行般若波羅蜜多速得圓滿，一切惡魔不能障礙，諸魔軍眾所起事業皆能覺知，諸有所為不隨魔事自在而轉，令諸惡魔自然退散，摧彼軍眾令其漸少，身意泰然離諸怖畏，惡魔軍眾不能擾惱。止息一切往惡趣因，斷塞世間眾邪逕路。離諸黑闇，越渡瀑流，於一切法得清淨眼。與有情類作大光明，紹隆佛種令不斷絕。證得真道道平等性，哀愍有情起淨法眼；具足精進離諸懈怠，獲得安忍遠忿恚心，入勝靜慮無所依止，得真般若成通達慧，遣除惡作遠離蓋纏，出惡魔羂斷諸愛網，安住正念無所忘失。得淨尸羅至淨戒岸。安住功德離諸過患。得定慧力不可動搖，一切他論不能摧伏。得諸法淨永無退失，宣說諸法得無所畏。入諸大眾心無怯弱，施諸妙法無所秘悋。以平等道淨諸道路，誓離邪道修所應修。以清淨法熏所應熏，以清淨慧淨所應淨。器度深廣猶如大海，湛然不動難可測量，法海無邊過諸數量。善勇猛！若諸菩薩能如是行，成此及餘無邊功德，如是功德難測其岸，除佛世尊無能知者。

「復次，善勇猛！菩薩如是修行般若波羅蜜多，妙色無減，財位無減，眷屬無減，種類無減，家族無減，國土無減；不生邊地，不遇無暇，不與穢惡有情共居，亦不隣近不淨事業；自心無退，智慧無減；從他聽受種種法門，皆能會入平等法性；紹隆佛種一切智智，令常興盛無有斷絕；於諸佛法已得光明，已得隣近一切智智。若有惡魔來至其所欲為惱亂，則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼，辯才頓喪羂網俱絕；假使俱胝魔及軍眾俱來嬈惱，心不動搖。於是惡魔及諸軍眾驚怖退散，作是念言：『今此菩薩已超我境，彼於我境不復當行、不復當住、不復耽著，令餘有情於我境界皆得出離蕭然解脫。』時，諸惡魔作是念已，愁憂悲歎共相謂言：『今此菩薩損我等輩眷屬、朋黨，令無勢力。』言已各生憂苦悔恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！菩薩如是修行般若波羅蜜多，妙色無減，財位無減，眷屬無減，種類無減，家族無減，國土無減；不生邊地，不遇無暇，不與穢惡有情共居，亦不隣近不淨事業；自心無退，智慧無減；從他聽受種種法門，皆能會入平等法性；紹隆佛種一切智智，令常興盛無有斷絕；於諸佛法已得光明，已得隣近一切智智。若有惡魔來至其所欲為惱亂，則令彼魔及諸眷屬皆成灰燼，辯才頓喪羂網俱絕；假使俱胝魔及軍眾俱來嬈惱，心不動搖。於是惡魔及諸軍眾驚怖退散，作是念言：『今此菩薩已超我境，彼於我境不復當行、不復當住、不復耽著，令餘有情於我境界皆得出離蕭然解脫。』時，諸惡魔作是念已，愁憂悲歎共相謂言：『今此菩薩損我等輩眷屬、朋黨，令無勢力。』言已各生憂苦悔恨。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，魔宮殿皆失威光，處處漸生煙焰之相，惡魔驚怖愁憂苦惱，如刀傷心、如中毒箭，咸共傷歎作如是言：『今此菩薩當令有情不受我等之所徵發，今此菩薩當令有情出我等境，今此菩薩當令有情脫我等界，今此菩薩當令有情不住我境，今此菩薩當令有情斷滅我界，今此菩薩當令有情毀我羂網，今此菩薩當拔有情令其永出諸欲淤泥，今此菩薩當令有情脫諸見網，今此菩薩當令有情出蓋邪路，今此菩薩安立有情令住正道，今此菩薩引諸有情令其永出諸見稠林。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，魔宮殿皆失威光，處處漸生煙焰之相，惡魔驚怖愁憂苦惱，如刀傷心、如中毒箭，咸共傷歎作如是言：『今此菩薩當令有情不受我等之所徵發，今此菩薩當令有情出我等境，今此菩薩當令有情脫我等界，今此菩薩當令有情不住我境，今此菩薩當令有情斷滅我界，今此菩薩當令有情毀我羂網，今此菩薩當拔有情令其永出諸欲淤泥，今此菩薩當令有情脫諸見網，今此菩薩當令有情出蓋邪路，今此菩薩安立有情令住正道，今此菩薩引諸有情令其永出諸見稠林。』

「善勇猛！彼諸惡魔見此菩薩有如是等諸勝義利，愁憂苦惱如箭入心。譬如有人失大寶藏，成就廣大愁憂苦惱；如是惡魔深心悔恨，如中毒箭愁憂苦惱，晝夜驚惶不樂本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！彼諸惡魔見此菩薩有如是等諸勝義利，愁憂苦惱如箭入心。譬如有人失大寶藏，成就廣大愁憂苦惱；如是惡魔深心悔恨，如中毒箭愁憂苦惱，晝夜驚惶不樂本座。

「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，諸惡魔共集一處，思惟方便欲壞菩薩，互相謂言：『我等今者當設何計、作何事業壞此菩薩所修正行？』時，惡魔眾心懷疑惑，愁憂不樂如中毒箭，共相勸勵往菩薩所，伺求其短現怖畏事。由此菩薩修行般若波羅蜜多威神力故，諸惡魔眾盡其神力，尚不能動菩薩毛端，況令菩薩身心變異。時，諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐、毛竪等事，更設方便種種魅惑，心神俱劣懷怖畏故，諸魅惑事皆不能成。時，惡魔王便作是念：『我尚不能壞此菩薩，況我眷屬或餘能壞！』念已驚怖力盡計窮，還歸自宮愁憂而住。如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力，惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑，何況能為餘障礙事！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若時菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。時，諸惡魔共集一處，思惟方便欲壞菩薩，互相謂言：『我等今者當設何計、作何事業壞此菩薩所修正行？』時，惡魔眾心懷疑惑，愁憂不樂如中毒箭，共相勸勵往菩薩所，伺求其短現怖畏事。由此菩薩修行般若波羅蜜多威神力故，諸惡魔眾盡其神力，尚不能動菩薩毛端，況令菩薩身心變異。時，諸惡魔覺知菩薩遠離驚恐、毛竪等事，更設方便種種魅惑，心神俱劣懷怖畏故，諸魅惑事皆不能成。時，惡魔王便作是念：『我尚不能壞此菩薩，況我眷屬或餘能壞！』念已驚怖力盡計窮，還歸自宮愁憂而住。如是菩薩修行般若波羅蜜多具大威力，惡魔眷屬尚不能令如彈指頃心有迷惑，何況能為餘障礙事！

「善勇猛！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就如是功德智慧大威神力。假使三千大千世界諸有情類皆變為魔，一一皆將爾所魔眾，為擾亂故往菩薩所，盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！爾時，菩薩成就如是甚深般若刀劍力故，亦復成就不可思議、不可測量及無等等般若力故，不為一切暴惡魔軍之所降伏。善勇猛！夫大刀者，謂般若刀；夫大劍者，謂般若劍；夫大力者，謂般若力。是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就如是功德智慧大威神力。假使三千大千世界諸有情類皆變為魔，一一皆將爾所魔眾，為擾亂故往菩薩所，盡其神力亦不能障所修般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！爾時，菩薩成就如是甚深般若刀劍力故，亦復成就不可思議、不可測量及無等等般若力故，不為一切暴惡魔軍之所降伏。善勇猛！夫大刀者，謂般若刀；夫大劍者，謂般若劍；夫大力者，謂般若力。是故般若波羅蜜多非諸惡魔所行境地。

「復次，善勇猛！諸有外仙得四靜慮、四無色定，超欲魔境生諸梵天、四無色地。彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境，況實般若波羅蜜多！何況惡魔能行此境！彼於獲得色、無色定外仙妙慧尚非行境，況於般若波羅蜜多！善勇猛！若時菩薩成就般若波羅蜜多，爾時菩薩名為成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧劍者。諸惡魔軍不能降伏，而能降伏一切魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！諸有外仙得四靜慮、四無色定，超欲魔境生諸梵天、四無色地。彼於菩薩常所成就世間妙慧尚非行境，況實般若波羅蜜多！何況惡魔能行此境！彼於獲得色、無色定外仙妙慧尚非行境，況於般若波羅蜜多！善勇猛！若時菩薩成就般若波羅蜜多，爾時菩薩名為成就大威力者；若有成就般若威力，即名成就利慧刀者；若有成就般若利刀，即名成就利慧劍者。諸惡魔軍不能降伏，而能降伏一切魔軍。

「復次，善勇猛！若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍具大勢力，是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。何以故？善勇猛！若有所依則有移轉，若有移轉則有動搖，若有動搖則有戲論。善勇猛！若諸有情有依、有轉動搖戲論，是諸有情隨魔力行未脫魔境。善勇猛！若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止，繫屬所依依所、依處，彼必還墮魔境界中，未脫惡魔所有羂網，惡魔索縷常所隨逐。如猛憙子及阿邏茶迦邏摩子，并餘一切依止無色，繫屬所依依所、依處諸仙外道。善勇猛！若諸菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩成就般若波羅蜜多利慧刀劍具大勢力，是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。何以故？善勇猛！若有所依則有移轉，若有移轉則有動搖，若有動搖則有戲論。善勇猛！若諸有情有依、有轉動搖戲論，是諸有情隨魔力行未脫魔境。善勇猛！若諸有情雖復乃至上生有頂有所依止，繫屬所依依所、依處，彼必還墮魔境界中，未脫惡魔所有羂網，惡魔索縷常所隨逐。如猛憙子及阿邏茶迦邏摩子，并餘一切依止無色，繫屬所依依所、依處諸仙外道。善勇猛！若諸菩薩行深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，會深般若波羅蜜多。是諸菩薩於一切處無所依止，諸有所作亦無所依。

「善勇猛！若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住，爾時菩薩不依止色，亦不依止受、想、行、識；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止聲、香、味、觸、法；不依止眼識，亦不依止耳、鼻、舌、身、意識；不依止名、色，不依止顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行，不依止緣起，不依止欲、色、無色界，不依止我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不依止地、水、火、風、空、識界，不依止有情界、法界，不依止初靜慮乃至非想非非想處，不依止有愛，不依止無有愛，不依止斷、常，不依止有性，不依止無性，不依止布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不依止念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不依止斷顛倒等，不依止靜慮、解脫、等持、等至，不依止苦、集、滅、道，不依止盡智、無生智、無造作智，不依止無著智見，不依止明及解脫，不依止解脫智見，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不依止涅槃，不依止過去未來現在智見，不依止三世平等性，不依止佛智、力、無畏等，不依止一切智智，不依止相好圓滿，不依止佛土圓滿，不依止聲聞眾圓滿，不依止菩薩眾圓滿，不依止一切法，不依止移轉，不依止動搖，不依止戲論。由無依止除遣一切，亦不執著無依止道，於無依止亦不恃執，亦復不得此是依止，亦復不得在此依止，亦復不得屬此依止，亦復不得依此依止，於所依止亦無恃執。如是菩薩於諸依止，無恃無得，無執無取，無說無欣，無著而住，不為一切依止所染，於諸依止亦無滯礙，證得一切依止淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩勇猛精進修行般若波羅蜜多隨順安住，爾時菩薩不依止色，亦不依止受、想、行、識；不依止眼，亦不依止耳、鼻、舌、身、意；不依止色，亦不依止聲、香、味、觸、法；不依止眼識，亦不依止耳、鼻、舌、身、意識；不依止名、色，不依止顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行，不依止緣起，不依止欲、色、無色界，不依止我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者及彼諸想，不依止地、水、火、風、空、識界，不依止有情界、法界，不依止初靜慮乃至非想非非想處，不依止有愛，不依止無有愛，不依止斷、常，不依止有性，不依止無性，不依止布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，不依止念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，不依止斷顛倒等，不依止靜慮、解脫、等持、等至，不依止苦、集、滅、道，不依止盡智、無生智、無造作智，不依止無著智見，不依止明及解脫，不依止解脫智見，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地，不依止異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法，不依止涅槃，不依止過去未來現在智見，不依止三世平等性，不依止佛智、力、無畏等，不依止一切智智，不依止相好圓滿，不依止佛土圓滿，不依止聲聞眾圓滿，不依止菩薩眾圓滿，不依止一切法，不依止移轉，不依止動搖，不依止戲論。由無依止除遣一切，亦不執著無依止道，於無依止亦不恃執，亦復不得此是依止，亦復不得在此依止，亦復不得屬此依止，亦復不得依此依止，於所依止亦無恃執。如是菩薩於諸依止，無恃無得，無執無取，無說無欣，無著而住，不為一切依止所染，於諸依止亦無滯礙，證得一切依止淨法。

「善勇猛！此諸菩薩依一切法，依止清淨微妙智見，修行般若波羅蜜多，由此惡魔不能得便，惡魔軍眾不能降伏，而能降伏一切魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！此諸菩薩依一切法，依止清淨微妙智見，修行般若波羅蜜多，由此惡魔不能得便，惡魔軍眾不能降伏，而能降伏一切魔軍。

「復次，善勇猛！若諸菩薩未發無上正等覺心，先應積集無量無數善根資糧，多供養佛、事多善友，於多佛所請問法要，發弘誓願意樂具足，於諸有情樂行布施，於清淨戒尊重護持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精進離諸懈怠，尊重修行鮮白靜慮，於清淨慧恭敬修學。是諸菩薩既發無上正等覺心，復應精勤修學般若波羅蜜多，以智慧力伏諸魔眾。恒作是念：『勿為惡魔伺求我短作擾亂事。』由斯力故，令諸惡魔不能得便障所修學，亦令魔眾不起是心：『我當伺求此菩薩便，為擾亂事障礙所修。』設起是心即令自覺：『我作斯事必遭大苦。』由斯發起大恐怖心：『勿我今時喪失身命故，應息此擾亂之心。』於是魔軍惡心隱沒。善勇猛！由此因緣，惡魔軍眾不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩未發無上正等覺心，先應積集無量無數善根資糧，多供養佛、事多善友，於多佛所請問法要，發弘誓願意樂具足，於諸有情樂行布施，於清淨戒尊重護持，忍辱柔和悉皆具足，勇猛精進離諸懈怠，尊重修行鮮白靜慮，於清淨慧恭敬修學。是諸菩薩既發無上正等覺心，復應精勤修學般若波羅蜜多，以智慧力伏諸魔眾。恒作是念：『勿為惡魔伺求我短作擾亂事。』由斯力故，令諸惡魔不能得便障所修學，亦令魔眾不起是心：『我當伺求此菩薩便，為擾亂事障礙所修。』設起是心即令自覺：『我作斯事必遭大苦。』由斯發起大恐怖心：『勿我今時喪失身命故，應息此擾亂之心。』於是魔軍惡心隱沒。善勇猛！由此因緣，惡魔軍眾不能障礙菩薩所學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多，起純淨欲增上意樂，深心尊重，稱讚功德，起大師想；聞說六種波羅蜜多相應法教，亦不發起猶豫疑惑；聞甚深法心不迷謬，亦復不起猶豫疑惑；終不造作感匱法業，亦不發起感匱法心；勸導無量無邊有情，信受修學甚深般若波羅蜜多；讚勵無量無邊有情，亦令信受修學六種波羅蜜多。是諸菩薩先意樂淨，一切意樂皆無雜染，諸惡魔軍不能障礙，伺求其便亦不能得，眾魔事業皆能覺知，一切惡魔不能引奪，不隨魔力自在而行。善勇猛！由此因緣，是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多，起純淨欲增上意樂，深心尊重，稱讚功德，起大師想；聞說六種波羅蜜多相應法教，亦不發起猶豫疑惑；聞甚深法心不迷謬，亦復不起猶豫疑惑；終不造作感匱法業，亦不發起感匱法心；勸導無量無邊有情，信受修學甚深般若波羅蜜多；讚勵無量無邊有情，亦令信受修學六種波羅蜜多。是諸菩薩先意樂淨，一切意樂皆無雜染，諸惡魔軍不能障礙，伺求其便亦不能得，眾魔事業皆能覺知，一切惡魔不能引奪，不隨魔力自在而行。善勇猛！由此因緣，是諸菩薩惡魔眷屬不能擾亂。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色合相，不行色離相，不行受、想、行、識合相，不行受、想、行、識離相；不行眼合相，不行眼離相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意離相；不行色合相，不行色離相，不行聲、香、味、觸、法合相，不行聲、香、味、觸、法離相；不行眼識合相，不行眼識離相，不行耳、鼻、舌、身、意識合相，不行耳、鼻、舌、身、意識離相；不行色相合、離相，不行受、想、行、識相合、離相；不行眼相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意相合、離相；不行色相合、離相，不行聲、香、味、觸、法相合、離相；不行眼識相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意識相合、離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色合相，不行色離相，不行受、想、行、識合相，不行受、想、行、識離相；不行眼合相，不行眼離相，不行耳、鼻、舌、身、意合相，不行耳、鼻、舌、身、意離相；不行色合相，不行色離相，不行聲、香、味、觸、法合相，不行聲、香、味、觸、法離相；不行眼識合相，不行眼識離相，不行耳、鼻、舌、身、意識合相，不行耳、鼻、舌、身、意識離相；不行色相合、離相，不行受、想、行、識相合、離相；不行眼相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意相合、離相；不行色相合、離相，不行聲、香、味、觸、法相合、離相；不行眼識相合、離相，不行耳、鼻、舌、身、意識相合、離相。

「不行色清淨、不清淨相，不行受、想、行、識清淨、不清淨相；不行眼清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行色清淨、不清淨相，不行聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行眼識清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣受、想、行、識清淨、不清淨相；不行緣眼清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行緣眼識清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色清淨、不清淨相，不行受、想、行、識清淨、不清淨相；不行眼清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行色清淨、不清淨相，不行聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行眼識清淨、不清淨相，不行耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣受、想、行、識清淨、不清淨相；不行緣眼清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意清淨、不清淨相；不行緣色清淨、不清淨相，不行緣聲、香、味、觸、法清淨、不清淨相；不行緣眼識清淨、不清淨相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識清淨、不清淨相。

「不行起色清淨不清淨、合離相，不行起受、想、行、識清淨不清淨、合離相；不行起眼清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意清淨不清淨、合離相；不行起色清淨不清淨、合離相，不行起聲、香、味、觸、法清淨不清淨、合離相；不行起眼識清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意識清淨不清淨、合離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行起色清淨不清淨、合離相，不行起受、想、行、識清淨不清淨、合離相；不行起眼清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意清淨不清淨、合離相；不行起色清淨不清淨、合離相，不行起聲、香、味、觸、法清淨不清淨、合離相；不行起眼識清淨不清淨、合離相，不行起耳、鼻、舌、身、意識清淨不清淨、合離相。

「不行緣色自性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意自性清淨不清淨、合離相；不行緣色自性清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識自性清淨不清淨、合離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行緣色自性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意自性清淨不清淨、合離相；不行緣色自性清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法自性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識自性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識自性清淨不清淨、合離相。

「不行色本性清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行眼本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行色本性清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行眼識本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色本性清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行眼本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行色本性清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行眼識本性清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意本性清淨不清淨、合離相；不行緣色本性清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法本性清淨不清淨、合離相；不行緣眼識本性清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識本性清淨不清淨、合離相。

「不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣色過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨、合離相；不行緣眼識過去未來現在清淨不清淨、合離相，不行緣耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨、合離相。

「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不與色若合若離，亦不與受、想、行、識若合若離；不與眼若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意若合若離；不與色若合若離，亦不與聲、香、味、觸、法若合若離；不與眼識若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意識若合若離；不與名、色若合若離，不與顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行若合若離，不與欲、色、無色界若合若離，不與貪、瞋、癡若合若離，不與我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者、有無有想若合若離，不與斷、常若合若離，不與界、處若合若離，不與有情界、法界若合若離，不與地、水、火、風、空、識界若合若離，不與緣起若合若離，不與五妙欲若合若離，不與雜染、清淨若合若離，不與布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧若合若離，不與念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支若合若離，不與斷顛倒等若合若離，不與靜慮、解脫、等持、等至若合若離，不與苦、集、滅、道若合若離，不與止、觀若合若離，不與明及解脫若合若離，不與解脫智見若合若離，不與無量、神通若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法若合若離，不與盡智、無生智、無造作智、無著智若合若離，不與生死、涅槃若合若離，不與佛智、力、無畏等若合若離，不與相好圓滿若合若離，不與莊嚴佛土若合若離，不與聲聞圓滿若合若離，不與獨覺圓滿若合若離，不與菩薩圓滿若合若離，何以故？善勇猛！以一切法無合離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！若諸菩薩能如是行，則不與色若合若離，亦不與受、想、行、識若合若離；不與眼若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意若合若離；不與色若合若離，亦不與聲、香、味、觸、法若合若離；不與眼識若合若離，亦不與耳、鼻、舌、身、意識若合若離；不與名、色若合若離，不與顛倒、見趣、諸蓋及諸愛行若合若離，不與欲、色、無色界若合若離，不與貪、瞋、癡若合若離，不與我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者、有無有想若合若離，不與斷、常若合若離，不與界、處若合若離，不與有情界、法界若合若離，不與地、水、火、風、空、識界若合若離，不與緣起若合若離，不與五妙欲若合若離，不與雜染、清淨若合若離，不與布施、慳貪、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧若合若離，不與念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支若合若離，不與斷顛倒等若合若離，不與靜慮、解脫、等持、等至若合若離，不與苦、集、滅、道若合若離，不與止、觀若合若離，不與明及解脫若合若離，不與解脫智見若合若離，不與無量、神通若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛地若合若離，不與異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法若合若離，不與盡智、無生智、無造作智、無著智若合若離，不與生死、涅槃若合若離，不與佛智、力、無畏等若合若離，不與相好圓滿若合若離，不與莊嚴佛土若合若離，不與聲聞圓滿若合若離，不與獨覺圓滿若合若離，不與菩薩圓滿若合若離，何以故？善勇猛！以一切法無合離故。

「善勇猛！非一切法為合、離故而現在前。善勇猛！合者謂常，離者謂斷。善勇猛！一切法性不由覺察有合有離。善勇猛！一切法性不為合故、離故現前。善勇猛！若諸法性為合、為離現在前者，則應諸法可得作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者、合者、使合者、離者、使離者，如來亦應施設諸法此是作者、使作者乃至離者、使離者。善勇猛！以諸法性不為合、離現在前故，諸法無有作者、使作者乃至離者、使離者少分可得、不可得故，佛不施設。善勇猛！諸法皆由顛倒所起，非諸顛倒有合、有離，何以故？善勇猛！諸顛倒事無少可得，亦不可得實生起性，何以故？善勇猛！顛倒非實、虛妄、誑詐、空、無所有，非於此中有少實法可名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！非一切法為合、離故而現在前。善勇猛！合者謂常，離者謂斷。善勇猛！一切法性不由覺察有合有離。善勇猛！一切法性不為合故、離故現前。善勇猛！若諸法性為合、為離現在前者，則應諸法可得作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者、合者、使合者、離者、使離者，如來亦應施設諸法此是作者、使作者乃至離者、使離者。善勇猛！以諸法性不為合、離現在前故，諸法無有作者、使作者乃至離者、使離者少分可得、不可得故，佛不施設。善勇猛！諸法皆由顛倒所起，非諸顛倒有合、有離，何以故？善勇猛！諸顛倒事無少可得，亦不可得實生起性，何以故？善勇猛！顛倒非實、虛妄、誑詐、空、無所有，非於此中有少實法可名顛倒。

「善勇猛！夫顛倒者惑亂有情、施設有情，諸有情類虛妄分別之所顯現，令諸有情妄生恃執、動轉、戲論。善勇猛！如以空拳誑惑童竪，彼無知故謂有實物。愚夫異生亦復如是，虛妄顛倒之所誑惑，於一切法非合離性妄見合離謂為實有。愚癡顛倒於無實中起有實想難可解脫，是故一切愚夫異生妄見合離，顛倒繫縛馳流生死，謂合得、合住、合見、合執。有合故便執有離，謂除遣合而得離故。善勇猛！若處有合是處有離，若於合中無得、無恃、不起執著，亦不見離。善勇猛！若於離中有得、有恃、起執著者，彼便有合，與生死苦未可別離。善勇猛！是諸菩薩觀此義故，與諸法性非合非離，亦不為法若合若離，而有所作或有修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！夫顛倒者惑亂有情、施設有情，諸有情類虛妄分別之所顯現，令諸有情妄生恃執、動轉、戲論。善勇猛！如以空拳誑惑童竪，彼無知故謂有實物。愚夫異生亦復如是，虛妄顛倒之所誑惑，於一切法非合離性妄見合離謂為實有。愚癡顛倒於無實中起有實想難可解脫，是故一切愚夫異生妄見合離，顛倒繫縛馳流生死，謂合得、合住、合見、合執。有合故便執有離，謂除遣合而得離故。善勇猛！若處有合是處有離，若於合中無得、無恃、不起執著，亦不見離。善勇猛！若於離中有得、有恃、起執著者，彼便有合，與生死苦未可別離。善勇猛！是諸菩薩觀此義故，與諸法性非合非離，亦不為法若合若離，而有所作或有修學。

「善勇猛！是諸菩薩遍知合、離，修行般若波羅蜜多。善勇猛！如是菩薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！是諸菩薩遍知合、離，修行般若波羅蜜多。善勇猛！如是菩薩安住般若波羅蜜多，速能圓滿一切智法。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色著、無著，不行受、想、行、識著、無著；不行眼著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著；不行色著、無著，不行聲、香、味、觸、法著、無著；不行眼識著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色著、無著，不行受、想、行、識著、無著；不行眼著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著；不行色著、無著，不行聲、香、味、觸、法著、無著；不行眼識著、無著，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著。

「不行色著、無著清淨，不行受、想、行、識著、無著清淨；不行眼著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨；不行色著、無著清淨，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨；不行眼識著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色著、無著清淨，不行受、想、行、識著、無著清淨；不行眼著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨；不行色著、無著清淨，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨；不行眼識著、無著清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨。

「不行色著、無著所緣，不行受、想、行、識著、無著所緣；不行眼著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著所緣；不行色著、無著所緣，不行聲、香、味、觸、法著、無著所緣；不行眼識著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色著、無著所緣，不行受、想、行、識著、無著所緣；不行眼著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著所緣；不行色著、無著所緣，不行聲、香、味、觸、法著、無著所緣；不行眼識著、無著所緣，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著所緣。

「不行色著、無著合、離，不行受、想、行、識著、無著合、離；不行眼著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著合、離；不行色著、無著合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著合、離；不行眼識著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著合、離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色著、無著合、離，不行受、想、行、識著、無著合、離；不行眼著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著合、離；不行色著、無著合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著合、離；不行眼識著、無著合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著合、離。

「不行色著、無著清淨、合、離，不行受、想、行、識著、無著清淨、合、離；不行眼著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨、合、離；不行色著、無著清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨、合、離；不行眼識著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨、合、離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色著、無著清淨、合、離，不行受、想、行、識著、無著清淨、合、離；不行眼著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意著、無著清淨、合、離；不行色著、無著清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法著、無著清淨、合、離；不行眼識著、無著清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識著、無著清淨、合、離。

「不行色所緣清淨、合、離，不行受、想、行、識所緣清淨、合、離；不行眼所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意所緣清淨、合、離；不行色所緣清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法所緣清淨、合、離；不行眼識所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨、合、離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色所緣清淨、合、離，不行受、想、行、識所緣清淨、合、離；不行眼所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意所緣清淨、合、離；不行色所緣清淨、合、離，不行聲、香、味、觸、法所緣清淨、合、離；不行眼識所緣清淨、合、離，不行耳、鼻、舌、身、意識所緣清淨、合、離。

「何以故？善勇猛！如是一切皆有移轉、恃執、動搖、若行、若觀，菩薩遍知如是一切，不復於中若行、若觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善勇猛！如是一切皆有移轉、恃執、動搖、若行、若觀，菩薩遍知如是一切，不復於中若行、若觀。

「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色過去未來現在著無著，不行受、想、行、識過去未來現在著無著；不行眼過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著；不行色過去未來現在著無著，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著；不行眼識過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！若諸菩薩修行般若波羅蜜多，不行色過去未來現在著無著，不行受、想、行、識過去未來現在著無著；不行眼過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著；不行色過去未來現在著無著，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著；不行眼識過去未來現在著無著，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著。

「不行色過去未來現在清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨；不行眼過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨；不行色過去未來現在清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨；不行眼識過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色過去未來現在清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在清淨不清淨；不行眼過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在清淨不清淨；不行色過去未來現在清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在清淨不清淨；不行眼識過去未來現在清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在清淨不清淨。

「不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行受、想、行、識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行色過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行聲、香、味、觸、法過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨；不行眼識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨，不行耳、鼻、舌、身、意識過去未來現在著無著，所緣清淨不清淨。

「何以故？善勇猛！是諸菩薩修行般若波羅蜜多，都不見行及不行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善勇猛！是諸菩薩修行般若波羅蜜多，都不見行及不行法。

「善勇猛！是諸菩薩都無所行，善能悟入遍知諸行，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！是諸菩薩都無所行，善能悟入遍知諸行，修行般若波羅蜜多。善勇猛！若諸菩薩能如是行，速能圓滿一切智法。