大般若波羅蜜多經卷第五百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六般若波羅蜜多分之四

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有去、有來，有住、有不住，十二處、十八界等亦不可施設有去、有來，有住、有不住。如是蘊、處、界等無去、無來，無住、無不住，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊不可施設有去、有來，有住、有不住，十二處、十八界等亦不可施設有去、有來，有住、有不住。如是蘊、處、界等無去、無來，無住、無不住，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有遠、有彼岸，十二處、十八界等亦不可施設有遠、有彼岸。如是蘊、處、界等無遠、無彼岸，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊不可施設有遠、有彼岸，十二處、十八界等亦不可施設有遠、有彼岸。如是蘊、處、界等無遠、無彼岸，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊不可施設有愛、有恚、有怖、有癡，十二處、十八界等亦不可施設有愛、有恚、有怖、有癡。如是蘊、處、界等無愛、無恚、無怖、無癡，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊不可施設有愛、有恚、有怖、有癡，十二處、十八界等亦不可施設有愛、有恚、有怖、有癡。如是蘊、處、界等無愛、無恚、無怖、無癡，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，十二處、十八界等亦無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧。如是蘊、處、界等無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，十二處、十八界等亦無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧。如是蘊、處、界等無與、無取，無持戒、無犯戒，無忍、無不忍，無精進、無懈怠，無等持、無心亂，無妙慧、無惡慧，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無顛倒、無不顛倒，十二處、十八界等亦無顛倒、無不顛倒。如是蘊、處、界等無顛倒、無不顛倒，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無顛倒、無不顛倒，十二處、十八界等亦無顛倒、無不顛倒。如是蘊、處、界等無顛倒、無不顛倒，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，十二處、十八界等亦無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支。如是蘊、處、界等無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，十二處、十八界等亦無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支。如是蘊、處、界等無念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無明、無解脫，十二處、十八界等亦無明、無解脫。如是蘊、處、界等無明、無解脫，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無明、無解脫，十二處、十八界等亦無明、無解脫。如是蘊、處、界等無明、無解脫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無靜慮、解脫、等持、等至，十二處、十八界等亦無靜慮、解脫、等持、等至。如是蘊、處、界等無靜慮、解脫、等持、等至，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無靜慮、解脫、等持、等至，十二處、十八界等亦無靜慮、解脫、等持、等至。如是蘊、處、界等無靜慮、解脫、等持、等至，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無有量、無無量，無神通、無非神通，十二處、十八界等亦無有量、無無量，無神通、無非神通。如是蘊、處、界等無有量、無無量，無神通、無非神通，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無有量、無無量，無神通、無非神通，十二處、十八界等亦無有量、無無量，無神通、無非神通。如是蘊、處、界等無有量、無無量，無神通、無非神通，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，十二處、十八界等亦無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願。如是蘊、處、界等無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，十二處、十八界等亦無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願。如是蘊、處、界等無空、無不空，無有相、無無相，無有願、無無願，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，十二處、十八界等亦非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫。如是蘊、處、界等非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，十二處、十八界等亦非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫。如是蘊、處、界等非有為、非無為，非有漏、非無漏，非世間、非出世間，非有繫、非離繫，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有著、非無著，非有智、非無智，十二處、十八界等亦非有著、非無著，非有智、非無智。如是蘊、處、界等非有著、非無著，非有智、非無智，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊非有著、非無著，非有智、非無智，十二處、十八界等亦非有著、非無著，非有智、非無智。如是蘊、處、界等非有著、非無著，非有智、非無智，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊無執持、無動搖、無戲論，十二處、十八界等亦無執持、無動搖、無戲論。如是蘊、處、界等無執持、無動搖、無戲論，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊無執持、無動搖、無戲論，十二處、十八界等亦無執持、無動搖、無戲論。如是蘊、處、界等無執持、無動搖、無戲論，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非有想、非無想，十二處、十八界等亦非有想、非無想。如是蘊、處、界等非有想、非無想，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊非有想、非無想，十二處、十八界等亦非有想、非無想。如是蘊、處、界等非有想、非無想，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非寂靜非不寂靜，十二處、十八界等亦非寂靜非不寂靜。如是蘊、處、界等非寂靜非不寂靜，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊非寂靜非不寂靜，十二處、十八界等亦非寂靜非不寂靜。如是蘊、處、界等非寂靜非不寂靜，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！五蘊非涅槃、非不涅槃，十二處、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蘊、處、界等非涅槃、非不涅槃，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！五蘊非涅槃、非不涅槃，十二處、十八界等亦非涅槃、非不涅槃。如是蘊、處、界等非涅槃、非不涅槃，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說五蘊生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說五蘊生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說五蘊生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說五蘊生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說十二處、十八界等生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說緣起生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說緣起生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說緣起生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說緣起生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說顛倒生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說顛倒生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說顛倒生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說顛倒生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說諸蓋生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說諸蓋生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說諸蓋生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說諸蓋生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說三十六愛行生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說三十六愛行生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說三十六愛行生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說三十六愛行生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說六十二見趣生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說六十二見趣生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說六十二見趣生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說六十二見趣生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說靜慮、解脫、等持、等至，非謂般若波羅蜜多。所說靜慮、解脫、等持、等至所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說靜慮、解脫、等持、等至，非謂般若波羅蜜多。所說靜慮、解脫、等持、等至所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說四無量、五神通，非謂般若波羅蜜多。所說四無量、五神通所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說四無量、五神通，非謂般若波羅蜜多。所說四無量、五神通所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說有為所攝世間一切善根等法生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝，非謂般若波羅蜜多。所說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支生起所攝所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說苦、集、滅、道聖諦，非謂般若波羅蜜多。所說苦、集、滅、道聖諦所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說苦、集、滅、道聖諦，非謂般若波羅蜜多。所說苦、集、滅、道聖諦所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨，非謂般若波羅蜜多。所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨，非謂般若波羅蜜多。所說戒、定、慧、解脫、解脫智見清淨所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說無為所攝出世間無依無漏法，非謂般若波羅蜜多。所說無為所攝出世間無依無漏法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說無為所攝出世間無依無漏法，非謂般若波羅蜜多。所說無為所攝出世間無依無漏法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說空、無相、無願、無生、無作法，非謂般若波羅蜜多。所說空、無相、無願、無生、無作法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說空、無相、無願、無生、無作法，非謂般若波羅蜜多。所說空、無相、無願、無生、無作法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！所說明解脫、離滅、涅槃，非謂般若波羅蜜多。所說明解脫、離滅、涅槃所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！如是般若波羅蜜多，非色蘊攝，亦非受、想、行、識蘊攝；非眼處攝，亦非耳、鼻、舌、身、意處攝；非色處攝，亦非聲、香、味、觸、法處攝；非眼界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意界攝；非色界攝，亦非聲、香、味、觸、法界攝；非眼識界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意識界攝；非地界攝，亦非水、火、風、空、識界攝；非欲界攝，亦非色、無色界攝；非有為攝，亦非無為攝；非世間攝，亦非出世間攝；非有漏攝，亦非無漏攝；非善法攝，亦非非善法攝；非有情界攝，亦非非有情界攝。亦非遠離如是等法，別有般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！所說明解脫、離滅、涅槃，非謂般若波羅蜜多。所說明解脫、離滅、涅槃所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。何以故？善勇猛！如是般若波羅蜜多，非色蘊攝，亦非受、想、行、識蘊攝；非眼處攝，亦非耳、鼻、舌、身、意處攝；非色處攝，亦非聲、香、味、觸、法處攝；非眼界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意界攝；非色界攝，亦非聲、香、味、觸、法界攝；非眼識界攝，亦非耳、鼻、舌、身、意識界攝；非地界攝，亦非水、火、風、空、識界攝；非欲界攝，亦非色、無色界攝；非有為攝，亦非無為攝；非世間攝，亦非出世間攝；非有漏攝，亦非無漏攝；非善法攝，亦非非善法攝；非有情界攝，亦非非有情界攝。亦非遠離如是等法，別有般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝，亦非不攝。如是所攝、所不攝法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！真如者是何增語？善勇猛！真如者謂諸法性，非如愚夫異生所得亦非異彼。然諸法性如諸如來及佛弟子、菩薩所見，如是法性理趣真實常無變易故名真如，即此真如說為菩薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！甚深般若波羅蜜多非如是等諸法所攝，亦非不攝。如是所攝、所不攝法所有真如、不虛妄性、不變異性、如所有性，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！真如者是何增語？善勇猛！真如者謂諸法性，非如愚夫異生所得亦非異彼。然諸法性如諸如來及佛弟子、菩薩所見，如是法性理趣真實常無變易故名真如，即此真如說為菩薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多於一切法無增、無減，非合、非離，非缺、非滿，非益、非損，非移轉、非趣入，非生、非滅，非染、非淨，非流轉、非還滅，非集起、非隱沒，非有相、非無相，非平等、非不平等，非世俗、非勝義，非樂、非苦，非常、非無常，非淨、非不淨，非我、非無我，非諦實、非虛妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非沒，非續、非斷，非和合、非不和合，非有貪、非離貪，非有瞋、非離瞋，非有癡、非離癡，非顛倒、非不顛倒，非有所緣、非無所緣，非有盡、非無盡，非有智、非無智，非下性、非高性，非有恩、非無恩，非往去、非還來，非有性、非無性，非愛、非恚，非明、非闇，非懈怠、非精進，非空、非不空，非有相、非無相，非有願、非無願，非造作、非不造作，非隱沒、非不隱沒，非無明、非解脫，非寂靜、非不寂靜，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出離、非不出離，非調伏、非不調伏，非持戒、非犯戒，非散亂、非不散亂，非妙慧、非惡慧，非識、非不識，非住、非不住，非同分、非異分，非有、非無有，非得、非不得，非現觀、非不現觀，非作證、非不作證，非通達、非不通達。甚深般若波羅蜜多於一切法，不為此等種種事故而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如是般若波羅蜜多於一切法無增、無減，非合、非離，非缺、非滿，非益、非損，非移轉、非趣入，非生、非滅，非染、非淨，非流轉、非還滅，非集起、非隱沒，非有相、非無相，非平等、非不平等，非世俗、非勝義，非樂、非苦，非常、非無常，非淨、非不淨，非我、非無我，非諦實、非虛妄，非作者、非作具，非容受、非不容受，非信解、非不信解，非自性、非不自性，非死、非生，非生、非死，非出、非沒，非續、非斷，非和合、非不和合，非有貪、非離貪，非有瞋、非離瞋，非有癡、非離癡，非顛倒、非不顛倒，非有所緣、非無所緣，非有盡、非無盡，非有智、非無智，非下性、非高性，非有恩、非無恩，非往去、非還來，非有性、非無性，非愛、非恚，非明、非闇，非懈怠、非精進，非空、非不空，非有相、非無相，非有願、非無願，非造作、非不造作，非隱沒、非不隱沒，非無明、非解脫，非寂靜、非不寂靜，非涅槃、非不涅槃，非如理、非不如理，非遍知、非不遍知，非出離、非不出離，非調伏、非不調伏，非持戒、非犯戒，非散亂、非不散亂，非妙慧、非惡慧，非識、非不識，非住、非不住，非同分、非異分，非有、非無有，非得、非不得，非現觀、非不現觀，非作證、非不作證，非通達、非不通達。甚深般若波羅蜜多於一切法，不為此等種種事故而現在前。

「復次，善勇猛！如人夢中說夢所見種種自性，如是所說夢境自性都無所有。何以故？善勇猛！夢尚非有，況有夢境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如夢不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如人夢中說夢所見種種自性，如是所說夢境自性都無所有。何以故？善勇猛！夢尚非有，況有夢境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如夢不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如幻士說幻所見種種自性，如是所說幻境自性都無所有。何以故？善勇猛！幻尚非有，況有幻境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如幻不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如幻士說幻所見種種自性，如是所說幻境自性都無所有。何以故？善勇猛！幻尚非有，況有幻境自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如幻不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如光影人宣說光影種種自性，如是所說光影自性都無所有。何以故？善勇猛！影尚非有，況有光影自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如影不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如光影人宣說光影種種自性，如是所說光影自性都無所有。何以故？善勇猛！影尚非有，況有光影自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如影不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如陽焰人宣說陽焰種種自性，如是所說陽焰自性都無所有。何以故？善勇猛！焰尚非有，況有陽焰自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如焰不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如陽焰人宣說陽焰種種自性，如是所說陽焰自性都無所有。何以故？善勇猛！焰尚非有，況有陽焰自性可說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如焰不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人住在山谷等中，聞谷響聲都無所見，若時自語復聞其聲。如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句，而所聞法都無自性，唯除說時可有聞解。復次，善勇猛！如響不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如人住在山谷等中，聞谷響聲都無所見，若時自語復聞其聲。如是般若波羅蜜多雖有所聞種種文句，而所聞法都無自性，唯除說時可有聞解。復次，善勇猛！如響不為顯示諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見諸聚沫，便說種種聚沫自性；如是所說聚沫自性，若內若外都不可得。何以故？善勇猛！所說聚沫尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如沫不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如有人見諸聚沫，便說種種聚沫自性；如是所說聚沫自性，若內若外都不可得。何以故？善勇猛！所說聚沫尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如沫不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！譬如有人見浮泡起，便說種種浮泡自性，如是所說浮泡自性都無所有。何以故？善勇猛！所說浮泡尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如泡不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如有人見浮泡起，便說種種浮泡自性，如是所說浮泡自性都無所有。何以故？善勇猛！所說浮泡尚非實有，況有自性而可宣說！如是般若波羅蜜多雖假說有種種自性，而此般若波羅蜜多實無自性可得宣說。復次，善勇猛！如泡不為生起諸法而現在前，如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法而現在前。

「復次，善勇猛！如人披求芭蕉莖，實雖不可得而有葉用，如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如人披求芭蕉莖，實雖不可得而有葉用，如是般若波羅蜜多雖無真實而有說用。

「復次，善勇猛！譬如有人為欲顯示太虛空故，雖有所說，而太虛空不可顯示。如是為欲顯示般若波羅蜜多，雖有所說，而此般若波羅蜜多不可顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如有人為欲顯示太虛空故，雖有所說，而太虛空不可顯示。如是為欲顯示般若波羅蜜多，雖有所說，而此般若波羅蜜多不可顯示。

「復次，善勇猛！如太虛空雖以種種言說顯示，而太虛空無真實法可得顯示。如是雖以種種言說顯示般若波羅蜜多，而此般若波羅蜜多無真實法可得顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如太虛空雖以種種言說顯示，而太虛空無真實法可得顯示。如是雖以種種言說顯示般若波羅蜜多，而此般若波羅蜜多無真實法可得顯示。

「復次，善勇猛！譬如影光雖可顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而有所顯照。如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而顯照諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如影光雖可顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而有所顯照。如是般若波羅蜜多雖假文句種種顯說，而無實法可令執取，雖無可執取而顯照諸法。

「復次，善勇猛！如末尼寶雖有大光明，而此光明無內外可得。如是般若波羅蜜多雖能照燭一切法性，而此內外都不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！如末尼寶雖有大光明，而此光明無內外可得。如是般若波羅蜜多雖能照燭一切法性，而此內外都不可得。

「復次，善勇猛！譬如燈光雖不暫住而能照了，令有目者覩見眾色。如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了，令諸聖者見法實性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！譬如燈光雖不暫住而能照了，令有目者覩見眾色。如是般若波羅蜜多雖於諸法都無所住而能照了，令諸聖者見法實性。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺雖說般若波羅蜜多，而說般若波羅蜜多非圓成實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺雖說般若波羅蜜多，而說般若波羅蜜多非圓成實。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。我說般若波羅蜜多非圓成實。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。我說般若波羅蜜多非圓成實。何以故？

「舍利子！五蘊非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，十二處、十八界亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五蘊非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，十二處、十八界亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！無明非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱亦非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！常無常、樂苦、我無我、淨不淨、寂靜不寂靜、顛倒非顛倒、諸蓋見行、增益損減、生滅、住異、集起隱沒非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！常無常、樂苦、我無我、淨不淨、寂靜不寂靜、顛倒非顛倒、諸蓋見行、增益損減、生滅、住異、集起隱沒非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！諦實、虛妄、往去、還來、有見、無見、內、外等法非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諦實、虛妄、往去、還來、有見、無見、內、外等法非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！地、水、火、風、空、識界，欲、色、無色界，有情界、法界非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地、水、火、風、空、識界，欲、色、無色界，有情界、法界非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！業異熟果、因緣斷常、三世三際非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！業異熟果、因緣斷常、三世三際非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧、心意識、無間死生、雜染、清淨非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧、心意識、無間死生、雜染、清淨非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、苦、集、滅、道、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通、空、無相、無願非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、苦、集、滅、道、靜慮、解脫、等持、等至、無量、神通、空、無相、無願非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！善非善、有漏無漏、世間出世間、有罪無罪、有為無為、有記無記、黑白、黑白相違所攝劣中妙貪、瞋、癡非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！善非善、有漏無漏、世間出世間、有罪無罪、有為無為、有記無記、黑白、黑白相違所攝劣中妙貪、瞋、癡非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！見聞覺知、恃執、安住、尋伺、所緣、誑諂、嫉慳、和合、二相、無生、無作、止觀、明解、盡離、染滅、棄捨、諸依世俗勝義非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！見聞覺知、恃執、安住、尋伺、所緣、誑諂、嫉慳、和合、二相、無生、無作、止觀、明解、盡離、染滅、棄捨、諸依世俗勝義非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！聲聞地法、獨覺地法、一切智智、無著智、自然智、無等等智、菩薩大願、聲聞圓滿、獨覺圓滿、無量無邊無等等一切法智、一切法如實無見一切法智見非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞地法、獨覺地法、一切智智、無著智、自然智、無等等智、菩薩大願、聲聞圓滿、獨覺圓滿、無量無邊無等等一切法智、一切法如實無見一切法智見非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！清涼、真實、寂靜、極寂靜、最極寂靜非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！清涼、真實、寂靜、極寂靜、最極寂靜非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！成熟有情、嚴淨佛土、相好圓滿、諸力無畏、十八佛不共法等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！成熟有情、嚴淨佛土、相好圓滿、諸力無畏、十八佛不共法等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！涅槃乃至一切法若善若非善等非圓成實故，我說般若波羅蜜多非圓成實。

「舍利子！如太虛空無色、無見、無對、無性非圓成實，如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、無性非圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如太虛空無色、無見、無對、無性非圓成實，如是般若波羅蜜多無色、無見、無對、無性非圓成實。

「舍利子！譬如虹蜺雖有種種妙色顯現，而無一實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而所顯示無性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！譬如虹蜺雖有種種妙色顯現，而無一實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而所顯示無性可得。

「舍利子！譬如虛空雖以種種寸尺量度，而未曾見有五指許是圓成實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而未曾見有少自體是圓成實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！譬如虛空雖以種種寸尺量度，而未曾見有五指許是圓成實，如是般若波羅蜜多雖假種種言相顯示，而未曾見有少自體是圓成實。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為難見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為難見。」

佛言：「如是！以能見者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以能見者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多甚為難覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多甚為難覺。」

佛言：「如是！以能覺者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以能覺者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可顯示。」

佛言：「如是！能顯示法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能顯示法不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所顯示。」

佛言：「如是！非為顯法現在前故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！非為顯法現在前故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無性為性。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多以蘊、處、界緣起無性為自性故，以諸顛倒、諸蓋、見趣、愛行無性為自性故，以我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者無性為自性故，以地、水、火、風、空、識界無性為自性故，以有情界、法界無性為自性故，以欲、色、無色界無性為自性故，以布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧無性為自性故，以菩提分法、聖諦、止觀、無量、神通、靜慮、解脫、等持、等至、明脫無性為自性故，以盡離、染滅無性為自性故，以無生智、滅智、涅槃無性為自性故，以聲聞地、獨覺地、佛地、世俗智見、勝義智見及無著智、一切智智等法無性為自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多以蘊、處、界緣起無性為自性故，以諸顛倒、諸蓋、見趣、愛行無性為自性故，以我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、使知者、見者、使見者無性為自性故，以地、水、火、風、空、識界無性為自性故，以有情界、法界無性為自性故，以欲、色、無色界無性為自性故，以布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧無性為自性故，以菩提分法、聖諦、止觀、無量、神通、靜慮、解脫、等持、等至、明脫無性為自性故，以盡離、染滅無性為自性故，以無生智、滅智、涅槃無性為自性故，以聲聞地、獨覺地、佛地、世俗智見、勝義智見及無著智、一切智智等法無性為自性故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多非為成辦、滅壞法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多非為成辦、滅壞法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故，不為滅壞無我法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不為成辦生起法故，不為滅壞無我法故而現在前。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為緣法為方便故而現在前。」

佛言：「如是！以一切法非所緣故，無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以一切法非所緣故，無如是法可為所緣發起般若波羅蜜多。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多於一切法不為增減而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可增減故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可超越故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可損益故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為合離一切法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為合離一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可合離故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法持去調伏而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法持去調伏而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可得持去而調伏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法作恩怨故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法作恩怨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼作恩怨故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有起、不起而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有起、不起而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可生起、不生起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少相應、不相應故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少相應、不相應故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應、不相應故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與相應、不相應故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少共住、不共住故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有少共住、不共住故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住、不共住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共住、不共住故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所生起、不生起故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所生起、不生起故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起、不生起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令生起、不生起故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所流轉、不流轉故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所流轉、不流轉故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉、不流轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可令流轉、不流轉故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為少法作用、作具而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為少法作用、作具而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法而可為彼作用、作具現在前故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法而可為彼作用、作具現在前故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法證平等性、不平等性而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法證平等性、不平等性而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可證平等、不平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可證平等、不平等故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有取捨故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有取捨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可取捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可取捨故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所作故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所作故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法而可於彼有所作故。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸緣起支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；顛倒、五蓋、見趣、愛行甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；我、有情等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；戲論、不戲論甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；苦、集、滅、道、解脫、解脫智見甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；過去、未來、現在三世平等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸力、無畏、十八佛不共法等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；無量、神通甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；三世無著知一切佛法盡智、無生智、滅智、無作智、離染智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；棄諸蓋智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸緣起支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；顛倒、五蓋、見趣、愛行甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；我、有情等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；戲論、不戲論甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；布施、慳悋、持戒、犯戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、妙慧、惡慧甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；苦、集、滅、道、解脫、解脫智見甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；過去、未來、現在三世平等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；諸力、無畏、十八佛不共法等甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；無量、神通甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；三世無著知一切佛法盡智、無生智、滅智、無作智、離染智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深；棄諸蓋智甚深故，如是般若波羅蜜多最為甚深。

「復次，舍利子！譬如大海深廣無量，如是般若波羅蜜多深廣無量。言深廣者，無邊功德之所證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！譬如大海深廣無量，如是般若波羅蜜多深廣無量。言深廣者，無邊功德之所證故。

「復次，舍利子！譬如大海無量無邊，大寶、眾寶之所積集，如是般若波羅蜜多無量無邊，大法、眾法珍寶積集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！譬如大海無量無邊，大寶、眾寶之所積集，如是般若波羅蜜多無量無邊，大法、眾法珍寶積集。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為顯示一切法故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為顯示一切法故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可顯示故而現在前。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有智、無智而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有智、無智而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可名有智及無智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法可名有智及無智故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有護藏故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有護藏故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可護藏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可護藏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所攝受而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所攝受而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可攝受故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所依止而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所依止而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可為依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可為依止。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有執藏故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有執藏故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可執藏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可執藏故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所執故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所執故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生執故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生執故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所著故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所著故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可生著故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所住故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有所住故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可共住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可共住故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有續有斷而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有續有斷而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可續斷故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起貪瞋癡、離貪瞋癡故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起貪瞋癡、離貪瞋癡故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡、離貪瞋癡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起貪瞋癡、離貪瞋癡故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起能知者及使知者而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法起能知者及使知者而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者、使知者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法起能知者、使知者故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法了知本性、非本性故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法了知本性、非本性故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性、非本性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可知本性、非本性故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有清淨故而現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不為於法有清淨故而現在前。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可清淨故。」

時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多本性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「甚深般若波羅蜜多本性清淨。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、恚、癡等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、見者本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；斷、常、邊、無邊本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、慈、悲、喜、捨本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；諸無顛倒、苦、集、滅、道、神通、聖道、聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、解脫、解脫智見、涅槃本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；過去未來現在法、無著智見、十八佛不共法等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；欲色無色界、地水火風空識界、有情界、法界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、恚、癡等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；我及有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、使作者、起者、等起者、受者、使受者、知者、見者本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；斷、常、邊、無邊本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、靜慮、解脫、等持、等至、慈、悲、喜、捨本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；諸無顛倒、苦、集、滅、道、神通、聖道、聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法、解脫、解脫智見、涅槃本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；過去未來現在法、無著智見、十八佛不共法等本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨；欲色無色界、地水火風空識界、有情界、法界本性清淨故，如是般若波羅蜜多本性清淨。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無色、無見、無所對礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無色、無見、無所對礙。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法有色、有見、有所對礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見少法有色、有見、有所對礙。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所造作。」

佛言：「如是！能造作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能造作者不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所趣向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所趣向。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可趣向故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可趣向故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多不可施設。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可施設故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可施設故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是不共。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是不共。」

佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！甚深般若波羅蜜多不見有法可與共故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無相。」

佛言：「如是！以諸法相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！以諸法相不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所照了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多無所照了。」

佛言：「如是！能、所照了不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！能、所照了不可得故。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多即是無邊。」

佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、瞋、癡等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；斷、常、前際、後際、中際無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、無顛倒無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；靜慮解脫等持等至所緣、解脫、解脫智見無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；我有情等、欲色無色界、無量、神通、諸蓋、過去未來現在智見、無著智見、地水火風空識界、有情界、法界等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！何以故？舍利子！諸蘊、處、界無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；緣起、顛倒、見趣、愛行、貪、瞋、癡等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；斷、常、前際、後際、中際無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、無顛倒無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；靜慮解脫等持等至所緣、解脫、解脫智見無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；聲聞地、獨覺地、佛地、佛法僧寶、聲聞乘法、獨覺乘法、菩薩乘法無邊故，般若波羅蜜多亦無邊；我有情等、欲色無色界、無量、神通、諸蓋、過去未來現在智見、無著智見、地水火風空識界、有情界、法界等無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。

「舍利子！甚深般若波羅蜜多初、中、後邊皆不可得，於一切法亦無所得。舍利子！甚深般若波羅蜜多無邊無際。舍利子！如太虛空邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子！如地、水、火、風、空、識界邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子當知！般若波羅蜜多初、中、後位皆無邊際亦無方域。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！甚深般若波羅蜜多初、中、後邊皆不可得，於一切法亦無所得。舍利子！甚深般若波羅蜜多無邊無際。舍利子！如太虛空邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子！如地、水、火、風、空、識界邊際不可得，如是般若波羅蜜多邊際亦不可得。舍利子當知！般若波羅蜜多初、中、後位皆無邊際亦無方域。

「舍利子！諸蘊、處、界，緣起、顛倒、諸蓋、見趣、愛行、貪、瞋、癡，我、有情等，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，菩提分法，靜慮、解脫、等持、等至，苦、集、滅、道，無量、神通、明、解脫、解脫智見，諸異生法、聲聞、獨覺、菩薩、佛法及餘法門無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，邊不可得故名無邊，際不可得故名無際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，以無邊故說名無際，以無際故說名無邊。舍利子！甚深般若波羅蜜多，我性、取性不可得故，當知說名無邊無際。舍利子！以一切法無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。以太虛空無邊際故，當知諸法亦無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸蘊、處、界，緣起、顛倒、諸蓋、見趣、愛行、貪、瞋、癡，我、有情等，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，菩提分法，靜慮、解脫、等持、等至，苦、集、滅、道，無量、神通、明、解脫、解脫智見，諸異生法、聲聞、獨覺、菩薩、佛法及餘法門無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，邊不可得故名無邊，際不可得故名無際。舍利子！甚深般若波羅蜜多，以無邊故說名無際，以無際故說名無邊。舍利子！甚深般若波羅蜜多，我性、取性不可得故，當知說名無邊無際。舍利子！以一切法無邊際故，當知般若波羅蜜多亦無邊際。以太虛空無邊際故，當知諸法亦無邊際。」