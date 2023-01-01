大般若波羅蜜多經卷第五百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百九十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第十六般若波羅蜜多分之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六般若波羅蜜多分之三

「復次，善勇猛！色蘊非色蘊所行，受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行。善勇猛！色蘊非色蘊所行，故無知無見，若於色蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行，故無知無見，若於受、想、行、識蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非色蘊所行，受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行。善勇猛！色蘊非色蘊所行，故無知無見，若於色蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！受、想、行、識蘊亦非受、想、行、識蘊所行，故無知無見，若於受、想、行、識蘊無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非眼處所行，耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行。善勇猛！眼處非眼處所行，故無知無見，若於眼處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意處無知無見，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非眼處所行，耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行。善勇猛！眼處非眼處所行，故無知無見，若於眼處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意處亦非耳、鼻、舌、身、意處所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非色處所行，聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行。善勇猛！色處非色處所行，故無知無見，若於色處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法處無知無見，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非色處所行，聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行。善勇猛！色處非色處所行，故無知無見，若於色處無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！聲、香、味、觸、法處亦非聲、香、味、觸、法處所行，故無知無見，若於聲、香、味、觸、法處無知無見，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行。善勇猛！眼界非眼界所行，故無知無見，若於眼界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意界無知無見，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼界非眼界所行，耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行。善勇猛！眼界非眼界所行，故無知無見，若於眼界無知無見，是謂般若波羅蜜多。善勇猛！耳、鼻、舌、身、意界亦非耳、鼻、舌、身、意界所行，故無知無見，若於耳、鼻、舌、身、意界無知無見，是謂般若波羅蜜多。

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「善勇猛！色界與色界非合非離，聲、香、味、觸、法界與聲、香、味、觸、法界亦非合非離。如是色界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色界與色界非合非離，聲、香、味、觸、法界與聲、香、味、觸、法界亦非合非離。如是色界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界與眼識界非合非離，耳、鼻、舌、身、意識界與耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離。如是眼識界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼識界與眼識界非合非離，耳、鼻、舌、身、意識界與耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離。如是眼識界非合非離，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意識界亦非合非離，是謂般若波羅蜜多。

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「復次，善勇猛！色蘊非減非增，受、想、行、識蘊亦非減非增。如是色蘊非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非減非增，受、想、行、識蘊亦非減非增。如是色蘊非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非減非增，耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增。如是眼處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非減非增，耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增。如是眼處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非減非增，聲、香、味、觸、法處亦非減非增。如是色處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非減非增，聲、香、味、觸、法處亦非減非增。如是色處非減非增，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非減非增，是謂般若波羅蜜多。

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「善勇猛！一切法非減非增。如是一切法非減非增，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！一切法非減非增。如是一切法非減非增，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非染非淨，受、想、行、識蘊亦非染非淨。如是色蘊非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非染非淨，受、想、行、識蘊亦非染非淨。如是色蘊非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是受、想、行、識蘊亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非染非淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨。如是眼處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非染非淨，耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨。如是眼處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非染非淨，聲、香、味、觸、法處亦非染非淨。如是色處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非染非淨，聲、香、味、觸、法處亦非染非淨。如是色處非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是聲、香、味、觸、法處亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨。如是眼界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼界非染非淨，耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨。如是眼界非染非淨，是謂般若波羅蜜多；如是耳、鼻、舌、身、意界亦非染非淨，是謂般若波羅蜜多。

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「善勇猛！眼處非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有淨法、非有不淨法。如是內六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意處亦非有淨法、非有不淨法。如是內六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法處亦非有淨法、非有不淨法。如是外六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法處亦非有淨法、非有不淨法。如是外六處非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有淨法、非有不淨法。如是內六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有淨法、非有不淨法。如是內六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法界亦非有淨法、非有不淨法。如是外六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色界非有淨法、非有不淨法，聲、香、味、觸、法界亦非有淨法、非有不淨法。如是外六界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有淨法、非有不淨法。如是六識界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼識界非有淨法、非有不淨法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有淨法、非有不淨法。如是六識界非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有淨法、非有不淨法。如是一切法非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！一切法非有淨法、非有不淨法。如是一切法非有淨法、非有不淨法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非移轉非趣入，受、想、行、識蘊亦非移轉非趣入。如是五蘊非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非移轉非趣入，受、想、行、識蘊亦非移轉非趣入。如是五蘊非移轉非趣入，是謂般若波羅蜜多。

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「復次，善勇猛！色蘊非繫非離繫，受、想、行、識蘊亦非繫、非離繫。如是五蘊非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非繫非離繫，受、想、行、識蘊亦非繫、非離繫。如是五蘊非繫非離繫，是謂般若波羅蜜多。

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「善勇猛！眼界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有起法、非有盡法。如是內六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意界亦非有起法、非有盡法。如是內六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非有起法、非有盡法。如是外六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色界非有起法、非有盡法，聲、香、味、觸、法界亦非有起法、非有盡法。如是外六界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有起法、非有盡法。如是六識界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼識界非有起法、非有盡法，耳、鼻、舌、身、意識界亦非有起法、非有盡法。如是六識界非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非有起法、非有盡法。如是一切法非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！一切法非有起法、非有盡法。如是一切法非有起法、非有盡法，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非有變壞法、非無變壞法，受、想、行、識蘊亦非有變壞法、非無變壞法。如是五蘊非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非有變壞法、非無變壞法，受、想、行、識蘊亦非有變壞法、非無變壞法。如是五蘊非有變壞法、非無變壞法，是謂般若波羅蜜多。

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「善勇猛！眼處非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法處亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六處非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是內六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色界非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色界非斷非常、非有邊非無邊，聲、香、味、觸、法界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是外六界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼識界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意識界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是六識界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼識界非斷非常、非有邊非無邊，耳、鼻、舌、身、意識界亦非斷非常、非有邊非無邊。如是六識界非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！一切法非斷非常，非有邊非無邊。如是一切法非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！一切法非斷非常，非有邊非無邊。如是一切法非斷非常、非有邊非無邊，是謂般若波羅蜜多。

「復次，善勇猛！色蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；受、想、行、識蘊亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是五蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善勇猛！色蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；受、想、行、識蘊亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是五蘊非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！眼處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！眼處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；耳、鼻、舌、身、意處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是內六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

「善勇猛！色處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善勇猛！色處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷；聲、香、味、觸、法處亦非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷。如是外六處非見趣、非見趣斷，非愛、非愛斷，是謂般若波羅蜜多。

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