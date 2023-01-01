大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 590 卷
大般若經第十四會勤波羅蜜多分
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序
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西明寺沙門玄則撰
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觀夫至運無動，妙警伊寂，梵輪冥退轉之規、慈航虛下濟之影，斯進德所以為貴、勤音所由而作也。其有揭情區而遠荷、指覺地以高驤，比擐甲之精堅、同策駟之遄夙，則必任善以為軛，引之無窮之路；委身而作隸，驅之罔極之期。微五欲之宴安，乃三塗之酖毒；從四修之勞悴，寔萬德之光敷。惟夫淺溜穿石、小滴盈器，鑽燧之勤、斷幹之漸，皆積微不已，故在著可觀。蚓弱質而飲泉，蟹壯容而寄穴，驊鑣怠矣，駑駕先之。矧乎摩訶衍心、波羅蜜行，其於勉刻，豈忘動靜。故能千界如燬，詢一句以投之；萬流方割，拯一命而游之。假使駐補處以三祇，終競勇於初發；雖復澹即空於萬行，乃均熾於昔耽。不端倪其所欲行，不翹佇其所當證，撫塵劫之修如瞬，仍加渴日；視砂界之赴若鄰，猶殷夙夜。故精進之於諸度也，若銜捶之在群馭焉；正勤之於道品也，若鹽梅之資列鼎焉。正法源底由之而至，聖人能事於茲而畢。然後聞舍利之談覺支則輟賞無地，憶底沙之流讚頌則勃興斯在，三練之業允該、六意之修奚極，緬惟景躅，豈遑寧處；載詠玄章，益荷昭趣。文乃單卷，事非重譯。庶將貿寸陰以尺璧，甘夕死於朝聞矣。
觀夫至運無動，妙警伊寂，梵輪冥退轉之規、慈航虛下濟之影，斯進德所以為貴、勤音所由而作也。其有揭情區而遠荷、指覺地以高驤，比擐甲之精堅、同策駟之遄夙，則必任善以為軛，引之無窮之路；委身而作隸，驅之罔極之期。微五欲之宴安，乃三塗之酖毒；從四修之勞悴，寔萬德之光敷。惟夫淺溜穿石、小滴盈器，鑽燧之勤、斷幹之漸，皆積微不已，故在著可觀。蚓弱質而飲泉，蟹壯容而寄穴，驊鑣怠矣，駑駕先之。矧乎摩訶衍心、波羅蜜行，其於勉刻，豈忘動靜。故能千界如燬，詢一句以投之；萬流方割，拯一命而游之。假使駐補處以三祇，終競勇於初發；雖復澹即空於萬行，乃均熾於昔耽。不端倪其所欲行，不翹佇其所當證，撫塵劫之修如瞬，仍加渴日；視砂界之赴若鄰，猶殷夙夜。故精進之於諸度也，若銜捶之在群馭焉；正勤之於道品也，若鹽梅之資列鼎焉。正法源底由之而至，聖人能事於茲而畢。然後聞舍利之談覺支則輟賞無地，憶底沙之流讚頌則勃興斯在，三練之業允該、六意之修奚極，緬惟景躅，豈遑寧處；載詠玄章，益荷昭趣。文乃單卷，事非重譯。庶將貿寸陰以尺璧，甘夕死於朝聞矣。
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大般若波羅蜜多經卷第五百九十
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第十四精進波羅蜜多分
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如是我聞：
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一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。
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爾時，具壽滿慈子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何方便安住精進波羅蜜多？」
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爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，初發心時應作是念：『我諸所有若身若心，先應為他作饒益事，當令一切所願滿足。』譬如僮僕應作是念：『行住坐臥皆當任主，不應自在而有所作；欲從其舍往市鄽等，先諮問主然後方出；所須飲食許乃受用，諸有所為皆隨主欲。』如是菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，最初發心應作是念：『我之所有若身若心，皆不應令自在而轉，隨他所有饒益事業，一切皆當為其成辦。』如是菩薩摩訶薩眾依止精進波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，誓為有情作所應作，諸菩薩摩訶薩皆於精進波羅蜜多應如是住。譬如馬寶若人乘御便作是念：『我今不應令乘御人身支搖動、疲倦勞苦、或損嚴具，盤迴去住遲速任人，將護其人，不令緣我起瞋忿等種種過失。』如是菩薩摩訶薩眾，欲行精進波羅蜜多，不隨己心而有所作，隨他意樂為作饒益，仍將護彼，令於我身不起一切煩惱惡業。彼於菩薩摩訶薩眾雖先無恩，而諸菩薩摩訶薩眾作報恩想，為彼成辦種種事業。如是菩薩摩訶薩眾為成精進波羅蜜多，將護他心隨他意轉，為作種種利益安樂。如是菩薩摩訶薩眾攝受精進波羅蜜多，作諸有情利益安樂，如己事業常無厭倦，是為菩薩摩訶薩眾安住精進波羅蜜多。
爾時，世尊告滿慈子：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，初發心時應作是念：『我諸所有若身若心，先應為他作饒益事，當令一切所願滿足。』譬如僮僕應作是念：『行住坐臥皆當任主，不應自在而有所作；欲從其舍往市鄽等，先諮問主然後方出；所須飲食許乃受用，諸有所為皆隨主欲。』如是菩薩摩訶薩眾欲證無上正等菩提，最初發心應作是念：『我之所有若身若心，皆不應令自在而轉，隨他所有饒益事業，一切皆當為其成辦。』如是菩薩摩訶薩眾依止精進波羅蜜多，不離精進波羅蜜多，誓為有情作所應作，諸菩薩摩訶薩皆於精進波羅蜜多應如是住。譬如馬寶若人乘御便作是念：『我今不應令乘御人身支搖動、疲倦勞苦、或損嚴具，盤迴去住遲速任人，將護其人，不令緣我起瞋忿等種種過失。』如是菩薩摩訶薩眾，欲行精進波羅蜜多，不隨己心而有所作，隨他意樂為作饒益，仍將護彼，令於我身不起一切煩惱惡業。彼於菩薩摩訶薩眾雖先無恩，而諸菩薩摩訶薩眾作報恩想，為彼成辦種種事業。如是菩薩摩訶薩眾為成精進波羅蜜多，將護他心隨他意轉，為作種種利益安樂。如是菩薩摩訶薩眾攝受精進波羅蜜多，作諸有情利益安樂，如己事業常無厭倦，是為菩薩摩訶薩眾安住精進波羅蜜多。
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「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎苦憂惱觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死愁歎苦憂惱觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁歎苦憂惱滅觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死愁歎苦憂惱滅觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我，苦聖諦觀，若因、若集、若生、若緣，集聖諦觀，若滅、若靜、若妙、若離，滅聖諦觀，若道、若如、若行、若出，道聖諦觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我，苦聖諦觀，若因、若集、若生、若緣，集聖諦觀，若滅、若靜、若妙、若離，滅聖諦觀，若道、若如、若行、若出，道聖諦觀，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學空、無相、無願解脫門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學空、無相、無願解脫門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地智，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若勝解行地、若極喜地、若離垢地、若發光地、若焰慧地、若極難勝地、若現前地、若遠行地、若不動地、若善慧地、若法雲地、若等覺地，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學若勝解行地、若極喜地、若離垢地、若發光地、若焰慧地、若極難勝地、若現前地、若遠行地、若不動地、若善慧地、若法雲地、若等覺地，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學清淨五眼、六勝神通，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學清淨五眼、六勝神通，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無邊佛法，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為疾證得一切智智，與諸有情作大饒益，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無邊佛法，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為令佛土最極嚴淨，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩為令佛土最極嚴淨，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為多成熟諸有情類，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為多成熟諸有情類，久處生死修諸功德，心無退轉，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，假使三千大千世界諸有情類，皆成菩薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，作如是言：『汝應精勤修菩薩行，先證無上正等菩提，然後我當證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，精勤勇猛心無怯懼，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，假使三千大千世界諸有情類，皆成菩薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，作如是言：『汝應精勤修菩薩行，先證無上正等菩提，然後我當證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，精勤勇猛心無怯懼，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，假使三千大千世界諸有情類，初發無上正等覺心，作如是言：『汝當待我先證無上正等菩提，然後乃應證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，久住生死心無退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩或一生所繫，或二生所繫，或三生所繫，或四生所繫當得成佛，假使三千大千世界諸有情類，初發無上正等覺心，作如是言：『汝當待我先證無上正等菩提，然後乃應證無上覺。』爾時，菩薩隨彼所言，久住生死心無退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩見乞者來有所求索，面不頻蹙、眼無瞋相，但作是念：『如是有情順我所求一切智智，速作方便勤求施與。』是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩見乞者來有所求索，面不頻蹙、眼無瞋相，但作是念：『如是有情順我所求一切智智，速作方便勤求施與。』是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩為一有情得安樂故，或經一劫或一劫餘，大地獄中受諸劇苦，身無動轉心不退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩為一有情得安樂故，或經一劫或一劫餘，大地獄中受諸劇苦，身無動轉心不退屈，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩假使晝夜量同大劫，積此晝夜復成大劫，設經如是殑伽沙數大劫時分，處大地獄受諸劇苦，由受斯苦令一有情得出地獄生於善趣，菩薩爾時歡喜為受，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩假使晝夜量同大劫，積此晝夜復成大劫，設經如是殑伽沙數大劫時分，處大地獄受諸劇苦，由受斯苦令一有情得出地獄生於善趣，菩薩爾時歡喜為受，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩聞說是事踊躍歡喜，誓能為受心無退屈，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩聞如是事其心怯弱，不生歡喜欲受行心，當知名為懈怠菩薩。
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「若菩薩摩訶薩聞諸善事，心心相續愛樂受行，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩聞諸善事，心心相續愛樂受行，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩聞諸善事，不能繫念相續受行，當知名為懈怠菩薩。
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「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩假使於此贍部洲地，從一處掃漸至餘方，周匝掃已還至本處，若生是念：『我久離此。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『我極速疾還來至此。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩假使於此贍部洲地，從一處掃漸至餘方，周匝掃已還至本處，若生是念：『我久離此。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『我極速疾還來至此。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩於窣堵波營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩於窣堵波營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩於僧伽藍營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩於僧伽藍營搆修理經一日已，作是念言：『云何此日時極長久？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩為此事已，作是念言：『云何此日如彈指頃？』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一年所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經半劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業生長久想，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩觀經一劫所作事業，謂如一日所作事業，當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多。
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「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修菩提行，不應思惟劫數多少，謂我經於爾所劫數，當證無上正等菩提。
「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩修菩提行，不應思惟劫數多少，謂我經於爾所劫數，當證無上正等菩提。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，精勤勇猛修菩提行，求證無上正等菩提，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，精進勇猛修菩提行，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈，勤求無上正等菩提。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，修行精進波羅蜜多，令速圓滿遠離生死，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，精勤勇猛修菩提行，求證無上正等菩提，當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，精進勇猛修菩提行，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈，勤求無上正等菩提。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，修行精進波羅蜜多，令速圓滿遠離生死，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學內空乃至無性自性空智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學內空乃至無性自性空智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸法真如乃至不思議界智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸法真如乃至不思議界智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明緣行乃至生緣老死智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明緣行乃至生緣老死智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明滅故行滅乃至生滅故老死滅智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無明滅故行滅乃至生滅故老死滅智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，若因、若集、若生、若緣集聖諦智，若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦智，若道、若如、若行、若出道聖諦智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，乃至若道、若如、若行、若出道聖諦智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，若因、若集、若生、若緣集聖諦智，若滅、若靜、若妙、若離滅聖諦智，若道、若如、若行、若出道聖諦智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學若苦、若無常、若空、若無我苦聖諦智，乃至若道、若如、若行、若出道聖諦智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四靜慮、四無量、四無色定乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四念住乃至八聖道支乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學四念住乃至八聖道支乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學三解脫門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學三解脫門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學三解脫門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學三解脫門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學八解脫乃至十遍處乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學八解脫乃至十遍處乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學陀羅尼門、三摩地門乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學諸菩薩地及諸地智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學清淨五眼、六勝神通，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極精進，常勤修學清淨五眼、六勝神通乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學清淨五眼、六勝神通，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極精進，常勤修學清淨五眼、六勝神通乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學無忘失法、恒住捨性乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切智、道相智、一切相智乃得圓滿，方證無上正等菩提，我定不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行乃得圓滿，方證無上正等菩提，我亦不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
「若菩薩摩訶薩思惟劫數而作分限，雖極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行，而亦名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『設經無量無邊大劫，最極勇猛，常勤修學一切菩薩摩訶薩行乃得圓滿，方證無上正等菩提，我亦不應心生退屈。』當知名為精進菩薩安住精進波羅蜜多，疾能證得一切智智。
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「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩有勸請言：『汝當為我一日析破妙高山王。』若反問言：『山王何量？汝遣我析為幾分耶？』當知名為懈怠菩薩。若作是念：『妙高山王隨量大小，我能一日為汝析破，量同芥子或如極微。』雖經多時乃能析破，而彼意謂如彈指頃，當知名為精進菩薩。
「又，滿慈子！若菩薩摩訶薩有勸請言：『汝當為我一日析破妙高山王。』若反問言：『山王何量？汝遣我析為幾分耶？』當知名為懈怠菩薩。若作是念：『妙高山王隨量大小，我能一日為汝析破，量同芥子或如極微。』雖經多時乃能析破，而彼意謂如彈指頃，當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩作是思惟：『假使殑伽沙數大劫為一晝夜，積此晝夜復成大劫，設經如是無量大劫修菩薩行，乃證無上正等菩提。我於此中心尚無退，況無是事而不勤求！』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩作是思惟：『假使殑伽沙數大劫為一晝夜，積此晝夜復成大劫，設經如是無量大劫修菩薩行，乃證無上正等菩提。我於此中心尚無退，況無是事而不勤求！』當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，歡喜踊躍心無怯懼，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，其心退沒深生恐怖，當知名為懈怠菩薩，不能疾得一切智智。
「若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，歡喜踊躍心無怯懼，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩聞說如是精進相時，其心退沒深生恐怖，當知名為懈怠菩薩，不能疾得一切智智。
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「若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『何時成就如是難證殊勝功德？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『如是功德我皆具有，我定應修令至彼岸。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『何時成就如是難證殊勝功德？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩聞說精進波羅蜜多，作是思惟：『如是功德我皆具有，我定應修令至彼岸。』當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我若施彼，便為無手、無足、無頭。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我捨與彼，當得天、人、阿素洛等無上微妙手、足及頭。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我若施彼，便為無手、無足、無頭。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有來乞手、或足、或頭，便作是念：『我捨與彼，當得天、人、阿素洛等無上微妙手、足及頭。』當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與之便無眼、耳。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與彼，當得天、人、阿素洛等無上眼、耳猶如勝智。』當知名為精進菩薩，遠離二乘近一切智。
「若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與之便無眼、耳。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞眼、耳，便作是念：『我施與彼，當得天、人、阿素洛等無上眼、耳猶如勝智。』當知名為精進菩薩，遠離二乘近一切智。
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「若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，便闕身分種種支節。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，當得天、人、阿素洛等無上佛法、一切智法身分支節。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，便闕身分種種支節。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩有乞身分種種支節，便作是念：『我若施彼，當得天、人、阿素洛等無上佛法、一切智法身分支節。』當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『乞者甚多，如何皆令意願滿足。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『此未為多，假使殑伽沙數世界諸有情類，於一日中俱至我所種種求索，我當方便求覔珍財，普施與之皆令滿足，況今爾許而不能施！』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『乞者甚多，如何皆令意願滿足。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩諸乞者來種種求索，便作是念：『此未為多，假使殑伽沙數世界諸有情類，於一日中俱至我所種種求索，我當方便求覔珍財，普施與之皆令滿足，況今爾許而不能施！』當知名為精進菩薩。
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「所以者何？諸菩薩摩訶薩為欲引顯無量佛法、一切智法，非以有量精進布施可能引顯無量佛法、一切智法，要被無量精進布施廣大甲冑，乃能引顯無量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先備辦多踰繕那、多百踰繕那、多千踰繕那、多百千踰繕那種種資糧，然後能度。如是菩薩摩訶薩眾，欲證無上正等菩提，要經無量百千俱胝那庾多劫修集資糧，然後乃證。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當有量有邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當無量無邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為精進菩薩。」
「所以者何？諸菩薩摩訶薩為欲引顯無量佛法、一切智法，非以有量精進布施可能引顯無量佛法、一切智法，要被無量精進布施廣大甲冑，乃能引顯無量佛法、一切智法。譬如有人欲度大海，要先備辦多踰繕那、多百踰繕那、多千踰繕那、多百千踰繕那種種資糧，然後能度。如是菩薩摩訶薩眾，欲證無上正等菩提，要經無量百千俱胝那庾多劫修集資糧，然後乃證。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當有量有邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作是思惟：『我當無量無邊大劫求證無上正等菩提。』當知名為精進菩薩。」
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爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是精進豈名為難？」
爾時，滿慈子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩如是精進豈名為難？」
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世尊告言：「汝謂菩薩摩訶薩眾如是精進非為難耶？」
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滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩如是精進我謂非難。所以者何？佛說諸法皆如幻事，樂受、苦受及助受法既如幻事，菩薩已能通達如是諸法實性，精進何難？」
滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩如是精進我謂非難。所以者何？佛說諸法皆如幻事，樂受、苦受及助受法既如幻事，菩薩已能通達如是諸法實性，精進何難？」
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爾時，世尊告滿慈子：「當知菩薩摩訶薩眾雖知諸法皆如幻事，而能發起身心精進，安住精進波羅蜜多，求大菩提常無萎歇，由此菩薩摩訶薩眾如是精進最極為難。」
爾時，世尊告滿慈子：「當知菩薩摩訶薩眾雖知諸法皆如幻事，而能發起身心精進，安住精進波羅蜜多，求大菩提常無萎歇，由此菩薩摩訶薩眾如是精進最極為難。」
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時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善說菩薩摩訶薩眾精進甚難。當知菩薩摩訶薩眾能為難事，雖知諸法都無所有，而求無上正等菩提，欲為無邊諸有情類說能永斷無智正法。然諸無智實無所有，亦無實法能令無智取之為我及為我所，亦無有情能作是念：『此是真實我及我所。』如是無智緣合故生而實無生，緣離故滅而實無滅。
時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！善說菩薩摩訶薩眾精進甚難。當知菩薩摩訶薩眾能為難事，雖知諸法都無所有，而求無上正等菩提，欲為無邊諸有情類說能永斷無智正法。然諸無智實無所有，亦無實法能令無智取之為我及為我所，亦無有情能作是念：『此是真實我及我所。』如是無智緣合故生而實無生，緣離故滅而實無滅。
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「若菩薩摩訶薩雖如是知而心無退，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『諸法皆空，我今何為發起精進波羅蜜多？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『以一切法畢竟空故，我求無上正等菩提，覺諸法空為有情說，令脫五趣生死眾苦。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩雖如是知而心無退，是菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，當知名為精進菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『諸法皆空，我今何為發起精進波羅蜜多？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『以一切法畢竟空故，我求無上正等菩提，覺諸法空為有情說，令脫五趣生死眾苦。』當知名為精進菩薩。
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「若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無際，我豈能令皆得滅度？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無始而容有終，我寧不能皆令滅度。假使精進求大菩提，如無始來所經劫數，然後乃證，我尚應求，況當不經爾所劫數！』復作是念：『若諸菩薩愛樂修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等不覺不知；若諸菩薩愛樂修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令心清淨都不作意，覺爾所時已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，是故菩提求甚易得，不應怖畏精進長時。』當知名為精進菩薩。
「若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無際，我豈能令皆得滅度？』當知名為懈怠菩薩。若菩薩摩訶薩作如是念：『生死無始而容有終，我寧不能皆令滅度。假使精進求大菩提，如無始來所經劫數，然後乃證，我尚應求，況當不經爾所劫數！』復作是念：『若諸菩薩愛樂修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等不覺不知；若諸菩薩愛樂修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，令心清淨都不作意，覺爾所時已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，是故菩提求甚易得，不應怖畏精進長時。』當知名為精進菩薩。
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「譬如長者求多珍財，晝夜精勤思惟方便，常作是念：『我於何時多獲珍財遂本所願。』由斯無暇求諸飲食。如是菩薩摩訶薩眾，欲令六種波羅蜜多心得清淨，精勤修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，常作是念：『何時當得一切智寶饒益有情？』」
「譬如長者求多珍財，晝夜精勤思惟方便，常作是念：『我於何時多獲珍財遂本所願。』由斯無暇求諸飲食。如是菩薩摩訶薩眾，欲令六種波羅蜜多心得清淨，精勤修習一切智智相應作意，如發心頃，已度晝夜、半月、一月、時、年、雙等，常作是念：『何時當得一切智寶饒益有情？』」
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時，滿慈子便白佛言：「諸菩薩眾能被如是大精進甲，勤求無上佛功德寶饒益有情，實如世尊常所宣說，一切菩薩能為難事。」
時，滿慈子便白佛言：「諸菩薩眾能被如是大精進甲，勤求無上佛功德寶饒益有情，實如世尊常所宣說，一切菩薩能為難事。」
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爾時，佛告滿慈子言：「我觀世間天、人等眾，無有成就希有功德如諸菩薩摩訶薩眾，唯除如來、應、正等覺。」
爾時，佛告滿慈子言：「我觀世間天、人等眾，無有成就希有功德如諸菩薩摩訶薩眾，唯除如來、應、正等覺。」
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時，滿慈子便從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是言：「東南西北四維上下無邊世界，住菩薩乘諸有情類，未發無上菩提心者，願速發心；已發無上菩提心者，願永不退；若於無上正等菩提已不退者，願速圓滿一切智智。」
時，滿慈子便從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬作如是言：「東南西北四維上下無邊世界，住菩薩乘諸有情類，未發無上菩提心者，願速發心；已發無上菩提心者，願永不退；若於無上正等菩提已不退者，願速圓滿一切智智。」
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爾時，佛告滿慈子言：「汝觀何義，願諸菩薩速當圓滿一切智智？」
爾時，佛告滿慈子言：「汝觀何義，願諸菩薩速當圓滿一切智智？」
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滿慈子言：「若無菩薩則無諸佛出現世間，若無諸佛出現世間則無菩薩及聲聞眾。要有菩薩修菩薩行，乃有諸佛出現世間；以有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾。譬如大樹由有根莖便有枝葉，由有枝葉便有花果，由有花果復生大樹。如是世間由有菩薩，便有諸佛出現世間；由有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾；由有菩薩修菩薩行，復有如來、應、正等覺出現世間作大饒益。」
滿慈子言：「若無菩薩則無諸佛出現世間，若無諸佛出現世間則無菩薩及聲聞眾。要有菩薩修菩薩行，乃有諸佛出現世間；以有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾。譬如大樹由有根莖便有枝葉，由有枝葉便有花果，由有花果復生大樹。如是世間由有菩薩，便有諸佛出現世間；由有諸佛出現世間，便有菩薩及聲聞眾；由有菩薩修菩薩行，復有如來、應、正等覺出現世間作大饒益。」
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爾時，佛讚滿慈子言：「善哉！善哉！如汝所說。」
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爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，勿令忘失！」
爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，勿令忘失！」
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阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，必不忘失！」
阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持諸菩薩眾被精進甲所修精進波羅蜜多，必不忘失！」
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時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
時，薄伽梵說是經已，具壽滿慈子、具壽舍利子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、阿素洛等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。
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大般若波羅蜜多經卷第五百九十
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