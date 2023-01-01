大般若波羅蜜多經卷第五百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二淨戒波羅蜜多分之五

爾時，世尊告舍利子：「汝能如是安住妙智，謂如實知如是菩薩取著淨戒有所毀犯，如是菩薩不取著戒無所毀犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「汝能如是安住妙智，謂如實知如是菩薩取著淨戒有所毀犯，如是菩薩不取著戒無所毀犯。」

時，舍利子便白佛言：「我信如來、應、正等覺所說妙法起如是智，非我自能作如是說。如我解佛所說義者，諸菩薩眾若暫起心，欣讚聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒；諸菩薩眾若暫起心，厭毀聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒。所以者何？若諸菩薩欣讚聲聞或獨覺地，便於彼地心生愛著，不能趣求一切智智，於菩薩戒有所毀犯；若諸菩薩厭毀聲聞或獨覺地，便於彼地心生輕蔑，即障所求一切智智，於菩薩戒有所毀犯，是故菩薩於二乘地，不應欣讚亦不厭毀。若諸菩薩於二乘地，心不恭敬或生愛著，當知皆是行於非處。若諸菩薩行於非處，應知名為犯戒菩薩，亦名取著淨戒相者，不能證得一切智智，是故菩薩於二乘地，但應遠離、不應讚毀。若諸菩薩於二乘地不遠離者，定不能得所求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「我信如來、應、正等覺所說妙法起如是智，非我自能作如是說。如我解佛所說義者，諸菩薩眾若暫起心，欣讚聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒；諸菩薩眾若暫起心，厭毀聲聞或獨覺地，應知毀犯菩薩淨戒。所以者何？若諸菩薩欣讚聲聞或獨覺地，便於彼地心生愛著，不能趣求一切智智，於菩薩戒有所毀犯；若諸菩薩厭毀聲聞或獨覺地，便於彼地心生輕蔑，即障所求一切智智，於菩薩戒有所毀犯，是故菩薩於二乘地，不應欣讚亦不厭毀。若諸菩薩於二乘地，心不恭敬或生愛著，當知皆是行於非處。若諸菩薩行於非處，應知名為犯戒菩薩，亦名取著淨戒相者，不能證得一切智智，是故菩薩於二乘地，但應遠離、不應讚毀。若諸菩薩於二乘地不遠離者，定不能得所求無上正等菩提。

「復次，世尊！若諸菩薩緣五欲境起味著心，雖復名為非理作意，而不甚礙無上菩提。所以者何？非理作意墮煩惱數，由彼煩惱令諸菩薩受彼彼生，若時若時諸菩薩眾於彼彼趣受彼彼身，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿，爾時爾時是諸菩薩漸得鄰近一切智智。是故，世尊！我謂煩惱於諸菩薩有大恩德，謂能隨順一切智智。若諸菩薩能觀煩惱能助引發一切智智，於菩薩眾有大恩德，是諸菩薩應知已證於一切事方便善巧，如是菩薩應知安住菩薩淨戒波羅蜜多。應知如是諸菩薩眾，於菩薩戒無所毀犯，亦不取著菩薩淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若諸菩薩緣五欲境起味著心，雖復名為非理作意，而不甚礙無上菩提。所以者何？非理作意墮煩惱數，由彼煩惱令諸菩薩受彼彼生，若時若時諸菩薩眾於彼彼趣受彼彼身，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿；若時若時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法漸學圓滿，爾時爾時是諸菩薩漸得鄰近一切智智。是故，世尊！我謂煩惱於諸菩薩有大恩德，謂能隨順一切智智。若諸菩薩能觀煩惱能助引發一切智智，於菩薩眾有大恩德，是諸菩薩應知已證於一切事方便善巧，如是菩薩應知安住菩薩淨戒波羅蜜多。應知如是諸菩薩眾，於菩薩戒無所毀犯，亦不取著菩薩淨戒。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！汝能善說諸菩薩眾有於淨戒有所取著、有所毀犯，有於淨戒無所取著、無所毀犯。汝顯如來是實語者，是法語者，是善記說法隨法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！汝能善說諸菩薩眾有於淨戒有所取著、有所毀犯，有於淨戒無所取著、無所毀犯。汝顯如來是實語者，是法語者，是善記說法隨法者。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，無淨戒者皆得淨戒，有惡戒者皆得遠離；由我所學菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，攝受如是諸有情類，皆得殊勝利益安樂。』是菩薩摩訶薩當知成就方便善巧，若時若時以自淨戒波羅蜜多，迴施無量無邊世界無量有情，爾時爾時所住淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時所住淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時復能攝受無量淨戒波羅蜜多；若時若時復能攝受無量淨戒波羅蜜多，爾時爾時復能攝受無量無數微妙佛法，由斯疾得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，無淨戒者皆得淨戒，有惡戒者皆得遠離；由我所學菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，攝受如是諸有情類，皆得殊勝利益安樂。』是菩薩摩訶薩當知成就方便善巧，若時若時以自淨戒波羅蜜多，迴施無量無邊世界無量有情，爾時爾時所住淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時所住淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時復能攝受無量淨戒波羅蜜多；若時若時復能攝受無量淨戒波羅蜜多，爾時爾時復能攝受無量無數微妙佛法，由斯疾得一切智智。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，未發無上菩提心者，皆能發心；已發無上菩提心者，皆永不退；若於無上正等覺心已不退者，速能圓滿一切智智。』是菩薩摩訶薩方便善巧，緣諸菩薩迴施淨戒波羅蜜多，若時若時迴施淨戒波羅蜜多，爾時爾時能不遠離一切智心；若時若時能不遠離一切智心，爾時爾時漸次鄰近一切智智。是菩薩摩訶薩由此善根增上威力，復能攝受無量淨戒波羅蜜多令漸增廣，亦能攝受無量無數微妙佛法令漸圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『十方無量無邊世界無量有情，由我所住菩薩淨戒波羅蜜多增上威力，未發無上菩提心者，皆能發心；已發無上菩提心者，皆永不退；若於無上正等覺心已不退者，速能圓滿一切智智。』是菩薩摩訶薩方便善巧，緣諸菩薩迴施淨戒波羅蜜多，若時若時迴施淨戒波羅蜜多，爾時爾時能不遠離一切智心；若時若時能不遠離一切智心，爾時爾時漸次鄰近一切智智。是菩薩摩訶薩由此善根增上威力，復能攝受無量淨戒波羅蜜多令漸增廣，亦能攝受無量無數微妙佛法令漸圓滿。

「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，勝施殑伽沙數世界犯戒有情皆令圓滿受持淨戒。若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多，迴施十方諸有情類，令住淨戒遠離毀犯，所獲福聚無量無邊。有菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，於前菩薩所獲福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩薩既能攝受一切智智，復能任持一切智智，則能攝受、任持無量無邊世界無量有情，皆令安住所有淨戒離諸毀犯，如是展轉多所饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，勝施殑伽沙數世界犯戒有情皆令圓滿受持淨戒。若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多，迴施十方諸有情類，令住淨戒遠離毀犯，所獲福聚無量無邊。有菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩所獲福聚，於前菩薩所獲福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩以自所住菩薩淨戒波羅蜜多施一菩薩，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。此一菩薩既能攝受一切智智，復能任持一切智智，則能攝受、任持無量無邊世界無量有情，皆令安住所有淨戒離諸毀犯，如是展轉多所饒益。

「譬如大舍一柱十間，無量眾生於中止住，共相嬉戲歡娛受樂。有暴惡人欲伐其柱，時，有善士告惡人言：『今此舍中多諸族類，共相嬉戲歡娛受樂，若伐此柱其舍崩摧，損害此中無量生命。』如是善士為欲利樂其中止住無量有情，遮彼惡人不令伐柱。時，有男子讚善士言：『善哉！善哉！汝今已施無量生類壽命安樂。』如是菩薩欲證無上正等菩提，應以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；若以獨覺及聲聞乘功德善根教誡教授，便障無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大舍一柱十間，無量眾生於中止住，共相嬉戲歡娛受樂。有暴惡人欲伐其柱，時，有善士告惡人言：『今此舍中多諸族類，共相嬉戲歡娛受樂，若伐此柱其舍崩摧，損害此中無量生命。』如是善士為欲利樂其中止住無量有情，遮彼惡人不令伐柱。時，有男子讚善士言：『善哉！善哉！汝今已施無量生類壽命安樂。』如是菩薩欲證無上正等菩提，應以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令證無上正等菩提，與諸有情作大饒益；若以獨覺及聲聞乘功德善根教誡教授，便障無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。

「若有菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。既令攝受一切智智，亦令任持一切智智，即施無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。如是菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，即為教誡教授無量無邊有情，令行種種安樂妙行。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『由我所住菩薩淨戒波羅蜜多，願諸有情皆具淨戒遠離毀犯。願以如是迴施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜樂。』彼諸有情聞此語已，心離毀犯受持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，令其攝受一切智智，亦令任持一切智智。既令攝受一切智智，亦令任持一切智智，即施無量無邊有情、阿羅漢等殊勝功德。如是菩薩欲證無上正等菩提，能以大乘布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法教誡教授，即為教誡教授無量無邊有情，令行種種安樂妙行。如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，作是思惟：『由我所住菩薩淨戒波羅蜜多，願諸有情皆具淨戒遠離毀犯。願以如是迴施善根，一切有情皆得正念，由正念故皆生喜樂。』彼諸有情聞此語已，心離毀犯受持淨戒。

「復有菩薩安住淨戒波羅蜜多，能起一心以所住戒施一菩薩，於前功德，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩若時若時為有情故，以所住戒迴施菩薩，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩安住淨戒波羅蜜多，能起一心以所住戒施一菩薩，於前功德，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。如是菩薩若時若時為有情故，以所住戒迴施菩薩，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，疾能證得一切智智。

「如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，迴施有情所獲福聚種種差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩安住淨戒波羅蜜多，迴施有情所獲福聚種種差別。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是菩薩云何應知如是菩薩經幾劫數當得出離？如是菩薩發趣大乘已經久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是菩薩云何應知如是菩薩經幾劫數當得出離？如是菩薩發趣大乘已經久如？」

爾時，佛告舍利子言：「應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，教誡教授諸有情類，令發無上正等覺心，無倒修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為諸有情迴向願得一切智智，謂作是念：『願我迴此所修布施波羅蜜多施諸有情，令慳貪者皆能布施；願我迴此所修淨戒波羅蜜多施諸有情，令犯戒者皆得淨戒；願我迴此所修安忍波羅蜜多施諸有情，令瞋忿者皆得安忍；願我迴此所修精進波羅蜜多施諸有情，令懈怠者皆得精進；願我迴此所修靜慮波羅蜜多施諸有情，令亂心者皆得靜慮；願我迴此所修般若波羅蜜多施諸有情，令惡慧者皆得妙慧。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，教誡教授諸有情類，令發無上正等覺心，無倒修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。應知如是菩薩能以布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，為諸有情迴向願得一切智智，謂作是念：『願我迴此所修布施波羅蜜多施諸有情，令慳貪者皆能布施；願我迴此所修淨戒波羅蜜多施諸有情，令犯戒者皆得淨戒；願我迴此所修安忍波羅蜜多施諸有情，令瞋忿者皆得安忍；願我迴此所修精進波羅蜜多施諸有情，令懈怠者皆得精進；願我迴此所修靜慮波羅蜜多施諸有情，令亂心者皆得靜慮；願我迴此所修般若波羅蜜多施諸有情，令惡慧者皆得妙慧。』」

時，舍利子復白佛言：「如是菩薩迴己善根施有情類，經幾劫數修行大乘當得出離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是菩薩迴己善根施有情類，經幾劫數修行大乘當得出離？」

爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩迴己善根施有情類，五百大劫修行大乘當得出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是菩薩迴己善根施有情類，五百大劫修行大乘當得出離。

「又，舍利子！如是菩薩或有成就方便善巧，欲疾證得一切智智；彼即於此賢劫之中，願成如來、應、正等覺，墮千佛數，證得無上正等菩提。如慈氏佛空諸惡趣，初會說法百千俱胝諸聲聞眾成阿羅漢；如是菩薩我說已於二千劫中修菩提行，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益。諸餘菩薩若具如前諸行、狀、相，當知彼經五百大劫修學大乘當得出離，如是菩薩當知已住不退轉位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！如是菩薩或有成就方便善巧，欲疾證得一切智智；彼即於此賢劫之中，願成如來、應、正等覺，墮千佛數，證得無上正等菩提。如慈氏佛空諸惡趣，初會說法百千俱胝諸聲聞眾成阿羅漢；如是菩薩我說已於二千劫中修菩提行，求證無上正等菩提，欲為有情作大饒益。諸餘菩薩若具如前諸行、狀、相，當知彼經五百大劫修學大乘當得出離，如是菩薩當知已住不退轉位。」

時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教應生歡喜。所以者何？若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教生歡喜者，定不捨離諸佛世尊，諸佛世尊亦不捨彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教應生歡喜。所以者何？若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教生歡喜者，定不捨離諸佛世尊，諸佛世尊亦不捨彼。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經一晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知已久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經二晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知復久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經三晝夜展轉乃至經七晝夜，深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知更久乃至甚久發趣大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經一晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知已久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經二晝夜深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知復久發趣大乘；若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教，經三晝夜展轉乃至經七晝夜，深心歡喜相續住者，是諸菩薩當知更久乃至甚久發趣大乘。」

時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，是諸菩薩發趣大乘，已經百劫、或二百劫、或三百劫，展轉乃至或七百劫。是諸菩薩修行大乘，經七百劫當得出離。是諸菩薩由此因緣，功德善根漸次增長。是諸菩薩方便善巧聞說如是波羅蜜多相應法教，雖深歡喜而無染著。是諸菩薩本性清淨，聞說大乘深心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「如我解佛所說義者，是諸菩薩發趣大乘，已經百劫、或二百劫、或三百劫，展轉乃至或七百劫。是諸菩薩修行大乘，經七百劫當得出離。是諸菩薩由此因緣，功德善根漸次增長。是諸菩薩方便善巧聞說如是波羅蜜多相應法教，雖深歡喜而無染著。是諸菩薩本性清淨，聞說大乘深心歡喜。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力能說如是波羅蜜多相應法教。若諸菩薩摩訶薩眾具如前說諸行、狀、相，當知已久發趣大乘，如是菩薩摩訶薩眾已於菩提心不退轉。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教不生歡喜，是諸菩薩發趣大乘當知未久。我於如是新趣大乘諸菩薩眾，亦為宣說波羅蜜多相應法教，令勤修學漸當證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。汝承佛力能說如是波羅蜜多相應法教。若諸菩薩摩訶薩眾具如前說諸行、狀、相，當知已久發趣大乘，如是菩薩摩訶薩眾已於菩提心不退轉。若諸菩薩聞說如是波羅蜜多相應法教不生歡喜，是諸菩薩發趣大乘當知未久。我於如是新趣大乘諸菩薩眾，亦為宣說波羅蜜多相應法教，令勤修學漸當證得一切智智。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺於諸菩薩皆不棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚奇！如來、應、正等覺於諸菩薩皆不棄捨。」

爾時，佛告舍利子言：「汝謂如來、應、正等覺唯不棄捨諸菩薩耶？汝今不應作如是見。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆不棄捨一切有情，一切如來、應、正等覺皆深愍念一切有情，於諸有情常作是念：『以何方便，令彼有情於生死苦速得解脫？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝謂如來、應、正等覺唯不棄捨諸菩薩耶？汝今不應作如是見。何以故？舍利子！一切如來、應、正等覺皆不棄捨一切有情，一切如來、應、正等覺皆深愍念一切有情，於諸有情常作是念：『以何方便，令彼有情於生死苦速得解脫？』

「又，舍利子！汝等當知！諸佛世尊其心平等，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令離苦得樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！汝等當知！諸佛世尊其心平等，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，如是愍念一切有情，平等欲令離苦得樂。

「又，舍利子！若諸如來、應、正等覺，於諸佛所住別異心，於諸菩薩住別異心，於諸獨覺住別異心，於阿羅漢住別異心，於不還者住別異心，於一來者住別異心，於預流者住別異心，於隨法行住別異心，於隨信行住別異心，於外五通住別異心，於諸成就別解脫戒住別異心，於諸成就十善業道住別異心，於諸成就十惡業道住別異心，於旃荼羅、補羯娑等住別異心，則諸如來、應、正等覺心有差別、隨欲而行，應非如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若諸如來、應、正等覺，於諸佛所住別異心，於諸菩薩住別異心，於諸獨覺住別異心，於阿羅漢住別異心，於不還者住別異心，於一來者住別異心，於預流者住別異心，於隨法行住別異心，於隨信行住別異心，於外五通住別異心，於諸成就別解脫戒住別異心，於諸成就十善業道住別異心，於諸成就十惡業道住別異心，於旃荼羅、補羯娑等住別異心，則諸如來、應、正等覺心有差別、隨欲而行，應非如來、應、正等覺。

「又舍利子！然諸如來、應、正等覺，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於菩薩所亦復如是。如於菩薩起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於獨覺所亦復如是。如於獨覺起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於阿羅漢亦復如是。如於阿羅漢起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於不還者亦復如是。如於不還者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於一來者亦復如是。如於一來者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於預流者亦復如是。如於預流者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨法行亦復如是。如於隨法行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨信行亦復如是。如於隨信行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於外五通亦復如是。如於外五通起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就別解脫戒亦復如是。如於成就別解脫戒起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十善業道亦復如是。如於成就十善業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十惡業道亦復如是。如於成就十惡業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於旃荼羅、補羯娑等亦復如是。由此如來、應、正等覺心無差別、不隨欲行故，名如來、應、正等覺。是故諸佛具大悲慧、住一切法平等性中，於諸有情皆不棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！然諸如來、應、正等覺，如於佛所起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於菩薩所亦復如是。如於菩薩起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於獨覺所亦復如是。如於獨覺起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於阿羅漢亦復如是。如於阿羅漢起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於不還者亦復如是。如於不還者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於一來者亦復如是。如於一來者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於預流者亦復如是。如於預流者起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨法行亦復如是。如於隨法行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於隨信行亦復如是。如於隨信行起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於外五通亦復如是。如於外五通起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就別解脫戒亦復如是。如於成就別解脫戒起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十善業道亦復如是。如於成就十善業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於諸成就十惡業道亦復如是。如於成就十惡業道起純淨心，安住慈悲與樂拔苦，於旃荼羅、補羯娑等亦復如是。由此如來、應、正等覺心無差別、不隨欲行故，名如來、應、正等覺。是故諸佛具大悲慧、住一切法平等性中，於諸有情皆不棄捨。

「又，舍利子！我都不見諸佛世尊於所緣境及於少事起愛恚者，若諸如來、應、正等覺於所緣事起愛恚等，無有是處。何以故？舍利子！諸佛世尊於愛恚等一切煩惱皆永斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！我都不見諸佛世尊於所緣境及於少事起愛恚者，若諸如來、應、正等覺於所緣事起愛恚等，無有是處。何以故？舍利子！諸佛世尊於愛恚等一切煩惱皆永斷故。

「又，舍利子！然諸如來、應、正等覺於諸菩薩最不棄捨。何以故？舍利子！以諸如來、應、正等覺般涅槃後，有諸菩薩精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸次圓滿；精勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無顛倒智漸次圓滿；精勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅無顛倒智漸次圓滿；精勤修學苦、集、滅、道聖諦無顛倒智漸次圓滿；精勤修學四靜慮、四無量、四無色定漸次圓滿；精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支漸次圓滿；精勤修學空、無相、無願解脫門漸次圓滿；精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處漸次圓滿；精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無顛倒智漸次圓滿；精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地漸次圓滿；精勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門漸次圓滿；精勤修學五眼、六神通漸次圓滿；精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法漸次圓滿；精勤修學三十二大士相、八十隨好漸次圓滿；精勤修學無忘失法、恒住捨性漸次圓滿；精勤修學一切智、道相智、一切相智漸次圓滿；精勤修學預流向、預流果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨覺因道、獨覺菩提無顛倒智漸次圓滿；精勤修學一切菩薩摩訶薩行漸次圓滿；精勤修學諸佛無上正等菩提漸次圓滿；精勤修學離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語、離貪欲、離瞋恚、離邪見業道漸次圓滿；精勤修學施設種種法門妙智漸次圓滿。與諸世間作法明照，度脫無量無邊有情，離生死苦證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！然諸如來、應、正等覺於諸菩薩最不棄捨。何以故？舍利子！以諸如來、應、正等覺般涅槃後，有諸菩薩精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸次圓滿；精勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，無顛倒智漸次圓滿；精勤修學諸法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死無顛倒智漸次圓滿；精勤修學無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死滅無顛倒智漸次圓滿；精勤修學苦、集、滅、道聖諦無顛倒智漸次圓滿；精勤修學四靜慮、四無量、四無色定漸次圓滿；精勤修學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支漸次圓滿；精勤修學空、無相、無願解脫門漸次圓滿；精勤修學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處漸次圓滿；精勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地無顛倒智漸次圓滿；精勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地漸次圓滿；精勤修學一切陀羅尼門、一切三摩地門漸次圓滿；精勤修學五眼、六神通漸次圓滿；精勤修學如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法漸次圓滿；精勤修學三十二大士相、八十隨好漸次圓滿；精勤修學無忘失法、恒住捨性漸次圓滿；精勤修學一切智、道相智、一切相智漸次圓滿；精勤修學預流向、預流果、一來向、一來果、不還向、不還果、阿羅漢向、阿羅漢果、獨覺因道、獨覺菩提無顛倒智漸次圓滿；精勤修學一切菩薩摩訶薩行漸次圓滿；精勤修學諸佛無上正等菩提漸次圓滿；精勤修學離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離麁惡語、離離間語、離雜穢語、離貪欲、離瞋恚、離邪見業道漸次圓滿；精勤修學施設種種法門妙智漸次圓滿。與諸世間作法明照，度脫無量無邊有情，離生死苦證涅槃樂。

「諸佛世尊觀如是義，教誡教授如是菩薩，由此因緣最不棄捨諸菩薩眾。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照，令修正行獲大饒益，故於菩薩最不棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛世尊觀如是義，教誡教授如是菩薩，由此因緣最不棄捨諸菩薩眾。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照，令修正行獲大饒益，故於菩薩最不棄捨。」

時，舍利子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教。於諸如來般涅槃後，十方世界有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多諸果葉，枯滅之後小樹續生，莖、幹、枝、條漸高漸廣，周匝蔭影一踰繕那，無量眾生止息於下，得免風雨寒熱等難，採擿果、葉而受用之，諸有智人咸共稱讚。如是大樹果、葉、蔭影，利樂有情不異於昔，唯諸愚者不解依趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！誠如聖教。於諸如來般涅槃後，十方世界有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多諸果葉，枯滅之後小樹續生，莖、幹、枝、條漸高漸廣，周匝蔭影一踰繕那，無量眾生止息於下，得免風雨寒熱等難，採擿果、葉而受用之，諸有智人咸共稱讚。如是大樹果、葉、蔭影，利樂有情不異於昔，唯諸愚者不解依趣。

「如是菩薩於佛世尊般涅槃後，漸次修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊諸佛妙法漸次圓滿，各於三千大千世界，證得無上正等菩提，紹先如來、應、正等覺，如實利樂無量有情，種種佛事令不斷絕。謂為無邊諸有情類，方便宣說十善業道、施、戒、修等種種法門令勤修學，脫惡趣苦生天、人中受諸快樂。或為無邊諸有情類，方便宣說蘊、處、界等，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，令勤精進，無倒觀察苦、集、滅、道四種聖諦，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門及餘善法，斷諸煩惱得般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩於佛世尊般涅槃後，漸次修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊諸佛妙法漸次圓滿，各於三千大千世界，證得無上正等菩提，紹先如來、應、正等覺，如實利樂無量有情，種種佛事令不斷絕。謂為無邊諸有情類，方便宣說十善業道、施、戒、修等種種法門令勤修學，脫惡趣苦生天、人中受諸快樂。或為無邊諸有情類，方便宣說蘊、處、界等，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，令勤精進，無倒觀察苦、集、滅、道四種聖諦，修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、三解脫門及餘善法，斷諸煩惱得般涅槃。

「或為無邊諸有情類，方便宣說所有色蘊常無常性皆不可得，所有受、想、行、識蘊常無常性亦不可得；方便宣說所有色蘊樂無樂性皆不可得，所有受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色蘊我無我性皆不可得，所有受、想、行、識蘊我無我性亦不可得；方便宣說所有色蘊淨不淨性皆不可得，所有受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色蘊寂靜不寂靜性皆不可得，所有受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色蘊遠離不遠離性皆不可得，所有受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或為無邊諸有情類，方便宣說所有色蘊常無常性皆不可得，所有受、想、行、識蘊常無常性亦不可得；方便宣說所有色蘊樂無樂性皆不可得，所有受、想、行、識蘊樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色蘊我無我性皆不可得，所有受、想、行、識蘊我無我性亦不可得；方便宣說所有色蘊淨不淨性皆不可得，所有受、想、行、識蘊淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色蘊寂靜不寂靜性皆不可得，所有受、想、行、識蘊寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色蘊遠離不遠離性皆不可得，所有受、想、行、識蘊遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼處常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得；方便宣說所有眼處樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼處我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得；方便宣說所有眼處淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼處寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼處遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有眼處常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處常無常性亦不可得；方便宣說所有眼處樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼處我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處我無我性亦不可得；方便宣說所有眼處淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼處寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼處遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有色處常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處常無常性亦不可得；方便宣說所有色處樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色處我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得；方便宣說所有色處淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色處寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色處遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有色處常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處常無常性亦不可得；方便宣說所有色處樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色處我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處我無我性亦不可得；方便宣說所有色處淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色處寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色處遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法處遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有眼界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有色界常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界常無常性亦不可得；方便宣說所有色界樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色界我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得；方便宣說所有色界淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色界寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色界遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有色界常無常性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界常無常性亦不可得；方便宣說所有色界樂無樂性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有色界我無我性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界我無我性亦不可得；方便宣說所有色界淨不淨性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有色界寂靜不寂靜性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有色界遠離不遠離性皆不可得，所有聲、香、味、觸、法界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有眼識界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼識界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼識界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼識界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼識界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼識界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有眼識界常無常性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界常無常性亦不可得；方便宣說所有眼識界樂無樂性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂性亦不可得；方便宣說所有眼識界我無我性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界我無我性亦不可得；方便宣說所有眼識界淨不淨性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨性亦不可得；方便宣說所有眼識界寂靜不寂靜性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有眼識界遠離不遠離性皆不可得，所有耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說所有苦聖諦常無常性皆不可得，所有集、滅、道聖諦常無常性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦樂無樂性皆不可得，所有集、滅、道聖諦樂無樂性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦我無我性皆不可得，所有集、滅、道聖諦我無我性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦淨不淨性皆不可得，所有集、滅、道聖諦淨不淨性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦寂靜不寂靜性皆不可得，所有集、滅、道聖諦寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦遠離不遠離性皆不可得，所有集、滅、道聖諦遠離不遠離性亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說所有苦聖諦常無常性皆不可得，所有集、滅、道聖諦常無常性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦樂無樂性皆不可得，所有集、滅、道聖諦樂無樂性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦我無我性皆不可得，所有集、滅、道聖諦我無我性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦淨不淨性皆不可得，所有集、滅、道聖諦淨不淨性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦寂靜不寂靜性皆不可得，所有集、滅、道聖諦寂靜不寂靜性亦不可得；方便宣說所有苦聖諦遠離不遠離性皆不可得，所有集、滅、道聖諦遠離不遠離性亦不可得。

「方便宣說如是等類無量法門令勤精進，方便善巧無倒觀察離諸戲論，方便修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，究竟證得一切智智。諸有情類有覺慧者，聞如是法精進修行，隨其所應得甘露味，或暫或永利益安樂，唯有愚癡諸外道等，不能聽受，沈淪諸趣。諸佛世尊觀如是義，偏於菩薩教誡教授。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，修菩薩行漸次圓滿，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多所蔭影，利益安樂無量有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便宣說如是等類無量法門令勤精進，方便善巧無倒觀察離諸戲論，方便修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，究竟證得一切智智。諸有情類有覺慧者，聞如是法精進修行，隨其所應得甘露味，或暫或永利益安樂，唯有愚癡諸外道等，不能聽受，沈淪諸趣。諸佛世尊觀如是義，偏於菩薩教誡教授。以諸菩薩於諸如來、應、正等覺般涅槃後，修菩薩行漸次圓滿，證得無上正等菩提，與諸世間作法明照。譬如大樹多所蔭影，利益安樂無量有情。」

時，舍利子復白佛言：「如我解佛所說義者，教誡教授聲聞乘人，若百若千乃至無數，皆令安住阿羅漢果，不如為一菩薩乘人方便善巧說深法要，所謂六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已，發起一念與一切智相應之心。如是法要於前教法，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，以所發心於聲聞等所有功德最為勝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如我解佛所說義者，教誡教授聲聞乘人，若百若千乃至無數，皆令安住阿羅漢果，不如為一菩薩乘人方便善巧說深法要，所謂六種波羅蜜多相應之法，令彼聞已，發起一念與一切智相應之心。如是法要於前教法，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，以所發心於聲聞等所有功德最為勝故。」

爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝能為佛作真弟子，聰叡明了，調善無畏教誡教授菩薩乘人，令勤修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚舍利子言：「善哉！善哉！如汝所說。汝能為佛作真弟子，聰叡明了，調善無畏教誡教授菩薩乘人，令勤修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，勿令忘失！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，勿令忘失！」

阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，必不忘失！令諸菩薩未發無上菩提心者，速令發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀曰：「唯然！世尊！我已受持如舍利子所說菩薩摩訶薩眾所修淨戒波羅蜜多，必不忘失！令諸菩薩未發無上菩提心者，速令發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘一切天、龍、藥叉、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。