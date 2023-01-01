大般若波羅蜜多經卷第五百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二淨戒波羅蜜多分之三

「云何名為緣起善巧？謂諸菩薩如實了知所有因緣種種自相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種自相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若常若無常皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若樂若苦皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若我若無我皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若淨若不淨皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若空若不空皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有相若無相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有願若無願皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為緣起善巧？謂諸菩薩如實了知所有因緣種種自相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種自相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣種種共相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若常若無常皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若樂若苦皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若我若無我皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若淨若不淨皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若空若不空皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有相若無相皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若有願若無願皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有因緣若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有等無間緣、所緣緣、增上緣及從諸緣所生諸法若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「又諸菩薩如實了知所有無明種種自相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種自相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若常若無常皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若樂若苦皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若我若無我皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若淨若不淨皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若空若不空皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有相若無相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有願若無願皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有無明種種自相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種自相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種自相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明種種共相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死種種共相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若常若無常皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若常若無常皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若樂若苦皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若樂若苦皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若我若無我皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若我若無我皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若淨若不淨皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若淨若不淨皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若空若不空皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若空若不空皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有相若無相皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有相若無相皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若有願若無願皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若有願若無願皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為緣起善巧。又諸菩薩如實了知所有無明若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若遠離若不遠離皆不可得，如是名為緣起善巧。

「云何名為是處非處善巧？謂諸菩薩如實了知所有是處種種自相，如實了知所有非處種種自相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種自相皆不可得，如實了知所有非處種種自相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相，如實了知所有非處種種共相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相皆不可得，如實了知所有非處種種共相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若常若無常皆不可得，如實了知所有非處若常若無常皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若樂若苦皆不可得，如實了知所有非處若樂若苦皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若我若無我皆不可得，如實了知所有非處若我若無我皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有非處若淨若不淨皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若空若不空皆不可得，如實了知所有非處若空若不空皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有相若無相皆不可得，如實了知所有非處若有相若無相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有願若無願皆不可得，如實了知所有非處若有願若無願皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有非處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有非處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為是處非處善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為是處非處善巧？謂諸菩薩如實了知所有是處種種自相，如實了知所有非處種種自相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種自相皆不可得，如實了知所有非處種種自相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相，如實了知所有非處種種共相，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處種種共相皆不可得，如實了知所有非處種種共相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若常若無常皆不可得，如實了知所有非處若常若無常皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若樂若苦皆不可得，如實了知所有非處若樂若苦皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若我若無我皆不可得，如實了知所有非處若我若無我皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有非處若淨若不淨皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若空若不空皆不可得，如實了知所有非處若空若不空皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有相若無相皆不可得，如實了知所有非處若有相若無相皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若有願若無願皆不可得，如實了知所有非處若有願若無願皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有非處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為是處非處善巧。又諸菩薩如實了知所有是處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有非處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為是處非處善巧。

「如是菩薩於諸蘊等應修善巧，由善巧故，為諸有情如應說法，令永斷滅有情想等。菩薩如是起殊勝心，為利自他修諸妙慧，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩，當知具足無上淨戒。若諸菩薩欲求無上正等菩提，應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，迴向趣求一切智智。若諸菩薩以此六種波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩由此淨戒，普勝一切聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩於諸蘊等應修善巧，由善巧故，為諸有情如應說法，令永斷滅有情想等。菩薩如是起殊勝心，為利自他修諸妙慧，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩，當知具足無上淨戒。若諸菩薩欲求無上正等菩提，應勤修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，迴向趣求一切智智。若諸菩薩以此六種波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩由此淨戒，普勝一切聲聞、獨覺。

「又，滿慈子！初發無上正等覺心一菩薩戒，一切有情皆所成就十善業道，此戒於彼，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！初發無上正等覺心一菩薩戒，一切有情皆所成就十善業道，此戒於彼，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就十善業道；彼所有戒，於發無上正等覺心，諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就十善業道；彼所有戒，於發無上正等覺心，諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就前五神通；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就前五神通；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具安住慈、悲、喜、捨；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具安住慈、悲、喜、捨；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就隨順空忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就隨順空忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無相忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無相忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無願忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就順無願忍；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就第八者法；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！假使世間一切有情，皆具成就第八者法；彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

爾時，滿慈子白舍利子言：「我今欲問尊者第八所有義趣，頗見開許為我解釋此義趣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子白舍利子言：「我今欲問尊者第八所有義趣，頗見開許為我解釋此義趣耶？」

舍利子言：「隨意發問，我既聞已當為解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「隨意發問，我既聞已當為解釋。」

滿慈子言：「為即色蘊是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即色蘊是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離色蘊有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離色蘊有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即受、想、行、識蘊是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即受、想、行、識蘊是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離受、想、行、識蘊有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離受、想、行、識蘊有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即眼處是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即眼處是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離眼處有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離眼處有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意處是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即耳、鼻、舌、身、意處是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意處有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離耳、鼻、舌、身、意處有第八耶？」

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滿慈子言：「為離色處有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離色處有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法處是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即聲、香、味、觸、法處是第八耶？」

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滿慈子言：「為離地界有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離地界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為即水、火、風、空、識界是第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為即水、火、風、空、識界是第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「為離水、火、風、空、識界有第八耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「為離水、火、風、空、識界有第八耶？」

舍利子言：「不也！具壽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！」

滿慈子言：「若爾，尊者說何等法名為第八？云何令我了知尊者所說義趣如理受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「若爾，尊者說何等法名為第八？云何令我了知尊者所說義趣如理受持？」

舍利子言：「若於諸法平等性中，以如實智知平等性、證平等性，由此智故所作已息。我於此中不見第八，亦復不見知平等智，此中無我、無我所故，云何於中可相徵詰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若於諸法平等性中，以如實智知平等性、證平等性，由此智故所作已息。我於此中不見第八，亦復不見知平等智，此中無我、無我所故，云何於中可相徵詰？」

滿慈子言：「云何尊者前後所說非互相違？謂前說言：『一切第八所有淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。』今復說言：『我於此中都不見有第八及智。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「云何尊者前後所說非互相違？謂前說言：『一切第八所有淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。』今復說言：『我於此中都不見有第八及智。』」

舍利子言：「我先所說，為初學者，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情趣入正法，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情知大乘行出過二乘，不說諸法平等實性；我先所說，欲使有情如實覺了佛乘、大乘淨戒殊勝，故作是說：假使世間一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。不說諸法平等實性離我、我所，何所相違？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「我先所說，為初學者，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情趣入正法，不為已入平等性者；我先所說，欲使有情知大乘行出過二乘，不說諸法平等實性；我先所說，欲使有情如實覺了佛乘、大乘淨戒殊勝，故作是說：假使世間一切有情皆具成就第八者法，彼所有戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。不說諸法平等實性離我、我所，何所相違？

「又，滿慈子！一切預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！一切預流、一來、不還及阿羅漢、獨覺淨戒，於發無上正等覺心諸菩薩眾初發心時一菩薩戒，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

「具壽當知！諸有欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝菩薩戒，彼為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。譬如有人與王子諍，當知彼人欲與王諍；如是若有欲令聲聞、獨覺淨戒勝菩薩戒，則為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。何以故？滿慈子！諸菩薩法不可勝故，菩薩是真法王子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽當知！諸有欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝菩薩戒，彼為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。譬如有人與王子諍，當知彼人欲與王諍；如是若有欲令聲聞、獨覺淨戒勝菩薩戒，則為欲令聲聞、獨覺所有淨戒勝如來戒，當知彼類欲與如來共諍勝劣。何以故？滿慈子！諸菩薩法不可勝故，菩薩是真法王子故。

「又，滿慈子！譬如有人無手無足，而作是說：『我能渡至大海彼岸。』彼有虛言而無實義，由增上慢作如是說。如是若有聲聞、獨覺作如是言：『我所有戒勝菩薩戒。』當知彼言都無實義。何以故？滿慈子！菩薩功德如大海故。如彼愚人實無手足，而言：『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人，實無菩薩殊勝功德，而言：『我勝菩薩淨戒。』無有是處。何以故？滿慈子！菩薩淨戒無邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！譬如有人無手無足，而作是說：『我能渡至大海彼岸。』彼有虛言而無實義，由增上慢作如是說。如是若有聲聞、獨覺作如是言：『我所有戒勝菩薩戒。』當知彼言都無實義。何以故？滿慈子！菩薩功德如大海故。如彼愚人實無手足，而言：『我能越渡大海。』如是有趣二乘之人，實無菩薩殊勝功德，而言：『我勝菩薩淨戒。』無有是處。何以故？滿慈子！菩薩淨戒無邊際故。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣故說菩薩淨戒無邊際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣故說菩薩淨戒無邊際耶？」

舍利子言：「菩薩淨戒普能解脫無量有情犯戒惡故，普能安立無量有情清淨戒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「菩薩淨戒普能解脫無量有情犯戒惡故，普能安立無量有情清淨戒故。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「尊者所說犯戒惡者是何增語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子復問具壽舍利子言：「尊者所說犯戒惡者是何增語？」

舍利子言：「我、我所執及餘煩惱名犯戒惡，謂任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若養者想、若士夫想、若補特伽羅想、若有想、若無想，如是諸想及餘煩惱，是犯戒惡增語。所顯菩薩淨戒，普能解脫無量有情如是所說犯戒惡故，量無邊際；又諸菩薩所有淨戒，普能安立無量有情令住淨戒，是故菩薩安住大乘所得淨戒量無邊際，聲聞、獨覺所不能及，普勝聲聞、獨覺淨戒。又，滿慈子！諸菩薩名普勝一切聲聞、獨覺，謂修淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「我、我所執及餘煩惱名犯戒惡，謂任持想、若我想、若有情想、若命者想、若生者想、若養者想、若士夫想、若補特伽羅想、若有想、若無想，如是諸想及餘煩惱，是犯戒惡增語。所顯菩薩淨戒，普能解脫無量有情如是所說犯戒惡故，量無邊際；又諸菩薩所有淨戒，普能安立無量有情令住淨戒，是故菩薩安住大乘所得淨戒量無邊際，聲聞、獨覺所不能及，普勝聲聞、獨覺淨戒。又，滿慈子！諸菩薩名普勝一切聲聞、獨覺，謂修淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何菩薩有漏淨戒，能勝二乘無漏淨戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「云何菩薩有漏淨戒，能勝二乘無漏淨戒？」

舍利子言：「聲聞、獨覺無漏淨戒，唯求自利迴向涅槃，菩薩淨戒普為度脫無量有情，迴向無上正等菩提，是故菩薩所有淨戒，能勝二乘無漏淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「聲聞、獨覺無漏淨戒，唯求自利迴向涅槃，菩薩淨戒普為度脫無量有情，迴向無上正等菩提，是故菩薩所有淨戒，能勝二乘無漏淨戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情引發淨戒，是諸菩薩所起淨戒，不勝二乘無漏淨戒，不名淨戒波羅蜜多。然諸菩薩心無分限，普為度脫無量有情，求大菩提引發淨戒，是故菩薩所起淨戒，能勝二乘無漏淨戒，名為淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情引發淨戒，是諸菩薩所起淨戒，不勝二乘無漏淨戒，不名淨戒波羅蜜多。然諸菩薩心無分限，普為度脫無量有情，求大菩提引發淨戒，是故菩薩所起淨戒，能勝二乘無漏淨戒，名為淨戒波羅蜜多。

「又，滿慈子！如日輪出放大光明，螢火等光悉皆隱沒；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如日輪出放大光明，螢火等光悉皆隱沒；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。

「又，滿慈子！如月輪出放大光明，一切星光皆被映奪；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如月輪出放大光明，一切星光皆被映奪；如是菩薩修行淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，普勝一切聲聞、獨覺迴向涅槃所有淨戒。

「又，滿慈子！若時菩薩隨念如來，迴向趣求一切智智，由起殊勝相應心力，引得淨戒波羅蜜多，爾時名為行自行處，普勝一切聲聞、獨覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若時菩薩隨念如來，迴向趣求一切智智，由起殊勝相應心力，引得淨戒波羅蜜多，爾時名為行自行處，普勝一切聲聞、獨覺。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩為名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩為名何等？」

舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩名無記心相續而住，是時菩薩應知猶名具戒菩薩，於菩薩戒未名毀犯，不名棄捨菩薩淨戒。若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩迴向聲聞或獨覺地，是時菩薩捨菩薩地失自行處。若諸菩薩隨爾所時迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩即爾所時於無上乘應知名死，雖非實死而得死名。如工幻師或彼弟子，執小兒手引上高梯，幻解身支分分墮落；時彼眷屬咸謂命終，傷歎悲號生大苦惱：『如何此子倏忽滅亡，我等親族無由重見！』菩薩亦爾，捨大菩提退住聲聞或獨覺地，失一切智應知如死，如彼小兒雖不失命，而彼親屬起於死想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩名無記心相續而住，是時菩薩應知猶名具戒菩薩，於菩薩戒未名毀犯，不名棄捨菩薩淨戒。若時菩薩不現發起一切智心，爾時菩薩迴向聲聞或獨覺地，是時菩薩捨菩薩地失自行處。若諸菩薩隨爾所時迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩即爾所時於無上乘應知名死，雖非實死而得死名。如工幻師或彼弟子，執小兒手引上高梯，幻解身支分分墮落；時彼眷屬咸謂命終，傷歎悲號生大苦惱：『如何此子倏忽滅亡，我等親族無由重見！』菩薩亦爾，捨大菩提退住聲聞或獨覺地，失一切智應知如死，如彼小兒雖不失命，而彼親屬起於死想。

「又，滿慈子！於意云何？菩薩淨戒與諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！於意云何？菩薩淨戒與諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒有何差別？」

滿慈子言：「如是諸戒真如法性實無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「如是諸戒真如法性實無差別。」

舍利子言：「如是諸戒真如法性雖無差別，而亦可說有差別相，此差別相應說云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是諸戒真如法性雖無差別，而亦可說有差別相，此差別相應說云何？」

滿慈子言：「如諸菩薩求證無上正等菩提，異生、聲聞、獨覺不爾；如是菩薩所有淨戒，與彼諸戒說有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「如諸菩薩求證無上正等菩提，異生、聲聞、獨覺不爾；如是菩薩所有淨戒，與彼諸戒說有差別。」

舍利子言：「由此菩薩所有淨戒，勝諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒，謂菩薩戒迴向趣求一切智智，名為淨戒波羅蜜多，餘戒不爾，是謂差別。何以故？滿慈子！菩薩淨戒普勝三千大千世界及餘無量無邊有情，除佛世尊所有淨戒，於餘淨戒最勝第一。所以者何？菩薩淨戒能引無量無邊有情，解脫生死及諸惡趣。由此因緣，菩薩淨戒於諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「由此菩薩所有淨戒，勝諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒，謂菩薩戒迴向趣求一切智智，名為淨戒波羅蜜多，餘戒不爾，是謂差別。何以故？滿慈子！菩薩淨戒普勝三千大千世界及餘無量無邊有情，除佛世尊所有淨戒，於餘淨戒最勝第一。所以者何？菩薩淨戒能引無量無邊有情，解脫生死及諸惡趣。由此因緣，菩薩淨戒於諸異生、聲聞、獨覺所有淨戒為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「又，滿慈子！如雪山王具山王德，餘山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王號。如是菩薩所有淨戒，迴向無上正等菩提，不離趣求一切智智故，名淨戒波羅蜜多；獨覺、聲聞、異生淨戒不欲迴向無上菩提，遠離所求一切智智，不名淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如雪山王具山王德，餘山不具；若具德者得山王名，若不具德不立王號。如是菩薩所有淨戒，迴向無上正等菩提，不離趣求一切智智故，名淨戒波羅蜜多；獨覺、聲聞、異生淨戒不欲迴向無上菩提，遠離所求一切智智，不名淨戒波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！諸菩薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣菩薩摩訶薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣菩薩摩訶薩眾所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒？」

舍利子言：「菩薩淨戒普為利樂一切有情，迴向趣求一切智智，異生、聲聞、獨覺不爾，是故菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「菩薩淨戒普為利樂一切有情，迴向趣求一切智智，異生、聲聞、獨覺不爾，是故菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

時，滿慈子便讚具壽舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！誠如所說。如是讚說菩薩淨戒，令菩薩眾轉復精勤，受持菩薩所有淨戒。尊者定應承佛神力說，諸菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便讚具壽舍利子言：「善哉！善哉！如是！如是！誠如所說。如是讚說菩薩淨戒，令菩薩眾轉復精勤，受持菩薩所有淨戒。尊者定應承佛神力說，諸菩薩所有淨戒，普勝異生、聲聞、獨覺所有淨戒。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所有淨戒波羅蜜多相應法教，如舍利子與滿慈子共所演說，如是演說定不虛妄。假使有取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已，發誠諦言：『若菩薩戒普勝異生、聲聞、獨覺諸淨戒者，令此山王虛空中住。』言已便住，必不墮落。何以故？阿難陀！諸菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持諸菩薩眾所有淨戒波羅蜜多相應法教，如舍利子與滿慈子共所演說，如是演說定不虛妄。假使有取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已，發誠諦言：『若菩薩戒普勝異生、聲聞、獨覺諸淨戒者，令此山王虛空中住。』言已便住，必不墮落。何以故？阿難陀！諸菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

時，舍利子，佛神力故，便見東方有一佛土，去此佛土過百千界，其中如來現為無量人、天等眾宣說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子，佛神力故，便見東方有一佛土，去此佛土過百千界，其中如來現為無量人、天等眾宣說正法。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方過百千界有一佛土，現有如來為無量眾說正法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方過百千界有一佛土，現有如來為無量眾說正法不？」

舍利子言：「唯然！已見！未知彼界、彼佛何名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯然！已見！未知彼界、彼佛何名？」

爾時，世尊告舍利子：「彼佛世界名曰明燈，其中如來、應、正等覺現說法者，號為月光。彼佛有一聲聞弟子，名為有頂神通第一，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已發誠諦言：『若菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是所說不虛妄者，令此山王虛空中住。』言已便住更不復下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「彼佛世界名曰明燈，其中如來、應、正等覺現說法者，號為月光。彼佛有一聲聞弟子，名為有頂神通第一，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下；彼適投已發誠諦言：『若菩薩戒，除如來戒，於餘淨戒若有漏、若無漏為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是所說不虛妄者，令此山王虛空中住。』言已便住更不復下。」

爾時，世尊告舍利子：「汝復見彼妙高山王住虛空中更不下不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「汝復見彼妙高山王住虛空中更不下不？」

時，舍利子白言：「已見！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白言：「已見！世尊！」

復告舍利子言：「今彼山王住虛空者，由依菩薩所有淨戒，除如來戒，發誠諦言普勝異生、聲聞等戒，是故我說決定不虛。彼佛眾中聲聞弟子，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下，投已復發誠諦之言，言已山王住虛空者，為證我說定不虛妄。時，彼如來聲聞弟子，依菩薩戒發誠諦言，令彼山王還住本處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告舍利子言：「今彼山王住虛空者，由依菩薩所有淨戒，除如來戒，發誠諦言普勝異生、聲聞等戒，是故我說決定不虛。彼佛眾中聲聞弟子，以神通力往餘世界，右手拔取妙高山王，上昇梵世投之於下，投已復發誠諦之言，言已山王住虛空者，為證我說定不虛妄。時，彼如來聲聞弟子，依菩薩戒發誠諦言，令彼山王還住本處。」

時，舍利子見已讚言：「甚奇！世尊！所言誠諦。諸菩薩戒威力難思，一切世間無能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見已讚言：「甚奇！世尊！所言誠諦。諸菩薩戒威力難思，一切世間無能及者。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲勝菩薩戒者，當知彼欲勝如來戒。所以者何？除如來戒，定無能勝菩薩戒者。若修菩薩淨戒圓滿，即名如來、應、正等覺，是故菩薩戒不可勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「若有欲勝菩薩戒者，當知彼欲勝如來戒。所以者何？除如來戒，定無能勝菩薩戒者。若修菩薩淨戒圓滿，即名如來、應、正等覺，是故菩薩戒不可勝。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「有退菩薩所有淨戒豈難勝耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「有退菩薩所有淨戒豈難勝耶？」

舍利子言：「定無菩薩住菩薩心有退轉者，若有退轉便非菩薩。如善射師箭不中的，應知彼類非善射師；菩薩亦爾，若不能發一切智智相應之心，雖復勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不迴向一切智智，當知彼非具戒菩薩。又，滿慈子！若有菩薩修諸功德，不解云何菩薩迴向一切智智？而緣聲聞或獨覺地所有功德，謂是所求一切智智。當知彼類猶得名為具戒菩薩。何以故？滿慈子！彼無菩薩方便善巧，不解迴向一切智智，緣二乘地所有功德，謂是所求一切智智，意樂不壞故，亦名為具戒菩薩。持菩薩戒由有迴向一切智智故，得名為持菩薩戒，攝受淨戒波羅蜜多。彼於後時若遇善友，能緣真實一切智智，迴向無上正等菩提，定當證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「定無菩薩住菩薩心有退轉者，若有退轉便非菩薩。如善射師箭不中的，應知彼類非善射師；菩薩亦爾，若不能發一切智智相應之心，雖復勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而不迴向一切智智，當知彼非具戒菩薩。又，滿慈子！若有菩薩修諸功德，不解云何菩薩迴向一切智智？而緣聲聞或獨覺地所有功德，謂是所求一切智智。當知彼類猶得名為具戒菩薩。何以故？滿慈子！彼無菩薩方便善巧，不解迴向一切智智，緣二乘地所有功德，謂是所求一切智智，意樂不壞故，亦名為具戒菩薩。持菩薩戒由有迴向一切智智故，得名為持菩薩戒，攝受淨戒波羅蜜多。彼於後時若遇善友，能緣真實一切智智，迴向無上正等菩提，定當證得一切智智。