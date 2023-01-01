大般若波羅蜜多經卷第五百八十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二淨戒波羅蜜多分之二

時，舍利子復告具壽滿慈子言：「若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，見有少法名為作者，當知雖住菩薩法中，而名棄捨諸菩薩法，是為菩薩非理作意。若起如是非理作意，應知名為犯戒菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復告具壽滿慈子言：「若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，見有少法名為作者，當知雖住菩薩法中，而名棄捨諸菩薩法，是為菩薩非理作意。若起如是非理作意，應知名為犯戒菩薩。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯。何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩受持淨戒波羅蜜多無所違犯。何法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損？」

舍利子言：「無法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損，若見少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，當知執取菩薩淨戒。若諸菩薩見有少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，迴向趣求一切智智，乃名淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，不能迴求一切智智，應知此戒雖得戒名，而非淨戒波羅蜜多，或求二乘、世間果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無法於此菩薩淨戒波羅蜜多為益為損，若見少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，當知執取菩薩淨戒。若諸菩薩見有少法於此淨戒波羅蜜多為益為損，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩不見少法名為作者，是諸菩薩能正攝受菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，迴向趣求一切智智，乃名淨戒波羅蜜多。若諸菩薩受持淨戒，不能迴求一切智智，應知此戒雖得戒名，而非淨戒波羅蜜多，或求二乘、世間果故。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所行施，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩隨所行施，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所護戒，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知名為具戒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩隨所護戒，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知名為具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩於諸有情若打若罵、誹謗、凌辱、輕弄等事，隨所修忍，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩於諸有情若打若罵、誹謗、凌辱、輕弄等事，隨所修忍，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩為欲拔濟一切有情惡趣生死種種苦惱，隨行精進，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩為欲拔濟一切有情惡趣生死種種苦惱，隨行精進，無不皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨起靜慮，作是思惟：『我應引發殊勝靜慮，由斯發起殊勝神通，知諸有情心行差別說授法藥，令脫惡趣生死眾苦；又為調伏自身煩惱，與有情類作淨福田，堪任引發一切智智。』如是思惟隨修靜慮，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩隨起靜慮，作是思惟：『我應引發殊勝靜慮，由斯發起殊勝神通，知諸有情心行差別說授法藥，令脫惡趣生死眾苦；又為調伏自身煩惱，與有情類作淨福田，堪任引發一切智智。』如是思惟隨修靜慮，一切皆用大悲為首，常能發起隨順迴向一切智智相應之心，應知是名具戒菩薩。

「又，滿慈子！若諸菩薩隨所修行甚深妙慧，皆為於法遠離顛倒、得諸善巧，謂蘊善巧、若界善巧、若處善巧、若諦善巧、若緣起善巧、若是處非處善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩隨所修行甚深妙慧，皆為於法遠離顛倒、得諸善巧，謂蘊善巧、若界善巧、若處善巧、若諦善巧、若緣起善巧、若是處非處善巧。

「云何名為於蘊善巧？謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若常若無常皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若樂若苦皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若我若無我皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若淨若不淨皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若空若不空皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有相若無相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有願若無願皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於蘊善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為於蘊善巧？謂諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種自相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種自相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊種種共相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊種種共相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若常若無常皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若常若無常皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若樂若苦皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若樂若苦皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若我若無我皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若我若無我皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若淨若不淨皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若淨若不淨皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若空若不空皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若空若不空皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有相若無相皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有相若無相皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若有願若無願皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若有願若無願皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於蘊善巧。又諸菩薩如實了知所有色蘊若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有受、想、行、識蘊若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於蘊善巧。

「云何名為於界善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為於界善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色界種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有色界種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有色界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼識界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「又諸菩薩如實了知所有地界種種自相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種自相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若常若無常皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若樂若苦皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若我若無我皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有相若無相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有願若無願皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有地界種種自相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種自相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種自相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界種種共相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界種種共相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若常若無常皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若常若無常皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若樂若苦皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若樂若苦皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若我若無我皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若我若無我皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若淨若不淨皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若淨若不淨皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若空若不空皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若空若不空皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有相若無相皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有相若無相皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若有願若無願皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若有願若無願皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於界善巧。又諸菩薩如實了知所有地界若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有水、火、風、空、識界若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於界善巧。

「云何名為於處善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼處種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為於處善巧？謂諸菩薩如實了知所有眼處種種自相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種自相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處種種共相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若常若無常皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若樂若苦皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若我若無我皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若空若不空皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有相若無相皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若有願若無願皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有眼處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有耳、鼻、舌、身、意處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「又諸菩薩如實了知所有色處種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩如實了知所有色處種種自相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種自相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種自相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處種種共相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處種種共相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若常若無常皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若常若無常皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若樂若苦皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若樂若苦皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若我若無我皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若我若無我皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若淨若不淨皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若淨若不淨皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若空若不空皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若空若不空皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有相若無相皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有相若無相皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若有願若無願皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若有願若無願皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於處善巧。又諸菩薩如實了知所有色處若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有聲、香、味、觸、法處若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於處善巧。

「云何名為於諦善巧？謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若常若無常皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若常若無常皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若樂若苦皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若樂若苦皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若我若無我皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若我若無我皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若淨若不淨皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若淨若不淨皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若空若不空皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若空若不空皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有相若無相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有相若無相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有願若無願皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有願若無願皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於諦善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為於諦善巧？謂諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種自相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種自相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦種種共相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦種種共相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若常若無常皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若常若無常皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若樂若苦皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若樂若苦皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若我若無我皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若我若無我皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若淨若不淨皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若淨若不淨皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若空若不空皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若空若不空皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有相若無相皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有相若無相皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若有願若無願皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若有願若無願皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若寂靜若不寂靜皆不可得，如是名為於諦善巧。又諸菩薩如實了知所有苦聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如實了知所有集、滅、道聖諦若遠離若不遠離皆不可得，如是名為於諦善巧。