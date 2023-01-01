大般若經第十二會戒波羅蜜多分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經第十二會戒波羅蜜多分

序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

西明寺沙門玄則撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門玄則撰

夫欲儲淨法，先滌身器；將越愛流，前鳩行檝。居其選也，特有戒焉。所以復指名區、更申玄集，切身口而流訓，則一言一行斯佛事矣；因動靜以研機，則舉足下足斯道場矣。誠嶮道之夷蹬，闇室之凝釭，度疫之仙丸，出苦之神馭，鑒德者之明鏡，嚴心者之寶鬘，涉象季之大師，處塵俗之善友。雖目之無眹、摶之不觸，而芬郁布寫，類迷迭之盈空；潔映澄華，比醍醐之洞色。含靈所以埏埴，法界所以彌綸，善逝法王抗之以為明足，具壽尊者養之而為淨命。但簡以行處，或非處而難遵；格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧浴尚動王譏，五百生之掉影仍貽佛誡。矧復齅蓮馥而為盜，分釧響以成婬，涅槃為求，保專精而尚犯；菩提入願，受欲樂而猶持。輕嫌與重性同科，意防與身遮共品，諦故住故，能行所行。導以隨喜，融以法性，豈止草繫情殷、木叉義遠，毒龍卷毒、怖鴿忘怖，將被之黎蠢、棲之常樂，使八寒流煦、五熱浮涼，薜荔失其炎河、輪圍發其闇渚。行門允備，種智克圓。其五軸單譯，一如施分。凡息心之士，豈不諏焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫欲儲淨法，先滌身器；將越愛流，前鳩行檝。居其選也，特有戒焉。所以復指名區、更申玄集，切身口而流訓，則一言一行斯佛事矣；因動靜以研機，則舉足下足斯道場矣。誠嶮道之夷蹬，闇室之凝釭，度疫之仙丸，出苦之神馭，鑒德者之明鏡，嚴心者之寶鬘，涉象季之大師，處塵俗之善友。雖目之無眹、摶之不觸，而芬郁布寫，類迷迭之盈空；潔映澄華，比醍醐之洞色。含靈所以埏埴，法界所以彌綸，善逝法王抗之以為明足，具壽尊者養之而為淨命。但簡以行處，或非處而難遵；格以正乘，或他乘而致爽。十七群之喧浴尚動王譏，五百生之掉影仍貽佛誡。矧復齅蓮馥而為盜，分釧響以成婬，涅槃為求，保專精而尚犯；菩提入願，受欲樂而猶持。輕嫌與重性同科，意防與身遮共品，諦故住故，能行所行。導以隨喜，融以法性，豈止草繫情殷、木叉義遠，毒龍卷毒、怖鴿忘怖，將被之黎蠢、棲之常樂，使八寒流煦、五熱浮涼，薜荔失其炎河、輪圍發其闇渚。行門允備，種智克圓。其五軸單譯，一如施分。凡息心之士，豈不諏焉！

大般若波羅蜜多經卷第五百八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十四

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第十二淨戒波羅蜜多分之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二淨戒波羅蜜多分之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱。

爾時，世尊告具壽舍利子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩，宣說淨戒波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告具壽舍利子：「汝今應為欲證無上正等菩提諸菩薩摩訶薩，宣說淨戒波羅蜜多。」

時，舍利子蒙佛教勅，承佛神力，先以淨戒波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子蒙佛教勅，承佛神力，先以淨戒波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩。

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何應知菩薩持戒？云何應知菩薩犯戒？云何菩薩所應行處？云何菩薩非所行處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「云何應知菩薩持戒？云何應知菩薩犯戒？云何菩薩所應行處？云何菩薩非所行處？」

時，舍利子便答具壽滿慈子言：「若諸菩薩安住聲聞、獨覺作意，是名菩薩非所行處，若諸菩薩安住此處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩行於非處，是諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，若諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，是諸菩薩捨本誓願，若諸菩薩捨本誓願，應知是為菩薩犯戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便答具壽滿慈子言：「若諸菩薩安住聲聞、獨覺作意，是名菩薩非所行處，若諸菩薩安住此處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩行於非處，是諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，若諸菩薩決定不能攝受淨戒波羅蜜多，是諸菩薩捨本誓願，若諸菩薩捨本誓願，應知是為菩薩犯戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩修行布施，迴向聲聞或獨覺地，是名菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩安住居家受妙五欲，應知非為菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，不求無上正等菩提，應知是為菩薩犯戒。譬如王子應受父王所有教令，應學王子所應學法，謂諸王子皆應善學諸工巧處及事業處，所謂乘象、乘馬、乘車，及善持御弓弩、排𥎞、刀矟、鉤輪、奔走、跳躑、書印、算數、聲因論等，及餘種種工巧事業。若諸王子能勤習學如是等類順益王法，雖受五欲種種嬉戲，而不為王之所訶責。如是菩薩勤求無上正等菩提，雖處居家受妙五欲種種嬉戲，而不違逆一切智智。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩行於非處，於一切智便為非田。若時若時於一切智已成非田，爾時爾時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多；若時若時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，爾時爾時遠離所求一切智智；若時若時遠離所求一切智智，爾時爾時行於非處；若時若時行於非處，爾時爾時犯菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩修行布施，迴向聲聞或獨覺地，是名菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，應知是為菩薩犯戒。若諸菩薩安住居家受妙五欲，應知非為菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，不求無上正等菩提，應知是為菩薩犯戒。譬如王子應受父王所有教令，應學王子所應學法，謂諸王子皆應善學諸工巧處及事業處，所謂乘象、乘馬、乘車，及善持御弓弩、排𥎞、刀矟、鉤輪、奔走、跳躑、書印、算數、聲因論等，及餘種種工巧事業。若諸王子能勤習學如是等類順益王法，雖受五欲種種嬉戲，而不為王之所訶責。如是菩薩勤求無上正等菩提，雖處居家受妙五欲種種嬉戲，而不違逆一切智智。若諸菩薩行布施時，迴向聲聞或獨覺地，是諸菩薩行於非處，於一切智便為非田。若時若時於一切智已成非田，爾時爾時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多；若時若時不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，爾時爾時遠離所求一切智智；若時若時遠離所求一切智智，爾時爾時行於非處；若時若時行於非處，爾時爾時犯菩薩戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩雖復出家受持淨戒，而不迴向無上菩提，是諸菩薩定不成就菩薩淨戒。若諸菩薩定不成就菩薩淨戒，是諸菩薩但有虛名都無實義，應知彼類不名菩薩。若諸菩薩雖處居家，而受三歸深信三寶，迴向無上正等菩提，是諸菩薩雖復受用五欲樂具，而於菩薩所行淨戒波羅蜜多常不遠離，亦名真實持淨戒者，亦名安住菩薩淨戒。若諸菩薩住菩薩戒，是諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，若諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩常不遠離一切智智。若諸菩薩雖多發起五欲相應非理作意，而起一念無上菩提相應之心即能摧滅。如多積集迦遮末尼，一吠琉璃能總映奪；吠琉璃寶光彩價直，映奪一切迦遮末尼。如是菩薩雖多發起五欲相應非理作意，若起一念無上菩提相應之心普能摧滅；如迦遮聚，一吠琉璃普能映奪令失光彩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩雖復出家受持淨戒，而不迴向無上菩提，是諸菩薩定不成就菩薩淨戒。若諸菩薩定不成就菩薩淨戒，是諸菩薩但有虛名都無實義，應知彼類不名菩薩。若諸菩薩雖處居家，而受三歸深信三寶，迴向無上正等菩提，是諸菩薩雖復受用五欲樂具，而於菩薩所行淨戒波羅蜜多常不遠離，亦名真實持淨戒者，亦名安住菩薩淨戒。若諸菩薩住菩薩戒，是諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，若諸菩薩常不遠離菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩常不遠離一切智智。若諸菩薩雖多發起五欲相應非理作意，而起一念無上菩提相應之心即能摧滅。如多積集迦遮末尼，一吠琉璃能總映奪；吠琉璃寶光彩價直，映奪一切迦遮末尼。如是菩薩雖多發起五欲相應非理作意，若起一念無上菩提相應之心普能摧滅；如迦遮聚，一吠琉璃普能映奪令失光彩。

「又，滿慈子！若諸菩薩執著諸相而行布施，是諸菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，是諸菩薩應知名為犯菩薩戒。菩薩不應執著諸相而行布施，亦復不應執著無上正等菩提而行布施。何以故？滿慈子！諸佛無上正等菩提遠離眾相。所以者何？如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法皆離眾相，如是菩薩於所行施不應執著。若諸菩薩於所行施能無執著，是諸菩薩則能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩執著諸相而行布施，是諸菩薩行於非處，若諸菩薩行於非處，是諸菩薩應知名為犯菩薩戒。菩薩不應執著諸相而行布施，亦復不應執著無上正等菩提而行布施。何以故？滿慈子！諸佛無上正等菩提遠離眾相。所以者何？如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法皆離眾相，如是菩薩於所行施不應執著。若諸菩薩於所行施能無執著，是諸菩薩則能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，疾能證得一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩求一切智智而修行布施，是諸菩薩豈不執著一切智智？若諸菩薩起心執著一切智智，成戒禁取，云何名為持菩薩戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩求一切智智而修行布施，是諸菩薩豈不執著一切智智？若諸菩薩起心執著一切智智，成戒禁取，云何名為持菩薩戒？」

舍利子言：「一切智智遠離眾相，非方處攝。一切智智非色蘊，不離色蘊；非受想、行、識蘊，不離受、想、行、識蘊。一切智智非眼處，不離眼處；非耳、鼻、舌、身、意處，不離耳、鼻、舌、身、意處。一切智智非色處，不離色處；非聲、香、味、觸、法處，不離聲、香、味、觸、法處。一切智智非眼界，不離眼界；非耳、鼻、舌、身、意界，不離耳、鼻、舌、身、意界。一切智智非眼識界，不離眼識界；非耳、鼻、舌、身、意識界，不離耳、鼻、舌、身、意識界。一切智智非眼觸，不離眼觸；非耳、鼻、舌、身、意觸，不離耳、鼻、舌、身、意觸。一切智智非眼觸為緣所生諸受，不離眼觸為緣所生諸受；非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。一切智智非地界，不離地界；非水、火、風、空、識界，不離水、火、風、空、識界。一切智智非因緣，不離因緣；非等無間緣、所緣緣、增上緣，不離等無間緣、所緣緣、增上緣。一切智智非無明，不離無明；非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，不離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。一切智智非布施波羅蜜多，不離布施波羅蜜多；非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。一切智智非內空，不離內空；非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。一切智智非真如，不離真如；非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。一切智智非苦聖諦，不離苦聖諦；非集、滅、道聖諦，不離集、滅、道聖諦。一切智智非四靜慮，不離四靜慮；非四無量、四無色定，不離四無量、四無色定。一切智智非四念住，不離四念住；非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。一切智智非空解脫門，不離空解脫門；非無相、無願解脫門，不離無相、無願解脫門。一切智智非八解脫，不離八解脫；非八勝處、九次第定、十遍處，不離八勝處、九次第定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切智智遠離眾相，非方處攝。一切智智非色蘊，不離色蘊；非受想、行、識蘊，不離受、想、行、識蘊。一切智智非眼處，不離眼處；非耳、鼻、舌、身、意處，不離耳、鼻、舌、身、意處。一切智智非色處，不離色處；非聲、香、味、觸、法處，不離聲、香、味、觸、法處。一切智智非眼界，不離眼界；非耳、鼻、舌、身、意界，不離耳、鼻、舌、身、意界。一切智智非眼識界，不離眼識界；非耳、鼻、舌、身、意識界，不離耳、鼻、舌、身、意識界。一切智智非眼觸，不離眼觸；非耳、鼻、舌、身、意觸，不離耳、鼻、舌、身、意觸。一切智智非眼觸為緣所生諸受，不離眼觸為緣所生諸受；非耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，不離耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受。一切智智非地界，不離地界；非水、火、風、空、識界，不離水、火、風、空、識界。一切智智非因緣，不離因緣；非等無間緣、所緣緣、增上緣，不離等無間緣、所緣緣、增上緣。一切智智非無明，不離無明；非行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，不離行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。一切智智非布施波羅蜜多，不離布施波羅蜜多；非淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，不離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。一切智智非內空，不離內空；非外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空，不離外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。一切智智非真如，不離真如；非法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，不離法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。一切智智非苦聖諦，不離苦聖諦；非集、滅、道聖諦，不離集、滅、道聖諦。一切智智非四靜慮，不離四靜慮；非四無量、四無色定，不離四無量、四無色定。一切智智非四念住，不離四念住；非四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，不離四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。一切智智非空解脫門，不離空解脫門；非無相、無願解脫門，不離無相、無願解脫門。一切智智非八解脫，不離八解脫；非八勝處、九次第定、十遍處，不離八勝處、九次第定

、十遍處。一切智智非陀羅尼門，不離陀羅尼門；非三摩地門，不離三摩地門。一切智智非淨觀地，不離淨觀地；非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，不離種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。一切智智非極喜地，不離極喜地；非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地、不離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。一切智智非五眼，不離五眼；非六神通，不離六神通。一切智智非佛十力，不離佛十力；非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。一切智智非三十二大士相，不離三十二大士相；非八十隨好，不離八十隨好。一切智智非無忘失法，不離無忘失法；非恒住捨性，不離恒住捨性。一切智智非一切智，不離一切智；非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。一切智智非預流果，不離預流果；非一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，不離一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提。一切智智非諸菩薩摩訶薩行，不離諸菩薩摩訶薩行；非諸佛無上正等菩提，不離諸佛無上正等菩提。一切智智非有色法，不離有色法；非無色法，不離無色法。一切智智非有見法，不離有見法；非無見法，不離無見法。一切智智非有對法，不離有對法；非無對法，不離無對法。一切智智非有漏法，不離有漏法；非無漏法，不離無漏法。一切智智非有為法，不離有為法；非無為法，不離無為法。一切智智非有量法，不離有量法；非無量法，不離無量法。一切智智非過去法，不離過去法；非未來、現在法，不離未來、現在法。一切智智非善法，不離善法；非不善、無記法，不離不善、無記法。一切智智非欲界繫法，不離欲界繫法；非色、無色界繫法，不離色、無色界繫法。一切智智非見所斷法，不離見所斷法；非修所斷、無斷法，不離修所斷、無斷法。一切智智非學法，不離學法；非無學、非學非無學法，不離無學、非學非無學法。一切智智遠離如是諸法相故不可執取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、十遍處。一切智智非陀羅尼門，不離陀羅尼門；非三摩地門，不離三摩地門。一切智智非淨觀地，不離淨觀地；非種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地，不離種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。一切智智非極喜地，不離極喜地；非離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地、不離離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。一切智智非五眼，不離五眼；非六神通，不離六神通。一切智智非佛十力，不離佛十力；非四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，不離四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法。一切智智非三十二大士相，不離三十二大士相；非八十隨好，不離八十隨好。一切智智非無忘失法，不離無忘失法；非恒住捨性，不離恒住捨性。一切智智非一切智，不離一切智；非道相智、一切相智，不離道相智、一切相智。一切智智非預流果，不離預流果；非一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，不離一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提。一切智智非諸菩薩摩訶薩行，不離諸菩薩摩訶薩行；非諸佛無上正等菩提，不離諸佛無上正等菩提。一切智智非有色法，不離有色法；非無色法，不離無色法。一切智智非有見法，不離有見法；非無見法，不離無見法。一切智智非有對法，不離有對法；非無對法，不離無對法。一切智智非有漏法，不離有漏法；非無漏法，不離無漏法。一切智智非有為法，不離有為法；非無為法，不離無為法。一切智智非有量法，不離有量法；非無量法，不離無量法。一切智智非過去法，不離過去法；非未來、現在法，不離未來、現在法。一切智智非善法，不離善法；非不善、無記法，不離不善、無記法。一切智智非欲界繫法，不離欲界繫法；非色、無色界繫法，不離色、無色界繫法。一切智智非見所斷法，不離見所斷法；非修所斷、無斷法，不離修所斷、無斷法。一切智智非學法，不離學法；非無學、非學非無學法，不離無學、非學非無學法。一切智智遠離如是諸法相故不可執取。

「一切智智遠離眾相無法可得，無所得故不可執取；一切智智既非有法亦非無法，由此因緣不可執取。是故菩薩修行布施、受持淨戒，迴向無上正等菩提，雖求證得一切智智，而不名為戒禁取攝。若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地執取淨戒，是諸菩薩失菩薩戒，應知名為犯戒菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切智智遠離眾相無法可得，無所得故不可執取；一切智智既非有法亦非無法，由此因緣不可執取。是故菩薩修行布施、受持淨戒，迴向無上正等菩提，雖求證得一切智智，而不名為戒禁取攝。若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地執取淨戒，是諸菩薩失菩薩戒，應知名為犯戒菩薩。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地，違犯菩薩所受戒已，是諸菩薩為有因緣可還淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩修行布施、受持淨戒，迴向聲聞或獨覺地，違犯菩薩所受戒已，是諸菩薩為有因緣可還淨不？」

舍利子言：「若彼菩薩迴向聲聞獨覺地已，未見聖諦、未證實際，或有因緣易可還淨；若見聖諦、證實際已，異見深重難可還淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若彼菩薩迴向聲聞獨覺地已，未見聖諦、未證實際，或有因緣易可還淨；若見聖諦、證實際已，異見深重難可還淨。」

時，滿慈子復問具壽舍利子言：「若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子復問具壽舍利子言：「若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證實際耶？」

舍利子言：「如是！如是！若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是！如是！若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際。」

滿慈子言：「何因緣故，若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「何因緣故，若諸菩薩求證無上正等菩提，不應令彼證於實際？」

舍利子言：「有諸菩薩求證無上正等菩提，若速令彼證於實際，是諸菩薩或遇因緣，住於聲聞或獨覺地，難可令起一切智心。若遇如來正法隱沒，不求證得一切智智，爾時便證獨覺菩提，入無餘依般涅槃界，畢竟不證無上菩提。由此因緣，若諸菩薩求趣無上正等菩提，不應令彼速證實際，乃至未坐妙菩提座，不應令彼證於實際。若時已坐妙菩提座，將證無上正等菩提，乃可令其證於實際，斷一切障證大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「有諸菩薩求證無上正等菩提，若速令彼證於實際，是諸菩薩或遇因緣，住於聲聞或獨覺地，難可令起一切智心。若遇如來正法隱沒，不求證得一切智智，爾時便證獨覺菩提，入無餘依般涅槃界，畢竟不證無上菩提。由此因緣，若諸菩薩求趣無上正等菩提，不應令彼速證實際，乃至未坐妙菩提座，不應令彼證於實際。若時已坐妙菩提座，將證無上正等菩提，乃可令其證於實際，斷一切障證大菩提。

「又，滿慈子！若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，不應受持二乘淨戒。由彼淨戒不能攝受一切智智，不能引發一切智智，不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。何以故？滿慈子！菩薩淨戒波羅蜜多無分限故。若諸菩薩心無分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩乃能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，亦能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩由此因緣名為成就菩薩淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩修行淨戒波羅蜜多，不應受持二乘淨戒。由彼淨戒不能攝受一切智智，不能引發一切智智，不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。又，滿慈子！若諸菩薩心作分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。何以故？滿慈子！菩薩淨戒波羅蜜多無分限故。若諸菩薩心無分限饒益有情，修行布施、受持淨戒，是諸菩薩乃能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，亦能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多，是諸菩薩由此因緣名為成就菩薩淨戒。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩持戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩持戒？」

舍利子言：「若諸菩薩隨所行施，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩隨所護戒，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而不迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而心迴向聲聞、獨覺，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖不受持二乘淨戒，而不名為犯淨戒者；若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，雖多受持二乘淨戒，而可名為犯淨戒者。何以故？滿慈子！若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，應知名為行於非處。言非處者即二乘地，非諸菩薩所行處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若諸菩薩隨所行施，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩隨所護戒，一切迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，應知是為菩薩持戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而不迴向無上菩提，與諸有情作大饒益，窮未來際無間無斷，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，修行淨戒令得圓滿，而心迴向聲聞、獨覺，是諸菩薩不能攝受菩薩淨戒波羅蜜多，不能圓滿菩薩淨戒波羅蜜多。若諸菩薩雖不受持二乘淨戒，而不名為犯淨戒者；若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，雖多受持二乘淨戒，而可名為犯淨戒者。何以故？滿慈子！若諸菩薩迴向聲聞或獨覺地，應知名為行於非處。言非處者即二乘地，非諸菩薩所行處故。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩行處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「云何名為菩薩行處？」

舍利子言：「布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學四靜慮、四無量、四無色定相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！菩薩所學四靜慮、四無量、四無色定相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！菩薩所學四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學空、無相、無願解脫門相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！菩薩所學空、無相、無願解脫門相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！菩薩所學八解脫、八勝處、九次第定、十遍處相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！一切陀羅尼門、一切三摩地門相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！一切陀羅尼門、一切三摩地門相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！菩薩所學五眼、六神通相應作意，應知是為菩薩行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！菩薩所學五眼、六神通相應作意，應知是為菩薩行處。

「又，滿慈子！如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃至一切智智相應作意，應知是為菩薩行處。若諸菩薩諦故、住故行此行處，應知是為菩薩持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法乃至一切智智相應作意，應知是為菩薩行處。若諸菩薩諦故、住故行此行處，應知是為菩薩持戒。

「又，滿慈子！若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，安處居家受妙五欲，而不發起趣向聲聞、獨覺地心，是諸菩薩應知不名犯菩薩戒。何以故？滿慈子！是諸菩薩增上意樂無退壞故。何等名為增上意樂？謂定趣求一切智智。譬如有人於他財物實不劫盜，枉禁囹圄雖經多時，而勝意樂常無退壞；於他財物無劫盜心，雖與惡人同禁囹圄而不名賊。如是菩薩雖處居家，經於殑伽沙數大劫受妙五欲，而勝意樂常不退壞，謂常趣求一切智智，曾不發起二乘之心，是故不名犯菩薩戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫修行梵行，而起迴向二乘地心，應知不名持淨戒者。何以故？滿慈子！彼捨淨戒波羅蜜多安住聲聞、獨覺乘戒。若諸菩薩安住聲聞、獨覺乘戒，不名菩薩。所以者何？是諸菩薩遠離淨戒波羅蜜多，無心趣求一切智智，定不能證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫，安處居家受妙五欲，而不發起趣向聲聞、獨覺地心，是諸菩薩應知不名犯菩薩戒。何以故？滿慈子！是諸菩薩增上意樂無退壞故。何等名為增上意樂？謂定趣求一切智智。譬如有人於他財物實不劫盜，枉禁囹圄雖經多時，而勝意樂常無退壞；於他財物無劫盜心，雖與惡人同禁囹圄而不名賊。如是菩薩雖處居家，經於殑伽沙數大劫受妙五欲，而勝意樂常不退壞，謂常趣求一切智智，曾不發起二乘之心，是故不名犯菩薩戒。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫修行梵行，而起迴向二乘地心，應知不名持淨戒者。何以故？滿慈子！彼捨淨戒波羅蜜多安住聲聞、獨覺乘戒。若諸菩薩安住聲聞、獨覺乘戒，不名菩薩。所以者何？是諸菩薩遠離淨戒波羅蜜多，無心趣求一切智智，定不能證無上菩提。

「又，滿慈子！若諸菩薩起如是心：『我當精勤經爾所劫流轉生死，定當引起一切智智。』是諸菩薩由起此心，不能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩起如是心：『我當精勤經爾所劫流轉生死，定當引起一切智智。』是諸菩薩由起此心，不能證得一切智智。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩心作分限：『我當精勤經爾所劫，定當證得一切智智。』如是期心有何過失，而不能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「若諸菩薩心作分限：『我當精勤經爾所劫，定當證得一切智智。』如是期心有何過失，而不能得一切智智？」

舍利子言：「是諸菩薩厭怖生死速求菩提，由心速故，便作分限，由作分限，不能成熟殊勝善根，由怖生死，或求聲聞、獨覺乘果。非作分限而能饒益無量有情；非作分限，而能圓滿無量布施波羅蜜多，非不圓滿無量布施波羅蜜多，而能證得一切智智。若諸菩薩心作分限，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，而亦不能圓滿布施波羅蜜多，菩薩布施波羅蜜多無邊際故，一切智智亦無邊際。若不圓滿菩薩布施波羅蜜多，而能證得一切智智，無有是處。是故菩薩欲求無上正等菩提，不應起心定作分限，速求證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「是諸菩薩厭怖生死速求菩提，由心速故，便作分限，由作分限，不能成熟殊勝善根，由怖生死，或求聲聞、獨覺乘果。非作分限而能饒益無量有情；非作分限，而能圓滿無量布施波羅蜜多，非不圓滿無量布施波羅蜜多，而能證得一切智智。若諸菩薩心作分限，設經殑伽沙數大劫，修行布施波羅蜜多，而亦不能圓滿布施波羅蜜多，菩薩布施波羅蜜多無邊際故，一切智智亦無邊際。若不圓滿菩薩布施波羅蜜多，而能證得一切智智，無有是處。是故菩薩欲求無上正等菩提，不應起心定作分限，速求證得一切智智。

「又，滿慈子！若諸菩薩求證無上正等菩提，是諸菩薩決定不應心作分限。修行布施乃至般若波羅蜜多，若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。如新瓦器盛滿清水，置於日中，如如多時水所滋潤，如是如是器轉堅牢。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩求證無上正等菩提，是諸菩薩決定不應心作分限。修行布施乃至般若波羅蜜多，若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。如新瓦器盛滿清水，置於日中，如如多時水所滋潤，如是如是器轉堅牢。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時所修布施乃至般若波羅蜜多漸善成熟，堪能證得一切智智。

「又，滿慈子！如新瓦瓶盛滿蘇油，如如經久，如是如是津胒漸潤，由斯堅密有所堪能。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時漸遇多佛及佛弟子信敬供養；若時若時漸遇多佛及佛弟子信敬供養，爾時爾時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授；若時若時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授，爾時爾時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時若時漸得隣近一切智智，爾時爾時漸斷諸障證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如新瓦瓶盛滿蘇油，如如經久，如是如是津胒漸潤，由斯堅密有所堪能。如是菩薩若時若時久處生死修菩薩行，爾時爾時漸遇多佛及佛弟子信敬供養；若時若時漸遇多佛及佛弟子信敬供養，爾時爾時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授；若時若時漸蒙多佛及佛弟子教誡教授，爾時爾時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸得聞說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸能修習布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；若時若時漸復圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，爾時爾時漸得隣近一切智智；若時若時漸得隣近一切智智，爾時爾時漸斷諸障證得無上正等菩提。

「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩若時若時起一切智相應之心，爾時爾時無容間起緣餘境心；若時若時無容間起緣餘境心，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏心相續漸得圓滿。由心相續漸圓滿故，名能引發一切智心，此心相續無間無斷，乃至證得一切智智。如貯蘇瓶如如經久，如是如是蘇氣熏遍，不受餘氣之所熏著。如是菩薩摩訶薩眾起一切智相應之心，緣餘境心不能間雜，由無間雜布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏習圓滿，諸惡魔軍欲伺其便終不能得。何以故？滿慈子！若於此境魔伺其便，是諸菩薩即於此境起一切智相應之心，由此惡魔不能得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！諸菩薩摩訶薩若時若時起一切智相應之心，爾時爾時無容間起緣餘境心；若時若時無容間起緣餘境心，爾時爾時布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏心相續漸得圓滿。由心相續漸圓滿故，名能引發一切智心，此心相續無間無斷，乃至證得一切智智。如貯蘇瓶如如經久，如是如是蘇氣熏遍，不受餘氣之所熏著。如是菩薩摩訶薩眾起一切智相應之心，緣餘境心不能間雜，由無間雜布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多熏習圓滿，諸惡魔軍欲伺其便終不能得。何以故？滿慈子！若於此境魔伺其便，是諸菩薩即於此境起一切智相應之心，由此惡魔不能得便。

「如是菩薩若時若時久處生死，修行布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時漸事多佛及諸弟子；若時若時漸事多佛及諸弟子，爾時爾時聞說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時聞說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進如理思惟所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進如理思惟，所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿；若時若時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿，爾時爾時漸得隣近一切智智，由斯速證無上菩提，與諸有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩若時若時久處生死，修行布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時漸事多佛及諸弟子；若時若時漸事多佛及諸弟子，爾時爾時聞說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時聞說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進如理思惟所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進如理思惟，所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多；若時若時能勤精進無倒修習所說布施乃至般若波羅蜜多，爾時爾時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿；若時若時於心相續布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多漸得圓滿，爾時爾時漸得隣近一切智智，由斯速證無上菩提，與諸有情作大饒益。

「又，滿慈子！若諸菩薩欲勸導他受持淨戒，是諸菩薩先應自起淨戒相應心、心所法，然後勸他受持淨戒，既勸導他受持戒已，復令迴向一切智智。如是菩薩自修善根迴向所求一切智智，復能勸導他諸有情起清淨心受持淨戒，受持戒已，復令迴向一切智智，乃可名為於善男子、善女人等能善化導。若諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩欲勸導他受持淨戒，是諸菩薩先應自起淨戒相應心、心所法，然後勸他受持淨戒，既勸導他受持戒已，復令迴向一切智智。如是菩薩自修善根迴向所求一切智智，復能勸導他諸有情起清淨心受持淨戒，受持戒已，復令迴向一切智智，乃可名為於善男子、善女人等能善化導。若諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。

「如有男子負真金人遠適他國，此真金人光彩顏貌勝彼男子。如是設有殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。又如男子負頗胝迦人遠適他國，此頗胝迦人光彩顏貌勝彼男子。如是三千大千世界殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。何以故？滿慈子！諸聲聞人若時若時教誡教授，此一菩薩爾時爾時轉勝一切聲聞乘人。設經殑伽沙數劫住諸聲聞人，教誡教授此一菩薩，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩功德善根晝夜增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如有男子負真金人遠適他國，此真金人光彩顏貌勝彼男子。如是設有殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。又如男子負頗胝迦人遠適他國，此頗胝迦人光彩顏貌勝彼男子。如是三千大千世界殑伽沙數聲聞乘人，教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。何以故？滿慈子！諸聲聞人若時若時教誡教授，此一菩薩爾時爾時轉勝一切聲聞乘人。設經殑伽沙數劫住諸聲聞人，教誡教授此一菩薩，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，此一菩薩功德善根晝夜增長。

「又，滿慈子！譬如真金數數燒鍊，光色轉盛。菩薩亦爾，若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！譬如真金數數燒鍊，光色轉盛。菩薩亦爾，若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！如吠琉璃若時若時匠者瑩拭，爾時爾時光色轉淨。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如吠琉璃若時若時匠者瑩拭，爾時爾時光色轉淨。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！如巧畫師以眾彩色畫作人像，如如先以一色作模，於後後時填布眾彩，若時若時以眾彩色漸次填布，爾時爾時容貌形色展轉殊妙，勝彼畫師百千萬倍。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智，而此菩薩由諸聲聞教誡教授，所修種種功德善根晝夜增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如巧畫師以眾彩色畫作人像，如如先以一色作模，於後後時填布眾彩，若時若時以眾彩色漸次填布，爾時爾時容貌形色展轉殊妙，勝彼畫師百千萬倍。如是菩薩若時若時諸聲聞眾教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多轉得明淨，爾時爾時轉勝一切聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智，而此菩薩由諸聲聞教誡教授，所修種種功德善根晝夜增長。

「又，滿慈子！如人種樹隨時溉灌守護修理，若時若時溉灌此樹守護修理，爾時爾時其樹增長量漸高大。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時普勝一切聲聞、獨覺。菩薩淨戒波羅蜜多轉明轉盛，漸次鄰近本所願求一切智智，由斯普勝聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如人種樹隨時溉灌守護修理，若時若時溉灌此樹守護修理，爾時爾時其樹增長量漸高大。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次增長，爾時爾時普勝一切聲聞、獨覺。菩薩淨戒波羅蜜多轉明轉盛，漸次鄰近本所願求一切智智，由斯普勝聲聞、獨覺。

「又，滿慈子！譬如有人持小火㷮燒乾草木，若時若時火依草木，爾時爾時火漸增長；若時若時火漸增長，爾時爾時火焰轉大，展轉能照多踰繕那多百多千乃至無量。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛，爾時爾時勝彼無量教誡教授聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！譬如有人持小火㷮燒乾草木，若時若時火依草木，爾時爾時火漸增長；若時若時火漸增長，爾時爾時火焰轉大，展轉能照多踰繕那多百多千乃至無量。如是菩薩無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，而此菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛；若時若時菩薩淨戒波羅蜜多漸次明盛，爾時爾時勝彼無量教誡教授聲聞乘人所有功德，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智。

「又，滿慈子！譬如有人銷礦出金出已轉賣，所得價直貴賣彼人多百千倍。如是菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多勝彼聲聞所有功德多百千倍，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智；菩薩淨戒波羅蜜多決定趣求一切智智，與有情類作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！譬如有人銷礦出金出已轉賣，所得價直貴賣彼人多百千倍。如是菩薩若時若時無量聲聞教誡教授，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，爾時爾時菩薩淨戒波羅蜜多勝彼聲聞所有功德多百千倍，由彼功德迴向涅槃，不能趣求一切智智；菩薩淨戒波羅蜜多決定趣求一切智智，與有情類作大饒益。」

爾時，滿慈子白舍利子言：「菩薩成就廣大妙法，謂諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子白舍利子言：「菩薩成就廣大妙法，謂諸菩薩教誡教授趣聲聞乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是諸菩薩勝聲聞乘補特伽羅。若聲聞人教誡教授趣菩薩乘補特伽羅，令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多，迴向趣求一切智智，是聲聞人不勝菩薩補特伽羅，乃為菩薩轉勝於彼。」

時，舍利子便印具壽滿慈子言：「如是！如是！菩薩成就廣大妙法，普勝獨覺及諸聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便印具壽滿慈子言：「如是！如是！菩薩成就廣大妙法，普勝獨覺及諸聲聞。」