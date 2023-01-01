大般若波羅蜜多經卷第五百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一布施波羅蜜多分之五

爾時，舍利子白佛言：「世尊！頗有初心勝後心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！頗有初心勝後心不？」

世尊告曰：「善哉！善哉！能問如來如是深義。汝應諦聽，當為汝說，亦有初心勝後心義，謂阿羅漢諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情；是謂初心勝後心義。復有獨覺諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情，是謂初心勝後心義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉！善哉！能問如來如是深義。汝應諦聽，當為汝說，亦有初心勝後心義，謂阿羅漢諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情；是謂初心勝後心義。復有獨覺諸無漏心，雖離自身一切煩惱，而不能化無量有情，皆令發心捨諸煩惱；菩薩初發大菩提心，雖於自身煩惱未斷，而能普化無量有情，皆令發心捨諸煩惱，展轉饒益無量有情，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心，若習、若修、若多所作，能具引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，疾能證得一切智智，由斯化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂捨惡趣苦；聲聞、獨覺諸無漏心，雖令自身證涅槃樂，而不能引布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，亦不能得一切智智，不能化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂，捨惡趣苦，是謂初心勝後心義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！菩薩所發大菩提心，若習、若修、若多所作，能具引發布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，疾能證得一切智智，由斯化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂捨惡趣苦；聲聞、獨覺諸無漏心，雖令自身證涅槃樂，而不能引布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，亦不能得一切智智，不能化度無量有情，令得聲聞、獨覺乘果，或證無上正等菩提，或修人、天殊勝善業，得人、天樂，捨惡趣苦，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩所發大菩提心威力殊勝，若善修習疾證無上正等菩提，能授有情無顛倒記，謂記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修菩薩行，當證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修獨覺行，於人、天中遇緣證得獨覺菩提，具六神通自在安樂。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修聲聞行，於人、天中得聲聞果。』或記：『如是如是有情於當來世作善惡業，經爾所劫，生人、天趣，或墮惡趣生死流轉。』非諸獨覺能授有情無顛倒記，謂不能記諸菩薩言：『汝於未來經爾所劫，當得作佛，號某名等。』亦不能記：『如是有情於當來世經爾所劫，決定當得獨覺菩提、或聲聞果，或善惡趣受諸苦樂。』亦非聲聞能授他記，設有能記皆從佛聞，是謂初心勝後心義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！菩薩所發大菩提心威力殊勝，若善修習疾證無上正等菩提，能授有情無顛倒記，謂記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修菩薩行，當證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修獨覺行，於人、天中遇緣證得獨覺菩提，具六神通自在安樂。』或記：『如是如是有情於當來世經爾所劫，流轉生死修聲聞行，於人、天中得聲聞果。』或記：『如是如是有情於當來世作善惡業，經爾所劫，生人、天趣，或墮惡趣生死流轉。』非諸獨覺能授有情無顛倒記，謂不能記諸菩薩言：『汝於未來經爾所劫，當得作佛，號某名等。』亦不能記：『如是有情於當來世經爾所劫，決定當得獨覺菩提、或聲聞果，或善惡趣受諸苦樂。』亦非聲聞能授他記，設有能記皆從佛聞，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！菩薩既發大菩提心，欲盡未來饒益一切。爾時，大地、諸山、大海六返變動，魔王驚怖，諸天、龍神皆大歡喜，咸言：『菩薩當證無上正等菩提，拔濟我等生死大苦令得安樂。』聲聞、獨覺安住最後無漏心時無如是事，是謂初心勝後心義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！菩薩既發大菩提心，欲盡未來饒益一切。爾時，大地、諸山、大海六返變動，魔王驚怖，諸天、龍神皆大歡喜，咸言：『菩薩當證無上正等菩提，拔濟我等生死大苦令得安樂。』聲聞、獨覺安住最後無漏心時無如是事，是謂初心勝後心義。

「又，舍利子！假使教化一切有情，皆住獨覺、阿羅漢果，不能攝受波羅蜜多及一切智；若有教授教誡菩薩令發無上正等覺心，即能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及一切智。所以者何？聲聞、獨覺不能成辦無上菩提，以所發心極羸劣故，要諸菩薩乃能成辦無上菩提，是謂初心勝後心義。是故欲證無上菩提，皆應發心求一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！假使教化一切有情，皆住獨覺、阿羅漢果，不能攝受波羅蜜多及一切智；若有教授教誡菩薩令發無上正等覺心，即能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及一切智。所以者何？聲聞、獨覺不能成辦無上菩提，以所發心極羸劣故，要諸菩薩乃能成辦無上菩提，是謂初心勝後心義。是故欲證無上菩提，皆應發心求一切智。」

時，舍利子復白佛言：「云何應知諸菩薩相？修何等行得菩薩名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「云何應知諸菩薩相？修何等行得菩薩名？」

爾時，世尊告舍利子：「若有能發大菩提心，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多心無厭倦，雖遇種種惡友退緣而不退屈，是菩薩相，具此相者名為菩薩。又，舍利子！若諸有情修諸善法心無厭倦，受持淨戒終不毀犯，常樂利樂一切有情，雖遇苦緣而無怯弱，隨所修學願與有情同證菩提畢竟安樂，是為菩薩摩訶薩相，具此相者名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「若有能發大菩提心，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多心無厭倦，雖遇種種惡友退緣而不退屈，是菩薩相，具此相者名為菩薩。又，舍利子！若諸有情修諸善法心無厭倦，受持淨戒終不毀犯，常樂利樂一切有情，雖遇苦緣而無怯弱，隨所修學願與有情同證菩提畢竟安樂，是為菩薩摩訶薩相，具此相者名為菩薩。」

時，舍利子復白佛言：「云何解佛所說深義，謂菩薩心勝諸獨覺及阿羅漢無漏之心？惟願世尊為解斯義，令我等解無倒受持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「云何解佛所說深義，謂菩薩心勝諸獨覺及阿羅漢無漏之心？惟願世尊為解斯義，令我等解無倒受持！」

爾時，世尊告舍利子：「汝謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等隨煩惱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「汝謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等隨煩惱不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等諸隨煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂菩薩心尚有貪、有瞋、有癡及有慢等諸隨煩惱。」

世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等隨煩惱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等隨煩惱不？」

舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等諸隨煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是！世尊！如是！善逝！我謂獨覺及阿羅漢心已離貪、離瞋、離癡及離慢等諸隨煩惱。」

世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢諸漏永盡，有時能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，欲令得樂及離眾苦，彼頗能令諸有情類真實得樂及離苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利子言：「汝謂獨覺及阿羅漢諸漏永盡，有時能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，欲令得樂及離眾苦，彼頗能令諸有情類真實得樂及離苦不？」

舍利子言：「不爾！世尊！不爾！善逝！彼諸獨覺及阿羅漢，其心都無方便善巧，云何能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，實令有情得樂離苦？唯暫假想作如是觀。諸菩薩眾發菩提心，決定趣求一切智智，為欲利樂一切有情，窮未來際常無間斷，是故菩薩入慈悲定，欲令無量無邊有情皆得安樂及離眾苦，無重障者即此剎那，實皆得樂及離眾苦，況得無上正等覺時，而不能令諸有情類實皆得樂及離眾苦！由此因緣，若言菩薩實能利樂一切有情常無間斷，斯有是處；若言獨覺及阿羅漢，滿贍部洲具八解脫，同時現入慈無量定，欲令無量無邊有情皆得安樂，於中有一實得樂者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不爾！世尊！不爾！善逝！彼諸獨覺及阿羅漢，其心都無方便善巧，云何能入慈悲無量，普緣無量無邊有情，實令有情得樂離苦？唯暫假想作如是觀。諸菩薩眾發菩提心，決定趣求一切智智，為欲利樂一切有情，窮未來際常無間斷，是故菩薩入慈悲定，欲令無量無邊有情皆得安樂及離眾苦，無重障者即此剎那，實皆得樂及離眾苦，況得無上正等覺時，而不能令諸有情類實皆得樂及離眾苦！由此因緣，若言菩薩實能利樂一切有情常無間斷，斯有是處；若言獨覺及阿羅漢，滿贍部洲具八解脫，同時現入慈無量定，欲令無量無邊有情皆得安樂，於中有一實得樂者，無有是處。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。由此緣故，諸菩薩心於諸獨覺及阿羅漢無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。又，舍利子！假使十方一切有情皆盡諸漏成阿羅漢，具六神通、八解脫等種種功德，一一化作百億魔軍，此諸魔軍寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。由此緣故，諸菩薩心於諸獨覺及阿羅漢無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。又，舍利子！假使十方一切有情皆盡諸漏成阿羅漢，具六神通、八解脫等種種功德，一一化作百億魔軍，此諸魔軍寧為多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸阿羅漢其數尚多，況彼一一復能化作百億魔軍！是諸魔軍寧可知量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！諸阿羅漢其數尚多，況彼一一復能化作百億魔軍！是諸魔軍寧可知量。」

世尊復告舍利子言：「如是無邊諸阿羅漢所化無量無數魔軍頗有力，能暫時令一不退菩薩心轉變不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利子言：「如是無邊諸阿羅漢所化無量無數魔軍頗有力，能暫時令一不退菩薩心轉變不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！如是無量無數魔軍，不能令一不退菩薩心有轉變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！如是無量無數魔軍，不能令一不退菩薩心有轉變。」

世尊復告舍利子言：「於意云何？如是一切永盡諸漏阿羅漢心，與一不退菩薩之心，威神勢力何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利子言：「於意云何？如是一切永盡諸漏阿羅漢心，與一不退菩薩之心，威神勢力何者為勝？」

舍利子言：「如我解佛所說義者，不退菩薩心力為勝，非無數量阿羅漢心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如我解佛所說義者，不退菩薩心力為勝，非無數量阿羅漢心。」

佛言：「如是！如汝所說。汝今應觀如是無量永離貪欲、瞋恚、愚癡及憍慢等諸阿羅漢無漏之心，一一復能化作百億勇健魔軍，此諸魔軍盡其神力，不能令一有貪、瞋、癡、慢等煩惱菩薩心變。由此應知菩薩心力勝諸漏盡阿羅漢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。汝今應觀如是無量永離貪欲、瞋恚、愚癡及憍慢等諸阿羅漢無漏之心，一一復能化作百億勇健魔軍，此諸魔軍盡其神力，不能令一有貪、瞋、癡、慢等煩惱菩薩心變。由此應知菩薩心力勝諸漏盡阿羅漢心。

「又，舍利子！於意云何？誰於如是離貪、瞋、癡、慢等煩惱阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！於意云何？誰於如是離貪、瞋、癡、慢等煩惱阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

舍利子言：「諸不退轉菩薩之心，雖有貪欲、瞋恚、愚癡、慢等煩惱，而於無漏阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？如是無漏無量無邊阿羅漢心及所化者盡其神力，不能令一具貪、瞋、癡、慢等煩惱不退菩薩心轉變故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「諸不退轉菩薩之心，雖有貪欲、瞋恚、愚癡、慢等煩惱，而於無漏阿羅漢心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？如是無漏無量無邊阿羅漢心及所化者盡其神力，不能令一具貪、瞋、癡、慢等煩惱不退菩薩心轉變故。」

爾時，佛告舍利子言：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若有積聚迦遮末尼，其中置一吠瑠璃寶，迦遮末尼光彩價直，頗能映奪吠瑠璃不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若有積聚迦遮末尼，其中置一吠瑠璃寶，迦遮末尼光彩價直，頗能映奪吠瑠璃不？」

舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！一吠瑠璃光彩價直，普能映奪大迦遮聚。所以者何？吠瑠璃寶內外明淨，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶光彩潤澤，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶本色紺青，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶族類殊勝，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶威德廣大，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶價直無量，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶尊貴有情業增上力生大海渚，迦遮末尼若貴若賤同所受用工業所造。故吠瑠璃光彩價直，映奪一切迦遮末尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！不也！善逝！一吠瑠璃光彩價直，普能映奪大迦遮聚。所以者何？吠瑠璃寶內外明淨，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶光彩潤澤，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶本色紺青，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶族類殊勝，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶威德廣大，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶價直無量，迦遮末尼則不如是；吠瑠璃寶尊貴有情業增上力生大海渚，迦遮末尼若貴若賤同所受用工業所造。故吠瑠璃光彩價直，映奪一切迦遮末尼。」

爾時，世尊告舍利子：「不退菩薩摩訶薩心亦復如是，普能映奪一切獨覺聲聞之心，如吠瑠璃映迦遮聚。我觀此義作如是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。不退菩薩慈悲俱心，能使有情得樂離苦；聲聞、獨覺慈悲俱心，但有假想而無實用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「不退菩薩摩訶薩心亦復如是，普能映奪一切獨覺聲聞之心，如吠瑠璃映迦遮聚。我觀此義作如是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。不退菩薩慈悲俱心，能使有情得樂離苦；聲聞、獨覺慈悲俱心，但有假想而無實用。

「又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力擲此世界置於餘方，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力涸大海水，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力吹壞殑伽沙數世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，以神通力能吹殑伽沙數世界，大劫火聚猛焰熾然皆令頓滅，而不能令不退菩薩心有轉變。由此緣故我作是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力擲此世界置於餘方，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力涸大海水，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，能以神力吹壞殑伽沙數世界，其中一切妙高山王皆如灰粉，而不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！有阿羅漢永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，以神通力能吹殑伽沙數世界，大劫火聚猛焰熾然皆令頓滅，而不能令不退菩薩心有轉變。由此緣故我作是說：不退菩薩摩訶薩心，於諸聲聞及諸獨覺永離煩惱無漏之心，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

時，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！不退菩薩摩訶薩心具足如是大威神力，聲聞、獨覺不能轉變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！不退菩薩摩訶薩心具足如是大威神力，聲聞、獨覺不能轉變。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！諸佛世尊其言無二，佛所說義皆實不虛，汝應受持廣為他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！諸佛世尊其言無二，佛所說義皆實不虛，汝應受持廣為他說。

「又，舍利子！十方世界諸有情類無量無邊，假使十方無量無數殑伽沙等諸世界中諸殑伽沙，一一皆變，復為爾所諸有情類；假使十方無量無數無邊世界地、水、火、風碎為極微，一一皆變，復為爾所諸有情類，是諸有情寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！十方世界諸有情類無量無邊，假使十方無量無數殑伽沙等諸世界中諸殑伽沙，一一皆變，復為爾所諸有情類；假使十方無量無數無邊世界地、水、火、風碎為極微，一一皆變，復為爾所諸有情類，是諸有情寧為多不？」

舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛言：「如是一切有情，假使一時成阿羅漢，永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，成就廣大自在神通，一切皆如大採菽氏。如是一一大阿羅漢，皆能化作爾所惡魔，一一惡魔復能化作爾所勇健象軍、馬軍、車軍、步軍，如是諸軍可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是一切有情，假使一時成阿羅漢，永盡諸漏，具六神通、八解脫等種種功德，成就廣大自在神通，一切皆如大採菽氏。如是一一大阿羅漢，皆能化作爾所惡魔，一一惡魔復能化作爾所勇健象軍、馬軍、車軍、步軍，如是諸軍可知數不？」

舍利子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛言：「假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其數，以神通力破諸魔軍皆令退散。於意云何？此善男子或善女人神通威力為廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使有善男子或善女人量等三千大千世界，能知其數，以神通力破諸魔軍皆令退散。於意云何？此善男子或善女人神通威力為廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！此善男子或善女人神通威力不可當敵、不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！此善男子或善女人神通威力不可當敵、不可思議。」

佛言：「假使如是所說男子、女人，如前所說諸有情數，如是一一男子、女人各如十方無量、無數、無邊世界殑伽沙等大劫而住，念念化作如前所說無量惡魔，一一惡魔各復化作如前所說無量勇健象、馬軍等，亦不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！於意云何？爾所有情成阿羅漢，一一化作爾所惡魔，一一惡魔具大神力，如是神力與不退轉一菩薩心所有神力何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使如是所說男子、女人，如前所說諸有情數，如是一一男子、女人各如十方無量、無數、無邊世界殑伽沙等大劫而住，念念化作如前所說無量惡魔，一一惡魔各復化作如前所說無量勇健象、馬軍等，亦不能令不退菩薩心有轉變。又，舍利子！於意云何？爾所有情成阿羅漢，一一化作爾所惡魔，一一惡魔具大神力，如是神力與不退轉一菩薩心所有神力何者為勝？」

舍利子言：「不退菩薩摩訶薩心所有神力於彼為勝。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，無量無數不可思議、不可宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不退菩薩摩訶薩心所有神力於彼為勝。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，無量無數不可思議、不可宣說。」

世尊復告舍利子言：「於意云何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，誰能說彼為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告舍利子言：「於意云何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，誰能說彼為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

舍利子言：「如我解佛所說義者，唯佛世尊乃能說彼不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，除一切智相應之心，所有神力無能及者。由此因緣，不退菩薩摩訶薩心所有神力，唯佛能知、唯佛能說於餘神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如我解佛所說義者，唯佛世尊乃能說彼不退菩薩摩訶薩心所有神力，於前所說無量無邊具大神通諸阿羅漢所有神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。所以者何？不退菩薩摩訶薩心所有神力，除一切智相應之心，所有神力無能及者。由此因緣，不退菩薩摩訶薩心所有神力，唯佛能知、唯佛能說於餘神力，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！不退菩薩摩訶薩心，無餘有情能令轉變，亦無如實知者、說者，唯有如來、應、正等覺，知彼菩薩不退轉心，為諸有情如實宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。何以故？舍利子！不退菩薩摩訶薩心，無餘有情能令轉變，亦無如實知者、說者，唯有如來、應、正等覺，知彼菩薩不退轉心，為諸有情如實宣說。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「何因緣故不退菩薩摩訶薩心不可轉變？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「何因緣故不退菩薩摩訶薩心不可轉變？」

舍利子言：「如諸菩薩行布施時，無不皆緣一切智智，其心堅固不可傾動。如是證得不退轉時，心不隨緣而有轉變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如諸菩薩行布施時，無不皆緣一切智智，其心堅固不可傾動。如是證得不退轉時，心不隨緣而有轉變。

「又，滿慈子！譬如有人善解斷事，曾於無量長者、居士、商賈眾中數數斷事。有匱乏故，頻於長者、居士等所借便財物，恐他來索無力酬還，遂依附王冀免拘縶。時，諸債主怖畏王故，不敢牽掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大難可當敵。如是菩薩若初發心若不退轉，皆由依附一切智智有大神力，一切獨覺及阿羅漢皆不能令心有變動。又，滿慈子！如人依王，雖極貧匱而不被辱；如是菩薩依一切智智，二乘惡魔不能傾動，而能降伏一切惡魔，於彼二乘為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。是故菩薩欲不退轉，常應依止一切智智修菩薩行，勿樂餘乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！譬如有人善解斷事，曾於無量長者、居士、商賈眾中數數斷事。有匱乏故，頻於長者、居士等所借便財物，恐他來索無力酬還，遂依附王冀免拘縶。時，諸債主怖畏王故，不敢牽掣挫辱彼人。所以者何？彼所依附王力甚大難可當敵。如是菩薩若初發心若不退轉，皆由依附一切智智有大神力，一切獨覺及阿羅漢皆不能令心有變動。又，滿慈子！如人依王，雖極貧匱而不被辱；如是菩薩依一切智智，二乘惡魔不能傾動，而能降伏一切惡魔，於彼二乘為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。是故菩薩欲不退轉，常應依止一切智智修菩薩行，勿樂餘乘。」

滿慈子言：「何等菩薩為諸獨覺、聲聞所勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「何等菩薩為諸獨覺、聲聞所勝？」

舍利子言：「若諸菩薩聞說獨覺、聲聞勝事，心生欣慕作是念言：『我當云何得如是法？』亦深樂著讚二乘教，是諸菩薩由起如斯非理作意，便為一切獨覺、聲聞之所勝伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若諸菩薩聞說獨覺、聲聞勝事，心生欣慕作是念言：『我當云何得如是法？』亦深樂著讚二乘教，是諸菩薩由起如斯非理作意，便為一切獨覺、聲聞之所勝伏。」

時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣說此菩薩作意名非理耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便問具壽舍利子言：「何緣說此菩薩作意名非理耶？」

舍利子言：「此能障礙一切智智，令能引發一切智心漸微漸遠故，名菩薩非理作意。如瑜伽師欲證實際，欣樂趣入正性離生，若貪、瞋、癡遇緣現起，令能引發阿羅漢心，有障有礙漸微漸遠，是故說為非理作意。如是菩薩求大菩提，若起二乘相應作意，障一切智損菩提心，是故名為非理作意。若諸菩薩有此作意，便為二乘之所勝伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「此能障礙一切智智，令能引發一切智心漸微漸遠故，名菩薩非理作意。如瑜伽師欲證實際，欣樂趣入正性離生，若貪、瞋、癡遇緣現起，令能引發阿羅漢心，有障有礙漸微漸遠，是故說為非理作意。如是菩薩求大菩提，若起二乘相應作意，障一切智損菩提心，是故名為非理作意。若諸菩薩有此作意，便為二乘之所勝伏。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩發起二乘相應作意，便為二乘之所勝伏，當知不入諸菩薩數。何以故？舍利子！夫為菩薩唯求無上正等菩提，若起二乘相應作意，違本所欲，不能證得一切智故。如預流者煩惱現行，便違所求若智若斷勤求智斷故名預流，非煩惱行有勤求義。何以故？舍利子！夫預流者求二遍知：一智遍知，二斷遍知。煩惱現行，二求俱壞，故預流者常應精勤求智遍知滅諸煩惱。如是菩薩若起二乘相應作意，便違菩薩本所希求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便白具壽舍利子言：「若諸菩薩發起二乘相應作意，便為二乘之所勝伏，當知不入諸菩薩數。何以故？舍利子！夫為菩薩唯求無上正等菩提，若起二乘相應作意，違本所欲，不能證得一切智故。如預流者煩惱現行，便違所求若智若斷勤求智斷故名預流，非煩惱行有勤求義。何以故？舍利子！夫預流者求二遍知：一智遍知，二斷遍知。煩惱現行，二求俱壞，故預流者常應精勤求智遍知滅諸煩惱。如是菩薩若起二乘相應作意，便違菩薩本所希求一切智智。

「若諸菩薩遠離希求一切智智心及心所，則不名為真實菩薩。何以故？舍利子！夫菩薩者要常希求一切智智心無間斷。若諸菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如善射夫住所習處，不為一切怨敵所伏，能伏怨敵離諸怖畏；如是菩薩住菩薩心，一切惡緣所不能壞，能壞一切眾魔事業。若聞宣說二乘法教，便作是念：『我當證得無上菩提，為諸有情亦當宣說如是法教。如今世尊、能寂、如來、應、正等覺，為諸獨覺、聲聞種性補特伽羅，宣說二乘相應法教。我未來世得作佛時，亦為如是諸有情類，說如是教令獲利樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩遠離希求一切智智心及心所，則不名為真實菩薩。何以故？舍利子！夫菩薩者要常希求一切智智心無間斷。若諸菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如善射夫住所習處，不為一切怨敵所伏，能伏怨敵離諸怖畏；如是菩薩住菩薩心，一切惡緣所不能壞，能壞一切眾魔事業。若聞宣說二乘法教，便作是念：『我當證得無上菩提，為諸有情亦當宣說如是法教。如今世尊、能寂、如來、應、正等覺，為諸獨覺、聲聞種性補特伽羅，宣說二乘相應法教。我未來世得作佛時，亦為如是諸有情類，說如是教令獲利樂。』

「如是菩薩方便善巧住菩薩心，雖聞二乘相應法教而無所損，謂雖聞彼相應法教，而於二乘無所貪染。如是菩薩住菩薩心，不為二乘惡魔勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如瑜伽師於境及定俱得善巧不可勝伏。所以者何？心於境定已善修治得自在故。如是菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏。所以者何？是諸菩薩於菩薩心常不離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩方便善巧住菩薩心，雖聞二乘相應法教而無所損，謂雖聞彼相應法教，而於二乘無所貪染。如是菩薩住菩薩心，不為二乘惡魔勝伏，而能勝伏二乘惡魔。如瑜伽師於境及定俱得善巧不可勝伏。所以者何？心於境定已善修治得自在故。如是菩薩住菩薩心，二乘惡魔不能勝伏。所以者何？是諸菩薩於菩薩心常不離故。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可勝伏耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，皆不可勝伏耶？」

滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，當知一切不可勝伏。何以故？舍利子！是諸菩薩一切惡緣不能令捨本誓願故，謂諸菩薩發菩提心，於諸有情欲常饒益，如是二事誓願堅牢一切惡緣不能傾動，若諸菩薩安住此心，二乘惡魔不能勝伏。又，舍利子！如諸如來若初成佛，若已成佛住百千歲，俱不捨離一切智心，於一切時成一切智。如是菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，於一切時緣一切智，求證作意未嘗暫捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「一切菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，當知一切不可勝伏。何以故？舍利子！是諸菩薩一切惡緣不能令捨本誓願故，謂諸菩薩發菩提心，於諸有情欲常饒益，如是二事誓願堅牢一切惡緣不能傾動，若諸菩薩安住此心，二乘惡魔不能勝伏。又，舍利子！如諸如來若初成佛，若已成佛住百千歲，俱不捨離一切智心，於一切時成一切智。如是菩薩若初發心、若已得不退、若坐菩提座，於一切時緣一切智，求證作意未嘗暫捨。」

舍利子言：「若如是者，菩薩諸位有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若如是者，菩薩諸位有何差別？」

滿慈子言：「菩薩諸位心無差別，但有成佛遲速不同。謂菩薩心初、中、後位，皆求引發無上菩提，安住此心常無退轉。又，舍利子！如阿羅漢終不退失阿羅漢心，謂無漏心必無退轉；菩薩亦爾，終不退失大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「菩薩諸位心無差別，但有成佛遲速不同。謂菩薩心初、中、後位，皆求引發無上菩提，安住此心常無退轉。又，舍利子！如阿羅漢終不退失阿羅漢心，謂無漏心必無退轉；菩薩亦爾，終不退失大菩提心。

「又，舍利子！於意云何？若阿羅漢心有退失，彼是真實阿羅漢不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！於意云何？若阿羅漢心有退失，彼是真實阿羅漢不？」

舍利子言：「不也！具壽！若阿羅漢心有退失，當知彼為增上慢者，決定未得阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！具壽！若阿羅漢心有退失，當知彼為增上慢者，決定未得阿羅漢果。」

滿慈子言：「菩薩亦爾，若有菩薩退菩提心，當知彼先自稱菩薩非真菩薩，是增上慢污菩薩眾，如穢蝸螺污澄清水不堪飲用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「菩薩亦爾，若有菩薩退菩提心，當知彼先自稱菩薩非真菩薩，是增上慢污菩薩眾，如穢蝸螺污澄清水不堪飲用。」

舍利子言：「如是！如是！當知彼類無知蔽心自稱菩薩，實未得入真菩薩數但有虛名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自稱丈夫，彼有虛言而無實義，菩薩亦爾，退菩提心，但有虛名非真菩薩。如缺根者名半擇迦，退菩提心名偽菩薩。是故菩薩初、中、後位，決定不退大菩提心，若退此心便非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是！如是！當知彼類無知蔽心自稱菩薩，實未得入真菩薩數但有虛名。譬如丈夫男根成就，有根缺者自稱丈夫，彼有虛言而無實義，菩薩亦爾，退菩提心，但有虛名非真菩薩。如缺根者名半擇迦，退菩提心名偽菩薩。是故菩薩初、中、後位，決定不退大菩提心，若退此心便非菩薩。」

爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，當起何等相應作意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子問舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，當起何等相應作意？」

舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，應正發起一切智智相應作意，一切菩薩法應安住如是作意。若諸菩薩住此作意修行布施，是諸菩薩即能迴向一切智智。若諸菩薩如是迴向一切智智，是諸菩薩攝受布施波羅蜜多；若諸菩薩不能迴向一切智智，是諸菩薩所行布施，不名布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若諸菩薩欲證無上正等菩提，應正發起一切智智相應作意，一切菩薩法應安住如是作意。若諸菩薩住此作意修行布施，是諸菩薩即能迴向一切智智。若諸菩薩如是迴向一切智智，是諸菩薩攝受布施波羅蜜多；若諸菩薩不能迴向一切智智，是諸菩薩所行布施，不名布施波羅蜜多。

「又，滿慈子！若諸菩薩行布施時，作是思惟：『我捨少分、不捨少分，我施此物、不捨此物，我施彼類、不施彼類。』是諸菩薩由此思惟障一切智，經久乃能得一切智，多時布施波羅蜜多乃得圓滿。是故菩薩欲不障礙一切智智，欲疾證得一切智智，欲令布施波羅蜜多疾得圓滿，應離如是分別思惟，應捨一切分，應施一切物，於一切類應平等施。又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應住布施波羅蜜多，應於布施波羅蜜多如是而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！若諸菩薩行布施時，作是思惟：『我捨少分、不捨少分，我施此物、不捨此物，我施彼類、不施彼類。』是諸菩薩由此思惟障一切智，經久乃能得一切智，多時布施波羅蜜多乃得圓滿。是故菩薩欲不障礙一切智智，欲疾證得一切智智，欲令布施波羅蜜多疾得圓滿，應離如是分別思惟，應捨一切分，應施一切物，於一切類應平等施。又，滿慈子！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應住布施波羅蜜多，應於布施波羅蜜多如是而住。

「若諸菩薩於日初分，能以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日中分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日後分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於夜三分，亦復如是。如是布施，經於殑伽沙數大劫常無間斷，是諸菩薩如是施已，若不迴求一切智智，雖名布施而非布施波羅蜜多；若能迴求一切智智，乃名布施波羅蜜多。謂布施時不作分限，隨多隨少發廣大心，普緣有情總施一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩於日初分，能以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日中分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於日後分，亦以種種上妙飲食，供養殑伽沙數有情，既供養已，復施上妙黃金色衣；於夜三分，亦復如是。如是布施，經於殑伽沙數大劫常無間斷，是諸菩薩如是施已，若不迴求一切智智，雖名布施而非布施波羅蜜多；若能迴求一切智智，乃名布施波羅蜜多。謂布施時不作分限，隨多隨少發廣大心，普緣有情總施一切。

「如是菩薩行布施時，雖不捨多布施一切，而成布施波羅蜜多。所以者何？為欲證得無量佛法而行布施波羅蜜多，若布施時心有限量，定不能證無量佛法。若諸菩薩心有限量而行布施，是諸菩薩定不能證一切智智，定於布施波羅蜜多不能圓滿，是故菩薩欲證無量一切智智，應當發起無限量心而行布施。若諸菩薩有限量心而行布施，是諸菩薩攝受慳悋不能永捨，不能攝受一切智智，與此相違乃能證得一切智智，圓滿布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩行布施時，雖不捨多布施一切，而成布施波羅蜜多。所以者何？為欲證得無量佛法而行布施波羅蜜多，若布施時心有限量，定不能證無量佛法。若諸菩薩心有限量而行布施，是諸菩薩定不能證一切智智，定於布施波羅蜜多不能圓滿，是故菩薩欲證無量一切智智，應當發起無限量心而行布施。若諸菩薩有限量心而行布施，是諸菩薩攝受慳悋不能永捨，不能攝受一切智智，與此相違乃能證得一切智智，圓滿布施波羅蜜多。

「又，滿慈子！諸菩薩眾欲行布施，應起是心：『我當修行無限量施，乃至未證無上菩提，於諸有情且行財施；若證無上正等菩提，於諸有情當行法施。』謂若未證無上菩提，且於有情以財攝受，令離貧苦得世間樂；若證無上正等菩提，當於有情以法攝受，令離煩惱得出世樂。如人事王，先得衣食養活妻子，後得王意多獲珍財，自身、妻子俱受富貴安隱快樂；如是菩薩求證無上正等菩提，修多百千難行苦行，先以財施攝受有情，令離世間諸貧窮苦，後證無上正等覺時，以無染法教誡教授諸有情類，令其解脫生死眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！諸菩薩眾欲行布施，應起是心：『我當修行無限量施，乃至未證無上菩提，於諸有情且行財施；若證無上正等菩提，於諸有情當行法施。』謂若未證無上菩提，且於有情以財攝受，令離貧苦得世間樂；若證無上正等菩提，當於有情以法攝受，令離煩惱得出世樂。如人事王，先得衣食養活妻子，後得王意多獲珍財，自身、妻子俱受富貴安隱快樂；如是菩薩求證無上正等菩提，修多百千難行苦行，先以財施攝受有情，令離世間諸貧窮苦，後證無上正等覺時，以無染法教誡教授諸有情類，令其解脫生死眾苦。

「又，滿慈子！如多百千諸有情類奉事王子晝夜精勤，王子爾時隨分資給衣服、飲食、臥具等事，後登王位，隨昔勤勞量所堪任重賜爵祿，或主事業，或主川原，或主大城，或主關防，或主村邑，或主軍戎；如是菩薩求一切智，未證無上正等覺時，先以資財攝有情類，後證無上正等覺時，隨諸有情覺慧差別，以無上法教誡教授，令其安住阿羅漢果、或不還果、或一來果、或預流果、或十善業道、或菩薩勝位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如多百千諸有情類奉事王子晝夜精勤，王子爾時隨分資給衣服、飲食、臥具等事，後登王位，隨昔勤勞量所堪任重賜爵祿，或主事業，或主川原，或主大城，或主關防，或主村邑，或主軍戎；如是菩薩求一切智，未證無上正等覺時，先以資財攝有情類，後證無上正等覺時，隨諸有情覺慧差別，以無上法教誡教授，令其安住阿羅漢果、或不還果、或一來果、或預流果、或十善業道、或菩薩勝位。

「又，滿慈子！是諸菩薩求大菩提行菩薩行，未證無上正等覺時，於諸有情作大饒益；若證無上正等覺時，亦於有情作大饒益；般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益。譬如王子未紹王位，與諸有情作大饒益；若紹王位，亦與有情作大饒益；若命終後，亦與有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！是諸菩薩求大菩提行菩薩行，未證無上正等覺時，於諸有情作大饒益；若證無上正等覺時，亦於有情作大饒益；般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益。譬如王子未紹王位，與諸有情作大饒益；若紹王位，亦與有情作大饒益；若命終後，亦與有情作大饒益。

「又，滿慈子！如人事王如如精勤經時漸久，如是如是爵祿漸增；如是菩薩求一切智，如如精勤經時漸久，如是如是功德漸增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如人事王如如精勤經時漸久，如是如是爵祿漸增；如是菩薩求一切智，如如精勤經時漸久，如是如是功德漸增。

「又，滿慈子！是諸菩薩未證無上正等覺時，於諸有情以財攝受，謂以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，於諸有情以法攝受，謂以種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種施福業事、戒福業事、修福業事及餘無量世間善法攝受饒益。般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益，謂供養佛設利羅故，或於如來無上正法受持、讀誦、如說修行，皆得無邊廣大饒益，謂人、天樂、或般涅槃、或大菩提究竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！是諸菩薩未證無上正等覺時，於諸有情以財攝受，謂以種種衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，於諸有情以法攝受，謂以種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支及餘無量無邊佛法攝受饒益，或以種種施福業事、戒福業事、修福業事及餘無量世間善法攝受饒益。般涅槃後，亦於無量無邊有情作大饒益，謂供養佛設利羅故，或於如來無上正法受持、讀誦、如說修行，皆得無邊廣大饒益，謂人、天樂、或般涅槃、或大菩提究竟安樂。」

爾時，滿慈子謂舍利子言：「如是！如是！誠如所說。仁者所說無不如義，是故如來、應、正等覺常說仁者聲聞眾中智慧、辯才最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子謂舍利子言：「如是！如是！誠如所說。仁者所說無不如義，是故如來、應、正等覺常說仁者聲聞眾中智慧、辯才最為第一。

「又，舍利子！譬如真金常與有情作大饒益，謂未出礦，若出礦時，若轉變成諸莊嚴具，若復出賣轉買餘物，皆與無量無邊有情隨其所應作大饒益。如是菩薩修菩薩行，未證無上正等覺時，與諸有情作大饒益，謂以財、法隨其所應，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，轉妙法輪作大饒益，謂宣說色蘊常無常等不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常等亦不可得；宣說眼處常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常等亦不可得；宣說色處常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常等亦不可得；宣說眼界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常等亦不可得；宣說色界常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常等亦不可得；宣說眼識界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常等亦不可得；宣說眼觸常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常等亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常等亦不可得；宣說地界常無常等不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常等亦不可得；宣說因緣常無常等不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常等亦不可得；宣說無明常無常等不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常等亦不可得；宣說我常無常等不可得，宣說有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者常無常等亦不可得；宣說欲界常無常等不可得，宣說色、無色界常無常等亦不可得。如是宣說種種法門，與諸有情作大饒益。般涅槃後，正法、像法及設利羅，與諸有情作大饒益。聲聞、獨覺無如是事。是故菩薩摩訶薩眾修菩薩行，常與有情作大饒益，由斯故說：諸菩薩眾於彼二乘，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！譬如真金常與有情作大饒益，謂未出礦，若出礦時，若轉變成諸莊嚴具，若復出賣轉買餘物，皆與無量無邊有情隨其所應作大饒益。如是菩薩修菩薩行，未證無上正等覺時，與諸有情作大饒益，謂以財、法隨其所應，方便善巧攝受饒益。若證無上正等覺時，轉妙法輪作大饒益，謂宣說色蘊常無常等不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常等亦不可得；宣說眼處常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常等亦不可得；宣說色處常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常等亦不可得；宣說眼界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常等亦不可得；宣說色界常無常等不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常等亦不可得；宣說眼識界常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常等亦不可得；宣說眼觸常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常等亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受常無常等不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常等亦不可得；宣說地界常無常等不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常等亦不可得；宣說因緣常無常等不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常等亦不可得；宣說無明常無常等不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常等亦不可得；宣說我常無常等不可得，宣說有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者常無常等亦不可得；宣說欲界常無常等不可得，宣說色、無色界常無常等亦不可得。如是宣說種種法門，與諸有情作大饒益。般涅槃後，正法、像法及設利羅，與諸有情作大饒益。聲聞、獨覺無如是事。是故菩薩摩訶薩眾修菩薩行，常與有情作大饒益，由斯故說：諸菩薩眾於彼二乘，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持舍利子等所說：『菩薩摩訶薩眾被大願鎧趣大菩提，具勝善巧增上意樂，修行布施波羅蜜多，捨法、捨財無染無著。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝應受持舍利子等所說：『菩薩摩訶薩眾被大願鎧趣大菩提，具勝善巧增上意樂，修行布施波羅蜜多，捨法、捨財無染無著。』」

時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，具壽舍利子、具壽滿慈子、具壽阿難陀，及餘聲聞、諸菩薩眾，并餘世間天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。