大般若波羅蜜多經卷第五百八十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一布施波羅蜜多分之四

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩最初發心？云何菩薩第二發心？云何菩薩住不退地？云何菩薩坐菩提座？唯願世尊哀愍為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩最初發心？云何菩薩第二發心？云何菩薩住不退地？云何菩薩坐菩提座？唯願世尊哀愍為說！」

爾時，佛告舍利子言：「若諸菩薩最初發心，超阿羅漢，應受一切世間天、人、阿素洛等妙供養故。若諸菩薩第二發心，超獨覺地，普覺一切我空、法空所顯平等真法界故。若諸菩薩住不退地，超未受記不定菩薩定，當證得大菩提故，不為煩惱間雜心故。若諸菩薩坐菩提座不起，定得一切智智，以諸菩薩坐菩提座，若未證得一切智智，無處無容起斯座故。又，舍利子！過去未來現在菩薩坐菩提座，定無未得一切智智，於其中間起茲座者。又，舍利子！汝等應知：若時菩薩坐菩提座，即是如來坐菩提座。所以者何？如是菩薩定證無上正等菩提，號為如來、應、正等覺，如實利樂諸有情故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「若諸菩薩最初發心，超阿羅漢，應受一切世間天、人、阿素洛等妙供養故。若諸菩薩第二發心，超獨覺地，普覺一切我空、法空所顯平等真法界故。若諸菩薩住不退地，超未受記不定菩薩定，當證得大菩提故，不為煩惱間雜心故。若諸菩薩坐菩提座不起，定得一切智智，以諸菩薩坐菩提座，若未證得一切智智，無處無容起斯座故。又，舍利子！過去未來現在菩薩坐菩提座，定無未得一切智智，於其中間起茲座者。又，舍利子！汝等應知：若時菩薩坐菩提座，即是如來坐菩提座。所以者何？如是菩薩定證無上正等菩提，號為如來、應、正等覺，如實利樂諸有情故。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，即見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，無數菩薩證大菩提，無數菩薩以正信心出趣非家修菩薩行，無數菩薩以無染心現處居家修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，佛神力故，即見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，無數菩薩證大菩提，無數菩薩以正信心出趣非家修菩薩行，無數菩薩以無染心現處居家修菩薩行。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩能捨種種難捨珍寶施諸有情，無數菩薩斬自身首施諸有情，無數菩薩劓鼻、割耳施諸有情，無數菩薩刖足、截手施諸有情，無數菩薩刺身出血施諸有情，無數菩薩析骨出髓施諸有情，無數菩薩分解支節施諸有情，無數菩薩捨愛妻子施諸有情，無數菩薩捨上田宅施諸有情，無數菩薩捨象、馬等種種禽獸施諸有情，無數菩薩捨諸奴婢、僮僕作使施諸有情，無數菩薩捨妙飲食、衣服、臥具、種種財物施諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩能捨種種難捨珍寶施諸有情，無數菩薩斬自身首施諸有情，無數菩薩劓鼻、割耳施諸有情，無數菩薩刖足、截手施諸有情，無數菩薩刺身出血施諸有情，無數菩薩析骨出髓施諸有情，無數菩薩分解支節施諸有情，無數菩薩捨愛妻子施諸有情，無數菩薩捨上田宅施諸有情，無數菩薩捨象、馬等種種禽獸施諸有情，無數菩薩捨諸奴婢、僮僕作使施諸有情，無數菩薩捨妙飲食、衣服、臥具、種種財物施諸有情。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩作轉輪王行菩薩道，無數菩薩作天帝釋行菩薩道，無數菩薩生覩史多天為諸天眾說種種妙法，無數菩薩從彼天沒來入母胎化有情類，無數菩薩初生即能為諸有情說微妙法，無數菩薩為欲拔濟諸有情故受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩作轉輪王行菩薩道，無數菩薩作天帝釋行菩薩道，無數菩薩生覩史多天為諸天眾說種種妙法，無數菩薩從彼天沒來入母胎化有情類，無數菩薩初生即能為諸有情說微妙法，無數菩薩為欲拔濟諸有情故受種種苦。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持十善業道。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼歸依佛、法、僧寶。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持八近住戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持五近事戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼受持諸出家戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣聲聞果，精勤修學聲聞乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣獨覺果，精勤修學獨覺乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣無上果，精勤修學無上乘行。佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四靜慮、或四無量、或四無色定。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四念住、或四正斷、或四神足、或五根、或五力、或七等覺支、或八聖道支。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持十善業道。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼歸依佛、法、僧寶。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持八近住戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令漸受持五近事戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼受持諸出家戒。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣聲聞果，精勤修學聲聞乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣獨覺果，精勤修學獨覺乘行。無數菩薩為欲化度少分有情，以足履地百踰繕那，或足履地二百、三百、四百、五百，或復乃至千踰繕那，若復過此；隨至其所，種種方便慇懃勸誨少分有情，令彼發心趣無上果，精勤修學無上乘行。佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四靜慮、或四無量、或四無色定。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或四念住、或四正斷、或四神足、或五根、或五力、或七等覺支、或八聖道支。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千

、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學空、無相、無願解脫門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或五眼或六神通。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或陀羅尼門或三摩地門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或如來十力、或四無所畏、或四無礙解、或大慈、大悲、大喜、大捨、或十八佛不共法、或三十二大士相、或八十隨好、或無忘失法、或恒住捨性、或餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學空、無相、無願解脫門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或八解脫、或八勝處、或九次第定、或十遍處。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學淨觀地、種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或五眼或六神通。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或陀羅尼門或三摩地門。無數菩薩為欲化度少分有情，以神通力往一世界或十、或百、或千、或萬，乃至或往無量世界；隨至其所，種種方便示現、教導、讚勵、慶喜，令勤修學或如來十力、或四無所畏、或四無礙解、或大慈、大悲、大喜、大捨、或十八佛不共法、或三十二大士相、或八十隨好、或無忘失法、或恒住捨性、或餘無量無邊佛法。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩外道法中出家修行，不聞不見波羅蜜多相應法故，多百千劫流轉生死，不能證得一切智智；無數菩薩於佛法中出家修行，數聞數見波羅蜜多相應法故，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，疾能證得一切智智。無數菩薩雖勤精進無間訪求波羅蜜多相應之法，無方便故而不能得；無數菩薩精進訪求波羅蜜多相應之法，有方便故，雖少用功而便獲得。無數菩薩修行種種難行苦行，無數菩薩棄捨苦行修學中道，無數菩薩詣菩提樹，無數菩薩坐金剛座，無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩外道法中出家修行，不聞不見波羅蜜多相應法故，多百千劫流轉生死，不能證得一切智智；無數菩薩於佛法中出家修行，數聞數見波羅蜜多相應法故，受持、讀誦、如理思惟、為他演說，疾能證得一切智智。無數菩薩雖勤精進無間訪求波羅蜜多相應之法，無方便故而不能得；無數菩薩精進訪求波羅蜜多相應之法，有方便故，雖少用功而便獲得。無數菩薩修行種種難行苦行，無數菩薩棄捨苦行修學中道，無數菩薩詣菩提樹，無數菩薩坐金剛座，無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已證得無上正等菩提。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得；宣說色蘊樂無樂相不可得，宣說受、想、行、識蘊樂無樂相亦不可得；宣說色蘊我無我相不可得，宣說受、想、行、識蘊我無我相亦不可得；宣說色蘊淨不淨相不可得，宣說受、想、行、識蘊淨不淨相亦不可得；宣說色蘊遠離不遠離相不可得，宣說受、想、行、識蘊遠離不遠離相亦不可得；宣說色蘊寂靜不寂靜相不可得，宣說受、想、行、識蘊寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼處常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常相亦不可得；宣說眼處樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處樂無樂相亦不可得；宣說眼處我無我相不可得；宣說耳、鼻、舌、身、意處我、無我相亦不可得；宣說眼處淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相亦不可得；宣說眼處遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相亦不可得；宣說眼處寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色處常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常相亦不可得；宣說色處樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處樂無樂相亦不可得；宣說色處我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處我無我相亦不可得；宣說色處淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處淨不淨相亦不可得；宣說色處遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相亦不可得；宣說色處寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常相亦不可得；宣說眼界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界樂無樂相亦不可得；宣說眼界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界我無我相亦不可得；宣說眼界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界淨不淨相亦不可得；宣說眼界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色界常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常相亦不可得；宣說色界樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界樂無樂相亦不可得；宣說色界我無我相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得；宣說色蘊樂無樂相不可得，宣說受、想、行、識蘊樂無樂相亦不可得；宣說色蘊我無我相不可得，宣說受、想、行、識蘊我無我相亦不可得；宣說色蘊淨不淨相不可得，宣說受、想、行、識蘊淨不淨相亦不可得；宣說色蘊遠離不遠離相不可得，宣說受、想、行、識蘊遠離不遠離相亦不可得；宣說色蘊寂靜不寂靜相不可得，宣說受、想、行、識蘊寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼處常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處常無常相亦不可得；宣說眼處樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處樂無樂相亦不可得；宣說眼處我無我相不可得；宣說耳、鼻、舌、身、意處我、無我相亦不可得；宣說眼處淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處淨不淨相亦不可得；宣說眼處遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處遠離不遠離相亦不可得；宣說眼處寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色處常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處常無常相亦不可得；宣說色處樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處樂無樂相亦不可得；宣說色處我無我相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處我無我相亦不可得；宣說色處淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處淨不淨相亦不可得；宣說色處遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處遠離不遠離相亦不可得；宣說色處寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法處寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界常無常相亦不可得；宣說眼界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界樂無樂相亦不可得；宣說眼界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界我無我相亦不可得；宣說眼界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界淨不淨相亦不可得；宣說眼界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色界常無常相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界常無常相亦不可得；宣說色界樂無樂相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界樂無樂相亦不可得；宣說色界我無我相

不可得，宣說聲、香、味、觸、法界我無我相亦不可得；宣說色界淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界淨不淨相亦不可得；宣說色界遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界遠離不遠離相亦不可得；宣說色界寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼識界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常相亦不可得；宣說眼識界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂相亦不可得；宣說眼識界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界我無我相亦不可得；宣說眼識界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨相亦不可得；宣說眼識界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼識界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常相亦不可得；宣說眼觸樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂相亦不可得；宣說眼觸我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸我無我相亦不可得；宣說眼觸淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨相亦不可得；宣說眼觸遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸為緣所生諸受常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說地界常無常相不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常相亦不可得；宣說地界樂無樂相不可得，宣說水、火、風、空、識界樂無樂相亦不可得；宣說地界我無我相不可得，宣說水、火、風、空、識界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得，宣說聲、香、味、觸、法界我無我相亦不可得；宣說色界淨不淨相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界淨不淨相亦不可得；宣說色界遠離不遠離相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界遠離不遠離相亦不可得；宣說色界寂靜不寂靜相不可得，宣說聲、香、味、觸、法界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼識界常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界常無常相亦不可得；宣說眼識界樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界樂無樂相亦不可得；宣說眼識界我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界我無我相亦不可得；宣說眼識界淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界淨不淨相亦不可得；宣說眼識界遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界遠離不遠離相亦不可得；宣說眼識界寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸常無常相亦不可得；宣說眼觸樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸樂無樂相亦不可得；宣說眼觸我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸我無我相亦不可得；宣說眼觸淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸淨不淨相亦不可得；宣說眼觸遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說眼觸為緣所生諸受常無常相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受常無常相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受樂無樂相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受樂無樂相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受我無我相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受我無我相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受淨不淨相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受遠離不遠離相亦不可得；宣說眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得，宣說耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說地界常無常相不可得，宣說水、火、風、空、識界常無常相亦不可得；宣說地界樂無樂相不可得，宣說水、火、風、空、識界樂無樂相亦不可得；宣說地界我無我相不可得，宣說水、火、風、空、識界

我無我相亦不可得；宣說地界淨不淨相不可得，宣說水、火、風、空、識界淨不淨相亦不可得；宣說地界遠離不遠離相不可得，宣說水、火、風、空、識界遠離不遠離相亦不可得；宣說地界寂靜不寂靜相不可得，宣說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說因緣常無常相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常相亦不可得；宣說因緣樂無樂相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣樂無樂相亦不可得；宣說因緣我無我相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣我無我相亦不可得；宣說因緣淨不淨相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨相亦不可得；宣說因緣遠離不遠離相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離相亦不可得；宣說因緣寂靜不寂靜相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說無明常無常相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常相亦不可得；宣說無明樂無樂相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死樂無樂相亦不可得；宣說無明我無我相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死我無我相亦不可得；宣說無明淨不淨相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死淨不淨相亦不可得；宣說無明遠離不遠離相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死遠離不遠離相亦不可得；宣說無明寂靜不寂靜相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸大眾，宣說種種有無有等差別法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無我相亦不可得；宣說地界淨不淨相不可得，宣說水、火、風、空、識界淨不淨相亦不可得；宣說地界遠離不遠離相不可得，宣說水、火、風、空、識界遠離不遠離相亦不可得；宣說地界寂靜不寂靜相不可得，宣說水、火、風、空、識界寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說因緣常無常相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣常無常相亦不可得；宣說因緣樂無樂相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣樂無樂相亦不可得；宣說因緣我無我相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣我無我相亦不可得；宣說因緣淨不淨相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣淨不淨相亦不可得；宣說因緣遠離不遠離相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣遠離不遠離相亦不可得；宣說因緣寂靜不寂靜相不可得，宣說等無間緣、所緣緣、增上緣寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說無明常無常相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死常無常相亦不可得；宣說無明樂無樂相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死樂無樂相亦不可得；宣說無明我無我相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死我無我相亦不可得；宣說無明淨不淨相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死淨不淨相亦不可得；宣說無明遠離不遠離相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死遠離不遠離相亦不可得；宣說無明寂靜不寂靜相不可得，宣說行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死寂靜不寂靜相亦不可得。無數如來、應、正等覺為諸大眾，宣說種種有無有等差別法門。

佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為欲饒益諸菩薩故，多俱胝劫不般涅槃，未發無上菩提心者，令其發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令其圓滿一切智智。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸聲聞故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得阿羅漢果。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸獨覺故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得獨覺菩提。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸有情故，經多劫住方便成熟，或令無量殑伽沙等諸有情類，隨其種姓得般涅槃；或令無量殑伽沙等諸有情類，脫惡趣苦得人、天樂。無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力故，復見東方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為欲饒益諸菩薩故，多俱胝劫不般涅槃，未發無上菩提心者，令其發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令其圓滿一切智智。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸聲聞故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得阿羅漢果。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸獨覺故，經多劫住方便成熟，未發心者化令發心，已發心者令勤修行，已修行者令其證得獨覺菩提。無數如來、應、正等覺為欲饒益諸有情故，經多劫住方便成熟，或令無量殑伽沙等諸有情類，隨其種姓得般涅槃；或令無量殑伽沙等諸有情類，脫惡趣苦得人、天樂。無數如來、應、正等覺以神通力往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見東方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見南方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見南方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見西方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見西方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

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爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

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爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見下方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見下方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩坐菩提座，廣說乃至無數菩薩降伏無量天魔怨敵，令退散已，證得無上正等菩提。佛神力故，復見上方無量殑伽沙等世界，無數如來、應、正等覺為諸菩薩摩訶薩眾，宣說色蘊常無常相不可得，宣說受、想、行、識蘊常無常相亦不可得，廣說乃至無數如來、應、正等覺以神通力，往餘無量無邊世界，方便善巧利益安樂無量有情。

時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見如是事歡喜踊躍，便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！成就如是大威神力，能令我等得見上方無量殑伽沙等世界，無數菩薩摩訶薩眾行菩薩行種種差別，無數如來、應、正等覺種種方便饒益有情。甚奇！世尊！希有！善逝！諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸佛成就廣大妙法，能令菩薩發心趣求諸佛所成廣大妙法，所謂無上正等菩提；由此能修資糧圓滿，疾能證得一切智智。」

時，舍利子便白佛言：「若有欲得人趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善業如轉輪王；若有欲得天趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善根如天帝釋；若有欲攝壽量長遠無動轉者，應修能感彼殊勝定如生非想非非想處。如是菩薩摩訶薩眾，若有欲作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺無動轉者，應定發心求一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「若有欲得人趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善業如轉輪王；若有欲得天趣增上無動轉者，應修感彼殊勝善根如天帝釋；若有欲攝壽量長遠無動轉者，應修能感彼殊勝定如生非想非非想處。如是菩薩摩訶薩眾，若有欲作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺無動轉者，應定發心求一切智。」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若定發心求一切智，彼必當作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺，利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！如汝所說。若定發心求一切智，彼必當作世間第一真淨福田，及作三千大千世界最大法師，亦作如來、應、正等覺，利益安樂一切有情。」