大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 581 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯
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第十一布施波羅蜜多分之三
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爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非實有，諸菩薩眾行布施時為何所捨？」
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佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」
佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」
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時，滿慈子復白佛言：「若諸菩薩行布施時都無所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時為何所得？」
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佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。
佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。
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「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。
「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。
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「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。
「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。
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「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子，在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」
「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子，在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」
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滿慈子言：「彼女及子俱是幻有，實無死生，誰復於誰可生憂喜？」
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佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂，當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。
佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂，當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。
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「又，滿慈子！於意云何？汝謂如來於諸善法有大欲不？」
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滿慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如來所證諸法皆空，如來能證諸法亦空，空中都無欲、所欲故。」
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佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」
佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」
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時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。
時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。
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「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根，與有情共迴向無上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」
「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根，與有情共迴向無上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」
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爾時，舍利子問滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩以何等心應行布施？」
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滿慈子言：「唯！舍利子！先為我等解說是義，我於此義亦當少說。」
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時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財、受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內、若外所有珍財，施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛、法、僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」
時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財、受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內、若外所有珍財，施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛、法、僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」
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爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」
爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」
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舍利子言：「唯然，欲見！」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！無礙菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。
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爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」
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時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」
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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」
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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」
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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」
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「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」
「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」
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大般若波羅蜜多經卷第五百八十一
大般若波羅蜜多經卷第五百八十一
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