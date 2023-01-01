大般若波羅蜜多經卷第五百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百八十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第十一布施波羅蜜多分之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一布施波羅蜜多分之三

爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非實有，諸菩薩眾行布施時為何所捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿慈子白佛言：「世尊！若一切法皆非實有，諸菩薩眾行布施時為何所捨？」

佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行布施時都無所捨。」

時，滿慈子復白佛言：「若諸菩薩行布施時都無所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時為何所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子復白佛言：「若諸菩薩行布施時都無所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時為何所得？」

佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩如布施時，於一切法都無所捨，當證無上正等覺時，於一切法亦無所得。如菩薩眾行布施時，於一切法都無所損，如是菩薩當證無上正等覺時，於一切法亦無所益，損、益二門相待立故。

「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如諸菩薩行布施時，知一切法皆如幻化無實可捨，如是菩薩當證無上正等覺時，知一切法亦如幻化無實可得。若諸菩薩行布施時，於一切法實有所捨，是諸菩薩當證無上正等覺時，亦應於法實有所得。然諸菩薩行布施時，於一切法實無所捨，是故菩薩當證無上正等覺時，於一切法實無所得。

「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如二幻師戲為交易，一幻價直，一化美團，此中二事俱非實有。如是菩薩行布施時，捨如幻化非實有物，當證無上正等覺時，得如幻化非實有法。是諸菩薩如布施時實無所損，當證無上正等覺時亦無實益。是諸菩薩行布施時，雖似有損而實無損，當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如彼幻師捨幻價直，雖似有損而實無損，如是菩薩行布施時捨非實物，雖似有損而實無損。如彼幻師得化美團，雖似有益而實無益，如是菩薩當證無上正等覺時，雖似有益而實無益。如是法喻因果相稱，諸有智者應正了知。

「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子，在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！如巧幻師或彼弟子，在四衢道化作女人，忽現懷孕尋見生子，其子俄爾便復命終。於意云何？彼女於子生時有喜、死有憂耶？」

滿慈子言：「彼女及子俱是幻有，實無死生，誰復於誰可生憂喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「彼女及子俱是幻有，實無死生，誰復於誰可生憂喜？」

佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂，當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。諸菩薩眾亦復如是，行布施時無捨無損，當證無上正等覺時無得無益。是故菩薩行布施時，雖有所捨而不生憂，當證無上正等覺時，雖有所得而亦無喜，知所捨、得如幻化故。

「又，滿慈子！於意云何？汝謂如來於諸善法有大欲不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，滿慈子！於意云何？汝謂如來於諸善法有大欲不？」

滿慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如來所證諸法皆空，如來能證諸法亦空，空中都無欲、所欲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「不也！世尊！不也！善逝！何以故？如來所證諸法皆空，如來能證諸法亦空，空中都無欲、所欲故。」

佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。如來觀見一切法空故，善法中亦無大欲，如我今者於一切法都無欲心。昔菩薩時雖行布施，而於諸法都無所捨，了達諸法畢竟空故。諸佛世尊於一切法無愛無恚。所以者何？通達諸法皆非實有，本性空寂、愛恚斷故。」

時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！諸菩薩摩訶薩如如於法能有所捨，如是如是了達皆空，虛妄不實，性不堅固，無自在用，無所執著。

「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根，與有情共迴向無上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩雖以殑伽沙數世界盛滿珍寶施諸有情，而於其中不作是念：『我能捨施爾所珍寶。』雖於其中無所執著，而令布施波羅蜜多疾得圓滿。如是菩薩能以布施所集善根，與有情共迴向無上正等菩提，作是事已起如是念：『菩薩法應一切皆捨，我今雖捨所應捨物，而所捨物皆如幻化。』若菩薩摩訶薩能如是知，是菩薩摩訶薩入菩薩數，雖捨一切而無所捨，雖得一切而無所得。若諸菩薩不能如是如實了知非真菩薩，於諸財法不能捨施，於大菩提不能證得。」

爾時，舍利子問滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩以何等心應行布施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問滿慈子言：「諸菩薩摩訶薩以何等心應行布施？」

滿慈子言：「唯！舍利子！先為我等解說是義，我於此義亦當少說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「唯！舍利子！先為我等解說是義，我於此義亦當少說。」

時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財、受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內、若外所有珍財，施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛、法、僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便謂具壽滿慈子言：「若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩先應思惟一切法性畢竟空寂，次應思惟一切智智具勝功德，後應愍念一切有情貧乏珍財、受諸苦惱，作是念已，便捨一切。若有執受、若無執受、若內、若外所有珍財，施諸有情心無所著，亦以正法施諸有情，亦以無邊上妙供具恭敬供養佛、法、僧寶。如是菩薩摩訶薩眾行布施時，緣一切智心無所著應行布施。如是布施隨順菩提，疾能證得一切智智，與諸有情作大饒益。」

爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利子：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情而行布施心無所著。若能如是修行布施，疾證無上正等菩提，與諸有情作大饒益。又，舍利子！汝今欲見十方世界菩薩施不？」

舍利子言：「唯然，欲見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯然，欲見！」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，便見東方過百世界，大蘊如來、應、正等覺，聲聞菩薩大眾圍遶，宣說布施波羅蜜多具勝功德能獲大果。彼有菩薩名曰無礙，雖處居家而無所著，捨諸所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾，一切復見無礙菩薩七寶莊飾百千金車，是一一車載一女寶，形貌端正種種莊嚴，一一女寶百女侍從，各乘一車眾寶嚴飾，一一車上置百千金，及諸資緣無不具足，置於市肆高聲唱言：「誰有須者隨意將去。」如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無礙菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？無礙菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！無礙菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！無礙菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無礙菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方百千世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方百千世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方殑伽沙等諸佛世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如十殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方如百殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方如千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方百千殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

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爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見南方百千世界，如是乃至復見南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見南方百千世界，如是乃至復見南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西方百千世界，如是乃至復見西方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西方百千世界，如是乃至復見西方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時佛告舍利子言：「汝見西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子言：「汝見西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見北方百千世界，如是乃至復見北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見北方百千世界，如是乃至復見北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

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佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東南方百千世界，如是乃至復見東南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東南方百千世界，如是乃至復見東南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西南方百千世界，如是乃至復見西南方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西南方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見西北方百千世界，如是乃至復見西北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

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舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼西北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見東北方百千世界，如是乃至復見東北方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼東北方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見下方百千世界，如是乃至復見下方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「見已！世尊！見已！善逝！」

佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼下方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子及諸大眾承佛神力，復見上方百千世界，如是乃至復見上方無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，各捨所有布施一切，積珍寶聚其量如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。如是積集衣服、臥具、飲食等物量各如山，隨諸有情所須皆施，勸有情類自受用已復轉施他，心無所礙，如是行施無所染著，晝夜精勤常無厭倦。

爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝見上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩，心無染著而行施不？」

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佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩求大菩提，皆應如是修行布施。又，舍利子！於意云何？彼諸菩薩施廣大不？」

舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「廣大！世尊！廣大！善逝！彼諸菩薩布施善根量無邊際。」

佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。若有菩薩能觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情隨有所施，於彼上方百千世界，如是乃至無數殑伽沙數世界，一一世界無量菩薩所獲施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，窮未來際利樂有情，應觀法空，緣一切智具勝功德，愍念有情受貧匱苦，應行布施波羅蜜多，持此善根普施一切，令脫惡趣生死眾苦，作是願言：『十方世界諸有情類，由我善根功德威力，未發無上菩提心者，令速發心；已發無上菩提心者，令永不退；若於無上正等菩提已不退者，令速圓滿一切智智。』」