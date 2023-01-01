大般若經第十會般若理趣分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經第十會般若理趣分

序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

西明寺沙門玄則撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門玄則撰

般若理趣分者，蓋乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒，眇詞筌而動眷、燭意象以興言。是以瞬德寶之所叢，則金剛之慧為極；晞觀照之攸炫，則圓鏡之智居尊。所以上集天宮，因自在而為心表；傍開寶殿，寄摩尼而作說標。明般若之勝規，乃庶行之淵府，故能長驅大地、枕策上乘。既得一以儀真，且吹萬以甄俗，行位兼積，聳德山而秀峙；句義畢圓，吞教海而澄廓爾。其攝真淨器入廣大輪，性印磊以成文、智冠嶷以騰質，然後即灌頂位、披總持門，以寂滅心住平等性，滌除戲論說無所說，絕棄妄想思不可思，足使愉忿共情、親怨等觀。名字斯假、同法界之甚深；障漏未銷，均菩提之遠離。信乎心凝旨敻，義晈詞明，言理則理邃環中，談趣則趣沖垓表。雖一軸單譯而具該諸分，若不留連此旨、咀詠斯文，何能指𥆐遙津、搜奇密藏矣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若理趣分者，蓋乃覈諸會之旨歸、綰積篇之宗緒，眇詞筌而動眷、燭意象以興言。是以瞬德寶之所叢，則金剛之慧為極；晞觀照之攸炫，則圓鏡之智居尊。所以上集天宮，因自在而為心表；傍開寶殿，寄摩尼而作說標。明般若之勝規，乃庶行之淵府，故能長驅大地、枕策上乘。既得一以儀真，且吹萬以甄俗，行位兼積，聳德山而秀峙；句義畢圓，吞教海而澄廓爾。其攝真淨器入廣大輪，性印磊以成文、智冠嶷以騰質，然後即灌頂位、披總持門，以寂滅心住平等性，滌除戲論說無所說，絕棄妄想思不可思，足使愉忿共情、親怨等觀。名字斯假、同法界之甚深；障漏未銷，均菩提之遠離。信乎心凝旨敻，義晈詞明，言理則理邃環中，談趣則趣沖垓表。雖一軸單譯而具該諸分，若不留連此旨、咀詠斯文，何能指𥆐遙津、搜奇密藏矣？

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第十般若理趣分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十般若理趣分

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已能善得一切如來遍金剛智大觀自在，已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印，已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印；於諸能作、所作事業，皆得善巧成辦無餘；一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足，已善安住三世平等，常無斷盡；廣大遍照身語心性，猶若金剛等諸如來，無動無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已能善得一切如來遍金剛智大觀自在，已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印，已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印；於諸能作、所作事業，皆得善巧成辦無餘；一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足，已善安住三世平等，常無斷盡；廣大遍照身語心性，猶若金剛等諸如來，無動無壞。

是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處、咸共稱美大寶藏殿。其殿無價末尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾色交暎放大光明；寶鐸、金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音；綺蓋、繒幡、花幢、綵拂、寶珠、瓔珞、半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖、天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡，其名曰金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、大空藏菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首有八百萬大菩薩眾前後圍繞，宣說正法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處、咸共稱美大寶藏殿。其殿無價末尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾色交暎放大光明；寶鐸、金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音；綺蓋、繒幡、花幢、綵拂、寶珠、瓔珞、半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖、天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡，其名曰金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、大空藏菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首有八百萬大菩薩眾前後圍繞，宣說正法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清白梵行。

爾時，世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門，此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門，此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？謂：

「極妙樂清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極猗適清淨句義是菩薩句義；得大光明清淨句義是菩薩句義；身善安樂清淨句義是菩薩句義，語善安樂清淨句義是菩薩句義，意善安樂清淨句義是菩薩句義；色蘊空寂清淨句義是菩薩句義，受、想、行、識蘊空寂清淨句義是菩薩句義；眼處空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意處空寂清淨句義是菩薩句義；色處空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法處空寂清淨句義是菩薩句義；眼界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意界空寂清淨句義是菩薩句義；色界空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法界空寂清淨句義是菩薩句義；眼識界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意識界空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義；地界空寂清淨句義是菩薩句義，水、火、風、空、識界空寂清淨句義是菩薩句義；苦聖諦空寂清淨句義是菩薩句義，集、滅、道聖諦空寂清淨句義是菩薩句義；因緣空寂清淨句義是菩薩句義，等無間緣、所緣緣、增上緣空寂清淨句義是菩薩句義；無明空寂清淨句義是菩薩句義，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空寂清淨句義是菩薩句義；布施波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義；真如空寂清淨句義是菩薩句義，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空寂清淨句義是菩薩句義；四靜慮空寂清淨句義是菩薩句義；四無量、四無色定空寂清淨句義是菩薩句義；四念住空寂清淨句義是菩薩句義，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空寂清淨句義是菩薩句義；空解脫門空寂清淨句義是菩薩句義，無相、無願解脫門空寂清淨句義是菩薩句義；八解脫空寂清淨句義是菩薩句義，八勝處、九次第定、十遍處空寂清淨句義是菩薩句義；極喜地空寂清淨句義是菩薩句義，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空寂清淨句義是菩薩句義；淨觀地空寂清淨句義是菩薩句義，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「極妙樂清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極猗適清淨句義是菩薩句義；得大光明清淨句義是菩薩句義；身善安樂清淨句義是菩薩句義，語善安樂清淨句義是菩薩句義，意善安樂清淨句義是菩薩句義；色蘊空寂清淨句義是菩薩句義，受、想、行、識蘊空寂清淨句義是菩薩句義；眼處空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意處空寂清淨句義是菩薩句義；色處空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法處空寂清淨句義是菩薩句義；眼界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意界空寂清淨句義是菩薩句義；色界空寂清淨句義是菩薩句義，聲、香、味、觸、法界空寂清淨句義是菩薩句義；眼識界空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意識界空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸空寂清淨句義是菩薩句義；眼觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受空寂清淨句義是菩薩句義；地界空寂清淨句義是菩薩句義，水、火、風、空、識界空寂清淨句義是菩薩句義；苦聖諦空寂清淨句義是菩薩句義，集、滅、道聖諦空寂清淨句義是菩薩句義；因緣空寂清淨句義是菩薩句義，等無間緣、所緣緣、增上緣空寂清淨句義是菩薩句義；無明空寂清淨句義是菩薩句義，行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死空寂清淨句義是菩薩句義；布施波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空寂清淨句義是菩薩句義；真如空寂清淨句義是菩薩句義，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界空寂清淨句義是菩薩句義；四靜慮空寂清淨句義是菩薩句義；四無量、四無色定空寂清淨句義是菩薩句義；四念住空寂清淨句義是菩薩句義，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支空寂清淨句義是菩薩句義；空解脫門空寂清淨句義是菩薩句義，無相、無願解脫門空寂清淨句義是菩薩句義；八解脫空寂清淨句義是菩薩句義，八勝處、九次第定、十遍處空寂清淨句義是菩薩句義；極喜地空寂清淨句義是菩薩句義，離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地空寂清淨句義是菩薩句義；淨觀地空寂清淨句義是菩薩句義，種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地空

寂清淨句義是菩薩句義；一切陀羅尼門空寂清淨句義是菩薩句義，一切三摩地門空寂清淨句義是菩薩句義；五眼空寂清淨句義是菩薩句義，六神通空寂清淨句義是菩薩句義；如來十力空寂清淨句義是菩薩句義，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空寂清淨句義是菩薩句義；三十二相空寂清淨句義是菩薩句義，八十隨好空寂清淨句義是菩薩句義；無忘失法空寂清淨句義是菩薩句義，恒住捨性空寂清淨句義是菩薩句義；一切智空寂清淨句義是菩薩句義，道相智、一切相智空寂清淨句義是菩薩句義；一切菩薩摩訶薩行空寂清淨句義是菩薩句義，諸佛無上正等菩提空寂清淨句義是菩薩句義；一切異生法空寂清淨句義是菩薩句義，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法空寂清淨句義是菩薩句義；一切善非善法空寂清淨句義是菩薩句義，一切有記無記法、有漏無漏法、有為無為法、世間出世間法空寂清淨句義是菩薩句義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂清淨句義是菩薩句義；一切陀羅尼門空寂清淨句義是菩薩句義，一切三摩地門空寂清淨句義是菩薩句義；五眼空寂清淨句義是菩薩句義，六神通空寂清淨句義是菩薩句義；如來十力空寂清淨句義是菩薩句義，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法空寂清淨句義是菩薩句義；三十二相空寂清淨句義是菩薩句義，八十隨好空寂清淨句義是菩薩句義；無忘失法空寂清淨句義是菩薩句義，恒住捨性空寂清淨句義是菩薩句義；一切智空寂清淨句義是菩薩句義，道相智、一切相智空寂清淨句義是菩薩句義；一切菩薩摩訶薩行空寂清淨句義是菩薩句義，諸佛無上正等菩提空寂清淨句義是菩薩句義；一切異生法空寂清淨句義是菩薩句義，一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來法空寂清淨句義是菩薩句義；一切善非善法空寂清淨句義是菩薩句義，一切有記無記法、有漏無漏法、有為無為法、世間出世間法空寂清淨句義是菩薩句義。

「所以者何？以一切法自性空故自性遠離，由遠離故自性寂靜，由寂靜故自性清淨，由清淨故甚深般若波羅蜜多最勝清淨。如是般若波羅蜜多，當知即是菩薩句義，諸菩薩眾皆應修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？以一切法自性空故自性遠離，由遠離故自性寂靜，由寂靜故自性清淨，由清淨故甚深般若波羅蜜多最勝清淨。如是般若波羅蜜多，當知即是菩薩句義，諸菩薩眾皆應修學。」

佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此一切法甚深微妙般若理趣清淨法門深信受者，乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、報障，雖多積集而不能染；雖造種種極重惡業而易消滅，不墮惡趣。若能受持日日讀誦，精勤無間，如理思惟，彼於此生，定得一切法平等性金剛等持，於一切法皆得自在，恒受一切勝妙喜樂，當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此一切法甚深微妙般若理趣清淨法門深信受者，乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、報障，雖多積集而不能染；雖造種種極重惡業而易消滅，不墮惡趣。若能受持日日讀誦，精勤無間，如理思惟，彼於此生，定得一切法平等性金剛等持，於一切法皆得自在，恒受一切勝妙喜樂，當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來寂靜法性甚深理趣現等覺門，謂：「金剛平等性現等覺門，以大菩提堅實難壞如金剛故；義平等性現等覺門，以大菩提其義一故；法平等性現等覺門，以大菩提自性淨故；一切法平等性現等覺門，以大菩提於一切法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來寂靜法性甚深理趣現等覺門，謂：「金剛平等性現等覺門，以大菩提堅實難壞如金剛故；義平等性現等覺門，以大菩提其義一故；法平等性現等覺門，以大菩提自性淨故；一切法平等性現等覺門，以大菩提於一切法無分別故。」

佛說如是寂靜法性般若理趣現等覺已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是四種般若理趣現等覺門信解、受持、讀誦、修習，乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是寂靜法性般若理趣現等覺已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是四種般若理趣現等覺門信解、受持、讀誦、修習，乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依調伏一切惡法釋迦牟尼如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受一切法平等性甚深理趣普勝法門，謂：「貪欲性無戲論故，瞋恚性亦無戲論；瞋恚性無戲論故，愚癡性亦無戲論；愚癡性無戲論故，猶豫性亦無戲論；猶豫性無戲論故，諸見性亦無戲論；諸見性無戲論故，憍慢性亦無戲論；憍慢性無戲論故，諸纏性亦無戲論；諸纏性無戲論故，煩惱垢性亦無戲論；煩惱垢性無戲論故，諸惡業性亦無戲論；諸惡業性無戲論故，諸果報性亦無戲論；諸果報性無戲論故，雜染法性亦無戲論；雜染法性無戲論故，清淨法性亦無戲論；清淨法性無戲論故，一切法性亦無戲論；一切法性無戲論故，當知般若波羅蜜多亦無戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依調伏一切惡法釋迦牟尼如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受一切法平等性甚深理趣普勝法門，謂：「貪欲性無戲論故，瞋恚性亦無戲論；瞋恚性無戲論故，愚癡性亦無戲論；愚癡性無戲論故，猶豫性亦無戲論；猶豫性無戲論故，諸見性亦無戲論；諸見性無戲論故，憍慢性亦無戲論；憍慢性無戲論故，諸纏性亦無戲論；諸纏性無戲論故，煩惱垢性亦無戲論；煩惱垢性無戲論故，諸惡業性亦無戲論；諸惡業性無戲論故，諸果報性亦無戲論；諸果報性無戲論故，雜染法性亦無戲論；雜染法性無戲論故，清淨法性亦無戲論；清淨法性無戲論故，一切法性亦無戲論；一切法性無戲論故，當知般若波羅蜜多亦無戲論。」

佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多甚深理趣信解、受持、讀誦、修習，假使殺害三界所攝一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；常生善趣受勝妙樂，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多甚深理趣信解、受持、讀誦、修習，假使殺害三界所攝一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；常生善趣受勝妙樂，修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依性淨如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法平等性觀自在妙智印甚深理趣清淨法門，謂：「一切貪欲本性清淨極照明故，能令世間瞋恚清淨；一切瞋恚本性清淨極照明故，能令世間愚癡清淨；一切愚癡本性清淨極照明故，能令世間疑惑清淨；一切疑惑本性清淨極照明故，能令世間見趣清淨；一切見趣本性清淨極照明故，能令世間憍慢清淨；一切憍慢本性清淨極照明故，能令世間纏結清淨；一切纏結本性清淨極照明故，能令世間垢穢清淨；一切垢穢本性清淨極照明故，能令世間惡法清淨；一切惡法本性清淨極照明故，能令世間生死清淨；一切生死本性清淨極照明故，能令世間諸法清淨；以一切法本性清淨極照明故，能令世間有情清淨；一切有情本性清淨極照明故，能令世間一切智清淨；以一切智本性清淨極照明故，能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依性淨如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法平等性觀自在妙智印甚深理趣清淨法門，謂：「一切貪欲本性清淨極照明故，能令世間瞋恚清淨；一切瞋恚本性清淨極照明故，能令世間愚癡清淨；一切愚癡本性清淨極照明故，能令世間疑惑清淨；一切疑惑本性清淨極照明故，能令世間見趣清淨；一切見趣本性清淨極照明故，能令世間憍慢清淨；一切憍慢本性清淨極照明故，能令世間纏結清淨；一切纏結本性清淨極照明故，能令世間垢穢清淨；一切垢穢本性清淨極照明故，能令世間惡法清淨；一切惡法本性清淨極照明故，能令世間生死清淨；一切生死本性清淨極照明故，能令世間諸法清淨；以一切法本性清淨極照明故，能令世間有情清淨；一切有情本性清淨極照明故，能令世間一切智清淨；以一切智本性清淨極照明故，能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨。」

佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多清淨理趣信解、受持、讀誦、修習，雖住一切貪、瞋、癡等客塵、煩惱、垢穢聚中，而猶蓮華不為一切客塵、垢穢、過失所染，常能修習菩薩勝行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是般若波羅蜜多清淨理趣信解、受持、讀誦、修習，雖住一切貪、瞋、癡等客塵、煩惱、垢穢聚中，而猶蓮華不為一切客塵、垢穢、過失所染，常能修習菩薩勝行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切三界勝主如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來和合灌頂甚深理趣智藏法門，謂：「以世間灌頂位施，當得三界法王位果；以出世間無上義施，當得一切希願滿足；以出世間無上法施，於一切法當得自在；若以世間財食等施，當得一切身、語、心樂；若以種種財法等施，能令布施波羅蜜多速得圓滿；受持種種清淨禁戒，能令淨戒波羅蜜多速得圓滿；於一切事修學安忍，能令安忍波羅蜜多速得圓滿；於一切時修習精進，能令精進波羅蜜多速得圓滿；於一切境修行靜慮，能令靜慮波羅蜜多速得圓滿；於一切法常修妙慧，能令般若波羅蜜多速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切三界勝主如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來和合灌頂甚深理趣智藏法門，謂：「以世間灌頂位施，當得三界法王位果；以出世間無上義施，當得一切希願滿足；以出世間無上法施，於一切法當得自在；若以世間財食等施，當得一切身、語、心樂；若以種種財法等施，能令布施波羅蜜多速得圓滿；受持種種清淨禁戒，能令淨戒波羅蜜多速得圓滿；於一切事修學安忍，能令安忍波羅蜜多速得圓滿；於一切時修習精進，能令精進波羅蜜多速得圓滿；於一切境修行靜慮，能令靜慮波羅蜜多速得圓滿；於一切法常修妙慧，能令般若波羅蜜多速得圓滿。」

佛說如是灌頂法門般若理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是灌頂法門般若理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，速能滿足諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門，謂：「具攝受一切如來金剛身印，當證一切如來法身；若具攝受一切如來金剛語印，於一切法當得自在；若具攝受一切如來金剛心印，於一切定當得自在；若具攝受一切如來金剛智印，能得最上妙身、語、心，猶若金剛無動無壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切如來智印持一切佛祕密法門如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來住持智印甚深理趣金剛法門，謂：「具攝受一切如來金剛身印，當證一切如來法身；若具攝受一切如來金剛語印，於一切法當得自在；若具攝受一切如來金剛心印，於一切定當得自在；若具攝受一切如來金剛智印，能得最上妙身、語、心，猶若金剛無動無壞。」

佛說如是如來智印般若理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切事業皆能成辦，常與一切勝事和合，所欲修行一切勝智，諸勝福業皆速圓滿，當獲最勝淨身、語、心，猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是如來智印般若理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切事業皆能成辦，常與一切勝事和合，所欲修行一切勝智，諸勝福業皆速圓滿，當獲最勝淨身、語、心，猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切無戲論法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多甚深理趣輪字法門，謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，無所願故；一切法遠離，無所著故；一切法寂靜，永寂滅故；一切法無常，性常無故；一切法無樂，非可樂故；一切法無我，不自在故；一切法無淨，離淨相故；一切法不可得，推尋其性不可得故；一切法不思議，思議其性無所有故；一切法無所有，眾緣和合假施設故；一切法無戲論，本性空寂離言說故；一切法本性淨，甚深般若波羅蜜多本性淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切無戲論法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多甚深理趣輪字法門，謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，無所願故；一切法遠離，無所著故；一切法寂靜，永寂滅故；一切法無常，性常無故；一切法無樂，非可樂故；一切法無我，不自在故；一切法無淨，離淨相故；一切法不可得，推尋其性不可得故；一切法不思議，思議其性無所有故；一切法無所有，眾緣和合假施設故；一切法無戲論，本性空寂離言說故；一切法本性淨，甚深般若波羅蜜多本性淨故。」

佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解、受持、讀誦、修習，於一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是離諸戲論般若理趣輪字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解、受持、讀誦、修習，於一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切如來輪攝如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多入廣大輪甚深理趣平等性門，謂：「入金剛平等性，能入一切如來性輪故；入義平等性，能入一切菩薩性輪故；入法平等性，能入一切法性輪故；入蘊平等性，能入一切蘊性輪故；入處平等性，能入一切處性輪故；入界平等性，能入一切界性輪故；入諦平等性，能入一切諦性輪故；入緣起平等性，能入一切緣起性輪故；入寶平等性，能入一切寶性輪故；入食平等性，能入一切食性輪故；入善法平等性，能入一切善法性輪故；入非善法平等性，能入一切非善法性輪故；入有記法平等性，能入一切有記法性輪故；入無記法平等性，能入一切無記法性輪故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性輪故；入無漏法平等性，能入一切無漏法性輪故；入有為法平等性，能入一切有為法性輪故；入無為法平等性，能入一切無為法性輪故；入世間法平等性，能入一切世間法性輪故；入出世間法平等性，能入一切出世間法性輪故；入異生法平等性，能入一切異生法性輪故，入聲聞法平等性，能入一切聲聞法性輪故；入獨覺法平等性，能入一切獨覺法性輪故；入菩薩法平等性，能入一切菩薩法性輪故；入如來法平等性，能入一切如來法性輪故；入有情平等性，能入一切有情性輪故；入一切平等性，能入一切性輪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切如來輪攝如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多入廣大輪甚深理趣平等性門，謂：「入金剛平等性，能入一切如來性輪故；入義平等性，能入一切菩薩性輪故；入法平等性，能入一切法性輪故；入蘊平等性，能入一切蘊性輪故；入處平等性，能入一切處性輪故；入界平等性，能入一切界性輪故；入諦平等性，能入一切諦性輪故；入緣起平等性，能入一切緣起性輪故；入寶平等性，能入一切寶性輪故；入食平等性，能入一切食性輪故；入善法平等性，能入一切善法性輪故；入非善法平等性，能入一切非善法性輪故；入有記法平等性，能入一切有記法性輪故；入無記法平等性，能入一切無記法性輪故；入有漏法平等性，能入一切有漏法性輪故；入無漏法平等性，能入一切無漏法性輪故；入有為法平等性，能入一切有為法性輪故；入無為法平等性，能入一切無為法性輪故；入世間法平等性，能入一切世間法性輪故；入出世間法平等性，能入一切出世間法性輪故；入異生法平等性，能入一切異生法性輪故，入聲聞法平等性，能入一切聲聞法性輪故；入獨覺法平等性，能入一切獨覺法性輪故；入菩薩法平等性，能入一切菩薩法性輪故；入如來法平等性，能入一切如來法性輪故；入有情平等性，能入一切有情性輪故；入一切平等性，能入一切性輪故。」

佛說如是入廣大輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解、受持、讀誦、修習，能善悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是入廣大輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解、受持、讀誦、修習，能善悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切廣受供養真淨器田如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切供養甚深理趣無上法門，謂：「發無上正等覺心，於諸如來廣設供養；攝護正法，於諸如來廣設供養；修行一切波羅蜜多，於諸如來廣設供養；修行一切菩提分法，於諸如來廣設供養；修行一切總持、等持，於諸如來廣設供養；修行一切五眼、六通，於諸如來廣設供養；修行一切靜慮、解脫，於諸如來廣設供養；修行一切慈、悲、喜、捨，於諸如來廣設供養；修行一切佛不共法，於諸如來廣設供養；觀一切法若常、若無常皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若樂、若苦皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若我、若無我皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若淨、若不淨皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若空、若不空皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有相、若無相皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有願、若無願皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若遠離、若不遠離皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若寂靜、若不寂靜皆不可得，於諸如來廣設供養；於深般若波羅蜜多，書寫、聽聞、受持、讀誦、思惟、修習，廣為有情宣說流布，或自供養或轉施他，於諸如來廣設供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切廣受供養真淨器田如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切供養甚深理趣無上法門，謂：「發無上正等覺心，於諸如來廣設供養；攝護正法，於諸如來廣設供養；修行一切波羅蜜多，於諸如來廣設供養；修行一切菩提分法，於諸如來廣設供養；修行一切總持、等持，於諸如來廣設供養；修行一切五眼、六通，於諸如來廣設供養；修行一切靜慮、解脫，於諸如來廣設供養；修行一切慈、悲、喜、捨，於諸如來廣設供養；修行一切佛不共法，於諸如來廣設供養；觀一切法若常、若無常皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若樂、若苦皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若我、若無我皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若淨、若不淨皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若空、若不空皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有相、若無相皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若有願、若無願皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若遠離、若不遠離皆不可得，於諸如來廣設供養；觀一切法若寂靜、若不寂靜皆不可得，於諸如來廣設供養；於深般若波羅蜜多，書寫、聽聞、受持、讀誦、思惟、修習，廣為有情宣說流布，或自供養或轉施他，於諸如來廣設供養。」

佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門信解、受持、讀誦、修習，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門信解、受持、讀誦、修習，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善調伏如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受智密調伏有情甚深理趣智藏法門謂：「一切有情平等性即忿平等性，一切有情調伏性即忿調伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情離生性即忿離生性，一切有情實際性即忿實際性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情無相性即忿無相性，一切有情無願性即忿無願性，一切有情遠離性即忿遠離性，一切有情寂靜性即忿寂靜性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情無所有性即忿無所有性，一切有情難思議性即忿難思議性，一切有情無戲論性即忿無戲論性，一切有情如金剛性即忿如金剛性。所以者何？一切有情真調伏性即是無上正等菩提，亦是般若波羅蜜多，亦是諸佛一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切能善調伏如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多攝受智密調伏有情甚深理趣智藏法門謂：「一切有情平等性即忿平等性，一切有情調伏性即忿調伏性，一切有情真法性即忿真法性，一切有情真如性即忿真如性，一切有情法界性即忿法界性，一切有情離生性即忿離生性，一切有情實際性即忿實際性，一切有情本空性即忿本空性，一切有情無相性即忿無相性，一切有情無願性即忿無願性，一切有情遠離性即忿遠離性，一切有情寂靜性即忿寂靜性，一切有情不可得性即忿不可得性，一切有情無所有性即忿無所有性，一切有情難思議性即忿難思議性，一切有情無戲論性即忿無戲論性，一切有情如金剛性即忿如金剛性。所以者何？一切有情真調伏性即是無上正等菩提，亦是般若波羅蜜多，亦是諸佛一切智智。」

佛說如是能善調伏甚深理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，能自調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情，常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，能善修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是能善調伏甚深理趣智藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門信解、受持、讀誦、修習，能自調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情，常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，能善修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切能善建立性平等法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法性甚深理趣最勝法門，謂：「一切有情性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切有情性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切法性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切有情有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切法有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切有情即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切有情即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切法即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切有情即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切有情即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切法即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切有情即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切法即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切有情即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切法即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切有情即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切法即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切有情不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切有情無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切法無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切有情不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切有情無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切法無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切有情無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切法無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切有情有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用；一切法有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切能善建立性平等法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切法性甚深理趣最勝法門，謂：「一切有情性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切法性平等故，甚深般若波羅蜜多亦性平等；一切有情性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切法性調伏故，甚深般若波羅蜜多亦性調伏；一切有情有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切法有實義故，甚深般若波羅蜜多亦有實義；一切有情即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切法即真如故，甚深般若波羅蜜多亦即真如；一切有情即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切法即法界故，甚深般若波羅蜜多亦即法界；一切有情即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；一切有情即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切法即實際故，甚深般若波羅蜜多亦即實際；一切有情即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切法即本空故，甚深般若波羅蜜多亦即本空；一切有情即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切法即無相故，甚深般若波羅蜜多亦即無相；一切有情即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切法即無願故，甚深般若波羅蜜多亦即無願；一切有情即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切法即遠離故，甚深般若波羅蜜多亦即遠離；一切有情即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切法即寂靜故，甚深般若波羅蜜多亦即寂靜；一切有情不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切法不可得故，甚深般若波羅蜜多亦不可得；一切有情無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切法無所有故，甚深般若波羅蜜多亦無所有；一切有情不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切法不思議故，甚深般若波羅蜜多亦不思議；一切有情無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切法無戲論故，甚深般若波羅蜜多亦無戲論；一切有情無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切法無邊際故，甚深般若波羅蜜多亦無邊際；一切有情有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用；一切法有業用故，當知般若波羅蜜多亦有業用。」

佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等般若理趣最勝法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等般若理趣最勝法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂：「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；一切有情皆正法藏，一切皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門，謂：「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；一切有情皆正法藏，一切皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。」

佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解、受持、讀誦、修習，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依究竟無邊際法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門，謂：「甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多無際故，一切如來亦無際；甚深般若波羅蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波羅蜜多究竟故，一切法亦究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依究竟無邊際法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門，謂：「甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多無際故，一切如來亦無際；甚深般若波羅蜜多一味故，一切法亦一味；甚深般若波羅蜜多究竟故，一切法亦究竟。」

佛說如是無邊無際究竟理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是究竟般若理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切障法皆悉消除，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是無邊無際究竟理趣金剛法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是究竟般若理趣金剛法門信解、受持、讀誦、修習，一切障法皆悉消除，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多得諸如來祕密法性及一切法無戲論性、大樂金剛不空神呪金剛法門，初、中、後位最勝第一甚深理趣無上法門，謂：「大貪等最勝成就，令大菩薩大樂最勝成就；大樂最勝成就，令大菩薩一切如來大覺最勝成就；一切如來大覺最勝成就，令大菩薩降伏一切大魔最勝成就；降伏一切大魔最勝成就，令大菩薩普大三界自在最勝成就；普大三界自在最勝成就，令大菩薩能無遺餘拔有情界，利益安樂一切有情，畢竟大樂最勝成就所以者何？乃至生死流轉住處，有勝智者齊此常能以無等法，饒益有情不入寂滅；又以般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辦一切清淨事業，能令諸有皆得清淨；又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有，皆令清淨自然調伏；又如蓮華形色光淨，不為一切穢物所染。如是貪等饒益世間，住過有過常不能染。又大貪等能得清淨、大樂、大財、三界自在，常能堅固饒益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復依遍照如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多得諸如來祕密法性及一切法無戲論性、大樂金剛不空神呪金剛法門，初、中、後位最勝第一甚深理趣無上法門，謂：「大貪等最勝成就，令大菩薩大樂最勝成就；大樂最勝成就，令大菩薩一切如來大覺最勝成就；一切如來大覺最勝成就，令大菩薩降伏一切大魔最勝成就；降伏一切大魔最勝成就，令大菩薩普大三界自在最勝成就；普大三界自在最勝成就，令大菩薩能無遺餘拔有情界，利益安樂一切有情，畢竟大樂最勝成就所以者何？乃至生死流轉住處，有勝智者齊此常能以無等法，饒益有情不入寂滅；又以般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辦一切清淨事業，能令諸有皆得清淨；又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有，皆令清淨自然調伏；又如蓮華形色光淨，不為一切穢物所染。如是貪等饒益世間，住過有過常不能染。又大貪等能得清淨、大樂、大財、三界自在，常能堅固饒益有情。」

爾時，如來即說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來即說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 薄底(丁履反)筏攃(七葛反)羅曳(三) 罨跛履弭多窶拏曳(四) 薩縛呾他揭多跛履布視多曳(五) 薩縛呾他揭多奴壤多奴壤多邲壤多曳(六) 呾姪他(七) 鉢剌𠯋(一弟反)鉢剌𠯋(八) 莫訶鉢喇𠯋(九) 鉢剌壤婆娑羯囇(十) 鉢剌壤路迦羯囇(十一) 案馱迦囉毘談末埿(十二) 悉遞(十三) 蘇悉遞(十四) 悉殿都漫薄伽筏底(十五) 薩防伽孫達囇(十六) 薄底筏攃囇(十七) 鉢剌娑履多喝悉帝(十八) 參磨濕嚩娑羯囇(十九) 勃𭈪勃𭈪(二十) 悉𭈪悉𭈪(二十一) 劍波劍波(二十二) 浙羅浙羅(二十三) 曷邏嚩曷邏嚩(二十四) 阿揭車阿揭車(二十五) 薄伽筏底(二十六) 麼毘濫婆(二十七) 莎訶(二十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 薄底(丁履反)筏攃(七葛反)羅曳(三) 罨跛履弭多窶拏曳(四) 薩縛呾他揭多跛履布視多曳(五) 薩縛呾他揭多奴壤多奴壤多邲壤多曳(六) 呾姪他(七) 鉢剌𠯋(一弟反)鉢剌𠯋(八) 莫訶鉢喇𠯋(九) 鉢剌壤婆娑羯囇(十) 鉢剌壤路迦羯囇(十一) 案馱迦囉毘談末埿(十二) 悉遞(十三) 蘇悉遞(十四) 悉殿都漫薄伽筏底(十五) 薩防伽孫達囇(十六) 薄底筏攃囇(十七) 鉢剌娑履多喝悉帝(十八) 參磨濕嚩娑羯囇(十九) 勃𭈪勃𭈪(二十) 悉𭈪悉𭈪(二十一) 劍波劍波(二十二) 浙羅浙羅(二十三) 曷邏嚩曷邏嚩(二十四) 阿揭車阿揭車(二十五) 薄伽筏底(二十六) 麼毘濫婆(二十七) 莎訶(二十八)

「如是神呪，三世諸佛皆共宣說、同所護念，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辦，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是神呪，三世諸佛皆共宣說、同所護念，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辦，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 呾姪他(三) 牟尼達䜝(四) 僧揭洛訶達䜝(五) 遏奴揭洛訶達䜝(六) 毘目底達䜝(七) 薩馱奴揭洛訶達䜝(八) 吠室洛末拏達䜝(九) 參漫多奴跛履筏剌呾那達䜝(十) 窶拏僧揭洛訶達䜝(十一) 薩縛迦羅跛履波剌那達䜝(十二) 莎訶(十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 呾姪他(三) 牟尼達䜝(四) 僧揭洛訶達䜝(五) 遏奴揭洛訶達䜝(六) 毘目底達䜝(七) 薩馱奴揭洛訶達䜝(八) 吠室洛末拏達䜝(九) 參漫多奴跛履筏剌呾那達䜝(十) 窶拏僧揭洛訶達䜝(十一) 薩縛迦羅跛履波剌那達䜝(十二) 莎訶(十三)

「如是神呪是諸佛母，能誦持者一切罪滅，常見諸佛得宿住智，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是神呪是諸佛母，能誦持者一切罪滅，常見諸佛得宿住智，疾證無上正等菩提。」

爾時，如來復說神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來復說神呪：

「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 呾姪他(三) 室囇曳(四) 室囇曳(五) 室囇曳(六) 室囇曳細(七) 莎訶(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「納慕薄伽筏帝(一) 鉢剌壤波囉弭多曳(二) 呾姪他(三) 室囇曳(四) 室囇曳(五) 室囇曳(六) 室囇曳細(七) 莎訶(八)

「如是神呪具大威力，能受持者業障消除，所聞正法總持不忘，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是神呪具大威力，能受持者業障消除，所聞正法總持不忘，疾證無上正等菩提。」

爾時，世尊說是呪已，告金剛手菩薩等言：「若諸有情於每日旦，至心聽誦如是般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門無間斷者，諸惡業障皆得消滅，諸勝喜樂常現在前，大樂金剛不空神呪現身必得，究竟成滿一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得大執金剛及如來性。若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門，不能聽聞、書寫、讀誦、供養恭敬、思惟、修習；要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦、受持！若諸有情供養恭敬、尊重讚歎八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣。若地方所流行此經，一切天、人、阿素洛等皆應供養如佛制多。有置此經在身或手，諸天、人等皆應禮敬。若有情類受持此經多俱胝劫，得宿住智，常勤精進修諸善法，惡魔外道不能稽留；四大天王及餘天眾，常隨擁衛未曾暫捨，終不橫死抂遭衰患；諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經，定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是呪已，告金剛手菩薩等言：「若諸有情於每日旦，至心聽誦如是般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門無間斷者，諸惡業障皆得消滅，諸勝喜樂常現在前，大樂金剛不空神呪現身必得，究竟成滿一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得大執金剛及如來性。若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門，不能聽聞、書寫、讀誦、供養恭敬、思惟、修習；要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦、受持！若諸有情供養恭敬、尊重讚歎八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣。若地方所流行此經，一切天、人、阿素洛等皆應供養如佛制多。有置此經在身或手，諸天、人等皆應禮敬。若有情類受持此經多俱胝劫，得宿住智，常勤精進修諸善法，惡魔外道不能稽留；四大天王及餘天眾，常隨擁衛未曾暫捨，終不橫死抂遭衰患；諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；於諸佛土隨願往生，乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經，定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。」

時，薄伽梵說是經已，金剛手等諸大菩薩及餘天眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，金剛手等諸大菩薩及餘天眾，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。