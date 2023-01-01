大般若經第八會那伽室利分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經第八會那伽室利分

序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

西明寺沙門玄則撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門玄則撰

載惟清規外滌乃照晉於襟靈，神理內康俄發揮於事業，若不訊諸動寂，將或謬以隨迎。是故妙祥資舍衛之稟、龍祥扣分衛之節，挫舉下而迂足、措屈伸而矯手，慮不慮以思惟、行無行以發趣，食夫幻食，反類懸匏；資以無資，翻同冽井。俄而縱觀空術、澄襟海定，孕生靈為水性、罄功德為珍府，晏六動而不搖、走三乘以終駐，無宰不宰，黜心王而利見；無親不親，恢善友而遙集。是令近事取鉢，駭脩臂之不存；應供投襟，兀撫心其已滅。譬蜃樓切景，知積氣以忘躋；鸞鏡含姿，悟唯空而輟攬。故能自近而鑒遠、由真以立俗，識危生之露集、知幻質之泡浮，電倐青紫之輝、雲空軒蓋之影。文約理贍，昔祕今傳，雖一軸且單譯，而三復固多重味矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 載惟清規外滌乃照晉於襟靈，神理內康俄發揮於事業，若不訊諸動寂，將或謬以隨迎。是故妙祥資舍衛之稟、龍祥扣分衛之節，挫舉下而迂足、措屈伸而矯手，慮不慮以思惟、行無行以發趣，食夫幻食，反類懸匏；資以無資，翻同冽井。俄而縱觀空術、澄襟海定，孕生靈為水性、罄功德為珍府，晏六動而不搖、走三乘以終駐，無宰不宰，黜心王而利見；無親不親，恢善友而遙集。是令近事取鉢，駭脩臂之不存；應供投襟，兀撫心其已滅。譬蜃樓切景，知積氣以忘躋；鸞鏡含姿，悟唯空而輟攬。故能自近而鑒遠、由真以立俗，識危生之露集、知幻質之泡浮，電倐青紫之輝、雲空軒蓋之影。文約理贍，昔祕今傳，雖一軸且單譯，而三復固多重味矣。

大般若波羅蜜多經卷第五百七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百七十六

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第八那伽室利分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八那伽室利分

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，為諸大眾宣揚正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園，為諸大眾宣揚正法。

爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩於日初分著衣持鉢，漸次將入室羅筏城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩摩訶薩於日初分著衣持鉢，漸次將入室羅筏城。

時，有菩薩名龍吉祥，見已問言：「尊者何所往？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有菩薩名龍吉祥，見已問言：「尊者何所往？」

妙吉祥曰：「我欲入此室羅筏城巡行乞食，為欲利樂多眾生故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「我欲入此室羅筏城巡行乞食，為欲利樂多眾生故，哀愍世間大眾生故，利益安樂諸天、人故。」

龍吉祥言：「唯然！尊者！今於食想猶未破耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「唯然！尊者！今於食想猶未破耶？」

妙吉祥曰：「吾於食想都不見有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，猶若虛空無壞無斷，我何能破？諸天、魔、梵，世間沙門、婆羅門等亦不能破。所以者何？諸法自性等虛空界，畢竟皆空，不可動搖，無能破者。又一切法如太虛空，無有天、魔、梵、沙門等諸有情類可能攝受。所以者何？以一切法性遠離故非所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「吾於食想都不見有，知何所破？所以者何？以一切法本性空寂，猶若虛空無壞無斷，我何能破？諸天、魔、梵，世間沙門、婆羅門等亦不能破。所以者何？諸法自性等虛空界，畢竟皆空，不可動搖，無能破者。又一切法如太虛空，無有天、魔、梵、沙門等諸有情類可能攝受。所以者何？以一切法性遠離故非所攝受。」

龍吉祥言：「若如所說，云何菩薩與魔戰諍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「若如所說，云何菩薩與魔戰諍？」

妙吉祥曰：「菩薩未嘗與擊大鼓魔軍戰諍，菩薩爾時亦不見法有少真實可依入定。所以者何？菩薩見彼雖擊鼓等而無怖畏。譬如幻師幻作怨敵，雖現擾惱而不生怖；如是菩薩知法性空皆如幻等，都無怖畏。若時菩薩有怖畏者，非天、人等所應供養，然諸菩薩解空無怖，堪為一切真淨福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「菩薩未嘗與擊大鼓魔軍戰諍，菩薩爾時亦不見法有少真實可依入定。所以者何？菩薩見彼雖擊鼓等而無怖畏。譬如幻師幻作怨敵，雖現擾惱而不生怖；如是菩薩知法性空皆如幻等，都無怖畏。若時菩薩有怖畏者，非天、人等所應供養，然諸菩薩解空無怖，堪為一切真淨福田。」

龍吉祥言：「頗有能證菩提者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「頗有能證菩提者不？」

妙吉祥曰：「亦有能證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「亦有能證。」

龍吉祥言：「誰為證者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「誰為證者？」

妙吉祥曰：「若無名姓、施設、語言，彼為能證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「若無名姓、施設、語言，彼為能證。」

龍吉祥言：「彼既如是，云何能證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「彼既如是，云何能證？」

妙吉祥曰：「彼心無生，不念菩提及菩提座，亦不愍念一切有情，以無表心、無見心等能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「彼心無生，不念菩提及菩提座，亦不愍念一切有情，以無表心、無見心等能證無上正等菩提。」

龍吉祥言：「若爾，尊者以何心等當得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「若爾，尊者以何心等當得菩提？」

妙吉祥曰：「我無所趣亦非能趣，都無所學。非我當來詣菩提樹，坐金剛座證大菩提，轉妙法輪拔濟生死。所以者何？諸法無動，不可破壞，不可攝受，畢竟空寂。我以如是非趣心等當得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「我無所趣亦非能趣，都無所學。非我當來詣菩提樹，坐金剛座證大菩提，轉妙法輪拔濟生死。所以者何？諸法無動，不可破壞，不可攝受，畢竟空寂。我以如是非趣心等當得菩提。」

龍吉祥言：「尊者所說皆依勝義，令諸有情信解是法解脫煩惱。若諸有情煩惱解脫，便能畢竟破魔羂網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「尊者所說皆依勝義，令諸有情信解是法解脫煩惱。若諸有情煩惱解脫，便能畢竟破魔羂網。」

妙吉祥曰：「魔之羂網不可破壞。所以者何？魔者不異菩提增語。何以故？魔及魔軍性俱非有都不可得，是故我說魔者不異菩提增語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「魔之羂網不可破壞。所以者何？魔者不異菩提增語。何以故？魔及魔軍性俱非有都不可得，是故我說魔者不異菩提增語。」

龍吉祥言：「菩提何謂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「菩提何謂？」

妙吉祥曰：「言菩提者，遍諸時處一切法中。譬如虛空都無障礙，於時處法無所不在，菩提亦爾，無障礙故遍在一切時處法中。如是菩提最為無上，仁今欲證何等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「言菩提者，遍諸時處一切法中。譬如虛空都無障礙，於時處法無所不在，菩提亦爾，無障礙故遍在一切時處法中。如是菩提最為無上，仁今欲證何等菩提？」

龍吉祥言：「欲證無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「欲證無上。」

妙吉祥曰：「汝今應止！無上菩提非可證法，汝欲證者便行戲論。何以故？無上菩提離相寂滅，仁今欲取，成戲論故。譬如有人作如是說：『我令幻士坐菩提座，證幻無上正等菩提。』如是所言極成戲論，以諸幻士尚不可得，豈令能證幻大菩提！幻於幻法，非合非散，無取無捨，自性俱空。諸佛世尊說一切法不可分別皆如幻事，汝今欲證無上菩提，豈不便成分別幻法？然一切法皆不可取亦不可捨，無成無壞。非法於法能有造作及有滅壞，無法於法能有和合及有別離。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，離我、我所，等虛空界，無說無示、無讚無毀、無高無下、無損無益、不可想像、不可戲論，本性虛寂，皆畢竟空，如幻如夢，無對無比，寧可於彼起分別心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「汝今應止！無上菩提非可證法，汝欲證者便行戲論。何以故？無上菩提離相寂滅，仁今欲取，成戲論故。譬如有人作如是說：『我令幻士坐菩提座，證幻無上正等菩提。』如是所言極成戲論，以諸幻士尚不可得，豈令能證幻大菩提！幻於幻法，非合非散，無取無捨，自性俱空。諸佛世尊說一切法不可分別皆如幻事，汝今欲證無上菩提，豈不便成分別幻法？然一切法皆不可取亦不可捨，無成無壞。非法於法能有造作及有滅壞，無法於法能有和合及有別離。所以者何？以一切法非合非散，自性皆空，離我、我所，等虛空界，無說無示、無讚無毀、無高無下、無損無益、不可想像、不可戲論，本性虛寂，皆畢竟空，如幻如夢，無對無比，寧可於彼起分別心？」

龍吉祥言：「善哉！尊者！我今由此定得菩提，何以故？由尊為我說深法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「善哉！尊者！我今由此定得菩提，何以故？由尊為我說深法故。」

妙吉祥曰：「吾於今者，曾未為汝有所宣說若顯若密、若深若淺，云何令汝能得菩提？所以者何？諸法自性皆不可說，汝謂我說甚深法者，為行戲論；然我實非能說法者，諸法自性亦不可說。如有人言：『我能辯說幻士識相，謂諸幻士識有如是如是差別。』彼由此說害自實言。所以者何？夫幻士者尚非所識，況有識相！汝今謂我說甚深法，令汝證得無上菩提，亦復如是。以一切法皆如幻事，畢竟性空尚不可知，況有宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「吾於今者，曾未為汝有所宣說若顯若密、若深若淺，云何令汝能得菩提？所以者何？諸法自性皆不可說，汝謂我說甚深法者，為行戲論；然我實非能說法者，諸法自性亦不可說。如有人言：『我能辯說幻士識相，謂諸幻士識有如是如是差別。』彼由此說害自實言。所以者何？夫幻士者尚非所識，況有識相！汝今謂我說甚深法，令汝證得無上菩提，亦復如是。以一切法皆如幻事，畢竟性空尚不可知，況有宣說！」

爾時，無能勝菩薩摩訶薩來至其所，聞已讚言：「善哉！善哉！正士！大士！能共辯說甚深法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無能勝菩薩摩訶薩來至其所，聞已讚言：「善哉！善哉！正士！大士！能共辯說甚深法門。」

時，妙吉祥詰無能勝言：「正士、大士為說何法？夫為菩薩不作是念：『我是菩薩正士、大士，能為有情說甚深法。』作是念者便行戲論。又，無能勝！頗有谷響，自性實有能發語言，生聞者識詮諸法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥詰無能勝言：「正士、大士為說何法？夫為菩薩不作是念：『我是菩薩正士、大士，能為有情說甚深法。』作是念者便行戲論。又，無能勝！頗有谷響，自性實有能發語言，生聞者識詮諸法不？」

時，無能勝答曰：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，無能勝答曰：「不也！」

妙吉祥言：「如是諸法一切非實，皆如谷響無名、無相、無所取著，於斯有執便行戲論，若行戲論流轉生死。彼於如響一切法中不如實知，起諸乖諍，乖諍起故心則動搖，心動搖時多諸迷謬，迷謬增故諸趣輪迴。是故世尊親於晝夜教誡教授諸苾芻言：『汝等苾芻勿行戲論，於我所說寂滅法中，常應思惟、審諦觀察、精勤修習無得法忍。』如是能寂大聖法王說諸法空本性寂靜，無染、無得、無所依住。能如實知解脫生死，定當證得菩提涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「如是諸法一切非實，皆如谷響無名、無相、無所取著，於斯有執便行戲論，若行戲論流轉生死。彼於如響一切法中不如實知，起諸乖諍，乖諍起故心則動搖，心動搖時多諸迷謬，迷謬增故諸趣輪迴。是故世尊親於晝夜教誡教授諸苾芻言：『汝等苾芻勿行戲論，於我所說寂滅法中，常應思惟、審諦觀察、精勤修習無得法忍。』如是能寂大聖法王說諸法空本性寂靜，無染、無得、無所依住。能如實知解脫生死，定當證得菩提涅槃。」

時，龍吉祥聞是語已，因即復問妙吉祥言：「尊者從何生死解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，龍吉祥聞是語已，因即復問妙吉祥言：「尊者從何生死解脫？」

妙吉祥曰：「仁謂如來從何生死而得解脫？十力世尊常說過去未來現在為生死法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「仁謂如來從何生死而得解脫？十力世尊常說過去未來現在為生死法。」

龍吉祥言：「世尊！豈不說一切法皆如幻化，既爾，有情應本已證無上菩提，寧有生死？所以者何？尊者亦說諸法非實皆如幻化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「世尊！豈不說一切法皆如幻化，既爾，有情應本已證無上菩提，寧有生死？所以者何？尊者亦說諸法非實皆如幻化。」

妙吉祥曰：「我從昔來於法性相曾未宣說，亦不分別，取著造作。所以者何？諸法性相不可表示、不可分別、不可取著、不可造作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「我從昔來於法性相曾未宣說，亦不分別，取著造作。所以者何？諸法性相不可表示、不可分別、不可取著、不可造作。

「一切有情設能如實了達諸法皆如幻化，應本已證無上菩提；然由有情於一切法，不能通達皆如幻化故，於諸趣生死輪迴。如工幻師隨依何物，幻作種種所幻化事，所謂世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、諸龍、藥叉、阿素洛等人非人眾，諸愚癡類迷執實有，智者幻師知無實性，但有種種虛妄相現。如是諸法雖如幻化，而有情類愚癡不了，非有謂有、無常計常，於諸法中種種分別，或分別色或分別心，有為無為、有漏無漏如是等類種種分別，由此分別於諸法中，不如實知皆如幻化，由不知故生死輪迴。設諸有情於一切法如實了知皆如幻化，則於佛法不復增長。所以者何？諸有情類本來皆有，諸佛妙法一切已有，無退佛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有情設能如實了達諸法皆如幻化，應本已證無上菩提；然由有情於一切法，不能通達皆如幻化故，於諸趣生死輪迴。如工幻師隨依何物，幻作種種所幻化事，所謂世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、諸龍、藥叉、阿素洛等人非人眾，諸愚癡類迷執實有，智者幻師知無實性，但有種種虛妄相現。如是諸法雖如幻化，而有情類愚癡不了，非有謂有、無常計常，於諸法中種種分別，或分別色或分別心，有為無為、有漏無漏如是等類種種分別，由此分別於諸法中，不如實知皆如幻化，由不知故生死輪迴。設諸有情於一切法如實了知皆如幻化，則於佛法不復增長。所以者何？諸有情類本來皆有，諸佛妙法一切已有，無退佛智故。

「諸有情咸可安立於佛妙法覺慧無動，知法性空，無名無相、無依無住、無取無執、無礙無著、猶如虛空，無阿賴耶、無尼延底，無上寂靜、最極寂靜，無生無滅、無染無淨、無成無壞、非有非無。由此於中成甚深忍，常不遠離諸佛妙法。所以者何？諸佛妙法離性離相，不可施設、不可宣說、不可表示，遍有情類猶若虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有情咸可安立於佛妙法覺慧無動，知法性空，無名無相、無依無住、無取無執、無礙無著、猶如虛空，無阿賴耶、無尼延底，無上寂靜、最極寂靜，無生無滅、無染無淨、無成無壞、非有非無。由此於中成甚深忍，常不遠離諸佛妙法。所以者何？諸佛妙法離性離相，不可施設、不可宣說、不可表示，遍有情類猶若虛空。」

時，龍吉祥聞甚深法歡喜踊躍，讚妙吉祥：「善哉！善哉！尊者所說，甚深微妙不可思議，說諸有情常不遠離諸佛妙法，誰能信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，龍吉祥聞甚深法歡喜踊躍，讚妙吉祥：「善哉！善哉！尊者所說，甚深微妙不可思議，說諸有情常不遠離諸佛妙法，誰能信解？」

妙吉祥曰：「諸佛真子皆能信解，謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩已得不退，於諸白法無動無轉，已善安住畢竟空法無所得法，能深信解。所以者何？是諸菩薩妙菩提座已現在前，能對世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、阿素洛等人非人前大師子吼：『我於此座結跏趺坐，乃至未得無上菩提，終不中間暫解斯坐。』何以故？是諸菩薩已善安住畢竟空法無所得法，不可動故。譬如帝杙極善安固，諸牛王等不能動搖；如是菩薩已善安住畢竟空法無所得法，一切有情不能傾動，令離覺所覺及菩提座處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「諸佛真子皆能信解，謂隨信行、若隨法行、若第八、若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若諸獨覺、若諸菩薩已得不退，於諸白法無動無轉，已善安住畢竟空法無所得法，能深信解。所以者何？是諸菩薩妙菩提座已現在前，能對世間天、魔、梵、釋、沙門、梵志、阿素洛等人非人前大師子吼：『我於此座結跏趺坐，乃至未得無上菩提，終不中間暫解斯坐。』何以故？是諸菩薩已善安住畢竟空法無所得法，不可動故。譬如帝杙極善安固，諸牛王等不能動搖；如是菩薩已善安住畢竟空法無所得法，一切有情不能傾動，令離覺所覺及菩提座處。」

龍吉祥言：「覺所覺處、菩提座處何所謂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「覺所覺處、菩提座處何所謂耶？」

時，妙吉祥還詰彼曰：「云何名為如來變化？云何如來變化之處？云何如來變化所依？云何如來變化證法，由此說為如來變化說法示導？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥還詰彼曰：「云何名為如來變化？云何如來變化之處？云何如來變化所依？云何如來變化證法，由此說為如來變化說法示導？」

龍吉祥言：「我尚不見有實如來，況當見有如來變化及變化處、變化所依、變化證法，由此可說如來變化說法示導！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「我尚不見有實如來，況當見有如來變化及變化處、變化所依、變化證法，由此可說如來變化說法示導！」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！所說所知甚為如理，汝已起證於一切法無所得忍能作是說，覺所覺等應知亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「善哉！善哉！所說所知甚為如理，汝已起證於一切法無所得忍能作是說，覺所覺等應知亦然。」

龍吉祥言：「非一切法無所得忍有起有壞。所以者何？以一切法空無自性，自相亦空。如是諸法無相、無對、無色、無見，與虛空等，云何得起於一切法無所得忍？若一切法無所得忍有可起義，則谷響忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若陽焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若夢境忍、若變化忍、若鏡像忍、若尋香城忍、若虛空界忍應有起義。所以者何？虛空等忍有起義者必無是處。若菩薩摩訶薩聞如是法，不驚、不怖、無惑、無疑、心不沈沒，即是菩薩無上法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「非一切法無所得忍有起有壞。所以者何？以一切法空無自性，自相亦空。如是諸法無相、無對、無色、無見，與虛空等，云何得起於一切法無所得忍？若一切法無所得忍有可起義，則谷響忍、若光影忍、若聚沫忍、若浮泡忍、若陽焰忍、若芭蕉忍、若幻事忍、若夢境忍、若變化忍、若鏡像忍、若尋香城忍、若虛空界忍應有起義。所以者何？虛空等忍有起義者必無是處。若菩薩摩訶薩聞如是法，不驚、不怖、無惑、無疑、心不沈沒，即是菩薩無上法忍。」

妙吉祥言：「諸菩薩眾無得法忍豈無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「諸菩薩眾無得法忍豈無差別？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於少分法有執著者，是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我是成就甚深忍者。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能信受。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸義悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸法悉能覺了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能解了諸法本性。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行諸菩薩道。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能嚴淨種種佛土。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能成熟諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於菩提決定當證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我定能轉無上法輪。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能濟拔諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我有所行、我有所證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行四念住等三十七種菩提分法。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行靜慮、無量、等持、等至、陀羅尼門。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能趣證如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法。』是則名為行有所得。菩薩不行有所得故，無得法忍非有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥曰：「若菩薩眾於少分法有執著者，是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我是成就甚深忍者。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於甚深悉能信受。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸義悉能解了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於諸法悉能覺了。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能解了諸法本性。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行諸菩薩道。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能嚴淨種種佛土。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能成熟諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我於菩提決定當證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我定能轉無上法輪。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能濟拔諸有情類。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我有所行、我有所證。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行四念住等三十七種菩提分法。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能修行靜慮、無量、等持、等至、陀羅尼門。』是則名為行有所得。若諸菩薩作是念言：『我能趣證如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊諸佛妙法。』是則名為行有所得。菩薩不行有所得故，無得法忍非有差別。」

妙吉祥言：「若爾，菩薩云何修學趣菩提行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「若爾，菩薩云何修學趣菩提行？」

龍吉祥曰：「若菩薩眾於諸法中無所取著，是為修學趣菩提行；若菩薩眾於諸法中無所恃怙，是為修學趣菩提行；若菩薩眾現觀諸法依託眾緣、空無自性、離我、我所，是為修學趣菩提行；若菩薩眾雖有所行而無行想，是為修學趣菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥曰：「若菩薩眾於諸法中無所取著，是為修學趣菩提行；若菩薩眾於諸法中無所恃怙，是為修學趣菩提行；若菩薩眾現觀諸法依託眾緣、空無自性、離我、我所，是為修學趣菩提行；若菩薩眾雖有所行而無行想，是為修學趣菩提行。」

妙吉祥言：「如是！如是！誠如所說。如人夢中雖謂遊止種種方所，而無去、來、行、住、坐、臥，亦無真實遊止處所。菩薩亦爾，雖住寤時，有所修行而無行想，觀所行行本性皆空，於諸法中無所取著，達一切法無狀、無相、無阿賴耶、無尼延底，與虛空等本性空寂。若諸菩薩能如是行，無所執取、離諸戲論，是天、人等真淨福田，堪受世間恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「如是！如是！誠如所說。如人夢中雖謂遊止種種方所，而無去、來、行、住、坐、臥，亦無真實遊止處所。菩薩亦爾，雖住寤時，有所修行而無行想，觀所行行本性皆空，於諸法中無所取著，達一切法無狀、無相、無阿賴耶、無尼延底，與虛空等本性空寂。若諸菩薩能如是行，無所執取、離諸戲論，是天、人等真淨福田，堪受世間恭敬供養。」

爾時，龍吉祥菩薩摩訶薩聞是語已，歡喜踊躍而作是言：「唯然！尊者！我今欲往室羅筏城，為有情故巡行乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，龍吉祥菩薩摩訶薩聞是語已，歡喜踊躍而作是言：「唯然！尊者！我今欲往室羅筏城，為有情故巡行乞食。」

妙吉祥曰：「隨汝意往，然於行時，勿得舉足，勿得下足，勿屈、勿伸，勿起於心，勿興戲論，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、園林、舍宅、戶牖等想。所以者何？菩提遠離諸所有想，無高無下、無卷無舒，心絕動搖，言亡戲論，無有數量，是為菩薩所趣菩提。仁今若能如是行者，隨意所往而行乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「隨汝意往，然於行時，勿得舉足，勿得下足，勿屈、勿伸，勿起於心，勿興戲論，勿生路想，勿生城邑、聚落之想，勿生小大、男女之想，勿生街巷、園林、舍宅、戶牖等想。所以者何？菩提遠離諸所有想，無高無下、無卷無舒，心絕動搖，言亡戲論，無有數量，是為菩薩所趣菩提。仁今若能如是行者，隨意所往而行乞食。」

時，龍吉祥既承教授教誡威力入海喻定。譬如大海其水廣深，盈滿湛然豐諸珍寶，含育種種水族生命。如是此定威力廣深、神用難思、三業安靜，具功德寶攝養含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，龍吉祥既承教授教誡威力入海喻定。譬如大海其水廣深，盈滿湛然豐諸珍寶，含育種種水族生命。如是此定威力廣深、神用難思、三業安靜，具功德寶攝養含識。

時，有菩薩名曰善思，為欲令彼速出定故，設大加行觸動其身，雖令三千大千世界諸山、大地六反變動，而龍吉祥身心宴寂，安固不動如妙高山。所以者何？彼由此定，令身、語、意安住無動。後從定起，雨諸香花，向誓多林曲躬合掌，至誠恭敬而作是言：「歸命如來、應、正等覺，所證所說無不甚深，自性皆空無染無得，能令聞者獲斯勝定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有菩薩名曰善思，為欲令彼速出定故，設大加行觸動其身，雖令三千大千世界諸山、大地六反變動，而龍吉祥身心宴寂，安固不動如妙高山。所以者何？彼由此定，令身、語、意安住無動。後從定起，雨諸香花，向誓多林曲躬合掌，至誠恭敬而作是言：「歸命如來、應、正等覺，所證所說無不甚深，自性皆空無染無得，能令聞者獲斯勝定。」

善思菩薩便問彼言：「仁在定中覺地動不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思菩薩便問彼言：「仁在定中覺地動不？」

龍吉祥曰：「善思當知！若諸身心有動轉者，見大地等亦有傾搖。諸佛世尊、不退菩薩及大獨覺、大阿羅漢，身心安靜遠離動搖，於諸法中不見不覺有動、有轉、有傾、有搖。所以者何？以常安住無動、無轉、無傾搖法，謂空、無相、無願、寂靜，證相本空、性遠離法，由住此法身心無動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥曰：「善思當知！若諸身心有動轉者，見大地等亦有傾搖。諸佛世尊、不退菩薩及大獨覺、大阿羅漢，身心安靜遠離動搖，於諸法中不見不覺有動、有轉、有傾、有搖。所以者何？以常安住無動、無轉、無傾搖法，謂空、無相、無願、寂靜，證相本空、性遠離法，由住此法身心無動。」

時，妙吉祥見聞此已，歡喜讚歎龍吉祥言：「善哉！善哉！能成是事，今者隨意入城乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥見聞此已，歡喜讚歎龍吉祥言：「善哉！善哉！能成是事，今者隨意入城乞食。」

龍吉祥曰：「我今已證海喻勝定無上法食，於諸段食不復希求。我今唯求布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多及餘無邊菩薩勝行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦，令住究竟清淨涅槃。我今欣求棄捨諸行，不欲資養雜穢身心。今我由尊真淨善友哀愍我力證獲勝定，我今頂禮殊妙吉祥、無邊吉祥、勇猛吉祥、廣大吉祥、妙法吉祥、勝慧吉祥、難思吉祥、大仙善友、真淨善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥曰：「我今已證海喻勝定無上法食，於諸段食不復希求。我今唯求布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多及餘無邊菩薩勝行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪拔有情類生死大苦，令住究竟清淨涅槃。我今欣求棄捨諸行，不欲資養雜穢身心。今我由尊真淨善友哀愍我力證獲勝定，我今頂禮殊妙吉祥、無邊吉祥、勇猛吉祥、廣大吉祥、妙法吉祥、勝慧吉祥、難思吉祥、大仙善友、真淨善友。」

妙吉祥言：「善哉！仁者！能得如是海喻勝定，了達諸法如響、如像、如夢、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝今應求如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊無上法食，用自資益解脫法身。一切如來、應、正等覺皆由此食，能經無量、無數、無邊不可思議殑伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食無漏無繫，能永解脫執著世間不出離法，亦能永滅一切憍慢，無阿賴耶、無尼延底，無諸戲論本性空寂。一切菩薩摩訶薩眾皆希此食，汝亦當求，勿求世間下劣法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「善哉！仁者！能得如是海喻勝定，了達諸法如響、如像、如夢、如幻、如陽焰、如光影、如變化事、如尋香城。汝今應求如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無邊無上法食，用自資益解脫法身。一切如來、應、正等覺皆由此食，能經無量、無數、無邊不可思議殑伽沙等大劫而住。所以者何？如是法食無漏無繫，能永解脫執著世間不出離法，亦能永滅一切憍慢，無阿賴耶、無尼延底，無諸戲論本性空寂。一切菩薩摩訶薩眾皆希此食，汝亦當求，勿求世間下劣法食。」

龍吉祥曰：「我今聽尊所讚如斯無上法食已為充足，況得食耶！我若當來得斯法食，即以無食而為方便，自充足已，復持充足一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥曰：「我今聽尊所讚如斯無上法食已為充足，況得食耶！我若當來得斯法食，即以無食而為方便，自充足已，復持充足一切有情。」

妙吉祥言：「汝能充足虛空界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「汝能充足虛空界不？」

答曰：「不能！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝能充足響、像、夢幻、陽焰、光影、諸變化事、尋香城不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「汝能充足響、像、夢幻、陽焰、光影、諸變化事、尋香城不？」

答曰：「不能！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能！」

妙吉祥言：「汝頗能以眾流充足諸大海不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「汝頗能以眾流充足諸大海不？」

答曰：「不能！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不能！」

妙吉祥言：「諸法亦爾，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，則欲充足太虛空界，亦欲充足響、像、夢等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、無相、無願、無造、無作、無生、無滅，亦欲充足遠離、寂靜、離染、涅槃、畢竟、解脫，亦欲充足無色、無見、無對、一相與虛空等不可執取真如、法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「諸法亦爾，云何汝欲充足一切？汝欲一切皆充足者，則欲充足太虛空界，亦欲充足響、像、夢等，亦欲充足一切大海，亦欲充足一切法空、無相、無願、無造、無作、無生、無滅，亦欲充足遠離、寂靜、離染、涅槃、畢竟、解脫，亦欲充足無色、無見、無對、一相與虛空等不可執取真如、法界。」

龍吉祥言：「如尊所說食及食者無不皆空，則諸有情應不資食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「如尊所說食及食者無不皆空，則諸有情應不資食。」

妙吉祥曰：「如是！如是！一切有情皆不資食。設佛化為殑伽沙等諸有情類無不須食，汝令誰造爾所食耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「如是！如是！一切有情皆不資食。設佛化為殑伽沙等諸有情類無不須食，汝令誰造爾所食耶？」

龍吉祥言：「化無所食，何假為造？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「化無所食，何假為造？」

妙吉祥曰：「法及有情皆如幻化，是故一切無資食者。若諸有情不能如實了達諸法皆如幻化，則於諸趣生死輪迴，虛妄執為有所資持，然彼資持都不可得。如實觀察法及有情，自性俱空無少真實，則於諸食無所資持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「法及有情皆如幻化，是故一切無資食者。若諸有情不能如實了達諸法皆如幻化，則於諸趣生死輪迴，虛妄執為有所資持，然彼資持都不可得。如實觀察法及有情，自性俱空無少真實，則於諸食無所資持。」

龍吉祥言：「我今欲住斷除飢渴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「我今欲住斷除飢渴。」

妙吉祥曰：「飢渴尚無，何有能斷？譬如幻士作如是言：『我今欲求陽焰中水斷除飢渴。』汝今亦然。所以者何？以一切法皆如陽焰，一切有情皆如幻士，云何欲住斷除飢渴？虛妄分別所作法中，能斷、所斷俱不可得，既無飢渴，除斷者誰？諸法本來自性充足都無飢渴，何所除斷？愚夫於此不如實知，謂我飢渴欲求除斷；諸有智者能如實知飢渴本無不求除斷，既能了達諸法性空，不復輪迴生死諸趣，遠離戲論無所分別，於一切法住無所住，無依、無染，無入、無出，畢竟解脫，分別永無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「飢渴尚無，何有能斷？譬如幻士作如是言：『我今欲求陽焰中水斷除飢渴。』汝今亦然。所以者何？以一切法皆如陽焰，一切有情皆如幻士，云何欲住斷除飢渴？虛妄分別所作法中，能斷、所斷俱不可得，既無飢渴，除斷者誰？諸法本來自性充足都無飢渴，何所除斷？愚夫於此不如實知，謂我飢渴欲求除斷；諸有智者能如實知飢渴本無不求除斷，既能了達諸法性空，不復輪迴生死諸趣，遠離戲論無所分別，於一切法住無所住，無依、無染，無入、無出，畢竟解脫，分別永無。」

龍吉祥言：「如如尊者說諸法要，如是如是法界出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「如如尊者說諸法要，如是如是法界出現。」

妙吉祥曰：「非真法界有出、有沒、有屈、有伸。所以者何？真法界者，離相寂然，無出、無沒，不可分別、不可戲論，無依、無住，無取、無捨，無動、無轉，無染、無淨。如虛空界，無動、無轉，無取、無捨，無依、無住，不可戲論、不可分別，無出、無沒；諸法亦爾，自相本空，性亦非有，相不可得。若諸法相有可得者，已般涅槃佛應可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「非真法界有出、有沒、有屈、有伸。所以者何？真法界者，離相寂然，無出、無沒，不可分別、不可戲論，無依、無住，無取、無捨，無動、無轉，無染、無淨。如虛空界，無動、無轉，無取、無捨，無依、無住，不可戲論、不可分別，無出、無沒；諸法亦爾，自相本空，性亦非有，相不可得。若諸法相有可得者，已般涅槃佛應可得故。

「一切法無阿賴耶、無尼延底，無色、無見、無對、無相，本來寂滅。是故諸佛如殑伽沙，雖已般涅槃而無一法滅，謂無色蘊滅及受、想、行、識蘊滅，亦無眼處滅及耳、鼻、舌、身、意處滅，亦無色處滅及聲、香、味、觸、法處滅，亦無眼界滅及耳、鼻、舌、身、意界滅，亦無色界滅及聲、香、味、觸、法界滅，亦無眼識界滅及耳、鼻、舌、身、意識界滅，亦無眼觸滅及耳、鼻、舌、身、意觸滅，亦無眼觸為緣所生諸受滅及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅，亦無地界滅及水、火、風、空、識界滅。如是諸佛雖般涅槃，而無一法般涅槃者。諸有欲令般涅槃位有法滅者，即為欲令太虛空界彼位亦滅。所以者何？一切法性本來寂滅，自性寂靜，最極寂靜，不可更滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法無阿賴耶、無尼延底，無色、無見、無對、無相，本來寂滅。是故諸佛如殑伽沙，雖已般涅槃而無一法滅，謂無色蘊滅及受、想、行、識蘊滅，亦無眼處滅及耳、鼻、舌、身、意處滅，亦無色處滅及聲、香、味、觸、法處滅，亦無眼界滅及耳、鼻、舌、身、意界滅，亦無色界滅及聲、香、味、觸、法界滅，亦無眼識界滅及耳、鼻、舌、身、意識界滅，亦無眼觸滅及耳、鼻、舌、身、意觸滅，亦無眼觸為緣所生諸受滅及耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受滅，亦無地界滅及水、火、風、空、識界滅。如是諸佛雖般涅槃，而無一法般涅槃者。諸有欲令般涅槃位有法滅者，即為欲令太虛空界彼位亦滅。所以者何？一切法性本來寂滅，自性寂靜，最極寂靜，不可更滅。

「諸愚夫類不如實知，般涅槃時方起滅想，謂：『我、我所今時乃滅。』彼由執著我及有情廣說乃至知者、見者，及由執有、無自性法般涅槃時一切永滅，我說彼類皆不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。所以者何？彼愚癡類於法本性不知不覺，由不知覺法本性故，與佛世尊及大弟子不退菩薩於甚深法有深信解，恒樂受行無所得行，於過去佛多種善根，有大神通具大勢力，真淨商主、無上天仙常有違諍。以違諍故，彼諸愚夫長夜沈淪不淨臭穢，一切賢聖咸遠避之，智者共訶鄙惡生死。如近城邑村落糞壤，如如晝夜人畜往來，如是如是增長不淨、可惡、臭穢便利等物；如是愚夫於法本性不能覺了，增長極惡、生臭、爛臭、不淨生死，聖賢訶毀，智者遠離，我說彼類不能解脫生老病等種種過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸愚夫類不如實知，般涅槃時方起滅想，謂：『我、我所今時乃滅。』彼由執著我及有情廣說乃至知者、見者，及由執有、無自性法般涅槃時一切永滅，我說彼類皆不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。所以者何？彼愚癡類於法本性不知不覺，由不知覺法本性故，與佛世尊及大弟子不退菩薩於甚深法有深信解，恒樂受行無所得行，於過去佛多種善根，有大神通具大勢力，真淨商主、無上天仙常有違諍。以違諍故，彼諸愚夫長夜沈淪不淨臭穢，一切賢聖咸遠避之，智者共訶鄙惡生死。如近城邑村落糞壤，如如晝夜人畜往來，如是如是增長不淨、可惡、臭穢便利等物；如是愚夫於法本性不能覺了，增長極惡、生臭、爛臭、不淨生死，聖賢訶毀，智者遠離，我說彼類不能解脫生老病等種種過患。」

時，龍吉祥問言：「尊者！云何於法能如實知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，龍吉祥問言：「尊者！云何於法能如實知？」

妙吉祥曰：「諸有能以無分別心隨順遠離、趣向遠離、臨至遠離，如是於法能如實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「諸有能以無分別心隨順遠離、趣向遠離、臨至遠離，如是於法能如實知。」

龍吉祥言：「誰於幻事而能遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍吉祥言：「誰於幻事而能遠離？」

妙吉祥曰：「即此能於幻事遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「即此能於幻事遠離。」

爾時，善現來到其所，言：「二大士何所談論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現來到其所，言：「二大士何所談論？」

時，妙吉祥詰言：「大德！今說何法名為大士？我等不見有少實法可名大士而共談論，大聖法王亦未曾說有少實法名大士者。諸法如響皆非真實，其響豈能有所談論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥詰言：「大德！今說何法名為大士？我等不見有少實法可名大士而共談論，大聖法王亦未曾說有少實法名大士者。諸法如響皆非真實，其響豈能有所談論？」

具壽善現聞是語已，入無所得三摩地門，經須臾間還從定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：「我今歸佛所證所說，無不甚深、微妙、寂靜，難見、難覺，非所尋思、超尋思境，永害執取，斷諸纏、縛，如是妙法不可思議，令諸有情聞獲利樂。若諸菩薩已得不退，曼殊室利而為上首，乃至或有最初發心趣大菩提諸菩薩眾，皆共於此甚深法中，展轉相親作斯談論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現聞是語已，入無所得三摩地門，經須臾間還從定起，合掌恭敬向誓多林作如是言：「我今歸佛所證所說，無不甚深、微妙、寂靜，難見、難覺，非所尋思、超尋思境，永害執取，斷諸纏、縛，如是妙法不可思議，令諸有情聞獲利樂。若諸菩薩已得不退，曼殊室利而為上首，乃至或有最初發心趣大菩提諸菩薩眾，皆共於此甚深法中，展轉相親作斯談論。」

妙吉祥曰：「大德！當知此中無親、無不親者，亦無迷謬、不迷謬者，又無展轉共談論事。所以者何？無有少法能與少法為親怨等。何以故？以一切法無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「大德！當知此中無親、無不親者，亦無迷謬、不迷謬者，又無展轉共談論事。所以者何？無有少法能與少法為親怨等。何以故？以一切法無所有故。」

具壽善現復言：「向者見二大士共論深法，云何而言無談論事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復言：「向者見二大士共論深法，云何而言無談論事？」

妙吉祥曰：「大德！頗聞幻士、夢境、響、像、陽焰、光影、變化及尋香城展轉共論深法義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「大德！頗聞幻士、夢境、響、像、陽焰、光影、變化及尋香城展轉共論深法義不？」

答言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也！」

妙吉祥言：「諸法如幻、夢境、響等，云何可言見共談論？豈有幻士聞化佛說甚深法義，信解、受持、取相思惟名身等事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「諸法如幻、夢境、響等，云何可言見共談論？豈有幻士聞化佛說甚深法義，信解、受持、取相思惟名身等事？」

爾時，善現聞是語已，於此方所便入滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現聞是語已，於此方所便入滅定。

時，舍利子來至其處，問妙吉祥：「大士！頗知善現今者入何等定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子來至其處，問妙吉祥：「大士！頗知善現今者入何等定？」

妙吉祥言：「唯！舍利子！大德善現不違少法，由此常入不違法定、無所住定、無依法定、無執藏定、害執藏定。非住此中，有言有說，有來有往，有住有臥。何以故？大德善現信解諸法自性皆空、不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「唯！舍利子！大德善現不違少法，由此常入不違法定、無所住定、無依法定、無執藏定、害執藏定。非住此中，有言有說，有來有往，有住有臥。何以故？大德善現信解諸法自性皆空、不可得故。」

時，舍利子復問：「諸法以何為性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復問：「諸法以何為性？」

妙吉祥言：「諸法皆以無性為性，如是無性亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「諸法皆以無性為性，如是無性亦不可得。」

善現爾時便從定起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現爾時便從定起。

妙吉祥曰：「食時將至，宜速入城巡行乞食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「食時將至，宜速入城巡行乞食。」

善現對曰：「大士當知！我今不復入城乞食。所以者何？我已遠離一切城邑、村落等想，亦已遠離諸色、聲、香、味、觸、法想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「大士當知！我今不復入城乞食。所以者何？我已遠離一切城邑、村落等想，亦已遠離諸色、聲、香、味、觸、法想。」

妙吉祥曰：「大德善現！若已遠離一切想者，云何現有遊履往來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「大德善現！若已遠離一切想者，云何現有遊履往來？」

善現詰言：「如來變化，云何現有色、受、想、行、識等諸法，云何現有遊履往來、屈伸、顧視？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現詰言：「如來變化，云何現有色、受、想、行、識等諸法，云何現有遊履往來、屈伸、顧視？」

妙吉祥曰：「善哉！善哉！大德善現！佛之真子，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「善哉！善哉！大德善現！佛之真子，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」

復言：「大德！且止斯事，我欲入城巡行乞食，飯食事訖詣如來所。我當奉請令諸大德，設希有食令獲善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「大德！且止斯事，我欲入城巡行乞食，飯食事訖詣如來所。我當奉請令諸大德，設希有食令獲善利。」

舍利子言：「大士！今者欲為我輩設何等食？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「大士！今者欲為我輩設何等食？」

妙吉祥曰：「大德！我今所設食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、觸，非三界攝，亦非不繫。大德當知！如是妙食是如來食，非餘食也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「大德！我今所設食者，不可分段，不可吞咽，非香、味、觸，非三界攝，亦非不繫。大德當知！如是妙食是如來食，非餘食也！」

舍利子言：「今我等輩聞大士說希有食名悉已飽滿，況當得食！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「今我等輩聞大士說希有食名悉已飽滿，況當得食！」

妙吉祥曰：「我此食者，肉、天、慧眼皆不能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥曰：「我此食者，肉、天、慧眼皆不能見。」

爾時，善現及舍利子聞如是語俱入滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現及舍利子聞如是語俱入滅定。

時，善思菩薩問妙吉祥言：「今二上人食何等食、入何等定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善思菩薩問妙吉祥言：「今二上人食何等食、入何等定？」

妙吉祥言：「此二尊者食無漏食，入無所依、無雜染定。諸食此食、住此定者，畢竟不復食三界食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「此二尊者食無漏食，入無所依、無雜染定。諸食此食、住此定者，畢竟不復食三界食。」

爾時，善現及舍利子俱從定起，與妙吉祥及諸菩薩、聲聞等眾互相慶慰，各各入城，隨意所往巡行乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現及舍利子俱從定起，與妙吉祥及諸菩薩、聲聞等眾互相慶慰，各各入城，隨意所往巡行乞食。

具壽善現隨入一家空靜之所默然而住，有近事女見已問言：「大德！住斯為何所欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現隨入一家空靜之所默然而住，有近事女見已問言：「大德！住斯為何所欲？」

善現報曰：「姊妹當知！為乞食故，我來住此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報曰：「姊妹當知！為乞食故，我來住此。」

近事女言：「聖者善現！今於食想未遍知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近事女言：「聖者善現！今於食想未遍知耶？」

善現報言：「我從本際所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、後際皆自然空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「我從本際所有食想皆已遍知。所以者何？一切食想前、中、後際皆自然空。」

近事女言：「唯然！聖者！應自伸手，我當奉食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近事女言：「唯然！聖者！應自伸手，我當奉食。」

具壽善現便伸其手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便伸其手。

近事女言：「聖者善現！阿羅漢手今此是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近事女言：「聖者善現！阿羅漢手今此是耶？」

善現報言：「阿羅漢手非所能見，亦不可伸。譬如幻士問幻士曰：『何等名為幻士之手，吾今欲見請為伸之。』姊妹當知！彼幻士手頗有能見及可伸耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「阿羅漢手非所能見，亦不可伸。譬如幻士問幻士曰：『何等名為幻士之手，吾今欲見請為伸之。』姊妹當知！彼幻士手頗有能見及可伸耶？」

近事女言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近事女言：「不也！大德！」

善現報曰：「如是！姊妹！佛說一切如幻皆空故，不可言阿羅漢手實有可見及有可伸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報曰：「如是！姊妹！佛說一切如幻皆空故，不可言阿羅漢手實有可見及有可伸。」

時，彼女人聞如是說，尋即不見善現之手，遂經淹久不得施食，欲置鉢中，鉢復不現。彼近事女遶善現身，循環覓手竟不能得，瞬息之間身亦不現，即便恭敬讚善現言：「善哉！善哉！聖者！聖者！乃能如是身亦不住、相亦不現，實為希有，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼女人聞如是說，尋即不見善現之手，遂經淹久不得施食，欲置鉢中，鉢復不現。彼近事女遶善現身，循環覓手竟不能得，瞬息之間身亦不現，即便恭敬讚善現言：「善哉！善哉！聖者！聖者！乃能如是身亦不住、相亦不現，實為希有，是故如來常說：『善現得無諍住最為第一。』」

時，近事女即於是處，永斷我見獲預流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，近事女即於是處，永斷我見獲預流果。

具壽善現便現其身，讚言：「善哉！善哉！姊妹！遂能如是成丈夫業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便現其身，讚言：「善哉！善哉！姊妹！遂能如是成丈夫業。」

爾時，女人踊躍歡喜，以所持食奉施善現，善現受已出還食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，女人踊躍歡喜，以所持食奉施善現，善現受已出還食之。

時，妙吉祥與諸菩薩、聲聞等眾，各飯食已，俱詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥與諸菩薩、聲聞等眾，各飯食已，俱詣佛所，頂禮雙足，右遶三匝，退坐一面，以如上事具白世尊。

爾時，如來聞其所述，即便讚曰：「善哉！善哉！汝等乃能成斯勝事，當知皆是佛之神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來聞其所述，即便讚曰：「善哉！善哉！汝等乃能成斯勝事，當知皆是佛之神力。」

具壽善現亦以所經化近事女得初果事以白於佛，爾時，世尊亦讚歎彼善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現亦以所經化近事女得初果事以白於佛，爾時，世尊亦讚歎彼善巧方便。

時，妙吉祥謂善現曰：「彼近事女所斷我見即非我見，是故如來說名我見。如是，大德！諸有發趣菩薩乘者，於一切法應知、應見、應深信解。云何信解？謂如其法不住於想。所以者何？大德善現！夫法想者即非法想，是故如來說名法想。大德當知！若菩薩摩訶薩無數世界成滿七寶，持用布施，有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，乃至受持一四句頌，為他開示無開示想。是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，妙吉祥謂善現曰：「彼近事女所斷我見即非我見，是故如來說名我見。如是，大德！諸有發趣菩薩乘者，於一切法應知、應見、應深信解。云何信解？謂如其法不住於想。所以者何？大德善現！夫法想者即非法想，是故如來說名法想。大德當知！若菩薩摩訶薩無數世界成滿七寶，持用布施，有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，乃至受持一四句頌，為他開示無開示想。是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「如星翳燈幻， 露泡夢電雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如星翳燈幻， 露泡夢電雲，

於一切有為， 應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切有為， 應作如是觀。」

時，薄伽梵說是經已，一切菩薩及諸苾芻，世間天、人、阿素洛等一切眾會，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，一切菩薩及諸苾芻，世間天、人、阿素洛等一切眾會，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。