大般若波羅蜜多經卷第五百七十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百七十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第六分勸誡品第十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分勸誡品第十四之二

佛告曼殊室利菩薩：「假使碎此三千大千堪忍世界悉為極微，一一極微為一聖者。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿如前說爾所極微大千世界，上復積至色究竟天，於彼聖者各別奉施爾所大千世界七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「假使碎此三千大千堪忍世界悉為極微，一一極微為一聖者。有善男子、善女人等盡彼聖眾壽量短長，以諸世間上妙飲食、衣服、臥具及醫藥等，起殷淨心奉施供養。般涅槃後各收馱都，起窣堵波嚴飾供養，或以七寶滿如前說爾所極微大千世界，上復積至色究竟天，於彼聖者各別奉施爾所大千世界七寶，畢自壽量晝夜三十牟呼栗多相續不斷。曼殊室利！於意云何？是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！前說施福尚難思議，何況於此所獲福量！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！前說施福尚難思議，何況於此所獲福量！」

佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等受持此經流通演說，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若善男子、善女人等受持此經流通演說，所獲福聚於前施福，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。

「曼殊室利！如是功德若不迴求佛菩提者，應經爾所極微數劫當作他化自在天王，復經爾所極微數劫當作樂變化天王，復經爾所極微數劫當作覩史多天王，復經爾所極微數劫當作夜摩天王，復經爾所極微數劫作天帝釋，況轉輪王！以彼迴求一切智故，能得成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，當證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！如是功德若不迴求佛菩提者，應經爾所極微數劫當作他化自在天王，復經爾所極微數劫當作樂變化天王，復經爾所極微數劫當作覩史多天王，復經爾所極微數劫當作夜摩天王，復經爾所極微數劫作天帝釋，況轉輪王！以彼迴求一切智故，能得成辦甚深般若波羅蜜多方便善巧，當證無上正等菩提。

「曼殊室利！假使充滿此贍部洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使充滿此贍部洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿東勝身洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使充滿東勝身洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿西牛貨洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使充滿西牛貨洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使充滿北俱盧洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使充滿北俱盧洲預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺，如粟、稻、麻、竹、荻、蘆葦、甘蔗林等中無間隙。有暴惡人起極瞋恚，皆悉殺害爾所聖者。曼殊室利！於意云何？彼人由斯獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！殺一聖者尚墮無間大地獄中一劫受苦，何況殺害爾所聖者！彼所獲罪不可稱計。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗此經典者，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使碎此四大洲界悉為極微，一一極微各為一佛。有一極惡邪見眾生，起毒害心殺爾所佛，劫奪一切法財、資財，破滅世間法王、法藥。曼殊室利！於意云何？彼惡眾生獲罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使碎此四大洲界悉為極微，一一極微各為一佛。有一極惡邪見眾生，起毒害心殺爾所佛，劫奪一切法財、資財，破滅世間法王、法藥。曼殊室利！於意云何？彼惡眾生獲罪多不？」

曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲罪無量無邊不可思議、不可稱計，我於彼事尚不忍聞，況能說其獲罪多少！若害一佛猶墮無間大地獄中多劫受苦，況殺爾所諸佛世尊！如是眾生定受無間大地獄苦無有出期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利即白佛言：「甚多！世尊！甚多！善逝！彼所獲罪無量無邊不可思議、不可稱計，我於彼事尚不忍聞，況能說其獲罪多少！若害一佛猶墮無間大地獄中多劫受苦，況殺爾所諸佛世尊！如是眾生定受無間大地獄苦無有出期。」

佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗障礙此經，不令演說、流通、供養，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「若有毀謗障礙此經，不令演說、流通、供養，其罪過前百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。

「曼殊室利！假使三千大千世界一切有情，各經百千無數大劫，備修種種諸菩薩行，皆證無上正等菩提。彼惡眾生罪業重故，猶未能出大地獄苦。曼殊室利！彼惡眾生於十方界無間地獄，無一不經多劫受苦，況餘地獄、傍生、鬼界！何以故？彼愚癡者毀壞十方三世諸佛法身母故。設彼經前極微數劫受重苦已，出三惡趣來生人中，得大惡疾，一切醫藥所不能救。復經爾所極微數劫，生便無舌或無手等，各經爾所極微數劫。曼殊室利！我以神力住世一劫或一劫餘，說彼眾生毀謗、障礙此經罪報亦不能盡。曼殊室利！諸有智者欲得現在、未來安樂，勿於此經毀謗、障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！假使三千大千世界一切有情，各經百千無數大劫，備修種種諸菩薩行，皆證無上正等菩提。彼惡眾生罪業重故，猶未能出大地獄苦。曼殊室利！彼惡眾生於十方界無間地獄，無一不經多劫受苦，況餘地獄、傍生、鬼界！何以故？彼愚癡者毀壞十方三世諸佛法身母故。設彼經前極微數劫受重苦已，出三惡趣來生人中，得大惡疾，一切醫藥所不能救。復經爾所極微數劫，生便無舌或無手等，各經爾所極微數劫。曼殊室利！我以神力住世一劫或一劫餘，說彼眾生毀謗、障礙此經罪報亦不能盡。曼殊室利！諸有智者欲得現在、未來安樂，勿於此經毀謗、障礙。」

第六分二行品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分二行品第十五

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，宜應成就前後般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、化導有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，宜應成就前後般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、化導有情。」

爾時，曼殊室利菩薩便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩成就般若、化導有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利菩薩便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩成就般若、化導有情？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩從初般若乃至後際，離功用心說法無盡中無間隙，為脫有情惡趣三有令住善趣，或令證得三乘聖果。曼殊室利！是名菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多化導有情。曼殊室利！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就無邊無為般若，是名菩薩摩訶薩眾自行般若。何以故？此能圓滿一切德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩從初般若乃至後際，離功用心說法無盡中無間隙，為脫有情惡趣三有令住善趣，或令證得三乘聖果。曼殊室利！是名菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多化導有情。曼殊室利！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就無邊無為般若，是名菩薩摩訶薩眾自行般若。何以故？此能圓滿一切德故。」

曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何法行能與一切智相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修何法行能與一切智相應？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修一切智真實之法，遠離思議、微妙、無相甚深理趣，不可觀察極難通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順正理不可執取，極靜大寂，一切法中無上無等。曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修此法行能與一切智相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修一切智真實之法，遠離思議、微妙、無相甚深理趣，不可觀察極難通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順正理不可執取，極靜大寂，一切法中無上無等。曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，修此法行能與一切智相應。」

曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何境界行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利復白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何境界行深般若波羅蜜多？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！諸菩薩摩訶薩決定應於甚深境界、廣大境界、功德境界行深般若波羅蜜多。曼殊室利！甚深境者，體是無為，不著二邊亦不相離，自性清淨諸障解脫，不可思議、不可稱計，不共一切聲聞、獨覺。曼殊室利！廣大境者，諸佛如來一切功德，大悲、般若二法為性，離分別相無功用心，利樂有情無時暫捨，諸所說法皆稱彼意。曼殊室利！功德境者，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所與相應一切功德、三十二相、八十隨好。隨諸有情根欲性行，所樂種種形相差別，佛威神力悉能示現，所謂或現昇覩史多，或現從天下生贍部，或現處胎，或現初生，或現童子，或現遊戲，或現出家，或現苦行，或現往詣菩提樹下，或現證得無上菩提，或現轉法輪，或現般涅槃，如是示現諸相差別，皆為有情解脫生死。曼殊室利！如是名為諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多所行境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！諸菩薩摩訶薩決定應於甚深境界、廣大境界、功德境界行深般若波羅蜜多。曼殊室利！甚深境者，體是無為，不著二邊亦不相離，自性清淨諸障解脫，不可思議、不可稱計，不共一切聲聞、獨覺。曼殊室利！廣大境者，諸佛如來一切功德，大悲、般若二法為性，離分別相無功用心，利樂有情無時暫捨，諸所說法皆稱彼意。曼殊室利！功德境者，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所與相應一切功德、三十二相、八十隨好。隨諸有情根欲性行，所樂種種形相差別，佛威神力悉能示現，所謂或現昇覩史多，或現從天下生贍部，或現處胎，或現初生，或現童子，或現遊戲，或現出家，或現苦行，或現往詣菩提樹下，或現證得無上菩提，或現轉法輪，或現般涅槃，如是示現諸相差別，皆為有情解脫生死。曼殊室利！如是名為諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多所行境界。」

曼殊室利便白佛言：「希有！世尊！菩薩如是甚深般若波羅蜜多，是佛境界不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利便白佛言：「希有！世尊！菩薩如是甚深般若波羅蜜多，是佛境界不可思議。」

佛告曼殊室利菩薩：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多是不共法、不可思議。何以故？一切異生、聲聞、獨覺不能通達，非其境故，除佛世尊無能得者。何以故？諸法真如義甚深故。自在不動無漏界攝，令有情類利樂圓滿，是故名為諸佛境界過語言道勝義諦攝，遠離尋伺分別思議，非世間法所能比喻，一切法中最為上品，不在生死、不住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多是不共法、不可思議。何以故？一切異生、聲聞、獨覺不能通達，非其境故，除佛世尊無能得者。何以故？諸法真如義甚深故。自在不動無漏界攝，令有情類利樂圓滿，是故名為諸佛境界過語言道勝義諦攝，遠離尋伺分別思議，非世間法所能比喻，一切法中最為上品，不在生死、不住涅槃。

「曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，凡有五事不可思議：一者、自性。二者、方處。三者、諸住。四者、一異。五者、利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，凡有五事不可思議：一者、自性。二者、方處。三者、諸住。四者、一異。五者、利樂。

「曼殊室利！云何自性不可思議？即色真如求不可得，離色真如求不可得，受、想、行、識亦復如是；即眼真如求不可得，離眼真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；即色真如求不可得，離色真如求不可得，聲、香、味、觸、法亦復如是；即眼識真如求不可得，離眼識真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意識亦爾；即地界真如求不可得，離地界真如求不可得，水、火、風、空、識界亦爾；有法真如求不可得，無法真如求不可得，是故自性不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何自性不可思議？即色真如求不可得，離色真如求不可得，受、想、行、識亦復如是；即眼真如求不可得，離眼真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；即色真如求不可得，離色真如求不可得，聲、香、味、觸、法亦復如是；即眼識真如求不可得，離眼識真如求不可得，耳、鼻、舌、身、意識亦爾；即地界真如求不可得，離地界真如求不可得，水、火、風、空、識界亦爾；有法真如求不可得，無法真如求不可得，是故自性不可思議。

「曼殊室利！云何方處不可思議？如是真如若在欲界不可思議，若離欲界不可思議，色、無色界亦復如是；若在東方不可思議，若離東方不可思議，南西北方、四維、上下亦復如是，是故方處不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何方處不可思議？如是真如若在欲界不可思議，若離欲界不可思議，色、無色界亦復如是；若在東方不可思議，若離東方不可思議，南西北方、四維、上下亦復如是，是故方處不可思議。

「曼殊室利！云何諸住不可思議？若安樂住不可思議，若寂靜住不可思議，若有心住不可思議，若無心住不可思議，是故諸住不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何諸住不可思議？若安樂住不可思議，若寂靜住不可思議，若有心住不可思議，若無心住不可思議，是故諸住不可思議。

「曼殊室利！云何一異不可思議？三世如來同在一處，自性清淨無漏界攝，若一、若異不可思議，是故一異不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何一異不可思議？三世如來同在一處，自性清淨無漏界攝，若一、若異不可思議，是故一異不可思議。

「曼殊室利！云何利樂不可思議？智慧神力同一法界，般若、方便二相平等，能作有情無量利樂不可宣說、過語言境，而順有情根性差別作種種說、種種示現；三十二相、八十隨好，隨有情心皆能示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何利樂不可思議？智慧神力同一法界，般若、方便二相平等，能作有情無量利樂不可宣說、過語言境，而順有情根性差別作種種說、種種示現；三十二相、八十隨好，隨有情心皆能示現。」

曼殊室利白言：「世尊！何等名為三十二相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利白言：「世尊！何等名為三十二相、八十隨好？」

佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！如來相好無量無邊，我若廣說不可窮盡，但隨世間所樂，略說三十二相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利菩薩言：「善男子！如來相好無量無邊，我若廣說不可窮盡，但隨世間所樂，略說三十二相、八十隨好。

「曼殊室利！云何名為三十二相？如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如黳泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤、紺青、右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉、柔潤、紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢、水等皆所不住，是第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手、掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相脩廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來身光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密、根深、白踰珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，喉脈直故，能引身中千肢節脈所有上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳毛際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青、齊整、不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨踰珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名如來三十二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何名為三十二相？如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如黳泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂脩直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤、紺青、右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉、柔潤、紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢、水等皆所不住，是第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手、掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相脩廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來身光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密、根深、白踰珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，喉脈直故，能引身中千肢節脈所有上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳毛際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青、齊整、不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨踰珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名如來三十二相。

「曼殊室利！云何名為八十隨好？如來指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。如來手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。如來手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。如來手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮花，是為第四。如來筋脈盤結堅固、深隱不現，是為第五。如來兩踝俱隱不現，是為第六。如來行步直進庠審如龍象王，是為第七。如來行步威容齊肅如師子王，是為第八。如來行步安平庠序不過不減猶若牛王，是為第九。如來行步進止威儀譬如鵝王，是為第十。如來迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。如來支節漸次𦟛圓、妙善安布，是第十二。如來骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。如來膝輪妙善安布、堅固圓滿，是第十四。如來隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。如來身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。如來身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。如來身支堅固稠密善相屬著，是第十八。如來身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。如來身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。如來身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。如來腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。如來䐡深、右旋圓妙、清淨光澤，是二十三。如來䐡厚、不凹不凸、周匝妙好，是二十四。如來皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。如來手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。如來手文深長、明直、潤澤、無斷，是二十七。如來脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。如來面門不長不短、不大不小，如量端嚴，是二十九。如來舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。如來發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。如來音韻美妙具足如深谷響，是三十二。如來鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。如來諸齒方整鮮白，是三十四。如來諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。如來目淨青白分明，是三十六。如來眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。如來眼睫上下齊整、稠密不白，是三十八。如來雙眉長而不白、緻而細軟，是三十九。如來雙眉綺靡，順次紺琉璃色，是第四十。如來雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。如來耳厚、廣大、脩長、輪埵成就，是四十二。如來兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。如來額廣、圓滿、平正、形相殊妙，是四十五。如來身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。如來首髮脩長、紺青、稠密不白，是四十七。如來首髮香潔、細軟、潤澤、旋轉，是四十八。如來首髮齊整無亂亦不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！云何名為八十隨好？如來指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。如來手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。如來手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。如來手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮花，是為第四。如來筋脈盤結堅固、深隱不現，是為第五。如來兩踝俱隱不現，是為第六。如來行步直進庠審如龍象王，是為第七。如來行步威容齊肅如師子王，是為第八。如來行步安平庠序不過不減猶若牛王，是為第九。如來行步進止威儀譬如鵝王，是為第十。如來迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。如來支節漸次𦟛圓、妙善安布，是第十二。如來骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。如來膝輪妙善安布、堅固圓滿，是第十四。如來隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。如來身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。如來身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。如來身支堅固稠密善相屬著，是第十八。如來身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。如來身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。如來身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。如來腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。如來䐡深、右旋圓妙、清淨光澤，是二十三。如來䐡厚、不凹不凸、周匝妙好，是二十四。如來皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。如來手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。如來手文深長、明直、潤澤、無斷，是二十七。如來脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。如來面門不長不短、不大不小，如量端嚴，是二十九。如來舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。如來發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。如來音韻美妙具足如深谷響，是三十二。如來鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。如來諸齒方整鮮白，是三十四。如來諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。如來目淨青白分明，是三十六。如來眼相脩廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。如來眼睫上下齊整、稠密不白，是三十八。如來雙眉長而不白、緻而細軟，是三十九。如來雙眉綺靡，順次紺琉璃色，是第四十。如來雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。如來耳厚、廣大、脩長、輪埵成就，是四十二。如來兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。如來額廣、圓滿、平正、形相殊妙，是四十五。如來身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。如來首髮脩長、紺青、稠密不白，是四十七。如來首髮香潔、細軟、潤澤、旋轉，是四十八。如來首髮齊整無亂亦不

交雜，是四十九。如來首髮堅固不斷永無褫落，是第五十。如來首髮光滑殊妙、塵垢不著，是五十一。如來身分堅固充實踰那羅延，是五十二。如來身體長大端直，是五十三。如來眾竅清淨圓好，是五十四。如來身支勢力殊勝無與等者，是五十五。如來身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。如來面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。如來顏色舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。如來面貌光澤熈怡，遠離頻蹙、青赤等過，是五十九。如來身支清淨無垢、常無臭穢，是第六十。如來所有諸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。如來面門常出最上殊勝之香，是六十二。如來首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。如來身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾，色類赤銅，是六十四。如來法音，隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。如來頂相無能見者，是六十六。如來手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。如來行時，其足去地如四指量而現印文，是六十八。如來自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。如來威德遠震一切，惡心聞喜、恐怖見安，是第七十。如來音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。如來一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。如來說法咸依次第必有因緣，言無不善，是七十四。如來等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。如來所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。如來相好，一切有情無能觀盡，是七十七。如來頂骨堅實圓滿，是七十八。如來顏容常少不老、好巡舊處，是七十九。如來手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫、色類朱丹，是第八十。是名如來八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 交雜，是四十九。如來首髮堅固不斷永無褫落，是第五十。如來首髮光滑殊妙、塵垢不著，是五十一。如來身分堅固充實踰那羅延，是五十二。如來身體長大端直，是五十三。如來眾竅清淨圓好，是五十四。如來身支勢力殊勝無與等者，是五十五。如來身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。如來面輪脩廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。如來顏色舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。如來面貌光澤熈怡，遠離頻蹙、青赤等過，是五十九。如來身支清淨無垢、常無臭穢，是第六十。如來所有諸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。如來面門常出最上殊勝之香，是六十二。如來首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。如來身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾，色類赤銅，是六十四。如來法音，隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。如來頂相無能見者，是六十六。如來手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。如來行時，其足去地如四指量而現印文，是六十八。如來自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。如來威德遠震一切，惡心聞喜、恐怖見安，是第七十。如來音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。如來能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。如來一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。如來說法咸依次第必有因緣，言無不善，是七十四。如來等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。如來所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。如來相好，一切有情無能觀盡，是七十七。如來頂骨堅實圓滿，是七十八。如來顏容常少不老、好巡舊處，是七十九。如來手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫、色類朱丹，是第八十。是名如來八十隨好。」

第六分讚歎品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分讚歎品第十六

爾時，曼殊室利菩薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如來功德希有、無等、不可思議，過去未來現在諸佛皆無有異。若見如來或聞功德，此有情類亦難思議。今重見佛轉大法輪，得未曾有歡喜踊躍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利菩薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如來功德希有、無等、不可思議，過去未來現在諸佛皆無有異。若見如來或聞功德，此有情類亦難思議。今重見佛轉大法輪，得未曾有歡喜踊躍。」

作是語已，即昇虛空七多羅樹，合掌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，即昇虛空七多羅樹，合掌讚曰：

「一切有情類， 唯佛最為尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有情類， 唯佛最為尊，

尚無有等者， 況復當有勝！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚無有等者， 況復當有勝！

我法二俱空， 妙理無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我法二俱空， 妙理無等等，

唯我佛世尊， 能等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯我佛世尊， 能等無等等。

煩惱并習氣， 俱盡永無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱并習氣， 俱盡永無餘，

能知一切法， 無不皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知一切法， 無不皆明了。

若智若說法， 無能及佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智若說法， 無能及佛者，

三千大千界， 唯佛獨為尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千界， 唯佛獨為尊。

十力無畏等， 定有非虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無畏等， 定有非虛妄，

帝釋與梵王， 咸所不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋與梵王， 咸所不能得。

世尊大恩德， 普洽諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大恩德， 普洽諸有情，

此事難思議， 定無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事難思議， 定無能及者。

能以微妙慧， 及方便善巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以微妙慧， 及方便善巧，

化導諸有情， 皆令得利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化導諸有情， 皆令得利樂。」

爾時，會中有一天子名曰妙色，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天子名曰妙色，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚曰：

「有說世間等佛者， 彼言非實為虛誑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有說世間等佛者， 彼言非實為虛誑；

若說法王最極尊， 此言非妄為諦語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說法王最極尊， 此言非妄為諦語。

人天之儔正問難， 無有能折我大師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天之儔正問難， 無有能折我大師；

善逝降魔伏外道， 將導世間至解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝降魔伏外道， 將導世間至解脫。

清淨四辯無窮說， 甘露妙藥施有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨四辯無窮說， 甘露妙藥施有情，

遍觀諸法智無礙， 一切剎那不減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀諸法智無礙， 一切剎那不減失。

大悲平等視有情， 清淨之心世不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲平等視有情， 清淨之心世不染，

善能了知根欲性， 隨所樂聞而應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了知根欲性， 隨所樂聞而應說。

煩惱差別非一種， 為示無量對治門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱差別非一種， 為示無量對治門，

唯佛巧說彼因緣， 專為利樂有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛巧說彼因緣， 專為利樂有情故。

值佛聞法不得聖， 如是有情度極難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值佛聞法不得聖， 如是有情度極難；

如來大名應渴仰， 若得見者無限益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大名應渴仰， 若得見者無限益。

佛智能令心清淨， 得聞正教出生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智能令心清淨， 得聞正教出生死；

聞佛名號大吉祥， 常念世尊恒喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛名號大吉祥， 常念世尊恒喜樂。

發心詣佛生慧解， 如教勤修成種智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心詣佛生慧解， 如教勤修成種智，

戒品清淨無垢濁， 靜慮第一心澂明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒品清淨無垢濁， 靜慮第一心澂明。

智慧最勝難傾動， 法海清淨如甘露； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧最勝難傾動， 法海清淨如甘露；

一切有情憙放逸， 諸佛專精離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情憙放逸， 諸佛專精離世間。

等慈有情如一子， 恩德深厚無能報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等慈有情如一子， 恩德深厚無能報，

先說能破結賊法， 久摧天魔幻化軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說能破結賊法， 久摧天魔幻化軍。

世尊已說三有過， 廣示涅槃無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊已說三有過， 廣示涅槃無量德，

百千大劫甚難聞， 故我至誠今讚禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千大劫甚難聞， 故我至誠今讚禮。」

爾時，會中有一天子名曰善名，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天子名曰善名，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言：

「如來平等行大慈， 設可度智與他者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來平等行大慈， 設可度智與他者，

尚令天授最前得， 況復其餘有情類！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚令天授最前得， 況復其餘有情類！

我今不愜為空過， 修持大行報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不愜為空過， 修持大行報佛恩。

有唯自證無漏滅， 彼於佛恩未為報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有唯自證無漏滅， 彼於佛恩未為報；

若有修行佛深教， 乃得名為佛真子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有修行佛深教， 乃得名為佛真子。

佛久勤苦為有情， 無上大恩罕能報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛久勤苦為有情， 無上大恩罕能報；

大慈開顯真妙法， 令眾修行兼化他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈開顯真妙法， 令眾修行兼化他。

若佛不出於世間， 一切有情受大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛不出於世間， 一切有情受大苦，

則無人天唯惡趣， 但聞種種苦音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則無人天唯惡趣， 但聞種種苦音聲。

諸趣受苦無能免， 煩惱繫縛有情故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸趣受苦無能免， 煩惱繫縛有情故，

佛欲解他諸毒結， 翻為大悲之所縈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛欲解他諸毒結， 翻為大悲之所縈。

如來是世大福田， 依教正修離惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來是世大福田， 依教正修離惡趣，

若違佛教不修行， 彼定不得生人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若違佛教不修行， 彼定不得生人天。

有於佛所起惡心， 或復不樂聞深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有於佛所起惡心， 或復不樂聞深法，

是等有情甚可愍， 決定永當處黑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等有情甚可愍， 決定永當處黑暗。

如佛世尊自知智， 其等如來乃能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊自知智， 其等如來乃能了，

佛智非我所測量， 稽首敬禮十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智非我所測量， 稽首敬禮十方佛，

無畏智力不共法， 唯佛世尊獨圓備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏智力不共法， 唯佛世尊獨圓備。

相好莊嚴微妙香， 觀者無厭超眾色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴微妙香， 觀者無厭超眾色；

三種開敷不暫息， 清淨佛華我今禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種開敷不暫息， 清淨佛華我今禮。

唯佛善知無上覺， 能永出離諸險難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛善知無上覺， 能永出離諸險難；

佛為第一最無上， 稽首歸命兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為第一最無上， 稽首歸命兩足尊。

佛以功德正法水， 普能洗除諸垢穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以功德正法水， 普能洗除諸垢穢；

世尊本來內外淨， 我今頂禮真淨身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊本來內外淨， 我今頂禮真淨身。」

爾時，堪忍界主大梵天王，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，堪忍界主大梵天王，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛以頌讚言：

「如來具足勝福慧， 利樂有情無暫息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來具足勝福慧， 利樂有情無暫息，

常雨甘露濟飢渴， 我今稽首能利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常雨甘露濟飢渴， 我今稽首能利他。

世間最勝可敬者， 彼類猶來供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間最勝可敬者， 彼類猶來供養佛，

諸惡斯盡眾善備， 我今稽首無等尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡斯盡眾善備， 我今稽首無等尊。

普為濟拔諸有情， 靡有一行不修學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為濟拔諸有情， 靡有一行不修學，

令度生死得安樂， 我今稽首救世師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令度生死得安樂， 我今稽首救世師。

稽首微妙金色身， 稽首所說甘露法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首微妙金色身， 稽首所說甘露法，

稽首清淨無垢智， 稽首一切功德林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首清淨無垢智， 稽首一切功德林。」

爾時，佛告大梵天言：「善哉！善哉！如汝所讚。如來此事是實非虛。何以故？諸佛世尊於無量劫，修集種種福德智慧，由斯果位無不備足。所以者何？如來具足布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，身、語、意三無不清淨，故能通達真如、實際，住實際故所言不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大梵天言：「善哉！善哉！如汝所讚。如來此事是實非虛。何以故？諸佛世尊於無量劫，修集種種福德智慧，由斯果位無不備足。所以者何？如來具足布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，身、語、意三無不清淨，故能通達真如、實際，住實際故所言不虛。」

時，大梵王頂禮佛足，合掌恭敬復白佛言：「唯願世尊以神通力，令此般若波羅蜜多久住世間利樂一切！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵王頂禮佛足，合掌恭敬復白佛言：「唯願世尊以神通力，令此般若波羅蜜多久住世間利樂一切！」

爾時，佛告大梵天王：「十方三世一切如來以大神通，咸共護念甚深般若波羅蜜多久住世間利樂一切，天魔、梵志、外道、沙門，皆無有能滅壞障礙。何以故？我念過去有佛名曰寶月如來，十號圓滿，國名無毀，劫名喜讚。彼佛有二苾芻弟子，作大法師善說深法，一名智盛、二名諦授，常隨彼佛轉正法輪，經一劫中宣說如是甚深般若波羅蜜多，三千大千百億魔眾悉皆受化發菩提心。是故此經，諸天魔等皆無有力滅壞障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告大梵天王：「十方三世一切如來以大神通，咸共護念甚深般若波羅蜜多久住世間利樂一切，天魔、梵志、外道、沙門，皆無有能滅壞障礙。何以故？我念過去有佛名曰寶月如來，十號圓滿，國名無毀，劫名喜讚。彼佛有二苾芻弟子，作大法師善說深法，一名智盛、二名諦授，常隨彼佛轉正法輪，經一劫中宣說如是甚深般若波羅蜜多，三千大千百億魔眾悉皆受化發菩提心。是故此經，諸天魔等皆無有力滅壞障礙。」

爾時，寂靜慧菩薩摩訶薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「寶月如來住在何所？為猶住世？為已涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寂靜慧菩薩摩訶薩即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「寶月如來住在何所？為猶住世？為已涅槃？」

爾時，世尊告寂靜慧言：「善男子！東方去此過十千億諸佛世界，曾有世界名曰無毀，其中如來壽十千劫。彼佛世界常說如是甚深般若波羅蜜多，彼諸天魔及外道等，於此經典不能障礙，皆發無上正等覺心。智盛苾芻即是今者曼殊室利，諦授苾芻即是今者最勝天王，此二菩薩方便善巧，種種擁護甚深般若波羅蜜多令久住世。十方佛國若說如是甚深般若波羅蜜多，此二菩薩即往聽受，如我今者說是法門放大光明，尋光來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寂靜慧言：「善男子！東方去此過十千億諸佛世界，曾有世界名曰無毀，其中如來壽十千劫。彼佛世界常說如是甚深般若波羅蜜多，彼諸天魔及外道等，於此經典不能障礙，皆發無上正等覺心。智盛苾芻即是今者曼殊室利，諦授苾芻即是今者最勝天王，此二菩薩方便善巧，種種擁護甚深般若波羅蜜多令久住世。十方佛國若說如是甚深般若波羅蜜多，此二菩薩即往聽受，如我今者說是法門放大光明，尋光來集。」

第六分付囑品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分付囑品第十七

爾時，佛告阿難陀言：「汝可受持甚深般若波羅蜜多，勿令忘失！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「汝可受持甚深般若波羅蜜多，勿令忘失！」

時，阿難陀即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「云何受持如是經典？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「云何受持如是經典？」

於是佛告阿難陀言：「受持此經有十種法：一者、書寫。二者、供養。三者、施他。四者、諦聽。五者、披讀。六者、受持。七者、廣說。八者、諷誦。九者、思惟。十者、修習。依斯十法受持此經。譬如世間一切草、木、華、果、藥等皆依大地；如是一切殊勝善法皆依般若波羅蜜多。如轉輪王若住在世七寶常現；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若住在世三寶不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告阿難陀言：「受持此經有十種法：一者、書寫。二者、供養。三者、施他。四者、諦聽。五者、披讀。六者、受持。七者、廣說。八者、諷誦。九者、思惟。十者、修習。依斯十法受持此經。譬如世間一切草、木、華、果、藥等皆依大地；如是一切殊勝善法皆依般若波羅蜜多。如轉輪王若住在世七寶常現；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若住在世三寶不滅。」

爾時，大眾瞻仰尊顏，異口同音俱傷歎曰：「如來滅後，誰能荷擔如是世尊大法重擔，謂於無量無邊大劫修集所得無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾瞻仰尊顏，異口同音俱傷歎曰：「如來滅後，誰能荷擔如是世尊大法重擔，謂於無量無邊大劫修集所得無上菩提？」

爾時，眾中便有一萬二千菩薩為護此法，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中便有一萬二千菩薩為護此法，即從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「我等捨身命， 不求未來福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等捨身命， 不求未來福，

護持佛所說， 此甚深法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持佛所說， 此甚深法要。」

爾時，眾中五百天子賢王為首，復從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中五百天子賢王為首，復從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「為度諸有情， 成大悲願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為度諸有情， 成大悲願力，

護持佛所說， 此甚深法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持佛所說， 此甚深法要。」

時，天帝釋、持髻梵王、毘沙門王，皆從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋、持髻梵王、毘沙門王，皆從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「能療一切病， 世尊今所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能療一切病， 世尊今所說，

般若微妙藥， 我等頂戴持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若微妙藥， 我等頂戴持。」

執金剛神亦從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執金剛神亦從座起頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而說頌言：

「法本無名字， 佛以名字說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法本無名字， 佛以名字說，

大悲真教法， 我今頂戴持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲真教法， 我今頂戴持。」

爾時，佛告持髻梵言：「梵天當知！佛讚三事最為無上，何等為三？一者、發菩提心。二者、護持正法。三者、如教修行。如是三法最為無上，能修行者真供養佛。我若住世一劫或一劫餘，說此功德亦不能盡。護持如來一四句頌，所獲功德尚不可盡，況能護持三世佛母甚深般若波羅蜜多！何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得生故。以法供養真供養佛，若以資財非真供養，故法供養最為第一。若有護持佛正法者，當知彼類二世安樂。是故，梵天！常應擁護甚深般若波羅蜜多，汝由護法，已當得見賢劫千佛悉為請主。梵天當知！於此穢土護持正法須臾之間，勝淨土中若經一劫或一劫餘所獲功德，故應精勤護持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告持髻梵言：「梵天當知！佛讚三事最為無上，何等為三？一者、發菩提心。二者、護持正法。三者、如教修行。如是三法最為無上，能修行者真供養佛。我若住世一劫或一劫餘，說此功德亦不能盡。護持如來一四句頌，所獲功德尚不可盡，況能護持三世佛母甚深般若波羅蜜多！何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得生故。以法供養真供養佛，若以資財非真供養，故法供養最為第一。若有護持佛正法者，當知彼類二世安樂。是故，梵天！常應擁護甚深般若波羅蜜多，汝由護法，已當得見賢劫千佛悉為請主。梵天當知！於此穢土護持正法須臾之間，勝淨土中若經一劫或一劫餘所獲功德，故應精勤護持正法。」

世尊復告天帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，當知即是如來生處、得菩提處、轉法輪處、入涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切如來皆從此生。若有法師宣說如是甚深般若波羅蜜多，此地即為佛所行處；諸有情類於法師所，當生善友、尊重佛心恭敬、歡喜、供養、讚歎。若我住世一劫或一劫餘，說此法師流傳此經所獲功德亦不能盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子等有能刺血灑地供養，未足為多。何以故？無上法輪難受持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊復告天帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，當知即是如來生處、得菩提處、轉法輪處、入涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切如來皆從此生。若有法師宣說如是甚深般若波羅蜜多，此地即為佛所行處；諸有情類於法師所，當生善友、尊重佛心恭敬、歡喜、供養、讚歎。若我住世一劫或一劫餘，說此法師流傳此經所獲功德亦不能盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子等有能刺血灑地供養，未足為多。何以故？無上法輪難受持故。」

時，天帝釋白言：「世尊！未來世中說此經處，我及眷屬皆當擁護彼地方所及說法師，若見此經所在之處，即生前說四種處心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白言：「世尊！未來世中說此經處，我及眷屬皆當擁護彼地方所及說法師，若見此經所在之處，即生前說四種處心。」

爾時，世尊讚天帝釋：「汝能如是，善哉！善哉！吾以此經付囑於汝，宜於來世擁護流通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚天帝釋：「汝能如是，善哉！善哉！吾以此經付囑於汝，宜於來世擁護流通。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天得生善趣，皆由般若波羅蜜多，發菩提心亦復由此，是故我等不顧身命擁護世尊如是深法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「我等諸天得生善趣，皆由般若波羅蜜多，發菩提心亦復由此，是故我等不顧身命擁護世尊如是深法。」

時，佛復讚天帝釋言：「善哉！善哉！如說能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛復讚天帝釋言：「善哉！善哉！如說能作。」

時，薄伽梵說是經已，最勝天王及十方界諸大菩薩、一切聲聞、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，最勝天王及十方界諸大菩薩、一切聲聞、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，聞佛所說皆大歡喜、信受奉行。