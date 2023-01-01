大般若波羅蜜多經卷第五百七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百七十

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第六分平等品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分平等品第七

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如世尊說法性平等，何謂平等？等何法故名為平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「如世尊說法性平等，何謂平等？等何法故名為平等？」

佛告最勝：「天王當知！等觀諸法自性寂靜、不生不滅，故名平等；一切煩惱虛妄分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；名相分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；滅諸顛倒不起攀緣，故名平等；能緣心滅，無明、有愛即俱寂靜，癡愛滅故不復執著我及我所，故名平等；我、我所執永滅除故名色寂靜，故名平等；名色滅故邊見不生，故名平等；斷常滅故身見寂靜，故名平等。天王當知！能執、所執一切煩惱障善法者依身見生，若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧能滅身見，一切隨眠及諸煩惱皆永寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝、條、葉等無不枯死；如人無首，命根等絕。隨眠煩惱亦復如是，若斷身見餘皆永滅。若人能觀諸法無我，能執、所執皆永寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！等觀諸法自性寂靜、不生不滅，故名平等；一切煩惱虛妄分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；名相分別自性寂靜、不生不滅，故名平等；滅諸顛倒不起攀緣，故名平等；能緣心滅，無明、有愛即俱寂靜，癡愛滅故不復執著我及我所，故名平等；我、我所執永滅除故名色寂靜，故名平等；名色滅故邊見不生，故名平等；斷常滅故身見寂靜，故名平等。天王當知！能執、所執一切煩惱障善法者依身見生，若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧能滅身見，一切隨眠及諸煩惱皆永寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝、條、葉等無不枯死；如人無首，命根等絕。隨眠煩惱亦復如是，若斷身見餘皆永滅。若人能觀諸法無我，能執、所執皆永寂滅。」

爾時，最勝便白佛言：「云何我見起障真理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「云何我見起障真理？」

佛告最勝：「天王當知！於五取蘊妄謂有我即起我見，真實之法自性平等，無能、所執，我見相違是故為障。天王當知！如是我見不在內不在外不在兩間，都無所住名為寂靜，即是平等；遠離我見，通達平等，名真實空；觀察此空、無相、無願自性寂靜、不生不滅、不取不著，遠離我見，故名平等。天王當知！所言我者無來無去、無有真實、虛妄分別，法從妄生亦是虛妄。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，觀如是法遠離虛妄，是故名為寂靜平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！於五取蘊妄謂有我即起我見，真實之法自性平等，無能、所執，我見相違是故為障。天王當知！如是我見不在內不在外不在兩間，都無所住名為寂靜，即是平等；遠離我見，通達平等，名真實空；觀察此空、無相、無願自性寂靜、不生不滅、不取不著，遠離我見，故名平等。天王當知！所言我者無來無去、無有真實、虛妄分別，法從妄生亦是虛妄。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，觀如是法遠離虛妄，是故名為寂靜平等。

「天王當知！能執、所執名為熾然，離名寂靜；諸煩惱障名為熾然，離名寂靜。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能如實知能執、所執諸煩惱滅為增善法，斷能、所執及諸煩惱，不見可生，不見可滅，故名平等；修一切種波羅蜜多遠離魔障，不見可修，不見可離，故名平等。菩薩常緣菩提分法，不起聲聞、獨覺作意，於菩提分聲聞、獨覺不見異相，故名平等；緣一切智，心不休息常修空行，由大悲力不捨有情，故名平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！能執、所執名為熾然，離名寂靜；諸煩惱障名為熾然，離名寂靜。若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能如實知能執、所執諸煩惱滅為增善法，斷能、所執及諸煩惱，不見可生，不見可滅，故名平等；修一切種波羅蜜多遠離魔障，不見可修，不見可離，故名平等。菩薩常緣菩提分法，不起聲聞、獨覺作意，於菩提分聲聞、獨覺不見異相，故名平等；緣一切智，心不休息常修空行，由大悲力不捨有情，故名平等。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，故名平等；心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，故名平等；觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心緣生死而不厭捨；觀有情苦，住涅槃樂；觀法無我，於有情類起大悲心，常為有情說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋病；常說緣起，不見癡病；為等病者說無常藥，不見等病及無常異。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；緣離貪法，為化聲聞；緣離瞋法，為化獨覺；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得如來清淨妙色無所得故；緣一切聲，為得諸佛微妙音聲無所得故；緣一切香，願得諸佛清淨戒香無所得故；緣一切味，願得如來味中第一大士夫相無所得故；緣一切觸，願得如來柔軟手掌無所得故；緣一切法，願得如來寂靜之心無所得故；緣諸布施，為得成就佛相好身；緣諸淨戒，為得圓滿嚴淨佛土；緣諸安忍，願得諸佛大梵音聲及得諸佛淨光明身；緣諸精進，為度有情常無間斷；緣諸靜慮，為欲成就廣大神通；緣諸般若，為斷一切妄見煩惱；緣諸大慈平等無礙，為諸有情皆得安樂；緣諸大悲，為護正法救拔有情生死大苦；緣諸大喜，為得說法無礙自在悅樂有情；緣諸大捨，為不執見有情煩惱、結、縛、隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，故名平等；心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，故名平等；觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心緣生死而不厭捨；觀有情苦，住涅槃樂；觀法無我，於有情類起大悲心，常為有情說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋病；常說緣起，不見癡病；為等病者說無常藥，不見等病及無常異。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法心緣自在；緣離貪法，為化聲聞；緣離瞋法，為化獨覺；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得如來清淨妙色無所得故；緣一切聲，為得諸佛微妙音聲無所得故；緣一切香，願得諸佛清淨戒香無所得故；緣一切味，願得如來味中第一大士夫相無所得故；緣一切觸，願得如來柔軟手掌無所得故；緣一切法，願得如來寂靜之心無所得故；緣諸布施，為得成就佛相好身；緣諸淨戒，為得圓滿嚴淨佛土；緣諸安忍，願得諸佛大梵音聲及得諸佛淨光明身；緣諸精進，為度有情常無間斷；緣諸靜慮，為欲成就廣大神通；緣諸般若，為斷一切妄見煩惱；緣諸大慈平等無礙，為諸有情皆得安樂；緣諸大悲，為護正法救拔有情生死大苦；緣諸大喜，為得說法無礙自在悅樂有情；緣諸大捨，為不執見有情煩惱、結、縛、隨眠。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見二事名平等行；緣四攝法，為化有情；緣慳嫉過，為捨資財修行布施；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋忿失，為得安忍；緣懈怠失，為成如來大精進力；緣散亂失，為得如來寂靜勝定；緣惡慧失，為成如來無礙智慧；緣二乘法，為欲成就無上大乘；緣諸惡趣，為欲濟拔一切有情；緣諸善趣，為欲令知諸人、天果皆當敗壞；緣諸有情，為令了達都無堅實唯有虛妄；緣佛隨念，為得成就助道勝定；緣法隨念，為得通達諸法祕藏；緣僧隨念，為和合眾心無退轉；緣捨隨念，為無愛著；緣戒隨念，為得淨戒；緣天隨念，為成菩提諸天讚歎；緣自身相，為得佛身；緣自語相，為得佛語；緣自意相，為得諸佛平等之心；緣有為法，為成佛智，緣無為法，為得寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見二事名平等行；緣四攝法，為化有情；緣慳嫉過，為捨資財修行布施；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋忿失，為得安忍；緣懈怠失，為成如來大精進力；緣散亂失，為得如來寂靜勝定；緣惡慧失，為成如來無礙智慧；緣二乘法，為欲成就無上大乘；緣諸惡趣，為欲濟拔一切有情；緣諸善趣，為欲令知諸人、天果皆當敗壞；緣諸有情，為令了達都無堅實唯有虛妄；緣佛隨念，為得成就助道勝定；緣法隨念，為得通達諸法祕藏；緣僧隨念，為和合眾心無退轉；緣捨隨念，為無愛著；緣戒隨念，為得淨戒；緣天隨念，為成菩提諸天讚歎；緣自身相，為得佛身；緣自語相，為得佛語；緣自意相，為得諸佛平等之心；緣有為法，為成佛智，緣無為法，為得寂靜。

「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無有一心一行空過而不迴向一切智者。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖遍緣法而能不著，是故名為：方便善巧觀一切法，無不趣向大菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！若諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無有一心一行空過而不迴向一切智者。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖遍緣法而能不著，是故名為：方便善巧觀一切法，無不趣向大菩提者。

「譬如三千大千世界所出諸物，無不皆為有情受用；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧所緣境界，無不饒益趣向菩提。譬如眾色無有不因四大種者；如是菩薩所緣境界，無有一法不趣菩提。何以故？菩薩修行皆因外緣而得成立，謂諸菩薩因慳嫉者，成就布施波羅蜜多；因背恩者，成就淨戒波羅蜜多；因惡性者，成就安忍波羅蜜多；因懈怠者，成就精進波羅蜜多；因散亂者，成就靜慮波羅蜜多；因愚癡者，成就般若波羅蜜多；若諸有情損惱菩薩，菩薩因彼伏斷瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如三千大千世界所出諸物，無不皆為有情受用；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧所緣境界，無不饒益趣向菩提。譬如眾色無有不因四大種者；如是菩薩所緣境界，無有一法不趣菩提。何以故？菩薩修行皆因外緣而得成立，謂諸菩薩因慳嫉者，成就布施波羅蜜多；因背恩者，成就淨戒波羅蜜多；因惡性者，成就安忍波羅蜜多；因懈怠者，成就精進波羅蜜多；因散亂者，成就靜慮波羅蜜多；因愚癡者，成就般若波羅蜜多；若諸有情損惱菩薩，菩薩因彼伏斷瞋恚。

「菩薩若見修行善法向菩提者，生己子心。如是菩薩讚不生喜，毀不生瞋；見無樂者，起大慈心；見有苦者，起大悲心；見有樂者，起大喜心；見無苦者，起大捨心；因難化者，發奢摩他；因易化者，發毘鉢舍那；因信行者，起知恩智；若見有情外惡緣勝、外善緣劣，則勤守護；若見因力有強勝者，種種方便令受教法；若見智慧開悟有情，則為宣說甚深法要；若見有情廣說乃悟，則為次第宣說諸法；若諸有情執著文字，為說句義令得開曉；若已學止，為說妙觀；若已學觀，為說寂止；若執持戒，為說地獄；持戒無執，則不說之；若執聞慧，為說思修；若執等持，為說般若；若有愛樂阿練若者，即為彼說心遠離法；若有樂聞佛功德者，即為彼說無上聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚者，說慈悲法；為愚癡者，說緣起法；為等分者，說種種法，或說不淨，或說慈悲，或說緣起；已調伏者，為說淨戒、勝定、妙慧；應入佛乘而受化者，為次第說波羅蜜多；應以抑挫而受化者，先折其詞後為說法；應種種言而受化者，即為彼說因緣、譬喻令得開解；應以深法而受化者，為說般若波羅蜜多方便善巧無我、無法；著諸見者，為說法空；多尋伺者，為說無相；著有為者，為說無願；著諸蘊者，為說如幻；著諸界者，為說無性；著諸處者，為說如夢；著欲界者，為說熾然；著色界者，為說行苦；著無色界者，為說諸行無常；難化有情，為讚聖種；易化有情，為說靜慮及無量心；若聞生天而受化者，為說快樂；因聲聞法而受化者，為說聖諦；因獨覺法而受化者，為說緣起；因菩薩法而受化者，為說淨心大慈悲法；修行菩薩，為說福慧；不退菩薩，為說淨土；一生所繫菩薩，為說嚴菩提座；應以佛說而受化者，為其相續次第而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若見修行善法向菩提者，生己子心。如是菩薩讚不生喜，毀不生瞋；見無樂者，起大慈心；見有苦者，起大悲心；見有樂者，起大喜心；見無苦者，起大捨心；因難化者，發奢摩他；因易化者，發毘鉢舍那；因信行者，起知恩智；若見有情外惡緣勝、外善緣劣，則勤守護；若見因力有強勝者，種種方便令受教法；若見智慧開悟有情，則為宣說甚深法要；若見有情廣說乃悟，則為次第宣說諸法；若諸有情執著文字，為說句義令得開曉；若已學止，為說妙觀；若已學觀，為說寂止；若執持戒，為說地獄；持戒無執，則不說之；若執聞慧，為說思修；若執等持，為說般若；若有愛樂阿練若者，即為彼說心遠離法；若有樂聞佛功德者，即為彼說無上聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚者，說慈悲法；為愚癡者，說緣起法；為等分者，說種種法，或說不淨，或說慈悲，或說緣起；已調伏者，為說淨戒、勝定、妙慧；應入佛乘而受化者，為次第說波羅蜜多；應以抑挫而受化者，先折其詞後為說法；應種種言而受化者，即為彼說因緣、譬喻令得開解；應以深法而受化者，為說般若波羅蜜多方便善巧無我、無法；著諸見者，為說法空；多尋伺者，為說無相；著有為者，為說無願；著諸蘊者，為說如幻；著諸界者，為說無性；著諸處者，為說如夢；著欲界者，為說熾然；著色界者，為說行苦；著無色界者，為說諸行無常；難化有情，為讚聖種；易化有情，為說靜慮及無量心；若聞生天而受化者，為說快樂；因聲聞法而受化者，為說聖諦；因獨覺法而受化者，為說緣起；因菩薩法而受化者，為說淨心大慈悲法；修行菩薩，為說福慧；不退菩薩，為說淨土；一生所繫菩薩，為說嚴菩提座；應以佛說而受化者，為其相續次第而說。

「天王當知！如是菩薩修行清淨甚深般若波羅蜜多，方便善巧得諸自在，說法利益無有空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！如是菩薩修行清淨甚深般若波羅蜜多，方便善巧得諸自在，說法利益無有空過。」

說是菩薩自在法時，三萬天人俱發無上正等覺心，五千菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩自在法時，三萬天人俱發無上正等覺心，五千菩薩得無生忍。

爾時，世尊即便微笑。諸佛法爾現微笑時，種種色光從面門出，青黃赤白紫頗胝迦普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝入佛頂中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑。諸佛法爾現微笑時，種種色光從面門出，青黃赤白紫頗胝迦普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝入佛頂中。

時，舍利子覩斯瑞相，心懷猶豫，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以何因緣現此瑞相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子覩斯瑞相，心懷猶豫，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！以何因緣現此瑞相？」

爾時，佛告舍利子言：「此最勝天已曾過去無量無數無邊大劫，於諸佛所修行一切波羅蜜多，為諸菩薩守護般若波羅蜜多，由此因緣，今得值我諮受般若波羅蜜多；於未來世復經無量無數大劫，修習無上菩提資糧，然後證得所求無上正等菩提，十號具足，佛名功德莊嚴，土名最極嚴淨，劫名清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「此最勝天已曾過去無量無數無邊大劫，於諸佛所修行一切波羅蜜多，為諸菩薩守護般若波羅蜜多，由此因緣，今得值我諮受般若波羅蜜多；於未來世復經無量無數大劫，修習無上菩提資糧，然後證得所求無上正等菩提，十號具足，佛名功德莊嚴，土名最極嚴淨，劫名清淨。

「其土豐樂人眾熾盛，純菩薩僧無聲聞眾。彼土大地七寶合成，眾寶莊嚴平坦如掌，香花、軟草而嚴飾之，無諸山陵、堆阜、荊棘，幢幡、花蓋種種莊嚴。有大都城名為難伏，七寶羅網彌覆其上，金繩交絡角懸金鈴，晝夜六時空天奏樂，及散種種天妙香花。其土人眾歡娛受樂，勝妙超彼他化天宮；人、天往來不相隔礙，無三惡趣及二乘名。彼土有情唯求佛智，其佛恒為諸大菩薩宣說種種清淨法要；無量無邊菩薩眷屬無邪見執、破戒、邪命，亦無盲聾、瘖瘂、背僂及根缺等諸醜惡事，二十八相莊嚴其身。彼土如來壽八小劫，諸人、天眾無中夭者。佛有如是無量功德，若欲說法先放光明，諸菩薩眾遇斯光已，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。時，天為佛敷師子座，其量高廣百踰繕那，種種莊嚴無量供養。世尊昇座為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞領悟離我、我所，資具、飲食應念即至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其土豐樂人眾熾盛，純菩薩僧無聲聞眾。彼土大地七寶合成，眾寶莊嚴平坦如掌，香花、軟草而嚴飾之，無諸山陵、堆阜、荊棘，幢幡、花蓋種種莊嚴。有大都城名為難伏，七寶羅網彌覆其上，金繩交絡角懸金鈴，晝夜六時空天奏樂，及散種種天妙香花。其土人眾歡娛受樂，勝妙超彼他化天宮；人、天往來不相隔礙，無三惡趣及二乘名。彼土有情唯求佛智，其佛恒為諸大菩薩宣說種種清淨法要；無量無邊菩薩眷屬無邪見執、破戒、邪命，亦無盲聾、瘖瘂、背僂及根缺等諸醜惡事，二十八相莊嚴其身。彼土如來壽八小劫，諸人、天眾無中夭者。佛有如是無量功德，若欲說法先放光明，諸菩薩眾遇斯光已，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。時，天為佛敷師子座，其量高廣百踰繕那，種種莊嚴無量供養。世尊昇座為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞領悟離我、我所，資具、飲食應念即至。」

佛說最勝受記法時，五萬天人深心歡喜，俱發無上正等覺心，皆願未來生彼佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最勝受記法時，五萬天人深心歡喜，俱發無上正等覺心，皆願未來生彼佛土。

爾時，最勝聞佛所說，歡喜踊躍得未曾有，上昇虛空七多羅樹。時，三千界六種變動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天花以供養佛及大菩薩、最勝天王。時，彼天王從空而下，禮佛雙足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝聞佛所說，歡喜踊躍得未曾有，上昇虛空七多羅樹。時，三千界六種變動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天花以供養佛及大菩薩、最勝天王。時，彼天王從空而下，禮佛雙足退坐一面。

第六分現相品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分現相品第八

時，舍利子問最勝言：「菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，爾時即應坐菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，何緣先現苦行六年、降伏天魔，後成正覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問最勝言：「菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，爾時即應坐菩提座，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，何緣先現苦行六年、降伏天魔，後成正覺？」

最勝答曰：「大德當知！菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，實無苦行，為伏外道故示現之，而彼天魔是欲界主，稟性調善實不應壞，為化有情故示降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝答曰：「大德當知！菩薩修行甚深般若波羅蜜多，方便善巧通達法性，實無苦行，為伏外道故示現之，而彼天魔是欲界主，稟性調善實不應壞，為化有情故示降伏。

「謂諸外道自稱能修苦行第一，是故菩薩示現能修過彼苦行，謂諸有情或見菩薩屈一膝立；或見菩薩舉兩手立；或見菩薩視日而立；或見菩薩五熱炙身；或見菩薩倒懸其身；或見菩薩臥於棘刺，或臥牛糞，或坐於石，或復臥地，或臥其板，或臥杵上，或臥灰土；或見菩薩唯著板衣，或著芒衣，或著草衣，或著樹皮，或著茅衣，或復露形，或面向日隨日而轉；或見菩薩唯食稗子，或復食麥，或食草根，或食樹葉，或花或果，或食薯蕷、或芋、或藕、或豆、或穀、或麻、或米，或六日一食，或飲水度日，或於一日食一滴酥、或一滴蜜、或一滴乳，或無所食，或恒熟眠。現如是等種種苦行，經於六年一無虧失；然實菩薩無斯苦行，應度有情而自見有菩薩如是現苦行。時，有六十那庾多諸天人眾，因見此事安住三乘；復有天人宿善根力深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動舒顏含笑入勝等持，時經六年方從定起；有天人眾深樂大乘欲聽聞者，則見菩薩端坐說法經於六年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂諸外道自稱能修苦行第一，是故菩薩示現能修過彼苦行，謂諸有情或見菩薩屈一膝立；或見菩薩舉兩手立；或見菩薩視日而立；或見菩薩五熱炙身；或見菩薩倒懸其身；或見菩薩臥於棘刺，或臥牛糞，或坐於石，或復臥地，或臥其板，或臥杵上，或臥灰土；或見菩薩唯著板衣，或著芒衣，或著草衣，或著樹皮，或著茅衣，或復露形，或面向日隨日而轉；或見菩薩唯食稗子，或復食麥，或食草根，或食樹葉，或花或果，或食薯蕷、或芋、或藕、或豆、或穀、或麻、或米，或六日一食，或飲水度日，或於一日食一滴酥、或一滴蜜、或一滴乳，或無所食，或恒熟眠。現如是等種種苦行，經於六年一無虧失；然實菩薩無斯苦行，應度有情而自見有菩薩如是現苦行。時，有六十那庾多諸天人眾，因見此事安住三乘；復有天人宿善根力深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動舒顏含笑入勝等持，時經六年方從定起；有天人眾深樂大乘欲聽聞者，則見菩薩端坐說法經於六年。

「大德當知！如是菩薩方便善巧行深般若波羅蜜多，能降天魔，伏諸外道，大悲化度一切有情，既經六年從定而起，隨順世法詣無垢河，洗浴出已於河邊立。有牧牛女搆百乳牛以飲一牛，搆此牛乳用作乳糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、藥叉、健達縛等，各持種種香美飲食而來奉獻，咸作是言：『大士！正士！惟願受我飲食供養。』菩薩愍之皆悉為受。時，牧牛女、天、龍、藥叉、健達縛等互不相見，各見菩薩獨受其供。時，有無量諸天、人等，因見受供咸得悟道，是故菩薩為示現之。菩薩爾時實不洗浴，亦不受彼人、天等供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩方便善巧行深般若波羅蜜多，能降天魔，伏諸外道，大悲化度一切有情，既經六年從定而起，隨順世法詣無垢河，洗浴出已於河邊立。有牧牛女搆百乳牛以飲一牛，搆此牛乳用作乳糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、藥叉、健達縛等，各持種種香美飲食而來奉獻，咸作是言：『大士！正士！惟願受我飲食供養。』菩薩愍之皆悉為受。時，牧牛女、天、龍、藥叉、健達縛等互不相見，各見菩薩獨受其供。時，有無量諸天、人等，因見受供咸得悟道，是故菩薩為示現之。菩薩爾時實不洗浴，亦不受彼人、天等供。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，有地居天名曰妙地，與天神眾周遍掃飾，灑以香水，散以妙花。時，此三千大千世界四大天王領自天眾，雨天妙花供養菩薩。天主帝釋、時分天王領自天眾，住虛空中奏天樂音讚歎菩薩。喜足天王領自天眾，持七寶網彌覆世界，其網四角懸紫金鈴，皆雨眾寶供養菩薩。善化天王領自天眾，持紫金網彌覆世界，作諸天樂雨種種花供養菩薩。自在天王領自天眾，諸龍、藥叉、健達縛等，各持種種上妙供具供養菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，有地居天名曰妙地，與天神眾周遍掃飾，灑以香水，散以妙花。時，此三千大千世界四大天王領自天眾，雨天妙花供養菩薩。天主帝釋、時分天王領自天眾，住虛空中奏天樂音讚歎菩薩。喜足天王領自天眾，持七寶網彌覆世界，其網四角懸紫金鈴，皆雨眾寶供養菩薩。善化天王領自天眾，持紫金網彌覆世界，作諸天樂雨種種花供養菩薩。自在天王領自天眾，諸龍、藥叉、健達縛等，各持種種上妙供具供養菩薩。

「堪忍界主大梵天王既見菩薩詣菩提座，即告一切梵天眾言：『汝等當知！今此菩薩堅固甲冑而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，諸菩薩行皆已滿足，通達無量化有情法，諸菩薩地皆得自在，於諸有情其心清淨，善知一切根性差別，通達如來甚深祕藏，超覺一切魔之事業，集諸善本不待外緣，一切如來共所護念，普為含識開解脫門，大將導師摧魔軍敵，於大千界獨稱勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位，放智慧光普照一切，八法不染譬如蓮花，諸總持門無不通達，深廣難測猶若大海，安固不動如妙高山，智慧清淨無諸垢濁，內外皎潔如末尼珠，於諸法相皆得自在，梵行清白已到究竟。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為度有情詣菩提座，結跏趺坐降伏魔怨，為成十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德轉大法輪作師子吼，以法普施一切有情，各隨所宜皆令滿足，為諸有情法眼清淨，以無上法降伏外道，欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。汝等可往供養菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堪忍界主大梵天王既見菩薩詣菩提座，即告一切梵天眾言：『汝等當知！今此菩薩堅固甲冑而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，諸菩薩行皆已滿足，通達無量化有情法，諸菩薩地皆得自在，於諸有情其心清淨，善知一切根性差別，通達如來甚深祕藏，超覺一切魔之事業，集諸善本不待外緣，一切如來共所護念，普為含識開解脫門，大將導師摧魔軍敵，於大千界獨稱勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位，放智慧光普照一切，八法不染譬如蓮花，諸總持門無不通達，深廣難測猶若大海，安固不動如妙高山，智慧清淨無諸垢濁，內外皎潔如末尼珠，於諸法相皆得自在，梵行清白已到究竟。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為度有情詣菩提座，結跏趺坐降伏魔怨，為成十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德轉大法輪作師子吼，以法普施一切有情，各隨所宜皆令滿足，為諸有情法眼清淨，以無上法降伏外道，欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。汝等可往供養菩薩。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，於雙足下千輻輪相各放無量微妙光明，普照地獄、傍生、鬼界，其中有情遇斯光者，即皆離苦身心安樂。時，龍宮內有大龍王名迦履迦，遇斯光已生大歡喜，告諸龍言：『此妙光明來照我等，令我等輩身心安樂。我於往昔曾見此光，時有如來出興于世，今既有此微妙光明，定知世間有佛出現，宜共嚴辦種種香花、眾妙、珍財、幢幡、花蓋，作諸伎樂往詣供養。』於是龍王將諸眷屬齎持供具，普興大雲降灑香雨，往詣菩薩作諸伎樂施設供養，右遶菩薩而讚歎言：『微妙光明普令歡樂，決定最勝佛出無疑；種種奇珍莊嚴大地，所生草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，准此定知佛出於世；釋、梵、日、月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，歡喜踊躍不能自勝；一切世間覩佛出現，各共歡喜亦復如是。我等過去曾供養諸佛，今值法王人中師子，是則我等生不空過。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現行詣菩提座。時，於雙足下千輻輪相各放無量微妙光明，普照地獄、傍生、鬼界，其中有情遇斯光者，即皆離苦身心安樂。時，龍宮內有大龍王名迦履迦，遇斯光已生大歡喜，告諸龍言：『此妙光明來照我等，令我等輩身心安樂。我於往昔曾見此光，時有如來出興于世，今既有此微妙光明，定知世間有佛出現，宜共嚴辦種種香花、眾妙、珍財、幢幡、花蓋，作諸伎樂往詣供養。』於是龍王將諸眷屬齎持供具，普興大雲降灑香雨，往詣菩薩作諸伎樂施設供養，右遶菩薩而讚歎言：『微妙光明普令歡樂，決定最勝佛出無疑；種種奇珍莊嚴大地，所生草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，准此定知佛出於世；釋、梵、日、月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，歡喜踊躍不能自勝；一切世間覩佛出現，各共歡喜亦復如是。我等過去曾供養諸佛，今值法王人中師子，是則我等生不空過。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，菩提樹下受草敷座，右遶七匝正念端坐。下劣有情見如是相諸大菩薩，見有八萬四千天子各別敷一大師子座。諸師子座眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，各於四角懸妙金鈴，幢幡、繒蓋處處羅列。菩薩遍此八萬四千師子座上俱各安坐，而諸天子互不相見，各謂：『菩薩獨坐我座證得無上正等菩提。』以是因緣深生歡喜，於無上覺皆得不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，菩提樹下受草敷座，右遶七匝正念端坐。下劣有情見如是相諸大菩薩，見有八萬四千天子各別敷一大師子座。諸師子座眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，各於四角懸妙金鈴，幢幡、繒蓋處處羅列。菩薩遍此八萬四千師子座上俱各安坐，而諸天子互不相見，各謂：『菩薩獨坐我座證得無上正等菩提。』以是因緣深生歡喜，於無上覺皆得不退。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，眉間毫相放大光明，普照三千大千世界，諸魔宮殿皆失威光。時，諸魔王咸作是念：『以何緣故，有此光明映蔽我等威光宮殿，詎非菩薩坐菩提座將證無上正等菩提？』念已共觀，方見菩薩菩提樹下坐金剛座。見已驚怖召集魔軍，無量百千種種形貌，持種種伎、種種幢幡，出種種聲，能令聞者竅穴毛孔普皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不能出聲，是名菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，眉間毫相放大光明，普照三千大千世界，諸魔宮殿皆失威光。時，諸魔王咸作是念：『以何緣故，有此光明映蔽我等威光宮殿，詎非菩薩坐菩提座將證無上正等菩提？』念已共觀，方見菩薩菩提樹下坐金剛座。見已驚怖召集魔軍，無量百千種種形貌，持種種伎、種種幢幡，出種種聲，能令聞者竅穴毛孔普皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不能出聲，是名菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，憶念過去無量億劫，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、慈、悲、喜、捨、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、寂止、妙觀、三明、八解皆悉圓滿。念已即申金色右手，自摩其頂乃至遍身，作如是言：『我欲濟拔有情眾苦而起大悲。』時，諸魔王及彼眷屬，聞菩薩語即皆顛仆。菩薩爾時以大悲力，令諸魔眾聞空中聲：『汝可歸依能施無畏救護一切淨戒大仙。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地作如是言：『唯願大仙救濟我命。』是時，菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧放大光明，其有遇者皆離怖畏；魔及眷屬覩斯神變，恐怖、歡喜二事交懷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，憶念過去無量億劫，精進修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、慈、悲、喜、捨、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、寂止、妙觀、三明、八解皆悉圓滿。念已即申金色右手，自摩其頂乃至遍身，作如是言：『我欲濟拔有情眾苦而起大悲。』時，諸魔王及彼眷屬，聞菩薩語即皆顛仆。菩薩爾時以大悲力，令諸魔眾聞空中聲：『汝可歸依能施無畏救護一切淨戒大仙。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地作如是言：『唯願大仙救濟我命。』是時，菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧放大光明，其有遇者皆離怖畏；魔及眷屬覩斯神變，恐怖、歡喜二事交懷。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情所見各別，謂：或有見如是降魔，或有有情不見斯事；或見菩薩但居草座；或見菩薩處師子臺；或見菩薩在地而坐；或見空中坐師子座。見菩提樹其相亦別，謂或見是[榳-廷+(崋-山+田)]鉢羅樹；或有見是天圓彩樹；或見此樹眾寶合成；或見此樹高七多羅；或見此樹八萬四千踰繕那量，有師子座四萬二千踰繕那量，在此樹下菩薩坐之；或見菩薩遊戲空中；或見坐於菩提樹下。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種神通變化度諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情所見各別，謂：或有見如是降魔，或有有情不見斯事；或見菩薩但居草座；或見菩薩處師子臺；或見菩薩在地而坐；或見空中坐師子座。見菩提樹其相亦別，謂或見是[榳-廷+(崋-山+田)]鉢羅樹；或有見是天圓彩樹；或見此樹眾寶合成；或見此樹高七多羅；或見此樹八萬四千踰繕那量，有師子座四萬二千踰繕那量，在此樹下菩薩坐之；或見菩薩遊戲空中；或見坐於菩提樹下。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種神通變化度諸有情。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界無量、無數、無邊菩薩皆悉來集，住虛空中發種種聲安慰菩薩，令身安樂心生歡喜：『善哉！大士！勇猛精進，速疾成辦廣大吉祥，心如金剛勿生怖懼，神通遊戲利樂有情，能一剎那證一切智。』如是菩薩處菩提座，魔來擾亂都不生瞋，一剎那心方便善巧能與般若波羅蜜多理趣相應，已至究竟通達一切所知見覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界無量、無數、無邊菩薩皆悉來集，住虛空中發種種聲安慰菩薩，令身安樂心生歡喜：『善哉！大士！勇猛精進，速疾成辦廣大吉祥，心如金剛勿生怖懼，神通遊戲利樂有情，能一剎那證一切智。』如是菩薩處菩提座，魔來擾亂都不生瞋，一剎那心方便善巧能與般若波羅蜜多理趣相應，已至究竟通達一切所知見覺。

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界所有諸佛異口同音讚言：『善哉！善哉！大士！乃能通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧坐菩提座，十方各如殑伽沙界所有諸佛異口同音讚言：『善哉！善哉！大士！乃能通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』

「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能作如是種種示現。諸有情類或見菩薩今得菩提，或見菩薩久已成佛，或有但見一世界中四大天王各奉獻鉢，或復有見十方各如殑伽沙界四大天王各奉獻鉢，爾時菩薩為有情故，總受眾鉢重疊掌中，以手按之令合成一；諸四天王各不相見，皆謂世尊獨受我鉢。爾時，便有六萬天子乘宿願力先來獻供，彼於過去作是願言：『若此菩薩當成佛時，願受我等最初供養。』說是法時，三萬菩薩得無生忍，復有三萬六千菩薩皆於無上正等菩提得不退轉，八萬人、天遠塵離垢生淨法眼，無量無邊諸有情類俱發無上正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，能作如是種種示現。諸有情類或見菩薩今得菩提，或見菩薩久已成佛，或有但見一世界中四大天王各奉獻鉢，或復有見十方各如殑伽沙界四大天王各奉獻鉢，爾時菩薩為有情故，總受眾鉢重疊掌中，以手按之令合成一；諸四天王各不相見，皆謂世尊獨受我鉢。爾時，便有六萬天子乘宿願力先來獻供，彼於過去作是願言：『若此菩薩當成佛時，願受我等最初供養。』說是法時，三萬菩薩得無生忍，復有三萬六千菩薩皆於無上正等菩提得不退轉，八萬人、天遠塵離垢生淨法眼，無量無邊諸有情類俱發無上正等覺心。

「大德當知！爾時菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧，將欲示現轉大法輪。堪忍界主、持髻梵王應時便與六十八萬諸梵天眾，來至佛所頂禮雙足，合掌恭敬右遶七匝，而三請言：『惟願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！』既三請已，即便化作大師子座，其座高廣四萬二千踰繕那量，種種莊嚴堅固安隱。時，十方界各有無量天主帝釋，皆為如來敷師子座，量及莊嚴亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！爾時菩薩依深般若波羅蜜多方便善巧，將欲示現轉大法輪。堪忍界主、持髻梵王應時便與六十八萬諸梵天眾，來至佛所頂禮雙足，合掌恭敬右遶七匝，而三請言：『惟願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！唯願大悲哀愍我等轉大法輪！』既三請已，即便化作大師子座，其座高廣四萬二千踰繕那量，種種莊嚴堅固安隱。時，十方界各有無量天主帝釋，皆為如來敷師子座，量及莊嚴亦復如是。

「菩薩爾時現神通力，令彼諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩既坐此師子座，入無邊境三摩地門，放大光明照十方面各如殑伽沙等世界。復令彼界六種變動，其中有情眾苦暫息身心安樂，亦暫遠離貪、瞋、癡等惡不善法，慈心相向猶如母子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時現神通力，令彼諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩既坐此師子座，入無邊境三摩地門，放大光明照十方面各如殑伽沙等世界。復令彼界六種變動，其中有情眾苦暫息身心安樂，亦暫遠離貪、瞋、癡等惡不善法，慈心相向猶如母子。

「時，此三千大千世界靡有間隙如一毛孔，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等充滿其中。若諸有情應聞苦法而受化者聞佛說苦，應聞無我、寂靜、遠離、無常、空法而受化者亦復如是；應聞如幻而受化者聞說如幻，應聞如夢、響、像、光影、陽焰、變化、尋香城法而受化者亦復如是；應聞空、無相、無願解脫門而受化者聞佛說空、無相、無願。時，有情類或聞如來說一切法從因緣生，或聞說蘊，或聞說界，或聞說處，或聞說苦，或聞說集，或聞說滅，或聞說道，或有聞說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，或有聞說寂止、妙觀，或有聞說諸聲聞法，或有聞說諸獨覺法，或有聞說諸菩薩法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此三千大千世界靡有間隙如一毛孔，天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等充滿其中。若諸有情應聞苦法而受化者聞佛說苦，應聞無我、寂靜、遠離、無常、空法而受化者亦復如是；應聞如幻而受化者聞說如幻，應聞如夢、響、像、光影、陽焰、變化、尋香城法而受化者亦復如是；應聞空、無相、無願解脫門而受化者聞佛說空、無相、無願。時，有情類或聞如來說一切法從因緣生，或聞說蘊，或聞說界，或聞說處，或聞說苦，或聞說集，或聞說滅，或聞說道，或有聞說念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支，或有聞說寂止、妙觀，或有聞說諸聲聞法，或有聞說諸獨覺法，或有聞說諸菩薩法。

「如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種轉法輪相，隨諸有情根性差別，各得利樂深心歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，示現種種轉法輪相，隨諸有情根性差別，各得利樂深心歡喜。」

時，舍利子謂最勝言：「天王！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，所有境界極為甚深，難思、難議、難知、難入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂最勝言：「天王！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，所有境界極為甚深，難思、難議、難知、難入。」

最勝報言：「大德！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，功德勝事無量無邊。我今所說百分、千分乃至鄔波尼殺曇分不得其一，唯有如來乃能盡說。我今所說彼少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界不可思議，一生所繫諸菩薩眾說其功德尚不能盡，況餘菩薩！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝報言：「大德！菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，功德勝事無量無邊。我今所說百分、千分乃至鄔波尼殺曇分不得其一，唯有如來乃能盡說。我今所說彼少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界不可思議，一生所繫諸菩薩眾說其功德尚不能盡，況餘菩薩！

「大德當知！諸佛境界寂靜離說，無分別智及後所得之所能了。大德當知！若菩薩摩訶薩欲得證入諸佛境界，應學般若波羅蜜多方便善巧，究竟通達健行三摩地、如幻三摩地、金剛喻三摩地、金剛輪三摩地、無動慧三摩地、遍通達三摩地、不緣境界三摩地、師子自在三摩地、三摩地王三摩地、功德莊嚴三摩地、寂靜慧三摩地、普超越三摩地、無染著三摩地、慧莊嚴王三摩地、無等等三摩地、等覺三摩地、正覺三摩地、悅意三摩地、歡喜三摩地、清淨三摩地、火焰三摩地、光明三摩地、難勝三摩地、常現前三摩地、不合和三摩地、無生三摩地、通達三摩地、最勝三摩地、超過魔境三摩地、一切智慧三摩地、幢相三摩地、大悲三摩地、安樂三摩地、愛念三摩地及不見法三摩地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！諸佛境界寂靜離說，無分別智及後所得之所能了。大德當知！若菩薩摩訶薩欲得證入諸佛境界，應學般若波羅蜜多方便善巧，究竟通達健行三摩地、如幻三摩地、金剛喻三摩地、金剛輪三摩地、無動慧三摩地、遍通達三摩地、不緣境界三摩地、師子自在三摩地、三摩地王三摩地、功德莊嚴三摩地、寂靜慧三摩地、普超越三摩地、無染著三摩地、慧莊嚴王三摩地、無等等三摩地、等覺三摩地、正覺三摩地、悅意三摩地、歡喜三摩地、清淨三摩地、火焰三摩地、光明三摩地、難勝三摩地、常現前三摩地、不合和三摩地、無生三摩地、通達三摩地、最勝三摩地、超過魔境三摩地、一切智慧三摩地、幢相三摩地、大悲三摩地、安樂三摩地、愛念三摩地及不見法三摩地等。

「大德當知！若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多方便善巧，便能究竟通達此等無量無邊殑伽沙數三摩地門，乃能證入諸佛境界，其心安隱無所怖畏，如師子王不畏禽獸。何以故？若菩薩摩訶薩修如是等諸三摩地，凡有所行皆無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬大劫唯有一識，無有住處亦無所緣；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。何以故？是諸菩薩心不行無行處，心不想無想處，心不緣無緣處，心不著無著處，心不亂無亂處，心無高下，心無違順、無憂、無喜、無分別、離分別、離奢摩他、毘鉢舍那，心不隨智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依聲、香、味、觸、法住，心不在內亦不在外不在兩間；心不緣法亦不緣智，不住三世，不住離三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！若菩薩摩訶薩能學般若波羅蜜多方便善巧，便能究竟通達此等無量無邊殑伽沙數三摩地門，乃能證入諸佛境界，其心安隱無所怖畏，如師子王不畏禽獸。何以故？若菩薩摩訶薩修如是等諸三摩地，凡有所行皆無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬大劫唯有一識，無有住處亦無所緣；如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，心無所緣亦無所住。何以故？是諸菩薩心不行無行處，心不想無想處，心不緣無緣處，心不著無著處，心不亂無亂處，心無高下，心無違順、無憂、無喜、無分別、離分別、離奢摩他、毘鉢舍那，心不隨智，心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住，不依色住，不依聲、香、味、觸、法住，心不在內亦不在外不在兩間；心不緣法亦不緣智，不住三世，不住離三世。

「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不取一法，而於諸法智見無礙心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見無分別，離諸戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不取一法，而於諸法智見無礙心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見無分別，離諸戲論。

「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不與一切肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼相應非不相應，亦復不與一切天耳、他心、宿住、神境、漏盡諸智相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不與一切肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼相應非不相應，亦復不與一切天耳、他心、宿住、神境、漏盡諸智相應非不相應。

「大德當知！甚深般若波羅蜜多方便善巧，與一切法皆非相應非不相應。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法得平等智，能觀一切有情心行，一切染淨皆如實知，於佛十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德皆不失念。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無功用心達一切法，無心意識常在寂定，不起寂定教化有情，施作佛事常不休息，於諸佛法得無礙智心無染著。譬如化佛化作如來，所化如來無心、意、識，無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，而能施作一切佛事饒益有情。何以故？佛神力故。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧之所化作無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，無功用心常作佛事饒益有情。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，通達諸法皆如幻等心無分別，而諸有情恒聞說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！甚深般若波羅蜜多方便善巧，與一切法皆非相應非不相應。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於一切法得平等智，能觀一切有情心行，一切染淨皆如實知，於佛十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德皆不失念。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，無功用心達一切法，無心意識常在寂定，不起寂定教化有情，施作佛事常不休息，於諸佛法得無礙智心無染著。譬如化佛化作如來，所化如來無心、意、識，無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，而能施作一切佛事饒益有情。何以故？佛神力故。如是菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧之所化作無身、無身業，無語、無語業，無意、無意業，無功用心常作佛事饒益有情。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，通達諸法皆如幻等心無分別，而諸有情恒聞說法。

「大德當知！是諸菩薩所有智慧，不住有為，不住無為，不住諸蘊及諸界、處，不住內外及兩中間，不住善惡及世、出世，不住染淨、有漏無漏、有為無為，不住三世及離三世，不住虛空擇非擇滅。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖常如是心無所住，而能通達諸法性相，以無礙智無功用心，為諸有情宣說諸法常在寂靜，而教化事無有休息。是諸菩薩宿願力強，無功用心為他說法。是諸菩薩由深般若波羅蜜多方便善巧，常無怖畏。何以故？執金剛神若行、若立、若坐、若臥恒常隨逐而守衛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！是諸菩薩所有智慧，不住有為，不住無為，不住諸蘊及諸界、處，不住內外及兩中間，不住善惡及世、出世，不住染淨、有漏無漏、有為無為，不住三世及離三世，不住虛空擇非擇滅。是諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖常如是心無所住，而能通達諸法性相，以無礙智無功用心，為諸有情宣說諸法常在寂靜，而教化事無有休息。是諸菩薩宿願力強，無功用心為他說法。是諸菩薩由深般若波羅蜜多方便善巧，常無怖畏。何以故？執金剛神若行、若立、若坐、若臥恒常隨逐而守衛故。

「大德當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚怖、無惑、無疑，當知已得受菩提記。何以故？信受般若波羅蜜多方便善巧，近佛境界，以此一心即能通達一切佛法。達佛法故利樂有情，不見有情與佛法異。何以故？有情、佛法理無二故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，心不驚怖、無惑、無疑，當知已得受菩提記。何以故？信受般若波羅蜜多方便善巧，近佛境界，以此一心即能通達一切佛法。達佛法故利樂有情，不見有情與佛法異。何以故？有情、佛法理無二故。」