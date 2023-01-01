大般若波羅蜜多經卷第五百六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第六分法性品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分法性品第六

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「希有！世尊！善說諸佛微妙功德及大威神，諸佛如來因何得此微妙功德及大威神？惟願世尊分別解說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「希有！世尊！善說諸佛微妙功德及大威神，諸佛如來因何得此微妙功德及大威神？惟願世尊分別解說！」

佛告最勝：「天王當知！如來所行及所得果，甚深微妙不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！如來所行及所得果，甚深微妙不可思議。」

最勝白言：「佛行何法說為深妙不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白言：「佛行何法說為深妙不可思議？」

佛言：「如來法性因果甚深微妙不可思議，功德威神及所說法利樂他事亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來法性因果甚深微妙不可思議，功德威神及所說法利樂他事亦復如是。」

最勝復言：「云何法性甚深微妙不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝復言：「云何法性甚深微妙不可思議？」

佛言：「天王！如來法性在有情類蘊、界、處中，從無始來展轉相續，煩惱不染本性清淨，諸心、意、識不能緣起，餘尋伺等不能分別，邪念思惟不能緣慮，遠離邪念無明不生，是故不從十二緣起說名無相，非所作法、無生、無滅、無邊、無盡、自相常住。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能知法性清淨如是，無染無著遠離垢穢，從諸煩惱超然解脫。此性即名諸佛法本，福德智慧因之而起，本性明淨不可思議。天王！我今當說譬喻，汝應諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！如來法性在有情類蘊、界、處中，從無始來展轉相續，煩惱不染本性清淨，諸心、意、識不能緣起，餘尋伺等不能分別，邪念思惟不能緣慮，遠離邪念無明不生，是故不從十二緣起說名無相，非所作法、無生、無滅、無邊、無盡、自相常住。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能知法性清淨如是，無染無著遠離垢穢，從諸煩惱超然解脫。此性即名諸佛法本，福德智慧因之而起，本性明淨不可思議。天王！我今當說譬喻，汝應諦聽！善思念之。」

王言：「世尊！唯然！願說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！唯然！願說！」

佛告最勝：「天王當知！譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治皎潔可愛，體極圓淨無有垢濁，墮在淤泥經時已久，有人拾得歡喜取之，勤加守護不令墮落；法性亦然，雖在煩惱不為所染，後復顯現。天王！諸佛悉知有情本性清淨，客塵煩惱之所覆蔽不能悟入。是故菩薩行深般若波羅蜜多，應作是念：『我當精勤為有情說甚深般若波羅蜜多，除其煩惱令得悟入。一切有情本性皆淨，當起尊敬不應輕凌，應同大師如法供養。』此諸菩薩由作是念，便能生起般若大悲；菩薩如是行深般若波羅蜜多，即能證入不退轉地。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，復作是念：『此諸煩惱無力、無能、自體虛妄、違清淨法。何以故？背一切智順生死故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治皎潔可愛，體極圓淨無有垢濁，墮在淤泥經時已久，有人拾得歡喜取之，勤加守護不令墮落；法性亦然，雖在煩惱不為所染，後復顯現。天王！諸佛悉知有情本性清淨，客塵煩惱之所覆蔽不能悟入。是故菩薩行深般若波羅蜜多，應作是念：『我當精勤為有情說甚深般若波羅蜜多，除其煩惱令得悟入。一切有情本性皆淨，當起尊敬不應輕凌，應同大師如法供養。』此諸菩薩由作是念，便能生起般若大悲；菩薩如是行深般若波羅蜜多，即能證入不退轉地。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，復作是念：『此諸煩惱無力、無能、自體虛妄、違清淨法。何以故？背一切智順生死故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』

「天王當知！譬如四大依虛空立，虛空無依；煩惱亦爾，依於法性，法性無依。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知不起違逆，以隨順故煩惱不生。是諸菩薩觀察煩惱不生染著，謂作是念：『若自染著，云何說法令他出離？』是故菩薩斷滅著心，如實說教解有情縛。是諸菩薩復作是念：『若生死中有一煩惱能益有情，我則攝受，然無是事，故應斷滅。』是諸菩薩復作是念：『如昔諸佛行深般若波羅蜜多斷諸煩惱，我亦應爾。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學成菩提故。』是諸菩薩由此二緣，方便善巧觀知法性；如是法性無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六趣，長夜輪轉隨有情故名有情性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！譬如四大依虛空立，虛空無依；煩惱亦爾，依於法性，法性無依。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知不起違逆，以隨順故煩惱不生。是諸菩薩觀察煩惱不生染著，謂作是念：『若自染著，云何說法令他出離？』是故菩薩斷滅著心，如實說教解有情縛。是諸菩薩復作是念：『若生死中有一煩惱能益有情，我則攝受，然無是事，故應斷滅。』是諸菩薩復作是念：『如昔諸佛行深般若波羅蜜多斷諸煩惱，我亦應爾。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學成菩提故。』是諸菩薩由此二緣，方便善巧觀知法性；如是法性無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六趣，長夜輪轉隨有情故名有情性。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，起厭離心除五境欲，滅諸分別修無上道，是時此性名為出離，超一切苦故名寂靜，是究竟法世所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在受法王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，起厭離心除五境欲，滅諸分別修無上道，是時此性名為出離，超一切苦故名寂靜，是究竟法世所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在受法王位。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，初、中、後位觀察法性，一切平等本來寂靜，不為諸法之所罣礙，猶如虛空不為色礙。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知諸佛所說，一切妙行如量修行，法性功德不可具說，無有二相過一異境，平等一相尋伺不行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，能除二相：我相、法相。一切異生為執所縛，不識、不見、不得法性。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，則能通達如是法性在諸有情無二、無別。何以故？諸法真如無異相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，初、中、後位觀察法性，一切平等本來寂靜，不為諸法之所罣礙，猶如虛空不為色礙。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知諸佛所說，一切妙行如量修行，法性功德不可具說，無有二相過一異境，平等一相尋伺不行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，能除二相：我相、法相。一切異生為執所縛，不識、不見、不得法性。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，則能通達如是法性在諸有情無二、無別。何以故？諸法真如無異相故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依此法性修諸善根，來入三有饒益有情，雖現無常而非真實。何以故？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知真法性故，具足方便大悲願力不捨有情；二乘異生既無如是大悲願力，是故不見圓淨法性，不能如實饒益有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依此法性修諸善根，來入三有饒益有情，雖現無常而非真實。何以故？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如實觀知真法性故，具足方便大悲願力不捨有情；二乘異生既無如是大悲願力，是故不見圓淨法性，不能如實饒益有情。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如是觀真淨法性。一切聖者如實悟入，無能修者、無所修法，無能行者、無所行法，無心、無心所，無業、無異熟，無苦、無樂。如是觀者名得平等，無異遠離隨順廣大，無我、我所、無高、無下，真實無盡常住明淨。所以者何？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖者，諸佛如來無邊功德不共之法從此性生、由是性出，一切聖者戒、定、慧品從此性生，諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實遠離顛倒，性不變異故稱真如，是聖智境故名勝義，非有非無、非常非斷、非生死非涅槃、非染非淨、離一離異、無相無名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如是觀真淨法性。一切聖者如實悟入，無能修者、無所修法，無能行者、無所行法，無心、無心所，無業、無異熟，無苦、無樂。如是觀者名得平等，無異遠離隨順廣大，無我、我所、無高、無下，真實無盡常住明淨。所以者何？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖者，諸佛如來無邊功德不共之法從此性生、由是性出，一切聖者戒、定、慧品從此性生，諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實遠離顛倒，性不變異故稱真如，是聖智境故名勝義，非有非無、非常非斷、非生死非涅槃、非染非淨、離一離異、無相無名。

「天王當知！此諸菩薩復作是念：『法性離相，諸法離相無二無別。何以故？諸法離相即法性離相，法性離相即有情離相，有情離相即法界離相，法界離相即諸法離相，如是離相求不可得。法性真如、有情真如無二無別，有情真如、法性真如無二無別，法性真如、諸法真如無二無別，諸法真如、諸佛真如無二無別，法性真如、三世真如不相違逆，過去真如、未來真如不相違逆，未來真如、現在真如不相違逆，現在真如、過去真如不相違逆，三世真如即蘊、界、處真如，蘊、界、處真如即染淨真如，染淨真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！此諸菩薩復作是念：『法性離相，諸法離相無二無別。何以故？諸法離相即法性離相，法性離相即有情離相，有情離相即法界離相，法界離相即諸法離相，如是離相求不可得。法性真如、有情真如無二無別，有情真如、法性真如無二無別，法性真如、諸法真如無二無別，諸法真如、諸佛真如無二無別，法性真如、三世真如不相違逆，過去真如、未來真如不相違逆，未來真如、現在真如不相違逆，現在真如、過去真如不相違逆，三世真如即蘊、界、處真如，蘊、界、處真如即染淨真如，染淨真如即生死、涅槃真如，生死、涅槃真如即一切法真如。』

「天王當知！真如名為無異、無變、無生、無諍，自性真實，以無諍故說名真如；如實知見諸法不生，諸法雖生真如不動，真如雖生諸法而真如不生，是名法身。清淨不變如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍有情身無與等者；清淨離垢本來不染，自性明淨、自性不生、自性不起，在心意識非心意識，性即是空、無相、無願；遍虛空界諸有情處一切平等，無量、無邊、不異、不別；非色、受、想、行、識，不離色、受、想、行、識，非地、水、火、風大，不離地、水、火、風大；無生，不離生；雖逆生死，不順涅槃；眼不能見，耳不能聞，鼻不能嗅，舌不能嘗，身不能覺，意不能知；不在心意識，不離心意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！真如名為無異、無變、無生、無諍，自性真實，以無諍故說名真如；如實知見諸法不生，諸法雖生真如不動，真如雖生諸法而真如不生，是名法身。清淨不變如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍有情身無與等者；清淨離垢本來不染，自性明淨、自性不生、自性不起，在心意識非心意識，性即是空、無相、無願；遍虛空界諸有情處一切平等，無量、無邊、不異、不別；非色、受、想、行、識，不離色、受、想、行、識，非地、水、火、風大，不離地、水、火、風大；無生，不離生；雖逆生死，不順涅槃；眼不能見，耳不能聞，鼻不能嗅，舌不能嘗，身不能覺，意不能知；不在心意識，不離心意識。

「天王當知！是名法性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以能通達此法性故修行清淨，能於三千大千世界諸贍部洲城邑聚落示現色身；所現身者非色非相而現色相，雖非六根所行境界，而化有情常無休息，為說此身無常、無我、是苦、非淨，知諸有情有寂靜性故，為示現無量種身，方便善巧令彼受化，知一切身都無作者亦無受者如木石等，而為有情說清淨行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，通達法性即得自在，無有移動而起智業，遊戲神通種種示現，安住自在而能示現種種威儀，自在能趣一切相智，皆悉通達一切法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！是名法性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以能通達此法性故修行清淨，能於三千大千世界諸贍部洲城邑聚落示現色身；所現身者非色非相而現色相，雖非六根所行境界，而化有情常無休息，為說此身無常、無我、是苦、非淨，知諸有情有寂靜性故，為示現無量種身，方便善巧令彼受化，知一切身都無作者亦無受者如木石等，而為有情說清淨行。菩薩如是行深般若波羅蜜多，通達法性即得自在，無有移動而起智業，遊戲神通種種示現，安住自在而能示現種種威儀，自在能趣一切相智，皆悉通達一切法性。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多如是自在是無盡相，遍一切處無色現色，自在遍觀諸有情心見如實心性，自在憶念無邊無數劫，相續不斷自在變化，住解脫相自在漏盡，為有情故不證漏盡自在出世，是聖智境自在甚深，聲聞、獨覺不能測量，自在堅牢魔不能壞，坐菩提座成就佛法最為第一，自在隨順轉妙法輪，自在調化一切有情，自在受位得法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！甚深般若波羅蜜多如是自在是無盡相，遍一切處無色現色，自在遍觀諸有情心見如實心性，自在憶念無邊無數劫，相續不斷自在變化，住解脫相自在漏盡，為有情故不證漏盡自在出世，是聖智境自在甚深，聲聞、獨覺不能測量，自在堅牢魔不能壞，坐菩提座成就佛法最為第一，自在隨順轉妙法輪，自在調化一切有情，自在受位得法自在。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實通達甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切靜慮、解脫、等持、等至，不繫三界。所以者何？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若欲受生，於生自在，遠離繫縛；若欲現滅，於滅自在，隨其生處，恒攝大乘成熟佛法；能於十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非斷。何以故？推求此法不可得故，以如實理求不可得。此法不可說有說無，亦無名相過此境界，若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可執著是法真實，若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄，無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，若法無諍即同虛空不繫三界。若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，應知是法隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺，是名菩薩行深般若波羅蜜多通達平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實通達甚深法性，得是自在，修是自在，即得一切靜慮、解脫、等持、等至，不繫三界。所以者何？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若欲受生，於生自在，遠離繫縛；若欲現滅，於滅自在，隨其生處，恒攝大乘成熟佛法；能於十方推求佛法竟不可得，知一切法同一佛法非常非斷。何以故？推求此法不可得故，以如實理求不可得。此法不可說有說無，亦無名相過此境界，若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可執著是法真實，若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄，無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，若法無諍即同虛空不繫三界。若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，應知是法隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺，是名菩薩行深般若波羅蜜多通達平等。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察發起大慈、大悲、大喜、大捨，都不見我，不見有情，乃至不見知者、見者，雖行布施而無所捨，雖持淨戒而離戒相，雖修安忍而心無盡，雖修精進而離其相，雖修靜慮而無所寂，雖修般若而無所緣，雖修念住而無所取，雖修正斷而心平等，雖修神足而離戲論，雖修根、力而不分別有情諸根及離愆失，雖修覺支而無分別，雖修道支而無功用，雖修淨信而無所著，自然智慧憶念諸法平等智心，修諸妙定無分別心，觀察妙慧無止息心，修奢摩他無所見心，修毘鉢舍那無所念心，修佛隨念通達法界平等之心，修法隨念無所住心，修僧隨念本心清淨，教化有情不起分別；法界之心攝一切法，如虛空心嚴淨佛土，無所得心得無生忍，無進退心得不退轉，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴菩提座，無所覺心知一切法，雖轉法輪不見說、聽，雖現涅槃而知生死本性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察發起大慈、大悲、大喜、大捨，都不見我，不見有情，乃至不見知者、見者，雖行布施而無所捨，雖持淨戒而離戒相，雖修安忍而心無盡，雖修精進而離其相，雖修靜慮而無所寂，雖修般若而無所緣，雖修念住而無所取，雖修正斷而心平等，雖修神足而離戲論，雖修根、力而不分別有情諸根及離愆失，雖修覺支而無分別，雖修道支而無功用，雖修淨信而無所著，自然智慧憶念諸法平等智心，修諸妙定無分別心，觀察妙慧無止息心，修奢摩他無所見心，修毘鉢舍那無所念心，修佛隨念通達法界平等之心，修法隨念無所住心，修僧隨念本心清淨，教化有情不起分別；法界之心攝一切法，如虛空心嚴淨佛土，無所得心得無生忍，無進退心得不退轉，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴菩提座，無所覺心知一切法，雖轉法輪不見說、聽，雖現涅槃而知生死本性平等。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是觀法，不見能觀，不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切有情淨故。天王當知！譬如虛空遍滿一切，是諸菩薩行深般若波羅蜜多心亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是觀法，不見能觀，不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切有情淨故。天王當知！譬如虛空遍滿一切，是諸菩薩行深般若波羅蜜多心亦如是。」

說此法時，眾中八萬四千天人俱發無上正等覺心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千有情遠塵離垢生淨法眼，一萬二千苾芻諸漏永盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，眾中八萬四千天人俱發無上正等覺心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千有情遠塵離垢生淨法眼，一萬二千苾芻諸漏永盡。

爾時，佛告最勝天言：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心得清淨深如大海，福德智慧不可測量，能現出世諸功德寶，有情用之乃至菩提無有竭盡，菩薩福德亦復不減；猶如大海多出眾寶，菩薩智慧甚深難入，聲聞、獨覺無能涉者，亦如大海小獸不入，菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著、無住、無色、無相。菩薩智慧從初至後次第轉深，初菩提心、後一切智。菩薩法爾不與煩惱惡友共住，世間智慧若入菩薩智慧海中，一相、一味所謂無相，趣一切智無分別味。菩薩智慧觀一切法不見增減。何以故？通達平等深法性故。菩薩所有大慈悲力不違本願，一切聖者之所依處，為諸有情永劫說法無有窮盡。天王！菩薩行深般若波羅蜜多，通達如是甚深法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告最勝天言：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心得清淨深如大海，福德智慧不可測量，能現出世諸功德寶，有情用之乃至菩提無有竭盡，菩薩福德亦復不減；猶如大海多出眾寶，菩薩智慧甚深難入，聲聞、獨覺無能涉者，亦如大海小獸不入，菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著、無住、無色、無相。菩薩智慧從初至後次第轉深，初菩提心、後一切智。菩薩法爾不與煩惱惡友共住，世間智慧若入菩薩智慧海中，一相、一味所謂無相，趣一切智無分別味。菩薩智慧觀一切法不見增減。何以故？通達平等深法性故。菩薩所有大慈悲力不違本願，一切聖者之所依處，為諸有情永劫說法無有窮盡。天王！菩薩行深般若波羅蜜多，通達如是甚深法性。

「天王！菩薩善能通達世俗諦法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地界而非實有，推求地界終不取著，水、火、風、空、識界亦復如是；雖說眼處而非實有，推求眼處終不取著，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是；雖說色處而非實有，推求色處終不取著，聲、香、味、觸、法處亦復如是；雖復說我而非實有，推求此我終不取著，有情乃至知者見者亦復如是；雖說世間而非實有，推求世間終不取著；雖說世法而非實有，推求世法終不取著；雖說佛法而非實有，推求佛法終不取著；雖說菩提而非實有，推求菩提終不取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王！菩薩善能通達世俗諦法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地界而非實有，推求地界終不取著，水、火、風、空、識界亦復如是；雖說眼處而非實有，推求眼處終不取著，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是；雖說色處而非實有，推求色處終不取著，聲、香、味、觸、法處亦復如是；雖復說我而非實有，推求此我終不取著，有情乃至知者見者亦復如是；雖說世間而非實有，推求世間終不取著；雖說世法而非實有，推求世法終不取著；雖說佛法而非實有，推求佛法終不取著；雖說菩提而非實有，推求菩提終不取著。

「天王當知！凡有言說名世俗諦，此非真實，若無世俗即不可說有勝義諦。是諸菩薩通達世俗諦不違勝義諦，由通達故，知一切法無生無滅、無成無壞、無此無彼，遠離語言文字戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！凡有言說名世俗諦，此非真實，若無世俗即不可說有勝義諦。是諸菩薩通達世俗諦不違勝義諦，由通達故，知一切法無生無滅、無成無壞、無此無彼，遠離語言文字戲論。

「天王當知！勝義諦者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世、若不出世性相常住，是名菩薩通達勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！勝義諦者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世、若不出世性相常住，是名菩薩通達勝義。」

爾時，最勝便白佛言：「若一切法無生無滅，自性空離，云何有佛出現世間及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「若一切法無生無滅，自性空離，云何有佛出現世間及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」

佛告最勝：「天王當知！諸法無滅是故無生。何以故？性不變故，但由世俗見有生滅，皆是虛妄非真實有。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧見因緣法，知世俗諦空無所有，不見堅實，非有似有，如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，搖動不安從因緣起，是諸菩薩以妙般若觀諸法空，廣說乃至從因緣起，作是思惟：『此等諸法今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』既思惟已，即如實知無明因緣故生諸行，依行生識，廣說乃至由有故生，生即有老，老故有死及愁歎苦憂惱。是故修行為斷無明，無明若斷餘十一支展轉隨滅，如身若斷命等隨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！諸法無滅是故無生。何以故？性不變故，但由世俗見有生滅，皆是虛妄非真實有。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧見因緣法，知世俗諦空無所有，不見堅實，非有似有，如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，搖動不安從因緣起，是諸菩薩以妙般若觀諸法空，廣說乃至從因緣起，作是思惟：『此等諸法今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』既思惟已，即如實知無明因緣故生諸行，依行生識，廣說乃至由有故生，生即有老，老故有死及愁歎苦憂惱。是故修行為斷無明，無明若斷餘十一支展轉隨滅，如身若斷命等隨滅。

「天王當知！邪見外道為求解脫，但欲斷死不知斷生，若法不生即無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息，菩薩亦爾，但斷其生而死自滅；犬唯逐塊不知逐人，塊終不息，外道亦爾，不知斷生終不離死。菩薩如是行深般若波羅蜜多，善知因緣諸法生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！邪見外道為求解脫，但欲斷死不知斷生，若法不生即無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息，菩薩亦爾，但斷其生而死自滅；犬唯逐塊不知逐人，塊終不息，外道亦爾，不知斷生終不離死。菩薩如是行深般若波羅蜜多，善知因緣諸法生滅。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知緣生法空無所有，不起我慢；生富貴家，不起豪富、尊貴二慢；生貧賤家，自知宿業不甚清淨得果下劣，心起厭離便求出家，作如是念：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾；自既求度亦復度他，自求出離亦解他縛。』以是因緣，便起精進遠離懈怠，障道惡法皆應斷除，助道善法皆應增長，勤修精進作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫有情不應懈怠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，知緣生法空無所有，不起我慢；生富貴家，不起豪富、尊貴二慢；生貧賤家，自知宿業不甚清淨得果下劣，心起厭離便求出家，作如是念：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾；自既求度亦復度他，自求出離亦解他縛。』以是因緣，便起精進遠離懈怠，障道惡法皆應斷除，助道善法皆應增長，勤修精進作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫有情不應懈怠。』

「是諸菩薩親近師長，多聞、少聞、有智、無智、持戒、破戒俱生佛想恭敬同學，思惟：『我今依師學習，修善未滿應令滿足，煩惱未盡應斷令盡，守護善法捨離不善，具一切智憐愍世間，大悲福田煩惱寂靜。天人師者是我大師，善得勝利，一切天、人皆事法主以為大師。』是諸菩薩作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說：隨順佛教，即供養佛、婆羅門等。種種飲食、信心施與，如法受用，不令彼人空無果報，食者、施者俱得利益。婆羅門等以沙門名，而於菩薩作福田想。』菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他未甞休廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩親近師長，多聞、少聞、有智、無智、持戒、破戒俱生佛想恭敬同學，思惟：『我今依師學習，修善未滿應令滿足，煩惱未盡應斷令盡，守護善法捨離不善，具一切智憐愍世間，大悲福田煩惱寂靜。天人師者是我大師，善得勝利，一切天、人皆事法主以為大師。』是諸菩薩作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說：隨順佛教，即供養佛、婆羅門等。種種飲食、信心施與，如法受用，不令彼人空無果報，食者、施者俱得利益。婆羅門等以沙門名，而於菩薩作福田想。』菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他未甞休廢。

「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是修行則能隨順一切世間，見瞋忿者生下劣心，見憍慢者起無我想，見邪曲者起正直想，見誑語者起如實言，於惡言者常說愛語，見剛強者示現柔和，見磣毒者則生慈忍，見邪法者則生大慈，見苦惱者則生大悲，見慳嫉者則行布施。此諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是隨順世間智故生淨佛土。何以故？持戒無缺，離諸雜穢，修平等心，於有情所具大善根，不著名利，有清淨信無所希望，勤行精進不生懈怠，修諸靜慮離散亂法，以微妙慧而習多聞，諸根無缺具足利智，常修大慈遠離瞋惱，以是因緣生淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是修行則能隨順一切世間，見瞋忿者生下劣心，見憍慢者起無我想，見邪曲者起正直想，見誑語者起如實言，於惡言者常說愛語，見剛強者示現柔和，見磣毒者則生慈忍，見邪法者則生大慈，見苦惱者則生大悲，見慳嫉者則行布施。此諸菩薩行深般若波羅蜜多，如是隨順世間智故生淨佛土。何以故？持戒無缺，離諸雜穢，修平等心，於有情所具大善根，不著名利，有清淨信無所希望，勤行精進不生懈怠，修諸靜慮離散亂法，以微妙慧而習多聞，諸根無缺具足利智，常修大慈遠離瞋惱，以是因緣生淨佛土。」

爾時，最勝便白佛言：「如佛所說修戒等法生淨佛土，為要備修，為隨修一生淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「如佛所說修戒等法生淨佛土，為要備修，為隨修一生淨佛土？」

佛告最勝：「天王當知！若有菩薩於前所說種種法中，淨修一行即備眾法，如是一行亦生淨土。何以故？一一行中具眾行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！若有菩薩於前所說種種法中，淨修一行即備眾法，如是一行亦生淨土。何以故？一一行中具眾行故。

「是諸菩薩生淨佛土不為胎污。何以故？是諸菩薩造作佛像修營僧園，佛制多前香泥塗地燒香供養，或布妙華，或以香湯灌洗佛像，於僧園內掃灑泥塗，父母師僧慈心供侍，同學善友及諸沙門以平等心恭敬供養，持此善根與有情共迴向無上正等菩提，令諸有情皆得清淨，菩薩如是即得離欲。何以故？心無取著不染朋黨，背諸境界遠離愛緣，於妙欲境心不愛染，佛所說戒如實修行，於四供養少欲喜足，趣得支身心常怖畏，恒樂寂靜遠離之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩生淨佛土不為胎污。何以故？是諸菩薩造作佛像修營僧園，佛制多前香泥塗地燒香供養，或布妙華，或以香湯灌洗佛像，於僧園內掃灑泥塗，父母師僧慈心供侍，同學善友及諸沙門以平等心恭敬供養，持此善根與有情共迴向無上正等菩提，令諸有情皆得清淨，菩薩如是即得離欲。何以故？心無取著不染朋黨，背諸境界遠離愛緣，於妙欲境心不愛染，佛所說戒如實修行，於四供養少欲喜足，趣得支身心常怖畏，恒樂寂靜遠離之法。

「如是菩薩不著俗事，即得淨命，無偽威儀欺詐語意，謂施主前終不偽現，安庠徐步視前六肘，不顧左右邪命威儀，無施主時即便縱誕；又對施主不為利養，出順彼意細語美言，無施主時語便麁鄙；見他行施心實起貪，而言不須，不得便惱；語現少欲，心多貪利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩不著俗事，即得淨命，無偽威儀欺詐語意，謂施主前終不偽現，安庠徐步視前六肘，不顧左右邪命威儀，無施主時即便縱誕；又對施主不為利養，出順彼意細語美言，無施主時語便麁鄙；見他行施心實起貪，而言不須，不得便惱；語現少欲，心多貪利。

「是諸菩薩無如是等求利之相，若見施主終不發言：『三衣弊壞，什物闕少，或須醫藥。』又對施主終不發言：『某甲施主施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲心淨，雖爾讚歎我無此德，唯勤修善報施主恩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩無如是等求利之相，若見施主終不發言：『三衣弊壞，什物闕少，或須醫藥。』又對施主終不發言：『某甲施主施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲心淨，雖爾讚歎我無此德，唯勤修善報施主恩。』

「是諸菩薩不對白衣自讚毀他而求名利，見施餘人不生瞋惱，終不諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不希他辱戲弄取財。施主擬施若所讚人、或說法者、或復大眾，或未別擬，或施未決，菩薩終不入中取分。若受施財終不執著：『此是我物，此是我有。』尋當迴施諸餘沙門或婆羅門、師僧、父母及餘貧乏平等受用。若財物盡不以為憂，少日不得心無苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩不對白衣自讚毀他而求名利，見施餘人不生瞋惱，終不諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不希他辱戲弄取財。施主擬施若所讚人、或說法者、或復大眾，或未別擬，或施未決，菩薩終不入中取分。若受施財終不執著：『此是我物，此是我有。』尋當迴施諸餘沙門或婆羅門、師僧、父母及餘貧乏平等受用。若財物盡不以為憂，少日不得心無苦惱。

「是諸菩薩若受他施、若迴施他二俱清淨，行清淨故心不疲勞。何以故？是諸菩薩為利有情久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切，心無退轉；若人欲行二乘之道，即為說法不憚劬勞，菩薩自修菩提分法終無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩若受他施、若迴施他二俱清淨，行清淨故心不疲勞。何以故？是諸菩薩為利有情久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切，心無退轉；若人欲行二乘之道，即為說法不憚劬勞，菩薩自修菩提分法終無厭倦。

「此諸菩薩如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？此諸菩薩遠離放逸，心常謹慎，善自攝身不造諸惡，語、意亦爾。雖處現在恒懼未來，斷諸惡法令永不起，言必附理，常說法教非法不言，棄雜穢業修純淨行，不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是則護持如來正教，諸惡不善皆斷離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸菩薩如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？此諸菩薩遠離放逸，心常謹慎，善自攝身不造諸惡，語、意亦爾。雖處現在恒懼未來，斷諸惡法令永不起，言必附理，常說法教非法不言，棄雜穢業修純淨行，不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是則護持如來正教，諸惡不善皆斷離之。

「此諸菩薩如是隨順清淨佛教，若見有情舒顏含笑遠離嚬蹙。所以者何？心離穢濁諸根清淨，離瞋恚垢內無恨結。菩薩如是，即得多聞觀察生死，能如實知貪、瞋、癡火燒然迷亂，亦如實覺有為無常，一切行苦，諸法無我，世間有情耽著戲論，又如實覺一切法中唯有涅槃最為寂靜，聞他說法，即能思義傳以授人，發大慈悲起堅固念，若不聞法即無思修。是故聞慧如眾字本，一切智慧因之而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸菩薩如是隨順清淨佛教，若見有情舒顏含笑遠離嚬蹙。所以者何？心離穢濁諸根清淨，離瞋恚垢內無恨結。菩薩如是，即得多聞觀察生死，能如實知貪、瞋、癡火燒然迷亂，亦如實覺有為無常，一切行苦，諸法無我，世間有情耽著戲論，又如實覺一切法中唯有涅槃最為寂靜，聞他說法，即能思義傳以授人，發大慈悲起堅固念，若不聞法即無思修。是故聞慧如眾字本，一切智慧因之而生。

「既得多聞則護正法。若未來世正法滅時，有諸有情樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深法要；菩薩爾時即為宣暢甚深般若波羅蜜多，令諸有情修戒、定、慧，因而讚曰：『汝善男子！能於如是正法滅時，發菩提心求無上覺，為欲利樂一切有情，如是般若波羅蜜多甚深經典，三世諸佛之所行處，汝若勤修大覺非遠。何以故？甚深般若波羅蜜多與大菩提不相離故。如人種穀其苗已秀，當知是人獲果不久，菩薩亦爾，求大菩提得聞般若波羅蜜多，當知去佛決定非遠。善男子等！若有捨離甚深般若波羅蜜多，更依餘經求無上覺，若能證得，必無是處。譬如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得；菩薩亦爾，求一切智必因般若波羅蜜多，若依餘經定不能得。譬如犢子若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得；菩薩亦爾，求大菩提要依般若波羅蜜多，若依餘法必不能證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既得多聞則護正法。若未來世正法滅時，有諸有情樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深法要；菩薩爾時即為宣暢甚深般若波羅蜜多，令諸有情修戒、定、慧，因而讚曰：『汝善男子！能於如是正法滅時，發菩提心求無上覺，為欲利樂一切有情，如是般若波羅蜜多甚深經典，三世諸佛之所行處，汝若勤修大覺非遠。何以故？甚深般若波羅蜜多與大菩提不相離故。如人種穀其苗已秀，當知是人獲果不久，菩薩亦爾，求大菩提得聞般若波羅蜜多，當知去佛決定非遠。善男子等！若有捨離甚深般若波羅蜜多，更依餘經求無上覺，若能證得，必無是處。譬如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得；菩薩亦爾，求一切智必因般若波羅蜜多，若依餘經定不能得。譬如犢子若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得；菩薩亦爾，求大菩提要依般若波羅蜜多，若依餘法必不能證。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多為法王子，相好嚴身諸根無缺，行佛行處，覺佛所覺，救護一切苦惱有情，善能通達佛所說教，常修梵行遠離染濁，守護諸佛一切智城，是諸菩薩為法王子，釋、梵、護世皆共尊重。何以故？行菩薩道已得不退，一切惡魔不能傾動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、獨覺等共，超過世間住無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多為法王子，相好嚴身諸根無缺，行佛行處，覺佛所覺，救護一切苦惱有情，善能通達佛所說教，常修梵行遠離染濁，守護諸佛一切智城，是諸菩薩為法王子，釋、梵、護世皆共尊重。何以故？行菩薩道已得不退，一切惡魔不能傾動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、獨覺等共，超過世間住無生忍。

「是諸菩薩能如實知一切有情貪、瞋、癡品上、中、下異，亦如實知善及堅固心品差別。如實知已，各各為說諸對治門，如是善能化有情類。是諸菩薩，若有有情應見佛身而得度者，即現佛身而為說法；見菩薩身而得度者，現菩薩身而為說法；見獨覺身而得度者，現獨覺身而為說法；見聲聞身而得度者，現聲聞身而為說法；若見釋、梵、婆羅門、剎帝利、長者、居士等身而得度者，即皆現之而為說法。菩薩如是行深般若波羅蜜多方便善巧，化諸有情令得度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩能如實知一切有情貪、瞋、癡品上、中、下異，亦如實知善及堅固心品差別。如實知已，各各為說諸對治門，如是善能化有情類。是諸菩薩，若有有情應見佛身而得度者，即現佛身而為說法；見菩薩身而得度者，現菩薩身而為說法；見獨覺身而得度者，現獨覺身而為說法；見聲聞身而得度者，現聲聞身而為說法；若見釋、梵、婆羅門、剎帝利、長者、居士等身而得度者，即皆現之而為說法。菩薩如是行深般若波羅蜜多方便善巧，化諸有情令得度脫。

「是諸菩薩心性慈和正直軟善，無諸諂曲嫉妬垢穢，心常清淨離麁惡語，多行忍辱親狎有情。菩薩如是行深般若波羅蜜多，在處安樂。所以者何？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法境界，穢處斯則不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩心性慈和正直軟善，無諸諂曲嫉妬垢穢，心常清淨離麁惡語，多行忍辱親狎有情。菩薩如是行深般若波羅蜜多，在處安樂。所以者何？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法境界，穢處斯則不行。

「是諸菩薩見同學人深心歡喜，若財若法皆共受用，唯行佛道，唯佛為師。菩薩如是在處安樂，具諸攝法而攝有情，以利益施，若安樂施、若無盡施攝諸有情，以利益語，若有義語、若如法語、若不異語攝諸有情，以財利益平等，若身利益平等、若命利益平等、若資具利益平等攝諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩見同學人深心歡喜，若財若法皆共受用，唯行佛道，唯佛為師。菩薩如是在處安樂，具諸攝法而攝有情，以利益施，若安樂施、若無盡施攝諸有情，以利益語，若有義語、若如法語、若不異語攝諸有情，以財利益平等，若身利益平等、若命利益平等、若資具利益平等攝諸有情。

「天王當知！利益施者即是法施，安樂施者即是財施，無盡施者即示正道；利益語者令生善法，有義語者令見正理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法；財利益平等者謂可飲食及衣服等，身利益平等者如以攝衛利益己身令他亦爾，命利益平等者謂諸珍寶名為外命，資具利益平等者謂象馬等一切淨財。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，自行與他皆悉同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！利益施者即是法施，安樂施者即是財施，無盡施者即示正道；利益語者令生善法，有義語者令見正理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法；財利益平等者謂可飲食及衣服等，身利益平等者如以攝衛利益己身令他亦爾，命利益平等者謂諸珍寶名為外命，資具利益平等者謂象馬等一切淨財。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，自行與他皆悉同等。

「是諸菩薩受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，眾所樂見內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切有情咸所愛重，其有見者皆發善心，瞋忿者見心則和解。此諸菩薩如是端正堪為依止，等護有情令煩惱滅，能引有情出離生死，無邊曠野能度有情，世間險難無眷屬者為作親友，煩惱病者為作良醫，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無明有情為作法炬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，眾所樂見內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切有情咸所愛重，其有見者皆發善心，瞋忿者見心則和解。此諸菩薩如是端正堪為依止，等護有情令煩惱滅，能引有情出離生死，無邊曠野能度有情，世間險難無眷屬者為作親友，煩惱病者為作良醫，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無明有情為作法炬。

「如是菩薩為諸有情作所依止，善療眾病如藥樹王。如有樹王名為善見，根莖枝葉及諸花果色、香、味、觸皆能療病；此諸菩薩亦復如是，從初發心乃至究竟，常為有情療煩惱疾。菩薩多有福德智慧，諸有見聞眾病皆愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩為諸有情作所依止，善療眾病如藥樹王。如有樹王名為善見，根莖枝葉及諸花果色、香、味、觸皆能療病；此諸菩薩亦復如是，從初發心乃至究竟，常為有情療煩惱疾。菩薩多有福德智慧，諸有見聞眾病皆愈。

「是諸菩薩功德相應，隨力所堪供養三寶，有疾病者皆施醫藥，若見飢渴即施飲食，若寒凍者即施衣服，親教軌範盡心承事，同學法人合掌恭敬，造僧住處給施園田，隨有資財時時施與，所有僕隷如法料理，聞有名德、梵志、沙門、修正行者時時諮覲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩功德相應，隨力所堪供養三寶，有疾病者皆施醫藥，若見飢渴即施飲食，若寒凍者即施衣服，親教軌範盡心承事，同學法人合掌恭敬，造僧住處給施園田，隨有資財時時施與，所有僕隷如法料理，聞有名德、梵志、沙門、修正行者時時諮覲。

「此諸菩薩能生眾善，有巧方便化度有情，住此佛土身不動搖，而遊無邊諸佛世界佛、菩薩所諮受正法，或現供養無量如來，或現修習助菩提分，或現供養初成佛者，或現自身成等正覺，或現為眾轉妙法輪，或現涅槃作大饒益，或應度者為現化身，皆令得見獲得利樂；雖作如是種種佛事，而不作意亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸菩薩能生眾善，有巧方便化度有情，住此佛土身不動搖，而遊無邊諸佛世界佛、菩薩所諮受正法，或現供養無量如來，或現修習助菩提分，或現供養初成佛者，或現自身成等正覺，或現為眾轉妙法輪，或現涅槃作大饒益，或應度者為現化身，皆令得見獲得利樂；雖作如是種種佛事，而不作意亦無分別。」

爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何此諸菩薩作種種化無分別心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何此諸菩薩作種種化無分別心？」

佛言：「天王！譬如日月雖照一切而不分別：『我發光明能有所照。』然有情類自業勢力，感得日月晝夜巡照；此諸菩薩亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？有情各有宿世善業，菩薩昔發度有情願，由此願力，隨彼所念即現化身，故無分別。此諸菩薩方便善巧，能作如是化有情事，速趣無上正等菩提。何以故？此諸菩薩布施圓滿，持戒清淨無穿缺雜，戒品清淨過諸聲聞及獨覺等，具足安忍、精進、靜慮、般若、巧便、妙願、力、智及諸如來不共功德，超諸聲聞、獨覺地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！譬如日月雖照一切而不分別：『我發光明能有所照。』然有情類自業勢力，感得日月晝夜巡照；此諸菩薩亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？有情各有宿世善業，菩薩昔發度有情願，由此願力，隨彼所念即現化身，故無分別。此諸菩薩方便善巧，能作如是化有情事，速趣無上正等菩提。何以故？此諸菩薩布施圓滿，持戒清淨無穿缺雜，戒品清淨過諸聲聞及獨覺等，具足安忍、精進、靜慮、般若、巧便、妙願、力、智及諸如來不共功德，超諸聲聞、獨覺地故。

「天王當知！菩薩初地乃至十地行深般若波羅蜜多，修如是行能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！菩薩初地乃至十地行深般若波羅蜜多，修如是行能證無上正等菩提。」

說是法時，二萬天子遠塵離垢生淨法眼，三萬菩薩得無生忍，八萬四千諸天及人俱發無上正等覺心，無量百千諸健達縛及緊捺洛遶鷲峯山歡喜合掌讚歎如來，無量百千諸藥叉眾遶鷲峯山歡喜合掌雨眾妙華而供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，二萬天子遠塵離垢生淨法眼，三萬菩薩得無生忍，八萬四千諸天及人俱發無上正等覺心，無量百千諸健達縛及緊捺洛遶鷲峯山歡喜合掌讚歎如來，無量百千諸藥叉眾遶鷲峯山歡喜合掌雨眾妙華而供養佛。

十方無量殑伽沙等諸佛世界，各有無量菩薩來集讚歎：「如來世尊善為諸菩薩說甚深般若波羅蜜多。因是般若波羅蜜多，得有人天四向、四果，及有獨覺道與菩提，亦有菩薩十地、十度，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切相智、一切智等無邊佛法皆由般若波羅蜜多而得成辦。如世間事皆依虛空，虛空無依；甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾法本，而自無依。願令我等於當來世，為諸菩薩摩訶薩等宣說般若波羅蜜多，如今世尊所說無異。」作是語已，持諸香花奉散如來及諸眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量殑伽沙等諸佛世界，各有無量菩薩來集讚歎：「如來世尊善為諸菩薩說甚深般若波羅蜜多。因是般若波羅蜜多，得有人天四向、四果，及有獨覺道與菩提，亦有菩薩十地、十度，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、一切相智、一切智等無邊佛法皆由般若波羅蜜多而得成辦。如世間事皆依虛空，虛空無依；甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾法本，而自無依。願令我等於當來世，為諸菩薩摩訶薩等宣說般若波羅蜜多，如今世尊所說無異。」作是語已，持諸香花奉散如來及諸眾會。

時，有無量鷲峯山中舊住天神及餘集者，空中讚曰：「希有！世尊！我等憶念無量諸佛已曾於此鷲峯山中，為諸大眾宣說般若波羅蜜多，如今無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有無量鷲峯山中舊住天神及餘集者，空中讚曰：「希有！世尊！我等憶念無量諸佛已曾於此鷲峯山中，為諸大眾宣說般若波羅蜜多，如今無異。」

爾時，最勝便白佛言：「空中天神寧有智慧知佛境界久近差別，言無量佛已曾於此宣說般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「空中天神寧有智慧知佛境界久近差別，言無量佛已曾於此宣說般若波羅蜜多？」

佛言：「天王！此天神眾皆是安住不可思議解脫菩薩，是故能知過去佛境久近差別。天王！我昔為菩薩時，亦曾生彼天神趣中，見無量佛證得無上正等菩提，為諸眾會宣說妙法乃至涅槃，我常敬禮合掌讚歎。何以故？彼天神趣壽量長遠，見聞往昔無邊事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！此天神眾皆是安住不可思議解脫菩薩，是故能知過去佛境久近差別。天王！我昔為菩薩時，亦曾生彼天神趣中，見無量佛證得無上正等菩提，為諸眾會宣說妙法乃至涅槃，我常敬禮合掌讚歎。何以故？彼天神趣壽量長遠，見聞往昔無邊事故。」

爾時，眾中有一天子名曰光德，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！諸佛菩薩應居淨土，云何世尊出現於此穢惡充滿堪忍世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子名曰光德，即從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！諸佛菩薩應居淨土，云何世尊出現於此穢惡充滿堪忍世界？」

佛告光德：「天子當知！諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告光德：「天子當知！諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。」

於是如來以神通力，令此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，無諸山陵、堆阜、荊棘，處處皆有寶聚、香花、軟草、泉池、八功德水、七寶階陛、花果草木，咸說：「菩薩不退法輪無諸異生、聲聞、獨覺。雖有菩薩從十方來，不聞餘聲，唯常聞說甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是如來以神通力，令此三千大千世界，地平如掌琉璃所成，無諸山陵、堆阜、荊棘，處處皆有寶聚、香花、軟草、泉池、八功德水、七寶階陛、花果草木，咸說：「菩薩不退法輪無諸異生、聲聞、獨覺。雖有菩薩從十方來，不聞餘聲，唯常聞說甚深般若波羅蜜多。」

處處蓮華如車輪量，青紅赤白眾寶莊嚴；諸花臺中皆有菩薩結跏趺坐思惟大乘，見此如來處大集會為菩薩眾說甚深法，無量百千釋、梵、護世供養、讚歎、恭敬圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處蓮華如車輪量，青紅赤白眾寶莊嚴；諸花臺中皆有菩薩結跏趺坐思惟大乘，見此如來處大集會為菩薩眾說甚深法，無量百千釋、梵、護世供養、讚歎、恭敬圍遶。

爾時，光德見斯事已踊躍歡喜，讚歎佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如來所說真實不虛，諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。如佛所說其義無二，有情薄福見淨為穢。世尊！若善男子、善女人等，得聞般若波羅蜜多功德名字，甚為希有！況能書寫、受持、讀誦、為他演說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光德見斯事已踊躍歡喜，讚歎佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如來所說真實不虛，諸佛如來所居之處，皆無雜穢即是淨土。如佛所說其義無二，有情薄福見淨為穢。世尊！若善男子、善女人等，得聞般若波羅蜜多功德名字，甚為希有！況能書寫、受持、讀誦、為他演說！」

佛告光德：「天子當知！若善男子、善女人等無量大劫以無礙心，施諸有情種種財物。有善男子、善女人等以清淨信書寫此經，轉施他人受持、讀誦，所獲功德甚多於前。何以故？財施有竭，法施無窮。何以故？財施但能得世間果，人、天樂果曾得還失，今雖暫得而後必退；若以法施得未曾得，所謂涅槃，定無退義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告光德：「天子當知！若善男子、善女人等無量大劫以無礙心，施諸有情種種財物。有善男子、善女人等以清淨信書寫此經，轉施他人受持、讀誦，所獲功德甚多於前。何以故？財施有竭，法施無窮。何以故？財施但能得世間果，人、天樂果曾得還失，今雖暫得而後必退；若以法施得未曾得，所謂涅槃，定無退義。

「設有教化三千大千世界有情，皆令安住十善業道。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，為他演說，功德勝彼無量無邊。何以故？一切善法皆由般若波羅蜜多而得生故。設有教化三千大千世界有情，皆令證得四向、四果、獨覺菩提。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦、書寫般若波羅蜜多，功德勝前無量無數。何以故？聲聞、獨覺皆由般若波羅蜜多而得生故。諸菩薩法皆從般若波羅蜜多而得出現，因此般若波羅蜜多有佛出世；是故般若波羅蜜多隨所在處，當知即是妙菩提座，亦是如來轉法輪處。善男子等！應念此處常有如來、應、正等覺。何以故？一切諸佛皆由般若波羅蜜多而得生故。若人供養如來形像所獲功德，不如供養甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設有教化三千大千世界有情，皆令安住十善業道。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦甚深般若波羅蜜多，為他演說，功德勝彼無量無邊。何以故？一切善法皆由般若波羅蜜多而得生故。設有教化三千大千世界有情，皆令證得四向、四果、獨覺菩提。若善男子、善女人等，以淨信心受持、讀誦、書寫般若波羅蜜多，功德勝前無量無數。何以故？聲聞、獨覺皆由般若波羅蜜多而得生故。諸菩薩法皆從般若波羅蜜多而得出現，因此般若波羅蜜多有佛出世；是故般若波羅蜜多隨所在處，當知即是妙菩提座，亦是如來轉法輪處。善男子等！應念此處常有如來、應、正等覺。何以故？一切諸佛皆由般若波羅蜜多而得生故。若人供養如來形像所獲功德，不如供養甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜多而得有故。」