大般若波羅蜜多經卷第五百六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十七

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第六分顯相品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分顯相品第三

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！甚深般若波羅蜜多以何為相？」

於是世尊告最勝曰：「天王當知！如地、水、火、風、空等相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告最勝曰：「天王當知！如地、水、火、風、空等相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。」

是時，最勝便白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多如地、水、火、風、空等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，最勝便白佛言：「世尊！云何甚深般若波羅蜜多如地、水、火、風、空等相？」

佛告最勝：「天王當知！普遍廣大難可度量是為地相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。何以故？諸法真如普遍廣大難測量故。天王當知！一切藥草依地生長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，普能生長一切善法。天王當知！譬如大地，增之不喜，減之不憂，離我、我所，無二相故；甚深般若波羅蜜多亦復如是，讚歎不增，毀訾不減，離我、我所，無二相故。又如大地，世間往來舉足、下足無不依之；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若求善趣、若向涅槃無不依止。又如大地，出種種寶；甚深般若波羅蜜多亦復如是，出生世間種種功德。又如大地，蟲、蟻、蚊、虻種種苦事不能傾動；甚深般若波羅蜜多亦復如是，離我、我所都無分別不可傾動。又如大地，若聞師子、龍、象等聲終無驚怖；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切天魔及外道等不能恐懼。何以故？不見有我，不見有法，自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！普遍廣大難可度量是為地相，甚深般若波羅蜜多亦復如是。何以故？諸法真如普遍廣大難測量故。天王當知！一切藥草依地生長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，普能生長一切善法。天王當知！譬如大地，增之不喜，減之不憂，離我、我所，無二相故；甚深般若波羅蜜多亦復如是，讚歎不增，毀訾不減，離我、我所，無二相故。又如大地，世間往來舉足、下足無不依之；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若求善趣、若向涅槃無不依止。又如大地，出種種寶；甚深般若波羅蜜多亦復如是，出生世間種種功德。又如大地，蟲、蟻、蚊、虻種種苦事不能傾動；甚深般若波羅蜜多亦復如是，離我、我所都無分別不可傾動。又如大地，若聞師子、龍、象等聲終無驚怖；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切天魔及外道等不能恐懼。何以故？不見有我，不見有法，自性空故。

「天王當知！譬如水大，從高赴下，水族所歸；甚深般若波羅蜜多亦復如是，從真法界流趣世間，一切善法之所依止。又如水大，能潤草木生於花果；甚深般若波羅蜜多亦復如是，潤諸等持生助道法，成一切智得佛法果，利益安樂一切有情。又如水大，漬草木根，能使傾拔隨流而去；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能滅一切見、趣、煩惱、習氣根本永不復生。又如水大，性本清潔無垢無濁；甚深般若波羅蜜多亦復如是，體無煩惱故名清潔，能離諸惑故名無垢，一相非異故名無濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，必獲清涼離諸熱惱。如人患渴，得水乃止；求出世法，得深般若波羅蜜多思願便止。又如泉池甚深難入，如是般若波羅蜜多諸佛境界甚深難入。又如世間坑埳之處水皆平等；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於諸獨覺、聲聞、異生皆悉平等。又如淨水洗除垢穢令得清淨，如是菩薩通達般若波羅蜜多離諸煩惱即得清淨。何以故？甚深般若波羅蜜多自性清淨，離諸惑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！譬如水大，從高赴下，水族所歸；甚深般若波羅蜜多亦復如是，從真法界流趣世間，一切善法之所依止。又如水大，能潤草木生於花果；甚深般若波羅蜜多亦復如是，潤諸等持生助道法，成一切智得佛法果，利益安樂一切有情。又如水大，漬草木根，能使傾拔隨流而去；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能滅一切見、趣、煩惱、習氣根本永不復生。又如水大，性本清潔無垢無濁；甚深般若波羅蜜多亦復如是，體無煩惱故名清潔，能離諸惑故名無垢，一相非異故名無濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱有情得聞如是甚深般若波羅蜜多，必獲清涼離諸熱惱。如人患渴，得水乃止；求出世法，得深般若波羅蜜多思願便止。又如泉池甚深難入，如是般若波羅蜜多諸佛境界甚深難入。又如世間坑埳之處水皆平等；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於諸獨覺、聲聞、異生皆悉平等。又如淨水洗除垢穢令得清淨，如是菩薩通達般若波羅蜜多離諸煩惱即得清淨。何以故？甚深般若波羅蜜多自性清淨，離諸惑故。

「天王當知！譬如火大，雖燒一切樹木藥草，而不念言：『我能燒物。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能永滅一切煩惱及諸習氣，而不念言：『我能永滅。』又如火大，悉能成熟一切物類，甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能成熟一切佛法。又如火大，悉能枯竭諸濕物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能枯竭諸漏瀑流令永不起。又如火聚在雪山頂，雖能遠照一踰繕那，乃至能照十踰繕那，而無是念：『我能照遠。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照聲聞、獨覺、菩薩，而亦不念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避，薄福異生、聲聞、獨覺，若聞般若波羅蜜多恐懼捨離。甚深般若波羅蜜多聞名尚難，況能修學！如夜遠涉迷失正路，若見火光生大歡喜，知有聚落疾往趣之，至便安隱永無怖畏，生死曠夜有福德人，若聞般若波羅蜜多，生大歡喜受持、讀誦，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤皆同；甚深般若波羅蜜多亦復如是，聖者、異生平等皆有，如婆羅門及剎帝利咸供養火，諸佛、菩薩咸皆供養甚深般若波羅蜜多。又如小火，能燒三千大千世界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若聞一句則能焚燒無量煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！譬如火大，雖燒一切樹木藥草，而不念言：『我能燒物。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能永滅一切煩惱及諸習氣，而不念言：『我能永滅。』又如火大，悉能成熟一切物類，甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能成熟一切佛法。又如火大，悉能枯竭諸濕物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，皆能枯竭諸漏瀑流令永不起。又如火聚在雪山頂，雖能遠照一踰繕那，乃至能照十踰繕那，而無是念：『我能照遠。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照聲聞、獨覺、菩薩，而亦不念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避，薄福異生、聲聞、獨覺，若聞般若波羅蜜多恐懼捨離。甚深般若波羅蜜多聞名尚難，況能修學！如夜遠涉迷失正路，若見火光生大歡喜，知有聚落疾往趣之，至便安隱永無怖畏，生死曠夜有福德人，若聞般若波羅蜜多，生大歡喜受持、讀誦，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤皆同；甚深般若波羅蜜多亦復如是，聖者、異生平等皆有，如婆羅門及剎帝利咸供養火，諸佛、菩薩咸皆供養甚深般若波羅蜜多。又如小火，能燒三千大千世界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若聞一句則能焚燒無量煩惱。

「天王當知！譬如風大，能令一切物類增長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令一切世、出世間善法增長。又如風大，若增盛時，普能摧滅一切物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若修增盛，遍能摧滅生死煩惱。又如風大，能令欝熱皆得清涼；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令煩惱欝熱有情證得清涼涅槃常樂。又如風大，飃颺不停；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！譬如風大，能令一切物類增長；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令一切世、出世間善法增長。又如風大，若增盛時，普能摧滅一切物類；甚深般若波羅蜜多亦復如是，若修增盛，遍能摧滅生死煩惱。又如風大，能令欝熱皆得清涼；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能令煩惱欝熱有情證得清涼涅槃常樂。又如風大，飃颺不停；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所住。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多離垢、無著、寂靜、無量、無邊智慧，平等通達諸法實性，如太虛空性無所住，離境界相，超尋伺等，心及心所都無分別、無生、無滅，自性離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！甚深般若波羅蜜多離垢、無著、寂靜、無量、無邊智慧，平等通達諸法實性，如太虛空性無所住，離境界相，超尋伺等，心及心所都無分別、無生、無滅，自性離故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，利樂有情世間希有，猶如日月一切受用。謂如涼月，能除熱惱；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又如明月，世間樂見；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切聖賢之所樂見。又如白月，日日增長，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，從初發心乃至證得所求無上正等菩提漸漸增長。又如黑月，日日減盡，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，煩惱、隨眠漸漸減盡。又如滿月，諸婆羅門、剎帝利等咸所讚歎，若善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆所讚歎。又如月行遍四洲界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於色、心等無處不遍。又如淨月，常自莊嚴；甚深般若波羅蜜多亦復如是，性本清淨恒自莊嚴。何以故？本性離染、無生、無滅、遍一切法，自性離故。譬如盛日，雖破眾闇，而不念言：『我能破彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖破無始一切隨眠，而不念言：『我能破彼。』又如烈日，雖開蓮華，而不念言：『我能開彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖開菩薩摩訶薩心，而不念言：『我能開彼。』又如麗日，雖照十方，而不念言：『我能遍照。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照無邊而無照相。如見東方赤明相現，則知不久日輪當出，若聞般若波羅蜜多，當知是人去佛不遠。如贍部洲諸善士女，若見日出生大忻慶，若時世間有深般若波羅蜜多名字出現，一切聖賢皆大歡喜。又如日出，月及星光皆悉不現，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，外道二乘所有功德皆悉不現。又如日出，方見坑坎高下之處，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，世間乃知邪正之道。何以故？甚深般若波羅蜜多自相平等，無生無滅，性遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，利樂有情世間希有，猶如日月一切受用。謂如涼月，能除熱惱；甚深般若波羅蜜多亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又如明月，世間樂見；甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切聖賢之所樂見。又如白月，日日增長，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，從初發心乃至證得所求無上正等菩提漸漸增長。又如黑月，日日減盡，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，煩惱、隨眠漸漸減盡。又如滿月，諸婆羅門、剎帝利等咸所讚歎，若善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆所讚歎。又如月行遍四洲界；甚深般若波羅蜜多亦復如是，於色、心等無處不遍。又如淨月，常自莊嚴；甚深般若波羅蜜多亦復如是，性本清淨恒自莊嚴。何以故？本性離染、無生、無滅、遍一切法，自性離故。譬如盛日，雖破眾闇，而不念言：『我能破彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖破無始一切隨眠，而不念言：『我能破彼。』又如烈日，雖開蓮華，而不念言：『我能開彼。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖開菩薩摩訶薩心，而不念言：『我能開彼。』又如麗日，雖照十方，而不念言：『我能遍照。』甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖照無邊而無照相。如見東方赤明相現，則知不久日輪當出，若聞般若波羅蜜多，當知是人去佛不遠。如贍部洲諸善士女，若見日出生大忻慶，若時世間有深般若波羅蜜多名字出現，一切聖賢皆大歡喜。又如日出，月及星光皆悉不現，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，外道二乘所有功德皆悉不現。又如日出，方見坑坎高下之處，若諸菩薩行深般若波羅蜜多，世間乃知邪正之道。何以故？甚深般若波羅蜜多自相平等，無生無滅，性遠離故。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，多修空行無所住著，修習明道滅除闇障，遠離惡友親近諸佛，心心相續念佛無斷，通達平等隨順法界。雖神通遊戲遍十方國，而身住本土都不動搖。觀諸佛法猶如現見。雖在世間世法不染，猶淤泥處所出蓮華。如是菩薩雖處生死，甚深般若波羅蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、自相平等、不見、不著，性遠離故。又如蓮華，不停水滴，如是菩薩行深般若波羅蜜多，乃至少惡亦不暫住。又如蓮華，隨所在處香氣馚馥，如是菩薩行深般若波羅蜜多，若在人間或居天上，城邑、聚落悉具戒香。又如蓮華，稟性清潔，婆羅門等咸所寶愛，如是菩薩行深般若波羅蜜多，天、龍、藥叉、健達縛等、菩薩、諸佛咸所愛敬。又如蓮華，初欲開發能悅眾心，如是菩薩行深般若波羅蜜多，含笑先言，遠離嚬蹙，令眾歡喜。又如蓮華，夢中見者亦是吉相，諸人、天等乃至夢中聞見菩薩行深般若波羅蜜多亦是吉祥，況真聞見！又如蓮華，初始生位，人非人等咸所愛護，如是菩薩始學般若波羅蜜多，諸佛、菩薩、釋梵天等共所衛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，多修空行無所住著，修習明道滅除闇障，遠離惡友親近諸佛，心心相續念佛無斷，通達平等隨順法界。雖神通遊戲遍十方國，而身住本土都不動搖。觀諸佛法猶如現見。雖在世間世法不染，猶淤泥處所出蓮華。如是菩薩雖處生死，甚深般若波羅蜜多巧便力故而不染著。何以故？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、自相平等、不見、不著，性遠離故。又如蓮華，不停水滴，如是菩薩行深般若波羅蜜多，乃至少惡亦不暫住。又如蓮華，隨所在處香氣馚馥，如是菩薩行深般若波羅蜜多，若在人間或居天上，城邑、聚落悉具戒香。又如蓮華，稟性清潔，婆羅門等咸所寶愛，如是菩薩行深般若波羅蜜多，天、龍、藥叉、健達縛等、菩薩、諸佛咸所愛敬。又如蓮華，初欲開發能悅眾心，如是菩薩行深般若波羅蜜多，含笑先言，遠離嚬蹙，令眾歡喜。又如蓮華，夢中見者亦是吉相，諸人、天等乃至夢中聞見菩薩行深般若波羅蜜多亦是吉祥，況真聞見！又如蓮華，初始生位，人非人等咸所愛護，如是菩薩始學般若波羅蜜多，諸佛、菩薩、釋梵天等共所衛護。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，興如是心：『我當如理通達一切波羅蜜多，教化有情圓滿佛法；菩提樹下坐金剛座，證得無上正等菩提，轉妙法輪，具十二種微妙行相，世間沙門、婆羅門等，天、魔、釋、梵所不能轉；化度十方無量無數無邊世界一切有情，從生死海平等濟拔；安置般若波羅蜜多，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，欲見佛者令得見佛；作師子吼遊戲神通，歎佛功德令眾渴仰；其心清淨終不動搖，意無諂曲遠離邪念，所謂不念二乘之法；盡諸隨眠，無復煩惱；身無偽行，離邪威儀；口無詭言，如實而說；受恩常感，輕恩重報；心不懷憾，口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污及所污法，無二、無別、自性離故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，興如是心：『我當如理通達一切波羅蜜多，教化有情圓滿佛法；菩提樹下坐金剛座，證得無上正等菩提，轉妙法輪，具十二種微妙行相，世間沙門、婆羅門等，天、魔、釋、梵所不能轉；化度十方無量無數無邊世界一切有情，從生死海平等濟拔；安置般若波羅蜜多，無歸依者為作歸依，無救護者為作救護，欲見佛者令得見佛；作師子吼遊戲神通，歎佛功德令眾渴仰；其心清淨終不動搖，意無諂曲遠離邪念，所謂不念二乘之法；盡諸隨眠，無復煩惱；身無偽行，離邪威儀；口無詭言，如實而說；受恩常感，輕恩重報；心不懷憾，口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污及所污法，無二、無別、自性離故。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，信解如來三種清淨。謂諸菩薩作是思惟：『契經中說如來身淨，所謂法身、最寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，於此決定心無疑惑。』是名信解如來身淨。復次思惟：『契經中說如來語淨，如為異生授記作佛，亦為菩薩授作佛記，信如是語理不相違。所以者何？如來永離一切過失，盡諸隨眠，無復煩惱，寂靜清淨；若天、魔、梵及諸沙門、婆羅門等，能得如來語業失者，無有是處。』是名信解如來語淨。復次思惟：『契經中說如來意淨，諸佛世尊心所思法，聲聞、獨覺、菩薩、天、人及餘有情無能知者。何以故？如來之心甚深難入，離諸尋伺非思量境，無量無邊同虛空界，如是信知心不疑惑。』是名信解如來意淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，信解如來三種清淨。謂諸菩薩作是思惟：『契經中說如來身淨，所謂法身、最寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身，於此決定心無疑惑。』是名信解如來身淨。復次思惟：『契經中說如來語淨，如為異生授記作佛，亦為菩薩授作佛記，信如是語理不相違。所以者何？如來永離一切過失，盡諸隨眠，無復煩惱，寂靜清淨；若天、魔、梵及諸沙門、婆羅門等，能得如來語業失者，無有是處。』是名信解如來語淨。復次思惟：『契經中說如來意淨，諸佛世尊心所思法，聲聞、獨覺、菩薩、天、人及餘有情無能知者。何以故？如來之心甚深難入，離諸尋伺非思量境，無量無邊同虛空界，如是信知心不疑惑。』是名信解如來意淨。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩為諸有情荷負重擔，堅固無退、不怖、不疲，次第修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，成就佛法，無障、無礙、無邊、無等、不共之法；所言決定，其性勇猛，成就如來廣大事業。』是諸菩薩摩訶薩於彼事中，無惑、無疑、深心信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩為諸有情荷負重擔，堅固無退、不怖、不疲，次第修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，成就佛法，無障、無礙、無邊、無等、不共之法；所言決定，其性勇猛，成就如來廣大事業。』是諸菩薩摩訶薩於彼事中，無惑、無疑、深心信受。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，究竟安坐妙菩提座，能得無礙清淨天眼、天耳、他心、宿住、隨念、漏盡智通，於一念頃，以平等智通達三世，如實觀察一切世間，如是有情具身惡行、語惡行、意惡行，毀謗聖賢，由邪見造邪業，身壞命終當墮惡趣；如是有情具身妙行、語妙行、意妙行，稱讚聖賢，由正見造正業，身壞命終當生善趣。如實觀察有情界已，作是念言：我昔發願行菩薩道，自覺、覺他此願應滿。』是諸菩薩於彼事中，無惑、無疑、如實信受。天王當知！諸菩薩摩訶薩成佛之所名為覺處，能自覺故名為正覺，能覺有情名正遍覺。天王當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多，信知如來出興于世，利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『如佛所說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，究竟安坐妙菩提座，能得無礙清淨天眼、天耳、他心、宿住、隨念、漏盡智通，於一念頃，以平等智通達三世，如實觀察一切世間，如是有情具身惡行、語惡行、意惡行，毀謗聖賢，由邪見造邪業，身壞命終當墮惡趣；如是有情具身妙行、語妙行、意妙行，稱讚聖賢，由正見造正業，身壞命終當生善趣。如實觀察有情界已，作是念言：我昔發願行菩薩道，自覺、覺他此願應滿。』是諸菩薩於彼事中，無惑、無疑、如實信受。天王當知！諸菩薩摩訶薩成佛之所名為覺處，能自覺故名為正覺，能覺有情名正遍覺。天王當知！是諸菩薩行深般若波羅蜜多，信知如來出興于世，利益安樂一切有情。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞說一乘能深信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出，如贍部洲雖有種種城邑、聚落並屬此洲，如是諸乘雖有種種名相差別皆屬佛乘。此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊方便善巧，種種說法皆實不虛。何以故？諸佛說法隨眾根性，雖說三乘而實一道。』此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊凡所說法，音聲深遠真實不虛。何以故？釋梵天等有少功德，尚復能出深遠音聲，何況如來無量億劫積集功德聲不深遠！』此諸菩薩復作是念：『如來說法不違眾根，上、中、下品皆使成就，有情各謂獨為我說，而佛本來無說無示。』此諸菩薩於如是事，無惑、無疑、深心信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞說一乘能深信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出，如贍部洲雖有種種城邑、聚落並屬此洲，如是諸乘雖有種種名相差別皆屬佛乘。此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊方便善巧，種種說法皆實不虛。何以故？諸佛說法隨眾根性，雖說三乘而實一道。』此諸菩薩復作是念：『諸佛世尊凡所說法，音聲深遠真實不虛。何以故？釋梵天等有少功德，尚復能出深遠音聲，何況如來無量億劫積集功德聲不深遠！』此諸菩薩復作是念：『如來說法不違眾根，上、中、下品皆使成就，有情各謂獨為我說，而佛本來無說無示。』此諸菩薩於如是事，無惑、無疑、深心信解。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得微細心，作如是念：『世間常有大火熾然，謂貪、瞋、癡為火煙暗，云何當使一切有情，從此世間皆得出離？若能通達諸法平等，無染著心名為出離，如實知法如幻夢等，善觀因緣而不分別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，得微細心，作如是念：『世間常有大火熾然，謂貪、瞋、癡為火煙暗，云何當使一切有情，從此世間皆得出離？若能通達諸法平等，無染著心名為出離，如實知法如幻夢等，善觀因緣而不分別。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『諸法無本而有業果，諸佛、菩薩凡所發言我應知意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度有情。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『諸法無本而有業果，諸佛、菩薩凡所發言我應知意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度有情。』

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為眾說法，謂說諸法無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是諸法空、無所有、非自在性、虛妄分別，因緣合故無生似生。天王當知！若說諸法無我、有情乃至見者，為稱理說；若說諸法空、無所有乃至似生，亦稱理說。天王當知！夫其說法隨順法相，是名稱理。若諸所說不違法相與法相應，能入平等顯現義理，名巧便說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為眾說法，謂說諸法無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是諸法空、無所有、非自在性、虛妄分別，因緣合故無生似生。天王當知！若說諸法無我、有情乃至見者，為稱理說；若說諸法空、無所有乃至似生，亦稱理說。天王當知！夫其說法隨順法相，是名稱理。若諸所說不違法相與法相應，能入平等顯現義理，名巧便說。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得無礙辯，謂若無著辯、若無盡辯、若相續辯、若不斷辯、不怯弱辯、不驚怖辯、不共餘辯、無邊際辯、一切天人所愛重辯。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得清淨辯，謂不嘶喝辯、不迷亂辯、不怖畏辯、不憍慢辯、義具足辯、味具足辯、不拙澁辯、應時分辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得無礙辯，謂若無著辯、若無盡辯、若相續辯、若不斷辯、不怯弱辯、不驚怖辯、不共餘辯、無邊際辯、一切天人所愛重辯。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得清淨辯，謂不嘶喝辯、不迷亂辯、不怖畏辯、不憍慢辯、義具足辯、味具足辯、不拙澁辯、應時分辯。

「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離大眾威德畏故，辯不嘶喝；堅住明了不怯智故，辯不迷亂；菩薩處眾如師子王無恐懼故，辯不怖畏；離煩惱故，辯不憍慢；不說無義契法相故，辯義具足；善解書論知文字故，辯味具足；多劫積習巧便語故，辯不拙澁。如是說法善順三時，謂熱、雨、寒，說無差亂；亦順三分，謂初、中、後，說不交雜，由斯故說辯應時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離大眾威德畏故，辯不嘶喝；堅住明了不怯智故，辯不迷亂；菩薩處眾如師子王無恐懼故，辯不怖畏；離煩惱故，辯不憍慢；不說無義契法相故，辯義具足；善解書論知文字故，辯味具足；多劫積習巧便語故，辯不拙澁。如是說法善順三時，謂熱、雨、寒，說無差亂；亦順三分，謂初、中、後，說不交雜，由斯故說辯應時分。

「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所得諸辯令眾歡悅，謂隨所化多為愛語，含笑先言遠離嚬蹙，發詞有義能稱如實，諸有所說不欺侮人，所言決定種種樂說，以柔軟語令眾歡悅，容色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，為利益故稱法相說，平等為說心無偏黨，離虛妄言作決定說，種種樂說隨眾根性，由此因緣令眾歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所得諸辯令眾歡悅，謂隨所化多為愛語，含笑先言遠離嚬蹙，發詞有義能稱如實，諸有所說不欺侮人，所言決定種種樂說，以柔軟語令眾歡悅，容色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，為利益故稱法相說，平等為說心無偏黨，離虛妄言作決定說，種種樂說隨眾根性，由此因緣令眾歡悅。

「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得聞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多成大威德。所以者何？非法器者不得聞故。」

爾時，最勝便白佛言：「是諸菩薩其心平等，云何不為非器者說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「是諸菩薩其心平等，云何不為非器者說？」

佛言：「天王！甚深般若波羅蜜多本性平等，不見是器，不見非器，不見能說，不見所說，有情虛妄見器非器，見說不說。所以者何？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、無分別相，猶如虛空一切遍滿；有情亦爾，無生、無滅；聲聞、獨覺、菩薩、如來亦復如是，無名字法假立名字，謂是有情，謂是般若，謂有能說，謂有所說，謂有聽者及所聽法，勝義諦中皆同一相，所謂無相，都無差別。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，威德重故，雖常樂說，非器不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！甚深般若波羅蜜多本性平等，不見是器，不見非器，不見能說，不見所說，有情虛妄見器非器，見說不說。所以者何？甚深般若波羅蜜多無生、無滅、無分別相，猶如虛空一切遍滿；有情亦爾，無生、無滅；聲聞、獨覺、菩薩、如來亦復如是，無名字法假立名字，謂是有情，謂是般若，謂有能說，謂有所說，謂有聽者及所聽法，勝義諦中皆同一相，所謂無相，都無差別。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，威德重故，雖常樂說，非器不聞。

「天王當知！甚深般若波羅蜜多，不為非器諸有情說，不為外道惡見者說，不為懈慢不信者說，不為求法貿易者說，不為貪愛名利者說，不為嫉妬祕悋者說，不為生盲聾啞者說。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心無慳悋不祕深法，於有情類非無慈悲，亦不棄捨諸有情類，然有情類宿植善根，得見如來及聞正法，如來於法本無說心，亦不作意為此、為彼，但障重者雖近如來而不見聞，菩薩亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！甚深般若波羅蜜多，不為非器諸有情說，不為外道惡見者說，不為懈慢不信者說，不為求法貿易者說，不為貪愛名利者說，不為嫉妬祕悋者說，不為生盲聾啞者說。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心無慳悋不祕深法，於有情類非無慈悲，亦不棄捨諸有情類，然有情類宿植善根，得見如來及聞正法，如來於法本無說心，亦不作意為此、為彼，但障重者雖近如來而不見聞，菩薩亦爾。」

爾時，最勝復白佛言：「何等有情堪聞諸佛菩薩說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復白佛言：「何等有情堪聞諸佛菩薩說法？」

佛言：「天王！若具正信根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲威儀齊整，不求名利親近善友，利根聰明說文知義，為法精進不違聖旨，此等有情堪聞諸佛菩薩說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！若具正信根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲威儀齊整，不求名利親近善友，利根聰明說文知義，為法精進不違聖旨，此等有情堪聞諸佛菩薩說法。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩能作法師善巧說法，云何巧說？謂為饒益諸有情故，雖說佛法，而說佛法竟不可得；雖說一切波羅蜜多，而說一切波羅蜜多竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖說斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖說證涅槃，而說涅槃竟不可得；雖說聲聞四向、四果，而說聲聞四向、四果竟不可得；雖說獨覺若向、若果，而說獨覺若向、若果竟不可得；雖說斷我見，而說我見竟不可得；雖說有業果，而說業果竟不可得。所以者何？名字所得皆非實法，法非名字、非言境界，法不可思議，非心所量故。名字非法，法非名字，但以世俗虛妄假名而有所說，無名字法說為名字，名字是空，空無所有，無所有者非真勝義，非勝義者即是虛妄愚夫之法。天王當知！是名菩薩善巧說法。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以方便力得無礙辯，隨眾根性，宣說如是甚深般若波羅蜜多，令諸有情如實悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩能作法師善巧說法，云何巧說？謂為饒益諸有情故，雖說佛法，而說佛法竟不可得；雖說一切波羅蜜多，而說一切波羅蜜多竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖說斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖說證涅槃，而說涅槃竟不可得；雖說聲聞四向、四果，而說聲聞四向、四果竟不可得；雖說獨覺若向、若果，而說獨覺若向、若果竟不可得；雖說斷我見，而說我見竟不可得；雖說有業果，而說業果竟不可得。所以者何？名字所得皆非實法，法非名字、非言境界，法不可思議，非心所量故。名字非法，法非名字，但以世俗虛妄假名而有所說，無名字法說為名字，名字是空，空無所有，無所有者非真勝義，非勝義者即是虛妄愚夫之法。天王當知！是名菩薩善巧說法。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以方便力得無礙辯，隨眾根性，宣說如是甚深般若波羅蜜多，令諸有情如實悟入。」

第六分法界品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六分法界品第四之一

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多通達法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多通達法界？」

於是佛告最勝天言：「善哉！善哉！諦聽！諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告最勝天言：「善哉！善哉！諦聽！諦聽！極善作意，吾當為汝分別解說。」

最勝天言：「唯然！願說！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝天言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多，有妙慧故親近善友，發勤精進離諸障惑，心得清淨恭敬尊重，樂習空行遠離諸見，修如實道通達法界。天王當知！是諸菩薩有妙慧故親近善友，歡喜敬事如真佛想，以親近故離諸懈怠，滅除一切惡不善法生長善根，既滅煩惱遠離障法，身、語、意業皆得清淨，由清淨故便生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩學深般若波羅蜜多，有妙慧故親近善友，發勤精進離諸障惑，心得清淨恭敬尊重，樂習空行遠離諸見，修如實道通達法界。天王當知！是諸菩薩有妙慧故親近善友，歡喜敬事如真佛想，以親近故離諸懈怠，滅除一切惡不善法生長善根，既滅煩惱遠離障法，身、語、意業皆得清淨，由清淨故便生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」

爾時，最勝復白佛言：「世尊！云何名為法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復白佛言：「世尊！云何名為法界？」

佛告最勝：「天王當知！法界即是不虛妄性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！法界即是不虛妄性。」

「世尊！云何不虛妄性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不虛妄性？」

「天王！即是不變異性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王！即是不變異性。」

「世尊！云何不變異性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不變異性？」

「天王！即是諸法真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王！即是諸法真如。」

「世尊！何謂諸法真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何謂諸法真如？」

「天王當知！真如深妙，但可智知非言能說。何以故？諸法真如，過諸文字離語言境，一切語業不能行故；離諸戲論，絕諸分別；無此無彼，離相無相；遠離尋伺，過尋伺境；無想無相，超過二境；遠離愚夫，過愚夫境；超諸魔事，離諸障惑；非識所了，住無所住寂靜聖智及無分別後得智境，無我、我所；求不可得，無取無捨；無染無著，清淨離垢；最勝第一，性常不變，若佛出世、若不出世性相常住。天王當知！是為法界。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修證法界，多百千種難行苦行，令諸有情皆得通達。天王！是名實相般若波羅蜜多、真如、實際、無分別相、不思議界，亦名真空及一切智、一切相智、不二法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！真如深妙，但可智知非言能說。何以故？諸法真如，過諸文字離語言境，一切語業不能行故；離諸戲論，絕諸分別；無此無彼，離相無相；遠離尋伺，過尋伺境；無想無相，超過二境；遠離愚夫，過愚夫境；超諸魔事，離諸障惑；非識所了，住無所住寂靜聖智及無分別後得智境，無我、我所；求不可得，無取無捨；無染無著，清淨離垢；最勝第一，性常不變，若佛出世、若不出世性相常住。天王當知！是為法界。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修證法界，多百千種難行苦行，令諸有情皆得通達。天王！是名實相般若波羅蜜多、真如、實際、無分別相、不思議界，亦名真空及一切智、一切相智、不二法界。」

爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何能證、能得如是法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「世尊！云何能證、能得如是法界？」

佛告最勝：「天王當知！出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得。」

「世尊！證得義有何異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！證得義有何異？」

「天王當知！出世般若波羅蜜多能如實見故名為證，後智通達故名為得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！出世般若波羅蜜多能如實見故名為證，後智通達故名為得。」

爾時，最勝復白佛言：「如佛所說聞、思、修慧，豈不通達實相般若波羅蜜多，而復說有出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復白佛言：「如佛所說聞、思、修慧，豈不通達實相般若波羅蜜多，而復說有出世般若波羅蜜多及後所得無分別智能證、能得？」

佛言：「不爾！所以者何？實相般若波羅蜜多甚深微妙，聞慧麁淺不能得見；是勝義故思不能量，出世法故修不能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！所以者何？實相般若波羅蜜多甚深微妙，聞慧麁淺不能得見；是勝義故思不能量，出世法故修不能行。

「天王當知！實相般若波羅蜜多甚深微妙，異生二乘所不能見。何以故？彼如生盲不見眾色。嬰兒七日不見日輪，尚不能見，況能證得！天王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西而至，問前人曰：『我今熱渴，知何處有清水、樹蔭，可見憂濟？』彼人答曰：『從此東行當有二路，一左二右宜從右路，漸次前行有清泉池及涼蔭樹。』天王！於意云何？彼熱渴者雖聞如是泉及樹名，思惟往趣即除熱渴得清涼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！實相般若波羅蜜多甚深微妙，異生二乘所不能見。何以故？彼如生盲不見眾色。嬰兒七日不見日輪，尚不能見，況能證得！天王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西而至，問前人曰：『我今熱渴，知何處有清水、樹蔭，可見憂濟？』彼人答曰：『從此東行當有二路，一左二右宜從右路，漸次前行有清泉池及涼蔭樹。』天王！於意云何？彼熱渴者雖聞如是泉及樹名，思惟往趣即除熱渴得清涼不？」

「不也！世尊！彼至入池洗飲、息樹，方離熱渴乃得清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！彼至入池洗飲、息樹，方離熱渴乃得清涼。」

佛言：「天王！如是！如是！聞、思、修慧不能通達實相般若波羅蜜多。天王當知！所言曠野即喻生死，人喻有情，熱喻眾惑，渴喻貪愛，東來人者喻諸菩薩，左路即喻非正直道，右路喻於一切智道，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，善知生死正直之路；泉喻般若波羅蜜多，樹喻大悲，諸菩薩摩訶薩行二法故，遠離異生及二乘道。天王當知！甚深般若波羅蜜多雖無形相，而巧說故，令諸有情能證、能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！如是！如是！聞、思、修慧不能通達實相般若波羅蜜多。天王當知！所言曠野即喻生死，人喻有情，熱喻眾惑，渴喻貪愛，東來人者喻諸菩薩，左路即喻非正直道，右路喻於一切智道，諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，善知生死正直之路；泉喻般若波羅蜜多，樹喻大悲，諸菩薩摩訶薩行二法故，遠離異生及二乘道。天王當知！甚深般若波羅蜜多雖無形相，而巧說故，令諸有情能證、能得。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如實知力、無所畏、不共法空，亦如實知諸戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊空，亦如實知內空、外空及內外空、空空、大空、勝義等空，雖知諸法無不皆空，而知空相亦不可得，不取空相，不起空見，不執空相，不依止空，菩薩如是不取著故於空不墮。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多遠離諸相，謂都不見內外諸相，離戲論相，離分別相，離尋求相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離諸能知及所知相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如實知力、無所畏、不共法空，亦如實知諸戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊空，亦如實知內空、外空及內外空、空空、大空、勝義等空，雖知諸法無不皆空，而知空相亦不可得，不取空相，不起空見，不執空相，不依止空，菩薩如是不取著故於空不墮。天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多遠離諸相，謂都不見內外諸相，離戲論相，離分別相，離尋求相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離諸能知及所知相。」

爾時，最勝便白佛言：「若諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，能如是觀諸法無相，佛薄伽梵復云何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「若諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，能如是觀諸法無相，佛薄伽梵復云何觀？」

佛言：「天王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切有情思量佛境，心則狂亂不知此彼。何以故？同虛空性不可思量，求不可得離尋伺境。諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，尚不見有異生境等可得思量，況佛境界！亦不依止一切妙願，雖行種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果都無所著。於諸功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切有情思量佛境，心則狂亂不知此彼。何以故？同虛空性不可思量，求不可得離尋伺境。諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，尚不見有異生境等可得思量，況佛境界！亦不依止一切妙願，雖行種種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，而於彼果都無所著。於諸功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」

佛說如是甚深般若波羅蜜多大法門時，令此三千大千世界六種變動，妙高山王、目真隣陀山、大目真隣陀山、金剛輪圍山、大金剛輪圍山、香山、寶山、黑山、大黑山皆悉振動。無量百千諸菩薩眾，皆脫上服為佛敷座，其座高廣如妙高山。無量百千釋、梵、護世諸天王等，合掌恭敬散眾妙花，謂妙音華、大妙音華，及吉祥華、大吉祥華、青黃赤白紅紫蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是甚深般若波羅蜜多大法門時，令此三千大千世界六種變動，妙高山王、目真隣陀山、大目真隣陀山、金剛輪圍山、大金剛輪圍山、香山、寶山、黑山、大黑山皆悉振動。無量百千諸菩薩眾，皆脫上服為佛敷座，其座高廣如妙高山。無量百千釋、梵、護世諸天王等，合掌恭敬散眾妙花，謂妙音華、大妙音華，及吉祥華、大吉祥華、青黃赤白紅紫蓮華。

時，鷲峯山縱廣四十踰繕那量，積華遍滿至如來膝。無量天子住虛空中，奏諸天樂唱如是言：「再覩佛興世，再聞轉法輪。善哉！贍部洲一切有情類，勤修功德多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜多，況復當來有能信者！當知如是一切有情，悉行諸佛如來境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，鷲峯山縱廣四十踰繕那量，積華遍滿至如來膝。無量天子住虛空中，奏諸天樂唱如是言：「再覩佛興世，再聞轉法輪。善哉！贍部洲一切有情類，勤修功德多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜多，況復當來有能信者！當知如是一切有情，悉行諸佛如來境界。」

復有無量百千龍王，即以神力普興大雲，降澍香雨灑鷲峯山，遍及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡，無量龍女悉於佛前合掌讚歎。復有無量健達縛神，以妙樂音而供養佛；諸藥叉眾，散諸妙花；阿素洛等，供養恭敬。十方無量無邊佛土無數如來、應、正等覺，眉間毫相皆放光明照此三千大千世界，幽暗之處無不大明，遍鷲峯山其光赫奕；作斯事已各還本界，右遶三匝入佛頂中。無量百千婆羅門眾及剎帝利長者居士，各以種種塗香、末香、幢蓋、幡華而供養佛。爾時，會中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千諸有情類遠塵離垢生淨法眼，無量百千諸有情類皆發無上正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量百千龍王，即以神力普興大雲，降澍香雨灑鷲峯山，遍及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡，無量龍女悉於佛前合掌讚歎。復有無量健達縛神，以妙樂音而供養佛；諸藥叉眾，散諸妙花；阿素洛等，供養恭敬。十方無量無邊佛土無數如來、應、正等覺，眉間毫相皆放光明照此三千大千世界，幽暗之處無不大明，遍鷲峯山其光赫奕；作斯事已各還本界，右遶三匝入佛頂中。無量百千婆羅門眾及剎帝利長者居士，各以種種塗香、末香、幢蓋、幡華而供養佛。爾時，會中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千諸有情類遠塵離垢生淨法眼，無量百千諸有情類皆發無上正等覺心。

爾時，最勝復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既絕語言離諸文字，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既絕語言離諸文字，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法？」

佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法，為修習佛法，而諸佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜多，而諸波羅蜜多畢竟不可得；為清淨佛菩提，而佛菩提畢竟不可得；為離滅涅槃，而離滅涅槃畢竟不可得；為四沙門果，而四沙門果畢竟不可得；為獨覺菩提，而獨覺菩提畢竟不可得；為斷除我取，而我及取畢竟不可得。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心不分別一切法相，我能分別及所分別皆不可得，隨順般若波羅蜜多不違生死，雖在生死不違般若波羅蜜多隨順法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，為諸有情說如是法，為修習佛法，而諸佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜多，而諸波羅蜜多畢竟不可得；為清淨佛菩提，而佛菩提畢竟不可得；為離滅涅槃，而離滅涅槃畢竟不可得；為四沙門果，而四沙門果畢竟不可得；為獨覺菩提，而獨覺菩提畢竟不可得；為斷除我取，而我及取畢竟不可得。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，心不分別一切法相，我能分別及所分別皆不可得，隨順般若波羅蜜多不違生死，雖在生死不違般若波羅蜜多隨順法相。」

爾時，最勝便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何隨順甚深法相不違世俗？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何隨順甚深法相不違世俗？」

佛言：「天王！菩薩隨順甚深般若波羅蜜多，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法而無取著，隨順般若波羅蜜多不遠離道。何以故？具大方便善巧力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！菩薩隨順甚深般若波羅蜜多，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法而無取著，隨順般若波羅蜜多不遠離道。何以故？具大方便善巧力故。」

於是最勝復白佛言：「何謂菩薩方便善巧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是最勝復白佛言：「何謂菩薩方便善巧？」

佛言：「天王！謂四無量，諸菩薩摩訶薩具大慈、悲、喜、捨心故，常能利樂所化有情，是為菩薩方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天王！謂四無量，諸菩薩摩訶薩具大慈、悲、喜、捨心故，常能利樂所化有情，是為菩薩方便善巧。」

「世尊！云何此四名大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何此四名大？」

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，具無邊慈、無分別慈、諸法性慈、不休息慈、無惱害慈、廣饒益慈、平等性慈、遍利樂慈、出世間慈，如是等類名為大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，具無邊慈、無分別慈、諸法性慈、不休息慈、無惱害慈、廣饒益慈、平等性慈、遍利樂慈、出世間慈，如是等類名為大慈。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情具種種苦無歸依處，為欲濟拔發菩提心勤求正法；既自得已為有情說，諸慳貪者教行布施，無戒、破戒教受持戒，性暴惡者教行忍辱，懶惰懈怠教行精進，散亂心者教行靜慮，諸愚癡者教學妙慧，為度有情雖遭種種極苦難事，終不捨離大菩提心，如是等類名為大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情具種種苦無歸依處，為欲濟拔發菩提心勤求正法；既自得已為有情說，諸慳貪者教行布施，無戒、破戒教受持戒，性暴惡者教行忍辱，懶惰懈怠教行精進，散亂心者教行靜慮，諸愚癡者教學妙慧，為度有情雖遭種種極苦難事，終不捨離大菩提心，如是等類名為大悲。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『三界熾火，我已出離，故生歡喜；久相纏繫生死之繩，我已斷截，故生歡喜；於生死海尋伺取相，我已永出，故生歡喜；無始所竪憍慢之幢，我已摧折，故生歡喜；以金剛智破煩惱山，令永散滅，故生歡喜。我自安隱，復安隱他。愚癡、黑暗、貪、瞋、慢等煩惱繫縛，久寐世間今始得覺，故生歡喜；我今已免一切惡趣，復能濟拔惡趣有情令得出離，故生歡喜；有情久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，皆令得至一切智城畢竟安樂，故生歡喜。』如是等類名為大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作是思惟：『三界熾火，我已出離，故生歡喜；久相纏繫生死之繩，我已斷截，故生歡喜；於生死海尋伺取相，我已永出，故生歡喜；無始所竪憍慢之幢，我已摧折，故生歡喜；以金剛智破煩惱山，令永散滅，故生歡喜。我自安隱，復安隱他。愚癡、黑暗、貪、瞋、慢等煩惱繫縛，久寐世間今始得覺，故生歡喜；我今已免一切惡趣，復能濟拔惡趣有情令得出離，故生歡喜；有情久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，皆令得至一切智城畢竟安樂，故生歡喜。』如是等類名為大喜。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，普於一切眼所見色，耳所聞聲，鼻所嗅香，舌所甞味，身所覺觸，意所了法，不著不離而起捨心，如是等類名為大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，普於一切眼所見色，耳所聞聲，鼻所嗅香，舌所甞味，身所覺觸，意所了法，不著不離而起捨心，如是等類名為大捨。

「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就如是四大無量，由此名為方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天王當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就如是四大無量，由此名為方便善巧。」

大般若波羅蜜多經卷第五百六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十七