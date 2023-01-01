大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 566 卷
大般若經第六會
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序
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西明寺沙門玄則撰
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源夫控歸塗以彌綸、踐要極而端務，莫若警十度於一施、披六蔽於三檀。矧般若之大猷，固總領而高視，誠庶心之扃牖，積行之樞軸，故能範圍真際、充塞塵區。泛之則無緣、綏之則無動，大悲抗其首、大捨維其末，恬五痛之苦修、倏三祇之遙序。願無近遠，遇物成資；善靡鴻纖，觸塗必衍。馮無象而永日，輟有輪於長夜，窮幽盡妙，其般若之致乎。粵有天王，是為最勝，捐樂宮而下拜，泛嘉名而上表，念茲在茲，爰究爰度。然以位懸道隔，非目擊之能存；所以軌眾諧辰，寄言提而取悟。即舊《勝天王般若》，今譯成八卷、一十七品。其發明弘旨、敞拔幽關，固已法寶駢映、義林交積。自性三種，欝無性以阡眠；果德萬區，殷不德而輝煥。凡鼓篋之士，猶希取質；況乘杯之客，如何勿思？
源夫控歸塗以彌綸、踐要極而端務，莫若警十度於一施、披六蔽於三檀。矧般若之大猷，固總領而高視，誠庶心之扃牖，積行之樞軸，故能範圍真際、充塞塵區。泛之則無緣、綏之則無動，大悲抗其首、大捨維其末，恬五痛之苦修、倏三祇之遙序。願無近遠，遇物成資；善靡鴻纖，觸塗必衍。馮無象而永日，輟有輪於長夜，窮幽盡妙，其般若之致乎。粵有天王，是為最勝，捐樂宮而下拜，泛嘉名而上表，念茲在茲，爰究爰度。然以位懸道隔，非目擊之能存；所以軌眾諧辰，寄言提而取悟。即舊《勝天王般若》，今譯成八卷、一十七品。其發明弘旨、敞拔幽關，固已法寶駢映、義林交積。自性三種，欝無性以阡眠；果德萬區，殷不德而輝煥。凡鼓篋之士，猶希取質；況乘杯之客，如何勿思？
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大般若波羅蜜多經卷第五百六十六
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第六分緣起品第一
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如是我聞：
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一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾四萬二千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，所謂具壽解憍陳那、大迦葉波、笈防鉢底、褐麗筏多、大採菽氏、大迦多衍那、畢藺陀筏蹉、舍利子、滿慈子、薄俱羅、鄔波離、羅怙羅、無滅、善現而為上首。
一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山頂，與大苾芻眾四萬二千人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地得預流果，所謂具壽解憍陳那、大迦葉波、笈防鉢底、褐麗筏多、大採菽氏、大迦多衍那、畢藺陀筏蹉、舍利子、滿慈子、薄俱羅、鄔波離、羅怙羅、無滅、善現而為上首。
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復有七萬二千菩薩摩訶薩皆已通達甚深法性，調順易化妙行平等，得無礙辯陀羅尼門，一切有情真淨善友，能轉不退微妙法輪，哀愍世間護持法藏，已曾供養無量如來，紹隆三寶能使不絕，通達諸佛甚深境界，一生所繫法王真子，常能紹佛轉正法輪，雖處世間而無所染，具如是等無量功德，從此佛國或從他方，為聽法故來詣佛所，所謂寶相菩薩、寶手菩薩、寶印菩薩、寶髻菩薩、寶冠菩薩、寶峯菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶藏菩薩、金藏菩薩、淨藏菩薩、德藏菩薩、定藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、如來藏菩薩、蓮華藏菩薩、金剛藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、普音菩薩、普戒菩薩、普行菩薩、普眼菩薩、廣眼菩薩、蓮華眼菩薩、智慧菩薩、上慧菩薩、勝慧菩薩、蓮華慧菩薩、金剛慧菩薩、日光菩薩、月光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、日觀菩薩、月觀菩薩、無染菩薩、妙音菩薩、大音王菩薩、師子吼菩薩、師子遊戲菩薩，賢首菩薩等十六賢菩薩，慈氏菩薩等賢劫諸菩薩，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩而為上首。
復有七萬二千菩薩摩訶薩皆已通達甚深法性，調順易化妙行平等，得無礙辯陀羅尼門，一切有情真淨善友，能轉不退微妙法輪，哀愍世間護持法藏，已曾供養無量如來，紹隆三寶能使不絕，通達諸佛甚深境界，一生所繫法王真子，常能紹佛轉正法輪，雖處世間而無所染，具如是等無量功德，從此佛國或從他方，為聽法故來詣佛所，所謂寶相菩薩、寶手菩薩、寶印菩薩、寶髻菩薩、寶冠菩薩、寶峯菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、寶藏菩薩、金藏菩薩、淨藏菩薩、德藏菩薩、定藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、如來藏菩薩、蓮華藏菩薩、金剛藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、普音菩薩、普戒菩薩、普行菩薩、普眼菩薩、廣眼菩薩、蓮華眼菩薩、智慧菩薩、上慧菩薩、勝慧菩薩、蓮華慧菩薩、金剛慧菩薩、日光菩薩、月光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、日觀菩薩、月觀菩薩、無染菩薩、妙音菩薩、大音王菩薩、師子吼菩薩、師子遊戲菩薩，賢首菩薩等十六賢菩薩，慈氏菩薩等賢劫諸菩薩，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩而為上首。
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復有無量四大王眾天，四大天王而為上首。復有無量三十三天，帝釋天王而為上首。復有無量夜摩天，蘇夜摩天王而為上首。復有無量覩史多天，珊覩史多天王而為上首。復有無量樂變化天，善化天王而為上首。復有無量他化自在天，自在天王而為上首。復有無量梵眾等天，大梵天王而為上首。復有無量淨居天，大自在天而為上首。如是天王將諸眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量阿素洛王，所謂具力阿素洛王、堅蘊阿素洛王、雜威阿素洛王、暴執阿素洛王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量大力龍王，所謂無熱龍王、猛意龍王、海住龍王、工巧龍王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量藥叉大神、人非人等并諸眷屬，為聽法故來詣佛所。
復有無量四大王眾天，四大天王而為上首。復有無量三十三天，帝釋天王而為上首。復有無量夜摩天，蘇夜摩天王而為上首。復有無量覩史多天，珊覩史多天王而為上首。復有無量樂變化天，善化天王而為上首。復有無量他化自在天，自在天王而為上首。復有無量梵眾等天，大梵天王而為上首。復有無量淨居天，大自在天而為上首。如是天王將諸眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量阿素洛王，所謂具力阿素洛王、堅蘊阿素洛王、雜威阿素洛王、暴執阿素洛王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量大力龍王，所謂無熱龍王、猛意龍王、海住龍王、工巧龍王而為上首，各領無量百千眷屬，為聽法故來詣佛所。復有無量藥叉大神、人非人等并諸眷屬，為聽法故來詣佛所。
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時，鷲峯山縱廣四十踰繕那量大眾充滿，地及虛空靡有間隙。
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爾時，世尊處師子座，無量大眾前後圍遶，供養尊重、恭敬讚歎，一心合掌瞻仰尊顏。於是如來現神通力，從面門出種種色光，普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝歸於面門。
爾時，世尊處師子座，無量大眾前後圍遶，供養尊重、恭敬讚歎，一心合掌瞻仰尊顏。於是如來現神通力，從面門出種種色光，普照十方無邊世界，現希有事還至佛所，右遶三匝歸於面門。
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是時，東方去此佛土過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰莊嚴，佛號普光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。時，現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾，宣說一乘相應正法。彼佛世界，尚不聞有二乘之名，況有精勤修其法者；彼諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉；彼諸有情不假段食，但資解脫、靜慮、等至；彼界不待日月等光，唯佛身光晝夜常照，其土無有毒刺、礫石、谿谷、山陵，地平如掌。彼有菩薩名曰離障，既見此光心懷猶豫，與諸菩薩摩訶薩眾，前詣佛所，頂禮雙足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
是時，東方去此佛土過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰莊嚴，佛號普光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。時，現在彼安隱住持，為諸菩薩摩訶薩眾，宣說一乘相應正法。彼佛世界，尚不聞有二乘之名，況有精勤修其法者；彼諸菩薩皆於無上正等菩提得不退轉；彼諸有情不假段食，但資解脫、靜慮、等至；彼界不待日月等光，唯佛身光晝夜常照，其土無有毒刺、礫石、谿谷、山陵，地平如掌。彼有菩薩名曰離障，既見此光心懷猶豫，與諸菩薩摩訶薩眾，前詣佛所，頂禮雙足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，普光佛告離障言：「西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，如來十號具足，現為菩薩摩訶薩眾，說大般若波羅蜜多，由彼因緣故現斯瑞。」
時，普光佛告離障言：「西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼，如來十號具足，現為菩薩摩訶薩眾，說大般若波羅蜜多，由彼因緣故現斯瑞。」
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離障菩薩聞已白言：「我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦如來聽受正法，唯願聽許！」
離障菩薩聞已白言：「我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦如來聽受正法，唯願聽許！」
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時，普光佛告離障言：「今正是時，汝宜速往。」
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離障蒙許歡喜踊躍，即與無量菩薩眾，俱來至鷲峯，頂禮佛足，右遶三匝，退坐一面。
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南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨花，佛號日光，十號具足，彼有菩薩名曰日藏。西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰寶花，佛號功德光明，十號具足，彼有菩薩名功德藏。北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰清淨，佛號自在王，彼有菩薩名曰廣聞。東南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰火焰，佛號甘露王，十號具足，彼有菩薩名不退轉。西南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨功德，佛號智炬，十號具足，彼有菩薩名曰大慧。西北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰悅意，佛號妙音王，十號具足，彼有菩薩名功德聚。東北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名慧莊嚴，佛號智上，十號具足，彼有菩薩名曰常喜。上方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰不動，佛號金剛相，十號具足，彼有菩薩名曰寶幢。下方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，十號具足，彼有菩薩名曰寶信。如是一切皆如東方。
南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨花，佛號日光，十號具足，彼有菩薩名曰日藏。西方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰寶花，佛號功德光明，十號具足，彼有菩薩名功德藏。北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰清淨，佛號自在王，彼有菩薩名曰廣聞。東南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰火焰，佛號甘露王，十號具足，彼有菩薩名不退轉。西南方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名清淨功德，佛號智炬，十號具足，彼有菩薩名曰大慧。西北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰悅意，佛號妙音王，十號具足，彼有菩薩名功德聚。東北方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名慧莊嚴，佛號智上，十號具足，彼有菩薩名曰常喜。上方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名曰不動，佛號金剛相，十號具足，彼有菩薩名曰寶幢。下方去此過十殑伽沙數世界，有佛世界名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，十號具足，彼有菩薩名曰寶信。如是一切皆如東方。
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第六分通達品第二
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時，有天王名曰最勝，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！我有少疑今欲問佛，若蒙開許乃敢陳請。」
時，有天王名曰最勝，從座而起，頂禮佛足，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，白言：「世尊！我有少疑今欲問佛，若蒙開許乃敢陳請。」
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於是佛告最勝天言：「天王！如來、應、正等覺隨所疑問當為決之。」
於是佛告最勝天言：「天王！如來、應、正等覺隨所疑問當為決之。」
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時，最勝天既蒙佛許踊躍歡喜，便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法？」
時，最勝天既蒙佛許踊躍歡喜，便白佛言：「世尊！云何諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法？」
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佛告最勝：「善哉！善哉！能問如來如是深義，諦聽！諦聽！善思念之，如汝所疑當為開釋。」
佛告最勝：「善哉！善哉！能問如來如是深義，諦聽！諦聽！善思念之，如汝所疑當為開釋。」
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最勝天曰：「唯然！願聞！」
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爾時，世尊告最勝曰：「天王當知！諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法者，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能通達布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。
爾時，世尊告最勝曰：「天王當知！諸菩薩摩訶薩修學一法，能通達一切法者，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能通達布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙法施波羅蜜多。謂以淨心無所希願，為他說法不求名利但為滅苦，不見我能為彼說法，不見彼聽，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙法施波羅蜜多。謂以淨心無所希願，為他說法不求名利但為滅苦，不見我能為彼說法，不見彼聽，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無畏施波羅蜜多。謂觀有情猶如父母、兄弟、親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始時來流轉六趣皆為親戚，若諸有情在怖畏難，尚以身命而救拔之，況應於彼而加惱害！不見我能施彼無畏，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無畏施波羅蜜多。謂觀有情猶如父母、兄弟、親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始時來流轉六趣皆為親戚，若諸有情在怖畏難，尚以身命而救拔之，況應於彼而加惱害！不見我能施彼無畏，不見彼受，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行資生施波羅蜜多。謂隨有情所須資具種種布施，令其受行十善業道，不見我能施彼資具，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行資生施波羅蜜多。謂隨有情所須資具種種布施，令其受行十善業道，不見我能施彼資具，不見彼受，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行亡報施波羅蜜多。謂行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我能行亡報施，不見施報，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行亡報施波羅蜜多。謂行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我能行亡報施，不見施報，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行大悲施波羅蜜多。謂見有情貧窮老病無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得無上正等覺時，為諸有情作歸依處，為有情故，以少善根迴向菩提，亦不分別我能救濟受救濟者，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行大悲施波羅蜜多。謂見有情貧窮老病無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得無上正等覺時，為諸有情作歸依處，為有情故，以少善根迴向菩提，亦不分別我能救濟受救濟者，無二、無別、自性離故。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行恭敬施波羅蜜多。謂隨有情所須之物，尋自敬奉不令疲倦，不見我能行恭敬施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行恭敬施波羅蜜多。謂隨有情所須之物，尋自敬奉不令疲倦，不見我能行恭敬施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行尊重施波羅蜜多。謂於有情起師僧想或父母想尊重心施，若無財物惠以善言，不見我能行尊重施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行尊重施波羅蜜多。謂於有情起師僧想或父母想尊重心施，若無財物惠以善言，不見我能行尊重施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行供養施波羅蜜多。謂見制多、若僧住處，則應掃灑，以諸花香及燈明等而為供養，若見尊像正法毀缺，即應精勤修治供養，若見僧眾，應以飲食、臥具、醫藥而供養之，不見我能行供養施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行供養施波羅蜜多。謂見制多、若僧住處，則應掃灑，以諸花香及燈明等而為供養，若見尊像正法毀缺，即應精勤修治供養，若見僧眾，應以飲食、臥具、醫藥而供養之，不見我能行供養施，不見彼受，無二、無別、自性離故。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無依施波羅蜜多。謂行施時不作是念：『願以此施得生天、人，作天、人王富貴受樂。』乃至無上正等菩提亦不取求，無所得故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行無依施波羅蜜多。謂行施時不作是念：『願以此施得生天、人，作天、人王富貴受樂。』乃至無上正等菩提亦不取求，無所得故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多。
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達布施波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達淨戒波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『佛於淨教毘奈耶中，說別解脫相應戒經，菩薩應學，不見戒相及能受持，不著戒見亦不著我，無二、無別、自性離故。』
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達淨戒波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『佛於淨教毘奈耶中，說別解脫相應戒經，菩薩應學，不見戒相及能受持，不著戒見亦不著我，無二、無別、自性離故。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『諸佛無上正等菩提，非唯受持淨戒便得，要應遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不起，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『諸佛無上正等菩提，非唯受持淨戒便得，要應遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不起，無二、無別、自性離故。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種謂貪、瞋、癡，此又各三即上、中、下。斷此煩惱應知對治：貪增上者，修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋增上者，修慈悲觀；癡增上者，修緣起觀。不見能觀及所觀法，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種謂貪、瞋、癡，此又各三即上、中、下。斷此煩惱應知對治：貪增上者，修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋增上者，修慈悲觀；癡增上者，修緣起觀。不見能觀及所觀法，無二、無別、自性離故。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何菩薩應正遠離不正思惟？謂諸菩薩不起是心：「我行寂靜行、離行、空行，諸餘沙門、婆羅門等皆處喧雜不樂空行。」見無二別知自性離，即能遠離不正思惟。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩作是思惟：『云何菩薩應正遠離不正思惟？謂諸菩薩不起是心：「我行寂靜行、離行、空行，諸餘沙門、婆羅門等皆處喧雜不樂空行。」見無二別知自性離，即能遠離不正思惟。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖知諸法離而深畏眾罪，如佛所說應持淨戒，修諸福業乃至般若波羅蜜多，於少罪中應懷大懼不與同止，以世尊說：譬如毒藥多少俱害。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖知諸法離而深畏眾罪，如佛所說應持淨戒，修諸福業乃至般若波羅蜜多，於少罪中應懷大懼不與同止，以世尊說：譬如毒藥多少俱害。
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩常生怖畏信行相應，設空閑處獨守無侶，有沙門等齎持金、銀及吠瑠璃、真珠等寶以寄菩薩，於中不起貪著取心，作是思惟：『世尊常說：寧當自割身肉噉之，而於他財不與弗取。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩常生怖畏信行相應，設空閑處獨守無侶，有沙門等齎持金、銀及吠瑠璃、真珠等寶以寄菩薩，於中不起貪著取心，作是思惟：『世尊常說：寧當自割身肉噉之，而於他財不與弗取。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩持戒堅固，若諸惡魔及魔眷屬，以妙色形逼試菩薩，菩薩於彼心不動搖，作是思惟：『世尊常說：色等諸法如夢、幻、化，無二、無別、自性離故。』
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩持戒堅固，若諸惡魔及魔眷屬，以妙色形逼試菩薩，菩薩於彼心不動搖，作是思惟：『世尊常說：色等諸法如夢、幻、化，無二、無別、自性離故。』
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「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖勤持戒，而不希求人天王位，身離三過，語無四失，意免三愆，如是持戒，不見我持，不見戒相，無二、無別，自性離故。
「若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行淨戒波羅蜜多。謂諸菩薩雖勤持戒，而不希求人天王位，身離三過，語無四失，意免三愆，如是持戒，不見我持，不見戒相，無二、無別，自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達淨戒波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達安忍波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行安忍波羅蜜多。謂諸菩薩常學內忍，憂悲苦惱皆悉不隨，亦學外忍，若他打罵、欺奪、凌辱終不生瞋，亦學法忍，如世尊說甚深實性無法、無我、無生、寂靜，即是涅槃，聞如是說心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類？』審諦思惟貪、瞋、癡毒，如是一一於何處起？何因緣生？何因緣滅？如實觀察都不見有能生、所生、能滅、所滅，如是忍心相續不斷，晝夜諸位甞無間隙，於所忍境無簡擇心，謂於國王、父母、師長我應修忍，餘可加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、怖畏、慚恥，菩薩法爾應行忍故；若他加害、撾打、罵辱、侵奪、欺凌，心不傾動。菩薩若處王臣等位，有貧賤人毀罵、恥辱，終不卒暴輒示威刑，謂我居尊法應訶罰，但作是念：『我於往昔佛世尊所發弘誓願：一切有情我皆濟拔，令得無上正等菩提，今若起瞋便違本願。譬如良醫發如是誓：世間盲瞖我悉療之，若自失明豈愈他疾？』如是菩薩為除他闇，自起瞋恚安能救彼？不見我能忍及可忍，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達安忍波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行安忍波羅蜜多。謂諸菩薩常學內忍，憂悲苦惱皆悉不隨，亦學外忍，若他打罵、欺奪、凌辱終不生瞋，亦學法忍，如世尊說甚深實性無法、無我、無生、寂靜，即是涅槃，聞如是說心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得所求無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類？』審諦思惟貪、瞋、癡毒，如是一一於何處起？何因緣生？何因緣滅？如實觀察都不見有能生、所生、能滅、所滅，如是忍心相續不斷，晝夜諸位甞無間隙，於所忍境無簡擇心，謂於國王、父母、師長我應修忍，餘可加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、怖畏、慚恥，菩薩法爾應行忍故；若他加害、撾打、罵辱、侵奪、欺凌，心不傾動。菩薩若處王臣等位，有貧賤人毀罵、恥辱，終不卒暴輒示威刑，謂我居尊法應訶罰，但作是念：『我於往昔佛世尊所發弘誓願：一切有情我皆濟拔，令得無上正等菩提，今若起瞋便違本願。譬如良醫發如是誓：世間盲瞖我悉療之，若自失明豈愈他疾？』如是菩薩為除他闇，自起瞋恚安能救彼？不見我能忍及可忍，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達安忍波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行精進波羅蜜多。謂諸菩薩未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩曰：『汝善男子！莫修此行空受勤苦。何以故？我於往昔曾修此行，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，空受勤苦都無實利。我從昔來，多見菩薩修學此行並皆退轉，汝可迴心修二乘道，取二乘果而自滅度。』菩薩聞已即便覺知，告惡魔言：『汝復道去，我心堅固猶若金剛，非汝謬言所能退壞，汝固留難長夜自苦。』魔聞此言便沒不現。若餘菩薩未得般若波羅蜜多，修前五種波羅蜜多經百千劫，菩薩如是行精進時，尚能超過，況二乘地！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就佛法眾惡皆離，雖行精進不速不遲，而能發起殊勝大願：『使我感身與如來等，頂上肉髻、眉間白毫，佛轉法輪我亦如是。』譬如真金，眾寶瑩飾則為嚴淨。菩薩精進亦復如是，離諸垢穢，謂離懶惰、懈怠、疲極，不自知覺、不正思惟，由此便能獲勝清淨福德智慧而共莊嚴，身不疲勞、心無厭怠，一切障道惡不善法皆使滅除，所有助道向涅槃法悉令增長；少惡不起，何況其多！假使十方殑伽沙界，滿中大火如無間獄，此世界外但一有情應可度者，菩薩為彼尚從中過，況多有情！此諸菩薩不作是念：『無上菩提不易可得，菩薩修行如救頭然，要經百千那庾多劫，如斯重擔實難荷負。』但作是思：『過、現諸佛皆修此行證大菩提，我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中，使諸有情皆得度脫，終不棄捨速趣涅槃。』菩薩如是行精進時，心不自高，於他不下，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行精進波羅蜜多。謂諸菩薩未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩曰：『汝善男子！莫修此行空受勤苦。何以故？我於往昔曾修此行，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未覺令覺，空受勤苦都無實利。我從昔來，多見菩薩修學此行並皆退轉，汝可迴心修二乘道，取二乘果而自滅度。』菩薩聞已即便覺知，告惡魔言：『汝復道去，我心堅固猶若金剛，非汝謬言所能退壞，汝固留難長夜自苦。』魔聞此言便沒不現。若餘菩薩未得般若波羅蜜多，修前五種波羅蜜多經百千劫，菩薩如是行精進時，尚能超過，況二乘地！如是菩薩修行般若波羅蜜多，成就佛法眾惡皆離，雖行精進不速不遲，而能發起殊勝大願：『使我感身與如來等，頂上肉髻、眉間白毫，佛轉法輪我亦如是。』譬如真金，眾寶瑩飾則為嚴淨。菩薩精進亦復如是，離諸垢穢，謂離懶惰、懈怠、疲極，不自知覺、不正思惟，由此便能獲勝清淨福德智慧而共莊嚴，身不疲勞、心無厭怠，一切障道惡不善法皆使滅除，所有助道向涅槃法悉令增長；少惡不起，何況其多！假使十方殑伽沙界，滿中大火如無間獄，此世界外但一有情應可度者，菩薩為彼尚從中過，況多有情！此諸菩薩不作是念：『無上菩提不易可得，菩薩修行如救頭然，要經百千那庾多劫，如斯重擔實難荷負。』但作是思：『過、現諸佛皆修此行證大菩提，我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中，使諸有情皆得度脫，終不棄捨速趣涅槃。』菩薩如是行精進時，心不自高，於他不下，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多。
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達精進波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達靜慮波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行靜慮波羅蜜多。謂諸菩薩於大乘中深種善根，生生世世多修妙行，親近善友，不生貧賤、邪見等家，常生婆羅門、剎帝利大姓，正信三寶增長善法，因宿善根作如是念：『有情長夜諸趣流轉，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩念已起厭離心，知從虛妄分別而有：『世尊經中種種方便，說欲過患如矟、如䂌、如刀、如蛇、如泡、如沫，臭穢不淨轉變無常，云何智人貪著此法？』即剃鬚髮出家修道，未見為見，未得為得，未證為證，聞說受持若世俗諦、若勝義諦，如實修行，如法觀察，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，遠離喧雜不侚名譽，亦復不求供養恭敬，身心精進常無懈息，思惟此心多行何境？為善、為惡、為無記耶？若行惡境速便止息，若行無記亦應捨之，若行善境即勤精進，策令增長殊勝善根。為欲對治惡不善法，引三十七妙菩提分。惡不善者謂貪、瞋、癡。貪復有三，謂上、中、下。上品貪者，聞欲境名舉身踊躍，深心歡喜，不觀欲過，厭離不生，非理追求，無有慚愧；無慚愧者，謂若獨行，諸所經遊恒思欲境，心心相續曾無暫捨，唯見妙好不知過患，父母師尊訶彼所欲，都無愧恥不覺起爭，如是名為無慚愧者，此類命終當墮惡趣；中品貪者，離欲境時欲心不起；下品貪者，但共言笑欲情便歇。瞋亦有三：上品瞋者，憤恚若發心惛目亂，或造無間，或謗正法，或復造餘諸重罪業過五無間多百千倍；中品瞋者，以瞋恚故，雖造諸惡尋即生悔；下品瞋者，心無嫌恨，但口訶毀即便追悔。癡亦三品，如理應知。雖作是觀，而知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，虛妄、不實、顛倒故，見滅外境界內心寂靜，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達靜慮波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行靜慮波羅蜜多。謂諸菩薩於大乘中深種善根，生生世世多修妙行，親近善友，不生貧賤、邪見等家，常生婆羅門、剎帝利大姓，正信三寶增長善法，因宿善根作如是念：『有情長夜諸趣流轉，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩念已起厭離心，知從虛妄分別而有：『世尊經中種種方便，說欲過患如矟、如䂌、如刀、如蛇、如泡、如沫，臭穢不淨轉變無常，云何智人貪著此法？』即剃鬚髮出家修道，未見為見，未得為得，未證為證，聞說受持若世俗諦、若勝義諦，如實修行，如法觀察，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，遠離喧雜不侚名譽，亦復不求供養恭敬，身心精進常無懈息，思惟此心多行何境？為善、為惡、為無記耶？若行惡境速便止息，若行無記亦應捨之，若行善境即勤精進，策令增長殊勝善根。為欲對治惡不善法，引三十七妙菩提分。惡不善者謂貪、瞋、癡。貪復有三，謂上、中、下。上品貪者，聞欲境名舉身踊躍，深心歡喜，不觀欲過，厭離不生，非理追求，無有慚愧；無慚愧者，謂若獨行，諸所經遊恒思欲境，心心相續曾無暫捨，唯見妙好不知過患，父母師尊訶彼所欲，都無愧恥不覺起爭，如是名為無慚愧者，此類命終當墮惡趣；中品貪者，離欲境時欲心不起；下品貪者，但共言笑欲情便歇。瞋亦有三：上品瞋者，憤恚若發心惛目亂，或造無間，或謗正法，或復造餘諸重罪業過五無間多百千倍；中品瞋者，以瞋恚故，雖造諸惡尋即生悔；下品瞋者，心無嫌恨，但口訶毀即便追悔。癡亦三品，如理應知。雖作是觀，而知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，虛妄、不實、顛倒故，見滅外境界內心寂靜，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達靜慮波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行般若波羅蜜多。謂諸菩薩正智觀色、受、想、行、識，不見色生，不見色集，不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空無有真實，但有虛假施設名字，而行般若波羅蜜多化諸有情，終不為說無業無果。雖知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，而常宣說有業有果。菩薩如是修行般若波羅蜜多，惡魔眷屬不能得便。何以故？是諸菩薩親近善友，成助菩提離世間法，於諸如來甚深正法歡喜讚歎，諸天魔梵及餘沙門、婆羅門等，除佛正智無能及者，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行般若波羅蜜多。謂諸菩薩正智觀色、受、想、行、識，不見色生，不見色集，不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空無有真實，但有虛假施設名字，而行般若波羅蜜多化諸有情，終不為說無業無果。雖知諸法皆如幻、夢、響、像、光影、陽焰、變化及尋香城，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，而常宣說有業有果。菩薩如是修行般若波羅蜜多，惡魔眷屬不能得便。何以故？是諸菩薩親近善友，成助菩提離世間法，於諸如來甚深正法歡喜讚歎，諸天魔梵及餘沙門、婆羅門等，除佛正智無能及者，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多。
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達般若波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達方便善巧波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行方便善巧波羅蜜多。謂諸菩薩方便善巧，迴向無上正等菩提，若見世間勝妙花果，常持供養諸佛、菩薩，日夜六時曾無暫廢，以斯勝善迴向菩提，見花果樹亦復如是。若聞如來契經中說甚深法義，歡喜信受，愛樂誦持，轉為他說，以斯妙善迴向菩提。若見如來制多形像，即持種種香華供養，願有情類離破戒香，得淨戒香猶如諸佛；掃灑塗地，願諸有情威儀齊整；花蓋覆罩，願諸有情皆離熱惱；入僧住處，願諸有情皆入圓寂；出僧住處，願諸有情皆出魔境；見開僧門，便作是願：『以出世智為諸有情啟未開門，皆令悟入。』若見關閉，願為有情關閉三有或四惡趣；若得安坐，願諸有情坐菩提座；若右脇臥，願諸有情皆證圓寂；從坐臥起，願諸有情離諸起惑；若時洗足，願諸有情遠離塵垢；若時禮佛右遶制多，願諸有情皆當作佛，天人恭敬不以為喜。若有外道邪見難化，便作是念：『我為彼師，彼慢所持必不肯信，且作同學或為弟子；雖處彼眾，戒行多聞勝諸外道，因以降伏尊事為師言必信受，毀其邪法說正涅槃，令入如來清淨法教，精修梵行、靜慮、等持，得勝神通廣修妙善。』見多欲者，化作女人第一端正令其愛著，倐忽之頃示現無常，色變、膖脹、爛壞、臭處，令深憎惡起厭離心，即復本形為菩薩像，因而為說甚深法要，令發無上正等覺心，修行大乘成無上果。見大乘者離善知識，雖勤精進學二乘道，而於其果不能證得，失於大乘無上法利；觀彼根性為說大乘，令其迴心入無上道，未發心者化令發心，若已發心勸令堅固。見持戒人犯少輕罪，不解陳悔，懈退愁憂，由此不能進修勝道；便為說法令速悔除，心離愁憂進修勝道。是諸菩薩摩訶薩眾，少欲喜足專求法利，為有情說供養如來，由此便成六到彼岸：說法供養，是為布施波羅蜜多；行不違言，是為淨戒波羅蜜多；諸天魔等不能壞亂，是為安忍波羅蜜多；心心相續不覺勞倦，是為精進波羅蜜多；專心一念不緣異境，是為靜慮波羅蜜多；說法供養離我、我所，是為般若波羅蜜多。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達方便善巧波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行方便善巧波羅蜜多。謂諸菩薩方便善巧，迴向無上正等菩提，若見世間勝妙花果，常持供養諸佛、菩薩，日夜六時曾無暫廢，以斯勝善迴向菩提，見花果樹亦復如是。若聞如來契經中說甚深法義，歡喜信受，愛樂誦持，轉為他說，以斯妙善迴向菩提。若見如來制多形像，即持種種香華供養，願有情類離破戒香，得淨戒香猶如諸佛；掃灑塗地，願諸有情威儀齊整；花蓋覆罩，願諸有情皆離熱惱；入僧住處，願諸有情皆入圓寂；出僧住處，願諸有情皆出魔境；見開僧門，便作是願：『以出世智為諸有情啟未開門，皆令悟入。』若見關閉，願為有情關閉三有或四惡趣；若得安坐，願諸有情坐菩提座；若右脇臥，願諸有情皆證圓寂；從坐臥起，願諸有情離諸起惑；若時洗足，願諸有情遠離塵垢；若時禮佛右遶制多，願諸有情皆當作佛，天人恭敬不以為喜。若有外道邪見難化，便作是念：『我為彼師，彼慢所持必不肯信，且作同學或為弟子；雖處彼眾，戒行多聞勝諸外道，因以降伏尊事為師言必信受，毀其邪法說正涅槃，令入如來清淨法教，精修梵行、靜慮、等持，得勝神通廣修妙善。』見多欲者，化作女人第一端正令其愛著，倐忽之頃示現無常，色變、膖脹、爛壞、臭處，令深憎惡起厭離心，即復本形為菩薩像，因而為說甚深法要，令發無上正等覺心，修行大乘成無上果。見大乘者離善知識，雖勤精進學二乘道，而於其果不能證得，失於大乘無上法利；觀彼根性為說大乘，令其迴心入無上道，未發心者化令發心，若已發心勸令堅固。見持戒人犯少輕罪，不解陳悔，懈退愁憂，由此不能進修勝道；便為說法令速悔除，心離愁憂進修勝道。是諸菩薩摩訶薩眾，少欲喜足專求法利，為有情說供養如來，由此便成六到彼岸：說法供養，是為布施波羅蜜多；行不違言，是為淨戒波羅蜜多；諸天魔等不能壞亂，是為安忍波羅蜜多；心心相續不覺勞倦，是為精進波羅蜜多；專心一念不緣異境，是為靜慮波羅蜜多；說法供養離我、我所，是為般若波羅蜜多。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達方便善巧波羅蜜多。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達妙願波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙願波羅蜜多。謂諸菩薩諸有所願不為世間所受快樂，亦不為己求出三界修二乘道證涅槃樂，但作是願：『一切有情皆入無餘般涅槃界，我身最後乃成正覺。未發心者化令發心，若已發心令修大行，已修大行令得菩提，已得菩提勸請說法，展轉乃至般涅槃後，以妙七寶起窣堵波置設利羅而興供養，令無量眾獲福無邊。』復發願言：『諸有世界佛成正覺，悉無天魔及諸外道而為擾亂；願由自智發無上心，不假外緣雖發而退；又當願我常處世間，成熟有情令獲利樂；願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，如實悟入心無驚怖；願諸有情得大智慧，皆善通達無邊佛道、無邊佛境、無邊大悲，饒益無邊諸有情類。』是諸菩薩多願自身恒處穢國不生淨土。何以故？如有病者乃假醫藥，若無其疾醫藥無用。菩薩如是發妙願時，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達妙願波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行妙願波羅蜜多。謂諸菩薩諸有所願不為世間所受快樂，亦不為己求出三界修二乘道證涅槃樂，但作是願：『一切有情皆入無餘般涅槃界，我身最後乃成正覺。未發心者化令發心，若已發心令修大行，已修大行令得菩提，已得菩提勸請說法，展轉乃至般涅槃後，以妙七寶起窣堵波置設利羅而興供養，令無量眾獲福無邊。』復發願言：『諸有世界佛成正覺，悉無天魔及諸外道而為擾亂；願由自智發無上心，不假外緣雖發而退；又當願我常處世間，成熟有情令獲利樂；願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，如實悟入心無驚怖；願諸有情得大智慧，皆善通達無邊佛道、無邊佛境、無邊大悲，饒益無邊諸有情類。』是諸菩薩多願自身恒處穢國不生淨土。何以故？如有病者乃假醫藥，若無其疾醫藥無用。菩薩如是發妙願時，不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達妙願波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達力波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行力波羅蜜多。謂諸菩薩能伏天魔、摧諸外道，具足福德智慧力故，一切佛法無不修行，一切佛境無不證見。以神通力，用一毛端舉贍部洲或四洲界或大千界乃至十方無量殑伽沙等世界，還置本處而無所損；或以神力，於虛空中取種種寶施有情類；能於十方無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達力波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行力波羅蜜多。謂諸菩薩能伏天魔、摧諸外道，具足福德智慧力故，一切佛法無不修行，一切佛境無不證見。以神通力，用一毛端舉贍部洲或四洲界或大千界乃至十方無量殑伽沙等世界，還置本處而無所損；或以神力，於虛空中取種種寶施有情類；能於十方無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見能行及所行法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達力波羅蜜多。
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「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行智波羅蜜多。謂諸菩薩觀察五蘊生非實生，滅非實滅，思惟五蘊皆畢竟空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。愚夫顛倒虛妄執著，不如實知諸蘊非我，蘊中無我；不如實知我非諸蘊，我中無蘊，由斯諸趣生死輪迴，如旋火輪愚夫妄執。然一切法自性本空、無生、無滅，緣合謂生，緣離謂滅，實無生滅，性非無故不可說生，性非有故不可說滅。是諸菩薩於一切境無有一法不通達者，修行此智波羅蜜多，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心乃至涅槃皆悉明了；能以一法知一切境，達一切境不離一法。所以者何？真如一故。是諸菩薩修此智時，不見能修及所修法，無二、無別、自性離故。
「天王！云何諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多？天王當知！若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，則能行智波羅蜜多。謂諸菩薩觀察五蘊生非實生，滅非實滅，思惟五蘊皆畢竟空，無我、有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。愚夫顛倒虛妄執著，不如實知諸蘊非我，蘊中無我；不如實知我非諸蘊，我中無蘊，由斯諸趣生死輪迴，如旋火輪愚夫妄執。然一切法自性本空、無生、無滅，緣合謂生，緣離謂滅，實無生滅，性非無故不可說生，性非有故不可說滅。是諸菩薩於一切境無有一法不通達者，修行此智波羅蜜多，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心乃至涅槃皆悉明了；能以一法知一切境，達一切境不離一法。所以者何？真如一故。是諸菩薩修此智時，不見能修及所修法，無二、無別、自性離故。
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「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多，是名菩薩修學一法，能通達一切法。」
「天王！是名諸菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，能通達智波羅蜜多，是名菩薩修學一法，能通達一切法。」
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大般若波羅蜜多經卷第五百六十六
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