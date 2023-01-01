大般若波羅蜜多經卷第五百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第五分根栽品第二十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分根栽品第二十二之二

爾時，善現便白佛言：「此諸菩薩行甚深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「此諸菩薩行甚深義。」

佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩行甚深義。善現當知！此諸菩薩能為難事，謂所行義雖復甚深，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩行甚深義。善現當知！此諸菩薩能為難事，謂所行義雖復甚深，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，此諸菩薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？此諸菩薩所證深義既不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。此諸菩薩如是行時不見眾相，亦復不見我行般若波羅蜜多，而近無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，此諸菩薩於如是事亦不分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如我解佛所說義者，此諸菩薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？此諸菩薩所證深義既不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。此諸菩薩如是行時不見眾相，亦復不見我行般若波羅蜜多，而近無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，此諸菩薩於如是事亦不分別。

「譬如虛空，不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動、無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空，不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動、無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「譬如幻士，不作是念：『幻質幻師去我為近，傍觀眾等去我為遠。』所以者何？所幻化者無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。影、像等喻應知亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如幻士，不作是念：『幻質幻師去我為近，傍觀眾等去我為遠。』所以者何？所幻化者無分別故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『聲聞、獨覺去我為遠，無上菩提去我為近。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。影、像等喻應知亦然。

「譬如如來、應、正等覺於一切法無愛無憎。所以者何？如來永斷一切分別愛憎等故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多，一切分別皆永斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如如來、應、正等覺於一切法無愛無憎。所以者何？如來永斷一切分別愛憎等故。甚深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多，一切分別皆永斷故。

「譬如如來所變化者，雖有所作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能成辦所作事業而無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如如來所變化者，雖有所作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖能成辦所作事業而無分別。

「譬如巧匠造男女等種種機關，此諸機關雖有動作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖作種種所應作事而無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如巧匠造男女等種種機關，此諸機關雖有動作而無分別，甚深般若波羅蜜多亦復如是，雖作種種所應作事而無分別。」

時，舍利子謂善現言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行堅固法、為行不堅固法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行堅固法、為行不堅固法？」

善現報言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行不堅固法，不行堅固法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行不堅固法，不行堅固法。」

時，有無量欲界天子作是念言：「若諸菩薩能發無上正等覺心，雖行般若波羅蜜多甚深義趣，而於實際能不作證，不墮聲聞及獨覺地。由此因緣，甚為希有，能為難事，一切世間皆應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有無量欲界天子作是念言：「若諸菩薩能發無上正等覺心，雖行般若波羅蜜多甚深義趣，而於實際能不作證，不墮聲聞及獨覺地。由此因緣，甚為希有，能為難事，一切世間皆應敬禮。」

具壽善現知諸天子心之所念，便告之言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，未為難事。若諸菩薩知一切法及諸有情畢竟非有皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲誓度無量、無邊有情令入無餘般涅槃界，乃甚希有，能為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心之所念，便告之言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，未為難事。若諸菩薩知一切法及諸有情畢竟非有皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲誓度無量、無邊有情令入無餘般涅槃界，乃甚希有，能為難事。

「天子當知！若諸菩薩雖知諸法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類；如有為欲調伏虛空，被堅固鎧與虛空戰。何以故？諸天子！虛空離故有情亦離，有情離故鎧甲亦離，有情離故饒益事亦離，有情離故五蘊亦離，有情離故一切法亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！若諸菩薩雖知諸法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情類；如有為欲調伏虛空，被堅固鎧與虛空戰。何以故？諸天子！虛空離故有情亦離，有情離故鎧甲亦離，有情離故饒益事亦離，有情離故五蘊亦離，有情離故一切法亦離。

「若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，是諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，是諸菩薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖？」

具壽善現白言：「世尊！以一切法皆遠離故、無所有故。所以者何？是諸菩薩於一切法，若能沈等、若所沈等、若沈等處、若沈等時、若沈等者、由此沈等皆無所得，以一切法不可得故。若諸菩薩聞如是事，心不沈沒亦不憂悔、不驚不怖，是行般若波羅蜜多。若諸菩薩如是行時，諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！以一切法皆遠離故、無所有故。所以者何？是諸菩薩於一切法，若能沈等、若所沈等、若沈等處、若沈等時、若沈等者、由此沈等皆無所得，以一切法不可得故。若諸菩薩聞如是事，心不沈沒亦不憂悔、不驚不怖，是行般若波羅蜜多。若諸菩薩如是行時，諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。」

佛告善現：「若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。是諸菩薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等皆共敬禮，亦為十方無量無數無邊世界諸佛、菩薩皆共護念。善現當知！是諸菩薩常為諸佛、諸菩薩眾及諸天、龍、阿素洛等憶念守護，功德善根念念增長，疾證無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩已住菩薩不退轉位。假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆變為魔，是諸魔眾各復化作爾所惡魔，此諸惡魔皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力，不能留難此諸菩薩，令其不行甚深般若波羅蜜多，及於菩提或有退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等皆共敬禮。是諸菩薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等皆共敬禮，亦為十方無量無數無邊世界諸佛、菩薩皆共護念。善現當知！是諸菩薩常為諸佛、諸菩薩眾及諸天、龍、阿素洛等憶念守護，功德善根念念增長，疾證無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩已住菩薩不退轉位。假使十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆變為魔，是諸魔眾各復化作爾所惡魔，此諸惡魔皆有無量無數神力，是諸惡魔盡其神力，不能留難此諸菩薩，令其不行甚深般若波羅蜜多，及於菩提或有退轉。

「善現當知！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能留難，何等為二？一者、觀察一切法空。二者、不捨一切有情。復次，善現！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能障礙，何等為二？一者、如說皆悉能行。二者、常為諸佛護念。善現當知！若諸菩薩成就如是二種勝法，諸天神等常來禮敬，親近供養請問勸發，作如是言：『善哉！大士！汝能如實行深般若波羅蜜多方便善巧，疾能安住諸佛智地，一切有情無依怙者能作依怙，無救護者能作救護，無舍宅者能作舍宅，無投趣者能作投趣，無洲渚者能作洲渚，無歸依者為作歸依，與闇冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提，一切惡魔不能留難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能留難，何等為二？一者、觀察一切法空。二者、不捨一切有情。復次，善現！若諸菩薩成就二法，一切惡魔不能障礙，何等為二？一者、如說皆悉能行。二者、常為諸佛護念。善現當知！若諸菩薩成就如是二種勝法，諸天神等常來禮敬，親近供養請問勸發，作如是言：『善哉！大士！汝能如實行深般若波羅蜜多方便善巧，疾能安住諸佛智地，一切有情無依怙者能作依怙，無救護者能作救護，無舍宅者能作舍宅，無投趣者能作投趣，無洲渚者能作洲渚，無歸依者為作歸依，與闇冥者能作光明，與聾盲者能作耳目。何以故？善男子！若能安住甚深般若波羅蜜多方便善巧，疾證無上正等菩提，一切惡魔不能留難。』

「善現當知！若諸菩薩能善安住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，如我今者在大眾中自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩，及餘現住不動佛所淨修梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩等名字、種姓、色相、功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸菩薩能善安住甚深般若波羅蜜多，則為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊處大眾中，自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，如我今者在大眾中自然歡喜稱揚讚歎寶幢菩薩，及餘現住不動佛所淨修梵行住深般若波羅蜜多諸菩薩等名字、種姓、色相、功德。」

爾時，善現便白佛言：「一切如來、應、正等覺，皆於眾中自然歡喜稱揚讚歎一切菩薩名字、種姓、色相功德不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「一切如來、應、正等覺，皆於眾中自然歡喜稱揚讚歎一切菩薩名字、種姓、色相功德不？」

佛言：「不也！若諸菩薩已於無上正等菩提得不退轉行深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！若諸菩薩已於無上正等菩提得不退轉行深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。」

具壽善現復白佛言：「頗有菩薩未於無上正等菩提得不退轉，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有菩薩未於無上正等菩提得不退轉，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德不？」

佛言：「亦有！謂諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而修般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。如有菩薩隨不動佛為菩薩時所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。復有菩薩隨寶幢菩薩等所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦有！謂諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而修般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。如有菩薩隨不動佛為菩薩時所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。復有菩薩隨寶幢菩薩等所修而學、所行而住，修行般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩雖於無上正等菩提未得不退，而蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。

「復次，善現！有諸菩薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中雖深信解，而未證得無生法忍；於一切法畢竟空性雖深信解，而於菩薩不退轉地未得自在；雖住諸法皆寂靜性，而未得入不退轉地。是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸菩薩行深般若波羅蜜多，於一切法無生性中雖深信解，而未證得無生法忍；於一切法畢竟空性雖深信解，而於菩薩不退轉地未得自在；雖住諸法皆寂靜性，而未得入不退轉地。是諸菩薩亦蒙如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德。

「善現當知！若諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，是諸菩薩超二乘地近大菩提，或已得受不退轉記，或近當受不退轉記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸菩薩蒙諸如來、應、正等覺在大眾中自然歡喜稱揚讚歎名字、種姓、色相、功德，是諸菩薩超二乘地近大菩提，或已得受不退轉記，或近當受不退轉記。」

第五分付囑品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分付囑品第二十三

「復次，善現！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多所有義趣深生信解，無惑、無疑、不迷、不悶，但作是念：『如佛所說理趣，必然定非顛倒。』是諸菩薩決定當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於深義趣能生信解，既信解已勤修梵行，當得住於不退轉地，住是地已疾證菩提。善現當知！若諸菩薩但聞般若波羅蜜多，尚獲無邊功德勝利，況深信解如說修行！是諸菩薩近一切智，安住真如，疾證菩提宣說法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多所有義趣深生信解，無惑、無疑、不迷、不悶，但作是念：『如佛所說理趣，必然定非顛倒。』是諸菩薩決定當於不動佛所及諸菩薩摩訶薩所，廣聞般若波羅蜜多，於深義趣能生信解，既信解已勤修梵行，當得住於不退轉地，住是地已疾證菩提。善現當知！若諸菩薩但聞般若波羅蜜多，尚獲無邊功德勝利，況深信解如說修行！是諸菩薩近一切智，安住真如，疾證菩提宣說法要。」

爾時，善現便白佛言：「法離真如無別可得，為說何法近一切智，安住真如？誰證菩提？誰說法要？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「法離真如無別可得，為說何法近一切智，安住真如？誰證菩提？誰說法要？」

佛告善現：「如是！如是！法離真如都不可得，說何等法近一切智，能住真如，疾證菩提宣說法要？真如自性尚不可得，況有餘法能有所作！隨世俗故作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！法離真如都不可得，說何等法近一切智，能住真如，疾證菩提宣說法要？真如自性尚不可得，況有餘法能有所作！隨世俗故作如是說。」

時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情宣說法要甚為難事。諸菩薩眾聞說此語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多理趣甚深極難信解。若諸菩薩行深般若波羅蜜多，雖知諸法皆不可得，而求無上正等菩提，欲為有情宣說法要甚為難事。諸菩薩眾聞說此語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚為希有。」

爾時，善現謂帝釋言：「如汝所說『諸菩薩眾聞如是語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚希有。』者，憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，觀法皆空都無所有，誰沈、誰沒、誰惑、誰疑、誰迷、誰悶？是故此事未為希有。然為有情愚癡顛倒，不能通達諸法皆空，故求菩提欲為宣說方便善巧，非極為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現謂帝釋言：「如汝所說『諸菩薩眾聞如是語，心不沈沒、無惑、無疑、不迷、不悶，如是等事甚希有。』者，憍尸迦！諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，觀法皆空都無所有，誰沈、誰沒、誰惑、誰疑、誰迷、誰悶？是故此事未為希有。然為有情愚癡顛倒，不能通達諸法皆空，故求菩提欲為宣說方便善巧，非極為難。」

天帝釋言：「尊者善現諸有所說無不依空，是故所言常無滯礙，如有以箭仰射虛空，若近若遠俱無滯礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「尊者善現諸有所說無不依空，是故所言常無滯礙，如有以箭仰射虛空，若近若遠俱無滯礙。」

時，天帝釋便白佛言：「我與尊者善現所說，為順如來實語、法語，於法隨法，為正說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「我與尊者善現所說，為順如來實語、法語，於法隨法，為正說耶？」

爾時，世尊告天帝釋：「汝與善現諸有所言，皆順如來實語、法語，於法隨法，皆為正說。何以故？憍尸迦！具壽善現所有辯才無不依空而施設故。所以者何？具壽善現觀一切法皆畢竟空，尚不得般若波羅蜜多，況得能行般若波羅蜜多者！尚不得無上正等菩提，況得能證無上正等菩提者！尚不得一切智智，況得能證一切智智者！尚不得真如，況得能證真如成如來者！尚不得無生性，況得能證無生性者！尚不得菩薩，況得能證佛菩提者！尚不得十力、四無所畏，況得能成十力、四無所畏者！尚不得法，況得能說法者！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋：「汝與善現諸有所言，皆順如來實語、法語，於法隨法，皆為正說。何以故？憍尸迦！具壽善現所有辯才無不依空而施設故。所以者何？具壽善現觀一切法皆畢竟空，尚不得般若波羅蜜多，況得能行般若波羅蜜多者！尚不得無上正等菩提，況得能證無上正等菩提者！尚不得一切智智，況得能證一切智智者！尚不得真如，況得能證真如成如來者！尚不得無生性，況得能證無生性者！尚不得菩薩，況得能證佛菩提者！尚不得十力、四無所畏，況得能成十力、四無所畏者！尚不得法，況得能說法者！

「憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住、無所得住，比諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦！是諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，除如來住，於餘菩薩及諸聲聞、獨覺等住為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若諸菩薩欲於一切有情眾中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上者，當住般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！具壽善現於一切法住遠離住、無所得住，比諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。憍尸迦！是諸菩薩所住般若波羅蜜多微妙行住，除如來住，於餘菩薩及諸聲聞、獨覺等住為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。以是故，憍尸迦！若諸菩薩欲於一切有情眾中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上者，當住般若波羅蜜多。」

爾時，眾中無量無數三十三天聞法歡喜，各取天上微妙音花，奉散世尊及諸菩薩。六百苾芻俱從座起，右膝著地向佛合掌。佛神力故，各於掌中微妙音花自然盈滿。是苾芻眾踊躍歡喜，各以此花奉散佛上，既散花已同發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，速趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中無量無數三十三天聞法歡喜，各取天上微妙音花，奉散世尊及諸菩薩。六百苾芻俱從座起，右膝著地向佛合掌。佛神力故，各於掌中微妙音花自然盈滿。是苾芻眾踊躍歡喜，各以此花奉散佛上，既散花已同發願言：「我等用斯勝善根力，願常安住甚深般若波羅蜜多微妙行住，速趣無上正等菩提。」

爾時，世尊即便微笑。如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，傍照無邊諸佛國土，上至梵世下徹風輪，漸復還來繞佛右轉，經三匝已從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑。如佛常法，從其面門放種種光，青黃赤白紅紫碧綠金銀頗胝，傍照無邊諸佛國土，上至梵世下徹風輪，漸復還來繞佛右轉，經三匝已從頂上入。

時，阿難陀即從座起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀即從座起，禮佛合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑？」

爾時，佛告阿難陀言：「此諸苾芻於當來世星喻劫中皆得作佛，同名散花具足十號，聲聞僧數一切皆等，佛壽亦等二十千劫，隨所住處雨五色花，由此因緣故我微笑。若諸菩薩欲得安住最勝住者，當住般若波羅蜜多；若諸菩薩欲得安住如來住者，當住般若波羅蜜多。慶喜當知！若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多令究竟者，是諸菩薩先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間。所以者何？如是二處易行般若波羅蜜多，非餘處故。慶喜當知！如來現見，若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧者，定於無上正等菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「此諸苾芻於當來世星喻劫中皆得作佛，同名散花具足十號，聲聞僧數一切皆等，佛壽亦等二十千劫，隨所住處雨五色花，由此因緣故我微笑。若諸菩薩欲得安住最勝住者，當住般若波羅蜜多；若諸菩薩欲得安住如來住者，當住般若波羅蜜多。慶喜當知！若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多令究竟者，是諸菩薩先世或從人中沒已還生此處，或從覩史多天上沒來生人間。所以者何？如是二處易行般若波羅蜜多，非餘處故。慶喜當知！如來現見，若諸菩薩精進修行甚深般若波羅蜜多，於身、命、財無所顧者，定於無上正等菩提得不退轉。

「復次，慶喜！若諸菩薩聽聞、受持、讀誦、書寫甚深般若波羅蜜多，示現、勸導、讚勵、慶喜住菩薩乘善男子等，是諸菩薩曾於過去無量佛所種諸善根，非唯聲聞、獨覺等所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩聽聞、受持、讀誦、書寫甚深般若波羅蜜多，示現、勸導、讚勵、慶喜住菩薩乘善男子等，是諸菩薩曾於過去無量佛所種諸善根，非唯聲聞、獨覺等所。

「復次，慶喜！若諸菩薩修學般若波羅蜜多，不驚不怖，受持、讀誦、繫念、思惟，若法、若義、若文、若意皆善通達隨順修行，是諸菩薩則為現見我等如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩修學般若波羅蜜多，不驚不怖，受持、讀誦、繫念、思惟，若法、若義、若文、若意皆善通達隨順修行，是諸菩薩則為現見我等如來、應、正等覺。

「復次，慶喜！若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣深生信解，不生毀謗，不可沮壞，是諸菩薩已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩聞說如是甚深般若波羅蜜多所有義趣深生信解，不生毀謗，不可沮壞，是諸菩薩已曾供養無量諸佛，於諸佛所多種善根，亦為無量善友所攝。

「復次，慶喜！若諸有情能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸有情能於如來、應、正等覺勝福田所種諸善根，雖定當得或聲聞果、或獨覺果、或如來果，而證無上正等菩提，要於般若波羅蜜多甚深義趣善達無礙，精進修行諸菩薩行令極圓滿。

「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，莫令忘失。慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法設有忘失，其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。所以者何？若諸菩薩於深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，分別開示令其易了，是諸菩薩則為受持過去、未來、現在諸佛甚深法藏，廣為有情宣說開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典付囑於汝，應正受持、讀誦、通利，莫令忘失。慶喜當知！除此般若波羅蜜多甚深經典，受持諸餘我所說法設有忘失，其罪尚輕。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有所忘失，其罪甚重。慶喜當知！若於般若波羅蜜多甚深經典，下至一句能善受持不忘失者，獲福無量。若於般若波羅蜜多甚深經典不善受持，下至一句有忘失者，所獲重罪同前福量。是故，慶喜！我以般若波羅蜜多甚深經典慇懃付汝，當正受持、讀誦、通利、如理思惟、廣為他說，分別開示，令受持者究竟解了文義意趣。所以者何？若諸菩薩於深般若波羅蜜多受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、廣為他說，分別開示令其易了，是諸菩薩則為受持過去、未來、現在諸佛甚深法藏，廣為有情宣說開示。

「慶喜當知！若有情類起殷淨心，現於我所欲持種種上妙供具供養恭敬無懈倦者，當於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情分別解說，或復書寫種種莊嚴，供養恭敬勿得暫捨。慶喜當知！若諸菩薩供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為現前供養恭敬、尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，起殷淨心恭敬愛樂，即於過去未來現在諸佛無上正等菩提，起殷淨心恭敬愛樂。慶喜！汝若愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句勿令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若有情類起殷淨心，現於我所欲持種種上妙供具供養恭敬無懈倦者，當於般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情分別解說，或復書寫種種莊嚴，供養恭敬勿得暫捨。慶喜當知！若諸菩薩供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為現前供養恭敬、尊重讚歎我及十方三世諸佛。慶喜當知！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，起殷淨心恭敬愛樂，即於過去未來現在諸佛無上正等菩提，起殷淨心恭敬愛樂。慶喜！汝若愛樂於我、不捨於我，亦當愛樂、不捨般若波羅蜜多甚深經典，下至一句勿令忘失。

「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，設經一劫乃至殑伽沙數大劫亦不能盡。舉要言之，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，如三世佛是諸天、人、阿素洛等無上大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是世間天、人、阿素洛等無上大師。汝等天、人、阿素洛等敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量善巧方便付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持無令忘失。我今持此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝，應正受持勿令忘失。慶喜！我今實言告汝，諸有淨信善男子等，若欲不捨佛、法、僧寶、三世諸佛無上菩提，定不應捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜！我說如是般若波羅蜜多甚深經典付囑因緣，設經一劫乃至殑伽沙數大劫亦不能盡。舉要言之，如我既是汝等大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是汝等大師，如三世佛是諸天、人、阿素洛等無上大師，甚深般若波羅蜜多當知亦是世間天、人、阿素洛等無上大師。汝等天、人、阿素洛等敬重於我，亦當敬重甚深般若波羅蜜多。是故，慶喜！我以無量善巧方便付汝般若波羅蜜多甚深經典，汝當受持無令忘失。我今持此甚深般若波羅蜜多，對諸天、人、阿素洛等無量大眾付囑於汝，應正受持勿令忘失。慶喜！我今實言告汝，諸有淨信善男子等，若欲不捨佛、法、僧寶、三世諸佛無上菩提，定不應捨甚深般若波羅蜜多，如是名為我等諸佛教誡教授諸弟子法。

「慶喜當知！若有愛樂聽聞般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、書寫、解說，疾證無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提，皆依般若波羅蜜多而得生故。是故，慶喜！若諸菩薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，能令菩薩疾證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若有愛樂聽聞般若波羅蜜多，受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、書寫、解說，疾證無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提，皆依般若波羅蜜多而得生故。是故，慶喜！若諸菩薩欲得無上正等菩提，當勤精進修學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母，能令菩薩疾證菩提。

「慶喜當知！若諸菩薩法欲滅時，護持般若波羅蜜多，則為護持三世諸佛一切智智，亦為護持三世諸佛無上法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若諸菩薩法欲滅時，護持般若波羅蜜多，則為護持三世諸佛一切智智，亦為護持三世諸佛無上法藏。

「慶喜當知！若諸菩薩勤學六種波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，慶喜！我以六種波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多是三世佛無盡法藏。慶喜當知！十方三世諸佛世尊所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。十方三世佛及弟子，皆依如是無盡法藏精勤修學，已、正、當證無上菩提，已、正、當入無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若諸菩薩勤學六種波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，慶喜！我以六種波羅蜜多更付囑汝，當正受持勿令忘失。所以者何？如是六種波羅蜜多是三世佛無盡法藏。慶喜當知！十方三世諸佛世尊所說法要，皆是六種波羅蜜多無盡法藏之所流出。十方三世佛及弟子，皆依如是無盡法藏精勤修學，已、正、當證無上菩提，已、正、當入無餘涅槃。

「復次，慶喜！假使汝為聲聞乘人說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果，猶未為我作弟子事，我於汝事未甚隨喜。汝若能為菩薩乘人宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作弟子事，我於此事深生隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！假使汝為聲聞乘人說聲聞法，由此法故三千大千世界有情一切皆得阿羅漢果，猶未為我作弟子事，我於汝事未甚隨喜。汝若能為菩薩乘人宣說一句甚深般若波羅蜜多相應之法，即名為我作弟子事，我於此事深生隨喜。

「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情俱時證得阿羅漢果，彼所成就施、戒、修性諸福業事。於意云何？寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！假使三千大千世界一切有情俱時證得阿羅漢果，彼所成就施、戒、修性諸福業事。於意云何？寧為多不？」

慶喜對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜對曰：「甚多！世尊！」

佛告慶喜：「若有聲聞能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，是聲聞人所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若有聲聞能為菩薩宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，是聲聞人所獲福聚甚多於前。何以故？此聲聞人所獲福聚，超過一切聲聞、獨覺諸善根故。

「復次，慶喜！若有菩薩為聲聞人說聲聞法，假使三千大千世界一切有情由此法故悉皆證得阿羅漢果。於意云何？如是菩薩所獲福聚寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若有菩薩為聲聞人說聲聞法，假使三千大千世界一切有情由此法故悉皆證得阿羅漢果。於意云何？如是菩薩所獲福聚寧為多不？」

慶喜對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜對曰：「甚多！世尊！」

佛告慶喜：「若有菩薩為諸有情宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，如是菩薩所獲福聚甚多於前。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根故。慶喜當知！若諸菩薩成就憶念如是善根，復於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若有菩薩為諸有情宣說般若波羅蜜多相應之法，經一晝夜展轉乃至經彈指頃，如是菩薩所獲福聚甚多於前。何以故？甚深般若波羅蜜多相應法施，超過一切聲聞、獨覺相應法施及彼二乘諸善根故。慶喜當知！若諸菩薩成就憶念如是善根，復於無上正等菩提有退轉者，無有是處。」

第五分見不動佛品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分見不動佛品第二十四

爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多，付阿難陀令受持已，復於一切苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛等大眾會中現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩大眾圍繞，為如大海不可動會宣說正法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量不可思議、不可稱量微妙功德。佛攝神力，令此四眾、天、龍、藥叉、健達縛等不復見彼不動如來、應、正等覺、聲聞、菩薩及餘大眾并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土皆非此土眼根所照。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來四眾圍繞，讚說般若波羅蜜多，付阿難陀令受持已，復於一切苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、天、龍、藥叉、健達縛等大眾會中現神通力，令眾皆見不動如來、應、正等覺，聲聞、菩薩大眾圍繞，為如大海不可動會宣說正法，及見彼土嚴淨之相。其聲聞僧皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，至心自在第一究竟。其菩薩僧一切皆是眾望所識，得陀羅尼及無礙辯，成就無量不可思議、不可稱量微妙功德。佛攝神力，令此四眾、天、龍、藥叉、健達縛等不復見彼不動如來、應、正等覺、聲聞、菩薩及餘大眾并彼佛土嚴淨之相。彼佛眾會及嚴淨土皆非此土眼根所照。所以者何？佛攝神力，於彼遠境無見緣故。

爾時，佛告阿難陀言：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「不動如來、應、正等覺國土眾會，汝更見不？」

阿難陀言：「我不復見彼事，非此眼所行境故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「我不復見彼事，非此眼所行境故。」

時，佛復告阿難陀言：「如彼如來眾會國土非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界。慶喜當知！法不行法，法不見法，法不知法，法不證法。慶喜當知！一切法性無能行者、無能見者、無能知者、無能證者、無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取俱如虛空，性遠離故；以一切法不可思議，能、所思議皆如幻士，性遠離故；以一切法無作、受者，如光影等，不堅實故。慶喜當知！若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多，於諸法相無所執著；若諸菩薩能如是學，名學般若波羅蜜多，於一切法無所取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛復告阿難陀言：「如彼如來眾會國土非此土眼所行境界，當知諸法亦復如是，非眼根等所行境界。慶喜當知！法不行法，法不見法，法不知法，法不證法。慶喜當知！一切法性無能行者、無能見者、無能知者、無能證者、無動、無作。所以者何？以一切法皆無作用，能取、所取俱如虛空，性遠離故；以一切法不可思議，能、所思議皆如幻士，性遠離故；以一切法無作、受者，如光影等，不堅實故。慶喜當知！若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多，於諸法相無所執著；若諸菩薩能如是學，名學般若波羅蜜多，於一切法無所取捨。

「慶喜當知！若諸菩薩欲得一切波羅蜜多，速疾圓滿至一切法究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切世間。慶喜當知！若諸菩薩能如是學，無依怙者為作依怙，諸佛世尊開許稱讚修學般若波羅蜜多。慶喜當知！諸佛菩薩學此學已安住此中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方或還本處，其中有情不知、不覺、無損、無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不可思議。過去未來現在諸佛及諸菩薩，學此般若波羅蜜多，於去、來、今及無為法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說能學甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若諸菩薩欲得一切波羅蜜多，速疾圓滿至一切法究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。所以者何？如是學者於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，利益安樂一切世間。慶喜當知！若諸菩薩能如是學，無依怙者為作依怙，諸佛世尊開許稱讚修學般若波羅蜜多。慶喜當知！諸佛菩薩學此學已安住此中，能以右手若右足指，舉取三千大千世界，擲置他方或還本處，其中有情不知、不覺、無損、無怖。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德威力不可思議。過去未來現在諸佛及諸菩薩，學此般若波羅蜜多，於去、來、今及無為法，悉皆獲得無礙智見。是故，慶喜！我說能學甚深般若波羅蜜多，於諸學中為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多，如名、身等有量、邊際。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非名、身等能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！諸有欲取甚深般若波羅蜜多量、邊際者，如愚癡者欲取虛空量及邊際。何以故？甚深般若波羅蜜多功德無量、無邊際故。慶喜當知！我終不說甚深般若波羅蜜多，如名、身等有量、邊際。所以者何？名句、文身是有量法，甚深般若波羅蜜多功德勝利非有量法，非名、身等能量般若波羅蜜多功德勝利，亦非般若波羅蜜多功德勝利是彼所量。」

具壽慶喜便白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜便白佛言：「何因緣故，甚深般若波羅蜜多說為無量？」

佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故、性遠離故說為無量。慶喜當知！三世諸佛皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無減盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多如太虛空不可盡故，諸有欲盡甚深般若波羅蜜多則為欲盡虛空邊際。是故，慶喜！甚深般若波羅蜜多說為無盡，由無盡故說為無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「甚深般若波羅蜜多性無盡故、性遠離故說為無量。慶喜當知！三世諸佛皆學般若波羅蜜多，究竟圓滿證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示，而此般若波羅蜜多常無減盡。所以者何？甚深般若波羅蜜多如太虛空不可盡故，諸有欲盡甚深般若波羅蜜多則為欲盡虛空邊際。是故，慶喜！甚深般若波羅蜜多說為無盡，由無盡故說為無量。」

爾時，善現作是念言：「此處甚深，我當問佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現作是念言：「此處甚深，我當問佛。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，如來何故說為無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，如來何故說為無盡？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多猶如虛空不可盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多猶如虛空不可盡故。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩引發般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩眾應觀諸色、受、想、行、識皆無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩眾應作如是引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩眾如是觀察十二緣起遠離二邊。如是觀察十二緣起無中無邊，是諸菩薩不共妙觀，謂要安坐妙菩提座，方能如是如實觀察十二緣起、理趣甚深如太虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若諸菩薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩眾應觀諸色、受、想、行、識皆無盡故，引發般若波羅蜜多，應觀無明乃至老死皆無盡故，引發般若波羅蜜多。如是，善現！諸菩薩眾應作如是引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩眾如是觀察十二緣起遠離二邊。如是觀察十二緣起無中無邊，是諸菩薩不共妙觀，謂要安坐妙菩提座，方能如是如實觀察十二緣起、理趣甚深如太虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若諸菩薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由不依如是作意方便善巧，不如實知諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，云何應以無盡行相引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩由依如是方便善巧，行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法性相常住，不見有法有作受者。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，能疾證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由不依如是作意方便善巧，不如實知諸菩薩眾行深般若波羅蜜多，云何應以無盡行相引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起？善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提有退轉者，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！諸菩薩眾若於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是諸菩薩由依如是方便善巧，行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法性相常住，不見有法有作受者。是諸菩薩行深般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，能疾證得一切智智。

「善現當知！若時菩薩如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，是時菩薩都不見色、受、想、行、識，不見此佛世界，不見彼佛世界，不見有法能見此彼諸佛世界。若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，是時惡魔極生憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪身心苦痛，惡魔亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若時菩薩如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多，是時菩薩都不見色、受、想、行、識，不見此佛世界，不見彼佛世界，不見有法能見此彼諸佛世界。若諸菩薩能如是行甚深般若波羅蜜多，是時惡魔極生憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪身心苦痛，惡魔亦爾。」

具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，各於本座不能自安。所以者何？若諸菩薩住深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦復不能擾亂退壞。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多。若諸菩薩能勤安住甚深般若波羅蜜多，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若諸菩薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多方便善巧，諸魔事起皆能如實覺知遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔，見諸菩薩行深般若波羅蜜多，極生憂惱如中毒箭，各於本座不能自安。所以者何？若諸菩薩住深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等伺求其短皆不能得，亦復不能擾亂退壞。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多。若諸菩薩能勤安住甚深般若波羅蜜多，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。若諸菩薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多方便善巧，諸魔事起皆能如實覺知遠離。

「是故，善現！若諸菩薩欲正攝受方便善巧，應正修行甚深般若波羅蜜多。若時菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，是時無量無邊世界諸佛世尊皆共護念。是諸菩薩應作是念：『彼諸如來、應、正等覺亦從般若波羅蜜多生一切智。』作是念已，復應思惟：『如諸如來、應、正等覺所應證法，我亦當證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若諸菩薩欲正攝受方便善巧，應正修行甚深般若波羅蜜多。若時菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，是時無量無邊世界諸佛世尊皆共護念。是諸菩薩應作是念：『彼諸如來、應、正等覺亦從般若波羅蜜多生一切智。』作是念已，復應思惟：『如諸如來、應、正等覺所應證法，我亦當證。』

「如是，善現！若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，作是思惟經彈指頃所生福聚，勝有所得諸菩薩眾經如殑伽沙數大劫修行布施所獲功德，何況能於一日、半日！是諸菩薩不久當住不退轉地，常為如來、應、正等覺共所護念。諸菩薩眾若為諸佛所護念者，定證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地，於諸惡趣決定不生，常生天、人不離諸佛。若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德，經彈指頃，尚獲無邊功德勝利，況經一日若過一日，勇猛精進修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德！如香象等，諸菩薩眾不動佛所常修梵行，不離般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，作是思惟經彈指頃所生福聚，勝有所得諸菩薩眾經如殑伽沙數大劫修行布施所獲功德，何況能於一日、半日！是諸菩薩不久當住不退轉地，常為如來、應、正等覺共所護念。諸菩薩眾若為諸佛所護念者，定證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地，於諸惡趣決定不生，常生天、人不離諸佛。若諸菩薩修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德，經彈指頃，尚獲無邊功德勝利，況經一日若過一日，勇猛精進修行引發甚深般若波羅蜜多，憶念思惟諸佛功德！如香象等，諸菩薩眾不動佛所常修梵行，不離般若波羅蜜多。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，具壽善現、舍利子等諸大聲聞，并諸天、龍、健達縛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，慈氏菩薩而為上首，具壽善現、舍利子等諸大聲聞，并諸天、龍、健達縛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜信受奉行。