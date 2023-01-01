大般若波羅蜜多經卷第五百六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十四

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第五分勝意樂品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分勝意樂品第二十

「復次，善現！若諸菩薩以勝意樂，欲證無上正等菩提，常應親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩以勝意樂，欲證無上正等菩提，常應親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」

爾時，善現便白佛言：「何等名為菩薩善友？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「何等名為菩薩善友？」

佛告善現：「諸佛皆名菩薩善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩眾，令於般若波羅蜜多甚深法門能悟入者，亦得名為菩薩善友。布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當知亦名菩薩善友。如是六種波羅蜜多，與諸菩薩為師為導，為明為炬，為光為照，為舍為護，為歸為趣，為洲為渚，為父為母。過去未來現在諸佛，皆依六種波羅蜜多，而得成辦功德事業。所以者何？如是六種波羅蜜多，普能攝受一切佛法。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應學六種波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸佛皆名菩薩善友。若能宣說甚深般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩眾，令於般若波羅蜜多甚深法門能悟入者，亦得名為菩薩善友。布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，當知亦名菩薩善友。如是六種波羅蜜多，與諸菩薩為師為導，為明為炬，為光為照，為舍為護，為歸為趣，為洲為渚，為父為母。過去未來現在諸佛，皆依六種波羅蜜多，而得成辦功德事業。所以者何？如是六種波羅蜜多，普能攝受一切佛法。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，應學六種波羅蜜多。

「復次，善現！若諸菩薩欲學六種波羅蜜多，應於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦，觀察義趣請決所疑。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深經典，能與六種波羅蜜多為尊為導、為生養母。善現當知！若諸菩薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，應學如是甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩欲學六種波羅蜜多，應於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦，觀察義趣請決所疑。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深經典，能與六種波羅蜜多為尊為導、為生養母。善現當知！若諸菩薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，應學如是甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多以何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多無礙為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多無礙為相。」

爾時，善現復白佛言：「頗有因緣，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦得有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「頗有因緣，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦得有耶？」

佛告善現：「有因緣故，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦可說有。所以者何？以一切法無不皆如甚深般若波羅蜜多是空、遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有因緣故，甚深般若波羅蜜多無礙之相，餘一切法亦可說有。所以者何？以一切法無不皆如甚深般若波羅蜜多是空、遠離。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆空、遠離，云何有情有染有淨？所以者何？非空、遠離法可說有染淨，非空、遠離能證菩提，非離空、遠離有別法可得，云何令我解如是義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆空、遠離，云何有情有染有淨？所以者何？非空、遠離法可說有染淨，非空、遠離能證菩提，非離空、遠離有別法可得，云何令我解如是義？」

佛告善現：「於意云何？有情長夜有我等心執我等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情長夜有我等心執我等不？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所流轉生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所流轉生死？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「如是有情流轉生死，施設雜染及清淨者。由諸有情虛妄執著我及我所說有雜染，而於其中無雜染者；由諸有情不妄執著我及我所說有清淨，而於其中無清淨者。是故，善現！雖一切法皆空、遠離，而諸有情亦可施設有染有淨，若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是有情流轉生死，施設雜染及清淨者。由諸有情虛妄執著我及我所說有雜染，而於其中無雜染者；由諸有情不妄執著我及我所說有清淨，而於其中無清淨者。是故，善現！雖一切法皆空、遠離，而諸有情亦可施設有染有淨，若諸菩薩能如是行，名行般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「希有！世尊！雖一切法皆空、遠離，而諸有情有染有淨。若諸菩薩能如是行，則不行色、受、想、行、識，世間天、人、阿素洛等皆不能伏，普勝一切聲聞、獨覺所行之行至無勝處，是諸菩薩由此般若波羅蜜多相應作意，晝夜安住方便善巧，趣向無上正等菩提，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「希有！世尊！雖一切法皆空、遠離，而諸有情有染有淨。若諸菩薩能如是行，則不行色、受、想、行、識，世間天、人、阿素洛等皆不能伏，普勝一切聲聞、獨覺所行之行至無勝處，是諸菩薩由此般若波羅蜜多相應作意，晝夜安住方便善巧，趣向無上正等菩提，疾證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！復次，善現！於意云何？假使於此贍部洲中一切有情，非前非後皆得人身，發菩提心盡壽布施，持此布施迴向菩提，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！復次，善現！於意云何？假使於此贍部洲中一切有情，非前非後皆得人身，發菩提心盡壽布施，持此布施迴向菩提，由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若有菩薩下至一日，安住般若波羅蜜多相應作意，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？如是菩薩如如安住甚深般若波羅蜜多相應作意，如是如是堪為一切有情福田，由此菩薩所起慈心，諸有情類無能及者，唯除如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若有菩薩下至一日，安住般若波羅蜜多相應作意，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？如是菩薩如如安住甚深般若波羅蜜多相應作意，如是如是堪為一切有情福田，由此菩薩所起慈心，諸有情類無能及者，唯除如來、應、正等覺。

「如是菩薩具勝妙慧，由勝妙慧，見諸有情受大苦惱如被刑戮，起大悲心。復以天眼，見有情類成無間業墮無暇處受諸苦惱，或為見網之所覆蔽不得正道，見已悲愍生大厭怖，普緣一切有情世間起大慈悲相應作意：『我當普為一切有情作大導師令脫眾苦。』雖作是念而不住此想亦不住餘想，是名菩薩大慧光明。由住此住，能作一切世間福田，雖未證得一切智智，而於菩提已不退轉，堪受施主一切供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩具勝妙慧，由勝妙慧，見諸有情受大苦惱如被刑戮，起大悲心。復以天眼，見有情類成無間業墮無暇處受諸苦惱，或為見網之所覆蔽不得正道，見已悲愍生大厭怖，普緣一切有情世間起大慈悲相應作意：『我當普為一切有情作大導師令脫眾苦。』雖作是念而不住此想亦不住餘想，是名菩薩大慧光明。由住此住，能作一切世間福田，雖未證得一切智智，而於菩提已不退轉，堪受施主一切供養。

「如是菩薩善住般若波羅蜜多，既能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故菩薩欲不虛受世間信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大饒益，欲為世間作大明照，欲脫有情生死牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。由此作意，所有言說皆與般若波羅蜜多理趣相應，諸餘作意無容暫起。所以者何？如是菩薩，甚深般若波羅蜜多相應作意流注相續。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得歡喜自慶，遇緣還失生大憂惱，常懷歎惜未曾離念，思當何計還得此珠？彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。菩薩亦爾，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，若不安住如是作意，則為喪失一切智智相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩善住般若波羅蜜多，既能畢竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故菩薩欲不虛受世間信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大饒益，欲為世間作大明照，欲脫有情生死牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。由此作意，所有言說皆與般若波羅蜜多理趣相應，諸餘作意無容暫起。所以者何？如是菩薩，甚深般若波羅蜜多相應作意流注相續。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得歡喜自慶，遇緣還失生大憂惱，常懷歎惜未曾離念，思當何計還得此珠？彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。菩薩亦爾，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意，若不安住如是作意，則為喪失一切智智相應作意。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸作意皆離自性，云何菩薩不離般若一切智智相應作意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸作意皆離自性，云何菩薩不離般若一切智智相應作意？」

佛告善現：「若諸菩薩知一切法及諸作意皆離自性，是諸菩薩不離般若一切智智。所以者何？甚深般若一切智智及諸作意自性皆空、無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩知一切法及諸作意皆離自性，是諸菩薩不離般若一切智智。所以者何？甚深般若一切智智及諸作意自性皆空、無增無減。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多自性常空、無增無減，云何菩薩增長般若波羅蜜多能近菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多自性常空、無增無減，云何菩薩增長般若波羅蜜多能近菩提？」

佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，知一切法無增無減，於深般若波羅蜜多亦無增減。若諸菩薩能如是知，聞一切法無增無減，不驚、不怖亦不沈沒。是諸菩薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，知一切法無增無減，於深般若波羅蜜多亦無增減。若諸菩薩能如是知，聞一切法無增無減，不驚、不怖亦不沈沒。是諸菩薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提。」

具壽善現白言：「世尊！為即般若波羅蜜多，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！為即般若波羅蜜多，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即般若波羅蜜多空，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即般若波羅蜜多空，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離般若波羅蜜多空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即空，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空有法可得，能行般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即空，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空，能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離空有法可得，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空有法可得，能行空不？」

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「世尊！為即般若波羅蜜多，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即般若波羅蜜多，能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離般若波羅蜜多有法可得，能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色、受、想、行、識等，能行般若波羅蜜多及行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色、受、想、行、識等，能行般若波羅蜜多及行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離色、受、想、行、識等有法可得，能行般若波羅蜜多及行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色、受、想、行、識等有法可得，能行般若波羅蜜多及行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色、受、想、行、識等空，能行般若波羅蜜多及行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

爾時，善現便白佛言：「若爾，菩薩以何等法能行般若波羅蜜多及能行空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若爾，菩薩以何等法能行般若波羅蜜多及能行空？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法能行般若波羅蜜多及行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法能行般若波羅蜜多及行空不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見有般若波羅蜜多及見有空，是諸菩薩所行處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有般若波羅蜜多及見有空，是諸菩薩所行處不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？不可得法頗有生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？不可得法頗有生不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「汝所不見、所不得法所有實相，即是菩薩無生法忍。菩薩成就如是忍者，便於無上正等菩提堪得受記，亦名如來無所畏道。若諸菩薩勤行此道，不得無上正等覺智、大智、妙智、自然智、一切智智及如來智，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝所不見、所不得法所有實相，即是菩薩無生法忍。菩薩成就如是忍者，便於無上正等菩提堪得受記，亦名如來無所畏道。若諸菩薩勤行此道，不得無上正等覺智、大智、妙智、自然智、一切智智及如來智，無有是處。」

具壽善現復白佛言：「菩薩為以諸法無生，於佛菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「菩薩為以諸法無生，於佛菩提得受記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若爾，菩薩云何受菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾，菩薩云何受菩提記？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛菩提得受記不？」

善現對曰：「不也！世尊！我不見法於佛菩提堪得受記，亦不見法於佛菩提有能證者，證時、證處及由此證、若所證法皆亦不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我不見法於佛菩提堪得受記，亦不見法於佛菩提有能證者，證時、證處及由此證、若所證法皆亦不見。」

佛告善現：「以一切法不可得故，不應念言於佛菩提此是能證、此是所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法不可得故，不應念言於佛菩提此是能證、此是所證。」

時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深、難見、難覺，畢竟離故，非少善根諸有情類，能於如是甚深般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深、難見、難覺，畢竟離故，非少善根諸有情類，能於如是甚深般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！假使於此贍部洲中，一切有情悉皆成就十善業道，如是福聚於能書寫、聽聞、受持、讀誦般若波羅蜜多甚深經典所獲功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！假使於此贍部洲中，一切有情悉皆成就十善業道，如是福聚於能書寫、聽聞、受持、讀誦般若波羅蜜多甚深經典所獲功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

時，有苾芻告天帝釋：「有於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦，所獲功德勝於仁者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有苾芻告天帝釋：「有於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦，所獲功德勝於仁者？」

天帝釋言：「彼有情類初發心時尚勝於我，況於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「彼有情類初發心時尚勝於我，況於般若波羅蜜多書寫、聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟！

「苾芻當知！彼有情類即是菩薩。如是菩薩所獲福聚，普勝一切世間天、人、阿素洛等。如是菩薩所獲福聚，亦勝預流、一來、不還、應果、獨覺，亦勝菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多及餘功德。苾芻當知！若諸菩薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩普勝一切世間天、人、阿素洛等，世間天、人、阿素洛等皆應供養。所以者何？是諸菩薩於深般若波羅蜜多，能如說行究竟隨轉。是諸菩薩能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛世尊，常不遠離妙菩提座，常能濟拔溺生死泥諸有情類。是諸菩薩如是學時，常學菩薩所應學法，不學二乘所應學法。諸天神等常隨擁護，四大天王來至其所供養恭敬，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學菩薩眾所應學法，疾當安坐妙菩提座，速證無上正等菩提。如昔天王所奉四鉢，我亦當奉。』苾芻當知！是諸菩薩，我等天帝尚往其所供養恭敬，況餘天神！苾芻當知！是諸菩薩如是學時，一切如來及諸菩薩、諸天龍等常隨守護，由此因緣，世間危厄、身心憂苦皆不侵害，所有疾病亦復不起。苾芻當知！是諸菩薩獲如是等現法勝利，後世功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！彼有情類即是菩薩。如是菩薩所獲福聚，普勝一切世間天、人、阿素洛等。如是菩薩所獲福聚，亦勝預流、一來、不還、應果、獨覺，亦勝菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多及餘功德。苾芻當知！若諸菩薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，是諸菩薩普勝一切世間天、人、阿素洛等，世間天、人、阿素洛等皆應供養。所以者何？是諸菩薩於深般若波羅蜜多，能如說行究竟隨轉。是諸菩薩能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛世尊，常不遠離妙菩提座，常能濟拔溺生死泥諸有情類。是諸菩薩如是學時，常學菩薩所應學法，不學二乘所應學法。諸天神等常隨擁護，四大天王來至其所供養恭敬，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學菩薩眾所應學法，疾當安坐妙菩提座，速證無上正等菩提。如昔天王所奉四鉢，我亦當奉。』苾芻當知！是諸菩薩，我等天帝尚往其所供養恭敬，況餘天神！苾芻當知！是諸菩薩如是學時，一切如來及諸菩薩、諸天龍等常隨守護，由此因緣，世間危厄、身心憂苦皆不侵害，所有疾病亦復不起。苾芻當知！是諸菩薩獲如是等現法勝利，後世功德無量無邊。」

時，阿難陀竊作是念：「天主帝釋為自辯才讚說如是菩薩功德，為是如來威神加被？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀竊作是念：「天主帝釋為自辯才讚說如是菩薩功德，為是如來威神加被？」

時，天帝釋承佛威神，知阿難陀心之所念，白言：「大德！非我辯才，皆是如來威神加被。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋承佛威神，知阿難陀心之所念，白言：「大德！非我辯才，皆是如來威神加被。」

爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋承佛威神能如是說。慶喜當知！若時菩薩於深般若波羅蜜多思惟修學，三千世界一切惡魔皆生疑怖，咸作是念：『此諸菩薩為於中間便證實際，墮二乘地，為趣無上正等菩提轉妙法輪，空我境界。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋承佛威神能如是說。慶喜當知！若時菩薩於深般若波羅蜜多思惟修學，三千世界一切惡魔皆生疑怖，咸作是念：『此諸菩薩為於中間便證實際，墮二乘地，為趣無上正等菩提轉妙法輪，空我境界。』」

第五分修學品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分修學品第二十一

「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤常不捨離。時，魔眷屬如箭入心，怖戰憂惶不任自處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤常不捨離。時，魔眷屬如箭入心，怖戰憂惶不任自處。

「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤將至究竟。時，魔眷屬來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚惶，於大菩提暫退便足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若時菩薩修學般若波羅蜜多，晝夜精勤將至究竟。時，魔眷屬來至其所，化作種種可怖畏事，欲令菩薩身心驚惶，於大菩提暫退便足。

「復次，慶喜！非諸菩薩修學般若波羅蜜多，皆為惡魔之所擾亂。若諸菩薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，無信解心毀訾誹謗，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！非諸菩薩修學般若波羅蜜多，皆為惡魔之所擾亂。若諸菩薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，無信解心毀訾誹謗，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，疑惑猶豫為有為無，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩聞深般若波羅蜜多，疑惑猶豫為有為無，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩遠離善友，惡友攝持，不聞般若波羅蜜多甚深義處，由不聞故不知不見，云何修學甚深般若波羅蜜多？是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩遠離善友，惡友攝持，不聞般若波羅蜜多甚深義處，由不聞故不知不見，云何修學甚深般若波羅蜜多？是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩攝受邪法，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，令無量人棄捨正法滿我所願。』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩攝受邪法，爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，令無量人棄捨正法滿我所願。』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，告餘菩薩：『如是般若波羅蜜多理趣甚深、難信難解，何用書寫、受持、讀誦？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，告餘菩薩：『如是般若波羅蜜多理趣甚深、難信難解，何用書寫、受持、讀誦？我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩輕餘菩薩，謂作是言：『我能安住真遠離行，汝等皆無。』爾時，惡魔歡喜慶快，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩輕餘菩薩，謂作是言：『我能安住真遠離行，汝等皆無。』爾時，惡魔歡喜慶快，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若時菩薩自恃名姓及所修行杜多功德，輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾，常自稱讚毀訾他人，無不退轉諸行、狀、相而謂自有，起煩惱業。爾時，惡魔便大歡喜，作如是念：『今此菩薩令我境土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威力辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛。心顛倒故，所起三業皆能感得不可愛果，由此因緣增長惡趣，令魔宮殿轉更充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若時菩薩自恃名姓及所修行杜多功德，輕蔑諸餘修勝善法諸菩薩眾，常自稱讚毀訾他人，無不退轉諸行、狀、相而謂自有，起煩惱業。爾時，惡魔便大歡喜，作如是念：『今此菩薩令我境土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威力辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛。心顛倒故，所起三業皆能感得不可愛果，由此因緣增長惡趣，令魔宮殿轉更充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若時菩薩與求聲聞、獨覺乘者更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩雖遠菩提而不極遠，雖近惡趣而不甚近。』若時菩薩與菩薩乘善男子等更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『此二菩薩極遠菩提甚近惡趣。』作是念已歡喜踊躍，增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，使餘無量無邊有情皆於大乘深心厭離，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若時菩薩與求聲聞、獨覺乘者更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『今此菩薩雖遠菩提而不極遠，雖近惡趣而不甚近。』若時菩薩與菩薩乘善男子等更相毀蔑、鬪諍、誹謗，爾時惡魔便作是念：『此二菩薩極遠菩提甚近惡趣。』作是念已歡喜踊躍，增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，使餘無量無邊有情皆於大乘深心厭離，是諸菩薩修學般若波羅蜜多，便為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若諸菩薩未得菩提不退轉記，於得菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍、輕蔑、罵辱、誹謗，是諸菩薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被弘誓鎧勤修勝行時無間斷，然後乃補爾所功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若諸菩薩未得菩提不退轉記，於得菩提不退轉記諸菩薩所起損害心，鬪諍、輕蔑、罵辱、誹謗，是諸菩薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被弘誓鎧勤修勝行時無間斷，然後乃補爾所功德。」

爾時，慶喜便白佛言：「是諸菩薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是諸菩薩所退勝行，為要精勤經爾所劫時無間斷然後乃補，為於中間有復本義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜便白佛言：「是諸菩薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是諸菩薩所退勝行，為要精勤經爾所劫時無間斷然後乃補，為於中間有復本義？」

佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞，說有出罪還補善法。

「慶喜當知！若諸菩薩造此罪後，心無慚愧懷惡不捨，不能如法發露悔過。我說彼類，於其中間無出罪苦還補善義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若諸菩薩造此罪後，心無慚愧懷惡不捨，不能如法發露悔過。我說彼類，於其中間無出罪苦還補善義。

「若諸菩薩造此罪後，深生慚愧心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何乃於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何乃於中反生憍慢、毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打訶罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪耐一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如愚、如啞、如聾、如盲，於諸有情無所分別。假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，即便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是諸菩薩，我說中間有出罪苦還補善義，非要經於爾所劫數，惡魔於彼不能擾亂，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩造此罪後，深生慚愧心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何乃於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何乃於中反生憍慢、毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打訶罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起勃惡語言與彼乖諍？我應堪耐一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如愚、如啞、如聾、如盲，於諸有情無所分別。假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，即便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是諸菩薩，我說中間有出罪苦還補善義，非要經於爾所劫數，惡魔於彼不能擾亂，疾證無上正等菩提。

「復次，慶喜！諸菩薩眾與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇，勿因此故起忿恚心，或復令生麁惡言說，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。若諸菩薩與菩薩乘善男子等共住相視，尊重敬事應如大師，復作是念：『彼是我等真淨善友，同載一船、同一所趣、同行一道、同一事業，學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。』復作是念：『若彼菩薩住雜作意，我當於中不同彼學；若彼菩薩離雜作意，我當於中常同彼學。』若諸菩薩如是學時，疾證所求一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！諸菩薩眾與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇，勿因此故起忿恚心，或復令生麁惡言說，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。若諸菩薩與菩薩乘善男子等共住相視，尊重敬事應如大師，復作是念：『彼是我等真淨善友，同載一船、同一所趣、同行一道、同一事業，學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。』復作是念：『若彼菩薩住雜作意，我當於中不同彼學；若彼菩薩離雜作意，我當於中常同彼學。』若諸菩薩如是學時，疾證所求一切智智。」

爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩為盡故學，為不生故學，為離故學，為滅故學，是學一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩為盡故學，為不生故學，為離故學，為滅故學，是學一切智智不？」

佛告善現：「若諸菩薩如是學時，非學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩如是學時，非學一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何緣菩薩如是學時，非學一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣菩薩如是學時，非學一切智智？」

佛告善現：「於意云何？佛證真如極圓滿故，說名如來、應、正等覺，如是真如可說為盡乃至滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？佛證真如極圓滿故，說名如來、應、正等覺，如是真如可說為盡乃至滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！何以故？真如無相，不可說盡乃至滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！何以故？真如無相，不可說盡乃至滅故。」

佛告善現：「是故菩薩如是學時，非學一切智智。若諸菩薩不為盡故學，乃至不為滅故學，如是學時，是學一切智智，亦學般若波羅蜜多，亦學佛地、力、無畏等無邊佛法。善現當知！若諸菩薩如是學時，至一切學究竟彼岸，天魔外道皆不能伏，息除諸惡眾善圓滿，少分有情能如是學，是故菩薩欲墮極少有情數者，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是故菩薩如是學時，非學一切智智。若諸菩薩不為盡故學，乃至不為滅故學，如是學時，是學一切智智，亦學般若波羅蜜多，亦學佛地、力、無畏等無邊佛法。善現當知！若諸菩薩如是學時，至一切學究竟彼岸，天魔外道皆不能伏，息除諸惡眾善圓滿，少分有情能如是學，是故菩薩欲墮極少有情數者，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。」

第五分根栽品第二十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分根栽品第二十二之一

「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，不起根栽俱行之心，不起慳悋、犯戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧、猶豫俱行之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，不起根栽俱行之心，不起慳悋、犯戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧、猶豫俱行之心。

「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多。譬如身見能具攝受六十二見，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多。譬如命根遍能攝受所餘諸根，命根滅時諸根隨滅，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多，若失般若波羅蜜多則失一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多能持一切殊勝善法，能滅一切惡不善法。是故，善現！若諸菩薩欲攝一切波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩能學般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多。譬如身見能具攝受六十二見，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多。譬如命根遍能攝受所餘諸根，命根滅時諸根隨滅，如是般若波羅蜜多攝受一切波羅蜜多，若失般若波羅蜜多則失一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多能持一切殊勝善法，能滅一切惡不善法。是故，善現！若諸菩薩欲攝一切波羅蜜多，應學般若波羅蜜多。若諸菩薩能學般若波羅蜜多，於諸有情最尊最勝。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界諸有情類寧為多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！贍部洲中諸有情類其數尚多，況三千界！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！贍部洲中諸有情類其數尚多，況三千界！」

佛告善現：「假使三千大千世界一切有情皆成菩薩，一一皆以上妙樂具，盡壽供養一切有情。於意云何？是諸菩薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「假使三千大千世界一切有情皆成菩薩，一一皆以上妙樂具，盡壽供養一切有情。於意云何？是諸菩薩由此因緣得福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！」

佛告善現：「若有菩薩修學般若波羅蜜多如彈指頃，其福勝彼無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能攝無上正等菩提。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，欲為一切有情上首，欲普饒益一切有情，欲為一切有情依怙，欲證一切圓滿佛法，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲以一音為三千界一切有情宣說正法普令一切獲大饒益，當學般若波羅蜜多。善現當知！我曾不見有諸菩薩修學般若波羅蜜多，而不能得世、出世間功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若有菩薩修學般若波羅蜜多如彈指頃，其福勝彼無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能攝無上正等菩提。是故，善現！若諸菩薩欲證無上正等菩提，欲為一切有情上首，欲普饒益一切有情，欲為一切有情依怙，欲證一切圓滿佛法，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作諸佛大師子吼，欲以一音為三千界一切有情宣說正法普令一切獲大饒益，當學般若波羅蜜多。善現當知！我曾不見有諸菩薩修學般若波羅蜜多，而不能得世、出世間功德勝利。」

爾時，善現便白佛言：「菩薩修學甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「菩薩修學甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」

佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此菩薩眾亦皆能得，但於其中心不樂住；以勝智見無倒觀察，超過聲聞及獨覺地，為彼開示令皆證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此菩薩眾亦皆能得，但於其中心不樂住；以勝智見無倒觀察，超過聲聞及獨覺地，為彼開示令皆證得。

「復次，善現！若諸菩薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真淨福田，超諸世間聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，常不捨離甚深般若波羅蜜多。菩薩若能修行般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真淨福田，超諸世間聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智，常不捨離甚深般若波羅蜜多。菩薩若能修行般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。

「善現當知！若諸菩薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不知不見。若諸菩薩不作是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩是行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多能知能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸菩薩作如是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不知不見。若諸菩薩不作是念：『此是般若波羅蜜多，我由般若波羅蜜多，當能引發一切智智。』是諸菩薩是行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多能知能見。

「復次，善現！若諸菩薩不見般若波羅蜜多，不聞、不覺、不知般若波羅蜜多，於不見、聞、覺、知諸法亦不分別，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩不見般若波羅蜜多，不聞、不覺、不知般若波羅蜜多，於不見、聞、覺、知諸法亦不分別，是行般若波羅蜜多。」

時，天帝釋作是念言：「若諸菩薩修行般若波羅蜜多，尚勝一切有情之類，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！是諸有情世間敬愛，當能調御一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋作是念言：「若諸菩薩修行般若波羅蜜多，尚勝一切有情之類，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！是諸有情世間敬愛，當能調御一切有情。」

作是念已，即便化作微妙音花，捧散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若諸菩薩求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，願彼佛法速得圓滿，願彼所求一切智法及無漏法速得圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，即便化作微妙音花，捧散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若諸菩薩求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，願彼佛法速得圓滿，願彼所求一切智法及無漏法速得圓滿。」

作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等，已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心；我終不生一念異意，令諸菩薩厭大菩提，退住聲聞、獨覺等地；我終不起一念異心，令諸菩薩退失大悲相應作意。若諸菩薩已發大心，我願彼心倍復增進，願彼菩薩見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度，亦當精勤度未度者；我既自脫，亦當精勤脫未脫者；我既自安，亦當精勤安未安者；我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得究竟涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等，已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心；我終不生一念異意，令諸菩薩厭大菩提，退住聲聞、獨覺等地；我終不起一念異心，令諸菩薩退失大悲相應作意。若諸菩薩已發大心，我願彼心倍復增進，願彼菩薩見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度，亦當精勤度未度者；我既自脫，亦當精勤脫未脫者；我既自安，亦當精勤安未安者；我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得究竟涅槃。』

「世尊！若有情類於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾所福？於久發心修諸勝行菩薩功德、於不退轉地菩薩功德、於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有情類於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾所福？於久發心修諸勝行菩薩功德、於不退轉地菩薩功德、於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾所福？」

爾時，佛告天帝釋言：「妙高山王可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量，乃至三千大千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「妙高山王可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量，乃至三千大千世界可知兩數，此有情類隨喜俱心所生福德不可知量。」

時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩從初發心乃至得佛功德善根不生隨喜，或復於彼隨喜功德不聞不知，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨，魔天界歿來生此間。所以者何？若諸菩薩發菩提心修菩薩行，得不退轉至究竟位，有能於彼起隨喜心，定能破壞眾魔眷屬，疾能證得一切智智。若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩功德善根，應深隨喜迴向菩提不生執著。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情破魔軍眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩從初發心乃至得佛功德善根不生隨喜，或復於彼隨喜功德不聞不知，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨，魔天界歿來生此間。所以者何？若諸菩薩發菩提心修菩薩行，得不退轉至究竟位，有能於彼起隨喜心，定能破壞眾魔眷屬，疾能證得一切智智。若諸有情深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩功德善根，應深隨喜迴向菩提不生執著。若能如是，疾證無上正等菩提，利樂有情破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，是諸有情具大勢力，常能奉事諸佛世尊，於深經典善知義趣。隨所生處，一切世間恭敬供養，不見惡色、不聞惡聲、不嗅惡香、不嘗惡味、不覺惡觸、不思惡法、不墮惡趣，生人天中恒受勝樂。何以故？憍尸迦！是諸有情能於無量菩薩功德，深心隨喜迴向菩提，善根增進，疾能證得一切智智，饒益無量無數有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於諸菩薩功德善根，皆應隨喜迴向菩提，利樂無邊諸有情類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於諸菩薩功德善根，深心隨喜迴向菩提，是諸有情具大勢力，常能奉事諸佛世尊，於深經典善知義趣。隨所生處，一切世間恭敬供養，不見惡色、不聞惡聲、不嗅惡香、不嘗惡味、不覺惡觸、不思惡法、不墮惡趣，生人天中恒受勝樂。何以故？憍尸迦！是諸有情能於無量菩薩功德，深心隨喜迴向菩提，善根增進，疾能證得一切智智，饒益無量無數有情，令住無餘般涅槃界。以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於諸菩薩功德善根，皆應隨喜迴向菩提，利樂無邊諸有情類。」

爾時，善現便白佛言：「心既如幻，云何菩薩能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「心既如幻，云何菩薩能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝為見有如幻心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝為見有如幻心不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見幻不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若汝不見幻、不見如幻心，若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若汝不見幻、不見如幻心，若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！我都不見即、離心法，說何等法若有若無？以一切法畢竟離故，不可施設是有是無。若法不可施設有無，則不可說能得菩提，非無所有法能得菩提故。由此般若波羅蜜多亦畢竟離，不應修遣，亦復不應有所引發，無上菩提亦畢竟離。云何可說諸菩薩眾依深般若波羅蜜多能證菩提？是故般若波羅蜜多應不可說能證無上正等菩提，離法不得離法故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！我都不見即、離心法，說何等法若有若無？以一切法畢竟離故，不可施設是有是無。若法不可施設有無，則不可說能得菩提，非無所有法能得菩提故。由此般若波羅蜜多亦畢竟離，不應修遣，亦復不應有所引發，無上菩提亦畢竟離。云何可說諸菩薩眾依深般若波羅蜜多能證菩提？是故般若波羅蜜多應不可說能證無上正等菩提，離法不得離法故？」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！甚深般若波羅蜜多、無上菩提俱畢竟離。甚深般若波羅蜜多畢竟離故，得畢竟離無上菩提，若深般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多。是故，善現！非不依止甚深般若波羅蜜多得大菩提，雖非離法能得離法，而得菩提非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！甚深般若波羅蜜多、無上菩提俱畢竟離。甚深般若波羅蜜多畢竟離故，得畢竟離無上菩提，若深般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多。是故，善現！非不依止甚深般若波羅蜜多得大菩提，雖非離法能得離法，而得菩提非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」