大般若波羅蜜多經卷第五百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第五分貪行品第十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分貪行品第十七之二

佛告善現：「若諸菩薩能如是行，為行何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩能如是行，為行何處？」

善現白言：「若諸菩薩能如是行，都無行處。所以者何？諸現行法皆不轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「若諸菩薩能如是行，都無行處。所以者何？諸現行法皆不轉故。」

佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行何義諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，為行何義諦？」

善現白言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行勝義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，行勝義諦。」

佛告善現：「於意云何？若諸菩薩行勝義諦，於勝義諦為取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若諸菩薩行勝義諦，於勝義諦為取相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不取相而行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不取相而行相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，既不行相為壞相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，既不行相為壞相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不壞相而遣相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是諸菩薩於勝義諦，雖不壞相而遣相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「是諸菩薩於勝義相若不壞遣，云何能斷取相想耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩於勝義相若不壞遣，云何能斷取相想耶？」

善現白言：「是諸菩薩不作是念：『我今壞相、遣相、斷想，亦未修學斷想之道。』若諸菩薩精進修行斷想道者，未具佛法，應墮聲聞或獨覺地，是諸菩薩方便善巧，雖於諸相及取相想，深知過失而不壞遣，速斷此想證於無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「是諸菩薩不作是念：『我今壞相、遣相、斷想，亦未修學斷想之道。』若諸菩薩精進修行斷想道者，未具佛法，應墮聲聞或獨覺地，是諸菩薩方便善巧，雖於諸相及取相想，深知過失而不壞遣，速斷此想證於無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」

佛告善現：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！」

時，舍利子語善現言：「若諸菩薩夢中修行三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？若諸菩薩覺時修行三解脫門，於深般若波羅蜜多既有增益，彼夢中修亦應增益！何以故？佛說夢、覺無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「若諸菩薩夢中修行三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？若諸菩薩覺時修行三解脫門，於深般若波羅蜜多既有增益，彼夢中修亦應增益！何以故？佛說夢、覺無差別故。」

善現報言：「若諸菩薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是諸菩薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多三解脫門。於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「若諸菩薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是諸菩薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多三解脫門。於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無別故。」

舍利子言：「夢中造業有增益不？佛說諸法不實如夢故，於夢中所造諸業應無增益，要至覺時憶想分別乃有增益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「夢中造業有增益不？佛說諸法不實如夢故，於夢中所造諸業應無增益，要至覺時憶想分別乃有增益。」

善現報曰：「若諸有情夢斷他命，未至覺位憶想分別便自慶幸，彼所造業不增益耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報曰：「若諸有情夢斷他命，未至覺位憶想分別便自慶幸，彼所造業不增益耶？」

舍利子言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」

善現報言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知諸相有覺慧轉，由斯起染或復起淨；若無見聞覺知諸相，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢若覺有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知諸相有覺慧轉，由斯起染或復起淨；若無見聞覺知諸相，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢若覺有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起。」

時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，若無所緣思業不起？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣起諸思業，非此所緣離心別有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣起諸思業，非此所緣離心別有。」

時，舍利子問善現言：「若諸菩薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是諸菩薩為實以施迴向無上佛菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「若諸菩薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是諸菩薩為實以施迴向無上佛菩提不？」

善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，宜可請問，定當為答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，宜可請問，定當為答。」

時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。

時，慈氏菩薩語舍利子言：「何等名為慈氏菩薩，而謂能答尊者所問？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；色空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問。我都不見有法可名慈氏菩薩，亦都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，畢竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩語舍利子言：「何等名為慈氏菩薩，而謂能答尊者所問？為色耶？為受、想、行、識耶？為色空耶？為受、想、行、識空耶？且色非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；色空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問；受、想、行、識空非慈氏菩薩，亦不能答尊者所問。我都不見有法可名慈氏菩薩，亦都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，畢竟推徵不可得故。」

時，舍利子問慈氏言：「仁者所說法為如所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問慈氏言：「仁者所說法為如所證不？」

慈氏答言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏答言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」

時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能作是說。」

爾時，世尊知舍利子心之所念，即便告曰：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知舍利子心之所念，即便告曰：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「不也！世尊！」

佛言：「菩薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。是諸菩薩方便善巧，不作是念：『我由此法，於大菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證菩提。』若諸菩薩能如是行，是行般若波羅蜜多，於得菩提亦無怖畏，決定自知我當證故，是諸菩薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不怖亦不沈沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。是諸菩薩方便善巧，不作是念：『我由此法，於大菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證菩提。』若諸菩薩能如是行，是行般若波羅蜜多，於得菩提亦無怖畏，決定自知我當證故，是諸菩薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不怖亦不沈沒。

「是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生餓鬼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生餓鬼。』

「是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧悋，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，或有因斯害我身命，我當於彼不生瞋恨。由此因緣，令我安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害冤賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧悋，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，或有因斯害我身命，我當於彼不生瞋恨。由此因緣，令我安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害冤賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』

「是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏，作是念言：『我當宣說無上妙法，斷諸有情渴愛之病。設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉！薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野；我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏，作是念言：『我當宣說無上妙法，斷諸有情渴愛之病。設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉！薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野；我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。』

「是諸菩薩處饑饉土亦無怖畏，作是念言：『我當精進嚴淨佛土，當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種資緣無乏。』若諸菩薩無斯怖畏，定證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩處饑饉土亦無怖畏，作是念言：『我當精進嚴淨佛土，當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種資緣無乏。』若諸菩薩無斯怖畏，定證無上正等菩提。

「是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。何以故？是諸菩薩恒審思惟：『無法名病亦無病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類等無三病，精進修行殊勝善法，如佛所說常無懈廢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。何以故？是諸菩薩恒審思惟：『無法名病亦無病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類等無三病，精進修行殊勝善法，如佛所說常無懈廢。』

「是諸菩薩若念菩提經久乃得亦無怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中作久遠想而生怖畏。何以故？前際、後際劫數短長，皆一剎那心相應故。如是菩薩於可畏事，能審思惟不生怖者，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩若念菩提經久乃得亦無怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中作久遠想而生怖畏。何以故？前際、後際劫數短長，皆一剎那心相應故。如是菩薩於可畏事，能審思惟不生怖者，疾證無上正等菩提。」

第五分姊妹品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分姊妹品第十八

爾時，會中有一天女，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我於此中亦無怖畏，願當來世得作佛時，亦為有情說如斯法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天女，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！我於此中亦無怖畏，願當來世得作佛時，亦為有情說如斯法。」

作是語已，取妙金花，恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊虛空繽紛而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，取妙金花，恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊虛空繽紛而住。

爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方還從頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方還從頂入。

時，阿難陀見聞是已，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，諸佛現笑非無因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀見聞是已，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，諸佛現笑非無因緣？」

爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動佛國勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，隨所生處常不離佛。如轉輪王，從一臺殿至一臺殿，歡娛受樂乃至命終足不履地。此女亦爾，從一佛國至一佛國，隨所生處常不遠離諸佛世尊乃至菩提，恒修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動佛國勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，隨所生處常不離佛。如轉輪王，從一臺殿至一臺殿，歡娛受樂乃至命終足不履地。此女亦爾，從一佛國至一佛國，隨所生處常不遠離諸佛世尊乃至菩提，恒修梵行。」

時，阿難陀竊作是念：「今此姊妹當作佛時，亦應如今菩薩眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀竊作是念：「今此姊妹當作佛時，亦應如今菩薩眾會。」

佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金華菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩其數多少，亦如我今菩薩眾會；聲聞弟子其數難知，但可總說無量無數；彼佛世界惡獸、惡賊、饑渴、病等一切皆無，亦無諸餘煩惱怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金華菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩其數多少，亦如我今菩薩眾會；聲聞弟子其數難知，但可總說無量無數；彼佛世界惡獸、惡賊、饑渴、病等一切皆無，亦無諸餘煩惱怖畏。」

爾時，慶喜復白佛言：「今此姊妹先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「今此姊妹先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」

佛告慶喜：「此女過去燃燈佛所初發大心，亦以金華散彼佛上迴向發願，今得值我。慶喜當知！我於過去燃燈佛所，以五莖華奉散彼佛迴向發願。燃燈如來、應、正等覺知我根熟，與我受記：『汝於來世當得作佛，號為能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華散彼佛上，迴向發願：『使我來世，於此菩薩得作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「此女過去燃燈佛所初發大心，亦以金華散彼佛上迴向發願，今得值我。慶喜當知！我於過去燃燈佛所，以五莖華奉散彼佛迴向發願。燃燈如來、應、正等覺知我根熟，與我受記：『汝於來世當得作佛，號為能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華散彼佛上，迴向發願：『使我來世，於此菩薩得作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」

爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍白言：「世尊！今此姊妹久已修習大菩提心，迴向發願今得成熟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍白言：「世尊！今此姊妹久已修習大菩提心，迴向發願今得成熟。」

佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩行深般若波羅蜜多現入空定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩行深般若波羅蜜多現入空定？」

佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，觀諸色、受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則如實見法，雖如實見法而不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩行深般若波羅蜜多，觀諸色、受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則如實見法，雖如實見法而不作證。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩雖見空法而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩雖見空法而不作證？」

佛告善現：「是諸菩薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，而於其中不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時非為證時。』是諸菩薩未入定位，攝心於境非入定時。菩薩爾時雖不退失菩提分法而不盡漏。所以者何？是諸菩薩成就廣大智慧善根，能自審思：『我於空法，今時應學不應作證。我應攝受甚深般若波羅蜜多，觀諸法空圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際，墮二乘地不得菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，而於其中不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時非為證時。』是諸菩薩未入定位，攝心於境非入定時。菩薩爾時雖不退失菩提分法而不盡漏。所以者何？是諸菩薩成就廣大智慧善根，能自審思：『我於空法，今時應學不應作證。我應攝受甚深般若波羅蜜多，觀諸法空圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際，墮二乘地不得菩提。』

「譬如有人勇健威猛，所立堅固形貌端嚴，六十四能無不具足，於餘伎術學至究竟，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具慈具義有大勢力，諸有所為皆能成辦善事業故功少利多，由此眾人無不敬愛。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野，至安隱處！』彼人爾時化作種種勇銳兵仗，遇諸怨敵，令彼見之自然退散。故彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無傷害意，善權方便，將諸眷屬，疾度曠野，至安樂處。諸菩薩眾亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧，如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提，雖具修空而不作證，深心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂。是諸菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住空定而不盡漏，雖善習空而不作證。爾時，菩薩住空定中，雖於相不執而不證無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人勇健威猛，所立堅固形貌端嚴，六十四能無不具足，於餘伎術學至究竟，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具慈具義有大勢力，諸有所為皆能成辦善事業故功少利多，由此眾人無不敬愛。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野，至安隱處！』彼人爾時化作種種勇銳兵仗，遇諸怨敵，令彼見之自然退散。故彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無傷害意，善權方便，將諸眷屬，疾度曠野，至安樂處。諸菩薩眾亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧，如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提，雖具修空而不作證，深心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂。是諸菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住空定而不盡漏，雖善習空而不作證。爾時，菩薩住空定中，雖於相不執而不證無相。

「如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，諸菩薩眾亦復如是，雖學空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，諸菩薩眾亦復如是，雖學空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。

「如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落，此諸菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至善根未極成熟，終不中道證於實際，若時善根已極成熟，便證實際得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落，此諸菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至善根未極成熟，終不中道證於實際，若時善根已極成熟，便證實際得大菩提。

「是故菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧皆應如是，於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故菩薩行深般若波羅蜜多，方便善巧皆應如是，於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」

爾時，善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩能為難事，雖學深法而不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！是諸菩薩能為難事，雖學深法而不作證。」

佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩誓不棄捨一切有情能辦斯事，謂諸菩薩發廣大心，為脫有情生死苦故，雖數引發三解脫門，而於中道不證實際。所以者何？所欲度脫不應捨故，方便善巧所護持故，不應中間證於實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！此諸菩薩誓不棄捨一切有情能辦斯事，謂諸菩薩發廣大心，為脫有情生死苦故，雖數引發三解脫門，而於中道不證實際。所以者何？所欲度脫不應捨故，方便善巧所護持故，不應中間證於實際。

「復次，善現！若諸菩薩於甚深處，欲以般若波羅蜜多審諦觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩於甚深處，欲以般若波羅蜜多審諦觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。

「是諸菩薩應作是念：『有情長夜起有情想，執有所得引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨四種勝定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸菩薩應作是念：『有情長夜起有情想，執有所得引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨四種勝定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪轉生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德，由斯數入無願等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪轉生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德，由斯數入無願等持。』是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際；雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜先已行有所得今亦行有所得，先已行有相今亦行有相，先已行顛倒今亦行顛倒，先已行和合想今亦行和合想，先已行虛妄想今亦行虛妄想，先已行邪見今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧，甚深般若波羅蜜多所攝受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際。是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相、無作之法或住三界，俱無是處。是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩應作是念：『有情長夜先已行有所得今亦行有所得，先已行有相今亦行有相，先已行顛倒今亦行顛倒，先已行和合想今亦行和合想，先已行虛妄想今亦行虛妄想，先已行邪見今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧，甚深般若波羅蜜多所攝受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際。是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相、無作之法或住三界，俱無是處。是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，亦無是處。

「復次，善現！若諸菩薩欲得無上正等菩提，應當請問諸餘菩薩：『云何菩薩修習一切菩提分法？引發何心，能令菩薩學空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際而不作證，然修般若波羅蜜多？』若餘菩薩得此問時，作如是答：『諸菩薩眾但應思惟空、無相等不為顯示，應念不捨一切有情，攝受殊勝方便善巧。』當知彼菩薩先未蒙諸佛授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？彼諸菩薩未能開示、分別、顯了不退轉地諸菩薩眾不共法相，不如實知他所請問不退轉地諸行、狀、相，亦不能答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩欲得無上正等菩提，應當請問諸餘菩薩：『云何菩薩修習一切菩提分法？引發何心，能令菩薩學空、無相、無願、無作、無生、無滅、無性實際而不作證，然修般若波羅蜜多？』若餘菩薩得此問時，作如是答：『諸菩薩眾但應思惟空、無相等不為顯示，應念不捨一切有情，攝受殊勝方便善巧。』當知彼菩薩先未蒙諸佛授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？彼諸菩薩未能開示、分別、顯了不退轉地諸菩薩眾不共法相，不如實知他所請問不退轉地諸行、狀、相，亦不能答。」

爾時，善現便白佛言：「頗有因緣知諸菩薩不退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「頗有因緣知諸菩薩不退轉不？」

佛告善現：「亦有因緣知諸菩薩是不退轉，謂有菩薩於深般若波羅蜜多若聞、不聞，能如實答先所請問，能如實行不退轉地諸菩薩行，由此因緣知彼菩薩是不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「亦有因緣知諸菩薩是不退轉，謂有菩薩於深般若波羅蜜多若聞、不聞，能如實答先所請問，能如實行不退轉地諸菩薩行，由此因緣知彼菩薩是不退轉。」

具壽善現復白佛言：「以何因緣，有多菩薩行菩提行，少有能作如實答者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「以何因緣，有多菩薩行菩提行，少有能作如實答者？」

佛告善現：「雖多菩薩行菩提行，而少菩薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆於此中能如實答。善現當知！是諸菩薩善根明利智慧深廣，世間天、人、阿素洛等皆不能壞大菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「雖多菩薩行菩提行，而少菩薩得受如是不退轉地微妙慧記，若有得受如是記者，皆於此中能如實答。善現當知！是諸菩薩善根明利智慧深廣，世間天、人、阿素洛等皆不能壞大菩提心。」

第五分夢行品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分夢行品第十九

「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中不著三界及二乘地亦不稱譽，雖觀諸法如夢所見，而於實際能不證受，是不退轉諸菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中不著三界及二乘地亦不稱譽，雖觀諸法如夢所見，而於實際能不證受，是不退轉諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，無量百千大眾圍遶而為說法，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，無量百千大眾圍遶而為說法，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，具諸相好，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛國作諸佛事，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩夢中見佛，具諸相好，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛國作諸佛事，或見自身有如是事，是不退轉諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見惡獸欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母臨當命終，或見自身眾苦來逼；雖見此等諸怖畏事，而不驚懼亦無憂惱，從夢覺已能正思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法一切虛妄皆如夢境。』是不退轉諸菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見惡獸欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母臨當命終，或見自身眾苦來逼；雖見此等諸怖畏事，而不驚懼亦無憂惱，從夢覺已能正思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法一切虛妄皆如夢境。』是不退轉諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提。我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是諸菩薩當作佛時，國土清淨定無惡趣及彼名聲，是不退轉諸菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修菩薩行，速趣無上正等菩提。我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是諸菩薩當作佛時，國土清淨定無惡趣及彼名聲，是不退轉諸菩薩相。

「復次，善現！若諸菩薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑聚落，便發願言：『我若已受不退轉記，願此大火變為清涼。』若此菩薩作是願時，夢中見火即為頓滅，當知已受不退轉記；若此菩薩作是願時，夢中見火不為頓滅，當知未受不退轉記。覺時見火燒諸城邑，火隨願滅、不滅亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑聚落，便發願言：『我若已受不退轉記，願此大火變為清涼。』若此菩薩作是願時，夢中見火即為頓滅，當知已受不退轉記；若此菩薩作是願時，夢中見火不為頓滅，當知未受不退轉記。覺時見火燒諸城邑，火隨願滅、不滅亦然。

「復次，善現！若諸菩薩覺時見火燒諸城邑，便作是念：『我若實有不退轉相，願此大火即為頓滅變作清涼。』念已發言，火不頓滅，然燒一里越置一里，復燒一里或燒一家，越置一家復燒一家，如是展轉其火乃滅，是諸菩薩當知亦已受不退記，然被燒者謗法餘殃，或表當來謗法苦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩覺時見火燒諸城邑，便作是念：『我若實有不退轉相，願此大火即為頓滅變作清涼。』念已發言，火不頓滅，然燒一里越置一里，復燒一里或燒一家，越置一家復燒一家，如是展轉其火乃滅，是諸菩薩當知亦已受不退記，然被燒者謗法餘殃，或表當來謗法苦相。

「復次，善現！若諸菩薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來知我已得清淨意樂，知我已受不退轉記，已離聲聞、獨覺等地，必得無上正等菩提，願垂照察我心所念！我若實能修菩薩行，疾證無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是諸菩薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未受不退轉記；若彼非人即為去者，當知已受不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來知我已得清淨意樂，知我已受不退轉記，已離聲聞、獨覺等地，必得無上正等菩提，願垂照察我心所念！我若實能修菩薩行，疾證無上正等菩提，濟拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是諸菩薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未受不退轉記；若彼非人即為去者，當知已受不退轉記。

「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『若我已得不退轉記，令此男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』爾時，惡魔為誑惑彼，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。時，彼菩薩作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放捨男子、女人，無別緣故。』是諸菩薩既不覺知惡魔所作，謂是自力，輕餘菩薩起增上慢，雖勤精進，終不能得無上菩提墮二乘地，數為惡魔之所誑惑，是故菩薩應善覺知諸惡魔事，修諸善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『若我已得不退轉記，令此男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』爾時，惡魔為誑惑彼，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。時，彼菩薩作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放捨男子、女人，無別緣故。』是諸菩薩既不覺知惡魔所作，謂是自力，輕餘菩薩起增上慢，雖勤精進，終不能得無上菩提墮二乘地，數為惡魔之所誑惑，是故菩薩應善覺知諸惡魔事，修諸善業。

「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，遠離般若波羅蜜多方便善巧，未免魔惑。謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，至菩薩所作如是言：『汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記。汝身眷屬乃至七世名字差別，我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟諸根暗鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強諸根明利，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。』若見菩薩具足種種杜多功德及餘勝行，便詐記言：『汝於先世亦曾如是具諸功德，應自慶慰勿得自輕。』時，彼菩薩聞此惡魔說其過、現名等功德，歡喜踊躍起增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。惡魔知已，復告之言：『汝定成就殊勝功德，佛已授汝大菩提記，已有殊勝瑞相現前。』爾時，惡魔為擾亂故，復矯化作種種形像，至菩薩所現親愛言：『汝今已具不退轉德，應自敬重勿輒尊人。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固，令一切智遠而更遠。是故菩薩欲得菩提，應善覺知諸惡魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸菩薩實未受得不退轉記，遠離般若波羅蜜多方便善巧，未免魔惑。謂有惡魔為誑惑故，方便化作種種形像，至菩薩所作如是言：『汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記。汝身眷屬乃至七世名字差別，我悉善知。汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟諸根暗鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強諸根明利，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。』若見菩薩具足種種杜多功德及餘勝行，便詐記言：『汝於先世亦曾如是具諸功德，應自慶慰勿得自輕。』時，彼菩薩聞此惡魔說其過、現名等功德，歡喜踊躍起增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。惡魔知已，復告之言：『汝定成就殊勝功德，佛已授汝大菩提記，已有殊勝瑞相現前。』爾時，惡魔為擾亂故，復矯化作種種形像，至菩薩所現親愛言：『汝今已具不退轉德，應自敬重勿輒尊人。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固，令一切智遠而更遠。是故菩薩欲得菩提，應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！有諸菩薩不善了知名字實相，但聞名字妄生執著。謂有惡魔方便化作種種形像，來告之言：『汝所修行願行已滿，不久當證無上菩提。汝成佛時，當得如是殊勝功德、尊貴名號。』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是尊貴名號。』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛尊貴名號，與我長夜思願相應，由此故知我定當得成佛，名號勝過餘人。』如如惡魔記彼名號，如是如是憍慢轉增，輕蔑諸餘實德菩薩，由斯轉遠無上菩提，當墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩或有此身親近善友至誠悔過，雖經多時流轉生死，而後當證無上菩提；若有此身不遇善友至誠悔過，彼定流轉生死多時，愚癡顛倒，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。如是憍慢輕餘菩薩，罪過四重及五無間無量倍數。是故菩薩應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，不應憍慢輕餘菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸菩薩不善了知名字實相，但聞名字妄生執著。謂有惡魔方便化作種種形像，來告之言：『汝所修行願行已滿，不久當證無上菩提。汝成佛時，當得如是殊勝功德、尊貴名號。』謂彼惡魔知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是尊貴名號。』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛尊貴名號，與我長夜思願相應，由此故知我定當得成佛，名號勝過餘人。』如如惡魔記彼名號，如是如是憍慢轉增，輕蔑諸餘實德菩薩，由斯轉遠無上菩提，當墮聲聞或獨覺地。是諸菩薩或有此身親近善友至誠悔過，雖經多時流轉生死，而後當證無上菩提；若有此身不遇善友至誠悔過，彼定流轉生死多時，愚癡顛倒，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。如是憍慢輕餘菩薩，罪過四重及五無間無量倍數。是故菩薩應善覺知如是記說虛名號等微細魔事，不應憍慢輕餘菩薩。

「復次，善現！有諸菩薩居山曠野修遠離行，時，有惡魔來至其所恭敬讚歎，作如是言：『大士！能修真遠離行，此遠離行賢聖稱譽，諸天、龍神皆共守護。』善現當知！我不稱讚此遠離行以為真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸菩薩居山曠野修遠離行，時，有惡魔來至其所恭敬讚歎，作如是言：『大士！能修真遠離行，此遠離行賢聖稱譽，諸天、龍神皆共守護。』善現當知！我不稱讚此遠離行以為真實。」

善現白言：「此遠離行若非真實，餘復是何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「此遠離行若非真實，餘復是何？」

佛告善現：「若諸菩薩或居城邑或居山野，但離煩惱二乘作意，行深般若波羅蜜多，是名菩薩真遠離行。此遠離行，諸佛世尊稱讚開許，菩薩應學，令諸菩薩疾證菩提。善現當知！魔所稱讚常居山野宴坐思惟，猶雜煩惱二乘作意，離深般若波羅蜜多，不能圓滿一切智智。有諸菩薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而心輕蔑恒居村城修真遠離諸餘菩薩。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，雖經多時居深山野修遠離行，而不了知真遠離法，增長憍慢，於二乘地深生樂著，終不能得無上菩提，非佛世尊稱讚開許，亦非菩薩所應修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩或居城邑或居山野，但離煩惱二乘作意，行深般若波羅蜜多，是名菩薩真遠離行。此遠離行，諸佛世尊稱讚開許，菩薩應學，令諸菩薩疾證菩提。善現當知！魔所稱讚常居山野宴坐思惟，猶雜煩惱二乘作意，離深般若波羅蜜多，不能圓滿一切智智。有諸菩薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而心輕蔑恒居村城修真遠離諸餘菩薩。善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，雖經多時居深山野修遠離行，而不了知真遠離法，增長憍慢，於二乘地深生樂著，終不能得無上菩提，非佛世尊稱讚開許，亦非菩薩所應修行。

「善現當知！我所稱讚諸菩薩眾真淨遠離法，是諸菩薩都不成就，彼於真淨遠離行中，亦不見有相似行相。而諸惡魔為誑惑彼，令生憍慢輕餘菩薩，來至空中慇懃讚勸言：『是真淨遠離行法。』善現當知！是諸菩薩雖居山野而心喧雜，不能修學真遠離行。有諸菩薩雖居村城而心寂靜，常能修學真遠離行。善現當知！是諸菩薩，於常修學真遠離行諸菩薩眾，輕弄、毀訾如旃荼羅；於不能修真遠離行諸菩薩眾，供養、尊重如佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！我所稱讚諸菩薩眾真淨遠離法，是諸菩薩都不成就，彼於真淨遠離行中，亦不見有相似行相。而諸惡魔為誑惑彼，令生憍慢輕餘菩薩，來至空中慇懃讚勸言：『是真淨遠離行法。』善現當知！是諸菩薩雖居山野而心喧雜，不能修學真遠離行。有諸菩薩雖居村城而心寂靜，常能修學真遠離行。善現當知！是諸菩薩，於常修學真遠離行諸菩薩眾，輕弄、毀訾如旃荼羅；於不能修真遠離行諸菩薩眾，供養、尊重如佛世尊。

「善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，發起種種分別執著，作是念言：『我所修學是真遠離故，為非人來至我所稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念稱讚敬重？』是諸菩薩心多憍慢，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是諸菩薩於菩薩眾為旃荼羅，穢污菩薩摩訶薩眾，亦是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等；其身雖服沙門法衣，而心常懷怨賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱惡業增盛。是故，善現！若諸菩薩真實不捨一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近如是惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩遠離般若波羅蜜多，發起種種分別執著，作是念言：『我所修學是真遠離故，為非人來至我所稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念稱讚敬重？』是諸菩薩心多憍慢，煩惱惡業晝夜增長。善現當知！是諸菩薩於菩薩眾為旃荼羅，穢污菩薩摩訶薩眾，亦是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等；其身雖服沙門法衣，而心常懷怨賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱惡業增盛。是故，善現！若諸菩薩真實不捨一切智智，求證無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近如是惡人。

「善現當知！諸菩薩眾常應精進修真事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離、除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。若諸菩薩如是學者，是為善巧覺知魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩眾常應精進修真事業，厭離生死不著三界，於彼惡賊旃荼羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故菩薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離、除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。若諸菩薩如是學者，是為善巧覺知魔事。