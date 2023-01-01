大般若波羅蜜多經卷第五百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第五分如來品第十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分如來品第十五之二

爾時，欲界梵世天子，恭敬合掌俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深極難信解，諸佛無上正等菩提，亦最甚深極難信得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲界梵世天子，恭敬合掌俱白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深極難信解，諸佛無上正等菩提，亦最甚深極難信得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。」

具壽善現便白佛言：「如我解佛所說義者，無上菩提非難信得。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法信證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此因緣，於佛無上正等菩提，能證、所證、能知、所知一切空寂，是故無上正等菩提非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如我解佛所說義者，無上菩提非難信得。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法信證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此因緣，於佛無上正等菩提，能證、所證、能知、所知一切空寂，是故無上正等菩提非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。」

佛告善現：「無上菩提能信證者不可得故，無上菩提非實有故，無積集故，說難信得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無上菩提能信證者不可得故，無上菩提非實有故，無積集故，說難信得。」

時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，無上菩提極難信得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信得無上菩提。』諸法亦爾，是故無上正等菩提極難信得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，無上菩提極難信得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我當信得無上菩提。』諸法亦爾，是故無上正等菩提極難信得。

「復次，善現！若佛菩提非難信得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故佛菩提極難信得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若佛菩提非難信得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故佛菩提極難信得。」

善現對曰：「於意云何？色於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「於意云何？色於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「受、想、行、識於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受、想、行、識於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「離色，有法於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離色，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「離受、想、行、識，有法於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離受、想、行、識，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「色真如於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「受、想、行、識真如於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受、想、行、識真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「離色真如，有法於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離色真如，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「離受、想、行、識真如，有法於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離受、想、行、識真如，有法於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「真如於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「離真如於菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離真如於菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」

舍利子言：「如汝所說實無有法，亦無有情可於菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘，但應說一，又不應立三乘有異，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如汝所說實無有法，亦無有情可於菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘，但應說一，又不應立三乘有異，唯應有一正等覺乘。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現為許有一菩薩乘不？然後可難應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現為許有一菩薩乘不？然後可難應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」

時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」

善現報言：「真如頗有三種菩薩及三乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「真如頗有三種菩薩及三乘耶？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「真如頗有一菩薩乘一佛乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如頗有一菩薩乘一佛乘不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「真如頗有一法可見名一菩薩及一乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真如頗有一法可見名一菩薩及一乘耶？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，菩薩三乘亦復如是，如何可責有一、有三。若諸菩薩聞說真如無差別相，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證菩提，定無退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，菩薩三乘亦復如是，如何可責有一、有三。若諸菩薩聞說真如無差別相，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證菩提，定無退轉。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要。汝之所說承佛威神，一切如來隨喜汝說。若諸菩薩於法真如無差別相深生信解，聞說如是諸法真如，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證無上正等菩提，定無退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要。汝之所說承佛威神，一切如來隨喜汝說。若諸菩薩於法真如無差別相深生信解，聞說如是諸法真如，不驚、不怖亦不沈沒，是諸菩薩疾證無上正等菩提，定無退轉。」

時，舍利子便白佛言：「若諸菩薩成就此法，定證無上正等覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「若諸菩薩成就此法，定證無上正等覺耶？」

爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！是諸菩薩決定不墮聲聞等地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「如是！如是！是諸菩薩決定不墮聲聞等地。」

爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩欲證菩提，應云何住？應云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若諸菩薩欲證菩提，應云何住？應云何學？」

佛告善現：「若諸菩薩欲證菩提，於諸有情應平等住，謂於彼類應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、不異心、謙下心、利益心、安樂心、無瞋惱心、如父母心，亦以此心應與其語。善現當知！若諸菩薩欲證菩提，應如是住、應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩欲證菩提，於諸有情應平等住，謂於彼類應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、不異心、謙下心、利益心、安樂心、無瞋惱心、如父母心，亦以此心應與其語。善現當知！若諸菩薩欲證菩提，應如是住、應如是學。」

第五分不退品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分不退品第十六

爾時，善現便白佛言：「我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「我等當以何行、狀、相知是不退轉菩薩摩訶薩？」

佛告善現：「若諸菩薩能如實知異生、聲聞、獨覺、菩薩及如來地，雖說有異，而於諸法真如性中，無變異、無分別，皆無二、無二分。是諸菩薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別；雖聞真如與一切法無二無別，而無疑滯；雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著。是諸菩薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩能如實知異生、聲聞、獨覺、菩薩及如來地，雖說有異，而於諸法真如性中，無變異、無分別，皆無二、無二分。是諸菩薩雖實悟入諸法真如，而於真如無所分別；雖聞真如與一切法無二無別，而無疑滯；雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著。是諸菩薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！是諸菩薩不觀外道沙門梵志形相言說，謂彼於法實知實見，或能施設正見法門，無有是處，終不禮敬外道天神，亦不供養而求勝福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩不觀外道沙門梵志形相言說，謂彼於法實知實見，或能施設正見法門，無有是處，終不禮敬外道天神，亦不供養而求勝福。

「復次，善現！是諸菩薩不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼有情類示同類生方便攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼有情類示同類生方便攝受。

「復次，善現！是諸菩薩常樂受行十善業道，亦能方便勸他受行，乃至夢中亦無所犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩常樂受行十善業道，亦能方便勸他受行，乃至夢中亦無所犯。

「復次，善現！是諸菩薩諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情。恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。』復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向所求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情。恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。』復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向所求一切智智。

「復次，善現！是諸菩薩於佛所說甚深法門，決定不生疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念正視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清閑常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩於佛所說甚深法門，決定不生疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念正視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清閑常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。」

爾時，善現便白佛言：「是菩薩心云何清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是菩薩心云何清淨？」

佛告善現：「是諸菩薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，由此應知心常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，由此應知心常清淨。

「復次，善現！是諸菩薩不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔現前化作八大地獄，一一獄中化作無量百千菩薩皆被猛焰交徹燒然，告菩薩言：『此諸菩薩皆由受得不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯猛利大苦。汝等既受不退轉記，當如此類受斯大苦。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可脫斯苦當生天上或生人中，富貴自在受諸快樂。』時，諸菩薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『若諸菩薩已受菩提不退轉記，更墮惡趣受諸苦惱如愚異生，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔現前化作八大地獄，一一獄中化作無量百千菩薩皆被猛焰交徹燒然，告菩薩言：『此諸菩薩皆由受得不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯猛利大苦。汝等既受不退轉記，當如此類受斯大苦。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可脫斯苦當生天上或生人中，富貴自在受諸快樂。』時，諸菩薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『若諸菩薩已受菩提不退轉記，更墮惡趣受諸苦惱如愚異生，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞、受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾捨棄，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若諸菩薩聞如是語心動驚疑，應知未受不退轉記；若諸菩薩聞如是語心不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，應知已受不退轉記，是諸菩薩諸有所作，不信他語，不隨他教而便動轉。如阿羅漢諸有所為，不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，不退菩薩亦復如是，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞、受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾捨棄，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若諸菩薩聞如是語心動驚疑，應知未受不退轉記；若諸菩薩聞如是語心不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，應知已受不退轉記，是諸菩薩諸有所作，不信他語，不隨他教而便動轉。如阿羅漢諸有所為，不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動，不退菩薩亦復如是，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔來詣其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩提行。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃，現在苦身尚應厭捨，況更樂受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是諸菩薩聞彼語時心不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所修無量種難行梵行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道云何應住？云何應行？云何應學？諸菩薩道，殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，彼諸菩薩如教而住、如教而行、如教而學，經無量劫尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔來詣其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩提行。汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃，現在苦身尚應厭捨，況更樂受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是諸菩薩聞彼語時心不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所修無量種難行梵行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道云何應住？云何應行？云何應學？諸菩薩道，殑伽沙等諸佛世尊如所請問次第為說，彼諸菩薩如教而住、如教而行、如教而學，經無量劫尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。

「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去，經無數劫修無量種難行梵行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多，至圓滿位不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩提行，不證無上正等菩提，必無是處，當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去，經無數劫修無量種難行梵行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多，至圓滿位不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩提行，不證無上正等菩提，必無是處，當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』

「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作苾芻像，來至其所作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性自相本空，諸法亦然都無所有，此中無法可名能證，亦無有法可名所證，證處、證時及由此證皆不可得。既一切法與虛空等，無性為性自相本空，汝等何緣唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提心，勿妄為他虛受勤苦。』是諸菩薩聞彼語時，能如實知：『是惡魔事欲退敗我大菩提心，我今更應堅固其心，不應信受惡魔所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩設有惡魔作苾芻像，來至其所作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性自相本空，諸法亦然都無所有，此中無法可名能證，亦無有法可名所證，證處、證時及由此證皆不可得。既一切法與虛空等，無性為性自相本空，汝等何緣唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨大菩提心，勿妄為他虛受勤苦。』是諸菩薩聞彼語時，能如實知：『是惡魔事欲退敗我大菩提心，我今更應堅固其心，不應信受惡魔所說。』

「復次，善現！是諸菩薩若欲調心入四靜慮，隨意能入遊觀自在，為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲，亦不退失所修靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩若欲調心入四靜慮，隨意能入遊觀自在，為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲，亦不退失所修靜慮。

「復次，善現！是諸菩薩不貴名聲不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其得勝利樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故雖處居家，而於其中不生貪著；雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐；雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛；不以邪命非法自活，寧自殞歿不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中龍象、人中蓮華、人中調御、人中勇健，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧力所持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩不貴名聲不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其得勝利樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故雖處居家，而於其中不生貪著；雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐；雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛；不以邪命非法自活，寧自殞歿不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中龍象、人中蓮華、人中調御、人中勇健，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧力所持故。

「復次，善現！是諸菩薩有執金剛藥叉神主常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常不狂亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑夫、結好貴人、侮慠聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩有執金剛藥叉神主常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常不狂亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑夫、結好貴人、侮慠聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。

「復次，善現！是諸菩薩於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故。又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故。又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。

「復次，善現！是諸菩薩復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬車乘、衣服、飲食、臥具、華香、男女好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、船栰、橋梁、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、寒熱、風雨、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、獨覺、聲聞相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。是諸菩薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近供養聽聞正法。是諸菩薩多從欲界、色界天歿，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義，或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬車乘、衣服、飲食、臥具、華香、男女好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、船栰、橋梁、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、寒熱、風雨、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、獨覺、聲聞相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。是諸菩薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離一切智心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近供養聽聞正法。是諸菩薩多從欲界、色界天歿，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義，或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。

「復次，善現！是諸菩薩終不自疑，我為退轉、為不退轉？於自地法亦不生疑，為有、為無？於諸魔事善能覺了，如預流者於自地法終不生疑。設有惡魔，種種惑亂不能傾動。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏，此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法。於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑，雖生他世亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑，我於來世能證無上佛菩提。不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩終不自疑，我為退轉、為不退轉？於自地法亦不生疑，為有、為無？於諸魔事善能覺了，如預流者於自地法終不生疑。設有惡魔，種種惑亂不能傾動。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏，此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法。於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑，雖生他世亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑，我於來世能證無上佛菩提。不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。

「所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來至其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是諸菩薩聞彼語時，心無變動亦不退沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』若諸菩薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若，令我棄捨無上菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是諸菩薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是諸菩薩具不退地諸行、狀、相，故能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來至其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是諸菩薩聞彼語時，心無變動亦不退沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』若諸菩薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若，令我棄捨無上菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是諸菩薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是諸菩薩具不退地諸行、狀、相，故能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。

「復次，善現！是諸菩薩攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護如是正法，即為攝護諸佛法身。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，諸佛正法即我所有，我今即為護自正法。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是諸菩薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親屬、珍財，乃至菩提常無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護如是正法，即為攝護諸佛法身。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，諸佛正法即我所有，我今即為護自正法。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是諸菩薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親屬、珍財，乃至菩提常無懈倦。

「復次，善現！是諸菩薩聞佛說法無惑無疑，聞已受持常不忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩聞佛說法無惑無疑，聞已受持常不忘失。」

爾時，善現便白佛言：「是諸菩薩但聞佛語，無惑、無疑、常不忘失，為聞菩薩及聲聞等所說正法，亦能如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是諸菩薩但聞佛語，無惑、無疑、常不忘失，為聞菩薩及聲聞等所說正法，亦能如是。」

佛告善現：「是諸菩薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑、無疑、常不忘失。所以者何？是諸菩薩於諸法中得無生忍，已善通達諸法實性，聞皆耳順並無疑惑，又得聞持陀羅尼故，常能憶念終不忘失。善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑、無疑、常不忘失。所以者何？是諸菩薩於諸法中得無生忍，已善通達諸法實性，聞皆耳順並無疑惑，又得聞持陀羅尼故，常能憶念終不忘失。善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」

第五分貪行品第十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分貪行品第十七之一

爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！是諸菩薩成就如是大功德聚。世尊能如殑伽沙劫說不退轉諸行、狀、相，唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中修菩提行疾得圓滿！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！是諸菩薩成就如是大功德聚。世尊能如殑伽沙劫說不退轉諸行、狀、相，唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中修菩提行疾得圓滿！」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能問如是事。諦聽！諦聽！當為汝說。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅，非有寂靜、離染、涅槃增語所顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能問如是事。諦聽！諦聽！當為汝說。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅，非有寂靜、離染、涅槃增語所顯。」

具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」

佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦名甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦名甚深。

「善現！云何色乃至識亦名甚深？謂真如甚深故，色乃至識亦名甚深。復次，善現！若處無色名色甚深，廣說乃至若處無識名識甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何色乃至識亦名甚深？謂真如甚深故，色乃至識亦名甚深。復次，善現！若處無色名色甚深，廣說乃至若處無識名識甚深。」

爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！微妙方便遮遣五蘊顯示涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「希有！世尊！微妙方便遮遣五蘊顯示涅槃。」

佛告善現：「如是！如是！若諸菩薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，作如是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』是諸菩薩由能如此依深般若波羅蜜多相應義處審諦觀察，精進修行乃至一日，所獲福聚無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若諸菩薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，作如是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』是諸菩薩由能如此依深般若波羅蜜多相應義處審諦觀察，精進修行乃至一日，所獲福聚無量無邊。

「如貪行人復多尋伺，與他美女共為邀契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如貪行人復多尋伺，與他美女共為邀契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」

「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會，於此歡娛戲樂？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會，於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！此人晝夜欲念甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人晝夜欲念甚多。」

佛告善現：「若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，精進修行乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察，精進修行乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。

「善現當知！是諸菩薩隨依如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行無懈倦者，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩隨依如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行無懈倦者，疾證無上正等菩提。

「善現當知！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精勤修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫布施功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精勤修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫布施功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來布施功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多相應義處，審諦觀察精進修行，經一晝夜，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來布施功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世佛及弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，迴向無上正等菩提所獲功德無量無邊。」

爾時，善現便白佛言：「如來常說諸行皆是分別所作、都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如來常說諸行皆是分別所作、都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」

佛告善現：「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦常觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如如觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦常觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如如觀察所作善事空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」

具壽善現便白佛言：「無量、無邊義有何別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「無量、無邊義有何別？」

佛告善現：「言無量者，謂於此中其量永息；言無邊者，謂於是處數不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「言無量者，謂於此中其量永息；言無邊者，謂於是處數不可盡。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色乃至識亦無量無邊耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色乃至識亦無量無邊耶？」

佛告善現：「亦有因緣，色乃至識無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「亦有因緣，色乃至識無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，色乃至識無量無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，色乃至識無量無邊？」

佛告善現：「色乃至識皆性空故無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色乃至識皆性空故無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法皆悉空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法皆悉空耶？」

佛告善現：「我說諸法無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我說諸法無不皆空。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」

佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」

佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」

善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」

佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別而義無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別而義無異。

「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來方便演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來方便演說。」

爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！方便善巧諸法實性皆不可說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「希有！世尊！方便善巧諸法實性皆不可說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」

具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」

佛告善現：「不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不可說義無增無減。」

具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，即應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減。若此六種波羅蜜多亦無增減，云何菩薩以無增減波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？若諸菩薩增減六種波羅蜜多，便不能近無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，即應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減。若此六種波羅蜜多亦無增減，云何菩薩以無增減波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？若諸菩薩增減六種波羅蜜多，便不能近無上菩提。」

佛告善現：「如是！如是！不可說義波羅蜜多皆無增減，然諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『如是六種波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想，謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是諸菩薩修行布施乃至般若波羅蜜多，持此六種俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提，微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！不可說義波羅蜜多皆無增減，然諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『如是六種波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想，謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是諸菩薩修行布施乃至般若波羅蜜多，持此六種俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提，微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」

佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若諸菩薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意；波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若諸菩薩安住如是真如作意，修行六種波羅蜜多，便近無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若諸菩薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意；波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若諸菩薩安住如是真如作意，修行六種波羅蜜多，便近無上正等菩提。」

具壽善現便白佛言：「是諸菩薩為初心起能近菩提，為後心起能近菩提？若初心起能近菩提，初心起時後心未起，無和合義；若後心起能近菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩能近菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「是諸菩薩為初心起能近菩提，為後心起能近菩提？若初心起能近菩提，初心起時後心未起，無和合義；若後心起能近菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩能近菩提？」

佛告善現：「於意云何？如燃燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如燃燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」

善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」

佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」

善現答言：「世間現見其炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世間現見其炷實燋。」

佛告善現：「菩薩亦爾，非初心起能近菩提亦不離初心，非後心起能近菩提亦不離後心，而諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿能近菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩亦爾，非初心起能近菩提亦不離初心，非後心起能近菩提亦不離後心，而諸菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿能近菩提。」

具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，非即前後諸心起故能近菩提，非離前後諸心起故能近菩提，而諸菩薩能近菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，非即前後諸心起故能近菩提，非離前後諸心起故能近菩提，而諸菩薩能近菩提。」

佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」

善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。

「於意云何？若心已生，有滅法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若心已生，有滅法不？」

「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」

「於意云何？有滅法心，非當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？有滅法心，非當滅不？」

「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」

「於意云何？無滅法心，為可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？無滅法心，為可生不？」

「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」

「於意云何？無生法心，為可滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？無生法心，為可滅不？」

「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」

「於意云何？無生滅法，心為可生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？無生滅法，心為可生滅不？」

「不也！世尊！無生滅法，心無可生滅義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！無生滅法，心無可生滅義。」

「於意云何？若法已滅，更可滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若法已滅，更可滅不？」

「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」

「於意云何？若法已生，更可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若法已生，更可生不？」

「不也！世尊！若法已生，不可更生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！若法已生，不可更生。」

「於意云何？諸法實性，有生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？諸法實性，有生滅不？」

「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」

「於意云何？心住為如心真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？心住為如心真如不？」

「如是！世尊！如心真如，心如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！世尊！如心真如，心如是住。」

「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」

「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」

「於意云何？諸法真如極甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？諸法真如極甚深不？」

「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」

「於意云何？即真如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？即真如是心不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？離真如有心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離真如有心不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？即心是真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？即心是真如不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？離心有真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離心有真如不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？真如為能見真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？真如為能見真如不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？汝為見有實真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？汝為見有實真如不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「於意云何？若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」

「如是！世尊！若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是！世尊！若諸菩薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」