大般若波羅蜜多經卷第五百五十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百五十三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分空相品第十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分空相品第十八之二

爾時，善現便白佛言：「如世尊說：諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說：諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩所獲功德無量無邊？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦說諸行分別所作，空無所有、虛妄不實。所以者何？是諸菩薩善學內空乃至無性自性空已，觀察諸行無不皆是分別所作，空無所有、虛妄不實。是菩薩摩訶薩如如觀察諸行皆是分別所作，空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩行深般若波羅蜜多，亦說諸行分別所作，空無所有、虛妄不實。所以者何？是諸菩薩善學內空乃至無性自性空已，觀察諸行無不皆是分別所作，空無所有、虛妄不實。是菩薩摩訶薩如如觀察諸行皆是分別所作，空無所有、虛妄不實，如是如是便能不離甚深般若波羅蜜多，如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是所獲功德無量無邊。」

具壽善現便白佛言：「無量、無邊有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「無量、無邊有何差別？」

佛告善現：「言無量者，謂於是處其量永息；言無邊者，謂於此中數不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「言無量者，謂於是處其量永息；言無邊者，謂於此中數不可盡。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」

佛告善現：「有因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦可說無量無邊，受、想、行、識亦可說無量無邊耶？」

佛告善現：「色性空故，亦可說為無量無邊；受、想、行、識性空故，亦可說為無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色性空故，亦可說為無量無邊；受、想、行、識性空故，亦可說為無量無邊。」

具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法亦皆空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但色、受、想、行、識空，為一切法亦皆空耶？」

佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」

善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。」

佛告善現：「非但色、受、想、行、識空，我說諸法無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非但色、受、想、行、識空，我說諸法無不皆空。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無量無邊是何增語？」

佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無量無邊是空、無相、無願增語。」

具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無量無邊為但是空、無相、無願，為更有餘義耶？」

佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？我豈不說一切法門無不皆空？」

善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如來常說一切法門無不皆空。」

佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別，而義無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「空即無盡，空即無量，空即無邊，空即餘義。是故，善現！一切法門雖有種種言說差別，而義無異。

「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來、應、正等覺為諸有情方便演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無生，或說無滅，或說非有，或說寂靜，或說離染，或說涅槃。諸如是等無量法門義實無異，皆是如來、應、正等覺為諸有情方便演說。」

爾時，善現便白佛言：「世尊甚奇方便善巧，諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「世尊甚奇方便善巧，諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」

佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」

具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「不可說義有增減不？」

佛告善現：「不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不可說義無增無減。」

具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減；若此六種波羅蜜多亦無增減，則應六種波羅蜜多皆無所有。若此六種波羅蜜多皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減；若此六種波羅蜜多亦無增減，則應六種波羅蜜多皆無所有。若此六種波羅蜜多皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，求證無上正等菩提，能近無上正等菩提？」

佛告善現：「如是！如是！布施等六波羅蜜多皆無增減亦無所有，然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不作是念：『如是布施乃至般若波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！布施等六波羅蜜多皆無增減亦無所有，然諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧，不作是念：『如是布施乃至般若波羅蜜多有增有減。』但作是念：『唯有名想謂為布施乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向，由此迴向方便善巧增上勢力，能證無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「何謂無上正等菩提？」

佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若菩薩摩訶薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意，波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若菩薩摩訶薩安住如是真如作意，修行布施乃至般若波羅蜜多，便近無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。善現當知！諸法真如無增減故，諸佛無上正等菩提亦無增減。若菩薩摩訶薩數多安住如是真如相應作意，便近無上正等菩提。如是，善現！不可說義雖無增減，而不退失真如作意，波羅蜜多雖無增減，而不退失所求無上正等菩提。若菩薩摩訶薩安住如是真如作意，修行布施乃至般若波羅蜜多，便近無上正等菩提。」

第四分深功德品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分深功德品第十九

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起無和合義；若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起無和合義；若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷，為後焰能燋炷？」

善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷亦不離初焰，非後焰能燋炷亦不離後焰。」

佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」

善現答言：「世間現見其炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世間現見其炷實燋。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿，能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸善根增長圓滿，能證無上正等菩提。」

具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，謂諸菩薩摩訶薩非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，非即如是諸心起故能證無上正等菩提，非離如是諸心起故能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如是緣起理趣甚深，謂諸菩薩摩訶薩非初心起能證無上正等菩提亦不離初心，非後心起能證無上正等菩提亦不離後心，非即如是諸心起故能證無上正等菩提，非離如是諸心起故能證無上正等菩提，而諸菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」

善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」

佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」

善現對曰：「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！若心已生，定有滅法。」

佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！有滅法心，決定當滅。」

佛告善現：「於意云何？無滅法心，為可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？無滅法心，為可生不？」

善現對曰：「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！無滅法心，無可生義。」

佛告善現：「於意云何？無生法心，為可滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？無生法心，為可滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！無生法心，無可滅義。」

佛告善現：「於意云何？無生滅法心，為可生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？無生滅法心，為可生滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！無生滅法心，無可生滅義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！無生滅法心，無可生滅義。」

佛告善現：「於意云何？若法已滅，更可滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若法已滅，更可滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！若法已滅，不可更滅。」

佛告善現：「於意云何？若法已生，更可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若法已生，更可生不？」

善現對曰：「不也！世尊！若法已生，不可更生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！若法已生，不可更生。」

佛告善現：「於意云何？諸法實性有生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸法實性有生滅不？」

善現對曰：「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸法實性無生無滅。」

佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」

善現對曰：「如是！世尊！如心真如，心如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！如心真如，心如是住。」

佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」

善現對曰：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」

佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」

善現對曰：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」

佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝為見有實真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝為見有實真如不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」

善現對曰：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」

善現對曰：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩能如是行，都不見有能行、所行、行時、行處，諸現行法皆不轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩能如是行，都不見有能行、所行、行時、行處，諸現行法皆不轉故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」

善現對曰：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中一切分別無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中一切分別無故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦為取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦為取相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦雖不取相而行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦雖不取相而行相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為壞相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為壞相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為遣相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩於勝義諦為遣相不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦若不壞相亦不遣相，云何能斷取相之想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於勝義諦若不壞相亦不遣相，云何能斷取相之想？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我今壞相，我今遣相，斷取相想，亦不修學斷相想道。』若菩薩摩訶薩精勤修學菩薩行時修斷想道，爾時一切佛法未滿，應墮聲聞或獨覺地。世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖於諸相及取相想深知過失，而不壞斷速證無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我今壞相，我今遣相，斷取相想，亦不修學斷相想道。』若菩薩摩訶薩精勤修學菩薩行時修斷想道，爾時一切佛法未滿，應墮聲聞或獨覺地。世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖於諸相及取相想深知過失，而不壞斷速證無相。何以故？一切佛法未圓滿故。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修空、無相、無願三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修空、無相、無願三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益不？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時修此三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中修亦有增益。何以故？佛說夢、覺無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多，覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多。三解脫門於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無缺減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時修此三解脫門，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中修亦有增益。何以故？佛說夢、覺無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩已得般若波羅蜜多，覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名安住甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名安住甚深般若波羅蜜多。三解脫門於深般若波羅蜜多能為增益亦復如是，若夢、若覺義無缺減。」

時，舍利子問善現言：「若善男子、善女人等夢中造業，為有增益或損減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「若善男子、善女人等夢中造業，為有增益或損減不？」

善現答言：「佛說一切法皆如夢所見，若夢造業無增減者，覺時所造業亦應無增減。然於夢中所造諸業無勝增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃令彼業成勝增減。如人夢中斷他命已，後至覺時憶想分別，深自慶快其業便增，若深悔愧其業便減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「佛說一切法皆如夢所見，若夢造業無增減者，覺時所造業亦應無增減。然於夢中所造諸業無勝增減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃令彼業成勝增減。如人夢中斷他命已，後至覺時憶想分別，深自慶快其業便增，若深悔愧其業便減。」

時，舍利子謂善現言：「有人覺時斷他命已，後至夢中或自慶快或深悔愧，令覺時業有增減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「有人覺時斷他命已，後至夢中或自慶快或深悔愧，令覺時業有增減不？」

善現報言：「亦有增減。然彼增減不及覺時明了，心中所作勝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「亦有增減。然彼增減不及覺時明了，心中所作勝故。」

時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起。夢中思業緣何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起。夢中思業緣何而生？」

善現答言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知，若夢若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！若夢若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知，諸法無覺慧轉亦無染淨。由此故知，若夢若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」

時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「佛說所緣皆離自性，如何可說有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣。由此所緣起諸思業，如說無明為緣生行，行為緣生識等，皆由自心取相分別說有所緣，非實有性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖諸思業及所緣事皆離自性，而由自心取相分別，世俗施設說有所緣。由此所緣起諸思業，如說無明為緣生行，行為緣生識等，皆由自心取相分別說有所緣，非實有性。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是菩薩摩訶薩為實以施迴向無上佛菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中行施，施已迴向無上菩提，是菩薩摩訶薩為實以施迴向無上佛菩提不？」

善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「慈氏菩薩久已受得大菩提記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」

時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子如善現言，恭敬請問慈氏菩薩。

時，慈氏菩薩還詰善現言：「尊者所言慈氏菩薩能答此義，何等名為慈氏菩薩？為名能答？為色能答？為受、想、行、識能答？為顯能答？為形能答？為色空能答？為受、想、行、識空能答耶？且慈氏名不能答，色亦不能答，受、想、行、識亦不能答，顯亦不能答，形亦不能答，色空亦不能答，受、想、行、識空亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？以一切法本性皆空都無所有、無二無別，畢竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩還詰善現言：「尊者所言慈氏菩薩能答此義，何等名為慈氏菩薩？為名能答？為色能答？為受、想、行、識能答？為顯能答？為形能答？為色空能答？為受、想、行、識空能答耶？且慈氏名不能答，色亦不能答，受、想、行、識亦不能答，顯亦不能答，形亦不能答，色空亦不能答，受、想、行、識空亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答皆亦不見。我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記皆亦不見。何以故？以一切法本性皆空都無所有、無二無別，畢竟推徵不可得故。」

時，舍利子問慈氏菩薩言：「仁者所說法為如所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問慈氏菩薩言：「仁者所說法為如所證不？」

慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。又，舍利子！我都不見有所證法自性可得，如心所思，如言所說。又，舍利子！諸法自性非身能觸、非語能表、非意能念。何以故？舍利子！以一切法無自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。又，舍利子！我都不見有所證法自性可得，如心所思，如言所說。又，舍利子！諸法自性非身能觸、非語能表、非意能念。何以故？舍利子！以一切法無自性故。」

時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子作是念言：「慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。」

爾時，佛告舍利子言：「汝心所念『慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。』者，舍利子！如汝所念。又，舍利子！於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「汝心所念『慈氏菩薩覺慧甚深，長夜修行甚深般若波羅蜜多能如是說。』者，舍利子！如汝所念。又，舍利子！於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是不可宣說。

「又，舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法，於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能如是行，不生疑惑：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我勤精進，定得無上正等菩提，已於菩提得勝力故。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法，於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能如是行，不生疑惑：『我於無上正等菩提為得、不得？』但作是念：『我勤精進，定得無上正等菩提，已於菩提得勝力故。』若菩薩摩訶薩能如是行，是行般若波羅蜜多。

「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知我當證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，聞甚深法不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知我當證故。

「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸有惡鬼及惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布施波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生、餓鬼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡獸處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有，恒作是念：『諸有惡鬼及惡獸等欲噉我身，我當施與令其充足。由此善根，令我布施波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切傍生、餓鬼。』

「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧悋，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，我當恭敬歡喜施與；或有因斯害我身命，我終於彼不生瞋恨，亦不發生身、語、意惡。由此因緣，令我布施、淨戒、安忍波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害、怨賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野有惡賊處亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩為欲饒益諸有情故，能捨一切內外所有樂修諸善，於身、命、財無所顧悋，恒作是念：『若諸有情競來劫奪我諸資具，我當恭敬歡喜施與；或有因斯害我身命，我終於彼不生瞋恨，亦不發生身、語、意惡。由此因緣，令我布施、淨戒、安忍波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無一切劫害、怨賊，由我佛土極清淨故，亦無餘惡。』

「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏。所以者何？菩薩法爾無諸怖畏，恒作是念：『我當求學斷諸有情渴愛之法，不應於此而生怖畏，設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野。我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。我由如是堅猛精進，方便教化一切有情。由此因緣，令我精進波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩若在曠野無水之處亦無怖畏。所以者何？菩薩法爾無諸怖畏，恒作是念：『我當求學斷諸有情渴愛之法，不應於此而生怖畏，設我由此渴乏命終，於諸有情必不捨離大悲作意施妙法水。奇哉薄福！是諸有情居在如斯無水世界。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中得無如是一切燋渴乏水曠野。我當方便勸諸有情修勝福業，隨所在處皆令具足八功德水。我由如是堅猛精進，方便教化一切有情。由此因緣，令我精進波羅蜜多速得圓滿，疾近無上正等菩提。』

「又，舍利子！是諸菩薩在饑饉國亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩被功德鎧，勇猛精進嚴淨佛土，作是願言：『當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種命緣資具無所乏少。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩在饑饉國亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩被功德鎧，勇猛精進嚴淨佛土，作是願言：『當證無上正等覺時，我佛土中得無如是一切饑饉，諸有情類具足快樂，隨意所須應念即至，如諸天上所念皆得。我當發起堅猛精進，令諸有情法願滿足，一切時處一切有情於一切種命緣資具無所乏少。』

「又，舍利子！是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩恒審觀察：『無法名病，亦無有法可名病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類得無一切災橫、疾疫，精進修行殊勝正行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩遇疾疫時亦無怖畏。所以者何？是諸菩薩恒審觀察：『無法名病，亦無有法可名病者，一切皆空不應怖畏。我當如是勤修正行，證得無上正等覺時，我佛土中諸有情類得無一切災橫、疾疫，精進修行殊勝正行。』

「又，舍利子！是諸菩薩若念無上正等菩提，經久乃得，不應怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中生久遠想，而謂無上正等菩提要經長時方乃證得，便生怖畏。何以故？前際、後際劫數長短，皆一剎那心相應故。如是，舍利子！菩薩摩訶薩雖聞經久乃證無上正等菩提，而於其中審諦觀察不生怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！是諸菩薩若念無上正等菩提，經久乃得，不應怖畏。所以者何？前際劫數雖有無量，而一念頃憶念分別積集所成，後際劫數應知亦爾，是故菩薩不應於中生久遠想，而謂無上正等菩提要經長時方乃證得，便生怖畏。何以故？前際、後際劫數長短，皆一剎那心相應故。如是，舍利子！菩薩摩訶薩雖聞經久乃證無上正等菩提，而於其中審諦觀察不生怖畏。

「又，舍利子！若諸菩薩於餘一切見聞覺知可怖畏法不生怖畏，應知速證所求無上正等菩提。是故，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應隨如來真淨空教，被功德鎧精勤修學，於一切法不應怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！若諸菩薩於餘一切見聞覺知可怖畏法不生怖畏，應知速證所求無上正等菩提。是故，舍利子！菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應隨如來真淨空教，被功德鎧精勤修學，於一切法不應怖畏。」

第四分殑伽天品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分殑伽天品第二十

爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我於是處亦無怖畏，於諸法中亦無疑惑，我未來世亦為有情說無怖畏、無疑惑法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我於是處亦無怖畏，於諸法中亦無疑惑，我未來世亦為有情說無怖畏、無疑惑法。」

爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方無邊世界，還來梵世現大神通，漸至佛邊右遶三匝，作神變已入佛頂中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，從面門出金色光明，普照十方無邊世界，還來梵世現大神通，漸至佛邊右遶三匝，作神變已入佛頂中。

時，殑伽天覩斯事已歡喜踊躍，取妙金花恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊空中繽紛而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，殑伽天覩斯事已歡喜踊躍，取妙金花恭敬至誠散如來上。佛神力故，令此金花上踊空中繽紛而住。

時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣！」

爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來可愛世界，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，從一佛國趣一佛國，常不遠離諸佛世尊。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，隨所生處常不離佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女於未來世當成如來、應、正等覺，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來可愛世界，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花。從不動佛世界歿已，復生他方有佛世界，從一佛國趣一佛國，常不遠離諸佛世尊。如轉輪王從一臺觀至一臺觀歡娛受樂，乃至命終足不履地，金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，隨所生處常不離佛。」

時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多。彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」

佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，聲聞弟子得涅槃者，其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有惡獸、惡鬼，亦無怨賊、乏水、饑饉、疾疫等難。慶喜當知！金花菩薩當證無上正等覺時，其土有情無諸怖畏，及無種種災橫、過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，聲聞弟子得涅槃者，其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有惡獸、惡鬼，亦無怨賊、乏水、饑饉、疾疫等難。慶喜當知！金花菩薩當證無上正等覺時，其土有情無諸怖畏，及無種種災橫、過失。」

爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「今此天女先於何佛初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願？」

佛告慶喜：「今此天女先於過去然燈佛所初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願。爾時，亦以金花散佛，求證無上正等菩提。慶喜當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，爾時便得無生法忍。然燈如來、應、正等覺，知我根熟與我授記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「今此天女先於過去然燈佛所初發無上正等覺心，種諸善根迴向發願。爾時，亦以金花散佛，求證無上正等菩提。慶喜當知！我於過去然燈佛所，以五莖花奉散彼佛迴向發願，爾時便得無生法忍。然燈如來、應、正等覺，知我根熟與我授記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍，即以金華奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼授記。」

爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根迴向發願今得成熟，是故如來授與彼記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜聞佛所說，歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根迴向發願今得成熟，是故如來授與彼記。」

佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟故，我授彼大菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟故，我授彼大菩提記。」

第四分覺魔事品第二十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分覺魔事品第二十一之一

爾時，善現便白佛言：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習空？云何現入空三摩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩云何習空？云何現入空三摩地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀色空，應觀受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則不見法，若不見法則不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀色空，應觀受、想、行、識空，作此觀時不令心亂，若心不亂則不見法，若不見法則不作證。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住空等持而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住空等持而不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境攝受般若波羅蜜多，非入定位繫心於境攝受般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法，不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證。我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境攝受般若波羅蜜多，非入定位繫心於境攝受般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法，不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』

「善現當知！若時菩薩摩訶薩住空三摩地而不證空，是時菩薩摩訶薩亦住無相三摩地而不證無相。所以者何？是菩薩摩訶薩成就殊勝堅淨善根，常作是念：『今時應學，不應作證。今應攝受甚深般若波羅蜜多，於一切法觀空、無相，圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際。』由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若時菩薩摩訶薩住空三摩地而不證空，是時菩薩摩訶薩亦住無相三摩地而不證無相。所以者何？是菩薩摩訶薩成就殊勝堅淨善根，常作是念：『今時應學，不應作證。今應攝受甚深般若波羅蜜多，於一切法觀空、無相，圓滿一切菩提分法，不應今時證於實際。』由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現！譬如有人勇健威猛，所立堅固難可動搖，形色端嚴眾人憙見，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具辯具行知處知時，於兵伎術學至究竟，所防堅固能摧多敵，一切伎能皆善成就，諸工巧處學至窮盡，具念慧行勇捍儀式，於諸經典得無所畏，具慈具義有大勢力，支體無缺諸根圓滿，眷屬資財無不具足，眾人敬伏悉皆欽仰，諸有所為皆能成辦，善事業故功少利多。由此因緣富諸財寶，善能給施多品有情，應供養者能供養之，應恭敬者能恭敬之，應尊重者能尊重之，應讚歎者能讚歎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如有人勇健威猛，所立堅固難可動搖，形色端嚴眾人憙見，具多最勝功德尸羅，聰慧巧言善能酬對，具辯具行知處知時，於兵伎術學至究竟，所防堅固能摧多敵，一切伎能皆善成就，諸工巧處學至窮盡，具念慧行勇捍儀式，於諸經典得無所畏，具慈具義有大勢力，支體無缺諸根圓滿，眷屬資財無不具足，眾人敬伏悉皆欽仰，諸有所為皆能成辦，善事業故功少利多。由此因緣富諸財寶，善能給施多品有情，應供養者能供養之，應恭敬者能恭敬之，應尊重者能尊重之，應讚歎者能讚歎之。

「善現！於意云何？彼人由此倍增喜躍，深心歡悅自慶慰不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？彼人由此倍增喜躍，深心歡悅自慶慰不？」

善現對曰：「如是！世尊！如是！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！如是！善逝！」

佛告善現：「彼勇健人成就如是大興盛事。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野至安隱處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼勇健人成就如是大興盛事。有因緣故，將其父母、妻子、眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其中多有惡獸、怨賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母、妻子、眷屬：『勿有憂懼！必令無苦，疾度曠野至安隱處。』

「復次，善現！於意云何？此曠野中怨害現起，彼人既具勇健伎能，慈愛尊親備諸器仗，而棄父母、妻子、眷屬，獨運自身度險難不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？此曠野中怨害現起，彼人既具勇健伎能，慈愛尊親備諸器仗，而棄父母、妻子、眷屬，獨運自身度險難不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼多伎術，能於曠野化作兵仗，勇健精銳過諸怨敵，令彼見之自然退散，而捨親愛獨運自身度險曠野，無有是處。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛、具諸伎術、無怖畏故。世尊！彼人以善巧術將諸眷屬，度險曠野無所損害，必至村城或大王都安樂之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼多伎術，能於曠野化作兵仗，勇健精銳過諸怨敵，令彼見之自然退散，而捨親愛獨運自身度險曠野，無有是處。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛、具諸伎術、無怖畏故。世尊！彼人以善巧術將諸眷屬，度險曠野無所損害，必至村城或大王都安樂之處。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提。雖具修空、無相、無願，而於實際無作證心，勿墮聲聞及獨覺地。所以者何？是諸菩薩具大勢力精進堅固，攝受般若波羅蜜多，殊勝善根方便善巧，誓不棄捨一切有情，由此定能安隱無難，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，繫念安住慈、悲、喜、捨，攝受般若波羅蜜多殊勝善根，方便善巧如佛所許，持諸功德迴向無上正等菩提。雖具修空、無相、無願，而於實際無作證心，勿墮聲聞及獨覺地。所以者何？是諸菩薩具大勢力精進堅固，攝受般若波羅蜜多，殊勝善根方便善巧，誓不棄捨一切有情，由此定能安隱無難，速證無上正等菩提。

「善現當知！若時菩薩慈心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂，是時菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住三摩地而不至漏盡，雖善習空而不作證。善現當知！若時菩薩能善安住空解脫門，是時菩薩於無相定亦能安住，而於其中方便善巧不證無相，由此因緣超二乘地，必趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若時菩薩慈心愍念一切有情，緣諸有情欲施安樂，是時菩薩超煩惱品，亦超魔品及二乘地，雖住三摩地而不至漏盡，雖善習空而不作證。善現當知！若時菩薩能善安住空解脫門，是時菩薩於無相定亦能安住，而於其中方便善巧不證無相，由此因緣超二乘地，必趣無上正等菩提。

「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，應知菩薩亦復如是，雖習空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在翱翔久不墮落，雖依空戲而不住空，亦不為空之所拘礙，應知菩薩亦復如是，雖習空、無相、無願解脫門，而不住空、無相、無願，乃至佛法未極圓滿，終不依彼永盡諸漏。

「善現當知！如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落；應知菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至無上正等菩提因行善根未皆成熟，終不中道證於實際，若時無上正等菩提因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有壯夫善閑射術，欲顯己伎仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮，若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落；應知菩薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，乃至無上正等菩提因行善根未皆成熟，終不中道證於實際，若時無上正等菩提因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，皆應如是於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝受殊勝方便善巧，皆應如是於深法性審諦觀察，若諸佛法未極圓滿不應作證。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事，謂雖行空而不住空，雖現入空定而不證實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有，能為難事，謂雖行空而不住空，雖現入空定而不證實際。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是諸菩薩於有情類誓不棄捨，謂發如是殊勝妙願：『若諸有情未得解脫，我終不捨加行善根。』善現當知！是諸菩薩由起如是廣大心故，為欲解脫一切有情，雖引發空、無相、無願三三摩地，而由攝受方便善巧不證實際。所以者何？是諸菩薩方便善巧所護持故，常作是念：『我終不捨一切有情而趣圓寂。』由起此念方便善巧，故於中間不證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是諸菩薩於有情類誓不棄捨，謂發如是殊勝妙願：『若諸有情未得解脫，我終不捨加行善根。』善現當知！是諸菩薩由起如是廣大心故，為欲解脫一切有情，雖引發空、無相、無願三三摩地，而由攝受方便善巧不證實際。所以者何？是諸菩薩方便善巧所護持故，常作是念：『我終不捨一切有情而趣圓寂。』由起此念方便善巧，故於中間不證實際。

「復次，善現！若諸菩薩於甚深處或已觀察、或當觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。是諸菩薩恒作是念：『有情長夜起有情想行有所得，引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』善現當知！是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸菩薩於甚深處或已觀察、或當觀察，謂空、無相、無願等持三解脫門所行之處。是諸菩薩恒作是念：『有情長夜起有情想行有所得，引生種種邪惡見趣，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼邪惡見趣，應求無上正等菩提，為諸有情說深空法，令斷彼執出生死苦。是故雖學空解脫門，而於中間不證實際。』善現當知！是諸菩薩由起此念方便善巧，雖於中間不證實際，而不退失四無量定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜行諸相中起種種執，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼諸相執故，應求無上正等菩提，為諸有情說無相法，令斷相執出生死苦，由斯數入無相等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無相等持，而於中間不證實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德。由斯數入無願等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜其心常起常想、樂想、我想、淨想，由此引生顛倒執著，輪迴生死受苦無窮。我為斷彼四顛倒故，應求無上正等菩提，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種真實功德。由斯數入無願等持。』善現當知！是諸菩薩由先成就方便善巧及所起念，雖數現入無願等持，而諸佛法未極圓滿，終不中間證於實際。雖於中間不證實際，而不退失慈、悲、喜、捨及諸餘定。所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，倍增白法諸根漸利，力、覺、道支轉復增益。

「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜先已行有所得，今亦行有所得，先已行有相，今亦行有相，先已行顛倒，今亦行顛倒，先已行和合想，今亦行和合想，先已行虛妄想，今亦行虛妄想，先已行邪見，今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』善現當知！是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧；甚深般若波羅蜜多所攝受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無起、無盡、無性、實際。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相無作之法或住三界，俱無是處。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，定無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩恒作是念：『有情長夜先已行有所得，今亦行有所得，先已行有相，今亦行有相，先已行顛倒，今亦行顛倒，先已行和合想，今亦行和合想，先已行虛妄想，今亦行虛妄想，先已行邪見，今亦行邪見，由斯輪轉受苦無窮。我為斷彼如是過失，應求無上正等菩提，為諸有情說甚深法，令彼過失皆永斷除，不復輪迴受生死苦，速證常樂真淨涅槃。』善現當知！是諸菩薩由深愍念一切有情，成就殊勝方便善巧；甚深般若波羅蜜多所攝受故，於深法性常樂觀察，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、無起、無盡、無性、實際。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝智見，若墮無相無作之法或住三界，俱無是處。善現當知！是諸菩薩成就如是殊勝功德，捨諸有情而趣圓寂，不證無上正等菩提饒益有情，定無是處。