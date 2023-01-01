大般若波羅蜜多經卷第五百四十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百四十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分真如品第十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分真如品第十六之二

爾時，欲界、色界天子恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最為甚深極難信解。世尊！無上正等菩提亦最甚深極難信解。世尊！無上正等菩提既難信解亦難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲界、色界天子恭敬合掌，俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最為甚深極難信解。世尊！無上正等菩提亦最甚深極難信解。世尊！無上正等菩提既難信解亦難證得。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。若諸有情成就惡慧，下劣精進、下劣勝解，無方便善巧，為惡友所攝，於深般若波羅蜜多實難信解，於佛無上正等菩提亦難信解，由斯無上正等菩提亦難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。若諸有情成就惡慧，下劣精進、下劣勝解，無方便善巧，為惡友所攝，於深般若波羅蜜多實難信解，於佛無上正等菩提亦難信解，由斯無上正等菩提亦難證得。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸佛無上正等菩提既難信解亦難證得，云何無上正等菩提極難信解亦難證得？此中都無可證得者。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法能證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此義故，於佛無上正等菩提，若能證者、若所證法、若能知者、若所知法一切皆空。由此因緣，我作是念：『諸佛無上正等菩提易可信解，易可證得，非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸佛無上正等菩提既難信解亦難證得，云何無上正等菩提極難信解亦難證得？此中都無可證得者。何以故？以一切法畢竟空故，空中無法能證餘法。所以者何？以一切法自性皆空，若為永斷如是法故說如是法，此法亦空。由此義故，於佛無上正等菩提，若能證者、若所證法、若能知者、若所知法一切皆空。由此因緣，我作是念：『諸佛無上正等菩提易可信解，易可證得，非難信解、非難證得，以一切法無不皆空，如是信知便證得故。』」

佛告善現：「諸佛無上正等菩提，能信解者及證得者不可得故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提非實有故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提無積集故，說難信解及難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸佛無上正等菩提，能信解者及證得者不可得故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提非實有故，說難信解及難證得；諸佛無上正等菩提無積集故，說難信解及難證得。」

時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難可得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我於無上正等菩提，當生信解及當證得。』諸法亦爾，皆如虛空都無自性，是故無上正等菩提極難信解、甚難證得。復次，善現！若佛無上正等菩提易可信解，易可證得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故知無上正等菩提極難信解、甚難證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「以一切法畢竟空故，諸佛無上正等菩提極難信解、甚難可得。所以者何？以一切法都無自性皆如虛空。譬如虛空不作是念：『我於無上正等菩提，當生信解及當證得。』諸法亦爾，皆如虛空都無自性，是故無上正等菩提極難信解、甚難證得。復次，善現！若佛無上正等菩提易可信解，易可證得，則不應有如殑伽沙諸菩薩眾發趣無上正等菩提後還退轉，故知無上正等菩提極難信解、甚難證得。」

時，具壽善現白舍利子言：「於意云何？色於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白舍利子言：「於意云何？色於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？受、想、行、識於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離色，有法於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離色，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離受、想、行、識，有法於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離受、想、行、識，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？色真如於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？色真如於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識真如於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？受、想、行、識真如於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離色真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離色真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離受、想、行、識真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離受、想、行、識真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？色能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於意云何？色能證無上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？受、想、行、識能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？受、想、行、識能證無上正等菩提不？」

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「於意云何？離色，有法能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離色，有法能證無上正等菩提不？」

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「於意云何？色真如能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？色真如能證無上正等菩提不？」

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舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於意云何？真如於無上正等菩提有退轉不？」

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「於意云何？離真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離真如，有法於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？真如能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於意云何？真如能證無上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「於意云何？離真如，有法能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？離真如，有法能證無上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，於無上正等菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，於無上正等菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，能證無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！於意云何？頗有法非即色等、非離色等，非即真如、非離真如，能證無上正等菩提不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有皆不可得，說何等法可於無上正等菩提而有退轉？」

時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅，但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子語善現言：「如仁者所說，無生法忍中都無有法，亦無菩薩可於無上正等菩提說有退轉。若爾，何故佛說三種住菩薩乘補特伽羅，但應說一？又如仁說，應無三乘菩薩差別，唯應有一正等覺乘。」

時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子便白具壽舍利子言：「應問善現：為許有一菩薩乘不？然後可難：應無三乘建立差別，唯應有一正等覺乘。」

時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為許有一菩薩乘不？」

善現報言：「於意云何？真如中頗有三乘差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「於意云何？真如中頗有三乘差別不？」

舍利子言：「不也！善現！真如尚無三相可得，況於其內有別三乘！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！真如尚無三相可得，況於其內有別三乘！」

「於意云何？真如中頗有一乘可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？真如中頗有一乘可得不？」

舍利子言：「不也！善現！真如尚無一相可得，況於其內而有一乘！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！真如尚無一相可得，況於其內而有一乘！」

「於意云何？頗真如中見有一法、一菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？頗真如中見有一法、一菩薩不？」

舍利子言：「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！善現！」

時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有、皆不可得，菩薩亦爾，云何尊者可作是念：此是聲聞、此是獨覺、此是菩薩，如是為三、如是為一？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「若一切法諦故、住故，都無所有、皆不可得，菩薩亦爾，云何尊者可作是念：此是聲聞、此是獨覺、此是菩薩，如是為三、如是為一？

「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於法真如亦無所得，於諸菩薩亦無所得，於諸如來亦無所得，當知是為真實菩薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說真如無差別相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，於其中間定無退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩於一切法都無所得，於法真如亦無所得，於諸菩薩亦無所得，於諸如來亦無所得，當知是為真實菩薩。舍利子！若菩薩摩訶薩聞說真如無差別相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，於其中間定無退轉。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力。善現當知！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩善說法要，汝之所說皆是如來威神之力。善現當知！若菩薩摩訶薩於法真如不可得相深生信解，知一切法無差別相，聞說如是諸法真如不可得相，不驚、不怖、不沈、不沒，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。」

時，舍利子便白佛言：「若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等覺耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等覺耶？」

爾時佛告舍利子言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子言：「如是！如是！若菩薩摩訶薩成就此法，疾證無上正等菩提，不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應云何住？云何應學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，應云何住？云何應學？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應平等住，於諸有情應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、利益心、安樂心、調柔心、恭敬心、無損心、無害心、質直心、如父心、如母心、如兄弟心、如姊妹心、為依怙心，亦以此心應與其語。善現當知！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應如是住、應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應平等住，於諸有情應起等心、慈心、悲心、喜心、捨心、利益心、安樂心、調柔心、恭敬心、無損心、無害心、質直心、如父心、如母心、如兄弟心、如姊妹心、為依怙心，亦以此心應與其語。善現當知！若菩薩摩訶薩欲疾證得所求無上正等菩提，於諸有情應如是住、應如是學。」

第四分不退相品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分不退相品第十七

爾時，善現復白佛言：「我等當以何行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「我等當以何行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知若異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如性中無變異、無分別，皆無二、無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，亦實安住諸法真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。是菩薩摩訶薩既實安住諸法真如，出真如已，雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著亦無疑滯，不作是念：『此事如實，此不如實。』雖無此念，而於諸法能如實知。是菩薩摩訶薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如實知若異生地、若聲聞地、若獨覺地、若菩薩地、若如來地，如是諸地雖說有異，而於諸法真如性中無變異、無分別，皆無二、無二分。是菩薩摩訶薩雖實悟入諸法真如，亦實安住諸法真如無所分別，以無所得為方便故。是菩薩摩訶薩既實悟入諸法真如，雖聞真如與一切法無二無別而無疑滯。是菩薩摩訶薩既實安住諸法真如，出真如已，雖聞諸法種種異相，而於其中無所執著亦無疑滯，不作是念：『此事如實，此不如實。』雖無此念，而於諸法能如實知。是菩薩摩訶薩終不輕爾而發語言，諸有所說皆引義利，若無義利終不發言。是菩薩摩訶薩終不觀他好惡長短，平等憐愍而為說法。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說。彼諸沙門、婆羅門等，於所知法實知實見，或能施設正見法門，無有是處。是菩薩摩訶薩終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，亦終不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，終不樂觀外道沙門、婆羅門等形相言說。彼諸沙門、婆羅門等，於所知法實知實見，或能施設正見法門，無有是處。是菩薩摩訶薩終不禮敬諸餘天神，如諸世間外道所事，亦終不以種種花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明供養天神及諸外道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼類有情現同類生方便攝受。是菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，自受行十善業道，亦勸他受行十善業道，示現、勸導、讚勵、慶喜、攝受有情令其堅固。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現行十惡業道，亦不現起惡不善心，乃至夢中亦常受學十善業道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不墮惡趣，不受女身，亦不生於卑賤種族，除為度脫彼類有情現同類生方便攝受。是菩薩摩訶薩常樂受行十善業道，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，自受行十善業道，亦勸他受行十善業道，示現、勸導、讚勵、慶喜、攝受有情令其堅固。是菩薩摩訶薩乃至夢中亦不現行十惡業道，亦不現起惡不善心，乃至夢中亦常受學十善業道。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情，恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，諸所受持、思惟、讀誦種種經典令極通利，皆為利樂一切有情，恒作是念：『我以此法為諸有情宣說開示，當令一切法願滿足。復持如是法施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛所說甚深法門，終不生於疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念直視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清淨常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於佛所說甚深法門，終不生於疑惑、猶豫，亦不迷悶，歡喜信受；諸所發言皆為饒益，知量而說言詞柔軟；寢寐輕少煩惱不行，入出往來心不迷謬；恒時安住正念正知，進止威儀、行住坐臥、舉足下足亦復如是；諸所遊履必觀其地，安詳繫念直視而行，運動語言常無卒暴；諸所受用臥具、衣服皆常香潔無諸臭穢，亦無垢膩蟣虱等蟲；恒樂清淨常無疾病，身中無有八萬戶蟲。所以者何？是諸菩薩善根增上出過世間，如如善根漸漸增長，如是如是身心清淨。由此因緣，是諸菩薩身心堅固猶若金剛，不為違緣之所侵惱。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。」

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何應知心常清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何應知心常清淨？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲、矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，是故應知心常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩如如善根漸漸增長，如是如是心中一切諂曲、矯誑皆永不行。由此因緣，一切煩惱及餘不善皆永息滅，亦超聲聞及獨覺地，疾趣無上正等菩提，是故應知心常清淨。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，於諸飲食、衣服、臥具、醫藥、資財不生耽著，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不重利養、不徇名譽，心離嫉慳、身無愆失，於諸飲食、衣服、臥具、醫藥、資財不生耽著，聞甚深法心不迷謬，智慧深固恭敬信受，隨所聽聞皆能會入甚深般若波羅蜜多，諸所造作世間事業亦依般若波羅蜜多方便善巧會入法性，不見一事出法性者，設有不與法性相應，亦能方便會入般若波羅蜜多甚深理趣，由斯不見出法性者。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量百千菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦；作是化已，告不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可得免脫此地獄苦，當生天上或生人中受諸妙樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩若墮惡趣，受諸苦惱不能免脫，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔現前化作八大地獄，復於一一大地獄中，化作無量百千菩薩，皆被猛焰交徹燒然，各受辛酸楚毒大苦；作是化已，告不退轉諸菩薩言：『此諸菩薩皆受無上正等菩提不退轉記，故墮如是大地獄中，恒受如斯種種劇苦。汝等菩薩既受無上正等菩提不退轉記，亦當墮此大地獄中受諸劇苦。佛授汝等大地獄中受極苦記，非授無上正等菩提不退轉記。是故汝等應疾捨棄大菩提心，可得免脫此地獄苦，當生天上或生人中受諸妙樂。』是時，不退轉菩薩摩訶薩見聞此事，其心不動亦不驚疑，但作是念：『受不退轉記菩薩摩訶薩若墮惡趣，受諸苦惱不能免脫，必無是處。今見聞者定是惡魔所作所說，皆非實有。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾棄捨，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記。若菩薩摩訶薩聞如是說，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而便動轉，如阿羅漢諸有所為不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作沙門像，來至其所說如是言：『汝先所聞受持、讀誦甚深般若波羅蜜多相應經典皆是邪說，應疾捨棄勿謂為真。汝等若能速疾棄捨，我當教汝真淨佛法，令汝速證無上菩提。汝先所聞非真佛語，是文頌者虛誑撰集，我之所說是真佛語。』善現當知！若菩薩摩訶薩聞如是語心動驚疑，當知未受不退轉記。若菩薩摩訶薩聞如是說，其心不動亦不驚疑，但隨無作、無相、無生法性而住，是菩薩摩訶薩諸有所作不信他語，不隨他教而便動轉，如阿羅漢諸有所為不信他語，現證法性無惑無疑，一切惡魔不能傾動。如是不退轉菩薩摩訶薩，一切聲聞、獨覺、外道、諸惡魔等不能破壞，令於菩提而生退屈。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩薩行，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，告菩薩言：『此是真道，汝修此道，速盡一切生老病死得般涅槃。現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所，修無量種難行苦行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道；殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說。是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誡，精勤修學經無量劫，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，詐現親友作如是言：『汝等所行是生死法非菩薩行，汝等今應修盡苦道，速盡眾苦得般涅槃。』是時，惡魔即為菩薩說墮生死相似道法，告菩薩言：『此是真道，汝修此道，速盡一切生老病死得般涅槃。現在苦身尚應厭捨，況更求受當來苦身！宜自審思捨先所信。』是菩薩摩訶薩聞彼語時，其心不動亦不驚疑，但作是念：『如是說者定是惡魔。』時，彼惡魔復語菩薩：『欲聞菩薩無益行耶？謂諸菩薩經如殑伽沙數大劫，以無量種上妙供具供養諸佛，復於殑伽沙等佛所，修無量種難行苦行，親近承事如殑伽沙諸佛世尊，請問無量無邊菩薩所應修道；殑伽沙等諸佛世尊，如所請問次第為說。是諸菩薩摩訶薩眾如佛教誡，精勤修學經無量劫，尚不能證所求無上正等菩提，況今汝等可能證得！』是時，菩薩雖聞其言，而心不動亦無疑惑。

「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去經無數劫修無量種難行苦行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩薩行，不證無上正等菩提，必無是處。當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼惡魔復於是處，化作無量苾芻形像，告菩薩曰：『此諸苾芻皆於過去經無數劫修無量種難行苦行，而不能得無上菩提，今皆退住阿羅漢果，云何汝等能證菩提？』是諸菩薩見聞此已，即作是念：『定是惡魔為擾亂我作如是事，定無菩薩修行般若波羅蜜多至圓滿位，不證無上正等菩提，退住聲聞、獨覺等地。』復作是念：『若諸菩薩如佛所說修菩薩行，不證無上正等菩提，必無是處。當知今者所見所聞，定是惡魔所作所說。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等，無性為性，自相本空，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜為諸有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說退失所發大菩提心，應更堅牢終無動轉。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作苾芻像來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等，無性為性，自相本空，汝等云何唐受勤苦，求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜為諸有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說退失所發大菩提心，應更堅牢終無動轉。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，欲入初靜慮乃至第四靜慮，即隨意能入。是菩薩摩訶薩雖入四靜慮，而不受彼果。為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即能捨之，是故雖能入諸靜慮，而不隨彼勢力受生。為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，欲入初靜慮乃至第四靜慮，即隨意能入。是菩薩摩訶薩雖入四靜慮，而不受彼果。為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即能捨之，是故雖能入諸靜慮，而不隨彼勢力受生。為度有情還生欲界，雖生欲界而不染欲。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不貴名聲、不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其利益安樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故，雖處居家，而於其中不生貪著，雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐，雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛，不以邪命非法自活，寧自殞沒不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中豪貴、人中牛王、人中蓮華、人中龍象、人中師子、人中勇健、人中調御、人中英傑，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所任持故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，不貴名聲、不著稱譽，於有情類無恚恨心，常欲令其利益安樂；往來入出無散亂心，進止威儀恒住正念；為有情故，雖處居家，而於其中不生貪著，雖現受欲而常厭怖，如涉險路心恒驚恐，雖有所食惶懼不安，但念何時出斯險難；雖現受用種種珍財，而於其中不起貪愛，不以邪命非法自活，寧自殞沒不損於人。所以者何？是諸菩薩行深般若波羅蜜多，是人中尊、人中善士、人中豪貴、人中牛王、人中蓮華、人中龍象、人中師子、人中勇健、人中調御、人中英傑，本為利樂一切有情，現處居家方便饒益，豈為自活侵損於人？所以者何？是諸菩薩甚深般若波羅蜜多方便善巧所任持故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑末、結好貴人、侮傲聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，不為一切人、非人等邪魅威力損害身心。由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾亂，具丈夫相諸根圓滿，心行調善恒修淨命，不行幻術、占相、吉凶、呪禁、鬼神、合和湯藥、誘誑卑末、結好貴人、侮傲聖賢、親昵男女，不為名利自讚毀他，不以染心瞻顧戲笑，戒見清淨志性淳質。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故；又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，於諸世間文章伎藝，雖得善巧而不愛著，達一切法不可得故，皆雜穢語邪命攝故；於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著，達一切法本性空故；又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非隨順故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬、車乘、衣服、飲食、臥具、花香、男女、好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、橋梁、船筏、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、風雨、寒熱、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、聲聞、獨覺相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，吾當為汝分別解說。謂彼菩薩行深般若波羅蜜多，達諸法空，不樂觀察論說眾事、王事、賊事、軍事、戰事、城邑、聚落、象馬、車乘、衣服、飲食、臥具、花香、男女、好醜、園林、池沼、山海等事，不樂觀察論說藥叉、羅剎娑等諸鬼神事，不樂觀察論說街衢、市肆、樓閣、商賈等事，不樂觀察論說歌舞、伎樂、俳優、戲謔等事，不樂觀察論說洲渚、橋梁、船筏、珠寶等事，不樂觀察論說星辰、風雨、寒熱、吉凶等事，不樂觀察論說種種法義相違、文頌等事，不樂觀察論說異生、聲聞、獨覺相應之事，但樂觀察論說般若波羅蜜多相應之事。

「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離薩婆若心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近、供養、聽聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，常不遠離薩婆若心，不好乖違、樂和諍訟，常希正法、不愛非法，恒慕善友、不樂惡友，好出法言、離非法言，樂見如來、欣出家眾；十方國土有佛世尊宣說法要，願往生彼親近、供養、聽聞正法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩多從欲界、色界天沒，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義；或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩多從欲界、色界天沒，生贍部洲中國人趣，善於伎藝、呪術、經書、地理、天文及諸法義；或生邊地大國大城，與諸有情作大饒益。

「善現當知！是菩薩摩訶薩終不自疑：『我為退轉、為不退轉？』於自地法亦不生疑：『為有、為無？』於諸魔事善能覺了。如預流者於自地法終不生疑，設有惡魔種種惑亂不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩於自地法定不生疑，妙覺魔事不隨魔力。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏。此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法，於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑；雖生他世，亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑：『我於來世能證無上佛菩提。』不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語時心無變動，不退、不沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩終不自疑：『我為退轉、為不退轉？』於自地法亦不生疑：『為有、為無？』於諸魔事善能覺了。如預流者於自地法終不生疑，設有惡魔種種惑亂不能傾動，如是不退轉菩薩摩訶薩於自地法定不生疑，妙覺魔事不隨魔力。如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命盡不能捨離，設起餘心不能遮伏。此諸菩薩亦復如是，不退轉心恒常隨逐，安住菩薩不退轉地，世間天、人、阿素洛等不能動壞自所得法，於諸魔業善能覺知，所證法中常無疑惑；雖生他世，亦不發起聲聞、獨覺相應之心，亦不自疑：『我於來世能證無上佛菩提。』不安住自地，不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是諸菩薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動，其心堅固踰於金剛。設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果永盡諸漏入般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍。汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語時心無變動，不退、不沒、無驚、無怖，但作是念：『此定惡魔或魔眷屬化作佛像，來至我所作如是說，若真佛說不應有異。』

「善現當知！若菩薩摩訶薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若波羅蜜多，令我棄捨所求無上正等菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相故，能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩聞彼語時，能作如是觀察憶念：『定是惡魔化為佛像，令我遠離甚深般若波羅蜜多，令我棄捨所求無上正等菩提，是故不應隨彼所說。』時，魔驚怖即便隱沒。是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相故，能覺知惡魔事業，令彼隱沒更不復現。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護過去未來現在佛法，即為攝護三世諸佛清淨法身故，我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法不惜身命，乃至菩提常無懈倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，攝護正法不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！為護正法勇猛精進，恒作是念：『如是正法即是諸佛清淨法身，一切如來恭敬供養。我今攝護過去未來現在佛法，即為攝護三世諸佛清淨法身故，我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』復作是念：『如是正法通屬三世諸佛世尊，我亦墮在未來佛數。佛已授我大菩提記，由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友。我未來世得作佛時，亦為有情宣說此法。』是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法不惜身命，乃至菩提常無懈倦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，已得聞持陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，已得聞持陀羅尼故。」

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，乃至菩提常不忘失；為聞菩薩及諸聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，乃至菩提常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，乃至菩提常不忘失；為聞菩薩及諸聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，乃至菩提常不忘失？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑無疑、常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍已，善通達諸法實性，聞皆隨順並無疑惑。又得聞持陀羅尼故，常能憶念終無忘失。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音、文字、義理皆能通達，無惑無疑、常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍已，善通達諸法實性，聞皆隨順並無疑惑。又得聞持陀羅尼故，常能憶念終無忘失。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定於無上正等菩提不復退轉。

「善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是為不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相。」

第四分空相品第十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分空相品第十八之一

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就希有廣大功德。世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。惟願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就希有廣大功德。世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。惟願如來、應、正等覺復為宣說甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、非有、寂靜、離染、涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾，請問如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多相應義處，令諸菩薩安住其中，修諸功德速疾圓滿。善現當知！甚深般若波羅蜜多相應義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、非有、寂靜、離染、涅槃。」

具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但此法名深般若波羅蜜多相應義處，為一切法皆得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？」

佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「餘一切法亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。所以者何？謂一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。

「善現！云何說一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？善現當知！如真如甚深故色亦甚深，如真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何說一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處？善現當知！如真如甚深故色亦甚深，如真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。

「復次，善現！如色真如甚深故色亦甚深，如受、想、行、識真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如色真如甚深故色亦甚深，如受、想、行、識真如甚深故受、想、行、識亦甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。

「復次，善現！若處無色名色甚深，若處無受、想、行、識名受、想、行、識甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若處無色名色甚深，若處無受、想、行、識名受、想、行、識甚深，故一切色、受、想、行、識亦得名為甚深般若波羅蜜多相應義處。」

爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便遮遣諸色顯示涅槃，遮遣受、想、行、識顯示涅槃。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學乃至一日，所獲福聚無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多相應義處，審諦思惟，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學乃至一日，所獲福聚無量無邊。

「如貪行人復多尋伺，與他美女共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如貪行人復多尋伺，與他美女共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」

「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來，共會於此歡娛戲樂？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來，共會於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！此人晝夜欲念甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人晝夜欲念甚多。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多審諦思惟，精勤修學乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多審諦思惟，精勤修學乃至一日，所超生死流轉劫數，與貪行人經一晝夜所起欲念其數量等。

「善現當知！是菩薩摩訶薩隨依如是甚深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩隨依如是甚深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟、精勤修學，疾證無上正等菩提。

「善現當知！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，布施功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，布施功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來，布施功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，審諦思惟精勤修學，經一晝夜所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以諸供具供養預流、一來、不還、應果、獨覺、菩薩、如來，布施功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情，所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，以微妙法施諸有情所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，以微妙法施諸有情，所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根，所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修三十七菩提分法及餘善根所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修三十七菩提分法及餘善根，所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟，先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提所獲功德，勝諸菩薩離深般若波羅蜜多，經如殑伽沙數大劫，普緣三世諸佛世尊及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德無量無邊。」