大般若波羅蜜多經卷第五百四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百四十三

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分隨喜迴向品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分隨喜迴向品第六之一

爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向俱行諸福業事於餘有情施、戒、修等諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「大德！諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向俱行諸福業事於餘有情施、戒、修等諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「諸菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，普緣十方無量無數不可思議無邊世界，一一世界無量無數不可思議無邊如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，已入無餘依般涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，如是乃至入無餘依般涅槃界，展轉乃至正法滅已，於其中間所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若六波羅蜜多相應善根，若佛圓滿功德相應善根，若力、無畏相應善根，若神通波羅蜜多相應善根，若甚深般若波羅蜜多相應善根，若大願波羅蜜多相應善根，若一切智智相應善根，若為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨，若無量無數諸佛功德，若證無上正等菩提所有妙樂，若於諸法得大自在波羅蜜多，若不可伏能伏一切無量最極神通妙行，若無障、無礙、無對、無等、無喻、無限如來如實勇猛威力，若佛智見，若佛十力波羅蜜多，若四無畏最極圓滿所證佛法；若能引發諸法勝義所證佛法，若轉法輪，若秉法炬，若擊法鼓，若吹法螺，若雨法雨，若設法會，若以法味恣諸有情隨意所欣皆令充足，若於如是無上法教，謂諸佛法、若獨覺法、若聲聞法，所有調伏勝解，決定趣三菩提，若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若授獨覺補特伽羅獨覺乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂觀察十二緣起相應善根，若授聲聞補特伽羅聲聞乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂施性、戒性、修性三福業事，若學、無學無漏善根，若諸異生於彼諸法所種善根，若諸如來、應、正等覺四眾弟子，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦所有施性、戒性、修性三福業事，若於諸佛所說法教，天、龍、藥叉廣說乃至人非人等所種善根，若彼於佛般涅槃後所種善根，若有情類於佛、法、僧及餘善士深心信樂，所起種種殊勝善根。是諸善根及餘功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與有情類同共引發所求無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現問慈氏菩薩摩訶薩言：「諸菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，普緣十方無量無數不可思議無邊世界，一一世界無量無數不可思議無邊如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，已入無餘依般涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，如是乃至入無餘依般涅槃界，展轉乃至正法滅已，於其中間所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若六波羅蜜多相應善根，若佛圓滿功德相應善根，若力、無畏相應善根，若神通波羅蜜多相應善根，若甚深般若波羅蜜多相應善根，若大願波羅蜜多相應善根，若一切智智相應善根，若為利樂一切有情大慈、大悲、大喜、大捨，若無量無數諸佛功德，若證無上正等菩提所有妙樂，若於諸法得大自在波羅蜜多，若不可伏能伏一切無量最極神通妙行，若無障、無礙、無對、無等、無喻、無限如來如實勇猛威力，若佛智見，若佛十力波羅蜜多，若四無畏最極圓滿所證佛法；若能引發諸法勝義所證佛法，若轉法輪，若秉法炬，若擊法鼓，若吹法螺，若雨法雨，若設法會，若以法味恣諸有情隨意所欣皆令充足，若於如是無上法教，謂諸佛法、若獨覺法、若聲聞法，所有調伏勝解，決定趣三菩提，若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂布施乃至般若波羅蜜多相應善根，若授獨覺補特伽羅獨覺乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂觀察十二緣起相應善根，若授聲聞補特伽羅聲聞乘菩提記，若彼一切殊勝善根，所謂施性、戒性、修性三福業事，若學、無學無漏善根，若諸異生於彼諸法所種善根，若諸如來、應、正等覺四眾弟子，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦所有施性、戒性、修性三福業事，若於諸佛所說法教，天、龍、藥叉廣說乃至人非人等所種善根，若彼於佛般涅槃後所種善根，若有情類於佛、法、僧及餘善士深心信樂，所起種種殊勝善根。是諸善根及餘功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與有情類同共引發所求無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，為有如是所緣可得，如彼菩薩所取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，為有如是所緣可得，如彼菩薩所取相不？」

爾時，慈氏菩薩答具壽善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，實無如是所緣可得，如彼菩薩所取之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩答具壽善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事，起如是行相隨喜迴向心，實無如是所緣可得，如彼菩薩所取之相。」

時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無如是所緣諸事，如彼菩薩所取相者，彼諸菩薩隨喜迴向，豈不皆成想心見倒？所以者何？如有貪著無所有事，無常謂常，實苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，即便發起想心見倒。如所緣事實無所有，菩提及心亦復如是，一切法、一切界亦應爾。若一切種皆無所有、無差別者，何等是所緣事？何等是隨喜心？何等是菩提？何等是迴向？云何菩薩摩訶薩緣如是事，起隨喜心迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無如是所緣諸事，如彼菩薩所取相者，彼諸菩薩隨喜迴向，豈不皆成想心見倒？所以者何？如有貪著無所有事，無常謂常，實苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，即便發起想心見倒。如所緣事實無所有，菩提及心亦復如是，一切法、一切界亦應爾。若一切種皆無所有、無差別者，何等是所緣事？何等是隨喜心？何等是菩提？何等是迴向？云何菩薩摩訶薩緣如是事，起隨喜心迴向無上正等菩提？」

慈氏菩薩報善現言：「如是所起隨喜迴向，不應對彼新學大乘菩薩前說。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，所有信樂恭敬之心皆當隱沒。如是隨喜迴向之法，應為不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛，久發大願，多植善根，為多善友所攝受者，分別開示。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，不驚、不怖、不退、不沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩報善現言：「如是所起隨喜迴向，不應對彼新學大乘菩薩前說。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，所有信樂恭敬之心皆當隱沒。如是隨喜迴向之法，應為不退轉菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛，久發大願，多植善根，為多善友所攝受者，分別開示。所以者何？彼聞如是隨喜迴向，不驚、不怖、不退、不沒。

「諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，當於爾時應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡、滅、離、變，此所緣事及諸善根，亦皆如心盡、滅、離、變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心，理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向，心自性故，是故隨喜迴向之心及所緣事皆不可得。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，當於爾時應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡、滅、離、變，此所緣事及諸善根，亦皆如心盡、滅、離、變。此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心，理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故。心亦不可隨喜迴向，心自性故，是故隨喜迴向之心及所緣事皆不可得。』」

時，天帝釋白善現言：「新學大乘諸菩薩眾聞如是事，其心將無驚怖、退沒？云何菩薩摩訶薩眾於所緣事起隨喜心？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提而不違理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「新學大乘諸菩薩眾聞如是事，其心將無驚怖、退沒？云何菩薩摩訶薩眾於所緣事起隨喜心？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提而不違理？」

爾時，善現依承慈氏菩薩威力，告帝釋言：「諸菩薩摩訶薩普緣十方無量無數不可思議無邊世界一切如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，殄諸雲霧摧諸棘刺，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，入無餘依涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，般涅槃後乃至法滅，於其中間所有種種功德善根，及弟子眾於諸佛法所種善根，及餘所起種種功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。彼於爾時方便善巧，能不墜墮想心見倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現依承慈氏菩薩威力，告帝釋言：「諸菩薩摩訶薩普緣十方無量無數不可思議無邊世界一切如來、應、正等覺，斷諸有路絕戲論道，殄諸雲霧摧諸棘刺，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結正智解脫，到心自在第一究竟，入無餘依涅槃界者，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，般涅槃後乃至法滅，於其中間所有種種功德善根，及弟子眾於諸佛法所種善根，及餘所起種種功德，一切合集觀察稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。彼於爾時方便善巧，能不墜墮想心見倒。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，不作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功德，不作諸佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，不作天、人、阿素洛等善根之想，而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，要作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功德，作所念佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，作諸天、人、阿素洛等善根之想，方能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，不作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功德，不作諸佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，不作天、人、阿素洛等善根之想，而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於自所起隨喜迴向俱行之心，要作隨喜迴向心想，於所念佛及諸弟子所有功德，作所念佛及諸弟子功德之想，於諸天、人、阿素洛等所種善根，作諸天、人、阿素洛等善根之想，方能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。

「諸菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡、滅、離、變，非能隨喜，正知彼法其性亦然，非所隨喜；又正了達能迴向心法性亦爾，非能迴向，及正了知所迴向法其性亦爾，非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應發起如是隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡、滅、離、變，非能隨喜，正知彼法其性亦然，非所隨喜；又正了達能迴向心法性亦爾，非能迴向，及正了知所迴向法其性亦爾，非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向，是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應發起如是隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根，若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根，若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根，若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根，若無學位無漏善根，若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無數佛法，若佛世尊宣說正法，若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根，若於正法，諸異生類所種善根，若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根，若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心，復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根，若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根，若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根，若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根，若無學位無漏善根，若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨，若餘無量無數佛法，若佛世尊宣說正法，若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根，若於正法，諸異生類所種善根，若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根，若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根，如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心，復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於未來斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學、勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於未來斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根，若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學、勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去、未來、現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩普於過去、未來、現在斷諸有路絕戲論道諸佛世尊，從初發心乃至證得所求無上正等菩提，展轉乃至入無餘依般涅槃界，如是乃至正法滅已，於其中間所有諸佛波羅蜜多相應善根；若佛世尊授菩薩記，波羅蜜多相應善根；若佛世尊授獨覺記，觀察緣起相應善根；若佛世尊授聲聞記，彼所發起施性、戒性、修性善根；若有學位一切有漏、無漏善根；若無學位無漏善根；若佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；若為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨；若餘無量無數佛法；若佛世尊宣說正法；若於正法精勤修學勝解安住彼諸善根；若於正法，諸異生類所種善根；若諸天、龍、阿素洛等聽聞正法，及聞法已所種善根，乃至傍生聽聞正法，及聞法已所種善根；若佛世尊般涅槃後，諸人、天等所種善根。如是一切合集稱量，現前發起最尊最勝、最上最妙隨喜之心。復持如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由不執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡、滅、離、變，諸所隨喜迴向之法自性皆空。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能、所隨喜迴向法故。雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩便能不墮想心見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由不執著不墮顛倒。如是菩薩所起隨喜迴向之心，名正無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩於能隨喜迴向之法，起能隨喜迴向法想，於所隨喜迴向之法，起所隨喜迴向法想，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒，所起隨喜迴向皆邪，菩薩應知方便遠離。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦如實知遠離寂靜。如是知已，行深般若波羅蜜多，於諸法中都無取著，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，不如實知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦不能知遠離寂靜，於一切法執著諸相，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦如實知遠離寂靜。如是知已，行深般若波羅蜜多，於諸法中都無取著，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想心見倒。若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，不如實知遠離寂靜，於能隨喜迴向之心，亦不能知遠離寂靜，於一切法執著諸相，而起隨喜迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想心見倒。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作是念：『如佛世尊及諸弟子皆已滅度自性非有，功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，及所迴向無上菩提，性相亦爾都不可得。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒，名正隨喜迴向菩提。若菩薩摩訶薩以取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，取相隨喜迴向菩提，是為非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想心見倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作是念：『如佛世尊及諸弟子皆已滅度自性非有，功德善根亦復如是。我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心，及所迴向無上菩提，性相亦爾都不可得。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒，名正隨喜迴向菩提。若菩薩摩訶薩以取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，取相隨喜迴向菩提，是為非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便，行深般若波羅蜜多，於已滅度佛及弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想心見倒。」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根、隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩問具壽善現言：「大德！云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根、隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多，有能正起隨喜迴向。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多，有能正起隨喜迴向。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。所以者何？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊并弟子眾及所成就功德善根，皆無所有都不可得，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提，亦無所有都不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。所以者何？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊并弟子眾及所成就功德善根，皆無所有都不可得，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提，亦無所有都不可得。

「此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便，發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。過去已滅，無所有故，未來、現在佛弟子等未至、不住，亦不可得。若不可得非取相境，若取其相發生隨喜迴向菩提便墮顛倒。若有失念而取相者，當知非善隨喜迴向，要不取相無所分別，乃名為善隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅。我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便，發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。過去已滅，無所有故，未來、現在佛弟子等未至、不住，亦不可得。若不可得非取相境，若取其相發生隨喜迴向菩提便墮顛倒。若有失念而取相者，當知非善隨喜迴向，要不取相無所分別，乃名為善隨喜迴向。

「是故菩薩摩訶薩眾應學般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧勢力，能正發生隨喜迴向。若菩薩摩訶薩欲學如是方便善巧，應於般若波羅蜜多數數聽聞、受持、讀誦，令善通利、如理思惟，勤請問師甚深義趣。所以者何？若不依止甚深般若波羅蜜多，終不能得方便善巧。若無如是方便善巧，能正發生隨喜迴向，無有是處。何以故？於過去佛及弟子眾諸功德等取相分別隨喜迴向，諸佛世尊皆不隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故菩薩摩訶薩眾應學般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧勢力，能正發生隨喜迴向。若菩薩摩訶薩欲學如是方便善巧，應於般若波羅蜜多數數聽聞、受持、讀誦，令善通利、如理思惟，勤請問師甚深義趣。所以者何？若不依止甚深般若波羅蜜多，終不能得方便善巧。若無如是方便善巧，能正發生隨喜迴向，無有是處。何以故？於過去佛及弟子眾諸功德等取相分別隨喜迴向，諸佛世尊皆不隨喜。

「是故菩薩摩訶薩眾欲於諸佛及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。所以者何？如是隨喜迴向之心妄想分別，名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味而雜毒藥，愚夫淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消備受眾苦，或便致死若近失命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故菩薩摩訶薩眾欲於諸佛及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向。若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。所以者何？如是隨喜迴向之心妄想分別，名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味而雜毒藥，愚夫淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消備受眾苦，或便致死若近失命。

「如是一類補特伽羅，不善受持，不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘無量無邊功德；若佛弟子於諸佛所種諸善根；若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，彼諸菩薩所種善根；若佛世尊授諸獨覺及聲聞記，彼有情類所種善根；若諸天人、阿素洛等於諸佛所乃至正法未滅盡來所種善根；若善男子、善女人等所種善根，及有於他所成功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量，現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別，發起隨喜迴向之心，皆雜毒故。菩薩種性補特伽羅，不應隨彼所說而學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一類補特伽羅，不善受持，不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦，不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於過去未來現在諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘無量無邊功德；若佛弟子於諸佛所種諸善根；若佛世尊授諸菩薩無上正等大菩提記，彼諸菩薩所種善根；若佛世尊授諸獨覺及聲聞記，彼有情類所種善根；若諸天人、阿素洛等於諸佛所乃至正法未滅盡來所種善根；若善男子、善女人等所種善根，及有於他所成功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量，現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損故，此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別，發起隨喜迴向之心，皆雜毒故。菩薩種性補特伽羅，不應隨彼所說而學。

「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向，可說名為無毒妙善隨喜迴向？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向，可說名為無毒妙善隨喜迴向？」

具壽善現答慈氏言：「住菩薩乘善男子等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜；如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知應以如是諸福業事，迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向則不謗佛，諸佛世尊同所隨喜。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒離諸過咎，名正名善隨喜迴向，稱真法界，意樂勝解俱善圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現答慈氏言：「住菩薩乘善男子等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜；如諸如來、應、正等覺無障佛眼，通達遍知應以如是諸福業事，迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。若作如是隨喜迴向則不謗佛，諸佛世尊同所隨喜。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒離諸過咎，名正名善隨喜迴向，稱真法界，意樂勝解俱善圓滿。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向：『如佛戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及諸餘法，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知諸法性相，不墮三界非三世攝。若不墮三界非三世攝，即不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。所以者何？以一切法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向，無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒無所失壞名大迴向，無墮無攝，稱真法界，究竟圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向：『如佛戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及諸餘法，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是。謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知諸法性相，不墮三界非三世攝。若不墮三界非三世攝，即不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。所以者何？以一切法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向，無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒無所失壞名大迴向，無墮無攝，稱真法界，究竟圓滿。

「住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依此法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法發生隨喜，迴向無上正等菩提，是為正發隨喜迴向。』由斯定證無上菩提，轉妙法輪饒益一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住菩薩乘諸善男子、善女人等，若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向。此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『如十方界一切如來、應、正等覺如實通達功德善根有如是法，可依此法發生無倒隨喜迴向。我今亦應依如是法發生隨喜，迴向無上正等菩提，是為正發隨喜迴向。』由斯定證無上菩提，轉妙法輪饒益一切。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩等作大佛事。所以者何？汝為菩薩摩訶薩等宣說無倒隨喜迴向，如諸如來、應、正等覺通達遍知諸善根等有如是性、有如是相、有如是法，發生無倒隨喜迴向。如是隨喜迴向之心，稱真法界，究竟圓滿，汝今乃能如實宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩等作大佛事。所以者何？汝為菩薩摩訶薩等宣說無倒隨喜迴向，如諸如來、應、正等覺通達遍知諸善根等有如是性、有如是相、有如是法，發生無倒隨喜迴向。如是隨喜迴向之心，稱真法界，究竟圓滿，汝今乃能如實宣說。

「善現當知！若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住十善業道所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住十善業道所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置令住十善業道。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！且置令住十善業道。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置令住四靜慮等。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！且置令住四靜慮等。若善男子、善女人等，方便教化殑伽沙數三千大千世界有情，皆令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提所獲功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置令住預流果等。假使如是殑伽沙數三千大千世界有情，皆成預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提所有功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！且置令住預流果等。假使如是殑伽沙數三千大千世界有情，皆成預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提所有功德，是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，於彼功德為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！且置如是預流果等所有功德。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心。設有十方殑伽沙數三千大千世界有情，一一於彼諸菩薩所，皆以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及無量種上妙樂具，經如殑伽沙數大劫，以有所得而為方便，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！且置如是預流果等所有功德。假使十方殑伽沙數三千大千世界有情，皆發無上正等覺心。設有十方殑伽沙數三千大千世界有情，一一於彼諸菩薩所，皆以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及無量種上妙樂具，經如殑伽沙數大劫，以有所得而為方便，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，所獲功德甚多於前無量無數算數譬喻所不能及。所以者何？此菩薩乘善男子等所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，稱法界故，最勝無比。彼諸有情所獲福聚，以有所得為方便故，於此所起隨喜迴向，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來、應、正等覺及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，所獲功德甚多於前無量無數算數譬喻所不能及。所以者何？此菩薩乘善男子等所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，稱法界故，最勝無比。彼諸有情所獲福聚，以有所得為方便故，於此所起隨喜迴向，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。」

爾時，四大天王各與眷屬二萬天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王各與眷屬二萬天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」

時，天帝釋乃至他化自在天王，各與眷屬十萬天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音以奉施佛，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足，合掌白言：「是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋乃至他化自在天王，各與眷屬十萬天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音以奉施佛，供養恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足，合掌白言：「是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」

時，大梵天廣說乃至色究竟天各與無量百千天眾，前詣佛所，頂禮佛足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！甚奇！善逝！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵天廣說乃至色究竟天各與無量百千天眾，前詣佛所，頂禮佛足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！甚奇！善逝！是菩薩摩訶薩所起無倒隨喜迴向，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，威力廣大稱真法界，疾能證得一切智智，勝前所說有所得施，無量倍數不可為比。」