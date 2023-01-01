大般若波羅蜜多經卷第五百四十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百四十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第四分福門品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四分福門品第五之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化諸有情，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化諸有情，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置四大洲一切有情。若善男子、善女人等教小千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，教化十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

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天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲一切有情。若善男子、善女人等教四大洲一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

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「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置小千界一切有情。若善男子、善女人等教中千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置中千界一切有情。若善男子、善女人等教大千界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？乃至廣說。

「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置大千界一切有情。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以清淨心恭敬信受，為求無上正等菩提，書寫、施他、復為解說，於深義趣令無疑惑，教授教誡諸有情言：『汝應勤修真菩薩道，謂深般若波羅蜜多。若能精勤修學此道，疾證無上正等菩提，拔濟無邊諸有情類，令證實際諸漏永盡，入無餘依般涅槃界。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！一切獨覺所證菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。彼善男子、善女人等聞深般若波羅蜜多，教授教誡、精勤修學，漸次圓滿一切佛法，乃至證得一切智智，化有情類，令得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，乃至證得佛菩提故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆發無上正等覺心。於意云何？乃至廣說。

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天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已發無上菩提心者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？乃至廣說。

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「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等，普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與一已於無上正等菩提不退轉者受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩定證無上正等菩提，與諸有情作苦邊際，令其速證三乘涅槃。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』若善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「已於無上正等菩提得不退轉諸菩薩中，有一菩薩作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』若善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，轉施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，復作是言：『來！善男子！汝等於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多疾得圓滿。若修般若波羅蜜多疾得圓滿，便能證得一切智智。』於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，復以種種巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學，是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心。既發無上菩提心已，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，於彼眾中隨施與一受持、讀誦、令善通利、如理思惟，以無量門巧妙文義廣為解釋，分別義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦，令善通利、如理思惟，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多眾寶莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦、令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉，同作是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，濟拔有情生死眾苦，令得殊勝畢竟安樂。』有善男子、善女人等為成彼事，書深般若波羅蜜多眾寶莊嚴，供養恭敬、尊重讚歎，普施與彼受持、讀誦、令善通利、如理思惟。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

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「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，施四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若大千界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書深般若波羅蜜多，種種莊嚴供養恭敬、尊重讚歎，施四大洲一切有情，若小千界一切有情，若中千界一切有情，若大千界一切有情，若復十方各如殑伽沙等世界一切有情。是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了，是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，於深般若波羅蜜多，分別解說甚深義趣令其解了，是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，以無染心分別解說甚深義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「有善男子、善女人等為一有情，於深般若波羅蜜多，以無染心分別解說甚深義趣令其解了，教授教誡令勤修學。是善男子、善女人等所獲福聚，甚多於前無量無邊不可稱數。」

時，天帝釋便白佛言：「如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以般若波羅蜜多甚深義趣教授、教誡，令善通達諸法真如；應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養令無匱乏。若善男子、善女人等能以如是法施、財施，攝受供養彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等由此因緣得大果報，獲大勝利無量無邊。所以者何？彼菩薩摩訶薩，要由如是法施、財施攝受供養，速能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以般若波羅蜜多甚深義趣教授、教誡，令善通達諸法真如；應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養令無匱乏。若善男子、善女人等能以如是法施、財施，攝受供養彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等由此因緣得大果報，獲大勝利無量無邊。所以者何？彼菩薩摩訶薩，要由如是法施、財施攝受供養，速能證得一切智智。」

爾時，善現讚帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！善能勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，皆由菩薩摩訶薩眾而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發菩提心，則無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多。若無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。故應勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令學六種波羅蜜多究竟圓滿，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現讚帝釋言：「善哉！善哉！憍尸迦！善能勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令疾證得一切智智。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，皆由菩薩摩訶薩眾而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發菩提心，則無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多。若無菩薩摩訶薩能學布施乃至般若波羅蜜多，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。故應勸勵、攝受、護助諸菩薩摩訶薩，令學六種波羅蜜多究竟圓滿，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」