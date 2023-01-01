大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 537 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百三十七三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分宣化品第三十一之二
第三分宣化品第三十一之二
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爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何覺知諸法實相？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為覺知諸法實相。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於一切法觀自相空，是為菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩以觀空相毘鉢舍那觀諸法空，都不見有諸法自性可於中住，證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆用無性而為自性，所謂色蘊乃至識蘊，皆用無性而為自性，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦用無性而為自性。如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩及諸聲聞向果所作亦非餘作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情宣說開示，令離執著，脫生死苦，得般涅槃畢竟安樂。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩以觀空相毘鉢舍那觀諸法空，都不見有諸法自性可於中住，證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆用無性而為自性，所謂色蘊乃至識蘊，皆用無性而為自性，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦用無性而為自性。如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩及諸聲聞向果所作亦非餘作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情宣說開示，令離執著，脫生死苦，得般涅槃畢竟安樂。」
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具壽善現便白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩、聲聞等作，云何施設諸法有異？謂是地獄、傍生、鬼界、人及諸天種種差別，謂四大王眾天乃至非想非非想處，及有三乘分位差別，由如是業施設地獄，由如是業施設傍生，由如是業施設鬼界，由如是業施設人趣有贍部洲、勝身牛貨俱盧洲等種種差別，由如是業施設天趣有四大王眾天乃至非想非非想處種種差別，由如是業施設預流乃至獨覺，由如是業施設菩薩及諸如來？
具壽善現便白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩、聲聞等作，云何施設諸法有異？謂是地獄、傍生、鬼界、人及諸天種種差別，謂四大王眾天乃至非想非非想處，及有三乘分位差別，由如是業施設地獄，由如是業施設傍生，由如是業施設鬼界，由如是業施設人趣有贍部洲、勝身牛貨俱盧洲等種種差別，由如是業施設天趣有四大王眾天乃至非想非非想處種種差別，由如是業施設預流乃至獨覺，由如是業施設菩薩及諸如來？
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「世尊！無性之法必無作用，如何可言由此業故生於地獄，如是乃至由此業故生於非想非非想處，由此業故得預流果廣說乃至獨覺菩提，由此業故入菩薩位行菩薩道，由此業故便能證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？」
「世尊！無性之法必無作用，如何可言由此業故生於地獄，如是乃至由此業故生於非想非非想處，由此業故得預流果廣說乃至獨覺菩提，由此業故入菩薩位行菩薩道，由此業故便能證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中，不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起諸業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、人及諸天乃至非想非非想處。為欲拔濟如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法無不皆以無性為性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法恒無性故。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中，不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起諸業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、人及諸天乃至非想非非想處。為欲拔濟如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法無不皆以無性為性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法恒無性故。
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「復次，善現！如汝所說。無性之法必無作用，如何可言：由如是業得預流果，乃至證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？善現！於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸菩薩道、一切智智是無性不？」
「復次，善現！如汝所說。無性之法必無作用，如何可言：由如是業得預流果，乃至證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？善現！於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸菩薩道、一切智智是無性不？」
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善現對曰：「如是！如是！諸所修道廣說乃至一切智智皆是無性。」
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佛告善現：「於意云何？無性法為能得無性法不？」
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善現對曰：「不也！世尊！」
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佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生於無相法虛妄分別起有相想，執著諸蘊、諸處、諸界，於無常中妄生常想，於諸苦中妄生樂想，於無我中妄生我想，於不淨中妄生淨想，愚癡顛倒，於無性法執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得涅槃畢竟安樂。」
佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生於無相法虛妄分別起有相想，執著諸蘊、諸處、諸界，於無常中妄生常想，於諸苦中妄生樂想，於無我中妄生我想，於不淨中妄生淨想，愚癡顛倒，於無性法執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得涅槃畢竟安樂。」
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具壽善現復白佛言：「頗有少物是真、是實、非虛、非妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦。不若無少物是真、是實、非虛、非妄，云何愚夫於中執著，造作諸業輪迴諸趣？」
具壽善現復白佛言：「頗有少物是真、是實、非虛、非妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦。不若無少物是真、是實、非虛、非妄，云何愚夫於中執著，造作諸業輪迴諸趣？」
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佛告善現：「愚夫異生所執著物，乃至無有如細毛端是真、是實、非虛、非妄。執著彼故造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義便生正解。
佛告善現：「愚夫異生所執著物，乃至無有如細毛端是真、是實、非虛、非妄。執著彼故造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義便生正解。
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「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事，可令彼人受欲樂不？」
「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事，可令彼人受欲樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人住在夢中受五欲樂！」
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佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事不？」
佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事不？」
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善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事者。」
善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事者。」
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佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」
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善現對曰：「不也！世尊！」
善現對曰：「不也！世尊！」
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佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？明鏡等中所見諸像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！明鏡等中所見諸像，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
善現對曰：「不也！世尊！明鏡等中所見諸像，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？明鏡等中所現諸像，彼像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼所現像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？山谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
善現對曰：「不也！世尊！山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？陽焰等中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸陽焰中所現水等，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？諸陽焰中水等，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸光影中所現色相，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？諸光影中色相，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？幻師幻作象、馬軍等種種形像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！幻象、馬等都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
善現對曰：「不也！世尊！幻象、馬等都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？諸能化者所作化身，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸變化身都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」
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善現對曰：「不也！世尊！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
善現對曰：「不也！世尊！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」
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佛告善現：「於意云何？尋香城中物類，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
佛告善現：「於意云何？尋香城中物類，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」
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善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」
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佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像、響、陽焰、光影、幻事、變化、尋香城中物類者不？」
佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像、響、陽焰、光影、幻事、變化、尋香城中物類者不？」
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善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像等。」
善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像等。」
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佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」
佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」
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善現對曰：「不也！世尊！此中都無實雜染者及清淨者。」
善現對曰：「不也！世尊！此中都無實雜染者及清淨者。」
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佛告善現：「如染、淨者實無所有，由此因緣雜染、清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨。非見實者，謂有雜染及清淨者，如見實者，知無雜染及清淨者，如是亦無雜染、清淨，以一切法自相空故。」
佛告善現：「如染、淨者實無所有，由此因緣雜染、清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨。非見實者，謂有雜染及清淨者，如見實者，知無雜染及清淨者，如是亦無雜染、清淨，以一切法自相空故。」
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爾時，善現便白佛言：「諸見實者無染無淨，不見實者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！諸實說者無染無淨，不實說者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染淨，諸無自性有自性法亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」
爾時，善現便白佛言：「諸見實者無染無淨，不見實者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！諸實說者無染無淨，不實說者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染淨，諸無自性有自性法亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」
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佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」
佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」
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具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」
具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」
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佛告善現：「諸法真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清淨法，此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷，不可說為若染若淨。」
佛告善現：「諸法真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清淨法，此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷，不可說為若染若淨。」
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具壽善現復白佛言：「若一切法皆如夢境廣說乃至如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非實有法，發趣無上正等覺心，作是願言：『我當圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至我當圓滿三十二相、八十隨好，我當發起無量光明遍照十方無邊世界，我當發起一妙音聲遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門，令勤修學隨應各得諸饒益事？』」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆如夢境廣說乃至如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非實有法，發趣無上正等覺心，作是願言：『我當圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至我當圓滿三十二相、八十隨好，我當發起無量光明遍照十方無邊世界，我當發起一妙音聲遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門，令勤修學隨應各得諸饒益事？』」
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佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不皆如夢境乃至尋香城耶？」
佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不皆如夢境乃至尋香城耶？」
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善現對曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切佛法，利益安樂無量有情？非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施乃至般若波羅蜜多，況能圓滿廣說乃至三十二相、八十隨好！亦如是說：非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業。餘一切法亦應如是，俱非實故。」
善現對曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切佛法，利益安樂無量有情？非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施乃至般若波羅蜜多，況能圓滿廣說乃至三十二相、八十隨好！亦如是說：非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業。餘一切法亦應如是，俱非實故。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施等六波羅蜜多廣說乃至三十二相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，亦不能得一切智智。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施等六波羅蜜多廣說乃至三十二相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，亦不能得一切智智。
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「復次，善現！布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法非實有故，不能證得一切智智。善現當知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。
「復次，善現！布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法非實有故，不能證得一切智智。善現當知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。
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「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種殊勝善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，而知一切皆如夢境廣說乃至如尋香城實無所有。
「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種殊勝善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，而知一切皆如夢境廣說乃至如尋香城實無所有。
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「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。謂菩薩摩訶薩，若不圓滿布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。
「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。謂菩薩摩訶薩，若不圓滿布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。
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「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土及求證得一切智智，亦能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土及求證得一切智智，亦能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。
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「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無。若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若無漏法、若世間法、若出世間法、若有為法、若無為法亦不可取。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事。如夢乃至如尋香城不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見。是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無。若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若無漏法、若世間法、若出世間法、若有為法、若無為法亦不可取。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事。如夢乃至如尋香城不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見。是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。
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「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲饒益諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，不為自身非為餘事。為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為自身非為餘事。
「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲饒益諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，不為自身非為餘事。為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為自身非為餘事。
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「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，廣說乃至於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見此事已，深生憐愍方便教導，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住此界中不復現起我想乃至使見者想，爾時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜、淡泊、無戲論界。
「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，廣說乃至於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見此事已，深生憐愍方便教導，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住此界中不復現起我想乃至使見者想，爾時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜、淡泊、無戲論界。
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「善現當知！是菩薩摩訶薩由此方便行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗，不依勝義。」
「善現當知！是菩薩摩訶薩由此方便行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗，不依勝義。」
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具壽善現便白佛言：「佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」
具壽善現便白佛言：「佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」
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佛告善現：「此依世俗，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」
佛告善現：「此依世俗，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」
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具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果、有現觀耶？」
具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果、有現觀耶？」
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佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執無二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論。非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」
佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執無二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論。非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」
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具壽善現復白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，此中何謂法平等性？」
具壽善現復白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，此中何謂法平等性？」
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佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現當知！法平等性，異生、聖者俱不能行，非彼境故。」
佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現當知！法平等性，異生、聖者俱不能行，非彼境故。」
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具壽善現便白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」
具壽善現便白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」
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佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流乃至獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」
佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流乃至獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」
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具壽善現復白佛言：「如來於法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如來所行境界？」
具壽善現復白佛言：「如來於法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如來所行境界？」
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佛告善現：「如來於法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行境界，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？
佛告善現：「如來於法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行境界，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？
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「善現當知！若諸異生法平等性乃至如來法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別故，不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」
「善現當知！若諸異生法平等性乃至如來法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別故，不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」
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具壽善現便白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」
具壽善現便白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別。」
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具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間？又佛、法、僧應無差別？」
具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間？又佛、法、僧應無差別？」
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佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異不？」
佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異不？」
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善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶與平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然諸如來於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」
善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶與平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然諸如來於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，建立種種法及有情名相差別。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，建立種種法及有情名相差別。
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「復次，善現！於意云何？若佛不證無上菩提，設證不為有情施設諸法名相種種差別，諸有情類為能自知，此是地獄廣說乃至此是非想非非想處，此是色、受、想、行、識蘊廣說乃至一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘。諸有情類於如是等差別名相能自知不？」
「復次，善現！於意云何？若佛不證無上菩提，設證不為有情施設諸法名相種種差別，諸有情類為能自知，此是地獄廣說乃至此是非想非非想處，此是色、受、想、行、識蘊廣說乃至一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘。諸有情類於如是等差別名相能自知不？」
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善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情施設諸如是等差別名相，諸有情類不能自知。」
善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情施設諸如是等差別名相，諸有情類不能自知。」
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佛告善現：「是故諸佛於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別名相，而於諸法平等性中都無所動。」
佛告善現：「是故諸佛於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別名相，而於諸法平等性中都無所動。」
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具壽善現復白佛言：「如佛於法平等性中都無所動，異生乃至菩薩於法平等性中亦不動不？」
具壽善現復白佛言：「如佛於法平等性中都無所動，異生乃至菩薩於法平等性中亦不動不？」
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佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」
佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」
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具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，謂色等蘊相各異故性亦應別，廣說乃至有為、無為相各異故性亦應別。
具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，謂色等蘊相各異故性亦應別，廣說乃至有為、無為相各異故性亦應別。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「世尊！如是法等性若各別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若不分別法及有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞、獨覺等地。若定不能超諸聲聞、獨覺等地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊。若定不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所聽受正法種諸善根。若定不能於諸佛所聽受正法種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若定不能成熟有情、嚴淨佛土，應不能得一切智智轉妙法輪度有情眾。」
「世尊！如是法等性若各別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若不分別法及有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞、獨覺等地。若定不能超諸聲聞、獨覺等地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊。若定不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所聽受正法種諸善根。若定不能於諸佛所聽受正法種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若定不能成熟有情、嚴淨佛土，應不能得一切智智轉妙法輪度有情眾。」
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佛告善現：「如汝所言『若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性等？』者，於意云何？色蘊法性是空性不？受、想、行、識蘊法性是空性不？廣說乃至有為法性是空性不？無為法性是空性不？」
佛告善現：「如汝所言『若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性等？』者，於意云何？色蘊法性是空性不？受、想、行、識蘊法性是空性不？廣說乃至有為法性是空性不？無為法性是空性不？」
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善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」
善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」
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佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色蘊異相為可得不？受、想、行、識蘊異相為可得不？廣說乃至有為法異相為可得不？無為法異相為可得不？」
佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色蘊異相為可得不？受、想、行、識蘊異相為可得不？廣說乃至有為法異相為可得不？無為法異相為可得不？」
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善現對曰：「不也！世尊！於空性中，一切異相皆不可得。」
善現對曰：「不也！世尊！於空性中，一切異相皆不可得。」
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佛告善現：「由此應知法平等性，非即異生，非離異生，廣說乃至非即諸佛，非離諸佛。法平等性，非即色蘊，非離色蘊，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，廣說乃至非即有為法，非離有為法，非即無為法，非離無為法。」
佛告善現：「由此應知法平等性，非即異生，非離異生，廣說乃至非即諸佛，非離諸佛。法平等性，非即色蘊，非離色蘊，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，廣說乃至非即有為法，非離有為法，非即無為法，非離無為法。」
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具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為、為是無為？」
具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為、為是無為？」
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佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二種皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，諸佛世尊依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中有身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」
佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二種皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，諸佛世尊依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中有身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」
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爾時，善現便白佛言：「若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法皆非能作亦非所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事攝益有情？」
爾時，善現便白佛言：「若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法皆非能作亦非所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事攝益有情？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等之性皆本性空，此本性空於有無法皆非能作亦非所作，然諸菩薩能為有情以四攝事作大饒益。若諸有情自知諸法皆本性空，則佛、菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種虛妄分別、住諸法空、脫生死苦，謂令有情遠離我想廣說乃至使見者想，亦令有情遠離色想乃至識想，亦令有情遠離眼處想乃至意處想，亦令有情遠離色處想乃至法處想，亦令有情遠離眼界想乃至意界想，亦令有情遠離色界想乃至法界想，亦令有情遠離眼識界想乃至意識界想，亦令有情遠離眼觸想乃至意觸想，亦令有情遠離眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想，亦令有情遠離地界想乃至識界想，亦令有情遠離因緣想乃至增上緣想，亦令有情遠離從緣所生諸法想，亦令有情遠離無明想乃至老死想，亦令有情遠離有漏、無漏法想，亦令有情遠離世間、出世間法想，亦令有情遠離有為、無為法想，亦令有情遠離諸想已，住無為界解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等之性皆本性空，此本性空於有無法皆非能作亦非所作，然諸菩薩能為有情以四攝事作大饒益。若諸有情自知諸法皆本性空，則佛、菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種虛妄分別、住諸法空、脫生死苦，謂令有情遠離我想廣說乃至使見者想，亦令有情遠離色想乃至識想，亦令有情遠離眼處想乃至意處想，亦令有情遠離色處想乃至法處想，亦令有情遠離眼界想乃至意界想，亦令有情遠離色界想乃至法界想，亦令有情遠離眼識界想乃至意識界想，亦令有情遠離眼觸想乃至意觸想，亦令有情遠離眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想，亦令有情遠離地界想乃至識界想，亦令有情遠離因緣想乃至增上緣想，亦令有情遠離從緣所生諸法想，亦令有情遠離無明想乃至老死想，亦令有情遠離有漏、無漏法想，亦令有情遠離世間、出世間法想，亦令有情遠離有為、無為法想，亦令有情遠離諸想已，住無為界解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」
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具壽善現便白佛言：「以何空故說諸法空？」
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佛告善現：「以色乃至一切智智皆性空故說諸法空。
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「復次，善現！於意云何？若所化身復化作事，此有實事而不空耶？」
「復次，善現！於意云何？若所化身復化作事，此有實事而不空耶？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸所幻化都無實事，一切皆空。」
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佛告善現：「所化與空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。
佛告善現：「所化與空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。
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「復次，善現！無色乃至諸佛無上正等菩提而非化者，諸是化者無不皆空。復次，善現！依如是法，施設種種補特伽羅，所謂異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來，無非是化，諸是化者無不皆空。」
「復次，善現！無色乃至諸佛無上正等菩提而非化者，諸是化者無不皆空。復次，善現！依如是法，施設種種補特伽羅，所謂異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來，無非是化，諸是化者無不皆空。」
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具壽善現便白佛言：「蘊、處、界等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」
具壽善現便白佛言：「蘊、處、界等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」
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佛告善現：「一切世間、出世間法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有是業化。由此因緣，我說一切皆如幻化等無差別。」
佛告善現：「一切世間、出世間法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有是業化。由此因緣，我說一切皆如幻化等無差別。」
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具壽善現復白佛言：「所有斷果，謂預流果、一來、不還、阿羅漢果，獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」
具壽善現復白佛言：「所有斷果，謂預流果、一來、不還、阿羅漢果，獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」
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佛告善現：「如是諸法若與生滅二相相應亦皆是化。」
佛告善現：「如是諸法若與生滅二相相應亦皆是化。」
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具壽善現便白佛言：「何法非化？」
具壽善現便白佛言：「何法非化？」
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佛告善現：「若法不與生滅相應是法非化。」
佛告善現：「若法不與生滅相應是法非化。」
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具壽善現復白佛言：「何法不與生滅相應？」
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佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相應。」
佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相應。」
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具壽善現便白佛言：「如世尊說平等法性，一切皆空無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可說非化？」
具壽善現便白佛言：「如世尊說平等法性，一切皆空無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可說非化？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空。此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非諸佛作亦非餘作，有佛無佛自性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空。此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非諸佛作亦非餘作，有佛無佛自性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。
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「復次，善現！新學菩薩聞一切法皆畢竟空乃至涅槃亦皆如化，心便驚怖不能修善，故我為說若法不與生滅相應，此法非化，非別實有不空涅槃。」
「復次，善現！新學菩薩聞一切法皆畢竟空乃至涅槃亦皆如化，心便驚怖不能修善，故我為說若法不與生滅相應，此法非化，非別實有不空涅槃。」
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爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空不生怖畏？」
爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空不生怖畏？」
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佛告善現：「豈一切法先有後無非本性空？然一切法先既非有後亦非無，本性常空無所怖畏。應作如是教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空歡喜信受。」
佛告善現：「豈一切法先有後無非本性空？然一切法先既非有後亦非無，本性常空無所怖畏。應作如是教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空歡喜信受。」
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時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。
時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。
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大般若波羅蜜多經卷第五百三十七
大般若波羅蜜多經卷第五百三十七
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