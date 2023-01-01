大般若波羅蜜多經卷第五百三十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分宣化品第三十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分宣化品第三十一之二

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何覺知諸法實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何覺知諸法實相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為覺知諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為覺知諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於一切法觀自相空，是為菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於一切法觀自相空，是為菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩以觀空相毘鉢舍那觀諸法空，都不見有諸法自性可於中住，證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆用無性而為自性，所謂色蘊乃至識蘊，皆用無性而為自性，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦用無性而為自性。如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩及諸聲聞向果所作亦非餘作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情宣說開示，令離執著，脫生死苦，得般涅槃畢竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩以觀空相毘鉢舍那觀諸法空，都不見有諸法自性可於中住，證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆用無性而為自性，所謂色蘊乃至識蘊，皆用無性而為自性，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦用無性而為自性。如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩及諸聲聞向果所作亦非餘作，但為有情於一切法不知不見如實皆空。是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情宣說開示，令離執著，脫生死苦，得般涅槃畢竟安樂。」

具壽善現便白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩、聲聞等作，云何施設諸法有異？謂是地獄、傍生、鬼界、人及諸天種種差別，謂四大王眾天乃至非想非非想處，及有三乘分位差別，由如是業施設地獄，由如是業施設傍生，由如是業施設鬼界，由如是業施設人趣有贍部洲、勝身牛貨俱盧洲等種種差別，由如是業施設天趣有四大王眾天乃至非想非非想處種種差別，由如是業施設預流乃至獨覺，由如是業施設菩薩及諸如來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，如是無性非諸如來應正等覺、獨覺、菩薩、聲聞等作，云何施設諸法有異？謂是地獄、傍生、鬼界、人及諸天種種差別，謂四大王眾天乃至非想非非想處，及有三乘分位差別，由如是業施設地獄，由如是業施設傍生，由如是業施設鬼界，由如是業施設人趣有贍部洲、勝身牛貨俱盧洲等種種差別，由如是業施設天趣有四大王眾天乃至非想非非想處種種差別，由如是業施設預流乃至獨覺，由如是業施設菩薩及諸如來？

「世尊！無性之法必無作用，如何可言由此業故生於地獄，如是乃至由此業故生於非想非非想處，由此業故得預流果廣說乃至獨覺菩提，由此業故入菩薩位行菩薩道，由此業故便能證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性之法必無作用，如何可言由此業故生於地獄，如是乃至由此業故生於非想非非想處，由此業故得預流果廣說乃至獨覺菩提，由此業故入菩薩位行菩薩道，由此業故便能證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中，不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起諸業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、人及諸天乃至非想非非想處。為欲拔濟如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法無不皆以無性為性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法恒無性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無性法中，不可施設諸法有異，無業、無果亦無作用。但諸愚夫不了聖法毘奈耶故，不如實知諸法皆以無性為性，愚癡顛倒發起諸業，隨業差別受種種身。依如是身品類差別，施設地獄、傍生、鬼界、人及諸天乃至非想非非想處。為欲拔濟如是愚夫愚癡顛倒受生死苦，施設聖法及毘奈耶分位差別，依此分位施設預流乃至獨覺、菩薩、如來。然一切法無不皆以無性為性，無性法中實無異法，無業、無果亦無作用，無性之法恒無性故。

「復次，善現！如汝所說。無性之法必無作用，如何可言：由如是業得預流果，乃至證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？善現！於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸菩薩道、一切智智是無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如汝所說。無性之法必無作用，如何可言：由如是業得預流果，乃至證得一切智智，說名如來、應、正等覺，利益安樂一切有情？善現！於意云何？諸所修道是無性不？諸預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸菩薩道、一切智智是無性不？」

善現對曰：「如是！如是！諸所修道廣說乃至一切智智皆是無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！諸所修道廣說乃至一切智智皆是無性。」

佛告善現：「於意云何？無性法為能得無性法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？無性法為能得無性法不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生於無相法虛妄分別起有相想，執著諸蘊、諸處、諸界，於無常中妄生常想，於諸苦中妄生樂想，於無我中妄生我想，於不淨中妄生淨想，愚癡顛倒，於無性法執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得涅槃畢竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無性及道，是一切法皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。愚夫異生於無相法虛妄分別起有相想，執著諸蘊、諸處、諸界，於無常中妄生常想，於諸苦中妄生樂想，於無我中妄生我想，於不淨中妄生淨想，愚癡顛倒，於無性法執著有性。由此因緣，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，拔濟如是諸有情類，令離顛倒虛妄分別，方便安置無相法中，令勤修學解脫生死，證得涅槃畢竟安樂。」

具壽善現復白佛言：「頗有少物是真、是實、非虛、非妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦。不若無少物是真、是實、非虛、非妄，云何愚夫於中執著，造作諸業輪迴諸趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有少物是真、是實、非虛、非妄，愚夫異生於中執著造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死苦。不若無少物是真、是實、非虛、非妄，云何愚夫於中執著，造作諸業輪迴諸趣？」

佛告善現：「愚夫異生所執著物，乃至無有如細毛端是真、是實、非虛、非妄。執著彼故造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義便生正解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「愚夫異生所執著物，乃至無有如細毛端是真、是實、非虛、非妄。執著彼故造作諸業，由此因緣輪迴諸趣，不能解脫生死眾苦，唯有顛倒虛妄執著。吾今為汝廣說譬喻，重顯斯義令其易了，諸有智者由譬喻故，於所說義便生正解。

「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事，可令彼人受欲樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？夢中見人受五欲樂，夢中頗有少分實事，可令彼人受欲樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人住在夢中受五欲樂！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！夢所見人尚非實有，況有實事可令彼人住在夢中受五欲樂！」

佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事不？」

善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如夢中所見事者。」

佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實諸趣於中往來生死事不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？夢中頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？夢所見法都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？明鏡等中所見諸像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？明鏡等中所見諸像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！明鏡等中所見諸像，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！明鏡等中所見諸像，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？明鏡等中所現諸像，彼像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？明鏡等中所現諸像，彼像頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼所現像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼所現像都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？山谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？山谷等中所發諸響，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！山谷等中所發諸響，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸響頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？山谷等響都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？陽焰等中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？陽焰等中現似水等，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！諸陽焰中所現水等，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸陽焰中所現水等，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？諸陽焰中水等，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸陽焰中水等，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？陽焰水等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸光影中所現色相，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！諸光影中所現色相，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸光影中所現色相，都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？諸光影中色相，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸光影中色相，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？光影色相都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？幻師幻作象、馬軍等種種形像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？幻師幻作象、馬軍等種種形像，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！幻象、馬等都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！幻象、馬等都無實事但誑愚童，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？幻事頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？幻象、馬等都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？諸能化者所作化身，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸能化者所作化身，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！諸變化身都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸變化身都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？化身頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？諸變化身都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？尋香城中所現物類，為有實事可依造業，由所造業或墮惡趣、或生人天受苦樂不？」

善現對曰：「不也！世尊！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！尋香城中所現物類都無實事，云何可依造作諸業，由所造業或墮惡趣、或生人天受諸苦樂？」

佛告善現：「於意云何？尋香城中物類，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？尋香城中物類，頗有真實修道，依彼修道有離雜染得清淨不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？彼城物類都無實事，非能施設、非所施設，修道尚無，況依修道有離雜染及得清淨！」

佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像、響、陽焰、光影、幻事、變化、尋香城中物類者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？頗有諸法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像、響、陽焰、光影、幻事、變化、尋香城中物類者不？」

善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！定無有法或是有漏，或是無漏，或是世間，或是出世間，或是有為，或是無為，非如像等。」

佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？此中頗有實雜染者、清淨者不？」

善現對曰：「不也！世尊！此中都無實雜染者及清淨者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！此中都無實雜染者及清淨者。」

佛告善現：「如染、淨者實無所有，由此因緣雜染、清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨。非見實者，謂有雜染及清淨者，如見實者，知無雜染及清淨者，如是亦無雜染、清淨，以一切法自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如染、淨者實無所有，由此因緣雜染、清淨亦非實有。所以者何？住我、我所諸有情類虛妄分別，謂有雜染及清淨者，由此因緣謂有雜染及有清淨。非見實者，謂有雜染及清淨者，如見實者，知無雜染及清淨者，如是亦無雜染、清淨，以一切法自相空故。」

爾時，善現便白佛言：「諸見實者無染無淨，不見實者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！諸實說者無染無淨，不實說者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染淨，諸無自性有自性法亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸見實者無染無淨，不見實者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！諸實說者無染無淨，不實說者亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！無自性法無染無淨，有自性法亦無染淨，諸無自性有自性法亦無染淨。所以者何？以一切法皆用無性而為自性。世尊！若見實者及實說者無染無淨，不見實者、不實說者亦無染淨，云何世尊有時說有清淨法耶？」

佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我說一切法平等性為清淨法。」

具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何謂一切法平等性？」

佛告善現：「諸法真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清淨法，此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷，不可說為若染若淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸法真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世性相常住，是名一切法平等性。此平等性名清淨法，此依世俗說為清淨，不依勝義。所以者何？勝義諦中既無分別亦無戲論，一切名字言語道斷，不可說為若染若淨。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆如夢境廣說乃至如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非實有法，發趣無上正等覺心，作是願言：『我當圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至我當圓滿三十二相、八十隨好，我當發起無量光明遍照十方無邊世界，我當發起一妙音聲遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門，令勤修學隨應各得諸饒益事？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆如夢境廣說乃至如尋香城，雖現似有而無實事，云何菩薩摩訶薩依止如是非實有法，發趣無上正等覺心，作是願言：『我當圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至我當圓滿三十二相、八十隨好，我當發起無量光明遍照十方無邊世界，我當發起一妙音聲遍滿十方無邊世界，隨諸有情心、心所法勝解差別，為說種種微妙法門，令勤修學隨應各得諸饒益事？』」

佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不皆如夢境乃至尋香城耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝所說法，豈不皆如夢境乃至尋香城耶？」

善現對曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切佛法，利益安樂無量有情？非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施乃至般若波羅蜜多，況能圓滿廣說乃至三十二相、八十隨好！亦如是說：非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業。餘一切法亦應如是，俱非實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！然我有疑，若一切法如夢乃至如尋香城皆無實事，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，發誠諦言：我當圓滿一切佛法，利益安樂無量有情？非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能行布施乃至般若波羅蜜多，況能圓滿廣說乃至三十二相、八十隨好！亦如是說：非夢所見廣說乃至尋香城中所現物類，能成一切所願事業。餘一切法亦應如是，俱非實故。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施等六波羅蜜多廣說乃至三十二相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，亦不能得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。非實有法尚不能行布施等六波羅蜜多廣說乃至三十二相、八十隨好，況能圓滿！非實有法不能成辦所願事業，亦不能得一切智智。

「復次，善現！布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法非實有故，不能證得一切智智。善現當知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法非實有故，不能證得一切智智。善現當知！如是諸法一切皆是思惟造作，諸有思惟所造作法，皆不能得一切智智。

「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種殊勝善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，而知一切皆如夢境廣說乃至如尋香城實無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是諸法於菩提道雖能引發，而於其果無資助能，由此諸法無生、無起，無實相故。諸菩薩摩訶薩從初發心，雖起種種殊勝善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，而知一切皆如夢境廣說乃至如尋香城實無所有。

「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。謂菩薩摩訶薩，若不圓滿布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是諸法雖非實有，若不圓滿決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。謂菩薩摩訶薩，若不圓滿布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，決定不能成熟有情、嚴淨佛土，亦不能得一切智智。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土及求證得一切智智，亦能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，隨所修住一切善法，皆如實知如夢乃至如尋香城，謂若修行布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，能如實知如夢乃至如尋香城；若成熟有情、嚴淨佛土及求證得一切智智，亦能如實知如夢乃至如尋香城，亦如實知諸有情類心行差別如夢乃至如尋香城。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無。若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若無漏法、若世間法、若出世間法、若有為法、若無為法亦不可取。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事。如夢乃至如尋香城不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見。是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不取為有、不取為無。若由如是取故證得一切智智，亦知彼法如夢乃至如尋香城，不取為有、不取為無。所以者何？布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智皆不可取，若有漏法、若無漏法、若世間法、若出世間法、若有為法、若無為法亦不可取。是菩薩摩訶薩知一切法不可取已，求趣無上正等菩提。所以者何？以一切法皆不可取、都無實事。如夢乃至如尋香城不可取法不能證得不可取法，然諸有情於如是法不知不見。是菩薩摩訶薩為饒益彼諸有情故，求趣無上正等菩提。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲饒益諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，不為自身非為餘事。為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為自身非為餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心，為欲饒益諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，不為自身非為餘事。為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為自身非為餘事。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，廣說乃至於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見此事已，深生憐愍方便教導，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住此界中不復現起我想乃至使見者想，爾時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜、淡泊、無戲論界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見諸愚夫於非我中而住我想，廣說乃至於非見者住見者想。是菩薩摩訶薩見此事已，深生憐愍方便教導，令離顛倒妄想執著，安置無相甘露界中，住此界中不復現起我想乃至使見者想，爾時一切掉動、散亂、戲論、分別不復現行，心多安住寂靜、淡泊、無戲論界。

「善現當知！是菩薩摩訶薩由此方便行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗，不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩由此方便行深般若波羅蜜多，自於諸法無所執著，亦能教他於一切法無所執著，此依世俗，不依勝義。」

具壽善現便白佛言：「佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「佛證無上正等覺時，所得佛法為依世俗說名為得，為依勝義說名得耶？」

佛告善現：「此依世俗，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「此依世俗，不依勝義。若依勝義，能得、所得俱不可得。所以者何？若謂此人得如是法便有所得，有所得者便執有二，執有二者不能得果亦無現觀。」

具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果、有現觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若執有二不能得果亦無現觀，執無二者為能得果、有現觀耶？」

佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執無二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論。非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「執有二者不能得果亦無現觀，執無二者亦復如是，有所執故如執有二。若不執二、不執無二，則名得果亦名現觀。所以者何？若執由此便能得果亦有現觀，及執由彼不能得果亦無現觀，俱是戲論。非一切法平等性中有諸戲論，若離戲論乃可名為法平等性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，此中何謂法平等性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆用無性而為自性，此中何謂法平等性？」

佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現當知！法平等性，異生、聖者俱不能行，非彼境故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若於是處都無有性亦無無性，亦不可說為平等性，如是乃名法平等性。善現當知！法平等性既不可說亦不可知，除平等性無法可得，離一切法無平等性。善現當知！法平等性，異生、聖者俱不能行，非彼境故。」

具壽善現便白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「法平等性豈亦非佛所行境耶？」

佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流乃至獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「法平等性，一切聖者皆不能行亦不能證，謂諸預流乃至獨覺、若諸菩薩、若諸如來，皆不能以法平等性為所行境，此中一切戲論分別皆不行故。」

具壽善現復白佛言：「如來於法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如來所行境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來於法皆得自在，云何可言法平等性，亦非如來所行境界？」

佛告善現：「如來於法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行境界，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如來於法雖得自在，若平等性與佛有異，可言是佛所行境界，然平等性與佛無異，云何可說佛行彼境？

「善現當知！若諸異生法平等性乃至如來法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別故，不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若諸異生法平等性乃至如來法平等性，皆同一相，所謂無相，是一平等無二無別故，不可說此是異生法平等性廣說乃至此是如來法平等性。於此一法平等性中，諸平等性既不可得，於中異生及諸聖者差別之相亦不可得。」

具壽善現便白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法平等性中，諸差別相皆不可得，則諸異生及預流等法及有情應無差別。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。於一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別。」

具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間？又佛、法、僧應無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法平等性中，異生、聖者法及有情皆無差別，云何三寶出現世間？又佛、法、僧應無差別？」

佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？佛、法、僧寶與平等性各有異不？」

善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶與平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然諸如來於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如我解佛所說義者，佛、法、僧寶與平等性皆無差別。所以者何？佛、法、僧寶與平等性，如是一切皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相。然諸如來於無相法方便善巧，建立種種法及有情名相差別，所謂此是異生及法，乃至此是如來及法。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，建立種種法及有情名相差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛於法方便善巧，建立種種法及有情名相差別。

「復次，善現！於意云何？若佛不證無上菩提，設證不為有情施設諸法名相種種差別，諸有情類為能自知，此是地獄廣說乃至此是非想非非想處，此是色、受、想、行、識蘊廣說乃至一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘。諸有情類於如是等差別名相能自知不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？若佛不證無上菩提，設證不為有情施設諸法名相種種差別，諸有情類為能自知，此是地獄廣說乃至此是非想非非想處，此是色、受、想、行、識蘊廣說乃至一切相智，此是一切相妙願智，此是一切智智，此是三寶，此是三乘。諸有情類於如是等差別名相能自知不？」

善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情施設諸如是等差別名相，諸有情類不能自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！若佛不為有情施設諸如是等差別名相，諸有情類不能自知。」

佛告善現：「是故諸佛於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別名相，而於諸法平等性中都無所動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是故諸佛於無相法方便善巧，雖為有情施設種種差別名相，而於諸法平等性中都無所動。」

具壽善現復白佛言：「如佛於法平等性中都無所動，異生乃至菩薩於法平等性中亦不動不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如佛於法平等性中都無所動，異生乃至菩薩於法平等性中亦不動不？」

佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！以一切法及諸有情皆不出過平等性故。如平等性，當知真如廣說乃至不思議界亦復如是，諸法異生及諸聖者於真如等無差別故。」

具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，謂色等蘊相各異故性亦應別，廣說乃至有為、無為相各異故性亦應別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，謂色等蘊相各異故性亦應別，廣說乃至有為、無為相各異故性亦應別。

「世尊！如是法等性若各別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若不分別法及有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞、獨覺等地。若定不能超諸聲聞、獨覺等地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊。若定不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所聽受正法種諸善根。若定不能於諸佛所聽受正法種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若定不能成熟有情、嚴淨佛土，應不能得一切智智轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是法等性若各別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性？若不分別法及有情有種種性，則應不能行深般若波羅蜜多。若不能行甚深般若波羅蜜多，則應不能從一菩薩地至一菩薩地。若定不能從一菩薩地至一菩薩地，則應不能趣入菩薩正性離生。若定不能趣入菩薩正性離生，則應不能超諸聲聞、獨覺等地。若定不能超諸聲聞、獨覺等地，則應不能圓滿神通波羅蜜多。若定不能圓滿神通波羅蜜多，則應不能於諸神通遊戲自在。若定不能於諸神通遊戲自在，則應不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多。若定不能圓滿布施乃至般若波羅蜜多，則應不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊。若定不能從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，則應不能於諸佛所聽受正法種諸善根。若定不能於諸佛所聽受正法種諸善根，則應不能成熟有情、嚴淨佛土。若定不能成熟有情、嚴淨佛土，應不能得一切智智轉妙法輪度有情眾。」

佛告善現：「如汝所言『若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性等？』者，於意云何？色蘊法性是空性不？受、想、行、識蘊法性是空性不？廣說乃至有為法性是空性不？無為法性是空性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所言『若諸異生及諸聖者并一切法平等之性無差別者，令一切法及諸有情相各異故性亦應別，是則法性亦應各別，云何於諸異相法等可得安立法性一相？云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不分別法及諸有情有種種性等？』者，於意云何？色蘊法性是空性不？受、想、行、識蘊法性是空性不？廣說乃至有為法性是空性不？無為法性是空性不？」

善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！一切法性皆是空性。」

佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色蘊異相為可得不？受、想、行、識蘊異相為可得不？廣說乃至有為法異相為可得不？無為法異相為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？於空性中，法等異相為可得不？謂色蘊異相為可得不？受、想、行、識蘊異相為可得不？廣說乃至有為法異相為可得不？無為法異相為可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！於空性中，一切異相皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！於空性中，一切異相皆不可得。」

佛告善現：「由此應知法平等性，非即異生，非離異生，廣說乃至非即諸佛，非離諸佛。法平等性，非即色蘊，非離色蘊，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，廣說乃至非即有為法，非離有為法，非即無為法，非離無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此應知法平等性，非即異生，非離異生，廣說乃至非即諸佛，非離諸佛。法平等性，非即色蘊，非離色蘊，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，廣說乃至非即有為法，非離有為法，非即無為法，非離無為法。」

具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為、為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「法平等性為是有為、為是無為？」

佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二種皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，諸佛世尊依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中有身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「法平等性非是有為，非是無為，然離有為法，無為法不可得，離無為法，有為法亦不可得。善現當知！若有為界、若無為界，如是二種皆非相應非不相應，無色、無見、無對、一相，所謂無相，諸佛世尊依世俗說不依勝義。所以者何？非勝義中有身行、語行、意行可得，非離身行、語行、意行勝義可得。即有為法及無為法平等法性說名勝義，非離一切有為、無為別有勝義。是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義而行菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土，能疾證得一切智智，盡未來際利樂有情。」

爾時，善現便白佛言：「若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法皆非能作亦非所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事攝益有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若諸法等平等之性皆本性空，此本性空於一切法皆非能作亦非所作，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不動勝義以四攝事攝益有情？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等之性皆本性空，此本性空於有無法皆非能作亦非所作，然諸菩薩能為有情以四攝事作大饒益。若諸有情自知諸法皆本性空，則佛、菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種虛妄分別、住諸法空、脫生死苦，謂令有情遠離我想廣說乃至使見者想，亦令有情遠離色想乃至識想，亦令有情遠離眼處想乃至意處想，亦令有情遠離色處想乃至法處想，亦令有情遠離眼界想乃至意界想，亦令有情遠離色界想乃至法界想，亦令有情遠離眼識界想乃至意識界想，亦令有情遠離眼觸想乃至意觸想，亦令有情遠離眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想，亦令有情遠離地界想乃至識界想，亦令有情遠離因緣想乃至增上緣想，亦令有情遠離從緣所生諸法想，亦令有情遠離無明想乃至老死想，亦令有情遠離有漏、無漏法想，亦令有情遠離世間、出世間法想，亦令有情遠離有為、無為法想，亦令有情遠離諸想已，住無為界解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法等平等之性皆本性空，此本性空於有無法皆非能作亦非所作，然諸菩薩能為有情以四攝事作大饒益。若諸有情自知諸法皆本性空，則佛、菩薩不現神通作希有事，謂於諸法本性空中雖無所動，而令有情遠離種種虛妄分別、住諸法空、脫生死苦，謂令有情遠離我想廣說乃至使見者想，亦令有情遠離色想乃至識想，亦令有情遠離眼處想乃至意處想，亦令有情遠離色處想乃至法處想，亦令有情遠離眼界想乃至意界想，亦令有情遠離色界想乃至法界想，亦令有情遠離眼識界想乃至意識界想，亦令有情遠離眼觸想乃至意觸想，亦令有情遠離眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想，亦令有情遠離地界想乃至識界想，亦令有情遠離因緣想乃至增上緣想，亦令有情遠離從緣所生諸法想，亦令有情遠離無明想乃至老死想，亦令有情遠離有漏、無漏法想，亦令有情遠離世間、出世間法想，亦令有情遠離有為、無為法想，亦令有情遠離諸想已，住無為界解脫一切生老病死。無為界者即諸法空，依世俗說名無為界。」

具壽善現便白佛言：「以何空故說諸法空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「以何空故說諸法空？」

佛告善現：「以色乃至一切智智皆性空故說諸法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以色乃至一切智智皆性空故說諸法空。

「復次，善現！於意云何？若所化身復化作事，此有實事而不空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？若所化身復化作事，此有實事而不空耶？」

善現對曰：「不也！世尊！諸所幻化都無實事，一切皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸所幻化都無實事，一切皆空。」

佛告善現：「所化與空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所化與空，如是二法非合非散，此二俱以空空故空，不應分別是空是化。所以者何？非空性中有空、有化二事可得，以一切法畢竟空故。

「復次，善現！無色乃至諸佛無上正等菩提而非化者，諸是化者無不皆空。復次，善現！依如是法，施設種種補特伽羅，所謂異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來，無非是化，諸是化者無不皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無色乃至諸佛無上正等菩提而非化者，諸是化者無不皆空。復次，善現！依如是法，施設種種補特伽羅，所謂異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來，無非是化，諸是化者無不皆空。」

具壽善現便白佛言：「蘊、處、界等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「蘊、處、界等世間諸法及諸有情可皆是化，四念住等出世間法及諸有情豈亦是化？」

佛告善現：「一切世間、出世間法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有是業化。由此因緣，我說一切皆如幻化等無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切世間、出世間法等無非是化，然於其中有聲聞化，有獨覺化，有菩薩化，有如來化，有煩惱化，有是業化。由此因緣，我說一切皆如幻化等無差別。」

具壽善現復白佛言：「所有斷果，謂預流果、一來、不還、阿羅漢果，獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「所有斷果，謂預流果、一來、不還、阿羅漢果，獨覺、如來永斷煩惱習氣相續，豈亦是化？」

佛告善現：「如是諸法若與生滅二相相應亦皆是化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是諸法若與生滅二相相應亦皆是化。」

具壽善現便白佛言：「何法非化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何法非化？」

佛告善現：「若法不與生滅相應是法非化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若法不與生滅相應是法非化。」

具壽善現復白佛言：「何法不與生滅相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何法不與生滅相應？」

佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不虛誑法即是涅槃，此法不與生滅相應。」

具壽善現便白佛言：「如世尊說平等法性，一切皆空無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可說非化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如世尊說平等法性，一切皆空無能動者，無二可得，無有少法非自性空，云何涅槃可說非化？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空。此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非諸佛作亦非餘作，有佛無佛自性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無有少法非自性空。此自性空非聲聞作，非獨覺作，非菩薩作，非諸佛作亦非餘作，有佛無佛自性常空，此即涅槃。是故我說涅槃非化，非實有法名為涅槃，可說無生、無滅、非化。

「復次，善現！新學菩薩聞一切法皆畢竟空乃至涅槃亦皆如化，心便驚怖不能修善，故我為說若法不與生滅相應，此法非化，非別實有不空涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！新學菩薩聞一切法皆畢竟空乃至涅槃亦皆如化，心便驚怖不能修善，故我為說若法不與生滅相應，此法非化，非別實有不空涅槃。」

爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空不生怖畏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何方便教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空不生怖畏？」

佛告善現：「豈一切法先有後無非本性空？然一切法先既非有後亦非無，本性常空無所怖畏。應作如是教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空歡喜信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈一切法先有後無非本性空？然一切法先既非有後亦非無，本性常空無所怖畏。應作如是教誡教授新發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩，令知諸法本性常空，聞畢竟空歡喜信受。」

時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，無量菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。