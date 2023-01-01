大般若波羅蜜多經卷第五百三十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分佛國品第三十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分佛國品第三十之二

「復次，善現！此諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中恒不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有無常、苦等不如意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏、結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有施設有情果位差別。唯聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情意樂差別，於樹林等內外物中，常有微風更相衝擊，發起種種微妙音聲。諸音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。由此諸法本來寂靜、自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法性法爾常住。』謂一切法無性、空等，彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若立、若行、若臥、若坐，常聞如是妙法音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！此諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中恒不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有無常、苦等不如意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執，亦不聞有隨眠、纏、結，亦不聞有顛倒執著，亦不聞有施設有情果位差別。唯聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情意樂差別，於樹林等內外物中，常有微風更相衝擊，發起種種微妙音聲。諸音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。由此諸法本來寂靜、自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法性法爾常住。』謂一切法無性、空等，彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若立、若行、若臥、若坐，常聞如是妙法音聲。

「善現當知！此諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺，皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，必於無上正等菩提得不退轉。是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法。有情聞已定不生疑，謂為是法、為非法等。所以者何？彼有情類達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法等。如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺，皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，必於無上正等菩提得不退轉。是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法。有情聞已定不生疑，謂為是法、為非法等。所以者何？彼有情類達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法等。如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為惡知識所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所攝藏，墮在斷、常二邊偏執。彼有情類，自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法讚歎邪法。由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受種種苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等菩提，見彼有情輪迴生死受無量苦，以神通力方便化導，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。復以種種神通方便，化導令住正定聚中，畢竟不復墮諸惡趣。復令修習殊勝善根，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為惡知識所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所攝藏，墮在斷、常二邊偏執。彼有情類，自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法讚歎邪法。由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受種種苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等菩提，見彼有情輪迴生死受無量苦，以神通力方便化導，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。復以種種神通方便，化導令住正定聚中，畢竟不復墮諸惡趣。復令修習殊勝善根，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。

「如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起虛妄分別猶豫，謂此是善法、此是非善法，此是有記法、此是無記法，此是世間法、此是出世間法，此是有漏法、此是無漏法，此是有為法、此是無為法。諸如是等分別猶豫畢竟不生。由是因緣，彼有情類，定得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！此諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起虛妄分別猶豫，謂此是善法、此是非善法，此是有記法、此是無記法，此是世間法、此是出世間法，此是有漏法、此是無漏法，此是有為法、此是無為法。諸如是等分別猶豫畢竟不生。由是因緣，彼有情類，定得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「善現當知！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相，利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相，利益安樂一切有情。」

第三分宣化品第三十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分宣化品第三十一之一

爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為住定聚、不定聚耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩為住定聚、不定聚耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩皆住定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩皆住定聚。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩住何定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？無上乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩住何定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？無上乘耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩住無上乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩住無上乘。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為於何時名住定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為於何時名住定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住定聚。」

具壽善現復白佛言：「此住定聚諸菩薩摩訶薩墮惡趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「此住定聚諸菩薩摩訶薩墮惡趣不？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若住定聚，決定不墮諸惡趣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若住定聚，決定不墮諸惡趣中。」

復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，伏斷一切惡不善法。由此因緣，墮諸惡趣必無是處。生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，亦無是處，謂於彼處，不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞三寶亦無四眾。是菩薩摩訶薩生邪見家，亦無是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作眾惡故，諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，亦無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，伏斷一切惡不善法。由此因緣，墮諸惡趣必無是處。生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，亦無是處，謂於彼處，不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞三寶亦無四眾。是菩薩摩訶薩生邪見家，亦無是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作眾惡故，諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，亦無是處。」

具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德不生惡處。何故世尊每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是善根功德不生惡處。何故世尊每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡處身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引之為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡處身，但為利樂諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引之為難。」

復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩摩訶薩眾，成就殊勝方便善巧，受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩摩訶薩眾，成就殊勝方便善巧，受傍生身，有獵者來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」

善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」

佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲利樂諸有情故，為大慈悲速圓滿故，為疾證得大菩提故，雖受種種傍生之身，而非傍生過失所染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲利樂諸有情故，為大慈悲速圓滿故，為疾證得大菩提故，雖受種種傍生之身，而非傍生過失所染。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲利樂諸有情故受惡處身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲利樂諸有情故受惡處身？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為得無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩摩訶薩眾從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，乃得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，定無是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為得無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩摩訶薩眾從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，乃得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，定無是處。是故，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何成就種種白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何成就種種白淨聖無漏法，而生惡趣受傍生身？」

佛告善現：「於意云何？如來成就一切白淨聖無漏不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來成就一切白淨聖無漏不？」

善現對曰：「如來成就一切白淨聖無漏法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來成就一切白淨聖無漏法。」

佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，利樂有情作佛事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，利樂有情作佛事不？」

善現對曰：「如來化作傍生趣身，利樂有情作諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來化作傍生趣身，利樂有情作諸佛事。」

佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」

善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為成熟諸有情類，以故思願受傍生身，如應成熟諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為成熟諸有情類，以故思願受傍生身，如應成熟諸有情類。

「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業生他喜不？」

善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業令他生喜。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身作諸佛事。雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦不為彼過失所污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身作諸佛事。雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦不為彼過失所污。

「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有巧幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」

善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身。雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖具成就種種白淨聖無漏法，而為利樂諸有情類，以故思願受傍生身。雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖具成就種種白淨聖無漏法而為有情，以故思願方便善巧受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所污？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖具成就種種白淨聖無漏法而為有情，以故思願方便善巧受種種身，隨其所宜現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受種種傍生等身，而不為彼過失所污？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。由此方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界，現種種身利益安樂諸有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。由此方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界，現種種身利益安樂諸有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。何以故？以一切法自性空故。

「善現當知！空性不能染著空性，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！空性不能染著空性，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」

佛告善現：「豈有餘法，非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者復為此問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈有餘法，非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者復為此問？」

具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多自性既空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非空法中可說有法攝、與不攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多自性既空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非空法中可說有法攝、與不攝。」

佛告善現：「豈不諸法自性皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈不諸法自性皆空。」

善現對曰：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！」

佛告善現：「若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法自性皆空，豈不空中攝一切法？」

善現對曰：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！」

佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩摩訶薩眾住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧利益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩摩訶薩眾住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧利益有情。」

爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，能至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法種諸善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法自性空中，引發神通波羅蜜多，住此神通波羅蜜多，能至十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法種諸善根？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，但有世俗施設名字說為世界、佛眾及法，如是世俗施設名字自性亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，但有世俗施設名字說為世界、佛眾及法，如是世俗施設名字自性亦空。

「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法施設名字自性不空，則所說空應成少分，以所說空非成少分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法施設名字自性不空，則所說空應成少分，以所說空非成少分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多。住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念及知漏盡微妙通慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由遍觀空方便善巧，便能引發殊勝神通波羅蜜多。住此神通波羅蜜多，復能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住隨念及知漏盡微妙通慧。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時，能自圓滿一切善法，亦能勸他修諸善法，雖作是事而於其中無所執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味。自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣，於空法中皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時，能自圓滿一切善法，亦能勸他修諸善法，雖作是事而於其中無所執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法自性皆空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味。自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣，於空法中皆不可得。

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通往彼饒益諸有情類，或以布施乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以三十七種菩提分法而作饒益，或以靜慮、無量、無色而作饒益，或以解脫、等持、等至而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通往彼饒益諸有情類，或以布施乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以三十七種菩提分法而作饒益，或以靜慮、無量、無色而作饒益，或以解脫、等持、等至而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。

「是菩薩摩訶薩遊十方界，若見有情慳貪多者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施。諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益，況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，莫以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩遊十方界，若見有情慳貪多者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施。諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益，況能益他！是故汝等當勤布施，既自安樂亦安樂他，莫以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』

「若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮諸惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自濟，況能濟他！是故汝等當持淨戒，不應容納犯戒之心經一念頃，況經多時！莫縱自心後生憂悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情毀淨戒者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮諸惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自濟，況能濟他！是故汝等當持淨戒，不應容納犯戒之心經一念頃，況經多時！莫縱自心後生憂悔。』

「若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，莫相瞋忿結恨相害。諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸劇苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經一念頃，何況令其多時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈悲作饒益事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情更相瞋忿，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，莫相瞋忿結恨相害。諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸劇苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經一念頃，何況令其多時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈悲作饒益事。』

「若見有情懈怠懶惰，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，莫於善法懈怠懶惰，諸懶惰者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納懶惰之心經一念頃，何況令其多時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情懈怠懶惰，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，莫於善法懈怠懶惰，諸懶惰者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納懶惰之心經一念頃，何況令其多時相續！』

「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，莫起失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，莫起失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』

「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧莫起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧莫起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，當墮惡趣受無邊苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經一念頃，何況令其多時相續！』

「若見有情貪欲多者，深生憐愍，方便令其修不淨觀。若見有情瞋恚多者，深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情愚癡多者，深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情憍慢多者，深生憐愍，方便令其修諸界觀。若見有情尋伺多者，深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者，深生憐愍，方便令其趣入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或菩薩道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情貪欲多者，深生憐愍，方便令其修不淨觀。若見有情瞋恚多者，深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情愚癡多者，深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情憍慢多者，深生憐愍，方便令其修諸界觀。若見有情尋伺多者，深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者，深生憐愍，方便令其趣入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或菩薩道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執自性皆空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。善現當知！如鳥無翼，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。善現當知！如鳥無翼，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作利樂事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往至彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說空、無相、無願解脫門，或說八解脫乃至十遍處，或說陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩以最清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往至彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說空、無相、無願解脫門，或說八解脫乃至十遍處，或說陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以最清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而獲益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而獲益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以極迅疾神境智通，往至十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還歸本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以極迅疾神境智通，往至十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還歸本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已，皆獲殊勝利益安樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞此法已皆獲殊勝利益安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未圓滿，必不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩菩提資糧若未圓滿，必不能得一切智智。」

爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧；諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧；諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智？」

佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若波羅蜜多，由此、為此而修布施乃至般若波羅蜜多。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得今得當得無上正等菩提，亦令有情已、當、今度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若波羅蜜多，由此、為此而修布施乃至般若波羅蜜多。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得今得當得無上正等菩提，亦令有情已、當、今度生死大海證涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修四靜慮及四無量、四無色定，修四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修空、無相、無願解脫門，修八解脫乃至十遍處，修諸菩薩摩訶薩地，修陀羅尼門、三摩地門，修佛十力乃至十八佛不共法，修大慈、大悲、大喜、大捨，修無忘失法、恒住捨性，修一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮廣說乃至一切相智，由此、為此而修四靜慮廣說乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已、今、當度生死大海證涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修四靜慮及四無量、四無色定，修四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修空、無相、無願解脫門，修八解脫乃至十遍處，修諸菩薩摩訶薩地，修陀羅尼門、三摩地門，修佛十力乃至十八佛不共法，修大慈、大悲、大喜、大捨，修無忘失法、恒住捨性，修一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四靜慮廣說乃至一切相智，由此、為此而修四靜慮廣說乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四靜慮等，能自饒益，亦能饒益一切有情令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已、今、當度生死大海證涅槃樂。

「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德，皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情脫生死苦證得究竟常樂涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德，皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情脫生死苦證得究竟常樂涅槃。」

爾時，善現便白佛言：「若此諸法是菩薩法，復有何等名佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若此諸法是菩薩法，復有何等名佛法耶？」

佛告善現：「即菩薩法亦名佛法。謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應般若現等覺已，證得無上正等菩提。是名菩薩與佛有異。如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非不有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障、已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「即菩薩法亦名佛法。謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應般若現等覺已，證得無上正等菩提。是名菩薩與佛有異。如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非不有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障、已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」

具壽善現便白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄乃至此是天，此是種性廣說乃至此是如來？如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。云何得有種種差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中云何得有種種差別，謂此是地獄乃至此是天，此是種性廣說乃至此是如來？如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。云何得有種種差別？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，造作諸業或善、或惡、或復無漏，由於善業造作增長，生天、人中，由於惡業造作增長，墮三惡趣。於善業中，由於定業造作增長，得生色界或無色界，由無漏業加行根本，有種性等賢聖差別。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，乃至修行一切相智及餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不能盡知，造作諸業或善、或惡、或復無漏，由於善業造作增長，生天、人中，由於惡業造作增長，墮三惡趣。於善業中，由於定業造作增長，得生色界或無色界，由無漏業加行根本，有種性等賢聖差別。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，乃至修行一切相智及餘無量無邊佛法。

「是菩薩摩訶薩於此所說菩提分法，無間無缺修令圓滿。既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死證得常樂清涼涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於此所說菩提分法，無間無缺修令圓滿。既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死證得常樂清涼涅槃。」

具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得諸趣生死法耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛證無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄乃至人、天，此是種性乃至如來分位差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，云何施設此是地獄乃至人、天，此是種性乃至如來分位差別？」

佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提，不應求證方便善巧，拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，輪迴諸趣受無邊苦。是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提，不應求證方便善巧，拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，輪迴諸趣受無邊苦。是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執。然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，於無我中起於我想，廣說乃至無見者中起見者想。又無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，廣說乃至無無為中起無為想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意善、不善業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧。菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中。復依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧寶，由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死。若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣受苦無窮故，應歸依佛、法、僧寶，勤求自他利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執。然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，於無我中起於我想，廣說乃至無見者中起見者想。又無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，廣說乃至無無為中起無為想。如是分別顛倒力故，非實有中起實有想，虛妄執著倒亂其心，造身、語、意善、不善業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧。菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，攝在如是四聖諦中。復依一切菩提分法，施設建立佛、法、僧寶，由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死。若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣受苦無窮故，應歸依佛、法、僧寶，勤求自他利益安樂。」

爾時，善現便白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃？」

佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃非由苦、集、滅、道諦證，非由苦、集、滅、道智證，但由般若波羅蜜多證平等性名證涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類證般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類證般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃非由苦、集、滅、道諦證，非由苦、集、滅、道智證，但由般若波羅蜜多證平等性名證涅槃。」

具壽善現復白佛言：「何等名為四聖諦平等性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為四聖諦平等性？」

佛告善現：「若於是處，無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世，性相常住無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若於是處，無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如廣說乃至不思議界，如來出世、若不出世，性相常住無失壞、無變易，如是名為四聖諦平等性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，速證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故，行深般若波羅蜜多。若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見。於一切法如實見時，於一切法都無所得。於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及能隨悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集，而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心。但起隨順、趣向、臨入菩提之心，如實覺知諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見。於一切法如實見時，於一切法都無所得。於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及能隨悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集，而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心。但起隨順、趣向、臨入菩提之心，如實覺知諸法實相。」