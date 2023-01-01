大般若波羅蜜多經卷第五百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分施等品第二十九之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分施等品第二十九之四

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟，不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲利樂諸有情故，多生人趣作轉輪王富貴自在多所饒益。所以者何？隨種威勢感如是果，謂彼菩薩作轉輪王，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王？豈我不為利樂有情，住生死中受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須種種財寶吾皆當施，汝取物時如取己物莫作他想。所以者何？我為汝等得安樂故，而受此身積集財物故，此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他勿生疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖恒利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所感勝果。能如實知：『但由世俗言說，施設利樂種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如響像，雖現似有而無真實。』由斯於法都無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟，不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲利樂諸有情故，多生人趣作轉輪王富貴自在多所饒益。所以者何？隨種威勢感如是果，謂彼菩薩作轉輪王，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王？豈我不為利樂有情，住生死中受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須種種財寶吾皆當施，汝取物時如取己物莫作他想。所以者何？我為汝等得安樂故，而受此身積集財物故，此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他勿生疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲速得圓滿。由此大悲速圓滿故，雖恒利樂無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所感勝果。能如實知：『但由世俗言說，施設利樂種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如響像，雖現似有而無真實。』由斯於法都無所取。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情無所顧戀，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情無所顧戀，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」

具壽善現便白佛言：「何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」

佛告善現：「謂修布施乃至般若波羅蜜多所有資具，若住內空乃至無性自性空所有資具，若住真如乃至不思議界所有資具，若住苦、集、滅、道聖諦所有資具，若修四念住乃至八聖道支所有資具，若修四靜慮、四無量、四無色定所有資具，若修空、無相、無願解脫門所有資具，若修八解脫乃至十遍處所有資具，若修淨觀地乃至如來地所有資具，若修極喜地乃至法雲地所有資具，若修一切陀羅尼門、三摩地門所有資具，若修五眼、六神通所有資具，若修如來十力乃至十八佛不共法所有資具，若修大慈、大悲、大喜、大捨所有資具，若修無忘失法、恒住捨性所有資具，若修一切智、道相智、一切相智所有資具，若得預流果乃至獨覺菩提所有資具，若行菩薩摩訶薩行所有資具，若證無上正等菩提所有資具。善現當知！諸如是等善法資具，攝受有情令速解脫生老病死。諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具，方便善巧攝受有情，令速解脫生死眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「謂修布施乃至般若波羅蜜多所有資具，若住內空乃至無性自性空所有資具，若住真如乃至不思議界所有資具，若住苦、集、滅、道聖諦所有資具，若修四念住乃至八聖道支所有資具，若修四靜慮、四無量、四無色定所有資具，若修空、無相、無願解脫門所有資具，若修八解脫乃至十遍處所有資具，若修淨觀地乃至如來地所有資具，若修極喜地乃至法雲地所有資具，若修一切陀羅尼門、三摩地門所有資具，若修五眼、六神通所有資具，若修如來十力乃至十八佛不共法所有資具，若修大慈、大悲、大喜、大捨所有資具，若修無忘失法、恒住捨性所有資具，若修一切智、道相智、一切相智所有資具，若得預流果乃至獨覺菩提所有資具，若行菩薩摩訶薩行所有資具，若證無上正等菩提所有資具。善現當知！諸如是等善法資具，攝受有情令速解脫生老病死。諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具，方便善巧攝受有情，令速解脫生死眾苦。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多，勸諸有情行布施已，若見有情毀破淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等皆應受持淨戒，我當施汝種種資財，令汝長夜無所匱乏。汝等由乏諸資生具，毀破淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，皆相給施令無所乏。汝等安住淨戒律儀，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出生死苦得涅槃樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多，勸諸有情行布施已，若見有情毀破淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等皆應受持淨戒，我當施汝種種資財，令汝長夜無所匱乏。汝等由乏諸資生具，毀破淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具，皆相給施令無所乏。汝等安住淨戒律儀，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出生死苦得涅槃樂。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，恒正稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，脫生死苦得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，恒正稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，脫生死苦得涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相忿恚？汝等若為有所匱乏展轉相於造諸惡者，應從我索莫生疑難，隨汝所須皆當施與。汝等不應更相忿恚，應修安忍共起慈心。』善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『忿恚因緣都無定實，皆從虛妄分別所起，以一切法本性空故。汝等何緣於無實法妄生忿恚更相毀損？汝等莫因虛妄分別更相忿恚造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸重苦，其苦楚毒剛強猛利，切害身心最極難忍。汝等莫執非實有事妄相忿恚作諸罪業，由斯罪業，下劣人身尚難可得，況生天趣或生人中，值佛聞法、深心信受、如說修行！汝等當知人身難得，佛出難遇，生信復難，聞法受行復難。於是汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則難救療。是故汝等於諸有情，莫生忿恚當修安忍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相忿恚？汝等若為有所匱乏展轉相於造諸惡者，應從我索莫生疑難，隨汝所須皆當施與。汝等不應更相忿恚，應修安忍共起慈心。』善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『忿恚因緣都無定實，皆從虛妄分別所起，以一切法本性空故。汝等何緣於無實法妄生忿恚更相毀損？汝等莫因虛妄分別更相忿恚造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸重苦，其苦楚毒剛強猛利，切害身心最極難忍。汝等莫執非實有事妄相忿恚作諸罪業，由斯罪業，下劣人身尚難可得，況生天趣或生人中，值佛聞法、深心信受、如說修行！汝等當知人身難得，佛出難遇，生信復難，聞法受行復難。於是汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則難救療。是故汝等於諸有情，莫生忿恚當修安忍。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由此展轉，漸依三乘而得出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由此展轉，漸依三乘而得出離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善法不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令汝充足，汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進修諸善法疾得圓滿。彼由諸善得圓滿故，漸次引生諸無漏法，因無漏法，有得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩地，當證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善法不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令汝充足，汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進修諸善法疾得圓滿。彼由諸善得圓滿故，漸次引生諸無漏法，因無漏法，有得預流、一來、不還、阿羅漢果，或有獲得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩地，當證無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善速得出離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心散亂，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具皆令充足，汝等從今不應復起虛妄分別，攀緣內外種種尋伺擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄、分別、尋伺、欲惡、入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮。依諸靜慮，復能引發慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定。靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住，展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相、無願等法皆令滿足，隨其所應得三乘果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心散亂，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具皆令充足，汝等從今不應復起虛妄分別，攀緣內外種種尋伺擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄、分別、尋伺、欲惡、入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮。依諸靜慮，復能引發慈、悲、喜、捨四種梵住，靜慮、無量為所依止，復能漸入四無色定。靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住，展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相、無願等法皆令滿足，隨其所應得三乘果。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，恒正稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂修諸靜慮獲大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，恒正稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂修諸靜慮獲大饒益。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之曰：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於般若不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令皆充足，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識，眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，從緣所生諸法，無明乃至老死，欲界、色界、無色界，布施乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，空、無相、無願解脫門，八解脫乃至十遍處，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，陀羅尼門、三摩地門，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，預流果乃至獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提，一一審察為可得不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之曰：『汝等何緣不修般若，愚癡顛倒生死輪迴？』彼作是言：『我乏資具故，於般若不能修習。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具令皆充足，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識，眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，從緣所生諸法，無明乃至老死，欲界、色界、無色界，布施乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，空、無相、無願解脫門，八解脫乃至十遍處，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，陀羅尼門、三摩地門，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智，預流果乃至獨覺菩提，一切菩薩摩訶薩行，諸佛無上正等菩提，一一審察為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所匱乏，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不生分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別持戒、破戒，亦不分別異生、聖者，亦不分別此是預流乃至此是菩薩、諸佛，亦不分別有為、無為。彼由如是無分別故，隨其所應，漸次證得三乘聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸有情既得資具無所匱乏，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不生分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別持戒、破戒，亦不分別異生、聖者，亦不分別此是預流乃至此是菩薩、諸佛，亦不分別有為、無為。彼由如是無分別故，隨其所應，漸次證得三乘聖果。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，恒正稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令獲殊勝畢竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，恒正稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令獲殊勝畢竟安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪轉諸趣受生死苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少，身心勇猛，能住內空乃至無性自性空，能住真如乃至不思議界，能住苦、集、滅、道聖諦，能修四念住乃至八聖道支，能修四靜慮、四無量、四無色定，能修空、無相、無願解脫門，能修八解脫乃至十遍處，能修淨觀地乃至如來地，能修極喜地乃至法雲地，能修陀羅尼門、三摩地門，能修五眼、六神通，能修如來十力乃至十八佛不共法，能修大慈、大悲、大喜、大捨，能修無忘失法、恒住捨性，能修一切智、道相智、一切相智，能修諸餘無邊佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故，解脫生死得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪轉諸趣受生死苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少，身心勇猛，能住內空乃至無性自性空，能住真如乃至不思議界，能住苦、集、滅、道聖諦，能修四念住乃至八聖道支，能修四靜慮、四無量、四無色定，能修空、無相、無願解脫門，能修八解脫乃至十遍處，能修淨觀地乃至如來地，能修極喜地乃至法雲地，能修陀羅尼門、三摩地門，能修五眼、六神通，能修如來十力乃至十八佛不共法，能修大慈、大悲、大喜、大捨，能修無忘失法、恒住捨性，能修一切智、道相智、一切相智，能修諸餘無邊佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故，解脫生死得涅槃樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，恒正稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，恒正稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令脫生死得涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無依無怙，受諸苦惱資具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須衣服、飲食及餘資具，皆隨意索，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫生他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得饒益故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行三十七種菩提分法，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行三解脫門，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行大慈、大悲、大喜、大捨，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無依無怙，受諸苦惱資具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須衣服、飲食及餘資具，皆隨意索，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫生他想。所以者何？我於長夜積集財物，但為汝等得饒益故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行三十七種菩提分法，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行三解脫門，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行大慈、大悲、大喜、大捨，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應，復令修習諸無漏法住預流果或一來果，乃至或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應，復令修習諸無漏法住預流果或一來果，乃至或住獨覺菩提，或住無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時方便善巧，見諸有情資財匱乏、煩惱熾盛、不能修善，憐愍告言：『汝等若為資財匱乏不能修善，我當施汝種種資財。汝等莫生煩惱惡業，應正修學布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，有慳貪者，令修布施，於身、命、財無所戀着；有破戒者，令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；有忿恚者令修安忍，毀辱加害心無變易；有懈怠者令修精進，修諸善法如救頭燃；有散亂者令修靜慮，心恒寂定離諸散動；有愚癡者令修妙慧；執著法者令觀法空；於餘功德有匱乏者，令勤精進修餘功德。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時方便善巧，見諸有情資財匱乏、煩惱熾盛、不能修善，憐愍告言：『汝等若為資財匱乏不能修善，我當施汝種種資財。汝等莫生煩惱惡業，應正修學布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，有慳貪者，令修布施，於身、命、財無所戀着；有破戒者，令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；有忿恚者令修安忍，毀辱加害心無變易；有懈怠者令修精進，修諸善法如救頭燃；有散亂者令修靜慮，心恒寂定離諸散動；有愚癡者令修妙慧；執著法者令觀法空；於餘功德有匱乏者，令勤精進修餘功德。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃。

「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃，一一如前布施廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！有菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，或令解脫諸惡趣苦，或令證得三乘涅槃，一一如前布施廣說。」

第三分佛國品第三十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分佛國品第三十之一

爾時，善現作是念言：「云何菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住其中，被功德鎧利益安樂一切有情，速能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現作是念言：「云何菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住其中，被功德鎧利益安樂一切有情，速能證得一切智智？」

佛知其念告善現曰：「善現當知！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念告善現曰：「善現當知！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。

「復次，善現！於意云何？頗有少法，諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，頗能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？頗有少法，諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，頗能證得一切智智？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如是！如是！定無少法諸菩薩摩訶薩所不應學。諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩於一切法不能遍知，不成如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！定無少法諸菩薩摩訶薩所不應學。諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩於一切法不能遍知，不成如來、應、正等覺。」

具壽善現便白佛言：「若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？將無世尊於無戲論而興戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此法是世間，此法是出世間；此法是有漏，此法是無漏；此法是有為，此法是無為；此是異生法，此是預流法，廣說乃至此是菩薩法，此是諸佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？將無世尊於無戲論而興戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此法是世間，此法是出世間；此法是有漏，此法是無漏；此法是有為，此法是無為；此是異生法，此是預流法，廣說乃至此是菩薩法，此是諸佛法？」

佛告善現：「如是！如是！諸所有法自性皆空。若一切法自性不空，則諸菩薩摩訶薩應不能得一切智智，以一切法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定能證得一切智智。又汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？廣說乃至此是菩薩、諸佛法？』者，善現當知！若諸有情知一切法自性皆空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，亦不能得一切智智，為諸有情宣說開示。以諸有情不知諸法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定應學一切法，亦能證得一切智智，為諸有情宣說開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸所有法自性皆空。若一切法自性不空，則諸菩薩摩訶薩應不能得一切智智，以一切法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定能證得一切智智。又汝所言『若一切法自性皆空，云何菩薩摩訶薩眾學一切法？廣說乃至此是菩薩、諸佛法？』者，善現當知！若諸有情知一切法自性皆空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，亦不能得一切智智，為諸有情宣說開示。以諸有情不知諸法自性皆空，是故菩薩摩訶薩定應學一切法，亦能證得一切智智，為諸有情宣說開示。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性皆不可得，唯有虛妄分別所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，亦不應執著受、想、行、識，廣說乃至不應執著一切菩薩摩訶薩行，亦不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性皆不可得，唯有虛妄分別所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色，亦不應執著受、想、行、識，廣說乃至不應執著一切菩薩摩訶薩行，亦不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法自性皆空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖不執著，而於諸法常勤修學曾無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄分別所執著處。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄分別所執著處，我令解脫定不為難。』是菩薩摩訶薩作此念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄分別所執著處，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。廣說乃至汝等今者應行預流果乃至無上正等菩提及餘無量無邊佛法，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖不執著，而於諸法常勤修學曾無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄分別所執著處。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄分別所執著處，我令解脫定不為難。』是菩薩摩訶薩作此念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教授教誡諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄分別所執著處，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。廣說乃至汝等今者應行預流果乃至無上正等菩提及餘無量無邊佛法，然莫恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實可得。』

「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，教授教誡諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著皆無自性，以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧，教授教誡諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著皆無自性，以一切法自性空故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住，廣說乃至雖行菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及餘無量無邊佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住，廣說乃至雖行菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及餘無量無邊佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果，廣說乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故，云何為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足。是故於中不欲證住，謂諸菩薩摩訶薩眾恒作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提，然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果，廣說乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故，云何為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足。是故於中不欲證住，謂諸菩薩摩訶薩眾恒作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提，然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』

「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現當知！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現當知！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」

具壽善現便白佛言：「若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩眾起菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩眾起菩提道？」

佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣者，知一切法皆不生故。」

具壽善現復白佛言：「豈不諸佛出現世間、若不出世，諸法法性法爾常住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「豈不諸佛出現世間、若不出世，諸法法性法爾常住？」

佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法性法爾常住，輪迴生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法性法爾常住，輪迴生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！為用不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用不生道得菩提耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現便白佛言：「若爾，菩薩摩訶薩云何當得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若爾，菩薩摩訶薩云何當得菩提耶？」

佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」

具壽善現復白佛言：「若菩提即道，道即菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，世尊何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法令其修證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩提即道，道即菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，世尊何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法令其修證？」

佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即菩提，菩提即佛故，不應謂佛得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即菩提，菩提即佛故，不應謂佛得菩提。」

佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現當知！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現當知！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，從此無間用一剎那金剛喻定相應般若，永斷一切煩惱、所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法，從此無間用一剎那金剛喻定相應般若，永斷一切煩惱、所知二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身、語、意業三種麁重，亦清淨他身、語、意業三種麁重，便能嚴淨所居佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，常自清淨身、語、意業三種麁重，亦清淨他身、語、意業三種麁重，便能嚴淨所居佛土。」

具壽善現便白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意業三種麁重？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意業三種麁重？」

佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，此三不善是名菩薩身業麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，此四不善是名菩薩語業麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，此三不善是名菩薩意業麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，此三不善是名菩薩身業麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，此四不善是名菩薩語業麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，此三不善是名菩薩意業麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩所有慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、惡慧之心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色蘊想乃至識蘊想，亦名麁重；廣說乃至起一切菩薩摩訶薩行想及諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善想、非善想、有漏想、無漏想、世間想、出世間想、有為想、無為想，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色蘊想乃至識蘊想，亦名麁重；廣說乃至起一切菩薩摩訶薩行想及諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善想、非善想、有漏想、無漏想、世間想、出世間想、有為想、無為想，亦名麁重。

「善現當知！諸如是等無量無邊執著諸法，及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重。諸菩薩摩訶薩於此麁重皆應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸如是等無量無邊執著諸法，及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重。諸菩薩摩訶薩於此麁重皆應遠離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，若諸有情須食與食，須飲與飲，須餘資具與餘資具，隨處、隨時、隨所須物悉皆施與，如自所行種種布施，勸他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩摩訶薩自行淨戒乃至般若波羅蜜多，亦勸他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作是事已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多，若諸有情須食與食，須飲與飲，須餘資具與餘資具，隨處、隨時、隨所須物悉皆施與，如自所行種種布施，勸他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩摩訶薩自行淨戒乃至般若波羅蜜多，亦勸他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作是事已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶，施佛、法、僧及佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶，施佛、法、僧及佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用種種珍寶而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是諸妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是諸妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香華，有情受用身心悅豫而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香華，有情受用身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種天上、人中諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種隨意所生人中、天上五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境隨念即至，歡喜受用而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩以通願力，嚴辦種種隨意所生人中、天上五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境隨念即至，歡喜受用而無貪著。』

「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦勸他住內空乃至無性自性空，廣說乃至自修無上正等菩提，亦勸他修無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常不遠離諸如是等種種功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦勸他住內空乃至無性自性空，廣說乃至自修無上正等菩提，亦勸他修無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常不遠離諸如是等種種功德。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所居佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由此行願便能嚴淨所居佛土。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起行願，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修行願得圓滿已，各於所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土，共受淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修行願得圓滿已，各於所居嚴淨佛土，證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土，共受淨土大乘法樂。