大般若波羅蜜多經卷第五百三十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分施等品第二十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分施等品第二十九之三

爾時，善現便白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發趣無上正等菩提，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？』世尊！無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得，諸菩薩摩訶薩云何能證所求無上正等菩提？唯願如來哀愍為說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發趣無上正等菩提，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？』世尊！無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得，諸菩薩摩訶薩云何能證所求無上正等菩提？唯願如來哀愍為說！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相、有分別者，必不能證廣大無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相、有分別者，必不能證廣大無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於諸法中不行二相，亦不分別，都無所行，便能趣證廣大無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於諸法中不行二相，亦不分別，都無所行，便能趣證廣大無上正等菩提。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無行處，謂不行色、受、想、行、識，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行空、無相、無願解脫門，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行菩薩摩訶薩行，不行無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所。謂彼菩提不作是念：『我行於色、受、想、行、識乃至無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無行處，謂不行色、受、想、行、識，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行空、無相、無願解脫門，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行菩薩摩訶薩行，不行無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所。謂彼菩提不作是念：『我行於色、受、想、行、識乃至無上正等菩提。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別。」

具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別，諸菩薩摩訶薩所有菩提當行何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別，諸菩薩摩訶薩所有菩提當行何處？」

佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」

善現對曰：「不也！世尊！諸佛化身實無所有，云何可說所有菩提於是處行若取、若捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸佛化身實無所有，云何可說所有菩提於是處行若取、若捨？」

佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」

善現對曰：「不也！世尊！諸阿羅漢煩惱永盡，惛沈、睡眠、蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提於是處行若取、若捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！諸阿羅漢煩惱永盡，惛沈、睡眠、蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提於是處行若取、若捨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行色、受、想、行、識，廣說乃至不行無上正等菩提，亦復不行一切智智。將無菩薩摩訶薩眾，不行十地，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行四念住乃至八聖道支，不行十六空，不行靜慮、等持、等至，乃至不行如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，廣說乃至八十隨好及餘無量無邊佛法，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行色、受、想、行、識，廣說乃至不行無上正等菩提，亦復不行一切智智。將無菩薩摩訶薩眾，不行十地，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行四念住乃至八聖道支，不行十六空，不行靜慮、等持、等至，乃至不行如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，廣說乃至八十隨好及餘無量無邊佛法，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而能證得一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要行十地及行布施波羅蜜多，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要行十地及行布施波羅蜜多，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，不住十地久修令滿，不住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，不住十地久修令滿，不住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而能證得一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要住十地久修令滿，要住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要住十地久修令滿，要住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，廣說乃至應住菩薩摩訶薩行本性空，應住無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行十地令得圓滿，修行布施乃至般若波羅蜜多令得圓滿，廣說乃至修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，廣說乃至應住菩薩摩訶薩行本性空，應住無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行十地令得圓滿，修行布施乃至般若波羅蜜多令得圓滿，廣說乃至修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。

「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？勝義諦中無色可得，亦無受、想、行、識可得，廣說乃至無諸菩薩摩訶薩行可得，亦無無上正等菩提可得，無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無證得諸佛無上正等菩提者可得。善現當知！如是諸法及諸有情，皆依世俗言說施設，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？勝義諦中無色可得，亦無受、想、行、識可得，廣說乃至無諸菩薩摩訶薩行可得，亦無無上正等菩提可得，無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無證得諸佛無上正等菩提者可得。善現當知！如是諸法及諸有情，皆依世俗言說施設，不依勝義。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法都無所有，皆本性空、無所得者，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法都無所有，皆本性空、無所得者，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝於先時，依止斷界，斷身見等諸煩惱結得無漏根，住無間定，證預流果，次一來果、次不還果、後阿羅漢果。汝於彼時，頗見有夢若心、若道、若諸道果有可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝於先時，依止斷界，斷身見等諸煩惱結得無漏根，住無間定，證預流果，次一來果、次不還果、後阿羅漢果。汝於彼時，頗見有夢若心、若道、若諸道果有可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」

善現答言：「依世俗說，不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「依世俗說，不依勝義。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行得大菩提，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行得大菩提，不依勝義。

「善現當知！依世俗故，施設有色、受、想、行、識，廣說乃至依世俗故施設菩薩摩訶薩行，施設無上正等菩提，依世俗故，施設有情、菩薩、諸佛，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！依世俗故，施設有色、受、想、行、識，廣說乃至依世俗故施設菩薩摩訶薩行，施設無上正等菩提，依世俗故，施設有情、菩薩、諸佛，不依勝義。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修初地乃至十地布施等六波羅蜜多、三十七種菩提分法、三解脫門乃至無量無邊佛法而有可得！若有可得，定無是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，行菩提行證大菩提，度有情眾常無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修初地乃至十地布施等六波羅蜜多、三十七種菩提分法、三解脫門乃至無量無邊佛法而有可得！若有可得，定無是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，行菩提行證大菩提，度有情眾常無間斷。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提。若菩提道修未圓滿，不能證得無上菩提，云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提。若菩提道修未圓滿，不能證得無上菩提，云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如是施時，則能圓滿修菩提道速得成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。於淨戒等波羅蜜多，乃至菩薩摩訶薩行，及佛無上正等菩提，隨其所應廣說亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如是施時，則能圓滿修菩提道速得成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。於淨戒等波羅蜜多，乃至菩薩摩訶薩行，及佛無上正等菩提，隨其所應廣說亦爾。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色乃至識，不離散色乃至識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至老死，不離散無明乃至老死；不和合布施乃至般若波羅蜜多，不離散布施乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合陀羅尼門、三摩地門，不離散陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大捨，不離散大慈、大悲、大喜、大捨；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不離散一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性，可令和合及離散故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色乃至識，不離散色乃至識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至老死，不離散無明乃至老死；不和合布施乃至般若波羅蜜多，不離散布施乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合陀羅尼門、三摩地門，不離散陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大捨，不離散大慈、大悲、大喜、大捨；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不離散一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性，可令和合及離散故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」

時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可令和合及離散者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可令和合及離散者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，要學般若波羅蜜多乃能證得。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，要學般若波羅蜜多乃能證得。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是色蘊乃至識蘊，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是大慈、大悲、大喜、大捨，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是色蘊乃至識蘊，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是大慈、大悲、大喜、大捨，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若乃至布施波羅蜜多皆不可取，色蘊乃至識蘊皆不可取，眼處乃至意處皆不可取，色處乃至法處皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼識界乃至意識界皆不可取，眼觸乃至意觸皆不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可取，地界乃至識界皆不可取，因緣乃至增上緣皆不可取，從緣所生諸法皆不可取，無明乃至老死皆不可取，四念住乃至八聖道支皆不可取，內空乃至無性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、滅、道聖諦皆不可取，四靜慮、四無量、四無色定皆不可取，空、無相、無願解脫門皆不可取，八解脫乃至十遍處皆不可取，淨觀地乃至如來地皆不可取，極喜地乃至法雲地皆不可取，陀羅尼門、三摩地門皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如來十力乃至十八佛不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大捨皆不可取，三十二大士相、八十隨好皆不可取，無忘失法、恒住捨性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，預流果乃至獨覺菩提皆不可取，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若乃至布施波羅蜜多皆不可取，色蘊乃至識蘊皆不可取，眼處乃至意處皆不可取，色處乃至法處皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼識界乃至意識界皆不可取，眼觸乃至意觸皆不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可取，地界乃至識界皆不可取，因緣乃至增上緣皆不可取，從緣所生諸法皆不可取，無明乃至老死皆不可取，四念住乃至八聖道支皆不可取，內空乃至無性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、滅、道聖諦皆不可取，四靜慮、四無量、四無色定皆不可取，空、無相、無願解脫門皆不可取，八解脫乃至十遍處皆不可取，淨觀地乃至如來地皆不可取，極喜地乃至法雲地皆不可取，陀羅尼門、三摩地門皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如來十力乃至十八佛不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大捨皆不可取，三十二大士相、八十隨好皆不可取，無忘失法、恒住捨性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，預流果乃至獨覺菩提皆不可取，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可取。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性。於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流乃至諸佛法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生、此是預流乃至如來、應、正等覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性。於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流乃至諸佛法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生、此是預流乃至如來、應、正等覺？」

時，舍利子便白佛言：「若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」

佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識，或曾、或當如諸愚夫異生執不？廣說乃至為實有諸佛無上正等菩提，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有異生乃至如來、應、正等覺，或曾、或當如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識，或曾、或當如諸愚夫異生執不？廣說乃至為實有諸佛無上正等菩提，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有異生乃至如來、應、正等覺，或曾、或當如諸愚夫異生執不？」

舍利子曰：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」

時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見少有實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見少有實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。

「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著空、無相、無願解脫門，執著八解脫乃至十遍處，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著大慈、大悲、大喜、大捨，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提，執著異生乃至如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著空、無相、無願解脫門，執著八解脫乃至十遍處，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著大慈、大悲、大喜、大捨，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提，執著異生乃至如來、應、正等覺。

「由此因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸犯戒者為說淨戒，諸瞋忿者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸惡慧者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸犯戒者為說淨戒，諸瞋忿者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸惡慧者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提。」

時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦，為諸有情宣說正法。何等為二？一者、世俗。二者、勝義。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，為諸有情宣說法要，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求聖果！如是，舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖為有情宣說法要，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，了知諸法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦，為諸有情宣說正法。何等為二？一者、世俗。二者、勝義。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，為諸有情宣說法要，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求聖果！如是，舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖為有情宣說法要，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，了知諸法不可得故。」

時，舍利子便白佛言：「此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而著如是大功德鎧。由著如是大功德鎧，不生欲界，不生色界，不生無色界，不見有為界，不見無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果。既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣生三界等種種差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子便白佛言：「此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而著如是大功德鎧。由著如是大功德鎧，不生欲界，不生色界，不生無色界，不見有為界，不見無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果。既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣生三界等種種差別？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，先無後有理亦不然，諸趣輪迴有無亦爾。是故，舍利子！若如來出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虛妄性終無改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，如何當有諸趣輪迴？諸趣輪迴既不可得，如何當有成熟有情令其解脫？但依世俗假說為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，先無後有理亦不然，諸趣輪迴有無亦爾。是故，舍利子！若如來出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虛妄性終無改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，如何當有諸趣輪迴？諸趣輪迴既不可得，如何當有成熟有情令其解脫？但依世俗假說為有。

「舍利子！以如是法自性皆空。諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以如是法自性皆空。諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』

「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所戀著，不退無上正等菩提，恒於菩提不生疑惑，謂：『我當得、不當得耶？』但正念言：『我定當得所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，唯依世俗說有是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所戀著，不退無上正等菩提，恒於菩提不生疑惑，謂：『我當得、不當得耶？』但正念言：『我定當得所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，唯依世俗說有是事。

「舍利子！如巧幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝那庾多眾，復化種種上妙飲食施幻有情皆令飽滿，作此事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？此巧幻師或彼弟子，實使有情得飽滿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如巧幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝那庾多眾，復化種種上妙飲食施幻有情皆令飽滿，作此事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？此巧幻師或彼弟子，實使有情得飽滿不？」

舍利子曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子曰：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，為欲度脫諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，為欲度脫諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作此事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復往來受生死苦。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作此事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復往來受生死苦。』」

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道方便善巧，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道方便善巧，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至所行一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至所行一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！莫著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量無邊大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法本性皆空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自能行施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果都無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情住預流果，廣說乃至或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令得利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！莫著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量無邊大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法本性皆空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自能行施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果都無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情住預流果，廣說乃至或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令得利樂。

「善現當知！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。

「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由此漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住三十七種菩提分法，復令安住三解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果，或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提，或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情勝饒益事。諸有情類虛妄分別所執諸法皆無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等當勤精進，自斷顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自得大利亦令他得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由此漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住三十七種菩提分法，復令安住三解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果，或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提，或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情勝饒益事。諸有情類虛妄分別所執諸法皆無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等當勤精進，自斷顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自得大利亦令他得。』