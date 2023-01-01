大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 534 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百三十四三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分施等品第二十九之三
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爾時，善現便白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發趣無上正等菩提，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？』世尊！無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得，諸菩薩摩訶薩云何能證所求無上正等菩提？唯願如來哀愍為說！」
爾時，善現便白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中都無差別，諸菩薩摩訶薩為何所住發趣無上正等菩提，作是願言：『我當趣證廣大無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾？』世尊！無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得，諸菩薩摩訶薩云何能證所求無上正等菩提？唯願如來哀愍為說！」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相、有分別者，必不能證廣大無上正等菩提。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸佛無上正等菩提廣大甚深，無二行相、非二行相而能證得。所以者何？菩提無二亦無分別，若於菩提行於二相、有分別者，必不能證廣大無上正等菩提。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於諸法中不行二相，亦不分別，都無所行，便能趣證廣大無上正等菩提。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩不於菩提行於二相，亦不分別，都無所住，發趣無上正等菩提。諸菩薩摩訶薩於諸法中不行二相，亦不分別，都無所行，便能趣證廣大無上正等菩提。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無行處，謂不行色、受、想、行、識，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行空、無相、無願解脫門，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行菩薩摩訶薩行，不行無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所。謂彼菩提不作是念：『我行於色、受、想、行、識乃至無上正等菩提。』
「善現當知！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，非行二相而能證得。諸菩薩摩訶薩所有菩提都無行處，謂不行色、受、想、行、識，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行四念住乃至八聖道支，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行空、無相、無願解脫門，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行菩薩摩訶薩行，不行無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩所有菩提，不緣名聲執我、我所。謂彼菩提不作是念：『我行於色、受、想、行、識乃至無上正等菩提。』
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別。」
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具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩所有菩提，非取故行、非捨故行，於一切法無所分別，諸菩薩摩訶薩所有菩提當行何處？」
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佛告善現：「於意云何？諸佛化身所有菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸佛化身實無所有，云何可說所有菩提於是處行若取、若捨？」
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佛告善現：「於意云何？諸阿羅漢夢中菩提當行何處？為取故行？為捨故行？」
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善現對曰：「不也！世尊！諸阿羅漢煩惱永盡，惛沈、睡眠、蓋纏俱滅，畢竟無夢，云何當有夢中菩提於是處行若取、若捨？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提亦復如是，非取故行，非捨故行，都無行處，達一切法本性空故。」
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具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行色、受、想、行、識，廣說乃至不行無上正等菩提，亦復不行一切智智。將無菩薩摩訶薩眾，不行十地，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行四念住乃至八聖道支，不行十六空，不行靜慮、等持、等至，乃至不行如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，廣說乃至八十隨好及餘無量無邊佛法，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而能證得一切智智？」
具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有菩提非取故行，非捨故行，都無行處，謂不行色、受、想、行、識，廣說乃至不行無上正等菩提，亦復不行一切智智。將無菩薩摩訶薩眾，不行十地，不行布施乃至般若波羅蜜多，不行四念住乃至八聖道支，不行十六空，不行靜慮、等持、等至，乃至不行如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，不行大慈、大悲、大喜、大捨，廣說乃至八十隨好及餘無量無邊佛法，不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，而能證得一切智智？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要行十地及行布施波羅蜜多，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃能證得一切智智。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要行十地及行布施波羅蜜多，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土，乃能證得一切智智。」
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具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，不住十地久修令滿，不住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而能證得一切智智？」
具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩所有菩提若無行處，將無菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，不住十地久修令滿，不住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至不住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，而能證得一切智智？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要住十地久修令滿，要住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得一切智智。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩所有菩提雖無行處，而諸菩薩摩訶薩眾為欲饒益諸有情故，要住十地久修令滿，要住布施乃至般若波羅蜜多久修令滿，廣說乃至要住菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土久修令滿，乃能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩修諸善根未總圓滿，終不能得一切智智。
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「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，廣說乃至應住菩薩摩訶薩行本性空，應住無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行十地令得圓滿，修行布施乃至般若波羅蜜多令得圓滿，廣說乃至修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。
「復次，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應住色本性空，應住受、想、行、識本性空，廣說乃至應住菩薩摩訶薩行本性空，應住無上正等菩提本性空，應住一切法本性空，應住一切有情本性空，修行十地令得圓滿，修行布施乃至般若波羅蜜多令得圓滿，廣說乃至修行菩薩殊勝神通成熟有情、嚴淨佛土令圓滿已，便得無上正等菩提。
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「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。
「善現當知！是一切法本性空理及諸有情本性空理，最極寂靜，無有少法能增能減、能生能滅、能斷能常、能染能淨、能得果能現觀。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？勝義諦中無色可得，亦無受、想、行、識可得，廣說乃至無諸菩薩摩訶薩行可得，亦無無上正等菩提可得，無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無證得諸佛無上正等菩提者可得。善現當知！如是諸法及諸有情，皆依世俗言說施設，不依勝義。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩依世俗故，說修般若波羅蜜多，如實了知本性空已，證得無上正等菩提，不依勝義。所以者何？勝義諦中無色可得，亦無受、想、行、識可得，廣說乃至無諸菩薩摩訶薩行可得，亦無無上正等菩提可得，無行菩薩摩訶薩行者可得，亦無證得諸佛無上正等菩提者可得。善現當知！如是諸法及諸有情，皆依世俗言說施設，不依勝義。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從初發心雖極猛利為諸有情行菩提行，而於此心都無所得，於諸有情亦無所得，於大菩提亦無所得，於佛、菩薩亦無所得，以一切法、一切有情皆本性空、不可得故。」
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爾時，善現便白佛言：「若一切法都無所有，皆本性空、無所得者，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」
爾時，善現便白佛言：「若一切法都無所有，皆本性空、無所得者，云何菩薩摩訶薩行菩提行？云何能得無上菩提？」
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佛告善現：「於意云何？汝於先時，依止斷界，斷身見等諸煩惱結得無漏根，住無間定，證預流果，次一來果、次不還果、後阿羅漢果。汝於彼時，頗見有夢若心、若道、若諸道果有可得不？」
佛告善現：「於意云何？汝於先時，依止斷界，斷身見等諸煩惱結得無漏根，住無間定，證預流果，次一來果、次不還果、後阿羅漢果。汝於彼時，頗見有夢若心、若道、若諸道果有可得不？」
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善現對曰：「不也！世尊！」
善現對曰：「不也！世尊！」
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佛告善現：「若汝彼時都無所得，云何言得阿羅漢果？」
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善現答言：「依世俗說，不依勝義。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行得大菩提，不依勝義。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩亦復如是，依世俗說行菩提行得大菩提，不依勝義。
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「善現當知！依世俗故，施設有色、受、想、行、識，廣說乃至依世俗故施設菩薩摩訶薩行，施設無上正等菩提，依世俗故，施設有情、菩薩、諸佛，不依勝義。
「善現當知！依世俗故，施設有色、受、想、行、識，廣說乃至依世俗故施設菩薩摩訶薩行，施設無上正等菩提，依世俗故，施設有情、菩薩、諸佛，不依勝義。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩不見有法能於無上正等菩提有增有減、有益有損，以一切法本性空故。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修初地乃至十地布施等六波羅蜜多、三十七種菩提分法、三解脫門乃至無量無邊佛法而有可得！若有可得，定無是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，行菩提行證大菩提，度有情眾常無間斷。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法，觀本性空尚不可得，況初發心而有可得！最初發心尚不可得，況修初地乃至十地布施等六波羅蜜多、三十七種菩提分法、三解脫門乃至無量無邊佛法而有可得！若有可得，定無是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，行菩提行證大菩提，度有情眾常無間斷。」
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爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提。若菩提道修未圓滿，不能證得無上菩提，云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」
爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩雖勤精進修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行，修行無上正等菩提。若菩提道修未圓滿，不能證得無上菩提，云何菩薩摩訶薩修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如是施時，則能圓滿修菩提道速得成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。於淨戒等波羅蜜多，乃至菩薩摩訶薩行，及佛無上正等菩提，隨其所應廣說亦爾。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，由此方便善巧力故，修行布施波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所為，亦不遠離如是諸法而行布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如是施時，則能圓滿修菩提道速得成就。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，修菩提道令得圓滿，能證無上正等菩提。於淨戒等波羅蜜多，乃至菩薩摩訶薩行，及佛無上正等菩提，隨其所應廣說亦爾。」
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爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」
爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道？」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色乃至識，不離散色乃至識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至老死，不離散無明乃至老死；不和合布施乃至般若波羅蜜多，不離散布施乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合陀羅尼門、三摩地門，不離散陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大捨，不離散大慈、大悲、大喜、大捨；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不離散一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性，可令和合及離散故。
佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，不和合色乃至識，不離散色乃至識；不和合眼處乃至意處，不離散眼處乃至意處；不和合色處乃至法處，不離散色處乃至法處；不和合眼界乃至意界，不離散眼界乃至意界；不和合色界乃至法界，不離散色界乃至法界；不和合眼識界乃至意識界，不離散眼識界乃至意識界；不和合眼觸乃至意觸，不離散眼觸乃至意觸；不和合眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不離散眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；不和合地界乃至識界，不離散地界乃至識界；不和合因緣乃至增上緣，不離散因緣乃至增上緣；不和合從緣所生諸法，不離散從緣所生諸法；不和合無明乃至老死，不離散無明乃至老死；不和合布施乃至般若波羅蜜多，不離散布施乃至般若波羅蜜多；不和合內空乃至無性自性空，不離散內空乃至無性自性空；不和合真如乃至不思議界，不離散真如乃至不思議界；不和合苦、集、滅、道聖諦，不離散苦、集、滅、道聖諦；不和合四念住乃至八聖道支，不離散四念住乃至八聖道支；不和合四靜慮、四無量、四無色定，不離散四靜慮、四無量、四無色定；不和合空、無相、無願解脫門，不離散空、無相、無願解脫門；不和合八解脫乃至十遍處，不離散八解脫乃至十遍處；不和合淨觀地乃至如來地，不離散淨觀地乃至如來地；不和合極喜地乃至法雲地，不離散極喜地乃至法雲地；不和合陀羅尼門、三摩地門，不離散陀羅尼門、三摩地門；不和合五眼、六神通，不離散五眼、六神通；不和合如來十力乃至十八佛不共法，不離散如來十力乃至十八佛不共法；不和合大慈、大悲、大喜、大捨，不離散大慈、大悲、大喜、大捨；不和合三十二大士相、八十隨好，不離散三十二大士相、八十隨好；不和合無忘失法、恒住捨性，不離散無忘失法、恒住捨性；不和合一切智、道相智、一切相智，不離散一切智、道相智、一切相智；不和合預流果乃至獨覺菩提，不離散預流果乃至獨覺菩提；不和合一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，不離散一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。何以故？如是諸法皆無自性，可令和合及離散故。
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「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」
「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，勇猛正勤修菩提道。」
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時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可令和合及離散者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」
時，舍利子復白佛言：「若一切法都無自性可令和合及離散者，云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多於中修學？若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。」
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佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，要學般若波羅蜜多乃能證得。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜多，終不能得所求無上正等菩提。舍利子！若菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，要學般若波羅蜜多乃能證得。舍利子！諸菩薩摩訶薩所求無上正等菩提，要有方便善巧乃能證得，非無方便善巧而能證得。
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「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是色蘊乃至識蘊，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是大慈、大悲、大喜、大捨，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法自性可得則應可取，不見有法自性可得當何所取？所謂不取此是般若波羅蜜多，此是靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，此是色蘊乃至識蘊，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是空、無相、無願解脫門，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是大慈、大悲、大喜、大捨，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是異生，此是聲聞，此是獨覺，此是菩薩摩訶薩，此是如來、應、正等覺。
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「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若乃至布施波羅蜜多皆不可取，色蘊乃至識蘊皆不可取，眼處乃至意處皆不可取，色處乃至法處皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼識界乃至意識界皆不可取，眼觸乃至意觸皆不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可取，地界乃至識界皆不可取，因緣乃至增上緣皆不可取，從緣所生諸法皆不可取，無明乃至老死皆不可取，四念住乃至八聖道支皆不可取，內空乃至無性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、滅、道聖諦皆不可取，四靜慮、四無量、四無色定皆不可取，空、無相、無願解脫門皆不可取，八解脫乃至十遍處皆不可取，淨觀地乃至如來地皆不可取，極喜地乃至法雲地皆不可取，陀羅尼門、三摩地門皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如來十力乃至十八佛不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大捨皆不可取，三十二大士相、八十隨好皆不可取，無忘失法、恒住捨性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，預流果乃至獨覺菩提皆不可取，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可取。
「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若乃至布施波羅蜜多皆不可取，色蘊乃至識蘊皆不可取，眼處乃至意處皆不可取，色處乃至法處皆不可取，眼界乃至意界皆不可取，色界乃至法界皆不可取，眼識界乃至意識界皆不可取，眼觸乃至意觸皆不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆不可取，地界乃至識界皆不可取，因緣乃至增上緣皆不可取，從緣所生諸法皆不可取，無明乃至老死皆不可取，四念住乃至八聖道支皆不可取，內空乃至無性自性空皆不可取，真如乃至不思議界皆不可取，苦、集、滅、道聖諦皆不可取，四靜慮、四無量、四無色定皆不可取，空、無相、無願解脫門皆不可取，八解脫乃至十遍處皆不可取，淨觀地乃至如來地皆不可取，極喜地乃至法雲地皆不可取，陀羅尼門、三摩地門皆不可取，五眼、六神通皆不可取，如來十力乃至十八佛不共法皆不可取，大慈、大悲、大喜、大捨皆不可取，三十二大士相、八十隨好皆不可取，無忘失法、恒住捨性皆不可取，一切智、道相智、一切相智皆不可取，預流果乃至獨覺菩提皆不可取，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來皆不可取。
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「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性。於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流乃至諸佛法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生、此是預流乃至如來、應、正等覺？」
「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性。於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流乃至諸佛法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生、此是預流乃至如來、應、正等覺？」
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時，舍利子便白佛言：「若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」
時，舍利子便白佛言：「若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來、應、正等覺，此是如來、應、正等覺法？」
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佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識，或曾、或當如諸愚夫異生執不？廣說乃至為實有諸佛無上正等菩提，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有異生乃至如來、應、正等覺，或曾、或當如諸愚夫異生執不？」
佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識，或曾、或當如諸愚夫異生執不？廣說乃至為實有諸佛無上正等菩提，或曾、或當如諸愚夫異生執不？為實有異生乃至如來、應、正等覺，或曾、或當如諸愚夫異生執不？」
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舍利子曰：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
舍利子曰：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」
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佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」
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時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」
時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗發趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」
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佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見少有實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見少有實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便羸劣，心羸劣故便生懈怠。
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「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著空、無相、無願解脫門，執著八解脫乃至十遍處，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著大慈、大悲、大喜、大捨，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提，執著異生乃至如來、應、正等覺。
「舍利子！以一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著空、無相、無願解脫門，執著八解脫乃至十遍處，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著大慈、大悲、大喜、大捨，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提，執著異生乃至如來、應、正等覺。
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「由此因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸犯戒者為說淨戒，諸瞋忿者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸惡慧者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提。」
「由此因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，無我、我所，皆用無性而為自性，本性空寂，自相空寂。行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸犯戒者為說淨戒，諸瞋忿者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸惡慧者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提。」
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時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」
時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」
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佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦，為諸有情宣說正法。何等為二？一者、世俗。二者、勝義。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，為諸有情宣說法要，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求聖果！如是，舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖為有情宣說法要，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，了知諸法不可得故。」
佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦，為諸有情宣說正法。何等為二？一者、世俗。二者、勝義。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，為諸有情宣說法要，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求聖果！如是，舍利子！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖為有情宣說法要，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，了知諸法不可得故。」
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時，舍利子便白佛言：「此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而著如是大功德鎧。由著如是大功德鎧，不生欲界，不生色界，不生無色界，不見有為界，不見無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果。既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣生三界等種種差別？」
時，舍利子便白佛言：「此諸菩薩摩訶薩是真菩薩摩訶薩，雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而著如是大功德鎧。由著如是大功德鎧，不生欲界，不生色界，不生無色界，不見有為界，不見無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無解，無縛解故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果。既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣生三界等種種差別？」
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佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，先無後有理亦不然，諸趣輪迴有無亦爾。是故，舍利子！若如來出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虛妄性終無改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，如何當有諸趣輪迴？諸趣輪迴既不可得，如何當有成熟有情令其解脫？但依世俗假說為有。
佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若有情類先有後無，菩薩、如來應有過失，先無後有理亦不然，諸趣輪迴有無亦爾。是故，舍利子！若如來出世、若不出世，法性常住真如、法界、不虛妄性終無改易。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，如何當有諸趣輪迴？諸趣輪迴既不可得，如何當有成熟有情令其解脫？但依世俗假說為有。
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「舍利子！以如是法自性皆空。諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』
「舍利子！以如是法自性皆空。諸菩薩摩訶薩從過去佛如實聞已，為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』
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「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所戀著，不退無上正等菩提，恒於菩提不生疑惑，謂：『我當得、不當得耶？』但正念言：『我定當得所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，唯依世俗說有是事。
「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所戀著，不退無上正等菩提，恒於菩提不生疑惑，謂：『我當得、不當得耶？』但正念言：『我定當得所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣輪迴受生死苦。』舍利子！是菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，唯依世俗說有是事。
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「舍利子！如巧幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝那庾多眾，復化種種上妙飲食施幻有情皆令飽滿，作此事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？此巧幻師或彼弟子，實使有情得飽滿不？」
「舍利子！如巧幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝那庾多眾，復化種種上妙飲食施幻有情皆令飽滿，作此事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？此巧幻師或彼弟子，實使有情得飽滿不？」
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舍利子曰：「不也！世尊！」
舍利子曰：「不也！世尊！」
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佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，為欲度脫諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。
佛告舍利子：「菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，為欲度脫諸有情故，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。
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「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作此事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復往來受生死苦。』」
「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作此事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復往來受生死苦。』」
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爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道方便善巧，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」
爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道方便善巧，成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提。」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至所行一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至所行一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，速證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」
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佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！莫著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量無邊大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法本性皆空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自能行施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果都無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情住預流果，廣說乃至或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令得利樂。
佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！莫著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量無邊大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法本性皆空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，雖於有情自能行施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果都無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情住預流果，廣說乃至或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令得利樂。
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「善現當知！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。
「善現當知！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。是菩薩摩訶薩修行如是大布施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。
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「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由此漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住三十七種菩提分法，復令安住三解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果，或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提，或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情勝饒益事。諸有情類虛妄分別所執諸法皆無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等當勤精進，自斷顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自得大利亦令他得。』
「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由此漸次令住淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住三十七種菩提分法，復令安住三解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果，或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提，或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情勝饒益事。諸有情類虛妄分別所執諸法皆無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等當勤精進，自斷顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自得大利亦令他得。』
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大般若波羅蜜多經卷第五百三十四
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