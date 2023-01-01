大般若波羅蜜多經卷第五百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分施等品第二十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分施等品第二十九之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸有情及彼施設，皆畢竟不可得，諸菩薩摩訶薩為誰故行甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若諸有情及彼施設，皆畢竟不可得，諸菩薩摩訶薩為誰故行甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩但以實際為量故，行甚深般若波羅蜜多。善現當知！若有情際異實際者，諸菩薩摩訶薩則不應行甚深般若波羅蜜多。以有情際不異實際，是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩但以實際為量故，行甚深般若波羅蜜多。善現當知！若有情際異實際者，諸菩薩摩訶薩則不應行甚深般若波羅蜜多。以有情際不異實際，是故菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際。」

具壽善現便白佛言：「若有情際即是實際，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立有情令住實際，則為安立實際令住實際，若安立實際令住實際，則為安立自性令住自性，然理不應安立自性令住自性，如何可說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若有情際即是實際，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安立有情令住實際，則為安立實際令住實際，若安立實際令住實際，則為安立自性令住自性，然理不應安立自性令住自性，如何可說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不壞實際法，安立有情令住實際？」

佛告善現：「理實不應安立實際令住實際，亦復不應安立自性令住自性，然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，能安立有情令住實際，而有情際不異實際。如是，善現！有情際與實際無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「理實不應安立實際令住實際，亦復不應安立自性令住自性，然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有方便善巧故，能安立有情令住實際，而有情際不異實際。如是，善現！有情際與實際無二無別。」

具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。彼諸有情住布施已，為說布施前、中、後際無差別相，謂作是言：『如是布施前、中、後際無不皆空，施者、受者、施所得果亦復皆空，如是一切於實際中皆無所有、都不可得。汝等莫執布施、施者、受者、施果實際各異。汝等若能不執布施、施者、受者、施果實際各各有異，所修施福則趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住布施。彼諸有情住布施已，為說布施前、中、後際無差別相，謂作是言：『如是布施前、中、後際無不皆空，施者、受者、施所得果亦復皆空，如是一切於實際中皆無所有、都不可得。汝等莫執布施、施者、受者、施果實際各異。汝等若能不執布施、施者、受者、施果實際各各有異，所修施福則趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。』

「復作是言：『汝等用此所修施福，勿取色蘊乃至識蘊，勿取眼處乃至意處，勿取色處乃至法處，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼識界乃至意識界，勿取眼觸乃至意觸，勿取眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，勿取地界乃至識界，勿取因緣乃至增上緣，勿取從緣所生諸法，勿取無明乃至老死，勿取布施乃至般若波羅蜜多，勿取內空乃至無性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、滅、道聖諦，勿取四念住乃至八聖道支，勿取四靜慮、四無量、四無色定，勿取空、無相、無願解脫門，勿取八解脫乃至十遍處，勿取淨觀地乃至如來地，勿取極喜地乃至法雲地，勿取一切陀羅尼門、三摩地門，勿取五眼、六神通，勿取如來十力乃至十八佛不共法，勿取大慈、大悲、大喜、大捨，勿取三十二大士相、八十隨好，勿取無忘失法、恒住捨性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取預流果乃至獨覺菩提，勿取菩薩摩訶薩行，勿取無上正等菩提，勿取有漏及無漏法，勿取世間及出世法，勿取有為及無為法。所以者何？一切布施，布施性空；一切施者，施者性空；一切受者，受者性空；一切施果，施果性空。空中布施、施者、受者及諸施果皆不可得。何以故？如是諸法差別，自性皆畢竟空。畢竟空中，如是諸法不可得故，由此諸法不可得故，餘所取法亦不可得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『汝等用此所修施福，勿取色蘊乃至識蘊，勿取眼處乃至意處，勿取色處乃至法處，勿取眼界乃至意界，勿取色界乃至法界，勿取眼識界乃至意識界，勿取眼觸乃至意觸，勿取眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，勿取地界乃至識界，勿取因緣乃至增上緣，勿取從緣所生諸法，勿取無明乃至老死，勿取布施乃至般若波羅蜜多，勿取內空乃至無性自性空，勿取真如乃至不思議界，勿取苦、集、滅、道聖諦，勿取四念住乃至八聖道支，勿取四靜慮、四無量、四無色定，勿取空、無相、無願解脫門，勿取八解脫乃至十遍處，勿取淨觀地乃至如來地，勿取極喜地乃至法雲地，勿取一切陀羅尼門、三摩地門，勿取五眼、六神通，勿取如來十力乃至十八佛不共法，勿取大慈、大悲、大喜、大捨，勿取三十二大士相、八十隨好，勿取無忘失法、恒住捨性，勿取一切智、道相智、一切相智，勿取預流果乃至獨覺菩提，勿取菩薩摩訶薩行，勿取無上正等菩提，勿取有漏及無漏法，勿取世間及出世法，勿取有為及無為法。所以者何？一切布施，布施性空；一切施者，施者性空；一切受者，受者性空；一切施果，施果性空。空中布施、施者、受者及諸施果皆不可得。何以故？如是諸法差別，自性皆畢竟空。畢竟空中，如是諸法不可得故，由此諸法不可得故，餘所取法亦不可得。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住淨戒。彼諸有情住淨戒已，復作是言：『汝等今者於諸有情應深慈愍，離害生命，廣說乃至應離邪見修行正見。所以者何？如是諸法都無自性，汝等不應分別執著。汝等復應如理觀察，何法名生欲害其命？復以何緣而害其命？廣說乃至何法名為所邪見境欲起邪見？復以何緣而起邪見？如是一切自性皆空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，安立有情令住淨戒。彼諸有情住淨戒已，復作是言：『汝等今者於諸有情應深慈愍，離害生命，廣說乃至應離邪見修行正見。所以者何？如是諸法都無自性，汝等不應分別執著。汝等復應如理觀察，何法名生欲害其命？復以何緣而害其命？廣說乃至何法名為所邪見境欲起邪見？復以何緣而起邪見？如是一切自性皆空。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，善能成熟諸有情類，以無量門為說布施及淨戒果俱不可得，令知布施及淨戒果自性俱空。彼既了知所修布施及淨戒果自性空已，能於其中不生執著，由不執著心無散亂，無散亂故能發妙慧，由此妙慧永斷隨眠及諸纏已，入無餘依般涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，善能成熟諸有情類，以無量門為說布施及淨戒果俱不可得，令知布施及淨戒果自性俱空。彼既了知所修布施及淨戒果自性空已，能於其中不生執著，由不執著心無散亂，無散亂故能發妙慧，由此妙慧永斷隨眠及諸纏已，入無餘依般涅槃界。

「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？空中無有少法可得，若已涅槃、若今涅槃、若當涅槃、若涅槃者、若由此故而得涅槃，如是一切都無所有、皆畢竟空，畢竟空性即是涅槃，離此涅槃無別實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？空中無有少法可得，若已涅槃、若今涅槃、若當涅槃、若涅槃者、若由此故而得涅槃，如是一切都無所有、皆畢竟空，畢竟空性即是涅槃，離此涅槃無別實法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多忿恚，深生慈愍方便教誡。作如是言：『汝等今者應修安忍樂安忍法，調伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，如何於中而生忿恚？汝等復應如理觀察：我由何法而生忿恚？誰能忿恚？忿恚於誰？如是諸法本性皆空，本性空法未曾不空。如是空性，非如來作，非菩薩作，非獨覺作，非聲聞作，亦非龍神廣說乃至人非人作，亦非四大王眾天乃至非想非非想處天作。汝等復應如理觀察如是忿恚由何而生？為屬於誰？復於誰起？當獲何果？現得何利？是一切法本性皆空，非空性中有所忿恚，故應安忍以自饒益。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多忿恚，深生慈愍方便教誡。作如是言：『汝等今者應修安忍樂安忍法，調伏其心受安忍行。汝所瞋法自性皆空，如何於中而生忿恚？汝等復應如理觀察：我由何法而生忿恚？誰能忿恚？忿恚於誰？如是諸法本性皆空，本性空法未曾不空。如是空性，非如來作，非菩薩作，非獨覺作，非聲聞作，亦非龍神廣說乃至人非人作，亦非四大王眾天乃至非想非非想處天作。汝等復應如理觀察如是忿恚由何而生？為屬於誰？復於誰起？當獲何果？現得何利？是一切法本性皆空，非空性中有所忿恚，故應安忍以自饒益。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就最勝方便善巧，安立有情於性空理、性空因果，漸以無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜，令善安住疾能證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就最勝方便善巧，安立有情於性空理、性空因果，漸以無上正等菩提，示現、勸導、讚勵、慶喜，令善安住疾能證得。

「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？本性空中，能得、所得、得時、得處皆非實有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是所說皆依世俗不依勝義。所以者何？本性空中，能得、所得、得時、得處皆非實有。

「善現當知！是名實際本性空理。諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，依此實際本性空理，行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設。所以者何？以一切法離諸有情，有情離故法不可得，法及有情相待安立，依勝義說一切皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是名實際本性空理。諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，依此實際本性空理，行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設。所以者何？以一切法離諸有情，有情離故法不可得，法及有情相待安立，依勝義說一切皆空。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情身心懈怠退失精進，方便勸導令其發起身心精進修諸善法。作如是言：『諸善男子！應深信受本性空中無懈怠法、無懈怠者、無懈怠處、無懈怠時、無由此法發生懈怠，如是一切皆本性空、不越空理。汝等應發身心精進，捨諸懈怠勤修善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修四念住乃至八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修八解脫乃至十遍處，若修淨觀地乃至如來地，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修預流果乃至獨覺菩提，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若修諸餘無量無邊佛法，應勤精進莫生懈怠，若生懈怠受苦無窮。諸善男子！是一切法本性皆空無諸障礙，汝等應觀本性空理無障礙中無懈怠法、無懈怠者，此處時緣亦不可得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情身心懈怠退失精進，方便勸導令其發起身心精進修諸善法。作如是言：『諸善男子！應深信受本性空中無懈怠法、無懈怠者、無懈怠處、無懈怠時、無由此法發生懈怠，如是一切皆本性空、不越空理。汝等應發身心精進，捨諸懈怠勤修善法，謂修布施乃至般若波羅蜜多，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修四念住乃至八聖道支，若修空、無相、無願解脫門，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修八解脫乃至十遍處，若修淨觀地乃至如來地，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修三十二大士相、八十隨好，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修預流果乃至獨覺菩提，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若修諸餘無量無邊佛法，應勤精進莫生懈怠，若生懈怠受苦無窮。諸善男子！是一切法本性皆空無諸障礙，汝等應觀本性空理無障礙中無懈怠法、無懈怠者，此處時緣亦不可得。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就殊勝方便善巧，安立有情令住諸法本性空理，雖令安住而無二想。所以者何？本性空理無二無別，非無二法可於其中而作二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就殊勝方便善巧，安立有情令住諸法本性空理，雖令安住而無二想。所以者何？本性空理無二無別，非無二法可於其中而作二想。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依本性空教誡、教授諸有情類令勤修學。謂作是言：『諸善男子！汝於善法當勤修學，若修布施乃至般若波羅蜜多時，於此諸法不應思惟二、不二相，廣說乃至若修諸餘無量無邊佛法時，於此諸法不應思惟二、不二相。所以者何？諸善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，依本性空教誡、教授諸有情類令勤修學。謂作是言：『諸善男子！汝於善法當勤修學，若修布施乃至般若波羅蜜多時，於此諸法不應思惟二、不二相，廣說乃至若修諸餘無量無邊佛法時，於此諸法不應思惟二、不二相。所以者何？諸善男子！如是諸法皆本性空，本性空理不應思惟二、不二相。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，行菩薩行成熟有情。諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住種種菩薩摩訶薩位，或令住諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，行菩薩行成熟有情。諸有情類既成熟已，隨其所應漸次安立，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住種種菩薩摩訶薩位，或令住諸佛無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散亂，於諸欲境不攝諸根，發起種種不寂靜業。見已方便教誡、教授令入勝定。謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及勝定想。所以者何？如是諸法皆本性空，本性空中無法可得或名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆疾成滿，亦隨所欲住本性空。何等名為所作善事？謂起淨勝身、語、意業，若修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若修菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提，若成熟有情、嚴淨佛土。如是一切淨勝善法，由勝定力皆疾成辦，及隨所願住本性空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，見諸有情心多散亂，於諸欲境不攝諸根，發起種種不寂靜業。見已方便教誡、教授令入勝定。謂作是言：『來！善男子！汝應修習勝三摩地，勿起散亂及勝定想。所以者何？如是諸法皆本性空，本性空中無法可得或名散亂或名一心。汝等若能住此勝定，所作善事皆疾成滿，亦隨所欲住本性空。何等名為所作善事？謂起淨勝身、語、意業，若修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若修菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提，若成熟有情、嚴淨佛土。如是一切淨勝善法，由勝定力皆疾成辦，及隨所願住本性空。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷；為欲利樂諸有情故，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。是菩薩摩訶薩得陀羅尼身、語、意根常無退減。所以者何？是菩薩摩訶薩恒具善修一切相智，諸有所作能善思量。由具善修一切相智，諸有所作能善思量，於一切道皆能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道。是菩薩摩訶薩由住殊勝神通道故，常作有情諸饒益事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。由無退減異熟神通，恒作自他勝饒益事。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善饒益諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為欲饒益諸有情故，從初發心乃至究竟，求作善利常無間斷；為欲利樂諸有情故，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，捨身受身經無數劫，乃至無上正等菩提，於其中間終不忘失。是菩薩摩訶薩得陀羅尼身、語、意根常無退減。所以者何？是菩薩摩訶薩恒具善修一切相智，諸有所作能善思量。由具善修一切相智，諸有所作能善思量，於一切道皆能修習，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道、若勝天道、若勝人道、若諸菩薩勝神通道。是菩薩摩訶薩由住殊勝神通道故，常作有情諸饒益事，雖經諸趣生死輪迴，而勝神通常無退減。由無退減異熟神通，恒作自他勝饒益事。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住本性空方便善巧，能善饒益諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，住本性空見諸有情智慧薄劣，愚癡顛倒造諸惡業，教誡教授方便引入甚深般若波羅蜜多。作如是言：『諸善男子！應修般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空。汝等若能修此般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。諸善男子！是一切法本性皆空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空理非增非減，本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別，絕諸戲論故。於此中無增減法、無增減者，由此所作亦無退失，是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心，成就如是方便善巧，由此方便善巧力故，住本性空見諸有情智慧薄劣，愚癡顛倒造諸惡業，教誡教授方便引入甚深般若波羅蜜多。作如是言：『諸善男子！應修般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空。汝等若能修此般若波羅蜜多，觀一切法本性皆空，諸所修行身、語、意業，皆趣甘露得甘露果，必以甘露而為後邊。諸善男子！是一切法本性皆空，本性空中有情及法雖不可得，而所修行亦無退失。何以故？善男子！本性空理非增非減，本性空中無增減法、無增減者。所以者何？本性空理非有自性、非無自性，離諸分別，絕諸戲論故。於此中無增減法、無增減者，由此所作亦無退失，是故汝等應修般若波羅蜜多，觀本性空作所應作。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教誡教授諸有情類，令入般若波羅蜜多住本性空修諸善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教誡教授諸有情類，令入般若波羅蜜多住本性空修諸善業。

「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教誡教授有情修諸善業常無懈廢，謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五近事戒，亦勸他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦勸他常受持八近住戒；自常受持諸出家戒，亦勸他常受持諸出家戒；自常修行四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他常修行四靜慮、四無量、四無色定；自常修行四念住乃至八聖道支，亦勸他常修行四念住乃至八聖道支；自常修行空、無相、無願解脫門，亦勸他常修行空、無相、無願解脫門；自常修行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他常修行布施乃至般若波羅蜜多；自常安住內空乃至無性自性空，亦勸他常安住內空乃至無性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦勸他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常安住苦、集、滅、道聖諦；自常修行八解脫乃至十遍處，亦勸他常修行八解脫乃至十遍處；自常修行諸菩薩地，亦勸他常修行諸菩薩地；自常修行陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修行陀羅尼門、三摩地門；自常修學五眼、六神通，亦勸他常修學五眼、六神通；自常修學如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他常修學如來十力乃至十八佛不共法；自常修學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常修學大慈、大悲、大喜、大捨；自常修學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常修學無忘失法、恒住捨性；自常修學一切智、道相智、一切相智，亦勸他常修學一切智、道相智、一切相智；自常修學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常修學三十二大士相、八十隨好；自常發起預流果智乃至獨覺菩提智，而不住預流果乃至獨覺菩提，亦勸他常發起預流果智乃至獨覺菩提智，或令住預流果乃至獨覺菩提；自常發起諸菩薩摩訶薩行，亦勸他常發起諸菩薩摩訶薩行；自常發起諸佛無上正等菩提道，亦勸他常發起諸佛無上正等菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩如是教誡教授有情修諸善業常無懈廢，謂自常行十善業道，亦勸他常行十善業道；自常受持五近事戒，亦勸他常受持五近事戒；自常受持八近住戒，亦勸他常受持八近住戒；自常受持諸出家戒，亦勸他常受持諸出家戒；自常修行四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他常修行四靜慮、四無量、四無色定；自常修行四念住乃至八聖道支，亦勸他常修行四念住乃至八聖道支；自常修行空、無相、無願解脫門，亦勸他常修行空、無相、無願解脫門；自常修行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他常修行布施乃至般若波羅蜜多；自常安住內空乃至無性自性空，亦勸他常安住內空乃至無性自性空；自常安住真如乃至不思議界，亦勸他常安住真如乃至不思議界；自常安住苦、集、滅、道聖諦，亦勸他常安住苦、集、滅、道聖諦；自常修行八解脫乃至十遍處，亦勸他常修行八解脫乃至十遍處；自常修行諸菩薩地，亦勸他常修行諸菩薩地；自常修行陀羅尼門、三摩地門，亦勸他常修行陀羅尼門、三摩地門；自常修學五眼、六神通，亦勸他常修學五眼、六神通；自常修學如來十力乃至十八佛不共法，亦勸他常修學如來十力乃至十八佛不共法；自常修學大慈、大悲、大喜、大捨，亦勸他常修學大慈、大悲、大喜、大捨；自常修學無忘失法、恒住捨性，亦勸他常修學無忘失法、恒住捨性；自常修學一切智、道相智、一切相智，亦勸他常修學一切智、道相智、一切相智；自常修學三十二大士相、八十隨好，亦勸他常修學三十二大士相、八十隨好；自常發起預流果智乃至獨覺菩提智，而不住預流果乃至獨覺菩提，亦勸他常發起預流果智乃至獨覺菩提智，或令住預流果乃至獨覺菩提；自常發起諸菩薩摩訶薩行，亦勸他常發起諸菩薩摩訶薩行；自常發起諸佛無上正等菩提道，亦勸他常發起諸佛無上正等菩提道。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧自修善業常無懈廢，教誡教授諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧自修善業常無懈廢，教誡教授諸有情類令修善業常無懈廢。善現！是名諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧。由此方便善巧力故，安立有情令住實際，而能不壞實際之相，疾證無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。云何菩薩摩訶薩為諸有情求疾證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若一切法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。云何菩薩摩訶薩為諸有情求疾證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現當知！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆本性空，本性空中有情及法俱不可得，由此於中亦無非法。善現當知！若一切法本性不空，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應安住本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。以一切法皆本性空，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住一切法本性空理，求疾證得一切智智，為饒益有情說本性空法。

「何等諸法本性皆空，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？善現當知！色乃至識皆本性空，眼處乃至意處皆本性空，色處乃至法處皆本性空，眼界乃至意界皆本性空，色界乃至法界皆本性空，眼識界乃至意識界皆本性空，眼觸乃至意觸皆本性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆本性空，地界乃至識界皆本性空，因緣乃至增上緣皆本性空，從緣所生諸法皆本性空，無明乃至老死皆本性空，布施乃至般若波羅蜜多皆本性空，內空乃至無性自性空皆本性空，真如乃至不思議界皆本性空，苦、集、滅、道聖諦皆本性空，四靜慮、四無量、四無色定皆本性空，四念住乃至八聖道支皆本性空，空、無相、無願解脫門皆本性空，八解脫乃至十遍處皆本性空，淨觀地乃至如來地皆本性空，極喜地乃至法雲地皆本性空，陀羅尼門、三摩地門皆本性空，五眼、六神通皆本性空，如來十力乃至十八佛不共法皆本性空，大慈、大悲、大喜、大捨皆本性空，無忘失法、恒住捨性皆本性空，一切智、道相智、一切相智皆本性空，三十二大士相、八十隨好皆本性空，預流果乃至獨覺菩提皆本性空，一切菩薩摩訶薩行皆本性空，諸佛無上正等菩提皆本性空，永斷一切煩惱所知習氣相續皆本性空，一切智智皆本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等五蘊廣說乃至一切智智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等諸法本性皆空，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知本性空已，住本性空為他說法？善現當知！色乃至識皆本性空，眼處乃至意處皆本性空，色處乃至法處皆本性空，眼界乃至意界皆本性空，色界乃至法界皆本性空，眼識界乃至意識界皆本性空，眼觸乃至意觸皆本性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆本性空，地界乃至識界皆本性空，因緣乃至增上緣皆本性空，從緣所生諸法皆本性空，無明乃至老死皆本性空，布施乃至般若波羅蜜多皆本性空，內空乃至無性自性空皆本性空，真如乃至不思議界皆本性空，苦、集、滅、道聖諦皆本性空，四靜慮、四無量、四無色定皆本性空，四念住乃至八聖道支皆本性空，空、無相、無願解脫門皆本性空，八解脫乃至十遍處皆本性空，淨觀地乃至如來地皆本性空，極喜地乃至法雲地皆本性空，陀羅尼門、三摩地門皆本性空，五眼、六神通皆本性空，如來十力乃至十八佛不共法皆本性空，大慈、大悲、大喜、大捨皆本性空，無忘失法、恒住捨性皆本性空，一切智、道相智、一切相智皆本性空，三十二大士相、八十隨好皆本性空，預流果乃至獨覺菩提皆本性空，一切菩薩摩訶薩行皆本性空，諸佛無上正等菩提皆本性空，永斷一切煩惱所知習氣相續皆本性空，一切智智皆本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等五蘊廣說乃至一切智智本性空已，住本性空為諸有情宣說如是本性空法。

「復次，善現！若內空性本性不空，乃至無性自性空性本性不空，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法本性皆空，若作是說便為壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，此中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性。諸菩薩摩訶薩安住其中，求疾證得一切智智，不見有法有所求證，不見有法無所求證，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中，行深般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙；見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑故不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若內空性本性不空，乃至無性自性空性本性不空，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應為諸有情說一切法本性皆空，若作是說便為壞本性空。然本性空理不可壞，非常非斷。所以者何？本性空理無方無處，無所從來亦無所去。如是空理亦名法住，此中無法、無聚無散、無減無增、無生無滅、無染無淨，是一切法本所住性。諸菩薩摩訶薩安住其中，求疾證得一切智智，不見有法有所求證，不見有法無所求證，以一切法都無所住故名法住。諸菩薩摩訶薩安住此中，行深般若波羅蜜多，見一切法本性空已，定於無上正等菩提得不退轉。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法能為障礙；見一切法無障礙故，便於無上正等菩提不生疑惑故不退轉。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法本性空中，觀本性空都無所得，謂我、有情廣說乃至知者、見者及彼施設皆不可得，色乃至識及彼施設亦不可得，眼處乃至意處及彼施設亦不可得，色處乃至法處及彼施設亦不可得，眼界乃至意界及彼施設亦不可得，色界乃至法界及彼施設亦不可得，眼識界乃至意識界及彼施設亦不可得，眼觸乃至意觸及彼施設亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受及彼施設亦不可得，地界乃至識界及彼施設亦不可得，因緣乃至增上緣及彼施設亦不可得，從緣所生諸法及彼施設亦不可得，無明乃至老死及彼施設亦不可得，布施乃至般若波羅蜜多及彼施設亦不可得，內空乃至無性自性空及彼施設亦不可得，真如乃至不思議界及彼施設亦不可得，苦、集、滅、道聖諦及彼施設亦不可得，四念住乃至八聖道支及彼施設亦不可得，四靜慮、四無量、四無色定及彼施設亦不可得，空、無相、無願解脫門及彼施設亦不可得，八解脫乃至十遍處及彼施設亦不可得，淨觀地乃至如來地及彼施設亦不可得，極喜地乃至法雲地及彼施設亦不可得，陀羅尼門、三摩地門及彼施設亦不可得，五眼、六神通及彼施設亦不可得，如來十力乃至十八佛不共法及彼施設亦不可得，大慈、大悲、大喜、大捨及彼施設亦不可得，無忘失法、恒住捨性及彼施設亦不可得，一切智、道相智、一切相智及彼施設亦不可得，預流果乃至獨覺菩提及彼施設亦不可得，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及彼施設亦不可得，有漏、無漏法及彼施設亦不可得，世間、出世間法及彼施設亦不可得，有為、無為法及彼施設亦不可得，三十二大士相、八十隨好及彼施設亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法本性空中，觀本性空都無所得，謂我、有情廣說乃至知者、見者及彼施設皆不可得，色乃至識及彼施設亦不可得，眼處乃至意處及彼施設亦不可得，色處乃至法處及彼施設亦不可得，眼界乃至意界及彼施設亦不可得，色界乃至法界及彼施設亦不可得，眼識界乃至意識界及彼施設亦不可得，眼觸乃至意觸及彼施設亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受及彼施設亦不可得，地界乃至識界及彼施設亦不可得，因緣乃至增上緣及彼施設亦不可得，從緣所生諸法及彼施設亦不可得，無明乃至老死及彼施設亦不可得，布施乃至般若波羅蜜多及彼施設亦不可得，內空乃至無性自性空及彼施設亦不可得，真如乃至不思議界及彼施設亦不可得，苦、集、滅、道聖諦及彼施設亦不可得，四念住乃至八聖道支及彼施設亦不可得，四靜慮、四無量、四無色定及彼施設亦不可得，空、無相、無願解脫門及彼施設亦不可得，八解脫乃至十遍處及彼施設亦不可得，淨觀地乃至如來地及彼施設亦不可得，極喜地乃至法雲地及彼施設亦不可得，陀羅尼門、三摩地門及彼施設亦不可得，五眼、六神通及彼施設亦不可得，如來十力乃至十八佛不共法及彼施設亦不可得，大慈、大悲、大喜、大捨及彼施設亦不可得，無忘失法、恒住捨性及彼施設亦不可得，一切智、道相智、一切相智及彼施設亦不可得，預流果乃至獨覺菩提及彼施設亦不可得，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提及彼施設亦不可得，有漏、無漏法及彼施設亦不可得，世間、出世間法及彼施設亦不可得，有為、無為法及彼施設亦不可得，三十二大士相、八十隨好及彼施設亦不可得。

「善現當知！如有如來、應、正等覺化作四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。假使化佛或經一劫或一劫餘，為化四眾宣說正法。於意云何？如是化眾，頗有能得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提不退記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有如來、應、正等覺化作四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。假使化佛或經一劫或一劫餘，為化四眾宣說正法。於意云何？如是化眾，頗有能得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或得無上正等菩提不退記不？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果、不退轉記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？是諸化眾都無實事，非無實法可有得果、不退轉記。」

佛告善現：「諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令證得或預流果乃至或得不退轉記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸法亦爾，皆本性空都無實事，於中何等菩薩摩訶薩為何等有情說何等法，可令證得或預流果乃至或得不退轉記？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說空法，而諸有情實不可得；哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故；若有分別則有顛倒，彼等流故。善現當知！顛倒即是無顛倒法，無顛倒中無我、有情廣說乃至知者、見者，亦無色蘊乃至識蘊，乃至亦無三十二相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖為有情宣說空法，而諸有情實不可得；哀愍彼墮顛倒法故，拔濟令住無顛倒法。無顛倒者謂無分別，無分別者無顛倒故；若有分別則有顛倒，彼等流故。善現當知！顛倒即是無顛倒法，無顛倒中無我、有情廣說乃至知者、見者，亦無色蘊乃至識蘊，乃至亦無三十二相、八十隨好。

「善現當知！此無所有即本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住此中，見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我、我想廣說乃至無知見者、知見者想，亦令解脫無色、色想廣說乃至無八十隨好、八十隨好想，亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。所以者何？四念住等諸無漏法非如勝義，無生、無滅、無相、無為、無戲論、無分別，是故亦應解脫彼法，真勝義者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此無所有即本性空。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住此中，見諸有情墮顛倒想，方便善巧令得解脫，謂令解脫無我、我想廣說乃至無知見者、知見者想，亦令解脫無色、色想廣說乃至無八十隨好、八十隨好想，亦令解脫五取蘊等諸有漏法，亦令解脫四念住等諸無漏法。所以者何？四念住等諸無漏法非如勝義，無生、無滅、無相、無為、無戲論、無分別，是故亦應解脫彼法，真勝義者即本性空，此本性空即是諸佛所證無上正等菩提。

「善現當知！此中無我乃至見者可得，亦無色蘊乃至識蘊可得，亦無眼處乃至意處可得，亦無色處乃至法處可得，亦無眼界乃至意界可得，亦無色界乃至法界可得，亦無眼識界乃至意識界可得，亦無眼觸乃至意觸可得，亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受可得，亦無地界乃至識界可得，亦無因緣乃至增上緣可得，亦無從緣所生諸法可得，亦無無明乃至老死可得，亦無布施乃至般若波羅蜜多可得，亦無內空乃至無性自性空可得，亦無真如乃至不思議界可得，亦無苦、集、滅、道聖諦可得，亦無四念住乃至八聖道支可得，亦無四靜慮、四無量、四無色定可得，亦無空、無相、無願解脫門可得，亦無八解脫乃至十遍處可得，亦無淨觀地乃至如來地可得，亦無極喜地乃至法雲地可得，亦無陀羅尼門、三摩地門可得，亦無五眼、六神通可得，亦無如來十力乃至十八佛不共法可得，亦無大慈、大悲、大喜、大捨可得，亦無無忘失法、恒住捨性可得，亦無一切智、道相智、一切相智可得，亦無預流果乃至獨覺菩提可得，亦無菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提可得，亦無三十二大士相、八十隨好可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此中無我乃至見者可得，亦無色蘊乃至識蘊可得，亦無眼處乃至意處可得，亦無色處乃至法處可得，亦無眼界乃至意界可得，亦無色界乃至法界可得，亦無眼識界乃至意識界可得，亦無眼觸乃至意觸可得，亦無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受可得，亦無地界乃至識界可得，亦無因緣乃至增上緣可得，亦無從緣所生諸法可得，亦無無明乃至老死可得，亦無布施乃至般若波羅蜜多可得，亦無內空乃至無性自性空可得，亦無真如乃至不思議界可得，亦無苦、集、滅、道聖諦可得，亦無四念住乃至八聖道支可得，亦無四靜慮、四無量、四無色定可得，亦無空、無相、無願解脫門可得，亦無八解脫乃至十遍處可得，亦無淨觀地乃至如來地可得，亦無極喜地乃至法雲地可得，亦無陀羅尼門、三摩地門可得，亦無五眼、六神通可得，亦無如來十力乃至十八佛不共法可得，亦無大慈、大悲、大喜、大捨可得，亦無無忘失法、恒住捨性可得，亦無一切智、道相智、一切相智可得，亦無預流果乃至獨覺菩提可得，亦無菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提可得，亦無三十二大士相、八十隨好可得。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故，求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故，求趣無上正等菩提。是本性空前、中、後際常本性空，未甞不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類，執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩不為無上正等菩提道故，求趣無上正等菩提，唯為諸法本性空故，求趣無上正等菩提。是本性空前、中、後際常本性空，未甞不空。諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，為欲解脫諸有情類，執有情想及法想故行道相智。是菩薩摩訶薩行道相智時即行一切道，謂聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，成熟有情、嚴淨佛土，留諸壽行，趣證無上正等菩提，既證無上正等菩提，能令佛眼常不斷壞。何謂佛眼？謂本性空。過去未來現在諸佛住十方界為諸有情宣說正法，無不皆用此本性空而為佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切道得圓滿已，成熟有情、嚴淨佛土，留諸壽行，趣證無上正等菩提，既證無上正等菩提，能令佛眼常不斷壞。何謂佛眼？謂本性空。過去未來現在諸佛住十方界為諸有情宣說正法，無不皆用此本性空而為佛眼。

「善現當知！必無諸佛離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空義，乃入聖道得聖道果，離本性空無別方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！必無諸佛離本性空而出世者，諸佛出世無不皆說本性空義，所化有情要聞佛說本性空義，乃入聖道得聖道果，離本性空無別方便。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智，常能饒益一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行。若正安住本性空理，修行六種波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行，終不退失一切智智，常能饒益一切有情。」

具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法本性皆空，而於本性空甞無失壞，謂不執色、受、想、行、識異本性空，乃至不執諸佛無上正等菩提異本性空。世尊！色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法本性皆空，而於本性空甞無失壞，謂不執色、受、想、行、識異本性空，乃至不執諸佛無上正等菩提異本性空。世尊！色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空甞無失壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚奇希有，雖行一切法皆本性空，而於本性空甞無失壞。

「善現當知！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提。

「善現當知！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色，乃至諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，亦不應能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若色異本性空，本性空異色，色非本性空，本性空非色，乃至諸佛無上正等菩提異本性空，本性空異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提非本性空，本性空非諸佛無上正等菩提者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應觀一切法皆本性空，亦不應能證得一切智智。

「善現當知！以色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法皆本性空，而能證得一切智智。所以者何？離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷，本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷。但諸愚夫迷謬顛倒起別異想，謂分別色異本性空，乃至分別諸佛無上正等菩提異本性空。是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故，不如實知色，不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色，執著受、想、行、識；由執著故便於色計我、我所，於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物，受後身色、受、想、行、識，由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱，往來三有輪轉無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！以色不異本性空，本性空不異色，色即是本性空，本性空即是色，乃至諸佛無上正等菩提不異本性空，本性空不異諸佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即是本性空，本性空即是諸佛無上正等菩提故，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法皆本性空，而能證得一切智智。所以者何？離本性空無有一法是實、是常、可壞、可斷，本性空中亦無一法是實、是常、可壞、可斷。但諸愚夫迷謬顛倒起別異想，謂分別色異本性空，乃至分別諸佛無上正等菩提異本性空。是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故，不如實知色，不如實知受、想、行、識。由不知故便執著色，執著受、想、行、識；由執著故便於色計我、我所，於受、想、行、識計我、我所。由妄計故著內外物，受後身色、受、想、行、識，由此不能解脫諸趣生老病死愁憂苦惱，往來三有輪轉無窮。

「由此因緣，諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，行深般若波羅蜜多，不執受色，亦不壞色若空若不空；乃至不執受諸佛無上正等菩提，亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。所以者何？色不壞空，空不壞色，謂此是色，此是空，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。謂此是諸佛無上正等菩提，此是空。譬如虛空不壞虛空，內虛空界不壞外虛空界，外虛空界不壞內虛空界。如是，善現！色不壞空，空不壞色，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。所以者何？如是諸法俱無自性，不可分別謂此是空，此是不空，以一切法皆本性空，本性空中無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由此因緣，諸菩薩摩訶薩住本性空波羅蜜多，行深般若波羅蜜多，不執受色，亦不壞色若空若不空；乃至不執受諸佛無上正等菩提，亦不壞諸佛無上正等菩提若空若不空。所以者何？色不壞空，空不壞色，謂此是色，此是空，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。謂此是諸佛無上正等菩提，此是空。譬如虛空不壞虛空，內虛空界不壞外虛空界，外虛空界不壞內虛空界。如是，善現！色不壞空，空不壞色，乃至諸佛無上正等菩提不壞空，空不壞諸佛無上正等菩提。所以者何？如是諸法俱無自性，不可分別謂此是空，此是不空，以一切法皆本性空，本性空中無差別故。」