大般若波羅蜜多經卷第五百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分妙相品第二十八之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分妙相品第二十八之五

爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現便白佛言：「世尊！若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流果等。然彼一切愚夫異生，不如實覺世俗、勝義故，無聖道及修聖道，不可施設聖果差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道及修聖道，是故施設聖果差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流果等。然彼一切愚夫異生，不如實覺世俗、勝義故，無聖道及修聖道，不可施設聖果差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道及修聖道，是故施設聖果差別。」

具壽善現復白佛言：「修聖道者為定能得諸聖果耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「修聖道者為定能得諸聖果耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「不修聖道得聖果耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「不修聖道得聖果耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若爾，應無得聖果者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若爾，應無得聖果者？」

佛告善現：「雖依世俗有得聖果，而非勝義。若依勝義，非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？依勝義諦，道及道果、修與不修俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設種種聖果差別，而不分別如是聖果在有為界、無為界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「雖依世俗有得聖果，而非勝義。若依勝義，非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？依勝義諦，道及道果、修與不修俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設種種聖果差別，而不分別如是聖果在有為界、無為界中。」

具壽善現復白佛言：「若諸聖果不可分別在有為界無為界者，云何世尊說斷三結得預流果，薄欲貪、瞋得一來果，斷順下分五結永盡得不還果，斷順上分五結永盡得阿羅漢果，知所有集法皆是滅法得獨覺菩提，永斷一切煩惱所知習氣相續得佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別預流等果在有為界無為界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若諸聖果不可分別在有為界無為界者，云何世尊說斷三結得預流果，薄欲貪、瞋得一來果，斷順下分五結永盡得不還果，斷順上分五結永盡得阿羅漢果，知所有集法皆是滅法得獨覺菩提，永斷一切煩惱所知習氣相續得佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別預流等果在有為界無為界中？」

佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」

善現對曰：「如是聖果皆是無為、非是有為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是聖果皆是無為、非是有為。」

佛告善現：「於意云何？無為界中有分別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？無為界中有分別不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為、若無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。是善男子、善女人等當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為、若無為不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。

「是菩薩摩訶薩自於諸法無所取著，亦能教他於諸法中無所取著，謂於布施乃至般若波羅蜜多無所取著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所取著，亦於四念住乃至八聖道支無所取著，亦於內空乃至無性自性空無所取著，亦於真如乃至不思議界無所取著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所取著，亦於空、無相、無願解脫門無所取著，亦於八解脫乃至十遍處無所取著，亦於極喜地乃至法雲地無所取著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所取著，亦於五眼、六神通無所取著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所取著，亦於大慈、大悲、大喜、大捨無所取著，亦於三十二大士相、八十隨好無所取著，亦於無忘失法、恒住捨性無所取著，亦於一切智、道相智、一切相智無所取著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所取著，亦於諸佛無上正等菩提無所取著，亦於一切智智無所取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩自於諸法無所取著，亦能教他於諸法中無所取著，謂於布施乃至般若波羅蜜多無所取著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所取著，亦於四念住乃至八聖道支無所取著，亦於內空乃至無性自性空無所取著，亦於真如乃至不思議界無所取著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所取著，亦於空、無相、無願解脫門無所取著，亦於八解脫乃至十遍處無所取著，亦於極喜地乃至法雲地無所取著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所取著，亦於五眼、六神通無所取著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所取著，亦於大慈、大悲、大喜、大捨無所取著，亦於三十二大士相、八十隨好無所取著，亦於無忘失法、恒住捨性無所取著，亦於一切智、道相智、一切相智無所取著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所取著，亦於諸佛無上正等菩提無所取著，亦於一切智智無所取著。

「是菩薩摩訶薩自於如是所說諸法無所取著，亦能教他於如是法無所取著。是菩薩摩訶薩於此諸法無取著故，於一切處皆得無礙。如佛世尊所變化者，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，於一切法若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，無取、無著、無住、無礙。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法微妙相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩自於如是所說諸法無所取著，亦能教他於如是法無所取著。是菩薩摩訶薩於此諸法無取著故，於一切處皆得無礙。如佛世尊所變化者，雖行布施乃至般若波羅蜜多，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果無取無著，但為有情得涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，於一切法若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，無取、無著、無住、無礙。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法微妙相故。」

第三分施等品第二十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分施等品第二十九之一

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法達微妙相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法達微妙相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如佛世尊所變化者，不行貪欲、瞋恚、愚癡，不行色蘊乃至識蘊，乃至不行一切智智，不行內法，不行外法，不行隨眠，不行諸纏，不行有漏無漏諸法，不行世間出世諸法，不行有為無為諸法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所行，是為菩薩摩訶薩於一切法達微妙相，謂於法性無所分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如佛世尊所變化者，不行貪欲、瞋恚、愚癡，不行色蘊乃至識蘊，乃至不行一切智智，不行內法，不行外法，不行隨眠，不行諸纏，不行有漏無漏諸法，不行世間出世諸法，不行有為無為諸法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多亦復如是，於一切法都無所行，是為菩薩摩訶薩於一切法達微妙相，謂於法性無所分別。」

具壽善現復白佛言：「云何如來所變化者，現修聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何如來所變化者，現修聖道？」

佛告善現：「彼變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪迴五趣生死，亦不證得三乘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪迴五趣生死，亦不證得三乘涅槃。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，通達諸法皆無實事？」

佛告善現：「於意云何？諸佛世尊所變化者，為有實事，依彼實事有染有淨，由此輪迴五趣生死，及得三乘般涅槃不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸佛世尊所變化者，為有實事，依彼實事有染有淨，由此輪迴五趣生死，及得三乘般涅槃不？」

善現對曰：「不也！世尊！非佛世尊所變化者，有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死，亦無證得三乘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！非佛世尊所變化者，有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪迴五趣生死，亦無證得三乘涅槃。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達實相亦復如是，通達諸法都無實事、性相俱空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達實相亦復如是，通達諸法都無實事、性相俱空。」

具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識，廣說乃至有為、無為，一切皆如變化事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識，廣說乃至有為、無為，一切皆如變化事不？」

佛告善現：「如是！如是！色等五蘊，廣說乃至有為、無為，一切皆如所變化事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！色等五蘊，廣說乃至有為、無為，一切皆如所變化事。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染清淨，亦無五趣生死輪迴，亦無從彼得解脫義。云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染清淨，亦無五趣生死輪迴，亦無從彼得解脫義。云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」

佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫五趣及三界者。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫五趣及三界者。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，為何事故修行布施乃至般若波羅蜜多？廣說乃至為何事故成熟有情、嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，為何事故修行布施乃至般若波羅蜜多？廣說乃至為何事故成熟有情、嚴淨佛土？」

佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩則不應經無數大劫，為諸有情行菩薩道。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩摩訶薩眾經無數劫，為諸有情行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩則不應經無數大劫，為諸有情行菩薩道。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩摩訶薩眾經無數劫，為諸有情行菩薩道。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達都非實有，則不應經無數大劫，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土。以諸菩薩摩訶薩眾於一切法如實通達皆如幻化、都非實有故，無數劫為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達都非實有，則不應經無數大劫，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土。以諸菩薩摩訶薩眾於一切法如實通達皆如幻化、都非實有故，無數劫為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

爾時，善現白言：「世尊！若一切法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧拔濟令出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白言：「世尊！若一切法如夢、如幻、如響、如像、如光影、如陽焰、如變化事、如尋香城，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧拔濟令出？」

佛告善現：「所化有情住在名相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，從彼名、相虛妄分別拔濟令出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所化有情住在名相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，從彼名、相虛妄分別拔濟令出。」

具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」

佛告善現：「名但是客，但假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名男女，此名大小，此名地獄乃至人天，此名有漏，此名無漏；此名世間，此名出世間；此名有為，此名無為；此名預流果，廣說乃至此名無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「名但是客，但假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名男女，此名大小，此名地獄乃至人天，此名有漏，此名無漏；此名世間，此名出世間；此名有為，此名無為；此名預流果，廣說乃至此名無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。

「善現！如是等一切名，為表諸義但假施設。故一切名皆非實有，諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願纏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著；名無實事自性皆空，非有智者執著空法。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為諸有情說遣名法。是謂為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等一切名，為表諸義但假施設。故一切名皆非實有，諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願纏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著；名無實事自性皆空，非有智者執著空法。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，為諸有情說遣名法。是謂為名。

「云何為相？善現當知！相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色若麁、若細、若劣、若勝，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著，謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教諸有情遣除二相，復教安住無相界中。雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情遠離諸相住無相界而無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為相？善現當知！相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色若麁、若細、若劣、若勝，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著，謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，教諸有情遣除二相，復教安住無相界中。雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，令諸有情遠離諸相住無相界而無執著。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」

佛告善現：「若諸法中有少實事，非但假立有名相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立種種名、相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿大慈、大悲、大喜、大捨；能以無相而為方便，圓滿三十二大士相、八十隨好；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。如是，善現！以一切法無少實事，但有假立種種名相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他增進善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸法中有少實事，非但假立有名相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立種種名、相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿大慈、大悲、大喜、大捨；能以無相而為方便，圓滿三十二大士相、八十隨好；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。如是，善現！以一切法無少實事，但有假立種種名相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他增進善法。

「復次，善現！若諸法中，有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念亦無作意無漏性已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，安立有情於無漏法，乃名真實饒益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸法中，有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念亦無作意無漏性已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，安立有情於無漏法，乃名真實饒益有情。」

具壽善現便白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世法；此是有為法，此是無為法；此是聲聞法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世法；此是有為法，此是無為法；此是聲聞法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」

佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性有別異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性有別異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性有別異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性有別異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提，豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提，豈不即是無相、無念亦無作意無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「由此當知，諸法皆是無相、無念亦無作意無漏法性。善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念亦無作意無漏性時，常能增長種種善法，所謂布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土。諸如是等一切佛法，皆由修學無相、無念亦無作意、無漏法性而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離諸相，無願解脫門觀一切法遠離所願。諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法皆不生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此當知，諸法皆是無相、無念亦無作意無漏法性。善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念亦無作意無漏性時，常能增長種種善法，所謂布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土。諸如是等一切佛法，皆由修學無相、無念亦無作意、無漏法性而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離諸相，無願解脫門觀一切法遠離所願。諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法皆不生長。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學五蘊，亦能學十二處，亦能學十八界，亦能學四聖諦，亦能學十二緣起，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學五蘊，亦能學十二處，亦能學十八界，亦能學四聖諦，亦能學十二緣起，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學五蘊。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色相？謂菩薩摩訶薩如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，猶如聚沫性不堅固，是名菩薩摩訶薩如實知色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色相？謂菩薩摩訶薩如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，猶如聚沫性不堅固，是名菩薩摩訶薩如實知色相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩如實知色生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知色生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩如實知色生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知色生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色真如？謂菩薩摩訶薩如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知色真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知色真如？謂菩薩摩訶薩如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知色真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受相？謂菩薩摩訶薩如實知受畢竟如癰、畢竟如箭，速起速滅，猶如浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受相？謂菩薩摩訶薩如實知受畢竟如癰、畢竟如箭，速起速滅，猶如浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩如實知受生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知受生滅。善現！云何菩薩摩訶薩如實知受真如？謂菩薩摩訶薩如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知受真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩如實知受生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知受生滅。善現！云何菩薩摩訶薩如實知受真如？謂菩薩摩訶薩如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知受真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想相？謂菩薩摩訶薩如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想發假言說，是名菩薩摩訶薩如實知想相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想相？謂菩薩摩訶薩如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想發假言說，是名菩薩摩訶薩如實知想相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩如實知想生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知想生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩如實知想生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知想生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想真如？謂菩薩摩訶薩如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知想真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知想真如？謂菩薩摩訶薩如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知想真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行相？謂菩薩摩訶薩如實知行如芭蕉樹，葉葉㭊除實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行相？謂菩薩摩訶薩如實知行如芭蕉樹，葉葉㭊除實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知行相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩如實知行生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知行生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩如實知行生時無所從來，滅時無所至去，雖無來、無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知行生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行真如？謂菩薩摩訶薩如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知行真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知行真如？謂菩薩摩訶薩如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知行真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識相？謂菩薩摩訶薩如實知識猶如幻事，眾緣和合，假施設有，實不可得，謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是，實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知識相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識相？謂菩薩摩訶薩如實知識猶如幻事，眾緣和合，假施設有，實不可得，謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是，實不可得，是名菩薩摩訶薩如實知識相。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩如實知識生時無所從來，滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知識生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩如實知識生時無所從來，滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應，是名菩薩摩訶薩如實知識生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識真如？謂菩薩摩訶薩如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知識真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩如實知識真如？謂菩薩摩訶薩如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩如實知識真如。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內處內處自性空，如實知外處外處自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內處內處自性空，如實知外處外處自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二處。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，廣說乃至如實知意識界意識界自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，廣說乃至如實知意識界意識界自性空，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十八界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，如實知集是生起相，如實知滅是寂靜相，如實知道是遠離相，又如實知苦、集、滅、道自性本空，遠離二法，是聖者諦；苦等四諦即是真如，真如即是苦等四諦，無二無別唯真聖者能如實知，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，如實知集是生起相，如實知滅是寂靜相，如實知道是遠離相，又如實知苦、集、滅、道自性本空，遠離二法，是聖者諦；苦等四諦即是真如，真如即是苦等四諦，無二無別唯真聖者能如實知，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學四聖諦。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨、自性本空、遠離二法，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨、自性本空、遠離二法，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學十二緣起。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學內空乃至無性自性空。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學真如乃至不思議界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能學布施波羅蜜多乃至無量無邊佛法。」

爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各別無亂。將無世尊以色等法壞真法界？所以者何？法界無二、無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各別無亂。將無世尊以色等法壞真法界？所以者何？法界無二、無差別故。」

佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界。然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得。既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學法界無二、無別不可壞相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界。然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，知離法界無法可得。既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學法界無二、無別不可壞相。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界當於何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界當於何學？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？以一切法皆入法界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？以一切法皆入法界故。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」

佛告善現：「如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？若善法若非善法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，如是等一切法無不皆入無相、無為性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如來出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？若善法若非善法、若有漏法若無漏法、若世間法若出世法、若有為法若無為法，如是等一切法無不皆入無相、無為性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即學法界。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二、無別，諸菩薩摩訶薩云何當學六波羅蜜多？云何當學四靜慮、四無量、四無色定？云何當學四念住乃至八聖道支？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學陀羅尼門、三摩地門？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學大慈、大悲、大喜、大捨？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二相、八十隨好？云何當學生剎帝利大族乃至居士大族？云何當學生四大王眾天乃至他化自在天？云何當學生梵眾天乃至廣果天？云何當學生無想有情天法而不樂生彼？云何當學生淨居天法而不樂生彼？云何當學生空無邊處天乃至非想非非想處天法而不樂生彼？云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣入菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提？如是學已，知一切法一切種相，便能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二、無別，諸菩薩摩訶薩云何當學六波羅蜜多？云何當學四靜慮、四無量、四無色定？云何當學四念住乃至八聖道支？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學陀羅尼門、三摩地門？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學大慈、大悲、大喜、大捨？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二相、八十隨好？云何當學生剎帝利大族乃至居士大族？云何當學生四大王眾天乃至他化自在天？云何當學生梵眾天乃至廣果天？云何當學生無想有情天法而不樂生彼？云何當學生淨居天法而不樂生彼？云何當學生空無邊處天乃至非想非非想處天法而不樂生彼？云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣入菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提？如是學已，知一切法一切種相，便能證得一切智智。

「復次，世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾，由此分別，行於顛倒無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾，由此分別，行於顛倒無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。

「復次，世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識，色乃至識即是法界，法界即是色乃至識，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識，色乃至識即是法界，法界即是色乃至識，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論，法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行識，法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論，法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行識，法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界，廣說乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法，法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見諸法離真法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見諸法離真法界。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世間法，此是有為法、無為法，此是布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至此是無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世間法，此是有為法、無為法，此是布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至此是無上正等菩提。

「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前，幻作種種異類色像，謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、鷄等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、華香、瓔珞、種種珍奇、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂、俳優令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施、或令持戒、或令修忍、或令精進、或令習定、或令學慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前，幻作種種異類色像，謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、鷄等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、華香、瓔珞、種種珍奇、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂、俳優令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施、或令持戒、或令修忍、或令精進、或令習定、或令學慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，嚴淨佛土、成熟有情，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊功德。

「如是幻師或彼弟子，為惑他故在眾人前，幻作此等諸幻化事。其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人善學眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身相好莊嚴，具諸功德，自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異，如何此人能現是事？其中雖無實法可得，而令眾人迷謬歡樂，於無實物起實物想。』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是幻師或彼弟子，為惑他故在眾人前，幻作此等諸幻化事。其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人善學眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身相好莊嚴，具諸功德，自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異，如何此人能現是事？其中雖無實法可得，而令眾人迷謬歡樂，於無實物起實物想。』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。

「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖不見法界離諸法有，亦不見諸法離法界有，不見有情及彼施設實有可得，而能發生方便善巧，自修行六波羅蜜多，亦勸他修行六波羅蜜多，無倒稱揚修行六波羅蜜多法，歡喜讚歎修行六波羅蜜多者；廣說乃至自圓滿一切相智，亦勸他圓滿一切相智，無倒稱揚圓滿一切相智法，歡喜讚歎圓滿一切相智者；自圓滿三十二相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二相、八十隨好，無倒稱揚圓滿三十二相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二相、八十隨好者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，雖不見法界離諸法有，亦不見諸法離法界有，不見有情及彼施設實有可得，而能發生方便善巧，自修行六波羅蜜多，亦勸他修行六波羅蜜多，無倒稱揚修行六波羅蜜多法，歡喜讚歎修行六波羅蜜多者；廣說乃至自圓滿一切相智，亦勸他圓滿一切相智，無倒稱揚圓滿一切相智法，歡喜讚歎圓滿一切相智者；自圓滿三十二相、八十隨好，亦勸他圓滿三十二相、八十隨好，無倒稱揚圓滿三十二相、八十隨好法，歡喜讚歎圓滿三十二相、八十隨好者。

「善現當知！若真法界，初、中、後際有差別者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不能施設方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。以真法界，初、中、後際常無差別，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施設種種方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若真法界，初、中、後際有差別者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不能施設方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。以真法界，初、中、後際常無差別，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施設種種方便善巧，為諸有情說真法界，嚴淨佛土、成熟有情，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」