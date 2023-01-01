大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 531 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百三十一三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分妙相品第二十八之四
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爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈亦能得一切相智？」
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佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦有能得一切相智。」
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具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦有能得一切相智，與諸如來有何差別？」
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佛告善現：「亦有差別，其相云何？謂菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，若諸如來名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來定別可得，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩，若至果位即名如來。是故菩薩與諸如來，雖俱名得一切相智而有差別。
佛告善現：「亦有差別，其相云何？謂菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，若諸如來名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來定別可得，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩，若至果位即名如來。是故菩薩與諸如來，雖俱名得一切相智而有差別。
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「善現！是名諸菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。云何名為出世聖法？諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了說名法施。善現當知！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二相、八十隨好，陀羅尼門、三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。
「善現！是名諸菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。云何名為出世聖法？諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了說名法施。善現當知！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二相、八十隨好，陀羅尼門、三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。
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「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是名為三十七種菩提分法。
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「善現！云何名四念住？謂菩薩摩訶薩於內身、若外身、若內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是名第一；於受、於心、於法亦爾，是名四念住。
「善現！云何名四念住？謂菩薩摩訶薩於內身、若外身、若內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是名第一；於受、於心、於法亦爾，是名四念住。
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「善現！云何名四正斷？謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故；為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。
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「善現！云何名四神足？謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，是名四神足。
「善現！云何名四神足？謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，是名四神足。
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「善現！云何名為五根？謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。
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「善現！云何名為五力？謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。
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「善現！云何七等覺支？謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，如是名為七等覺支。
「善現！云何七等覺支？謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，如是名為七等覺支。
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「善現！云何八聖道支？謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是名為八聖道支。
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「善現！云何三解脫門？謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門，如是名為三解脫門。
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「善現！云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、非我行相攝心一趣，是名空解脫門。善現！云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一趣，是名無相解脫門。善現！云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。
「善現！云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、非我行相攝心一趣，是名空解脫門。善現！云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一趣，是名無相解脫門。善現！云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。
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「善現！云何名八解脫？謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，名第一解脫。內無色想觀外諸色，名第二解脫。淨勝解身作證，名第三解脫。空無邊處定具足住，名第四解脫。識無邊處定具足住，名第五解脫。無所有處定具足住，名第六解脫。非想非非想處定具足住，名第七解脫。滅想受定具足住，名第八解脫。是名八解脫。
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「善現！云何九次第定？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，名第一次第定。廣說乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。
「善現！云何九次第定？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，名第一次第定。廣說乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。
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「善現！云何名四聖諦智？謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。
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「善現！云何波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩所有布施乃至智波羅蜜多，如是名為波羅蜜多。
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「善現！云何諸空等智？謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名為諸空等智。
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「善現！云何菩薩十地？謂菩薩摩訶薩極喜地乃至法雲地，如是名為菩薩十地。
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「善現！云何名為五眼？謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。
「善現！云何名為五眼？謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。
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「善現！云何名六神通？謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通，是名六神通。
「善現！云何名六神通？謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通，是名六神通。
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「善現！云何如來十力？謂諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，名第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，名第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，名第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情非一種種勝解差別皆如實知，名第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知，名第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，名第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨建立差別皆如實知，名第七力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，名第八力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時、生時諸善惡事，廣說乃至於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，名第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法自證通慧具足而住，廣說乃至不受後有，名第十力。如是名為如來十力。
「善現！云何如來十力？謂諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，名第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，名第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，名第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情非一種種勝解差別皆如實知，名第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知，名第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，名第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨建立差別皆如實知，名第七力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，名第八力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時、生時諸善惡事，廣說乃至於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，名第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法自證通慧具足而住，廣說乃至不受後有，名第十力。如是名為如來十力。
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「善現！云何四無所畏？謂諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第一。若諸如來、應、正等覺自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第二。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，畢竟無能如法轉者，是名第三。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能出道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有修此道，非正出離，非正通達，非盡眾苦，非作苦邊。』我於彼難正見無由。以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第四。如是名為四無所畏。
「善現！云何四無所畏？謂諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第一。若諸如來、應、正等覺自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第二。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，畢竟無能如法轉者，是名第三。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能出道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有修此道，非正出離，非正通達，非盡眾苦，非作苦邊。』我於彼難正見無由。以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第四。如是名為四無所畏。
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「善現！云何四無礙解？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。云何名為義無礙解？謂緣義無礙智。云何名為法無礙解？謂緣法無礙智。云何名為詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何名為辯無礙解？謂緣辯無礙智。
「善現！云何四無礙解？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。云何名為義無礙解？謂緣義無礙智。云何名為法無礙解？謂緣法無礙智。云何名為詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何名為辯無礙解？謂緣辯無礙智。
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「善現！云何名為十八佛不共法？謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導，隨智而轉，一切語業智為前導，隨智而轉，一切意業智為前導，隨智而轉，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，是名十八佛不共法。
「善現！云何名為十八佛不共法？謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導，隨智而轉，一切語業智為前導，隨智而轉，一切意業智為前導，隨智而轉，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，是名十八佛不共法。
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「善現！云何三十二相？謂諸佛足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸，是為第一。諸佛足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。諸佛手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。諸佛手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。諸佛手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。諸佛足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。諸佛足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。諸佛雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。諸佛雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。諸佛陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。諸佛毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。諸佛髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。諸佛身皮細薄潤滑，塵、垢、水等皆所不住，是第十三。諸佛身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。諸佛兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。諸佛肩項圓滿殊妙，是第十六。諸佛髆腋悉皆充實，是第十七。諸佛容儀洪滿端直，是第十八。諸佛身相修廣端嚴，是第十九。諸佛體相縱圍量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。諸佛頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。諸佛常光面各一尋，是二十二。諸佛齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。諸佛四牙鮮白鋒利，是二十四。諸佛常得味中上味，喉脈直故，能引身中千支節脈所有上味，是二十五。諸佛舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。諸佛梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。諸佛眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。諸佛眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。諸佛面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。諸佛眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。諸佛頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名諸佛三十二相。
「善現！云何三十二相？謂諸佛足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸，是為第一。諸佛足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。諸佛手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。諸佛手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。諸佛手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。諸佛足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。諸佛足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。諸佛雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。諸佛雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。諸佛陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。諸佛毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。諸佛髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。諸佛身皮細薄潤滑，塵、垢、水等皆所不住，是第十三。諸佛身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。諸佛兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。諸佛肩項圓滿殊妙，是第十六。諸佛髆腋悉皆充實，是第十七。諸佛容儀洪滿端直，是第十八。諸佛身相修廣端嚴，是第十九。諸佛體相縱圍量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。諸佛頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。諸佛常光面各一尋，是二十二。諸佛齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。諸佛四牙鮮白鋒利，是二十四。諸佛常得味中上味，喉脈直故，能引身中千支節脈所有上味，是二十五。諸佛舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。諸佛梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。諸佛眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。諸佛眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。諸佛面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。諸佛眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。諸佛頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名諸佛三十二相。
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「善現！云何八十隨好？謂諸佛指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。諸佛手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。諸佛手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。諸佛手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。諸佛筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。諸佛兩踝俱隱不現，是為第六。諸佛行步直進庠審如龍象王，是為第七。諸佛行步威容齊肅如師子王，是為第八。諸佛行步安平庠序，不過不減猶若牛王，是為第九。諸佛行步進止儀雅譬如鵝王，是為第十。諸佛迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。諸佛支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。諸佛骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。諸佛膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。諸佛隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。諸佛身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。諸佛身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。諸佛身支堅固稠密善相屬著，是第十八。諸佛身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。諸佛身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。諸佛身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。諸佛腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。諸佛䐡深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。諸佛䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。諸佛皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。諸佛手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。諸佛手文深長明直潤澤無斷，是二十七。諸佛脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。諸佛面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。諸佛舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。諸佛發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。諸佛音韻美妙具足如深谷響，是三十二。諸佛鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。諸佛諸齒方整鮮白，是三十四。諸佛諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。諸佛目淨青白分明，是三十六。諸佛眼相修廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。諸佛眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。諸佛雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。諸佛雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。諸佛雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。諸佛耳厚廣大修長輪埵成就，是四十二。諸佛兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。諸佛容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。諸佛額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。諸佛身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。諸佛首髮修長紺青、稠密不白，是四十七。諸佛首髮香潔細軟、潤澤旋轉，是四十八。諸佛首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。諸佛首髮堅固不斷永無褫落，是第五
「善現！云何八十隨好？謂諸佛指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。諸佛手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。諸佛手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。諸佛手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。諸佛筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。諸佛兩踝俱隱不現，是為第六。諸佛行步直進庠審如龍象王，是為第七。諸佛行步威容齊肅如師子王，是為第八。諸佛行步安平庠序，不過不減猶若牛王，是為第九。諸佛行步進止儀雅譬如鵝王，是為第十。諸佛迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。諸佛支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。諸佛骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。諸佛膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。諸佛隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。諸佛身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。諸佛身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。諸佛身支堅固稠密善相屬著，是第十八。諸佛身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。諸佛身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。諸佛身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。諸佛腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。諸佛䐡深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。諸佛䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。諸佛皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。諸佛手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。諸佛手文深長明直潤澤無斷，是二十七。諸佛脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。諸佛面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。諸佛舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。諸佛發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。諸佛音韻美妙具足如深谷響，是三十二。諸佛鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。諸佛諸齒方整鮮白，是三十四。諸佛諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。諸佛目淨青白分明，是三十六。諸佛眼相修廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。諸佛眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。諸佛雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。諸佛雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。諸佛雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。諸佛耳厚廣大修長輪埵成就，是四十二。諸佛兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。諸佛容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。諸佛額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。諸佛身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。諸佛首髮修長紺青、稠密不白，是四十七。諸佛首髮香潔細軟、潤澤旋轉，是四十八。諸佛首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。諸佛首髮堅固不斷永無褫落，是第五
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十。諸佛首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。諸佛身分堅固充實踰那羅延，是五十二。諸佛身體長大端直，是五十三。諸佛眾竅清淨圓好，是五十四。諸佛身支勢力殊勝無與等者，是五十五。諸佛身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。諸佛面輪修廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。諸佛顏貌舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。諸佛面貌光澤熈怡，遠離嚬蹙青赤等過，是五十九。諸佛身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。諸佛所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。諸佛面門常出最上殊勝之香，是六十二。諸佛首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。諸佛身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。諸佛法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。諸佛頂相，無能見者，是六十六。諸佛手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。諸佛行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。諸佛自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。諸佛威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。諸佛音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。諸佛能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。諸佛一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。諸佛說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。諸佛等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。諸佛所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。諸佛相好，一切有情無能觀盡，是七十七。諸佛頂骨堅實圓滿，是七十八。諸佛顏容常少不老好巡舊處，是七十九。諸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。是名諸佛八十隨好。
十。諸佛首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。諸佛身分堅固充實踰那羅延，是五十二。諸佛身體長大端直，是五十三。諸佛眾竅清淨圓好，是五十四。諸佛身支勢力殊勝無與等者，是五十五。諸佛身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。諸佛面輪修廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。諸佛顏貌舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。諸佛面貌光澤熈怡，遠離嚬蹙青赤等過，是五十九。諸佛身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。諸佛所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。諸佛面門常出最上殊勝之香，是六十二。諸佛首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。諸佛身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。諸佛法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。諸佛頂相，無能見者，是六十六。諸佛手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。諸佛行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。諸佛自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。諸佛威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。諸佛音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。諸佛能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。諸佛一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。諸佛說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。諸佛等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。諸佛所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。諸佛相好，一切有情無能觀盡，是七十七。諸佛頂骨堅實圓滿，是七十八。諸佛顏容常少不老好巡舊處，是七十九。諸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。是名諸佛八十隨好。
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「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為怜愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為饒益諸有情故，聲隨眾量無增無減。
「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為怜愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為饒益諸有情故，聲隨眾量無增無減。
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「善現！如是功德勝利，我先菩薩位行深般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲種種廣大饒益。
「善現！如是功德勝利，我先菩薩位行深般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲種種廣大饒益。
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「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。
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「善現！云何諸菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，如是乃至後說般若波羅蜜多方便攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩以柔軟音多說六種波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受一切善法。
「善現！云何諸菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，如是乃至後說般若波羅蜜多方便攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩以柔軟音多說六種波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受一切善法。
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「善現！云何諸菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情勤修布施，乃至般若波羅蜜多，及餘種種微妙善法常無厭倦。
「善現！云何諸菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情勤修布施，乃至般若波羅蜜多，及餘種種微妙善法常無厭倦。
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「善現！云何諸菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業，方便攝受，令得饒益。
「善現！云何諸菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業，方便攝受，令得饒益。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩能以如是四種攝事，方便善巧攝諸有情，令獲殊勝利益安樂，是為甚奇希有之法。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩能以如是四種攝事，方便善巧攝諸有情，令獲殊勝利益安樂，是為甚奇希有之法。
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「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字，乃至善學四十二字，引發自在。又應善學一切語言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字，引發自在。』復次，善現！諸菩薩摩訶薩皆應善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字門引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無別佛法，然超諸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字，乃至善學四十二字，引發自在。又應善學一切語言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字，引發自在。』復次，善現！諸菩薩摩訶薩皆應善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字門引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無別佛法，然超諸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」
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爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法及諸有情自性畢竟皆不可得。云何菩薩摩訶薩眾修行般若乃至布施波羅蜜多，若修行四靜慮、四無量，四無色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、無相、無願三摩地，若安住內空乃至無性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行八解脫乃至十遍處，若修行極喜地乃至法雲地，若修行陀羅尼門、三摩地門，若修行五眼、六神通，若修行如來十力乃至十八佛不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大捨，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六到彼岸及諸神通，為諸有情宣說正法？
爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法及諸有情自性畢竟皆不可得。云何菩薩摩訶薩眾修行般若乃至布施波羅蜜多，若修行四靜慮、四無量，四無色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、無相、無願三摩地，若安住內空乃至無性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行八解脫乃至十遍處，若修行極喜地乃至法雲地，若修行陀羅尼門、三摩地門，若修行五眼、六神通，若修行如來十力乃至十八佛不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大捨，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六到彼岸及諸神通，為諸有情宣說正法？
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「復次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，六波羅蜜多乃至八十隨好亦不可得。
「復次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，六波羅蜜多乃至八十隨好亦不可得。
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「如是，世尊！不可得中，無諸有情及彼施設，亦無諸色、受、想、行、識及彼施設，乃至亦無八十隨好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都無所有。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？將無菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩，況得菩薩法！既爾，云何修菩提道，為有情類宣說正法？」
「如是，世尊！不可得中，無諸有情及彼施設，亦無諸色、受、想、行、識及彼施設，乃至亦無八十隨好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都無所有。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？將無菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩，況得菩薩法！既爾，云何修菩提道，為有情類宣說正法？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都無所有。無所有故，當知內空乃至無性自性亦空，當知真如空乃至不思議界亦空，當知苦聖諦空乃至道聖諦亦空，當知色蘊空乃至識蘊亦空，當知眼處空乃至意處亦空，當知色處空乃至法處亦空，當知眼界空乃至意界亦空，當知色界空乃至法界亦空，當知眼識界空乃至意識界亦空，當知眼觸空乃至意觸亦空，當知眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受亦空，當知地界空乃至識界亦空，當知因緣空乃至增上緣亦空，當知從緣所生諸法無不皆空，當知無明空乃至老死亦空，當知我空乃至見者亦空，當知布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多亦空，當知四靜慮空、四無量、四無色定亦空，當知四念住空乃至八聖道支亦空，當知空解脫門空、無相、無願解脫門亦空，當知八解脫空乃至十遍處亦空，當知淨觀地空乃至如來地亦空，當知極喜地空乃至法雲地亦空，當知陀羅尼門空、三摩地門亦空，當知五眼空、六神通亦空，當知如來十力空乃至十八佛不共法亦空，當知大慈空、大悲、大喜、大捨亦空，當知三十二相空、八十隨好亦空，當知無忘失法空、恒住捨性亦空，當知一切智空、道相智、一切相智亦空，當知預流果空乃至獨覺菩提亦空，當知一切菩薩摩訶薩行空、諸佛無上正等菩提亦空，當知嚴淨佛土空、成熟有情亦空。
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都無所有。無所有故，當知內空乃至無性自性亦空，當知真如空乃至不思議界亦空，當知苦聖諦空乃至道聖諦亦空，當知色蘊空乃至識蘊亦空，當知眼處空乃至意處亦空，當知色處空乃至法處亦空，當知眼界空乃至意界亦空，當知色界空乃至法界亦空，當知眼識界空乃至意識界亦空，當知眼觸空乃至意觸亦空，當知眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受亦空，當知地界空乃至識界亦空，當知因緣空乃至增上緣亦空，當知從緣所生諸法無不皆空，當知無明空乃至老死亦空，當知我空乃至見者亦空，當知布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多亦空，當知四靜慮空、四無量、四無色定亦空，當知四念住空乃至八聖道支亦空，當知空解脫門空、無相、無願解脫門亦空，當知八解脫空乃至十遍處亦空，當知淨觀地空乃至如來地亦空，當知極喜地空乃至法雲地亦空，當知陀羅尼門空、三摩地門亦空，當知五眼空、六神通亦空，當知如來十力空乃至十八佛不共法亦空，當知大慈空、大悲、大喜、大捨亦空，當知三十二相空、八十隨好亦空，當知無忘失法空、恒住捨性亦空，當知一切智空、道相智、一切相智亦空，當知預流果空乃至獨覺菩提亦空，當知一切菩薩摩訶薩行空、諸佛無上正等菩提亦空，當知嚴淨佛土空、成熟有情亦空。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法無不空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情及一切法都無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由此因緣，雖說諸法而無所說。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法無不空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情及一切法都無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由此因緣，雖說諸法而無所說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。如有如來化作一佛，是佛復能化作無量俱胝有情。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至或令修行一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提。於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」
「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。如有如來化作一佛，是佛復能化作無量俱胝有情。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至或令修行一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提。於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」
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善現答言：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」
善現答言：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」
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佛告善現：「由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想、顛倒、執著，無縛無脫為方便故。所以者何？色乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，此法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。廣說乃至諸有為法及無為法本性無縛無脫，若法本性無縛無脫，此法非有為、非無為。何以故？有為、無為畢竟淨故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。
佛告善現：「由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想、顛倒、執著，無縛無脫為方便故。所以者何？色乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，此法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。廣說乃至諸有為法及無為法本性無縛無脫，若法本性無縛無脫，此法非有為、非無為。何以故？有為、無為畢竟淨故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住而為方便，住一切法無所得中。謂以無所住而為方便住色蘊空，以無所住而為方便住受、想、行、識蘊空，廣說乃至以無所住而為方便住有為法空，以無所住而為方便住無為法空。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住而為方便，住一切法無所得中。謂以無所住而為方便住色蘊空，以無所住而為方便住受、想、行、識蘊空，廣說乃至以無所住而為方便住有為法空，以無所住而為方便住無為法空。
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「善現當知！色蘊無所住，受、想、行、識蘊亦無所住；色蘊空無所住，受、想、行、識蘊空亦無所住。廣說乃至有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。所以者何？如是諸法及諸法空都無自性、皆不可得，非無自性、不可得法而有所住。
「善現當知！色蘊無所住，受、想、行、識蘊亦無所住；色蘊空無所住，受、想、行、識蘊空亦無所住。廣說乃至有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。所以者何？如是諸法及諸法空都無自性、皆不可得，非無自性、不可得法而有所住。
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「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法當何所住？
「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法當何所住？
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「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，用此諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。
「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，用此諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。
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「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞諸賢聖眾皆無罪咎。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，於此法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際都無自性、皆不可得，非不可得有轉越故。」
「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞諸賢聖眾皆無罪咎。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，於此法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際都無自性、皆不可得，非不可得有轉越故。」
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具壽善現便白佛言：「若真法界、真如、實際無轉越者，色蘊乃至有為、無為，與真法界、真如、實際為有異不？」
具壽善現便白佛言：「若真法界、真如、實際無轉越者，色蘊乃至有為、無為，與真法界、真如、實際為有異不？」
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佛言：「不也！色蘊乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。」
佛言：「不也！色蘊乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。」
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具壽善現復白佛言：「若色乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。云何世尊施設黑業感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界；施設白業感白異熟，所謂人、天；施設黑白業感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白業感非黑非白異熟，所謂預流果乃至無上正等菩提？」
具壽善現復白佛言：「若色乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。云何世尊施設黑業感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界；施設白業感白異熟，所謂人、天；施設黑白業感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白業感非黑非白異熟，所謂預流果乃至無上正等菩提？」
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佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義諦不可說有因果差別。所以者何？勝義諦中諸法性相不可分別、無說、無示，云何當有因果差別？
佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義諦不可說有因果差別。所以者何？勝義諦中諸法性相不可分別、無說、無示，云何當有因果差別？
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「善現當知！勝義諦中色蘊乃至有為無為、無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」
「善現當知！勝義諦中色蘊乃至有為無為、無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」
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大般若波羅蜜多經卷第五百三十一
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