大般若波羅蜜多經卷第五百三十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分妙相品第二十八之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分妙相品第二十八之四

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈亦能得一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈亦能得一切相智？」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦有能得一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦有能得一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦有能得一切相智，與諸如來有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦有能得一切相智，與諸如來有何差別？」

佛告善現：「亦有差別，其相云何？謂菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，若諸如來名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來定別可得，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩，若至果位即名如來。是故菩薩與諸如來，雖俱名得一切相智而有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「亦有差別，其相云何？謂菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，若諸如來名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩摩訶薩心與諸如來定別可得，謂諸菩薩摩訶薩眾與諸如來、應、正等覺俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟即名如來、應、正等覺。於一切法自相、共相照了無闇清淨具足，住因位時名為菩薩，若至果位即名如來。是故菩薩與諸如來，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名諸菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。云何名為出世聖法？諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了說名法施。善現當知！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二相、八十隨好，陀羅尼門、三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是名諸菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。云何名為出世聖法？諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了說名法施。善現當知！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，故名出世，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，大慈、大悲、大喜、大捨，三十二相、八十隨好，陀羅尼門、三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說開示、分別顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。

「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是名為三十七種菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如是名為三十七種菩提分法。

「善現！云何名四念住？謂菩薩摩訶薩於內身、若外身、若內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是名第一；於受、於心、於法亦爾，是名四念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四念住？謂菩薩摩訶薩於內身、若外身、若內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是名第一；於受、於心、於法亦爾，是名四念住。

「善現！云何名四正斷？謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故；為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四正斷？謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故；為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。

「善現！云何名四神足？謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，是名四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四神足？謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，是名四神足。

「善現！云何名為五根？謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為五根？謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。

「善現！云何名為五力？謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為五力？謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。

「善現！云何七等覺支？謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，如是名為七等覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何七等覺支？謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，如是名為七等覺支。

「善現！云何八聖道支？謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是名為八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何八聖道支？謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如是名為八聖道支。

「善現！云何三解脫門？謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門，如是名為三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何三解脫門？謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門，如是名為三解脫門。

「善現！云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、非我行相攝心一趣，是名空解脫門。善現！云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一趣，是名無相解脫門。善現！云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、非我行相攝心一趣，是名空解脫門。善現！云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一趣，是名無相解脫門。善現！云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。

「善現！云何名八解脫？謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，名第一解脫。內無色想觀外諸色，名第二解脫。淨勝解身作證，名第三解脫。空無邊處定具足住，名第四解脫。識無邊處定具足住，名第五解脫。無所有處定具足住，名第六解脫。非想非非想處定具足住，名第七解脫。滅想受定具足住，名第八解脫。是名八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名八解脫？謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，名第一解脫。內無色想觀外諸色，名第二解脫。淨勝解身作證，名第三解脫。空無邊處定具足住，名第四解脫。識無邊處定具足住，名第五解脫。無所有處定具足住，名第六解脫。非想非非想處定具足住，名第七解脫。滅想受定具足住，名第八解脫。是名八解脫。

「善現！云何九次第定？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，名第一次第定。廣說乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何九次第定？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，名第一次第定。廣說乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，名第九次第定。是名九次第定。

「善現！云何名四聖諦智？謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名四聖諦智？謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。

「善現！云何波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩所有布施乃至智波羅蜜多，如是名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩所有布施乃至智波羅蜜多，如是名為波羅蜜多。

「善現！云何諸空等智？謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名為諸空等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何諸空等智？謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智及真如乃至不思議界智，如是名為諸空等智。

「善現！云何菩薩十地？謂菩薩摩訶薩極喜地乃至法雲地，如是名為菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩十地？謂菩薩摩訶薩極喜地乃至法雲地，如是名為菩薩十地。

「善現！云何名為五眼？謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為五眼？謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

「善現！云何名六神通？謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通，是名六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名六神通？謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、天眼智證通、漏盡智證通，是名六神通。

「善現！云何如來十力？謂諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，名第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，名第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，名第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情非一種種勝解差別皆如實知，名第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知，名第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，名第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨建立差別皆如實知，名第七力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，名第八力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時、生時諸善惡事，廣說乃至於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，名第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法自證通慧具足而住，廣說乃至不受後有，名第十力。如是名為如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何如來十力？謂諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，名第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，名第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，名第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情非一種種勝解差別皆如實知，名第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情諸根勝劣皆如實知，名第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，名第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨建立差別皆如實知，名第七力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，名第八力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時、生時諸善惡事，廣說乃至於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，名第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法自證通慧具足而住，廣說乃至不受後有，名第十力。如是名為如來十力。

「善現！云何四無所畏？謂諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第一。若諸如來、應、正等覺自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第二。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，畢竟無能如法轉者，是名第三。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能出道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有修此道，非正出離，非正通達，非盡眾苦，非作苦邊。』我於彼難正見無由。以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第四。如是名為四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何四無所畏？謂諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第一。若諸如來、應、正等覺自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『佛於是漏未得永盡。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第二。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無由，以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，畢竟無能如法轉者，是名第三。若諸如來、應、正等覺自稱我為諸弟子眾說能出道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，依法立難，或令憶念：『有修此道，非正出離，非正通達，非盡眾苦，非作苦邊。』我於彼難正見無由。以於彼難正見無由，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間畢竟無能如法轉者，是名第四。如是名為四無所畏。

「善現！云何四無礙解？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。云何名為義無礙解？謂緣義無礙智。云何名為法無礙解？謂緣法無礙智。云何名為詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何名為辯無礙解？謂緣辯無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何四無礙解？謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。云何名為義無礙解？謂緣義無礙智。云何名為法無礙解？謂緣法無礙智。云何名為詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何名為辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！云何名為十八佛不共法？謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導，隨智而轉，一切語業智為前導，隨智而轉，一切意業智為前導，隨智而轉，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，是名十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為十八佛不共法？謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，一切身業智為前導，隨智而轉，一切語業智為前導，隨智而轉，一切意業智為前導，隨智而轉，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，是名十八佛不共法。

「善現！云何三十二相？謂諸佛足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸，是為第一。諸佛足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。諸佛手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。諸佛手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。諸佛手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。諸佛足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。諸佛足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。諸佛雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。諸佛雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。諸佛陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。諸佛毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。諸佛髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。諸佛身皮細薄潤滑，塵、垢、水等皆所不住，是第十三。諸佛身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。諸佛兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。諸佛肩項圓滿殊妙，是第十六。諸佛髆腋悉皆充實，是第十七。諸佛容儀洪滿端直，是第十八。諸佛身相修廣端嚴，是第十九。諸佛體相縱圍量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。諸佛頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。諸佛常光面各一尋，是二十二。諸佛齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。諸佛四牙鮮白鋒利，是二十四。諸佛常得味中上味，喉脈直故，能引身中千支節脈所有上味，是二十五。諸佛舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。諸佛梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。諸佛眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。諸佛眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。諸佛面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。諸佛眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。諸佛頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名諸佛三十二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何三十二相？謂諸佛足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈，皆悉坦然無不等觸，是為第一。諸佛足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。諸佛手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。諸佛手足指皆纖長，圓妙過人以表長壽，是為第四。諸佛手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第五。諸佛足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。諸佛足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。諸佛雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。諸佛雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。諸佛陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。諸佛毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。諸佛髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。諸佛身皮細薄潤滑，塵、垢、水等皆所不住，是第十三。諸佛身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。諸佛兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，光淨柔軟甚可愛樂，是第十五。諸佛肩項圓滿殊妙，是第十六。諸佛髆腋悉皆充實，是第十七。諸佛容儀洪滿端直，是第十八。諸佛身相修廣端嚴，是第十九。諸佛體相縱圍量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。諸佛頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。諸佛常光面各一尋，是二十二。諸佛齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。諸佛四牙鮮白鋒利，是二十四。諸佛常得味中上味，喉脈直故，能引身中千支節脈所有上味，是二十五。諸佛舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。諸佛梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。諸佛眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。諸佛眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。諸佛面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。諸佛眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。諸佛頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名諸佛三十二相。

「善現！云何八十隨好？謂諸佛指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。諸佛手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。諸佛手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。諸佛手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。諸佛筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。諸佛兩踝俱隱不現，是為第六。諸佛行步直進庠審如龍象王，是為第七。諸佛行步威容齊肅如師子王，是為第八。諸佛行步安平庠序，不過不減猶若牛王，是為第九。諸佛行步進止儀雅譬如鵝王，是為第十。諸佛迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。諸佛支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。諸佛骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。諸佛膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。諸佛隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。諸佛身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。諸佛身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。諸佛身支堅固稠密善相屬著，是第十八。諸佛身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。諸佛身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。諸佛身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。諸佛腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。諸佛䐡深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。諸佛䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。諸佛皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。諸佛手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。諸佛手文深長明直潤澤無斷，是二十七。諸佛脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。諸佛面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。諸佛舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。諸佛發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。諸佛音韻美妙具足如深谷響，是三十二。諸佛鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。諸佛諸齒方整鮮白，是三十四。諸佛諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。諸佛目淨青白分明，是三十六。諸佛眼相修廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。諸佛眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。諸佛雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。諸佛雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。諸佛雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。諸佛耳厚廣大修長輪埵成就，是四十二。諸佛兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。諸佛容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。諸佛額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。諸佛身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。諸佛首髮修長紺青、稠密不白，是四十七。諸佛首髮香潔細軟、潤澤旋轉，是四十八。諸佛首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。諸佛首髮堅固不斷永無褫落，是第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何八十隨好？謂諸佛指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。諸佛手足指圓纖長，𦟛直柔軟節骨不現，是為第二。諸佛手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。諸佛手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮華，是為第四。諸佛筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。諸佛兩踝俱隱不現，是為第六。諸佛行步直進庠審如龍象王，是為第七。諸佛行步威容齊肅如師子王，是為第八。諸佛行步安平庠序，不過不減猶若牛王，是為第九。諸佛行步進止儀雅譬如鵝王，是為第十。諸佛迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。諸佛支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。諸佛骨節交結無隙猶若龍盤，是第十三。諸佛膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。諸佛隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。諸佛身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。諸佛身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。諸佛身支堅固稠密善相屬著，是第十八。諸佛身支安定敦重，常不掉動圓滿無壞，是第十九。諸佛身相猶若仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。諸佛身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。諸佛腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。諸佛䐡深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。諸佛䐡厚不窊不凸周匝妙好，是二十四。諸佛皮膚遠離疥癬，亦無黶點、疣贅等過，是二十五。諸佛手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。諸佛手文深長明直潤澤無斷，是二十七。諸佛脣色光潤丹暉，如頻婆果上下相稱，是二十八。諸佛面門不長不短、不大不小如量端嚴，是二十九。諸佛舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。諸佛發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。諸佛音韻美妙具足如深谷響，是三十二。諸佛鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。諸佛諸齒方整鮮白，是三十四。諸佛諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。諸佛目淨青白分明，是三十六。諸佛眼相修廣，譬如青蓮華葉甚可愛樂，是三十七。諸佛眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。諸佛雙眉長而不白緻而細軟，是三十九。諸佛雙眉綺靡順次紺瑠璃色，是第四十。諸佛雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。諸佛耳厚廣大修長輪埵成就，是四十二。諸佛兩耳綺麗齊平離諸過失，是四十三。諸佛容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。諸佛額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。諸佛身分上下圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。諸佛首髮修長紺青、稠密不白，是四十七。諸佛首髮香潔細軟、潤澤旋轉，是四十八。諸佛首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。諸佛首髮堅固不斷永無褫落，是第五

十。諸佛首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。諸佛身分堅固充實踰那羅延，是五十二。諸佛身體長大端直，是五十三。諸佛眾竅清淨圓好，是五十四。諸佛身支勢力殊勝無與等者，是五十五。諸佛身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。諸佛面輪修廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。諸佛顏貌舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。諸佛面貌光澤熈怡，遠離嚬蹙青赤等過，是五十九。諸佛身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。諸佛所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。諸佛面門常出最上殊勝之香，是六十二。諸佛首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。諸佛身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。諸佛法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。諸佛頂相，無能見者，是六十六。諸佛手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。諸佛行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。諸佛自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。諸佛威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。諸佛音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。諸佛能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。諸佛一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。諸佛說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。諸佛等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。諸佛所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。諸佛相好，一切有情無能觀盡，是七十七。諸佛頂骨堅實圓滿，是七十八。諸佛顏容常少不老好巡舊處，是七十九。諸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。是名諸佛八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十。諸佛首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。諸佛身分堅固充實踰那羅延，是五十二。諸佛身體長大端直，是五十三。諸佛眾竅清淨圓好，是五十四。諸佛身支勢力殊勝無與等者，是五十五。諸佛身相眾所樂觀常無厭足，是五十六。諸佛面輪修廣得所，皎潔光淨如秋滿月，是五十七。諸佛顏貌舒泰光顯，含笑先言有向無背，是五十八。諸佛面貌光澤熈怡，遠離嚬蹙青赤等過，是五十九。諸佛身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。諸佛所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。諸佛面門常出最上殊勝之香，是六十二。諸佛首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。諸佛身毛紺青光淨，如孔雀項紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。諸佛法音隨眾大小不增不減應理無差，是六十五。諸佛頂相，無能見者，是六十六。諸佛手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。諸佛行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。諸佛自持不待他侍，身無傾動亦不逶迤，是六十九。諸佛威德遠震一切，惡心見喜，恐怖見安，是第七十。諸佛音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。諸佛能隨諸有情類言音意樂而為說法，是七十二。諸佛一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。諸佛說法咸依次第，必有因緣言無不善，是七十四。諸佛等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。諸佛所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。諸佛相好，一切有情無能觀盡，是七十七。諸佛頂骨堅實圓滿，是七十八。諸佛顏容常少不老好巡舊處，是七十九。諸佛手足及胸臆前，皆有吉祥喜旋德相，文同綺畫色類朱丹，是第八十。是名諸佛八十隨好。

「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為怜愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為饒益諸有情故，聲隨眾量無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為怜愍諸有情故，攝光常照面各一尋，若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜、半月、月時、歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界，然為饒益諸有情故，聲隨眾量無增無減。

「善現！如是功德勝利，我先菩薩位行深般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲種種廣大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是功德勝利，我先菩薩位行深般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲種種廣大饒益。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財、法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，如是乃至後說般若波羅蜜多方便攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩以柔軟音多說六種波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何諸菩薩摩訶薩以愛語事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以柔軟音為有情類，先說布施波羅蜜多，次說淨戒波羅蜜多，如是乃至後說般若波羅蜜多方便攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩以柔軟音多說六種波羅蜜多攝有情類。所以者何？由此六種波羅蜜多普能攝受一切善法。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情勤修布施，乃至般若波羅蜜多，及餘種種微妙善法常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何諸菩薩摩訶薩以利行事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於長夜中種種方便，勸諸有情勤修布施，乃至般若波羅蜜多，及餘種種微妙善法常無厭倦。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業，方便攝受，令得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何諸菩薩摩訶薩以同事事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以勝神通及大願力，現處地獄、傍生、鬼界、人、天等中，同彼事業，方便攝受，令得饒益。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩能以如是四種攝事，方便善巧攝諸有情，令獲殊勝利益安樂，是為甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩能以如是四種攝事，方便善巧攝諸有情，令獲殊勝利益安樂，是為甚奇希有之法。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字，乃至善學四十二字，引發自在。又應善學一切語言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字，引發自在。』復次，善現！諸菩薩摩訶薩皆應善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字門引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無別佛法，然超諸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，教誡教授諸餘菩薩摩訶薩言：『來！善男子！汝應善學引發諸字陀羅尼門，謂應善學一字、二字，乃至善學四十二字，引發自在。又應善學一切語言皆入一字、或入二字、乃至或入四十二字，引發自在。又應善學一字能攝四十二字，四十二字能攝一字，引發自在。』復次，善現！諸菩薩摩訶薩皆應善學四十二字入於一字，一字亦入四十二字，如是學已，於諸字門引發善巧，於引發字得善巧已，復於無字引發善巧。如諸如來、應、正等覺於法善巧，於字善巧，以於諸法、諸字善巧，於無字中亦得善巧，由善巧故，能為有情說有字法、說無字法，為無字法說有字法。所以者何？離字、無字無別佛法，然超諸字名真佛法。何以故？以一切法、一切有情皆畢竟空、無際空故。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法及諸有情自性畢竟皆不可得。云何菩薩摩訶薩眾修行般若乃至布施波羅蜜多，若修行四靜慮、四無量，四無色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、無相、無願三摩地，若安住內空乃至無性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行八解脫乃至十遍處，若修行極喜地乃至法雲地，若修行陀羅尼門、三摩地門，若修行五眼、六神通，若修行如來十力乃至十八佛不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大捨，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六到彼岸及諸神通，為諸有情宣說正法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法及諸有情皆畢竟空、無際空故超諸字者，則一切法及諸有情自性畢竟皆不可得。云何菩薩摩訶薩眾修行般若乃至布施波羅蜜多，若修行四靜慮、四無量，四無色定，若修行三十七菩提分法，若修行空、無相、無願三摩地，若安住內空乃至無性自性空，若安住真如乃至不思議界，若安住苦、集、滅、道聖諦，若修行八解脫乃至十遍處，若修行極喜地乃至法雲地，若修行陀羅尼門、三摩地門，若修行五眼、六神通，若修行如來十力乃至十八佛不共法，若修行大慈、大悲、大喜、大捨，若修行無忘失法、恒住捨性，若修行一切智、道相智、一切相智，若修行三十二相、八十隨好？云何菩薩摩訶薩住異熟生六到彼岸及諸神通，為諸有情宣說正法？

「復次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，六波羅蜜多乃至八十隨好亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！一切有情皆不可得，有情施設亦不可得。一切有情不可得故，色乃至識亦不可得，眼處乃至意處亦不可得，色處乃至法處亦不可得，眼界乃至意界亦不可得，色界乃至法界亦不可得，眼識界乃至意識界亦不可得，眼觸乃至意觸亦不可得，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可得，地界乃至識界亦不可得，因緣乃至增上緣亦不可得，從緣所生諸法亦不可得，無明乃至老死亦不可得，六波羅蜜多乃至八十隨好亦不可得。

「如是，世尊！不可得中，無諸有情及彼施設，亦無諸色、受、想、行、識及彼施設，乃至亦無八十隨好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都無所有。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？將無菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩，況得菩薩法！既爾，云何修菩提道，為有情類宣說正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！不可得中，無諸有情及彼施設，亦無諸色、受、想、行、識及彼施設，乃至亦無八十隨好及彼施設。一切有情法及施設既不可得、都無所有。云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說諸法？將無菩薩摩訶薩眾自安住不正法，為諸有情說不正法，勸諸有情住不正法，以顛倒法安立有情。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，尚不得菩提，況得菩提分法！尚不得菩薩，況得菩薩法！既爾，云何修菩提道，為有情類宣說正法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都無所有。無所有故，當知內空乃至無性自性亦空，當知真如空乃至不思議界亦空，當知苦聖諦空乃至道聖諦亦空，當知色蘊空乃至識蘊亦空，當知眼處空乃至意處亦空，當知色處空乃至法處亦空，當知眼界空乃至意界亦空，當知色界空乃至法界亦空，當知眼識界空乃至意識界亦空，當知眼觸空乃至意觸亦空，當知眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受亦空，當知地界空乃至識界亦空，當知因緣空乃至增上緣亦空，當知從緣所生諸法無不皆空，當知無明空乃至老死亦空，當知我空乃至見者亦空，當知布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多亦空，當知四靜慮空、四無量、四無色定亦空，當知四念住空乃至八聖道支亦空，當知空解脫門空、無相、無願解脫門亦空，當知八解脫空乃至十遍處亦空，當知淨觀地空乃至如來地亦空，當知極喜地空乃至法雲地亦空，當知陀羅尼門空、三摩地門亦空，當知五眼空、六神通亦空，當知如來十力空乃至十八佛不共法亦空，當知大慈空、大悲、大喜、大捨亦空，當知三十二相空、八十隨好亦空，當知無忘失法空、恒住捨性亦空，當知一切智空、道相智、一切相智亦空，當知預流果空乃至獨覺菩提亦空，當知一切菩薩摩訶薩行空、諸佛無上正等菩提亦空，當知嚴淨佛土空、成熟有情亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切有情、有情施設及一切法并彼施設皆不可得，不可得故都無所有。無所有故，當知內空乃至無性自性亦空，當知真如空乃至不思議界亦空，當知苦聖諦空乃至道聖諦亦空，當知色蘊空乃至識蘊亦空，當知眼處空乃至意處亦空，當知色處空乃至法處亦空，當知眼界空乃至意界亦空，當知色界空乃至法界亦空，當知眼識界空乃至意識界亦空，當知眼觸空乃至意觸亦空，當知眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受亦空，當知地界空乃至識界亦空，當知因緣空乃至增上緣亦空，當知從緣所生諸法無不皆空，當知無明空乃至老死亦空，當知我空乃至見者亦空，當知布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多亦空，當知四靜慮空、四無量、四無色定亦空，當知四念住空乃至八聖道支亦空，當知空解脫門空、無相、無願解脫門亦空，當知八解脫空乃至十遍處亦空，當知淨觀地空乃至如來地亦空，當知極喜地空乃至法雲地亦空，當知陀羅尼門空、三摩地門亦空，當知五眼空、六神通亦空，當知如來十力空乃至十八佛不共法亦空，當知大慈空、大悲、大喜、大捨亦空，當知三十二相空、八十隨好亦空，當知無忘失法空、恒住捨性亦空，當知一切智空、道相智、一切相智亦空，當知預流果空乃至獨覺菩提亦空，當知一切菩薩摩訶薩行空、諸佛無上正等菩提亦空，當知嚴淨佛土空、成熟有情亦空。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法無不空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情及一切法都無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由此因緣，雖說諸法而無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，見一切法無不空已，為諸有情宣說諸法令離顛倒。雖為有情宣說諸法，而於有情及一切法都無所得，於諸空相不增不減、無取無捨，由此因緣，雖說諸法而無所說。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。如有如來化作一佛，是佛復能化作無量俱胝有情。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至或令修行一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提。於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於一切法如是觀時得無障智，由此智故不壞諸法無二分別，為諸有情如實宣說，令離妄想顛倒執著，隨其所應趣三乘果。如有如來化作一佛，是佛復能化作無量俱胝有情。時，彼化佛教所化眾，或令修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至或令修行一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提。於意云何？是時，化佛及所化眾，頗於諸法有所分別、有破壞不？」

善現答言：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！諸所變化於一切法無分別故。」

佛告善現：「由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想、顛倒、執著，無縛無脫為方便故。所以者何？色乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，此法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。廣說乃至諸有為法及無為法本性無縛無脫，若法本性無縛無脫，此法非有為、非無為。何以故？有為、無為畢竟淨故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，當知菩薩摩訶薩眾亦復如是行深般若波羅蜜多，為諸有情如應說法，雖不分別破壞法相，而能如實安立有情，令其安住所應住地；雖於有情及一切法都無所得，而令有情解脫妄想、顛倒、執著，無縛無脫為方便故。所以者何？色乃至識本性無縛無脫。若法本性無縛無脫，此法非色乃至非識。何以故？色乃至識畢竟淨故。廣說乃至諸有為法及無為法本性無縛無脫，若法本性無縛無脫，此法非有為、非無為。何以故？有為、無為畢竟淨故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而於有情及諸法性都無所得。所以者何？以諸有情及一切法不可得故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住而為方便，住一切法無所得中。謂以無所住而為方便住色蘊空，以無所住而為方便住受、想、行、識蘊空，廣說乃至以無所住而為方便住有為法空，以無所住而為方便住無為法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所住而為方便，住一切法無所得中。謂以無所住而為方便住色蘊空，以無所住而為方便住受、想、行、識蘊空，廣說乃至以無所住而為方便住有為法空，以無所住而為方便住無為法空。

「善現當知！色蘊無所住，受、想、行、識蘊亦無所住；色蘊空無所住，受、想、行、識蘊空亦無所住。廣說乃至有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。所以者何？如是諸法及諸法空都無自性、皆不可得，非無自性、不可得法而有所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！色蘊無所住，受、想、行、識蘊亦無所住；色蘊空無所住，受、想、行、識蘊空亦無所住。廣說乃至有為法無所住，無為法亦無所住；有為法空無所住，無為法空亦無所住。所以者何？如是諸法及諸法空都無自性、皆不可得，非無自性、不可得法而有所住。

「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法當何所住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！非無性法住無性法，非有性法住有性法，非無性法住有性法，非有性法住無性法，非自性法住自性法，非他性法住他性法，非自性法住他性法，非他性法住自性法。所以者何？以一切法皆不可得，不可得法當何所住？

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，用此諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，用此諸空修遣諸法，亦能如實說示有情。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞諸賢聖眾皆無罪咎。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，於此法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際都無自性、皆不可得，非不可得有轉越故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，於佛、菩薩、獨覺、聲聞諸賢聖眾皆無罪咎。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，於此法性皆能隨覺，既隨覺已，為諸有情無倒宣說。雖為有情宣說諸法，而於法性無轉無越。所以者何？諸法實性即是法界、真如、實際，如是法界、真如、實際皆不可轉亦不可越。何以故？如是法界、真如、實際都無自性、皆不可得，非不可得有轉越故。」

具壽善現便白佛言：「若真法界、真如、實際無轉越者，色蘊乃至有為、無為，與真法界、真如、實際為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若真法界、真如、實際無轉越者，色蘊乃至有為、無為，與真法界、真如、實際為有異不？」

佛言：「不也！色蘊乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！色蘊乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。」

具壽善現復白佛言：「若色乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。云何世尊施設黑業感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界；施設白業感白異熟，所謂人、天；施設黑白業感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白業感非黑非白異熟，所謂預流果乃至無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若色乃至有為、無為，不異法界、真如、實際。云何世尊施設黑業感黑異熟，所謂地獄、傍生、鬼界；施設白業感白異熟，所謂人、天；施設黑白業感黑白異熟，所謂一分傍生、鬼界及一分人；施設非黑非白業感非黑非白異熟，所謂預流果乃至無上正等菩提？」

佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義諦不可說有因果差別。所以者何？勝義諦中諸法性相不可分別、無說、無示，云何當有因果差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義諦不可說有因果差別。所以者何？勝義諦中諸法性相不可分別、無說、無示，云何當有因果差別？

「善現當知！勝義諦中色蘊乃至有為無為、無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！勝義諦中色蘊乃至有為無為、無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故。」