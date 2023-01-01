大般若波羅蜜多經卷第五百三十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三十三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分妙相品第二十八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分妙相品第二十八之三

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢廣說乃至如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢廣說乃至如尋香城五取蘊中，圓滿靜慮波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，入四靜慮及四無量、四無色定，修空、無相、無願等持，修如電光及金剛喻、聖正等持，住金剛喻三摩地中，除如來定，於餘所有若共二乘、若餘勝定，一切能入具足安住，然於如是諸三摩地不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知靜慮等定及一切法皆同無相、無性為性，不應無相味著無相，不應無性味著無性。無味著故，終不隨順諸定勢力，生於色界、無色界中。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切界都無所得，於能入定及所入定，由此、為此、入定處時亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，入四靜慮及四無量、四無色定，修空、無相、無願等持，修如電光及金剛喻、聖正等持，住金剛喻三摩地中，除如來定，於餘所有若共二乘、若餘勝定，一切能入具足安住，然於如是諸三摩地不生味著，亦不耽著彼所得果。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知靜慮等定及一切法皆同無相、無性為性，不應無相味著無相，不應無性味著無性。無味著故，終不隨順諸定勢力，生於色界、無色界中。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切界都無所得，於能入定及所入定，由此、為此、入定處時亦無所得。

「是菩薩摩訶薩於一切法無所得故，能疾圓滿無相靜慮波羅蜜多，由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於一切法無所得故，能疾圓滿無相靜慮波羅蜜多，由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地。」

具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何由此無相靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩云何由此無相靜慮波羅蜜多得圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空故，便能圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。是菩薩摩訶薩住諸空中，於一切法都無所得，不見有法離諸空者。是菩薩摩訶薩安住此中，不得預流果乃至獨覺菩提，亦復不得一切菩薩摩訶薩行，亦復不得諸佛無上正等菩提。所以者何？空中無法亦無空故。是菩薩摩訶薩由住此空，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空故，便能圓滿無相靜慮波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。是菩薩摩訶薩住諸空中，於一切法都無所得，不見有法離諸空者。是菩薩摩訶薩安住此中，不得預流果乃至獨覺菩提，亦復不得一切菩薩摩訶薩行，亦復不得諸佛無上正等菩提。所以者何？空中無法亦無空故。是菩薩摩訶薩由住此空，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為生？以何為離生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為生？以何為離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切有所得為生，以一切無所得為離生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切有所得為生，以一切無所得為離生。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為有所得？以何為無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為有所得？以何為無所得？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切法為有所得。謂菩薩摩訶薩以色蘊為有所得，以受、想、行、識蘊為有所得，廣說乃至以一切智智為有所得。諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門為有所得，即有所得說名為生。如生飲食能為患故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩以一切法為有所得。謂菩薩摩訶薩以色蘊為有所得，以受、想、行、識蘊為有所得，廣說乃至以一切智智為有所得。諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門為有所得，即有所得說名為生。如生飲食能為患故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以一切法無行、無得、無說、無示為無所得。謂菩薩摩訶薩以色乃至一切智智無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？以色乃至一切智智所有自性，皆不可行，亦不可得，亦不可說，亦不可示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以一切法無行、無得、無說、無示為無所得。謂菩薩摩訶薩以色乃至一切智智無行、無得、無說、無示為無所得。所以者何？以色乃至一切智智所有自性，皆不可行，亦不可得，亦不可說，亦不可示。

「諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門無行、無得、無說、無示為無所得，即無所得說名離生。諸菩薩摩訶薩證入正性離生位已，圓滿一切靜慮、解脫、等持、等至，尚不隨定勢力受生，況隨貪、瞋、癡等煩惱！若隨煩惱勢力受生，無有是處！是菩薩摩訶薩安住此中造作諸業，由業勢力流轉諸趣，亦無是處！是菩薩摩訶薩雖住如幻諸行聚中作諸有情利益安樂，而不得幻及諸有情。是菩薩摩訶薩於如是事無所得時，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩以如是等種種法門無行、無得、無說、無示為無所得，即無所得說名離生。諸菩薩摩訶薩證入正性離生位已，圓滿一切靜慮、解脫、等持、等至，尚不隨定勢力受生，況隨貪、瞋、癡等煩惱！若隨煩惱勢力受生，無有是處！是菩薩摩訶薩安住此中造作諸業，由業勢力流轉諸趣，亦無是處！是菩薩摩訶薩雖住如幻諸行聚中作諸有情利益安樂，而不得幻及諸有情。是菩薩摩訶薩於如是事無所得時，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相靜慮波羅蜜多。由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際轉妙法輪，利樂有情常無間斷。如是所轉無上法輪，雖有所為而無所得，能說、所說無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相靜慮波羅蜜多。由此靜慮波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際轉妙法輪，利樂有情常無間斷。如是所轉無上法輪，雖有所為而無所得，能說、所說無自性故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知一切法性如夢乃至如尋香城都無真實，便能圓滿無相般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿般若波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知一切法性如夢乃至如尋香城都無真實，便能圓滿無相般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知一切法性如夢乃至如尋香城？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知一切法性如夢乃至如尋香城？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見夢，不見見夢者；不聞響，不見聞響者；不見像，不見見像者；不見光影，不見見光影者；不見陽焰，不見見陽焰者；不見幻，不見見幻者；不見化，不見見化者；不見尋香城，不見見尋香城者。所以者何？夢、見夢者，乃至尋香城、見尋香城者，皆是愚夫異生顛倒之所執著，諸阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來，皆不見夢及見夢者，廣說乃至不見尋香城及見尋香城者。所以者何？以一切法無性為性，非成非實，無相無為，非實有性與涅槃等。若一切法無性為性，廣說乃至與涅槃等，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法起有性想、成想、實想、有想、有為、有實性想？若起此想，無有是處！所以者何？若一切法少有自性，有成有實，有相有為，有實性可得者，則所修行甚深般若波羅蜜多應非般若波羅蜜多，不得諸法真性相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見夢，不見見夢者；不聞響，不見聞響者；不見像，不見見像者；不見光影，不見見光影者；不見陽焰，不見見陽焰者；不見幻，不見見幻者；不見化，不見見化者；不見尋香城，不見見尋香城者。所以者何？夢、見夢者，乃至尋香城、見尋香城者，皆是愚夫異生顛倒之所執著，諸阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來，皆不見夢及見夢者，廣說乃至不見尋香城及見尋香城者。所以者何？以一切法無性為性，非成非實，無相無為，非實有性與涅槃等。若一切法無性為性，廣說乃至與涅槃等，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法起有性想、成想、實想、有想、有為、有實性想？若起此想，無有是處！所以者何？若一切法少有自性，有成有實，有相有為，有實性可得者，則所修行甚深般若波羅蜜多應非般若波羅蜜多，不得諸法真性相故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著色蘊，不著受、想、行、識蘊，乃至不著一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著色蘊，不著受、想、行、識蘊，乃至不著一切智智。

「是菩薩摩訶薩於如是等一切法門無所著故，便能圓滿菩薩初地乃至十地，而於其中不生貪著。所以者何？是菩薩摩訶薩不得初地乃至十地能、所圓滿，云何於中而起貪著？是菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不得般若波羅蜜多，由於般若波羅蜜多無所得故，於一切法亦無所得。是菩薩摩訶薩雖觀般若波羅蜜多攝一切法，而於諸法都無所得。所以者何？以一切法與此般若波羅蜜多無二、無別。何以故？一切法性不可分別說為真如、說為法界、說為實際，諸法無雜、無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於如是等一切法門無所著故，便能圓滿菩薩初地乃至十地，而於其中不生貪著。所以者何？是菩薩摩訶薩不得初地乃至十地能、所圓滿，云何於中而起貪著？是菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不得般若波羅蜜多，由於般若波羅蜜多無所得故，於一切法亦無所得。是菩薩摩訶薩雖觀般若波羅蜜多攝一切法，而於諸法都無所得。所以者何？以一切法與此般若波羅蜜多無二、無別。何以故？一切法性不可分別說為真如、說為法界、說為實際，諸法無雜、無差別故。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自性無雜、無差別者，如何可說是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，諸如是等無量差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法自性無雜、無差別者，如何可說是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，諸如是等無量差別？」

佛告善現：「於意云何？諸法實性，為有可說是善等不？復有可說是預流果乃至可說佛菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸法實性，為有可說是善等不？復有可說是預流果乃至可說佛菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「由此因緣，當知諸法其性無雜亦無差別、無相、無生、無滅、無礙、無說、無示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，當知諸法其性無雜亦無差別、無相、無生、無滅、無礙、無說、無示。

「善現當知！我本修學菩薩道時，於諸法性都無所得，謂不得色、受、想、行、識，不得眼處乃至意處，不得色處乃至法處，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼識界乃至意識界，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得地界乃至識界，不得因緣乃至增上緣，不得從緣所生諸法，不得無明乃至老死，不得欲界、色界、無色界，不得善、非善法，不得有漏、無漏法，不得世間、出世間法，不得有為、無為法，廣說乃至不得預流果乃至獨覺菩提，不得菩薩摩訶薩行，不得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！我本修學菩薩道時，於諸法性都無所得，謂不得色、受、想、行、識，不得眼處乃至意處，不得色處乃至法處，不得眼界乃至意界，不得色界乃至法界，不得眼識界乃至意識界，不得眼觸乃至意觸，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不得地界乃至識界，不得因緣乃至增上緣，不得從緣所生諸法，不得無明乃至老死，不得欲界、色界、無色界，不得善、非善法，不得有漏、無漏法，不得世間、出世間法，不得有為、無為法，廣說乃至不得預流果乃至獨覺菩提，不得菩薩摩訶薩行，不得無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心乃至無上正等菩提，常應善學諸法自性。若能善學諸法自性，則能善淨大菩提道，亦能圓滿諸菩薩行，成熟有情、嚴淨佛土，安住是法，疾證無上正等菩提，以三乘法方便調伏諸有情類，令於三有不復輪迴，得般涅槃畢竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，從初發心乃至無上正等菩提，常應善學諸法自性。若能善學諸法自性，則能善淨大菩提道，亦能圓滿諸菩薩行，成熟有情、嚴淨佛土，安住是法，疾證無上正等菩提，以三乘法方便調伏諸有情類，令於三有不復輪迴，得般涅槃畢竟安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無相而為方便，修學般若波羅蜜多令速圓滿。若修般若波羅蜜多速得圓滿，即能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無相而為方便，修學般若波羅蜜多令速圓滿。若修般若波羅蜜多速得圓滿，即能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法無不如夢，廣說乃至如尋香城都無實事，無性為性，自相皆空，如何可立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若一切法無不如夢，廣說乃至如尋香城都無實事，無性為性，自相皆空，如何可立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法？」

佛告善現：「世間愚夫無聞異生，於夢得夢、得見夢者，廣說乃至於尋香城得尋香城亦得見者。如是愚夫無聞異生得夢等已顛倒執著，或作不善身、語、意行，或復作善身、語、意行，或作無記身、語、意行，或作非福身、語、意行，或復作福身、語、意行，或作不動身、語、意行，由諸行故，往來生死受苦無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「世間愚夫無聞異生，於夢得夢、得見夢者，廣說乃至於尋香城得尋香城亦得見者。如是愚夫無聞異生得夢等已顛倒執著，或作不善身、語、意行，或復作善身、語、意行，或作無記身、語、意行，或作非福身、語、意行，或復作福身、語、意行，或作不動身、語、意行，由諸行故，往來生死受苦無窮。

「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住二種空觀察諸法，所謂畢竟、無際二空。是菩薩摩訶薩安住如是二種空中，為諸有情宣說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，住二種空觀察諸法，所謂畢竟、無際二空。是菩薩摩訶薩安住如是二種空中，為諸有情宣說正法。

「謂作是言：『色乃至識空無所有，眼處乃至意處空無所有，色處乃至法處空無所有，眼界乃至意界空無所有，色界乃至法界空無所有，眼識界乃至意識界空無所有，眼觸乃至意觸空無所有，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空無所有，地界乃至識界空無所有，因緣乃至增上緣空無所有，從緣所生諸法空無所有，無明乃至老死等法空無所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謂作是言：『色乃至識空無所有，眼處乃至意處空無所有，色處乃至法處空無所有，眼界乃至意界空無所有，色界乃至法界空無所有，眼識界乃至意識界空無所有，眼觸乃至意觸空無所有，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空無所有，地界乃至識界空無所有，因緣乃至增上緣空無所有，從緣所生諸法空無所有，無明乃至老死等法空無所有。』

「復作是言：『色、受、想、行、識如夢乃至如尋香城都無自性，眼處乃至意處如夢乃至如尋香城都無自性，色處乃至法處如夢乃至如尋香城都無自性，眼界乃至意界如夢乃至如尋香城都無自性，色界乃至法界如夢乃至如尋香城都無自性，眼識界乃至意識界如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸乃至意觸如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受如夢乃至如尋香城都無自性，地界乃至識界如夢乃至如尋香城都無自性，因緣乃至增上緣如夢乃至如尋香城都無自性，從緣所生諸法如夢乃至如尋香城都無自性，無明乃至老死等法如夢乃至如尋香城都無自性。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『色、受、想、行、識如夢乃至如尋香城都無自性，眼處乃至意處如夢乃至如尋香城都無自性，色處乃至法處如夢乃至如尋香城都無自性，眼界乃至意界如夢乃至如尋香城都無自性，色界乃至法界如夢乃至如尋香城都無自性，眼識界乃至意識界如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸乃至意觸如夢乃至如尋香城都無自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受如夢乃至如尋香城都無自性，地界乃至識界如夢乃至如尋香城都無自性，因緣乃至增上緣如夢乃至如尋香城都無自性，從緣所生諸法如夢乃至如尋香城都無自性，無明乃至老死等法如夢乃至如尋香城都無自性。』

「復作是言：『此中無色、受、想、行、識，無眼處乃至意處，無色處乃至法處，無眼界乃至意界，無色界乃至法界，無眼識界乃至意識界，無眼觸乃至意觸，無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，無地界乃至識界，無因緣乃至增上緣，無從緣所生諸法，無無明乃至老死等法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『此中無色、受、想、行、識，無眼處乃至意處，無色處乃至法處，無眼界乃至意界，無色界乃至法界，無眼識界乃至意識界，無眼觸乃至意觸，無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，無地界乃至識界，無因緣乃至增上緣，無從緣所生諸法，無無明乃至老死等法。』

「復作是言：『此中無夢、無見夢者，廣說乃至無尋香城、無見尋香城者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『此中無夢、無見夢者，廣說乃至無尋香城、無見尋香城者。』

「復作是言：『如是諸法皆無實事，無性為性。汝等虛妄分別力故，於無色蘊乃至識蘊，見有色蘊乃至識蘊；於無眼處乃至意處，見有眼處乃至意處；於無色處乃至法處，見有色處乃至法處；於無眼界乃至意界，見有眼界乃至意界；於無色界乃至法界，見有色界乃至法界；於無眼識界乃至意識界，見有眼識界乃至意識界；於無眼觸乃至意觸，見有眼觸乃至意觸；於無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，見有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；於無地界乃至識界，見有地界乃至識界；於無因緣乃至增上緣，見有因緣乃至增上緣；於無從緣所生諸法，見有從緣所生諸法；於無無明乃至老死等法，見有無明乃至老死等法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『如是諸法皆無實事，無性為性。汝等虛妄分別力故，於無色蘊乃至識蘊，見有色蘊乃至識蘊；於無眼處乃至意處，見有眼處乃至意處；於無色處乃至法處，見有色處乃至法處；於無眼界乃至意界，見有眼界乃至意界；於無色界乃至法界，見有色界乃至法界；於無眼識界乃至意識界，見有眼識界乃至意識界；於無眼觸乃至意觸，見有眼觸乃至意觸；於無眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，見有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；於無地界乃至識界，見有地界乃至識界；於無因緣乃至增上緣，見有因緣乃至增上緣；於無從緣所生諸法，見有從緣所生諸法；於無無明乃至老死等法，見有無明乃至老死等法。』

「復作是言：『蘊、處、界等一切法性，皆從眾緣和合建立顛倒所起，諸業異熟之所攝受。汝等何緣於此虛妄無實事法起實事想？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『蘊、處、界等一切法性，皆從眾緣和合建立顛倒所起，諸業異熟之所攝受。汝等何緣於此虛妄無實事法起實事想？』

「爾時，菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，若諸有情有慳貪者，方便濟拔令離慳貪，是諸有情離慳貪已，勸修布施波羅蜜多。是諸有情由布施故，得大財位富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修淨戒波羅蜜多。是諸有情由淨戒故，得生善趣富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修靜慮波羅蜜多。是諸有情由靜慮故得生梵世，於初靜慮安住自在。從初靜慮方便濟拔，復令安住第二靜慮，如是展轉方便濟拔，乃至令其安住非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩行深般若波羅蜜多方便善巧，若諸有情有慳貪者，方便濟拔令離慳貪，是諸有情離慳貪已，勸修布施波羅蜜多。是諸有情由布施故，得大財位富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修淨戒波羅蜜多。是諸有情由淨戒故，得生善趣富貴自在。復從是處方便濟拔，勸修靜慮波羅蜜多。是諸有情由靜慮故得生梵世，於初靜慮安住自在。從初靜慮方便濟拔，復令安住第二靜慮，如是展轉方便濟拔，乃至令其安住非想非非想處。

「是諸有情由施、戒、定得勝果報多生染著，菩薩爾時方便善巧，於斯劣處拔濟令出，安置無餘般涅槃界。謂以方便隨其所宜，令依三乘勤修聖道，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫乃至十遍處，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住順逆觀察十二緣起，或令安住六波羅蜜多，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住諸菩薩地，或令安住陀羅尼門、三摩地門，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住大慈、大悲、大喜、大捨，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸有情由施、戒、定得勝果報多生染著，菩薩爾時方便善巧，於斯劣處拔濟令出，安置無餘般涅槃界。謂以方便隨其所宜，令依三乘勤修聖道，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫乃至十遍處，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住順逆觀察十二緣起，或令安住六波羅蜜多，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住諸菩薩地，或令安住陀羅尼門、三摩地門，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住大慈、大悲、大喜、大捨，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧成就無色、無見、無對真無漏法，安住其中。若諸有情應得預流果者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得預流果，廣說乃至若諸有情應得無上正等覺者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧成就無色、無見、無對真無漏法，安住其中。若諸有情應得預流果者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得預流果，廣說乃至若諸有情應得無上正等覺者，示現、勸導、讚勵、慶喜、方便濟拔，令得無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法，皆無雜亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立是善、是非善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為，廣說乃至是預流果，是能證得預流果法，如是乃至是佛無上正等菩提，是能證得佛菩提法，皆無雜亂。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相本空，而能安立善、非善等無量法門不相雜亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！觀察畢竟、無際二空，安住畢竟、無際二空，雖知諸法如夢乃至如尋香城，皆非實有，無性為性，自相本空，而能安立善、非善等無量法門不相雜亂。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！雖知諸法皆是畢竟無際空性都非實有，如夢乃至如尋香城自相本空，無性為性，而能安立善、非善等種種法門不相雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量。汝等聲聞及諸獨覺，於諸菩薩摩訶薩辯尚不能報，況餘有情而能酬對！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，甚奇希有！雖知諸法皆是畢竟無際空性都非實有，如夢乃至如尋香城自相本空，無性為性，而能安立善、非善等種種法門不相雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量。汝等聲聞及諸獨覺，於諸菩薩摩訶薩辯尚不能報，況餘有情而能酬對！」

具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」

佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，令汝心喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法，令汝心喜。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五妙神通、三十七種菩提分法及陀羅尼無礙解等無量無數真淨功德，以神通力遊歷十方。若諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，則以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以初靜慮乃至第四靜慮而攝益者，則以初靜慮乃至第四靜慮而攝益之；應以慈無量乃至捨無量而攝益者，則以慈無量乃至捨無量而攝益之；應以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益者，則以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益之；應以四念住乃至八聖道支而攝益者，則以四念住乃至八聖道支而攝益之；應以空解脫門乃至無願解脫門而攝益者，則以空解脫門乃至無願解脫門而攝益之；應以諸餘殊勝善法而攝益者，則以諸餘殊勝善法而攝益之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五妙神通、三十七種菩提分法及陀羅尼無礙解等無量無數真淨功德，以神通力遊歷十方。若諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，則以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以初靜慮乃至第四靜慮而攝益者，則以初靜慮乃至第四靜慮而攝益之；應以慈無量乃至捨無量而攝益者，則以慈無量乃至捨無量而攝益之；應以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益者，則以空無邊處定乃至非想非非想處定而攝益之；應以四念住乃至八聖道支而攝益者，則以四念住乃至八聖道支而攝益之；應以空解脫門乃至無願解脫門而攝益者，則以空解脫門乃至無願解脫門而攝益之；應以諸餘殊勝善法而攝益者，則以諸餘殊勝善法而攝益之。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五神通等真淨功德，以布施等攝益有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，住異熟生六到彼岸、五神通等真淨功德，以布施等攝益有情？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須資具，謂須飲食施與飲食，若須車乘施與車乘，若須衣服施與衣服，若須香花施與香花，若須諸餘種種資具悉皆施與令無匱乏，或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊種種供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩達一切法及諸有情自相皆空、都無差別故，無異想而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想而行布施，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切智智及餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須資具，謂須飲食施與飲食，若須車乘施與車乘，若須衣服施與衣服，若須香花施與香花，若須諸餘種種資具悉皆施與令無匱乏，或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊種種供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩達一切法及諸有情自相皆空、都無差別故，無異想而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想而行布施，當得無異、無分別果，謂得圓滿一切智智及餘無量無邊佛法。

「善現當知！若菩薩摩訶薩見乞者來，便作是念：『此來乞者，若是如來、應、正等覺，是福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等，非福田故，不應施與。』是菩薩摩訶薩作如是念，違菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心，福田方淨。見諸乞者不應念言：『如是有情有所求乞我當施與，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩本發無上正等覺心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見乞者來應作是念：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣亦能轉施，少欲喜足，離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪、瞋、邪見，由此因緣，命終已後，生剎帝利大族乃至或生居士大族，或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業，或由此施攝益因緣，漸依三乘而得解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩見乞者來，便作是念：『此來乞者，若是如來、應、正等覺，是福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等，非福田故，不應施與。』是菩薩摩訶薩作如是念，違菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心，福田方淨。見諸乞者不應念言：『如是有情有所求乞我當施與，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩本發無上正等覺心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見乞者來應作是念：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝益之。彼由此緣亦能轉施，少欲喜足，離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪、瞋、邪見，由此因緣，命終已後，生剎帝利大族乃至或生居士大族，或餘隨一富貴處生，豐饒財寶修諸善業，或由此施攝益因緣，漸依三乘而得解脫。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求乞。是菩薩摩訶薩不應發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及餘財寶、國城、妻子皆應惠施。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為諸佛、獨覺、聲聞、菩薩、天、人、阿素洛等諸賢聖眾皆共呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普饒益諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，無洲渚者為作洲渚，不安樂者令其安樂，而今簡擇有施、不施？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或匱乏故有所求乞。是菩薩摩訶薩不應發起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及餘財寶、國城、妻子皆應惠施。所以者何？是菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故，求趣無上正等菩提，若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為諸佛、獨覺、聲聞、菩薩、天、人、阿素洛等諸賢聖眾皆共呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普饒益諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無救護者為作救護，無洲渚者為作洲渚，不安樂者令其安樂，而今簡擇有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有人、非人來至其所，求索身分手足支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心：『為施、不施？』唯作是念：『隨彼所求皆當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為饒益諸有情故而受此身，諸有來求必當施與，不應不施故。』見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已，歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩有人、非人來至其所，求索身分手足支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心：『為施、不施？』唯作是念：『隨彼所求皆當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為饒益諸有情故而受此身，諸有來求必當施與，不應不施故。』見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求索而當不與！』作是念已，歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，求大菩提應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，求大菩提應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見諸乞者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何為何？云何布施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與、有奪、有施、有受。』善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空。所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施常無間斷，圓滿布施波羅蜜多。由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，唯作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰於此中作是空觀？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩見諸乞者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何為何？云何布施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與、有奪、有施、有受。』善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空。所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施常無間斷，圓滿布施波羅蜜多。由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，唯作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰於此中作是空觀？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界。有菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受種種苦，見已發起三種示導。何等為三？一者、神變。二者、記說。三者、教誡。是菩薩摩訶薩先以神變示導威力，滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，次以記說示導威力，記彼有情心之所念而為說法，後以教誡示導威力，於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界。有菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受種種苦，見已發起三種示導。何等為三？一者、神變。二者、記說。三者、教誡。是菩薩摩訶薩先以神變示導威力，滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，次以記說示導威力，記彼有情心之所念而為說法，後以教誡示導威力，於彼發起大慈、大悲、大喜、大捨而為說法，令彼地獄諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘而得解脫。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩親近供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。是菩薩摩訶薩於佛世尊所說正法恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩親近供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。是菩薩摩訶薩於佛世尊所說正法恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒解說，令獲殊勝利益安樂，乃至無上正等菩提常無厭倦。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類，得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得解脫。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上大菩提心，亦令他發自行種種如理正行，亦令他行出生死苦得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類，得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由此因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如理修行，漸依三乘而得解脫。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上大菩提心，亦令他發自行種種如理正行，亦令他行出生死苦得涅槃樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦，彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深生愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠捨心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來親近供養聞說正法，漸次修行三乘正行，乃至得入無餘涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除饑渴等苦，彼諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深生愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠捨心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來親近供養聞說正法，漸次修行三乘正行，乃至得入無餘涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，拔濟令入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。彼諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入究竟涅槃。彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒彼宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五欲樂深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶若芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。彼諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入究竟涅槃。彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒彼宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五欲樂深生厭離，自觀身命虛偽無常，猶若芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿譬如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為有情類宣說正法。善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝獲得無上甘露！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為有情類宣說正法。善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以無障清淨佛眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何諸菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情：一者、財施。二者、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何諸菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？謂菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情：一者、財施。二者、法施。

「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香花、金銀、珍寶、莊嚴具等施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊、及醫藥等施諸有情，或以庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分支節、手足、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身支節、手足、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所悋惜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香花、金銀、珍寶、莊嚴具等施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊、及醫藥等施諸有情，或以庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分支節、手足、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身支節、手足、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所悋惜。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道，或勸修學四靜慮，或勸修學四無量，或勸修學四無色定，或勸修學六種隨念，或勸修學不淨觀持息念，或勸修學十種善想，或勸修學三十七種菩提分法，或勸修學三解脫門，或勸修學八解脫乃至十遍處，或勸修學六波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住四種聖諦，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學陀羅尼門、三摩地門，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學大慈、大悲、大喜、大捨，或勸修學三十二大士夫相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持近事五戒，或勸受持近住八戒，或勸受持十善業道，或勸修學四靜慮，或勸修學四無量，或勸修學四無色定，或勸修學六種隨念，或勸修學不淨觀持息念，或勸修學十種善想，或勸修學三十七種菩提分法，或勸修學三解脫門，或勸修學八解脫乃至十遍處，或勸修學六波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住四種聖諦，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學陀羅尼門、三摩地門，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學大慈、大悲、大喜、大捨，或勸修學三十二大士夫相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所有甚奇希有之法。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩法施有二種：一者、世間法施。二者、出世法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？謂菩薩摩訶薩法施有二種：一者、世間法施。二者、出世法施。

「云何菩薩摩訶薩世間法施？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說開示、分別顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩世間法施？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說開示、分別顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通、若餘世間共異生法，如是名為世間法施。

「是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。云何聖法及聖法果？善現當知！言聖法者，謂三十七菩提分法及空、無相、無願定等。聖法果者，謂預流果廣說乃至獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。云何聖法及聖法果？善現當知！言聖法者，謂三十七菩提分法及空、無相、無願定等。聖法果者，謂預流果廣說乃至獨覺菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智乃至獨覺菩提智，諸佛無上正等菩提智，若三十七菩提分法智乃至如來十力等智，若大慈、大悲、大喜、大捨智，若餘無量諸佛法智，若諸世間、出世間法智，若諸有為、無為法智。諸如是等一切相智，是名聖法。聖法果者，謂若永斷一切煩惱習氣相續名聖法果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智乃至獨覺菩提智，諸佛無上正等菩提智，若三十七菩提分法智乃至如來十力等智，若大慈、大悲、大喜、大捨智，若餘無量諸佛法智，若諸世間、出世間法智，若諸有為、無為法智。諸如是等一切相智，是名聖法。聖法果者，謂若永斷一切煩惱習氣相續名聖法果。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多廣說乃至一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂所證得真如法界究竟涅槃，如是名為真聖法果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多廣說乃至一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂所證得真如法界究竟涅槃，如是名為真聖法果。」